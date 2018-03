Mercedes Gallizo: "La prisión permanente revisable no hace a España más segura"

Voz 1727 00:00 Mercedes Gallizo buenos días hola buenos días los oyentes de la SER la conocen bien fue colaboradora de este programa varios años así que me me van a permitir me vas a permitir el tuteo Mercedes ahora es parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid pero fuiste la responsable de las cárceles de los presos durante casi ocho años has hablado con muchos especialistas has visto la realidad de cerca y tú crees que la prisión permanente revisable no hace a España más seguro

Voz 1542 00:27 sí desde luego sea tengo la firme convicción y además es una convicción fundamentada en datos España primero como ya se ha dicho es un país muy seguro es uno de los países más seguros de la Unión yo creo que el más el más seguro en este momento Bono Austria tiene una una tasa de homicidios un poco más baja pero está está muy cerca ir entre mil entre dos mil cinco y dos mil dieciséis hay que decir que el número de muertes violentas en España ha descendido un cuarenta y tres por cien si no sólo es un país seguros ves que cada vez es más seguro y eso quiere decir que frente a quienes piensan que la dureza funciona mejor que el tratamiento que de la dureza funcionan mejor que la libertad yo creo que sucede lo contrario que España es una prueba evidente que cuanto más ensanchar la libertad mejor va la seguridad y las cifras no mienten España es un país que progresa adecuadamente en esa dirección

Voz 1727 01:29 no trae nada interesante en el tema esencial del control de presos peligrosos decía el profesor Dopico a propósito de la prisión permanente revisable pero claro hay una pregunta que también llegaba por parte de algunas asociaciones como la Clara Campoamor sin prisión permanente revisable como se controla que un preso peligroso no rehabilitado pueda o no salir a la calle el argumento es habido violadores que han salido y han vuelto a violar

Voz 1542 01:54 vamos a ver llevamos toda la vida sin prisión permanente revisable toda la vida que conocemos no porque ese dinero en España yo creo que fue un año veintiocho ir y por supuesto el sistema sabe cómo controlar sabe cómo reeducar sabe cómo intentar tratar a estas personas para que no reincidan hay que decir también frente a la creencia que se tiene que las personas que cometen los delitos más peligroso no son inciden personas cometen los delitos más graves suelen ser personas que cometen un delito en una circunstancia determinada no son asesinos profesionales sin embargo sí que personas cometen pequeños delitos que tienen una patología detrás importante sobre todo en el caso de los agresores sexuales que representan un factor de riesgo pero claro a alguien que cometido un pequeño delito tú no puedes meterlo en prisión de por vida porque es un pequeño delito ir los códigos son proporcionales al daño que causan bloques sí puedes hacer es trabajar para que esa persona no cometa un delito mayor yo quiero poner en valor el trabajo que hacen los funcionarios el sistema penitenciario español que es uno de los mejores del mundo justo la mente para crear seguridad que es para trabajar las distorsiones cognitivas que tienen estas personas para intentar rehabilitar las recuperarlas para que no vayan a más para que cuando cumplan esa pena pequeña no cometan un delito mayor nuestro sistema está orientado

Voz 1727 03:18 a la reinserción y a la seguridad

Voz 1542 03:20 la sociedad porque eso es lo que proporciona seguridad la sociedad Si nos fijamos en los en los casos más graves y más mediático son muy singulares no son la mayoría de la gente afortunadamente son muy pocos y casi siempre primarios personas que antes no habían hecho nada muchas veces en el amor dos familiares miembros de la propia familia si esto qué tiene que ver con la prevención con la protección con la cadena perpetua en que protege de atracos es el castigo si discutimos que queremos tener un castigo más duro para quién ha cometido un delito ahí entramos en otra discusión pero a mí Chrome cuenten que esto es un sistema de proteger a la sociedad porque no es verdad

Voz 1727 03:56 cuando ocurre Mercedes cuando después de salir de la cárcel es un fallo del sistema no un violador por ejemplo vamos a verlo sea eh

Voz 1542 04:06 dejo a puede tener la culpa de todo pero la persona tiene una una culpa básica no quien comete un delito no lo sé no sé si el tema es la persona a la que cometa el delito detrás lo que hay que preguntarse siempre para lo que

Voz 1727 04:20 tenemos que servir

Voz 1542 04:22 los políticos los expertos es para preguntarnos qué hay detrás de la persona de cometer cómo podemos actuar para evitarlo por cada actuar para castigar a quién ha cometido un delito obviamente es necesario porque si no la sociedad pues en fin sería un campo de batalla en campo de batalla un caos pero lo importante es que tengamos que evitemos que los delitos se cometa para eso hay que escuchar a los expertos habéis leído la opinión de los catedráticos de derecho penal y penitenciario dos en prácticamente la totalidad son las personas que se dedican a estudiar esto hay que escuchar a los criminólogos hay que escuchar a los trabajadores que desde la institución penitenciaria están en contacto directo con estas personas saben qué mecanismos mueve la mente humana para poder hacer una acción de este tipo para protegernos para evitar que suceda no el castigo tiene su parte pero la prevención tiene que ser el elemento que dé seguridad a la sociedad no y el castigo no todo el mundo lo vive de la misma manera de gente que necesita víctimas quiero decir bueno primero yo quiero decir que el Estado de Derecho los tribunales la justicia funciona para qué el castigo no lo impongan las víctimas porque claro para para la víctima no hay un castigo nunca suficiente pero no todas las víctimas de la misma manera tampoco hay gente que sí la madre de Gabriel no claro a la gente que les reconforta pues la venganza la dureza del exigir el ojo por ojo y hay gente que lo contrario que lo que les reconforta es la solidaridad la bondad el pensar que los humanos no somos así que tenemos que mantener nuestros valores yo creo que eso son ejemplo sociales extraordinario no pensemos que la víctima es alguien que quiere comerse eh a todos no sólo a quién le ha hecho daño sino a todos los demás de paso no la víctima está muy herida tenemos que cuidarle protegerle a lo mejor manera de cuidarla es hacer bien cada uno su trabajo y además expresar la solidaridad y confiar en las buenas personas claro que sí