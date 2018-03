Ricardinho y Miguelín se citan en SER Deportivos

Voz 0699 00:00 pues no es por presumir bueno un poquito así ayer se sentaban en el estudio las número uno del mundo por parejas de el pádel femenino hoy teniendo como fondo y como excusa el arranque de la Copa de España de fútbol sala en Madrid vamos a hablar con el mejor jugador del mundo y uno de los mejores que está a su lado en la Liga así que poneros cómodos que puede llevar hasta el Hotel Miguel Ángel en Madrid Toni López hola buenas tardes hola qué tal muy buenas cuéntanos cuál es la jornada de hoy lo primero

Voz 1006 00:24 primero hoy a las siete empieza la Copa de España la más ilusionantes yo creo de la historia del fútbol sala nacional con ese Palma Futsal El Pozo Murcia en cuartos de final y luego a los nueve cuarto es turno de los reyes de copas llevan diez copas llevan dos seguidas e Movistar Inter que se enfrenta sí hay recordar ahora que es una a Osasuna mangas

Voz 0699 00:45 mira lo tiene mejores era contra aquello finta y y cuartas partes a las nueve y cuarto preséntanos los protagonista ya que ellos ya han intervenido en por delante

Voz 1006 00:54 si bien la verdad son dos de los mejores del mundo unos mejores de España también campeón de Europa subcampeón de Europa en los dos mejores equipos ahora mismo de la Liga según la clasificación vamos a decir son Ricardinho Miguelín qué tal chicos cómo estáis

Voz 1 01:07 está muy bien muy bien muy bien

Voz 1006 01:09 da de Real cómo estáis físicamente porque venir de lesión los dos entonces cómo está y los dos como ya les preocupa ayer el Ayuntamiento parecía que al cien por cien hay que decir pero realmente sin dar muchas pistas al rival cómo estáis

Voz 1977 01:20 bueno pues la verdad que que venimos creo que un poco similares no no hemos vuelto a jugar desde desde la final del Europeo e venimos a quizá un poco bajo de ritmo pero pero bueno por suerte estamos al pie del cañón venimos con muchas ganas evidentemente este evento ninguno de los dos no lo podíamos perder venimos a ayudar al equipo y bueno yo en mi caso pues todavía no entrenado entrené ayer con buenas sensaciones pero evidentemente al final cuando cuando te exige y informa no va a exigir mucho pues los veremos realmente las sensaciones

Voz 0711 01:50 pues sí o con con Miguelín no eh primero no no he podido entrenar casi con con el equipo hechas dos o tres entrenamientos dos de ellos vendado para ver si se puede aguantar las molestias es normal que que Molés es vamos a tener seguro porque no hemos entrenado eh físicamente a lo mejor no estamos en nuestro mejor nivel pero cada vez que nuestro equipo exige un poco de de nosotros nosotros tenemos que dar la cara siempre damos Miguelín que es el capitán seguramente siempre siempre exige más eh hay en su club obviamente que a mí también pues por todo lo que aportó el equipo eh los resultados tampoco han sido muy favorables para que hubiera una oportunidad de esperar pero como dije Miguelín no podíamos perder hundimiento así es el Wembley como de de del fútbol sala como como yo digo es el Palacio de de los sueños si queremos todos pues por esta Copa

Voz 1006 02:41 pues Paco joyas están en SER Deportivos Dati te lo dejo tu sonrisa

Voz 0699 02:45 de cara a Miguel no no yo a su servicio que nariz feliz con dos cracks hola Ricardinho muy buenas tardes

Voz 0711 02:50 buenas tardes así que el palacio de los sueños e como Bola si si es para nosotros es es un gran evento queremos agradecer a al Ayuntamiento de Madrid a la a la Liga por esta apuesta por elevar el fútbol sala un pacto amar más alto y es él como dije es el sueño más eh soy nada de nosotros eh queremos mucho elevar ese deporte al máximo oí creo que que estamos llevando y hacen un buen trabajo y ahora hay que competir son ocho de los mejores equipos de la Liga la gente va a estar todo con con lo miradas aquí a España a Madrid nosotros creemos queremos hacerlo bien

Voz 0699 03:25 el y todo lo que rodea esta copas especial pero encima para ti el partido con con de arranque de la copas especial porque es mallorquín no

Voz 1977 03:33 sí bueno no yo creo que Ricardo ha dicho realmente la sensación de todo no porque se ha movido muy bien creo que es el lugar perfecto para para hacer una gran Copa pero bueno como bien dices tú para mí es un partido pues un poquito más especial por el rival que que me enfrento oí nada yo siempre digo que que si no gana el pozo que que ya es hora de que gane que que hemos cogido muchas finales eh que lo gane Palma de nuevo evidentemente hoy hoy vamos a hacer lo posible por ganar por estar en en esa posible semifinal Si bueno ya veremos no al final hay que ir pasito a pasito porque si pensamos antes el en semifinal o final pues quizá no llevemos un callejón y no y no podemos hacer es ser deja entrar

Voz 0699 04:11 decías es verdad que el partido especial para el rival porque juegas contra el equipo de alguna manera que te vio nacer pero para Ricardinho y Movistar Inter también el partido tiene que ser especial por aquello de que estoy seguro de que Ricardinho en la memoria todavía estará Cecilio vuestro utillero verdad

Voz 0711 04:26 si no solamente por eso claro que es la la gran pérdida la la persona que está en nuestra memoria ahora mismo bueno siempre ha sido un pilar muy grande en el equipo la persona que creo que que después del presidente estaba más tiempo en el club era un pilar eh sentimos supo echamos de menos a cada detalle que que va pasando cada día y creíamos claro obviamente dedican la L familia que que son intereses a muerte indicarle este título pero a paraíso como dijo Miguelín hay que ir paso a paso y hemos ganado dos pero antes de ganarle hemos perdido contra Burela en lo Square esto es también ni así que estamos avisados este que no hemos ganado los cuarenta minutos a Osasuna así que tenemos un preaviso bueno ahí hay que mirar estar concentrados sin dar el máximo

Voz 0699 05:11 que os tengo frente a frente el uno frente al otro y dos pedazo jugadores dos grandísimos jugadores de fútbol sala y sé que la pregunta es difícil pero a Miguelín que le gustaría quitarle a Ricardinho y quedárselo para él en una cancha que cualidad le gustaría tener él

Voz 1977 05:24 bueno pues sobre todo la capacidad de reacción que tiene no en tan sólo un segundo es capaz de hacer cualquier detalle en cualquier situación y yo creo que eso es una ventaja respecto al año esto

Voz 0699 05:34 hagámoslo al revés Ricardinho pudiera agitar algo a Miguelín y quedarte en lo Toquero

Voz 1977 05:39 ya

Voz 0711 05:40 sólo puede ser una casa

Voz 0699 05:43 más a ver quiero decir que así quieres quitarle todo pero el quejas y unos no quedamos y jugado

Voz 0711 05:47 el primero es decirte que cuando estaba en Portugal ya mira mucho la Liga española ver Miguelín jugabas era un escándalo era muy bueno era muy bonito y poder estar en la misma liga es espectacular pero yo para mí tiene dos cosas que que me gustaría mucho se su velocidad porque es cuando da la pasada esas que parece que nunca termina no podemos alcanzarle ahí ser un líder porque es un líder con su equipo siempre lo ha demostrado saber perder yo creo que no es fácil lo India en este cuarto

Voz 0699 06:15 en mola mucho escucharos mola mucho ver la pasión que sentir los dos por el fútbol sala pero Ricardinho miraría a ver el palacio lleno de catorce mil espectadores caben ahí

Voz 0711 06:24 nosotros yo creo que la Liga ha hecho su trabajo nosotros hemos promocionado la mejor manera posible vosotros también todos los medios están ayudando en nosotros que somos entre comillas ídolo de este deporte estamos intentado atraer el máximo de la gente yo creo que sí sales van a venir lo que estamos intentando llegar a los demás no porque la gente que que no ha visto ninguna tiene una oportunidad muy bonita es en la capital yo creo que es una forma más fácil entregó miles también de que la gente se aproxime espero que vengan porque se ve una vez iban a enganchar seguro

Voz 0699 06:54 Miguelín el que esté diciendo que esta tarde va a llover es que no se salir de casa porque el Arsenal

Voz 1977 07:01 que que venga que que lo necesitábamos y como ha dicho bien Enrique no al final eh creo que el evento es especial eh el escenario es el idóneo para que todos los tableros pues se unan y al final pues estamos dando pasito a pasito para ver si de una vez por todas ya aprovechando que estamos aquí los dos pues puede ser olímpico que la gente lo está deseando estamos haciendo las cosas muy bien desde la Liga la Federación eh los medios jugadores yo creo que sería el último empujón ya para que realmente ese es el valor que que merece este deporte la última no

Voz 0699 07:31 voy a hacer a los dos ya sé que los dos MAVIR dicho hay que ir partido a partido y lo entiendo pero imaginados el escenario imaginad lo lleno e imaginad qué ganáis la Copa ya sé que los dos no lo podéis hacer pero Ricardinho cierra los ojos y piensa en ese momento que te pasa por la cabeza que significaría para harías

Voz 2 07:47 las hasta con los ojos abiertos ya imagine

Voz 0711 07:52 no es no sé eh es algo que aunque tus sueños nunca nunca pasa igual no alguna vez este P supera el sueño así que yo espero más que tuvo que este deporte tenga tenga el llenazo que que merecemos que si podemos levantar ese trofeo poder levantar las manos si poder dedicarle asesinos vale tú Miguelín abren los ojos si quieres vamos bien vamos

Voz 1977 08:15 a abrir y cerrar por qué porque Ricardo y bueno y su equipo ya sabes lo que ganar yo todavía no sé lo que ganar una Copa de España hay eso es un motivo más no pero a ver si ganáramos sería capaz de cualquier cosa que queramos que yo vamos acepto pero no con con mucha tranquilidad

Voz 0699 08:33 bueno como te digo no no no hay que caer en el error

Voz 1977 08:36 de pensar a más allá ahora mismo tenemos a las siete de la tarde la primera final así como te digo no a al margen de que en la clasificación diga una cosa totalmente distinta ser un partido muy complicado

Voz 0699 08:46 vale pues como soy capaz de hacer cualquier cosa por ganarla tenemos un equipo de fútbol sala en la SER el premio de medios podemos hacer fútbol hay que algo André pero

Voz 1977 08:55 de ahí que hay que pedirle al club permiso eh

Voz 0699 08:58 al club permiso tenemos podemos hacer dos fichajes para el equipo de fútbol siete os por favor

Voz 2 09:03 a ver si tienes coraje de hablar con José María García eh

Voz 0699 09:06 hazme caso tengo para para el equipo de fútbol siete de la Ser tengo coraje de hablar con el que se ha no tengo ningún equipo no por supuesto vale vale perfecto pues nada ahora Espasa Toni el papelito para firmar

Voz 3 09:18 ya yo por mí encantado que me quiten a todo lo que no que te quiten minuto no que te sienten en el banquillo no me voy a la grada que te están dejando bien no no no no comparado comparando sienta