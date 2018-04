Yonyi Arenas le quita la gracia a Rafael Hernando

Voz 1 00:00 en su biografía de Twitter pone de joven puede mirarlo eh es arroba John y Arenas dejó de me saqué el carné de manipulador de alimentos para poder trabajar y ahora trabajo sólo por el gusto de poder manipular

Voz 2 00:19 ay qué tal cómo estáis tonito oyentes España Noruega Brasil buenos días a todos demostrando la ironía un poquito trabajando hilando fino amiguito

Voz 1 00:27 el jueves pasado era ocho de mera el día de la huelga feminista de que hubo programa faltaron todas las mujeres del equipo y tú pero fue porque no te llamamos en sí

Voz 3 00:37 todo ello mirando el teléfono con lo que sano no suena tiene que ser en noviembre bueno no era acostada goce digo me he acostado que ya no me llaman sabe si bueno vengo de bajón la hoy por hoy tengo que pedir perdón sí porque tengo un personaje la entrevista manipulada que le quitó la gracia la persona que traigo hoy editado editado pierde

Voz 1 00:58 tú coges porque es coger todas las cosas que te mujer pero este hombre hayan podido decir tú las es una especie batidora lamentable te gustan y hace es que diga lo que tú cabellera tiene es decir que con tu manipulación el personaje ha perdido

Voz 3 01:13 la de hoy le quita gracieta de verdad editado pierde Rafael Hernando claro si es que me dio monologuista sí es difícil que el original pero de verdad hemos estado en un bingo en Sevilla hay muy bien queréis escucharlo entrevistó ya que tú has una ficción sin vivas con lo que se ha Sevilla me lo ha pedido él

Voz 1 01:34 en esa situación pierde con respecto a lo que dice el Congreso cualquier día

Voz 3 01:38 efectivamente pero pero dos líneas que encantado niños damos volvamos para dar al play

Voz 4 01:45 buenos días y bienvenidos a la entrevista manipulada contamos para la presencia del portavoz del Partido Popular en el Congreso el señor Rafael Hernando buenos días placer tenerle aquí esto porque has pedido que la hagamos la entrevista en este bingo de Sevilla en usted con frecuencia no no no yo vendo mucho a la verdad tiene mucho bueno pues muy cuando diga tiempo empezamos con las preguntas primera pregunta usted se llama Rafael pero sus amigos le llaman Rafa es correcto tener comer con meter en el campo desconoce como Vicky correcto aún picos se les reconoce porque siempre va con su con la banderita correcto practica de Chiquito de la Calzada capaz cobarde corre la atención cordial me saludarse entre todos los vascos estamos se cruzan por la calle eso es correcto atento a Rafael el sermón que encontramos en en Hacienda suele ser de origen noruego pero Chile tanto atento anglicismo queda que sale denomina las noticias falsas Beit News muy bien el papel otros muchos complete la siguiente frase a veces sucede antes de hablar debería pensar pensar correcto a veces la verdad si seguimos adelante Rafaeli hiciera sincero a Rajoy se le quiere como es esperar a veces tiene cara como de después el despistados correcto ha visto en los ojillos verdad venga seguimos atento una de folclore Lola Flores en la boda de su hija Lolita pronunció su famoso Si me queréis irse correcto atento Rafael pocas palabras qué opina de las mujeres que forman parte del movimiento feminista

Voz 5 03:34 con una nos gustan más y otras menos

Voz 4 03:37 los que no iba porque es la pregunta no lo visto bueno bueno que todos sabemos que ahora es usted feminista como intentó integrar

Voz 5 03:45 está claro que si ahora complete la siguiente frase todos los ex tesoreros del Partido Popular Gustavo han estado muy bien correcto tiempo

Voz 4 03:58 muy cuco no sentimos el vamos a ver los marcadores huy pues saqueado usted detrás del cuarto quinto incorrecto y esto es positivo si es muy bueno aunque está claro que sí se puede despedir en vasco que lo hace muy bien hay para hasta la semana

Voz 1 04:17 es verdad que después de verle en en un lugar esta semana muy dramático hablar sobre las cosas que hoy se están debatiendo el Congreso así sin ningún tipo de problema pues es verdad que es descafeinado

Voz 3 04:27 la verdad es que sí la verdad que que por ejemplo con Si no te gusta o esto traigo otra cosa el tema de los espías envenenados te pongo al corriente

Voz 1 04:34 los espías envenenado en general está

Voz 3 04:37 vamos Alexander Litvinenko dos mil seis al examen Perich Inc y dos mil doce y ahora el caso de Sergei Skripal y su hija Yulia estas corriente verdad pues bien yo entrando en contacto con un ex espía ruso que ha trabajado para la KGB y la CIA al típico agente doble él sabe y está dispuesto a decirnos quién está detrás de estos envenenamientos de espías rusos él está escondido en un submarino por temas de seguridad pero me dice Raúl que ya le tenemos al teléfono le llamaremos espía Ivanov buenos días

Voz 6 05:03 me vine está hoy por hoy una tía Pepa Bueno Britney Garrido con la

Voz 7 05:09 que dice que bueno el día hace mucha gracia imitar el Hoy por hoy para hablar de este tema tan delicado y que lo hubieran cantado conocerá Pepa Bueno pero que bueno que Garrido también

Voz 8 05:16 que que bueno no si a o o en fin de pies daban un café Plaza comprenda encontrado vale de Moscú

Voz 7 05:30 vale que cojamos papel y bolígrafo que no va a decir quién es el responsable de los envenenamientos lo tenemos niños vale

Voz 8 05:36 apuntes dicho Raúl Podemos

Voz 3 05:41 espera la llamada no no no podemos pero por falta de tiempo porque niño no van a decir quiénes

Voz 1 05:46 por qué no se puede hombre lo teníamos ahí arriba manipula

Voz 3 05:53 es una pasada a veces no sé si soy yo quién soy Si vivos estudiando un tobillo está

Voz 9 06:01 el que no te importa que no esto haría pero