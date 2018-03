Xulio Ferreiro: “Queda mucha pelea para recuperar la autonomía local”

Voz 1727 00:00 que el poder local el de los ayuntamientos es el más próximo a los ciudadanos y a sus problemas cuando se juntan muchos consistorios de un mismo entorno

Voz 1 00:08 la radiografía que pueden elaborar de la realidad de una zona de las necesidad de sus vecinos

Voz 1727 00:13 es formidable y eso es básicamente lo que pretenden los ayuntamientos de Galicia y de la zona norte de Portugal en lo que se conoce como el cántico el Eje Atlántico hoy en Coruña van a celebrar un foro para impulsar la agenda urbana de IG Xulio Ferreiro ex alcalde de A Coruña bos días o la que todavía podía junto al alcalde de A Coruña en Radio Coruña está da Colau alcaldesa de Barcelona bon día

Voz 0008 00:39 hola ambos bon día con permiso del anfitrión de GM

Voz 1727 00:41 es resolver una duda que puede tener ahora mismo mucha gente que no esté escuchando que hacen la alcaldesa de la principal ciudad mediterránea española en un foro sobre ciudades del Atlántico

Voz 0008 00:51 bueno pues además de que siempre es un placer venir A Coruña y que las experiencias municipalistas de Barcelona de Coruña pues son hermanas no porque venimos de un recorrido muy muy parecido compartimos y colaboramos habitualmente pero además porque Julio tuvo el detalle de invitarme a este encuentro atlántico para intercambiar experiencias porque Barcelona demás participa también en la Red Mediterránea que es la que nos toca a nosotros también en una red mundial que este eje Lew que es la más importante de ciudades y es algo que hacemos cada vez más las ciudades tenemos que enfrentar grandes retos globales que se concretan en nuestras ciudades básicamente en los tenemos que apoyar entre nosotras para para poder enfrentar

Voz 1727 01:27 Xulio Ferreiro la agenda urbana es un amplísimo documento de ciento veinticinco páginas en las que uno se puede llegar a ahogar entre tanto objetivo y retó dígame en qué mejora en concreto la vida de gallegos vecinos el norte de Portugal del otro lado de la raya un foro como éste o lo que pretende el fondo

Voz 1990 01:47 sí bueno yo creo que esto hay que marcarlo evidentemente en una red de cooperación transfronteriza que es este hizo atlánticos no de prácticamente todas las ciudades Si villas importantes de Galicia de de Portugal trabajan en redes hace muchísimos años no bueno porque hay esa conciencia de eurorregión no aquí entre Galicia Norte de Portugal y efectivamente el Atlántico fue pionero en tener un documento agenda urbana la agenda urbana digamos que es la forma de de fijar objetivos y retos para las ciudades que se ha fijado la la Unión Europea valga la redundancia que efectivamente es la primera agenda urbana transfronteriza que identifica efectivamente una serie de retos para las ciudades en este mundo global del siglo XXI digamos traza caminos que seguir no bueno si hablamos de movilidad por ejemplo en pues cuál es la la movilidad de de las ciudades del siglo XXI cuáles son los objetivos no es objetivos tiene que pasar entre otros efectivamente mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte públicos pero también por un gran desafío para las ciudades que es la la reducción de las emisiones de CO2 en la lucha contra el cambio climático etcétera hay que tener en cuenta que obviamente estamos hablando de a a focalizar pruebas a las ciudades pero hablamos de problemas globales no el porcentaje de población mundial que vive en Ciudad en estos momentos pero también las tasas de producción de de CO2 por ejemplo es esa mayoritariamente las ciudad en las ciudades entonces bueno se trata de de atacar riesgos globales desde desde lo local que es la la ciudad

Voz 1727 03:14 hablan también de planificar ciudades más compactas en el futuro para evitar la dispersión no sostenible del tejido urbano estoy leyendo literalmente en la página ciento veinticinco veintiuno de esa agenda pues en Galicia tienen tarea eh así es de ser la la Galicia del futuro más ciudades para evitar el encarecimiento de servicios públicos

Voz 1990 03:32 bueno evidentemente decía ruso norteamericano las ciudades son en estos momentos el último reducto de la de la democracia físicamente es en las ciudades donde se juegan muchas veces no las luchas de intereses en las ciudades entonces donde se juega los derechos de las personas no y por lo tanto la prestación de servicios efectivamente en Galicia Norte de Portugal un reto es hacerlas sostenibles también desde el punto de vista de utilización del territorio la movilidad no efectivamente si uno diseña ciudades dispersas pues es mucho más difícil después prestar servicios eficientes no IS efectivamente tienes razón es un reto no en en Galicia y en el norte de Portugal que en este sentido son bastante semejantes no pero bueno creo que eso es una de las políticas que la agenda identifica y que después el foro de hoy es como la puesta en marcha del Plan de Acción de la Agenda es decir de empezar a bajar no ha medidas concretas lo esos esos objetivos programáticos que señala la agenda banda

Voz 1727 04:26 Ada Colau usted preside el Ayuntamiento de una gran ciudad de una de las grandes urbes del mundo Xulio Ferreiro ex alcalde de una ciudad de buen tamaño como Coruña eh nos están escuchando en este momento alcaldes de muchos municipios pequeños españoles muchos de los que se llama La España vacía ustedes con gran presupuesto ya sé que nunca suficiente pero gran presupuesto con las oportunidades de empleo y crecimiento que tienen las urbes Ada Colau tienen algo que ver con quiénes gestionan poblaciones que van reduciéndose poco a poco perdiendo vecinos servicios

Voz 0008 04:58 tenemos muchísimo que ver claro que sí y además las ciudades que somos más grandes que lo que también tenemos esa responsabilidad de de estar pendientes de esas ciudades más pequeñas medianas que esta vez nuestros entornos por ejemplo Barcelona la Ciudad Real es la ciudad metropolitana que son treinta y seis municipios no y de hecho Barcelona no puede ser arrogante tiene que ser una capital humilde yo una capital cooperadora con otras municipios porque tenemos muchas necesidades que no podemos satisfacer por ejemplo un tema alimentario sea cada vez más hay que caminar hacia un modelo de sostenibilidad alimentaria necesitamos producto ecológico producto de proximidad porque yo creo que es evidente que hemos llegado ya a la saturación de un modelo industrial de un modelo de donde se trae alimentos de otra punta del mundo cosa que es híper contaminante y nada sostenible entonces necesitamos que nuestro territorio hay que cuidar ese territorio por lo tanto podemos ayudar a lo mejor que un pequeño pueblo que produce cerezas por ejemplo en el área metropolitana de Barcelona pues ayudarle a que pueda comercializar esas cerezas en nuestros mercados en nuestro comercio barcelonés a través de la gran distribuidora que tenemos en el área metropolitana de de productos alimentarios que es Messi no pues la cereza el aceite todo aquello que podamos probar en nuestro entorno en los pequeños pueblos ayudará a esos pequeñas poblaciones a tirar adelante y a encontrar una forma productiva propia no de de para para salir adelante pero es que a nosotros también como gran ciudad necesitamos que ese territorio cuidarlo mimarlo y ayudarle efectivamente a dar esa producción local que para nosotros para el futuro de la ciudad es absolutamente impresa

Voz 1727 06:28 una Montoro confirmó el sábado que en dos semanas va a llevar al Consejo de Ministros el decreto para que los ayuntamientos puedan invertir su superávit del año pasado en los ámbitos que él el ministro de Hacienda marca que son muchos pero no son todos se resuelva como se resuelva el tema del superávit Xulio Ferreiro los ayuntamientos perdieron mucha autonomía política y financiera durante lo peor de la crisis recuperable

Voz 1990 06:52 ah bueno me recuperables si tenemos Un si tuviésemos unas Cortes Generales que creyese en la autonomía local autonomía local que por otro lado está reconocida constitucionalmente no por lo tanto sólo con creerse de verdad los artículos de la Constitución todos no sólo algunos pues tendríamos podremos recuperar yo creo que será bienvenido el decreto de gente Montoro estaremos mejor con el decreto que que hoy pero no va a suponer un gran avance ni un gran cambio los problemas reales van a seguir ahí van a seguir bueno pues que efectivamente durante la crisis ese culpabilizar a las a juego se pero se toman medidas enfocadas directamente a las administraciones locales con lo cual has perdido toda tu capacidad de gestionar el presupuesto yo estoy de acuerdo en que efectivamente tiene que haber unos límites deuda miento etc bueno que de racionales pero cuando se cumplen el caso A Coruña el caso Barcelona creo que igual no que estamos cumpliendo con todos los parámetros habidos y por haber pues deberíamos tener cierta capacidad para decidir no si uno quiere aumentar la plantilla municipal para prestar los servicios de forma mejor a sus ciudadanos eso es algo que no podemos hacer la diferencia entre este año y el año pasado y bueno será que también ganaremos unos meses porque el decreto estará espero antes de lo que estuvieron los presupuestos generales del Estado el año pasado y que pues podremos invertir ese superávit en varias cosas que el año pasado no podíamos colegios e instalaciones deportivas extracciones sociales el resto sigue igual el resto sigue igual no no hay mucho cambio con lo cual bueno en fin creo que que aún queda mucha pelea no hace poco que en el Ayuntamiento de A Coruña aprobamos en pleno una moción que bueno que pedía eso no recuperar esa autonomía local yo creo que ahí puede haber una mayoría parlamentaria en estos momentos pero tiene que ser valientes han mayoría parlamentar

Voz 1727 08:36 la alcaldesa estará mañana en la movilización de los pensionistas

Voz 0008 08:39 pues por supuesto que vamos a dar todo el apoyo de hecho nos hemos reunido con la María pensionista también esta esta semana hemos hecho varias iniciativas también el Consistorio al plenario para darles apoyo en unas demandas que tenemos que tener muy claros que son unas de todo sean no es la de los pensionistas de ahora es que es la del conjunto de la población es que es la de mi madre qué le falta poco tiempo para jubilarse pero también de mis hermanas y mía que si mi madre no va a tener una pensión digna como todo apunta con el sistema actual quiere decir que vamos a tener que ser los hijos los que cobramos o los tengamos que encargar por lo tanto se va a invertir lo que había pasado en las últimas generaciones no que era que que los hijos vivían mejor que los padres y aquí vamos a en realidad está a que se tengan que acumular varios núcleos familiares en una sola vivienda a que con un solo sueldo dos sueldos tengan que vivir varias generaciones entonces estamos yendo sea la gente tiene que tener claro que con el debate de las pensiones no sólo está la dignidad de los pensionistas actuales que hay que defender porque han luchado y trabajado toda su vida se merecen tener una una jubilación digna pero es que está el futuro del conjunto de la sociedad de la ciudadanía estamos si no peleamos por unas pensiones dignas Nos estamos condenando a todos nosotros al empobrecimiento progresivo y por lo tanto están juego el modelo de asocia

Voz 2 09:52 queda no son mañana las movilizaciones que termine entonces Silió que da Coruña estará en esas movilizaciones

Voz 1990 10:04 te has estado en algunas movilizaciones anteriores bueno aunque de este sábado por la mañana tengo una agenda apretada intentaré a a saludar también recibimos hace poco no a los representantes de pensionistas en el Ayuntamiento se aprobó una moción plenaria también de apoyo a sus reivindicaciones y bueno un poco lo que ha dicho alcaldesa no creo que esta no es una lucha sólo de los mayores de sesenta y cinco no es una lucha creo que de toda la sociedad para tener una sociedad digna una sociedad igualitaria y para asegurarnos el futuro a todos y todas