Rafa Sánchez musicaliza su testimonio

Voz 7

01:26

vamos a recordar un fragmento hombre es que me que la lucha feminista es la lucha por una sociedad más justa y que esa sociedad más justa no va en contra de los hombres sino que va en contra el abuso de algunos hombre eso de la mayoría de los hombres los hombres vemos a tres cosas muy importantes para para sentido participe es irresponsables de de esta transformación social que es en lo que estamos no primer lugar que la construcción social actual la la cultura la desigualdad el machismo es una construcción nuestra es una construcción que hemos hecho los hombre en tomando como universal tomando como referencia aquello que hemos considerado que hemos entendido que es lo adecuado para convivir irracional entonces interesada porque en ese diseño pues hemos impuesto aquello que hemos pensado que era lo mejor porque no beneficia segundo elemento es precisamente ése no el que esa construcción injusta esta desigualdad beneficia a los hombres no no es un accidente no es una deriva no es una cuestión de azar que ha salido desigualdad cuando puede seguido igualdad de charla al aire sino que es una construcción interesada para tener privilegios tener espacios de poder de los que resolver los conflictos utilizando elemento no no no no necesitemos recurrir la cuestiones formales porque tenemos manera de presionar de influir de de amenazar para que las cuestiones se resuelvan a favor luego fue una hemos creado una sociedad injusta de la cual nos beneficiamos y en tercer lugar y muy importante porque eh tenemos que ver que esa pasividad esa neutralidad que existe en la mayoría de los hombres que no se identifican con un machismo funcional ejerciendo lo esa teórica neutralidad cuando te dicen yo no soy machista maltratador es una realidad oficial en el sentido que es cómplice y partícipe de la continuidad del machismo no existe neutralidad Si no se está haciendo cosas trabajando para acabar con la desigualdad y el machismo se está haciendo de la pasividad para