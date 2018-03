Por el principio: Soledad Puértolas (24/03/2018)

Voz 1 00:00 por el principio un por los orígenes en primera persona

Voz 1912 00:37 cuando quise discreta no sé pero yo creo que en vez que da literatura es creada por los seres humanos por personas que firma libros pues es que de lo pone menos pone muy fácil de bueno pues y otros escriben yo también no si esto sale Si yo estoy leyendo ahora pero yo voy a poder escribir de hecho siempre estuve escribiendo o en un momento dado me recuerda escribiendo es verdad que todas las convalecencia de mi vida pues sí que me ha me han proporcionado esa ratos de soledad esos ratos de más de valor de la lectura de la literatura yo creo que eso siguen me ha llevado mucho también nada al poder escribir y escribir

Voz 4 01:32 el niño enfermiza que leía cuentos en su habitación

Voz 1880 01:35 son tumbada sobre la cama que compartía con su hermana sería después una escritora que ha publicado ya treinta libros ha ganado el Premio Planeta entre otros reconocimientos desde dos mil diez es una de las pocas mujeres académicas de la Lengua Soledad Puértolas recuerda como una niña comunicativa pero cerrada muy observadora que no acaba de encontrar su lugar vivió una infancia de interiores en la que se desplegaba todo un mundo de mujeres formado por sus hermanas sus abuelas y su madre en sus convalecencia si en su colegio de monjas tenía el espacio para escribir el camino desde ahí hasta ser una escritora reconocida es una historia que merece ser contada

Voz 5 02:17 el principio por el principio del Príncipe por el principio Soledad Puértolas nació en mil novecientos cuarenta y siete en Zaragoza el día de San Blas lleva Plaça como segundo nombre nació en su casa en la calle San Clemente una boca calle del Paseo de la Independencia la calle más importante de Zaragoza el centro comercial y social de la ciudad

Voz 1880 02:45 Soledad pasó su infancia entre dos ciudades Zaragoza de donde era su padre en los inviernos Pamplona en los veranos con la familia de la madre en mil novecientos sesenta y uno por problemas económicos la familia se mudó a vivir a Madrid ella tenía catorce años de Zaragoza dice que recuerda las cuatro calles de su infancia

Voz 1912 03:07 el edificio donde nací en la calle San Clemente esquina con Inocencio Jiménez que es Hong que va a Santa Engracia ese esa ese es sólo mando lo hizo mi abuelo Luiz hacerme abuelo porque abajo está el sótano que era tienda de telas era almacenes Puértolas y entonces él hizo de cierta fortuna digamos con con con esto y estuvo un tiempo en Barcelona un almacén en Barcelona Se trasladó la familia Barcelona padres estudió en los jesuitas de Barcelona siempre lo decía yo es hablábamos en catalán tenía mucha facilidad las lenguas es que habla a todo todo lo que le pusiera por delante

Voz 5 03:54 el padre de Soledad Puértolas era químico trabajaba en una fábrica de destilados su madre se dedicaba a las tareas de la casa la crianza de las tres hijas

Voz 1912 04:02 y volvió Illa volví ya establecieron ya del todo en Zaragoza no bueno pues está la casa era de la familia de todos nosotros veíamos el tercero izquierda arda la abuela paterna en el principal luego pues había Familia por aquí y luego ya se fueron luego o la familia se arruinó por una serie de circunstancias pero los pisos se fueran vendiendo sólo quedaba la abuela el principal nosotros tercero

Voz 1880 04:31 la vida familiar de soledad transcurría en su casa y en la de la abuela paterna unos pisos más abajo

Voz 1912 04:37 se quedó se quedó tuvo muchos problemas de salud se quedó en silla de ruedas está muy recluida en su cuarto sea no tuve ese contacto con ella que a lo mejor hubiera podido pero es que Cano hablaba estaba estaba muy arrinconada haya no

Voz 8 04:58 yo niños nos la hacéis mucho que nos diremos pronto

Voz 9 05:02 señora como esta tiene frío estoy bien seguro que no quiere que la bajemos entre Manolo yo podemos no prefiero quedarme aquí entonces deje que le ponga esta mantas sobre las piernas que aquí dentro también hace mucho frío plateado con el Bob si coloca la manta por el otro lado por favor que voy a ver a los niños

Voz 0277 05:20 Soledad Julito bajados sí señora

Voz 9 05:26 hace que te ese puesto de castañas y compra los cucurucho para los niños ahora mismo señora manos Etxaide por favor un ojo a los niños mientras juega con las castañas vete tranquila

Voz 1912 05:37 aunque sí recuerdo una cosa que si la agradecido siempre que es que ella le gustaba mucho llevar a tus nietos todos los domingos en coche de caballos alquilaban coche de caballos que ya sido voy haciendo una mujer muy de mundo muy de mundo había hay dos festivales de Salzburgo había pedido balnearios una mujer enormemente muy despilfarrado muy desdicho la ruina viene porque claro era y otras circunstancias pero bueno digamos que la la el la capacidad de despilfarro de las muy importante y entonces esto de llevar a todos los nietos todos los domingos en el coche de caballos bien puesto llenaban Otón habla escapo Tita de terciopelo llevarnos una recaída de niños de toda la fama día de mi padre y con la abuela abuela Carpena no no no no es hablaba casi hora y la ponían allí con el con el que yo llevaba en coche todo está allí unos entes cante yo muchas veces iba en el cante con mi pequeño primo o Julio Milito ha sido mi compañero juegan siempre ir bueno pues eso sí recuerdo que era momento muy glorioso a los primos allí a al coche de caballos IVAM íbamos al parque de El Cabezo salíamos todo todos ahí alborotada y luego no recogía de la abuela en qué tal si alguien vendría con nosotros porque la abuela iba a hacerlo cargó de de toda aquella Recopa de niñas no alguien el día alguna de las de las chicas que fiaba ni

Voz 5 08:01 el cierzo es un viento fresco y muy seco que condiciona la vida en Aragón en la Ribera de Navarra en La Rioja surge cuando hay una borrasca en el Mediterráneo y un anticiclón en el Cantábrico al mismo tiempo esa diferencia de presión puede pasar en cualquier época del año

Voz 1880 08:17 el cierzo está presente en la vida cotidiana de Zaragoza la cultura popular lo relaciona con trastornos mentales y alteraciones del ánimo su sequedad extrema afecta a los cultivos insufló ráfagas que este año se han acercado ya a los cien kilómetros por hora son un riesgo meteorológico importante que multiplica los accidentes es difícil esconderse el cierzo en cualquier parte de Zaragoza hay calles en las que parece que se fabricará el viento Soledad Puértolas recuerda como cada mañana cuando iba con su hermana al colegio cruzaba en un callejón en el que se tenían literalmente que agarrar para no salir volando

Voz 1912 08:54 este seguirá en días de viento pero yo todas las mañanas recuerdo la sensación de ir al colegio era como como como una carrera de contra el viento no como somos verdaderamente andar contra el viento

Voz 1912 09:13 pues ahí había que había hace un recorrido por callejuelas en vez de ir a la independencia propia hija muelas la María Agustín y luego íbamos San Ignacio Inca hijo cuyo nombre no sé cuáles hice Callejón yo le llama al Callejón del viento porque ahí enfilaba yo me caída me caían muchas veces no llegaba pues la chica de de casa a veces la portera de de el edificio que nos llevaba mi prima ya Nuestras las hermanas mayores que fumar las que fuimos al colegio sí sí recuerdo recuerdo aquellos vientos tremendos ir recuerdo de haberme caído con el frío eso que atravesaba atravesaba el paño del abrigo que aquellos paños que en era eran como que penetraba por todos los agujeros no

Voz 16 10:30 y con la llegada del franqueo

Voz 1880 10:32 mismo hizo afinidad con los principios pedagógicos del catolicismo más reaccionario las escuelas volvieron a separar a los niños y a las niñas la educación femenina estaba supeditada a las labores del hogar ya la preparación del matrimonio se hizo obligatorio impartir las asignaturas de Educación Física hay política hice unificar en las asignaturas domésticas bajo el nombre general de hogar que incluía nociones de economía doméstica

Voz 5 10:57 labores corte surgido

Voz 1880 11:00 trabajos manuales cocina Imus

Voz 5 11:02 Mika Soledad Puértolas iba a un colegio de monjas el Sagrado Corazón hoy día en un colegio católico concertado y sigue teniendo una gran tradición en Zaragoza con uniforme de lana azul marino en invierno y uniforme de Piqué blanco para días especiales ella recuerda a la monja que era su profesora de costura que vigilaba cada puntada

Voz 1912 11:23 yo recuerdo cómo con mucho cariño

Voz 5 11:25 a la a Madrid su vis

Voz 1912 11:27 que era cariñosa conmigo también recuerdo con horror a la madre a la madre de que no es la que nos enseñaba costura porque es que una nulidad con bueno como casi todas

Voz 1880 11:41 sí

Voz 16 11:44 obra

Voz 1912 11:46 temblaba cuando estábamos todas en fila sentadas tú estás calladas que el silencio es una de las cosas que recuerdo con con desagrado no porque no se podía la no aquella que silencio ir pasando de sigue en silla hasta llegar al lado de esta monja que era blanca blanca Blanqui sin una mala Airbus unos enfadaba siempre muchísimo conmigo estos nudos decía una cosa que no nunca entendí un lío lío que yo llevaba ya lleno de nudos que ah no era nudo aquello era un mundo era todo un enredo una pelota en tiraba decidió pero bueno es una envidia una envidia si ha aprendido a lo han aprendido no soy muy costurera que curiosamente se me lleva de la madre porque desde luego yo coso como puedo pero me me gusta mucho recomponer cosas así me divierten irte todos los de la costa

Voz 1912 12:51 de todavía las moscas esto un mundo el mundo de las monjas es un mundo desde luego porque claro están todas estas personas mujeres metías en una congregación con la madre superiora con sus categoría eso es un mundo bastante estremecedor en el sentido de de controles de rivalidades esto se precipita sí yo eso sí presido estaba atenta a Kaká extremeño tampoco

Voz 1950 13:33 tengo el orgullo de dirigir este colegio que está formando a las mujeres madres y esposas de El día de mañana todas habéis destacado por ser alumnas aplicadas y obedientes temerosas de Dios devotas de la Virgen y los santos a continuación la hermana Carmen hacha entregará los premios a las alumnas más destaca

Voz 21 13:55 gracias señora directora

Voz 22 13:57 queridas alumnas como hacemos todos los años en este fin de curso iremos diciendo vuestros nombres e irá pasando una

Voz 0277 14:04 una a recoger vuestra Corona de flores por favor démosle el fuerte aplauso que se merecen Laura bosquejo Martín Premio de matemáticas

Voz 0277 14:20 María del Pilar Polo Conesa premio de cocina María Isabel Gonzálvez González Premio de Música

Voz 1912 14:33 pero luego los trenes lo que era la ceremonia de los premios ya fuera ver frente infancia estable ah mira el salón de actos que era un salón que a mí me parecía me seguramente ahora lo vería bueno pues esto esto no no tiene las dimensiones que yo creía no pero empatía imponente todas las sillas las filas las niñas como pues con uniforme blanco sería por supuesto con los velos hasta el suelo es la goma Serres Alaba eso ha sido una de las cruces de los velos ni tienen pelo muy resbaladizo no no no me no me no sé me quedaba la goma y tengo ahí no sé qué habría que pones unas horquillas luego las día luego los guantes blancos los guantes blancos tenían que estar blanquillo Si se les habían roto te los había cosido tu madre quién sea pero pero quedaba que se notaba que hacía los grupos los dentro pero en los premios Nos iban diciendo una una los premios que nos daban siempre vivió tal no sé qué premio optaban tiran dando unas coronas que te has ponías y luego si te daba no te la quitaban la lo aprecias con el brazo lleno de coronas si habías ganado muchos premios poco previos a las que no tenían una pronto estaba el accésit que era simplemente una corona de laureles porque las coronas gran con florecitas preciosas echase de pues también es darían por las monjas no muy bonitas coronas de estas que ahora se venden en los en los grandes almacenes en la parte debí de adornos no me lo recuerdes muchísimo esas ristras de florecitas pues si son las teníamos la claro las más importantes de armas le flor más grande no

Voz 1880 16:45 la madre de Soledad Puertolas era de Pamplona religiosa y muy deportista iba en bici nadaba jugaba al frontón Soledad recuerda que era caótica desordenadas perdía cosas todo el rato IS desorden le daba un punto de libertad

Voz 1912 17:02 a mi madre no era una madre nada convencional porque era no que no era la típica ama de casa muy cuidadosa de la casa bueno la tenía cierto ambiente el desorden ella a a su alrededor no ya que hizo hola hacía muy distinta Il hacía también muy deseable por por por todos los primos y Pymar porque la veían como más asequible no era enormemente

Voz 5 17:32 Soledad recuerda los vestidos hechos por Nati la costurera en el cuarto de jugar de la casa con la supervisión de suma

Voz 1912 17:38 hombre bueno le encantaba vestir no lo que es preocuparse ocuparse de que de que estuviéramos bien es que ella empleaba mucho tiempo en eso porque les gustaba mucho idea cosas como teníamos primas mayores que a veces no es pasaban su su ropa arreglaba o imitaba lo que yo siempre estaba allí había una una costurera que venía a casa día a la semana y entonces mi madre y la costurera disponían Mare no no era nuevo cohesión madre de vinimos a Madrid ya años más tarde Maris hizo estuviera como yo me voy pero con el tiempo le ha gustado mucho mi madre entonces porque les gustaba le gusta la ropa Ignasi si nos llegaba muy bien cometiera íbamos me las niñas que como decía ella llama la atención es que las Jacek proponía Se poníamos orgullosa de hecho no era nada de presumir de nada jamás la he visto nada ella misma era bastante descuidada sino guapísima siendo todavía ah pues ella no se preocupa mucho iba siempre bien pero no ha sido una persona en absoluto prisa pero tampoco nos ha transmitido a nuestros la idea de de de de de del presumir de nada ni de físico ni nada

Voz 1912 19:19 ah y me Aíto dio una pelea con mi hermana con un primo con quien sea ahí contra la máquina de coser una una herida que todavía tengo la cicatriz del que estoy muy orgullosa porque es como una cicatriz pues que certifica casi que tenido infancia no sea es como una una una una un carné de identidad no no yo ahí me queda recuerdo que sí que fue fue tremendo fue una herida de esas muy honda muy honda y con esa sangre que ya no es la sangre roja sino la sangre casi negra no

Voz 24 19:48 sí

Voz 1912 19:53 muy contenta como todos los niños yo observo con mis nietos siempre está muy orgulloso de sus heridas de sus dolencias ponen ahí mira este dedo contó me duele es curioso es curioso esa esa necesidad de dar testimonio de de la pena del dolor o de o simplemente de los tropiezos que tienes

Voz 26 20:22 el Ejecutivo

Voz 27 20:25 aquí

Voz 26 20:27 es los

Voz 5 20:30 Soledad es la mediana de tres hermanas la mayor tiene dos años más y la pequeña nueve menos ella jugaba mucho sola con recortables y muñecas y en esos ratos fabular inventaba compañeras de aventuras

Voz 1912 20:43 entonces bueno pues estoy ese estado intermedio Mi hermana soy la segunda entonces con mi hermano mayor me lleva dos años pero no hemos tenido esos espacios de jugar juntas y ha sido carácter muy distinto al mío Nos yo no tengo ese recuerdo sí recuerdo que dormíamos el mismo cuarto eso sí yo recuerdo ir un poco más adelante si recuerdo que yo lo simple contaba cosas latía como una especie de resumen del día ellas eso les gusta mucho y me lo pedía pero yo he sido siempre muy relata no lo recuerdo pero este momento en que quizá tenía hay con más conexión con la mayor

Voz 1912 21:28 la pequeña fue cuando yo tenía nueve años cuando nació para mi fue un verdadero juguete sea yo me quedé estupefacta que había visto niños y bebés no antes pero tenerlo en la cuna en la habitación de Mimí entre nació en Zaragoza en la casa no en aquel entonces muchas muchas muchas nacimientos domicilios no a domicilio y me quedé tan tan maravillada con aquel ser yo era aficionada jugar las muñecas era muy de también de recortables creaba creaba muchas historias no entonces aquel Air vivo tan tan mono tan pequeñito tan diminuto vamos me fascinó y me Aspas ahora es mirándola fue para mí un juguete seis es hermana segunda Clotilde la primera semana

Voz 0277 22:16 qué

Voz 1912 22:16 el que fue para mí como a te digo como una especie de de regalo real pues eran juguetes real no siempre tenido entonces esa esa relación con mi hermana como de como de estupefacción de maravilla de de de sentirme de sentirme feliz con ella ha sido muy de jugar sola ya no te digo de bebé que seguramente también por los deberes podrán solos con sus manos di todo lo que pueden no lo que tienen las Valcarce pero luego ya ya con tres años y con cuatro ahí empiezan poquito a la memoria a traerme escenas ya me veo si jugando yo sola ha sido muy de jugar de hacer cosas siempre muy mental y a la vez pues coger esa mente y aplicarla a hacer juego con todo

Voz 30 23:18 por la falta de el Pirineo casi en el centro de Navarra sobre la inminencia que domina el valle se alza la Ciudad de Pamplona todavía parcialmente ceñida por el cinturón de sus viejas murallas antigua carezca de Reino y corte de sus monarcas Pamplona guarda celosamente los vestigios de su antiguo esplendor yo ofrece en todo instante la emoción de la historia unida a los más bellos paisajes que a la conservación pura de todos los valores de la tradición

Voz 31 23:46 se inicia la trapío viril

Voz 32 23:47 Herrera los muchachos que desmienten planos

Voz 30 23:52 y eso aumenta su valor para no tener miedo al peligro en su zona moderna Pamplona es una ciudad cuidada con exquisito celo municipal verdaderamente irreprochable eh pero se conserva también en sus calles estrechas cargadas con la emoción

Voz 33 24:08 el antiguo el ambiente típico y pintores como cada verano

Voz 1880 24:14 viaje en coche a Pamplona del blanco de Aragón a los amarillos y verdes de Navarra adquiriría su abuela la madre de su madre y con ellas e instalaban todo el verano

Voz 1912 24:24 sida cuando acaba el colegio caía el calorazo sobre Zaragoza que eran calor que Morillas pues que hacía de madre en casa con nosotras sean una yo creo que es me imagino que estaría deseando irse de hecho pues ya en Barcelona qué pasar los veranos en Zaragoza es sofocante era como mínimo no y bueno pues lo que teníamos más a mano oí Mi padre tenía que trabajar porque a la persona con necesidades de trabajo tenía no tenía más remedio que no no se tomará vacaciones

Voz 5 25:04 Pamplona era la libertad llegaba en dos semanas antes de San Fermines bien cuanto empezaban las fiestas las niñas e iban directas a las barracas al lado de casa de su abuela la niña Soledad se hizo adicta a los coches de choque

Voz 1912 25:17 Arés tomaba vacaciones así seguidas yo creo que nunca aceptaron mi madre te Mi madre del con las niñas pues no se nos llevaba a Pamplona a casa de su madre en casa de su madre en Pamplona pues era muy cómodo porque una casa que bueno no era enorme pero habíamos los acomodaba con otras primas que también ve que estas venían de Madrid y luego teníamos la suerte de tener que la apatía Sole era mi madrina que hermana de mi madre era la que sabía había casado con uno de Pamplona de toda la vida tenían una huerta estupenda orillas de largo entonces ahí lo hicieron en la piscina nos pasamos el día allí en la Kuerten en plan salvaje era feliz Ipod antes de ir a la huerta Pardines delata con era que estaban al frente de la casa de mi abuela Chinchilla que da prácticamente hay buena es que era también nuestro nuestro jardín particular jardín aquello era las murallas mar moras yo quise unas cuestas tremendas Nos tirábamos destrozando todo lo que nosotros trajes que mi madre preparaba para el verano era aquello era tremendo

Voz 1880 26:42 su abuela materna la de Pamplona era una mujer fuerte y serena que iba todos los días a misa Soledad iba a veces con ella la iglesia de San Nicolás

Voz 1912 26:51 bueno muy derecha muy derecha las joyas con muy buena planta muy tenía mucho carácter agua no no pero gota especial no era típica o no me delicada no será distinta supongo que cada uno también tiene la imagen que se hace no

Voz 22 27:10 este año me dejará que le ponga un poco de encaje en los puntos no se lo ya sabes que yo soy poco de encajes está sería un apunta de Ada aquí justo para darle un poco de relieve también puedo poner antes si lo prefiere en el ante me gusta más luso encaje siempre me parece demasiado llamativos lo importante es cómo se llevan las cosas usted lo lleva atado muy bien con mucha elegancia gracias Lolita eso es que me ven con buenos ojos me parece a mí es verdad mira te voy a enseñar unos botones que tengo que han que ni pintado con el vestido me los han traído de Francia su muy si me gustan hágame caso que con Yi estos botones de van a quedar unos puños perfectos mire quedaría así pues mira me gusta están por aquí las críticas de Zaragoza si ya están aquí ya sabes tú semanas antes de sanfermines ya las tengo correteando por toda la casa Gaspar usted muy contento el no los niños siempre dan trabajo pero también dan alegría la casa

Voz 1912 28:14 sí mira a mi austero no lo es la legislación el año un traje que en una modista que era muy buena que seguiría cerca de casa que yo iba con ella y que me encontré con su hija años después en en en Pamplona es la ilusión que me hacía vivir con mi abuela a casa de Lolita repetía fascinante tenía aquel probador lleno de espejos INI a buen le encanta todo todo todo sienta bien

Voz 1912 28:55 un traje al año que era el que se ponía ahí terminadas ocasiones y luego ya en casa el del año anterior se deshacía ojalá fuera yo como ella que me cuesta tanto tirar la ropa yo soy muy de remendar y rehacer pues ella no ella tenía siempre en el armario El nuevo y el del año anterior se desprendía de todo lo demás la siempre elegantísima con sus con sus dos hermanos los dos porque ella era muy pulcra

Voz 36 29:24 no

Voz 5 29:32 los años Soledad Puértolas tuvo tifus estuvo durante meses recluida en casa de su abuela confinada en cama y en ese tiempo afianzó el vínculo con su madre el tifus

Voz 1880 29:42 una enfermedad grave en otra época mortal y extendida por todo el mundo es responsable de epidemias mortales cuando la higiene es escasa especialmente durante las guerras las hambrunas o las catástrofes se produce por varias especies de bacteria transmitidas por la picadura de piojos pulgas ácaros y garrapatas que llevan algunas aves y mamíferos

Voz 5 30:03 fue especialmente terrible a principios del siglo XX en Rusia cuando produjo tres millones de muertes durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración entre esos miles de prisioneros el tifus mató a los quince años a Ana Frank la epidemia que se hubiera podido extender entonces por Europa separó por el gran uso de un nuevo descubrimiento el DDT un insecticida que mató a los piojos de millones de refugiados y que ahora está prohibido por sus efectos devastadores en la salud y el medio ambiente

Voz 1880 30:33 durante la larga convalecencia por el tifus esa soledad niña de tres años se olvidó de andar hoy día cree que la literatura debe tratar la enfermedad el dolor y las limitaciones

Voz 1912 30:44 sí pero yo tengo la teoría desde luego creo que esta actividad de que tenía en ese momento una medicación que ha asequible bueno no es que no estaba a la cloro cecina pero no estaba comercializada entonces me la consiguieron por fin de estraperlo yo creo que me debieron dar cantidades excesivas porque me cure tan inseguro mi madre que efectivamente la gente moría tifus en aquel momento no la había recién salida dice Tina novia había dado tiempo a divulgarse no

Voz 1912 31:35 sí quizá me dieron pero yo creo que porque es que yo creo que me queda personas esto es una u otra razón enferma ya digo bueno pues mira es el precio por haber sobrevivido el tifus esto es lo que yo no he dicho a lo largo de la vida que he pasado temporadas síntesis esperada con mi salud pero también con fibromialgia que es posible que Time venga de ahí digo yo entonces bueno pues ya ya una vez que llega ya a una edad que en fin que no me muerto no me muerto con setenta años ya puedes decir que has vivido allá pues mira pues mira a larga vida

Voz 0277 32:29 durante la convalecencia en el leían junto a la

Voz 41 32:31 Soledad recuerda que le contaban una y otra vez el cuento de la gallina Petty roja un personaje con el que se identificaba

Voz 5 32:38 porque después de un largo cautiverio la gallina con sería la libertad

Voz 1880 32:42 fue entonces cuando se enamoró de los cuentos y las historias y empezó a fijarse en los personajes secundarios a día de hoy piensa que ese tiempo de lectura a través de otros ha contribuido a hacerse escritora

Voz 1912 32:54 digo era adicta a esta gallina Imelsa leían pues se me imagino Podesta o Inés que era otra de las chicas que que también era estupenda y cariños y si mayas y la infancia importantísima y me leían a la abuela la abuela ya ya estaba fuera sentido es precario era contagioso no no podía entrar mucha gente con precaución estamos aisladas

Voz 1912 33:22 es claro es sin embargo me dieron un periódico han ya había para cumplir cuatro años que ellos como soy de febrero pues sería para entonces para cumplir cuatro años reconocía casi pude leer porque María han quedado grabadas sostenía el cuento que eran cuento grande eh y además con unos dibujos les repito porque me gustaba tanto no lo pueden aquello que ellos sostenía pues reconoce unas palabras eso bueno pues fue una especie de acontecimiento familiar no dijimos pues mira qué curioso y claro yo soy muy importante para mí el reconocer todas las letras cuando me quedé o de hecho no demostró nada acertada la mía de buenas notas y tal pero de superdotadas nada pero en fin en cualquier caso en ese aislamiento yo accedí a la a la magia de las palabras sí porque me fascinaba pensar que sentirnos que pensar pensar en los tres años no no piensas sientes no que con todo esas palabras que son de todos se construyen otras realidades y eso sí que ha sido una una algo que que creo que me me dio también el tifus no no

Voz 43 34:51 sí me ha ido

Voz 44 35:09 las eh

Voz 1912 35:21 y luego ya me metí en lo que Islandia en el en todo a la saga de Celia en la cita fantástica Ésas fueron dos dos colecciones que me las Mela las leí pero una tras otra hay fue fue fue maravilloso porque ahí encontré una realidad de Mar más cercana no no ya a las gradas quedaban muy lejos pero no está mal que después la excusa también es bonito para para que la imaginación vaya por ahí no

Voz 5 36:05 Antoñito la fantástica fue un personaje creado por bonita casas una escritora madrileña nacida en mil novecientos once que era locutora en Radio Madrid allí dos compañeros la animaron a crear un personaje infantil y así nació Antoñito la niña que va a la radio con sus chats ATA para hablar con don Antonio bonita Casas le ponía la voz Antoñito el personaje saltó a los teatros y actos benéficos con los cómicos más conocidos de la época

Voz 1880 36:30 cuando el programa de radio empieza a decaer le proponen favorita casas empezar el relato escrito así llegaron los libros con la vida de Antoñito una niña de familia acomodada que crece en el Madrid de los años cuarenta vive las aventuras de la época en el colegio en su casa o en la playa Antoñito la fantástica tuvo un éxito enorme Morita casas recibió el premio anual de libreros de madre

Voz 1912 36:52 sí pero claro estas niñas que eran niñas insatisfechas las Dos rebeldes tanto Celia que mantenía pues no me dieron motivos para la identificación entonces hay que yo quizá pero momento en que la literatura y que se ofrece otra posibilidad no solamente el de dar rienda suelta a la imaginación y pasarlo en sino el de identifícate con ansia pues es importantísimo descubrimiento que te da tratará de que puedes conectar con alguien que no existe físicamente a tu lado o que no existe no está a tu lado efectivamente o ha muerto o lo que sea pero que es un ser humano que ha escrito eso creo que es eso es importantísimo porque te conecta que conecta hay te reconcilia con con poco con pues con la humanidad no no con la con la capacidades prisión y de comunicación

Voz 5 37:52 la niña Soledad Puértolas empezó después a leer novelas policiacas hoy se declara fan de Raymond Chandler y muy influida por la lectura de El largo adiós de pequeña leía las novelas de Agatha Christie que junto a las del oeste y a las de amor de Corín Tellado se vendían en los quioscos

Voz 1912 38:07 bueno viene con Agatha Christie es bastante juvenil porque Agatha Christie yo creo que es una lectura que está casi allí yo lo recuerdo en en la Academia vuela leyendo Agatha Christie antes de habernos mudado a otra en Pamplona que fue después de los catorce a los catorce años yo leía cosa el perfectamente normal porque Agatha Christie tiene una una una así equilibrada en la en sus obras que ese puede le que si la novela policiaca entró pronto por por esta maravillosa señora en medio de todo que le debo mucho Agatha Christie en su sitio Zidane pero es es es muy honesta muy realmente no no engaña a nadie hace lo que se propone que a mí me parece en ese sentido o muy muy modélica no esa que bueno tiene los propósitos que tiene ya no ya aquí es resolver los casos como si fueran casos cerrados iban pues son juegos que ya se propone pero a nivel asequible pero a la vez es suficientemente interesante no entonces y me hice muy adicta yo creo que me divide leer ahí ahora te adoptar la coalición aquí o aquellos libros de papel malo malo que que que claro eran casi para tirar pero bueno lo estén sí

Voz 1880 39:42 además de la convalecencia por el tifus Soledad Puértolas tiene grabada su operación de amígdalas hace algunos años la operación de anginas era muy frecuente entre los niños pero ya hace tiempo que los especialistas recomiendan evitarla para preservar el desarrollo del sistema inmunológico idea anticuerpos en los niños hoy en día la operación de amígdalas en los más pequeños se delimita a casos muy específicos

Voz 1912 40:06 abrían la boca una especie aparatos tanto en metálico que sostenía así que ponían una inyección por lo que a mí me habían dicho o lo que sea pero mi caso no fue así porque yo me negaba que ese aparato nada más verlo pero a mí me no pero un médico militar puntito entre militar que Cué qué ha pasado la consulta es el Hospital Militar no sé cómo era aquello la verdad sobre los misterios del pasado todo mezclado entonces me me cogió en brazos un soldado no de estos de fuertes con su buen en uniforme de campaña de de trabajo normal no el como es lógico el de fiesta y me cogió en brazos los fue Mis correas a Correa humana no no me negué a abrir la boca y me dijeron no te vamos a poner este sí

Voz 50 41:02 no

Voz 1912 41:06 aquí habíamos

Voz 51 41:07 y de repente hace no no cuente no me quedo es una prisión malísima siempre de todo de todo la todo las injerencias ay por favor que yo te en Le tengo pánico

Voz 1912 41:21 pánico a las injerencias corporales de verdad es algo que está poco cuidado en esta sociedad porque aunque se ha progresado mucho creo que nos falta ser todavía conscientes si a falta de la como siquiera en la intimidad de la persona cuando te tocan y te arremeten y te arrancan algo yo creo que eso no no es coherente que los seres humanos no nos hayamos puesto más más atención en estos cuidados no no me parece coherente que nos falta vamos al respeto a nosotros mismos dejándonos en estas horribles habitaciones de estas máquinas que siguen siendo buenas y menos agresiva lo que quieras pero sigue siendo muy agresivo todo el tratamiento de la enfermedad y de la cirugía durante la infancia de Soledad Puértolas

Voz 5 42:20 M general militar estaba muy presente en la vida de Zaragoza se creó en mil novecientos veintisiete como centro de formación durante el reinado de Alfonso XIII bajo la dictadura de Primo de Rivera que nombró director al entonces general Francisco Franco fue cerrada durante la Segunda República y Franco volvió a abrirla después de la Guerra Civil

Voz 1912 42:39 en la Academia Militar era muy importante de hecho me inspira más mayores muy mayores que no vivía en las que se que vivían en San Sebastián venían a pasar algunas temporadas con motivo de las fiestas militares en casa los que para nosotros es una ilusión tremenda pretendían con sus maletas sus trajes de fiesta tal ya que yo yo la que me dio militar la tengo unida a eso las visitar de mis primas

Voz 4 43:04 y a aquella cosa de que salían guapísimo

Voz 1912 43:06 me vestidas para ir a sus fiestas o sea que

Voz 53 43:09 en la Academia Militar aparte que amigos de mi

Voz 1912 43:12 madera militares y venían mucho a casa

Voz 16 43:23 entonces si era

Voz 1912 43:25 parte de la vida de la ciudad era muy presente pero no creo que para mí era más decorativo no que decía de los uniformes dice Kike pues venía cuando va a veces con el uniforme porque había tenido en no sé qué pues es que todo aquello de los uniformes como lo de las procesiones que mi padre también iba a las procesiones está muy presente en la vida está muy presente en la vida osea que era algo que era parte de la casi de la ida de la vida social familiar no verdaderamente lo que estaba clarísimo es que Franco era nuestro nuestro jefe de Estado lo que nosotros teníamos era el régimen de lado sindicatos estos verticales y entonces todo era continuo saques que verdaderamente no hacía falta el el el estar enterado es que era enormemente presente las procesiones pues lo mismo y estaban la políticos y la Illa la Iglesia estaban eran lo mismo osea que era una sensación enormemente dado invasora no entonces eso no había manera de eludir aparte de que Franco a lo mejor hacía al leve ya sea por visión más tarde claro mira la televisión por el nodo por comentarios o venía ocurriendo Zaragoza o se diría yo que no me acuerdo pero en fin que estaban presentes comentaba es que Franco esto es que Franco hacia el otro tuvo veías la compra es de los mayores se hablaba de de lo que hacía Franco

Voz 1912 45:12 de la guerra no de la guerra no porque da guerra yo creo que todo el mundo acalló no aunque sea mi mi madre no le ha gustado nunca todo era no horrible en horas las contiendas entonces ha sido muy conciliadora ella imitar y yo creo que en eso quizá hubiera tenido ha tenido quizá pero en fin así son las cosas y además es lógico una frustración que no le dejaban hablar de la guerra no le dejaba caer calla hay caía pero sí creo que es muy clásico en muchas familias

Voz 30 45:49 mira Un juguete redondo para los defensores del bien fue del siete juguetes estuche agente federal FBI

Voz 1880 46:06 en los años cincuenta en los niños pasaban más tiempo en la calle que ahora jugaban a juegos que no requerían juguetes más allá de las chapas o la cuerda de saltar además los juguetes eran caros y había muchas economías familiares que no se lo podían Permach aun así hacía furor la famosa muñeca Mariquita Pérez los mexicanos los Juegos Reunidos Helper claro las niñas les damos las de las muñecas hilos niños

Voz 1912 46:32 ya primos abajo que era la única niña era Isabel que es la que envió Irán todo chicos iba iban mi amiga íntima amiga de Julio Julito que le ama a Julito entonces ahí jugaba con a lo que decanos ya todo eso no quería americano manera de que me compran me caro y pedía a los Reyes pedí un año un fuerte fascinada no es fuertes con sus indios y todas esas cosas pues no subsidios pueda Clark de fondo pero era era fascinante los juegos de dijimos no hubo manera nunca me compra no lo vivías lo vivías con indignación pero me decía oye pero por qué no lo entendían Noise que te reprime llegan no te dice no te decían que no te lo hace que no te lo traían curioso porque eso te permitía la verdad de todo no era una educación por es mi casa mi casa que me dijeran no es que tú no sirven para esto no no lo daba por sentado y no se discutía ya estaba había muy pocos argumentos muy poca argumentación yo creo que uniría todo se argumenta hoy día todo ese argumenta hitos casi exhaustivamente no mientras que entonces como no es argumentaba nada lo Tomás lo dejas Si no te gusta ya veremos lo que luego no en el colegio quizá sea argumentaban poco más pero tampoco mucho mucho muchas cosas establecidas que no estoy disco tía están mal pero que tiene la ventaja de que el margen de que no te manipulan hasta el fondo no

Voz 1880 48:16 a pesar de la

Voz 5 48:17 canción segregada por sexos soledad cuenta que a diferencia de lo que oía en su entorno sus padres la educaron a ella y a sus hermanas para que tuvieran

Voz 1912 48:24 estudios maridos es más a mí nunca me han yo con con qué dice Ciencias luego dice bachillerato de ciencias siempre siempre he tenido la idea en casa me antes traída que yo tiene que estudiar una carrera y de casas media diríamos que yo tenía que espabilar y ganarme la vida quiso lo tenido no he tenido que tenía que estudiar una carrera era algo que estaba clarísimo que lo había hecho pero mimar por las circunstancias de su vida también le había cogido la guerra claro su plena juventud era con la guerra no entonces pero estaba clarísimo que las mujeres tenían que trabaja para dentro de mi casa fuera del colegio es verdad que se escuchaba de vez en cuando Express es que Ci que recuerdo alguna vez que nos dijeron en el colegio Zaragoza ustedes los llamando este van a ser las hijas de los altos cargos de los de los políticos del alcalde de no sé qué pesada no hay tantos alcaldes para bastante dijo el gobernador fans las mujeres del gobernar el alcalde de oponernos lo vamos a tener que riqueza yo no hubiese me ocurría digo no hay que evaluar me caen concejal pensaba yo estoy pintoresco pero podías toma en serio porque además al pintoresco

Voz 57 49:53 el verano pasado hice un viaje el más largo de mi vida por Oriente no tengo ninguna facilidad para resolver los veranos ese mes de vacaciones en el que me dinero en el bolsillo y que invita

Voz 5 50:05 cada con extraordinaria facilidad a cualquiera que estuviera a su lado en ese momento aunque no lo conociera de nada aunque lo acabar hace con

Voz 57 50:13 no hacer sus padres eran artistas de todos los adolescentes que verano de los incendios se reunían en el muelle del puerto a la caída de la tarde Joaquín Moro era sin duda el más silencioso se mantenía

Voz 1880 50:31 Soledad Puertolas dice que escribe sobre lo cotidiano que le parece una caja de sorpresas cree contar la extrañeza que le causa la vida fijándose en los personajes secundarios esa escritora y académica de la Lengua que tiene consigo premios literarios y el reconocimiento de lectores y crítica empezó a Fatah Pilar tumbada en la cama escuchando cuenta

Voz 5 50:51 los de una gallina lleno de historia sus primeras páginas a escondidas de la monja en el colegio

Voz 1912 50:57 yo creo que sí que es que todo me los escritor desde ese sentido todos los las impresiones de la infancia son de las que nos han dado la razón de ser no luego y transformando personas que te hagan formado como la mirada de escritor está ahí está ahí hice la pierdes es que te deja de ser Texas de ser lo que tú eres de aquí es a copiar eso puede que puede verse incluso escritores que ya pierden no en mientras tengas eso pienso yo que vas a estar unida a lo a lo que a lo que te enseñó a lo que te abrió los ojos por primera vez yo todas estas estas primeras impresiones son las que a mí me han hecho luego hacer la literatura que hago el Iber que la literatura es la que yo puedo hacer la que quiero pueda hacer las dos cosas