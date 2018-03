Voz 1389

00:00

buenos días a mi me gusta la connotación literaria que tiene que ver mucho como gallego contratar de resolverlas las distancias mi familia como prácticamente todas las familias gallegas fue una familia de de inmigrantes cuando nosotros inmigrar vamos mirábamos el mar no mirábamos la meseta entonces viajar era navegar no era coger tanto el tren por eso Gallego ha tenido siempre históricamente más cerca Montevideo que Madrid eso se decía entonces yo creo que esos lazos no se han roto nunca tienen mucho que ver con el atlantismo Argentina y Brasil son dos países atlánticos a los que nos une la familia y el idioma las dos cosas nos unen a los gallegos de todo esto además creo que viene nuestra saudade que que es echar de menos lo que no va a volver aunque a mí me gusta pensar que la saudade echa de menos lo que ya se tiene pero está a punto de perderse eso es precisamente la emigración ser Atlántico para mí pues nos en tratar de resolverlo de reducir esa distancia sentimental con países que por afecto deberían de estar más cerca conciudadanos que por ese mismo efecto deberían de estar con nosotros el Atlántico del que hablamos estos días no están ambicioso y lo que busca es estrechar lazos entre el noroeste peninsular ya sea por mediante las comunicaciones au o por la cultura contando con Portugal porque yo no sé si tú sabes que el proceso soberanista catalán es la cortina de humo que los gallegos hemos hecho con mucho trabajo y mucha paciencia para anexionar Nos en silencio con Portugal sin abandonar España a ser posible