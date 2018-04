"Recibiremos las pensiones que demográficamente España pueda pagar"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:11 quizá no sabemos vivir bien pero el mensaje que ahora nos trasladan es que tampoco sabemos morir correctamente todos los indicadores indican que es lo que hacen los indicadores que España en dos mil cincuenta será el país con mayor número de personas mayores en el mundo sólo por detrás de Japón cómo combinar la esperanza de vida con una baja natalidad la OCDE precisa que dentro de treinta años vimos el latón sobre todo en nuestro país habrá setenta y seis jubilados por cada cien habitantes en edad de trabajar ya saben que esta semana a la Cadena Ser Carlas epa Javier en fin de semana hemos decido poner foco lo que no se está empezando

Voz 3 00:51 preocuparon debería empezar a preocuparnos a todos al conjunto de todos

Voz 1995 00:56 pero esta vez en vez de mirar el problema desde arriba lo vamos a hacer desde abajo vamos a hablar con gente que en el dos mil cincuenta bueno no sabemos si habrá jubilado bueno sabemos que va a pasar pero según los datos su situación en el dos mil cincuenta va a ser la que de la que es la más estos días vamos a hablar mientras también con rubíes en SER Rich que es analista en político es buen conocedor de este asunto ahora mismo está en plena madrugada porque vamos a llamarla con ético Connecticut EEUU ríe buenos días para ti buenas madrugadas

Voz 4 01:28 buenos días son las seis de la mañana ese que muy temprano lo es pero bueno

Voz 2 01:32 seis de la mañana ya es Donald Trump que lleva un rato tuitear no esta ahora es un poco el inicio en Estados Unidos empieza con Donald el sol pero antes si no queremos ver el tema de desde desde el otro lado no

Voz 1995 01:49 sí es verdad que lo que nos ocupa sobre las pensiones miles de pensionistas en en España gran con convocatoria el próximo sábado en las calles de decenas de ciudades del país pero es sostenible un sistema en el que se prevé que en el año dos mil cincuenta setenta y seis estén jubilados cien trabajando

Voz 4 02:07 cómo está diseñado ahora mismo con la última reforma pero el factor de sostenibilidad con la con los incrementos a la que están atados a la diferencia entre los ingresos si el gasto Seguridad social sí el sistema de seguridad social en España en la última reforma es una reforma que básicamente está diseñada para responder a esto es por eso que las pensiones viniese recortando porque lo que hizo la reforma de pensiones asociar el gasto de pensiones a la capacidad de pago ah sí que básicamente pues hombre sí en los de mi generación una vez nos jubilemos recibiremos pensiones pero hubiéramos las pensiones que demográficamente España puede paga sin que se destinara absolutamente todo lo que tiene el presupuesto pues a jubilados

Voz 1995 02:54 enseguida vamos hablar con personas con si son personas tan jóvenes pero personas de treinta personas que en el dos mil cincuenta estarán ya jubilados o habrá que aumentar la edad de jubilación a los setenta setenta y cinco años

Voz 4 03:11 sí sí sí pero bueno he la cuestión es básicamente un sistema de pensiones como en el español es un sistema de los jubilados actuales los trabajadores actuales para las pensiones de los jubilados actuales demográficamente España llega un punto donde no hay suficientes trabajadores para los jubilados actuales por cambio de esperanza de vida ha por tasas de natalidad casos de crecimiento de la población pues lo natural es que bueno no podamos sexy y los jubilados los jubilados digamos del futuro los jubilados futuros no puedan exigir a sus trabajadores pagar una tasa les de impuestos para para cubrir la natalidad aquellas jóvenes digamos no sé si la pirámide demográfica tiene el aspecto que tendría en el dos mil cincuenta como decís pues yo como jubilado no puedo pedir no puedo además exigir a la gente que viene detrás mío de que haya bueno yo no tuve hijos sino tuve que no me preocupe de políticas de natalidad cuando era joven así que ahora puesto otras trasvasa a pagar las consecuencias injustas no formaría parte de generacional

Voz 1995 04:22 el ríe yo no quiero hace mucho menos hacer de abogado del diablo pero claro todo esto encierra una frustración y un drama es decir estudia y tendrás un buen trago mentira trabaja tendrás una casa mentira cotiza mentira hacen bueno está bien los empezar a poner las cosas en su sitio para que todos sepamos las reglas de juego porque parece que los mensajes que trasladamos una y otra vez es que son directamente mentira

Voz 4 04:50 bueno es que no se han mirado es al hablar de pensiones hablando un poco el realismo mágico en España no se ha hablado claramente de que el sistema de la hucha de las pensiones por ejemplo una ficción contable no es una realidad el sistema básicamente los jubilados ahora lo estamos pagando los trabajadores de ahora y esto es siempre así es eso forma parte del pacto generacional igualmente que los trabajadores de ahora pagan la educación de los trabajadores del futuro simplemente pues el está el bienestar en cualquier en cualquier país moderno tiene este este intercambio generacional digamos estar cuestión entre generaciones si el pago de pensiones es una cosa socialmente

Voz 2 05:31 eso no es bueno no es una cosa

Voz 4 05:33 a que se puede arreglar milagrosamente a base de buenas sino vamos a tener suficientes trabajadoras el futuro podemos hacer algo digamos un poco de magia contable o forzar a los trabajadores actuales ahorrar mucho más dinero para ello

Voz 2 05:47 déjame déjame hacerte una pregunta porque hablamos del PSOE

Voz 1995 05:50 futuro y uno uno piensa que estos días estamos conociendo descubriendo pensemos yo mismo conoce yo recibo en mi casa la carta de la Seguridad Social que dice los días que trabaja en los días que además como que lo hacen ciudad austriaca ha bajado esto que lo sepa e casi como amenazan Mi bien y mal pero usted ha hecho esto en su bien es bueno pero yo pienso que como llevo mucho tiempo cotizando bueno pues en el fondo lo que le estoy diciendo al sistema aquí guárdame dinerito uno por si me quedo en paro ilegal tú me luego me lo das tú me lo guardas en el fondo lo que haces es jugar darme lo que yo estoy poniendo en esa caja no no nadie que esté poniendo por mí después dos con esa seguros sociales también garantiza ir poniendo Chita pues cuando yo ya tenga una edad está diciembre pues mira te acuerdas todo aquello que pusiste te acuerdas pues mira aquí está esto es el realismo mágico de qué hablas no

Voz 4 06:39 sí exacto es una ficción contable y es una cosa que realmente se hizo pues para justificar la creación del ocho de las pensiones y justificar pues el sobre ahorro ha o digamos el el aumento de las cotizaciones en un determinado punto pero no es realmente cómo es esquema funciona básicamente una manera de explica es una manera de explicar un cuento a los trabajadores pero que no es exactamente lo que está sucediendo

Voz 1995 07:06 es quiénes han contado la peli eso es evidente que no se ha encontrado muy mal el sistema y vamos a necesitar más de té Rui es analista político fluye en servir muchísimas gracias por atendernos

Voz 4 07:18 nada encantado

Voz 1995 07:21 claro durante los próximos minutos vamos a hablar con tres jóvenes aunque ya con treinta y tantos ya en fin con tres jóvenes que estarán jubilados en teoría en el año dos mil cincuenta son jóvenes como Sara Montero que será hasta también aquí Ander Cortázar Ander buenos días ETA tenemos en Barcelona a Eva Eva estás ahí

Voz 5 07:41 hola buenos que tan supongo

Voz 1995 07:43 claro penséis José seis jóvenes si somos así pensamos en el minuto a minuto pero cuando cuando penséis era jubilación imagino que pensáis en algo como esto

Voz 6 07:55 un poco pero el mar mucho de las horas que os gusta queréis podéis mojito vino vino

Voz 1995 08:10 me imagino no volverá

Voz 8 08:12 sigue leyendo

Voz 6 08:14 eh criticando a gente Twitter si existe gracias sabe Taragona en unos segundos hablamos con ellos de

Voz 9 08:39 futuro madre mía los jóvenes y futuro que conversación

Voz 2 08:50 Toni Garrido son la generación a la que la crisis económica desbordó cuando llegaban al mercado laboral les pilló

Voz 1995 08:56 de lleno

Voz 2 08:58 todos los indicadores sociales relevantes como el paro la estabilidad laboral el acceso a la vivienda cuando ellos tenían que comprar una casa

Voz 1995 09:05 la cuando empezaban a tener cierta experiencia su trabajo todos esos saltarán por los aires pero es más en el año dos mil cincuenta estarán en edad o próximos a jubilarse todos ellos desde hace unos días tienen la misma incógnita

Voz 10 09:22 y la aprehensión este sábado recuerde nuestro país volverá a ser una enorme manifestación en la que hablamos de futuro al fin y al cabo hablamos de presente pero sobre todo jóvenes mayores pensionistas miramos al futuro

Voz 11 09:37 algunos parecen haber recogido el guante

Voz 12 09:41 que se escuche a la gente y se escuche a los pensionistas a los que no lo somos pero esperamos poder trenes hecho cuando lleguemos después de contribuir y tener una una jubilación digna también cortar esta cadena esta dinámica de empobrecimiento de de las de los pensionistas que durante la época de la crisis han sido esas tenedor del sistema social

Voz 1995 10:02 que se les escuche pues eso es lo que vamos a hacer tenemos aquí a Sara Montero que se Madrid tiene treinta y cinco años ahora muy buenos días qué estudias te y actualmente

Voz 11 10:14 trabajas actualmente trabaja en Correos su cartera de Gescartera

Voz 1995 10:18 tras como pero como los de antes con repartiendo las cartas a mano con tu motor sí muy feo eh pero cuánto cobras cobra

Voz 13 10:28 los seiscientos seiscientos

Voz 11 10:30 tantas horas trabajas el día trabajo me había jornada vale habías tenido antes otros trabajos sí claro cuantos más al menos no se muchísimo no os llevo trabajando desde los veinte años

Voz 1995 10:42 bueno es decir que Turquía el micrófono lleva trabajando esos que has tenido sea de diez quince de distinto tú eres diferenciada vamos a ir a trabajar a nadie

Voz 13 10:52 canción de redactora de gestora cultural de operadora de todos los trabajos

Voz 1995 10:59 cuántos estás de estas de libro cuántos años has cotizado pues creo que llego a siete pero habría que confirma con treinta y cinco siete cotizado no sé si me echara cuentas eh no saben ya sabes tú que no que ahora se ha hecho no sale ante el corteza tiene treinta años Si también es es verdad sí vale cuantos trabajos más has tenido hasta hasta ahora no

Voz 11 11:23 bueno como periodista y medio digamos sí pero luego sí he tenido más pues supervisando poco como Sara precisando exámenes trabajando para multinacionales de

Voz 14 11:34 el primero de de realidad como Tendero eh quiere decir

Voz 15 11:37 pero trabajando para grandes comercios de estos dos comerciales y tal pero ambos eh cosas sueltas de dos tres meses y enlazando uno con otro

Voz 1995 11:46 te pregunto lo de los años cotizados o directamente a las pasamos a saludar a Eva Avendaño que vio en Barcelona también tiene treinta años es licenciada en Dirección de Empresas y hoy trabaja en una editorial verdad Eva

Voz 5 11:57 sí eso es

Voz 1995 11:58 vale no te preguntaba cuánto cobras más a menos

Voz 11 12:01 en mil cien a alrededor de mil municiones

Voz 1995 12:05 sí es muy feo hacer esta pregunta iba pero se trataba de entender cómo estamos cuánto cobra sirva

Voz 5 12:12 pues estoy ahí en los mil más o menos dependiendo también de un mes puede subir o bajar pero

Voz 1995 12:19 cuántos años llevas cotizados

Voz 5 12:21 pues haría el calculo de unos cuatro pero tendría que revisarlo en pues en la carta esta que ha comentado el compañero antes de la Seguridad Social

Voz 1995 12:30 o sea que dice hasta bajaba dice bueno gracias pero si no sabes qué bueno le corresponde usted un jamón por cada año trabajado Trio

Voz 11 12:37 me he has tenido antes otros empleos sí sí

Voz 5 12:41 bueno he trabajado pues en la caja de ahorros también en el sector farmacéutico el departamento de ventas hay pues cuando más joven de otros trabajito así más

Voz 1995 12:53 Eva perdone cuando era más joven es cuando era aún más joven

Voz 5 13:00 claro cuando estaba con la carrera me refiero

Voz 1995 13:03 ya que los baremos de vosotros sois jóvenes hasta queda diríais que uno es joven pues cierta

Voz 15 13:08 esto mental no evidentemente no entonces no entiendo hasta los treinta treinta y cinco ya empieza a esa edad tener un poco más

Voz 11 13:17 joven adulto no

Voz 2 13:19 la sí coinciden XXXV a partir de ahí ya

Voz 1995 13:22 la somos adultos

Voz 5 13:26 sí yo lo pondría por ahí pero bueno que tampoco me parece una persona de cuarenta

Voz 1995 13:30 claro que estén escuchando muchas personas que dicen como que te veinte y hasta los treinta y cinco ya gente que lleva trabajando desde los trece desde desde los diez años bueno he estáis escuchando estos días lo que se dice ayer comparecía en ese pleno monográfico en el Congreso el presidente rodeado más allá de a algo haremos como veis vuestro futuro Sara cómo ves tú cómo te imaginas es difícil pero como te imaginas en el año dos mil cincuenta

Voz 13 13:59 pues yo creo que hay un peligro real de que de que se privatice la expansión desde que se degrade y que se conviertan en un subsidio

Voz 16 14:10 y a mí me preocupa me preocupa hoy por los míos por por misma

Voz 13 14:16 por eso me preocupa por por lo que va a ser mi pensión yo creo que si se siguen degradando a través del IPC del factor de sostenibilidad de mil mecanismos pues las convertirían un subsidio y creo que tenemos que movilizar los movilizarnos para protegerlas para blindar las

Voz 1995 14:35 porque es verdad Eva que insisto que es un ejercicio que no solemos hacer porque tampoco es un ejercicio come imaginarse un nuevo jubilado dentro de un ejercicio incómodo no es mejor no hacerlo pero esta conversación se acusación que debemos tener es decir donde vamos a estar en qué sitio

Voz 11 14:52 a vivir como es el país donde vamos a residir

Voz 1995 14:56 Nos gustaría estar en una conversación que debemos tener tú cómo te imaginas que va a ser ese entorno Eva

Voz 5 15:01 pues es cierto que está lleno de incertidumbre la verdad como como dice Sara y tal como están avanzando los años cada vez nos pintan un panorama peor y bueno la verdad que solamente imaginarlo da un poco de miedo yo no quiero ser pesimista yo pienso que pues también que muchos años nosotros tenemos muchos por delante pues también como sociedad para poder cambiarlo oí que salgan otras medidas adelante pero la dinámica que se está llevando con los últimos gobiernos parece ser que apunta a que cada vez las pensiones sean más bajitas y pues que la gente se tengan que preocupar por pues para hacer a ahorros aparte pues planes de pensiones incluso pues hasta hasta creo que alguna persona han recomendado pues oye vende tu piso no es por lo menos así tendrás tensión y y a mí me parece algo no

Voz 1995 15:53 esa eso es vende tú el tuyo claro

Voz 5 15:57 pero qué es verdad pasado no en algunos casos

Voz 1995 16:01 y una cosa iba tú notas entorno está también será notáis impuesto en torno porque dice una Eva una cosa muy bueno que se notáis ese aroma de la responsabilidad cree creía de que con treinta años en el sector en el que trabajáis empieza a haber cierta preocupación cierta decisión de hoy vamos a tomar cartas en el asunto vamos a empezar a preocuparnos de este problema no notáis que esto está encima de la mesa

Voz 15 16:27 en mi caso es decir que no la verdad en mi entorno de tanto amigo eso tanta gente que está en paro como la gente que está en trabajo que tiene trabajos más cualificados o lo que sea no les noto una especial preocupación

Voz 2 16:39 especial interés entiendo que el sábado no que deja al arrestos

Voz 15 16:42 no pero bueno incluso en un mar de que pueda salir ese tema tampoco surge una al final esto está también asociado evidentemente a la edad de cada uno que nunca se proyectan hoy proyectarse a dos mil cincuenta pues resulta complicado no porque pero si no existe yo no no siento que exista todavía salgo focos que van saliendo pero una preocupación latente entre los jóvenes no yo creo que sí yo creo que cada vez tenemos más conciencia de hecho con la crisis las pensiones han sido un colchón para muchas familias

Voz 13 17:15 entonces que se degrade no o la situación de precariedad que tenemos muchos jóvenes pues sí que a lo mejor no estás haciendo planes ya pero sí que hay preocupación y conciencia

Voz 1995 17:28 de treinta años Tom as templa de versiones ahora dos euritos caro que en cuanto era cada mes cada semana ahí dentro de de poco serio dentro de una miserable pero te das dos euritos

Voz 1546 17:41 es es es imposible Pericles un arma en vuestro favor en nuestro favor quiero decir es que los jubilados van ser una mayoría entonces mantener un poder político histórico jamás país au mundo sesenta Un país vas a tener una mayoría con tanto poder político precisamente para entrega su poder y su voto a los que van a cuidar

Voz 1995 18:02 pero si gana finalmente la el cine es enseñado que ganen los que son más pero no es así no es así pero no hay que te da la toalla no todavía no la tiramos

Voz 13 18:15 no yo a ver yo creo que afecta a todo el país que no afecta sólo a los jubilados y nos afecta a todos directa o indirectamente ahora en el futuro creo que nos tenemos que movilizar yo desde luego voy a participar en la manifestación de este sábado por la mañana además voy ir con mis padres yo he ido participan muchas movilizaciones nunca había ido con mis padres creo que las pensiones es algo que nos une a todos creo que fueron una conquista de de nuestros mayores y yo quiero participar de protegerlas y blindar las

Voz 10 18:50 eso supone que no hay diferencia lógico que hablamos de futuro y en ese sentido hay no es donde vamos a estar todos nos gustaría estar a todos Eva Sara muchísimas gracias Mercer

