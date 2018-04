Voz 1995

00:15

seguimos en Hoy por Hoy en la Cadena Ser jueves quince de marzo no sé cómo lo hemos conseguido pero los españoles nos hemos vuelto rebeldes inconformistas a la vez ver anciano reclamando futuro en las calles es como pedir a gritos silencio concentrados en todo caso lo importante se acerca a la conquista de Lyonnaise aunque recuerden que esta semana jugamos una bola extra el sábado con una gran manifestación convocada en decenas de ciudades de todo el país como no relacionar el hecho de que Rajoy hablara de pensiones en mismo día en que falleció nombre que afirmaba que si la raza humana quiere sobrevivir de de conquistar nuevos planetas lo cierto es que por el momento lo de las pensiones no implica la conquista del espacio aunque sí del tiempo en fin Rajoy sabe bien lo que son los agujeros negros ayer mismo otro empresario declaró haber pagado mítines populares a cambio de adjudicaciones públicas pero no sólo auditivas también el empresario pagó la comunión del hijo de una alcaldesa popular yo me pregunto qué pensará el obispo de San Sebastián el señor Munilla sobre el hecho de recibir el sacramento de la Eucaristía pagando con dinero negro pobre criatura pero entiende que no hay algo poético en ello asumir la voluntad de Dios en B sería bueno conocer lo que opina el centinela de la moral llamado Munilla aunque lo mismo con esto me gano yo mi primera excomunión bueno es verdad que con la que tenemos encima esas cosas no son importantes pero debemos recordar una vez más que ser honrado no conduce a nada que aprecie los demás