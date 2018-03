Jose: "En un pueblo abandonado encontré unas llaves y una historia"

Voz 1 00:00 y en Vitoria Nos espera Jose buenas noches

Voz 2 00:04 gracias por llamar adelante

Voz 3 00:09 esa noche del día lo primero decir que estoy totalmente de acuerdo con enseñanza llamó hace un momento ido II llamaba por el SEMAF de de que te has encontrado y quiénes todavía pues yo yo creo que me he encontrado habla de un sereno

Voz 2 00:23 las llaves de un sereno

Voz 3 00:27 las si te acordarás que hace tiempo que usaba hacer muchos viajes lo mismo iba para un lado que iba para otro sin rumbo

Voz 1363 00:35 hay que no sabías dónde acababas que igual ibas a comer a Burgos y terminadas en no sé si recuerdo recuerdo esos viajes

Voz 3 00:44 sí bueno cuente en esta salón andanzas pues fuimos a un pueblo de Burgos a una mujer que con aquel entonces ahora como doce años éramos novio le gustaba mucho el tema de los pueblos abandonados le regaló una gestora que tenía aún un libro de los pueblos abandonados de toda la península sí bueno estábamos cerca de uno que siempre este libro iba con nosotros vamos iban con nosotros como la gasolina

Voz 1363 01:14 sí

Voz 4 01:15 que resulta que oye pero estamos al lado de este pueblo y tal y fuimos a verle pues se

Voz 3 01:23 ah pues había pues varias casas caida y una de ellas tenía bastante parte de la estructura de pie en el tejado derrumbado y tal y siempre que hemos ido a esos pueblos nos ha gustado e intentar imaginar cómo vivía esa gente

Voz 4 01:39 pues yo que sé pues eh

Voz 3 01:42 con caballos con no sé quién el ganado bueno todo como como no son menos lo nos podríamos imaginaros os decía hemos poder ver en una de esas me dice que me parece es que estoy viviendo allí donde

Voz 1363 02:00 Juan

Voz 3 02:03 pero pero no pudo con ella yo soy un animal mido un metro noventa ciento catorce kilos

Voz 4 02:09 sí siempre de caseríos a

Voz 3 02:12 pues está vamos como digo yo de los giros No me pidas que luego fuerza contra claro

Voz 4 02:17 que ellos pero una patada a la puerta e tenía un palo

Voz 3 02:26 uno de los pasos del techo y apoyado en la en la parte de abajo de la eso no podía ir a decía avión llavero Conde parece que son nueve llave probamos el diferente cerraduras de puertas caída ya alguna hacía moverse claro de la carroña al tiempo y esto pues no no estaban ágiles yo creo juraría que si de algo se de este pueblo

Voz 1363 02:50 curioso José decidir en llevárselas claro

Voz 3 02:53 sí sí claro se allí no había nadie no había ni un alma acerado sabían de un alma luego luego posterior venta eso entonces entramos que de ese pueblo el último superviviente bueno el último habitante de un exceso de estos llevase curiosa porque hablando con con gente de pueblo sale daños tiempo después nos enteramos que la persona que había vivido en este pueblo que acabó subida colgando de un árbol por qué había quedado con su hermano sí y su nuera para pasar la Navidad a al pueblo con él porque él estaba solo no podía dejarla entonces pues como a la a la ya me gustaba mucho el pueblo pues nos lo fueron y al día siguiente de polvo Iggy hemos culpado debajo de este árbol pues pues os Flores bueno no habrá esto tu hermano tu tu cuñada pero estamos nosotros para recordar a tener este pequeño homenaje a Piatti

Voz 1363 03:59 qué bonito José cómo se enteraron de eso

Voz 3 04:02 lo que de momento pues hablando con pueblo pueblo ha estado en este pueblo y tal ABC hay algún nuestro por aquí aquí cuando había uno o bastante cerca también te fuimos quedaba un habitante de aquí ya voy a ser el último metálico hablando con él y no creo que fue me parece que no comentó el también la historia ello pero creo que fueron un pueblo cercano no para

Voz 1363 04:28 José claro unos entera de estas cosas hablando con la gente no esto no vienen los libros en el libro que dice que llevan como la gasolina no aparecen las historias personales no la vida de de las calles

Voz 3 04:41 no no otra parte alguna foto te hace no sé cuántos años del pueblo cuando se va de Rubí o alguna cosita pero pero eso bueno lo que lo que comentó que me gusta rememorar cómo cómo cómo vivirían en esos en esos años

Voz 1363 05:00 le gusta imaginarlo oí es muy bonito también la la sensibilidad y la curiosidad no que que demostraron en su momento que sigue demostrando José muchísimas gracias por la Historia Hypo las llaves

Voz 3 05:13 pues tengo un montón de ellas encontrado varias más pero con muchos recuerdo lo guardo