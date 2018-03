Las Noches de Ortega: El amor no correspondido (17/03/2018)

Voz 1 00:00 muy bien

Voz 3 00:10 cuando entramos

Voz 4 00:26 Bremer Tradicción la razón min cobra

Voz 5 00:31 muy buenas noches amigos luchar contra el bienvenidos siempre me que ha pasado bueno una vez que reconoce más

Voz 6 01:04 a ver si te enamoras de quién destinos enamora llámame

Voz 7 01:10 sí

Voz 6 01:18 sí por amor tiene será alma herida amor no quieres más vida que su vida

Voz 8 01:29 hoy tú eres

Voz 7 01:30 protagonista

Voz 6 01:36 desahoga te esta noche conmigo yo te escucharé escucharemos todos cuéntanos detalladamente todas tus penas relacionadas con el amor no correspondido hoy la SER te escucha

Voz 9 01:51 presea de miseria

Voz 6 01:56 apoderado elo ella de tu Sherry tu serenidad se ha vuelto locura que ha llenado de amargura

Voz 5 02:03 un amor

Voz 6 02:07 esta noche es tu noche

Voz 5 02:09 es

Voz 6 02:12 sí ya no puedes más yo la gran oreja de la Cadena SER sólo estará aparatito esta noche ya no puede más

Voz 10 02:27 harto de rodar como una

Voz 6 02:32 Marco Antonio Aguirre buenas noches buenas noches

Voz 11 02:40 pasado muchas veces yo me he enamorado de alguna mujer que por lo emotivo que se ella ella ha sufrido mucho la labor que está seguro que Vivir así es morir de amor

Voz 6 03:01 eres mendigo de sus besos es su amigo pero quiere ser algo más que eso

Voz 5 03:09 los algo más

Voz 6 03:16 esta noche la melancolía las penas de amor van a ser las protagonistas en torno a las cuales va a girar este universo

Voz 11 03:26 qué universo maravilloso que es la radio exacto y entre todos vamos a ayudar ayudar a esa gente que que a que lo está pasando mal que el objeto de su amor como algo lejano como algo Klee moto exacto y vamos a intentar ayudarles para que hombres el objetivo de la radio es es no es es no es no es otro que ayudar que mostró los amigos Folha antes sino para que estamos aquí durante al tráfico que estamos en la medio sino es que es eso

Voz 12 04:02 la va a Putin a la gente no no no

Voz 11 04:04 eso no estará eso no lo hace el Gobierno exacto no no viene para ayudar al ser humano que se viene para para estar con gente medio exactamente Pablo

Voz 13 04:22 de Barcelona buenas noches hola buenas noches

Voz 11 04:25 estás enamorado Pablo y no no estás correspondido

Voz 14 04:29 es muy sí

Voz 15 04:31 vi sufra está sufriendo sufren escaso

Voz 11 04:34 pero no Pablo está sufriendo como como un peto

Voz 15 04:36 no la verdad

Voz 14 04:39 que son bastante Rocío yo llevo obcecado con con esa mujer no lo noto por parte de ella Emmys a sombra de este correspondencia ya sabe que está usted enamorado sin juicio he dicho esto Carter poema es no pero no va diferencias siempre esconde obtengo como respuesta la diferencia pero

Voz 16 05:10 vaya si tienes esta esta esta mujer

Voz 13 05:13 entre compañeros de trabajo con soltera soltero por cierto

Voz 14 05:20 que es como solteros ambos yo

Voz 17 05:23 es que yo noto como como Pitingo todo el alma hecha jirones tengo ganas

Voz 14 05:30 roto destrozado tengo yo a veces me volante pueda mañana lo siento

Voz 13 05:36 no no no no nota el corazón

Voz 14 05:39 no tengo ahí porque porque Pau Peter pero es la única función cazo con Toy roto perder unos poemas que hay más es que ella

Voz 11 05:51 no le escribe poemas a la mujer no

Voz 14 05:55 es que yo como

Voz 11 05:58 alguno ahí para que que es algo que podamos hoy Pablo

Voz 13 06:05 por último el último poema como verlo está buscando el poema que lo último que he escrito

Voz 14 06:14 vamos a ver Rebeca tus ojos son como estrellas en la noche

Voz 18 06:20 sí incluso más labios como diamante rojo los suizos de tus manos son como brizna de lleno más que son Rebeca como igual quitas que yo quisiera ver un bonito no son como vinculadas por Bill de maestro Victor un cuello cual cuello decir sus pechos caídos espérame

Voz 14 06:55 claro trasero Pablo imagino sin haberlo visto bastante fácil pero es que pues esto es lo que le gustaría cenar contigo que me di es Pablo VI último que yo lo veo como algo no haya obtenido respuesta

Voz 16 07:15 yo lo Pablo este poema se lo ha enviado a a esta mujer

Voz 14 07:21 es la misma mañana de de esa misma mañana a ver a estarlo hasta ella no

Voz 13 07:29 los un no la ve pero escúchame

Voz 14 07:33 todo el día de hoy no me no me respondieron

Voz 1174 07:36 ya ya pero Pablo me parece un poco a poco de mal gusto lo da lo lo de decirle lo que tiene los pechos caídos Louis el culo Plácido y todo que sea no no no como que no me cuadra con un poema de amor no cuadra en cierto modo entiendo que ya no no no no

Voz 14 07:56 no me lo he dicho que yo no he dicho que no con lo fácil dio el Tour culo aunque yo no lo haya visto bueno

Voz 19 08:06 bueno pero imagino que sí

Voz 14 08:09 pero no lo hizo pero que debe ser fácil ha dicho que que Fazio

Voz 1174 08:16 pero a ver pero entiende usted que que eso no es un un poema de amor que no entiende usted que suele le puede desagradar a ella

Voz 14 08:24 a la veo yo yo yo yo he yo dicho Rebeca que tienes los ojos como estrella de la noche

Voz 19 08:34 aquí pero lo que sí pero luego lo he dicho no de los pechos caía el culo fácil hombre no es que no pero no creo que éramos

Voz 1174 08:45 no es que no queremos centrar en en en un poema de amor que está hecho pensado en principio para seducir muere puede decir tiene usted el culo caído

Voz 14 08:55 ah amigo o acciones tomadas justa es bueno Pablo pues acciones

Voz 6 09:07 queréis que os ayudemos tenéis que poner un poquito de vuestra un poco más de receptividad exacto

Voz 4 09:14 el premio de traición Larra con un minuto y medio

Voz 5 09:19 en los teléfonos continúan abiertos contra él la llama no siempre me voy si queremos consolar CES alto ya no puedo más

Voz 6 09:41 tú tampoco puedes marca los teléfonos de este programa nos llama Gabriel muy buenas noches Gabriel

Voz 13 09:55 hola también usted en esta situación si está enamorado y no tiene correspondencia

Voz 17 10:00 no y además me pasa lo mismo cada canción de Camilo Sesto por punto es más que que Camilo Sexto haya hecho la canción pensando en mí porque coincide todo todo todo

Voz 13 10:12 estas canciones apelan a sentimientos que todos hemos sentido entonces Gabriel a usted le pasa escuche que pasa esto

Voz 4 10:21 Bremer Tradicción la razón mil medio al corazón

Voz 20 10:25 todo normalmente siempre me me traiciona la razón dime dime dónde

Voz 1174 10:30 y también le pasa esto

Voz 5 10:32 a través pasa

Voz 20 10:35 totalmente eso es lo que me define que me defino por algo por porque no se lo contábamos

Voz 11 10:40 si esto

Voz 20 10:46 que sí totalmente también ha pasado no una unido ni tres mapas apostó la vida me me enamoró de mujeres yo no me corresponde

Voz 11 10:55 vaya y es por eso que su alma

Voz 6 11:01 sigamos analizando la canción

Voz 20 11:05 es mi grito desde la mañana estábamos continuemos

Voz 7 11:08 sí totalmente

Voz 19 11:14 también sigamos

Voz 9 11:17 la miseria será dura

Voz 19 11:22 es que si se lo tomó de nuevo

Voz 9 11:26 que presión una

Voz 13 11:32 ahora Gabriel no termino

Voz 19 11:36 bien la va no lo que

Voz 1174 11:39 tiene dice que que siempre se apodera de su ser y que la serenidad se vuelve locura

Voz 19 11:45 qué locura la de usted en este caso no eso no no le ha pasado

Voz 20 11:52 a mí a mí nunca voy a mí mi serenidad mi serenidad no

Voz 21 12:01 nunca momento no estaba yo

Voz 17 12:06 n que mi serenidad me hayan vuelto locura

Voz 20 12:11 cruzo los dedos cruzo los ocurra entonces

Voz 12 12:14 lo grave que conozcamos a medio he por casi llamado al medio radiofónico Antonio J

Voz 1174 12:23 espere Gabriel yo creo que sí que la habrá pasado escuche lo de nuevo

Voz 9 12:30 presión

Voz 13 12:34 ha pasado a mí eso me

Voz 20 12:37 sí dígame

Voz 12 12:39 entonces cuelga el teléfono porque no no no obedecer al esquema de lo que hemos pidió calma por favor no os herejes al esquema de lo que hemos tú no tú no has hoy al principio a ver qué hemos dicho llama si te pasa Marco Antonio Kucher es un necio o que que que respetemos a todos los españoles y Marco Antonio

Voz 4 13:00 mi reacción Larraz con un minuto

Voz 6 13:05 muy mal Marco Antonio que sí

Voz 5 13:10 no se puede tratar a un oyente

Voz 6 13:11 sí

Voz 5 13:12 siempre me

Voz 11 13:17 tampoco exigía que fuera al pie de la letra todos los síntomas

Voz 13 13:23 la gente sufriendo por amor

Voz 11 13:26 pero no pedíamos exige ya más que fuera ex hombre si todos los síntomas sino para que se llama mandato que los seres humanos no obedecen al mismo esquema punto por punto hombre y eso hay que respetarlo ser ser respeta demasiado te estás pecando demasiado

Voz 6 13:42 el problema tú también tienes por amor el alma herida te pasa es oyente y por amor o por si no quieres más vida que su vida

Voz 8 14:01 sí ha

Voz 6 14:04 María Dolores desde Burgos buenas noches

Voz 13 14:07 no está enamorada lo hacen caso le pasa eso no estoy enamorada

Voz 22 14:16 de un hombre que que me ignora ahí es hombre

Voz 19 14:19 te hace daño te duele no me deja bien a quién es ese hombre querida amiga tarde un doctor de cabeza

Voz 1174 14:33 dos de Cádiz hay cosas

Voz 19 14:36 yo tenía que sí

Voz 22 14:42 durante durante el trayecto me enamoré de aquel hombre y entonces pido siempre al mismo conductor a Pedro pero

Voz 19 14:50 pero no Nole no la charla

Voz 1174 14:52 no lo he dicho nada que es lo que le enamoró de de ese hombre Juanlu

Voz 22 14:58 me colmó de atenciones y sé que no me ofreció agua me pareció a igualmente terminó ahí botellas de agua agua menosprecio Huici de cosas que atención es que yo no había tenido en mi vida sin ningún hombre exigía usted yo soy viuda estuve cuarenta años casada con mi marido y yo fui modelos lo habían tenido una atención conmigo a la altura de lo que cabeza

Voz 1174 15:29 me imagino que cuando uno se enamora se enamora de muchas cosas quiero decir no no no no solamente por las atenciones que vamos

Voz 22 15:36 pero gente me caso fueron las canciones cancelaciones en ese hombre las las que me hicieron no recuerdo cuando me dijo señora señora si le apetece agua coja usted misma la botella que para eso están ahí me ganó Jaime desiste

Voz 19 15:53 ahí le ganó por primera vez

Voz 22 15:56 Caballero al al al momento de dije que era viuda que yo era viuda lanzándole de modo da señal de que yo estaba sin disponible pero

Voz 23 16:06 yo no sé yo cuenta de mi señora lo lo lo que

Voz 19 16:10 desde ese momento llama usted

Voz 1174 16:12 como conductor siempre a Pedro este hombre no

Voz 22 16:14 es que yo llamo siempre lo mismo con doctor una a pelo para misiones

Voz 19 16:19 con cada cuánto le llama más o menos el al cada día cada día no cada cabe cada día unas unas once veces

Voz 22 16:30 once veces al día tanto vueltas por Burgos en el cabe ahí estoy Yago de Burgos hasta el coño mira mira que Burgos me gusta eh que yo adoro siempre pero claro lo conozco

Voz 19 16:46 no se dan Pedro o no lo más se casó con de usted le ha dicho Pedro que estoy enamorada de él no directamente

Voz 22 16:53 no directamente pero sí con indirecta

Voz 19 16:56 se dice que que indirectas le falte digo cosas como

Voz 22 17:00 mira Pedro que que me gusta Burgos pero lo más bonito de burdos está dentro del cable

Voz 12 17:07 qué bonito bonito le digo por ejemplo

Voz 22 17:10 qué cosas le pones a estos botellines de agua no eran pócimas Pedro por ejemplo cuando pasamos cerca de la catedral de digo mira pero mira que es bonita la catedral de Burgos pero es cabe hay es más catedral aún por tiene dentro al señor

Voz 19 17:29 maravilla no serán cuenta o no queda darse cuenta

Voz 11 17:33 pues porque no se lo dicen directamente señora mira eh no me enamoró de llegar algo

Voz 22 17:42 yo yo esas cosas no a ver a mí me educaron en otra época yo pertenezco a otra generación otra cultura

Voz 19 17:48 claro que se vetada posible de todos y se sí sí

Voz 1174 17:53 de todas formas querida amiga a ver si se las las claves las señales ya las ha dado usted Si este conductor de Pedro no le hace caso yo creo que debe empezar usted tras reconocer que tal vez y no está correspondan y lo va a estar que vecino once veces al día coger el dinero te hubiese que surgiera algo ya habría surgido

Voz 22 18:15 esa es me me está diciendo usted qué es de amor no va a ningún no

Voz 1174 18:23 sí yo creo que sí pero que no pasa nada tampoco bueno

Voz 19 18:28 que no pasa nada no oculta nada no diga eso señora

Voz 22 18:35 como es como llegaba hasta ahora

Voz 19 18:43 bueno cuando te pasase no se hunda menos te queda la esperanza de que faltara el amor pero a mi edad hayan buenos de verdad que nos trae una ilusión rota Nieda María Dolores

Voz 13 18:57 pero María Dolores no no no queremos así señora que no pase nada siete

Voz 12 19:04 pues este hombre no él no la quiere que que ha dejado de coger tanto cabizbaja ahí claro aclare el dinero ahorrar claro claro porque nunca se sabe si puede haber una enfermedad o lo que sí hay usted tiene que echar mano a ese un imprevisto

Voz 19 19:23 pero ese dinero cuál cuál de low tech señor Junín precios fomentar que sí claro que sí

Voz 22 19:30 hemos escuchado a usted

Voz 19 19:32 Dolores gracias por haberme hecho feliz aunque sea un momentito ánimo Un beso señora hay gracias buenas

Voz 4 19:49 siempre me de traición a la razón min da el cobro

Voz 6 19:54 qué tristes historias

Voz 5 19:57 mucho hablar con través como duele el amor siempre me voy a mi continuamos de los teléfonos abiertos en la SER hizo con más ya no puedo más siempre se ha más

Voz 10 20:26 a ver cómo

Voz 7 20:31 Michel hacer

Voz 6 20:38 otra llamada muy buenas noches

Voz 17 20:41 la desde antes

Voz 13 20:42 si bien ha

Voz 19 20:45 aunque sí sí que lo cual esto que yo no había notado que sea moderada

Voz 12 20:51 a para para que no sea más que Jauma así ya había quedado claro que no que tú uno no valía

Voz 17 20:59 que he estado pensando MM y me pasa nada alguna vez sí que se ha apoderado de Miguel a la serenidad y Gemma Gemma vuelto locura La Ser serenidad alguna alguna me ha pasado

Voz 13 21:10 a ver escuche lo a ver si le ha pasado realmente lo bueno

Voz 24 21:12 Cook

Voz 9 21:16 le ha pasado

Voz 20 21:20 que que que hemos bajado cante no me acordaba que no me me pasó una vez que en una morado cantante entonces me me me me di cuenta yo me dije a mí mismo lo recuerdo perfectamente que me dice usted inventando un me parece que me se me está volviendo cuando fue en cuanto a hace tres meses no no no

Voz 12 21:46 así lo estás inventa porque no no no puedes soportar el hecho de que no de que no antes llamado cumplió su objetivo tú te lo estás inventando

Voz 13 21:58 Gabriel que habría

Voz 19 22:01 el no no no me ha pasado esto pero eso frío pues claro que sí pero pero a ver que no hacía falta que

Voz 1174 22:11 Lets dance inventase esto ahora que no pasa nada es es una tontería de Marco Antonio que él quería que no contaría que cuadra es el todo no que que lo que se cumplieran todas las condiciones de la canción pero que que no pasa nada no tiene usted que inventarse nada

Voz 12 22:26 ya gran cosa no estén ya antes ya habías hecho el ridículo no espantoso acaso como Marco Antonio que que que que no cumplía los objetivos que eso ya no le haga caso eh pero a esto no pida perdón nunca cavas es mentira todo mentira toda una Mauricio sólo por orgullo pero por favor si antes había demostrado que no baldías como oyen Marco Antonio acabas de que no es como persona venga fue ni como hombre por favor tú eres medio hombre vivo medio siendo generosos cubano Marco Antonio Javier un cerdo

Voz 1174 23:09 a Gabriel de verdad no le haga caso a Marco Antonio de verdad tiene usted todo el derecho del mundo a lo anterior y a lo de ahora no pasa nada no le vamos

Voz 13 23:18 esa juzga tu madre

Voz 20 23:21 es que mi serenidad no se me vaya no se preocupe daría lo que fuese por por qué mi serenidad me hubiese vuelto locura

Voz 13 23:29 que no pasa nada no

Voz 19 23:32 no es que claro si no es no ya está

Voz 20 23:34 todos los claro

Voz 13 23:37 que no diga lo siento Gabriel gracias por su llamada de verdad mierda como persona ahí ahí ahí ahí ha dicho la primera verla muerto anoche de Gabriel buenas noches gracias adiós amigo

Voz 6 23:54 hemos de hablar Marco Antonio acerca del modo en el que usted trata a los oyentes quién tiene que hacerlo

Voz 4 23:59 sin prevé Tradicción la razón min hora

Voz 5 24:05 me parece muy feo luchar contra vez porque usted que quede que siempre me

Voz 6 24:17 por qué darnos cuenta una historia de amor no correspondida

Voz 11 24:23 venga yo también sufrió mucho aunque no lo creáis me claro que no lo creemos pero que cuenta con yo hace muchos años me enamoré

Voz 25 24:35 la miraba

Voz 26 24:38 no pensaba en otra cosa de media como era era guapa que no tenía usted cuando cuando se enamoró de ella tenía unos veintidós años aproximadamente había terminado yo el servicio militar y ella

Voz 11 24:56 queda tenía ella quiera tenía ella era mayor que yo era mayor

Voz 26 25:04 pero donde estaba correspondido era una corrosiva sí bueno respondió pero pasó el tiempo y que ya no me corresponde sigue viva esta viva aunque no lo parezca porque hay que que estoy hablando de España con España que en yo me enamoré pero cuando hice el servicio militar

Voz 6 25:28 a día de España se está hablando de España

Voz 26 25:30 Antonio y ahora España esta España a la hora no le quiere España ha cambiado si permanente pero ochentero que ganó la izquierda España ha cambiado villano metía sí pero yo espero yo sigo queriendo sí pero yo no le hablaba de una historia de amor que que que que mayor historia de amor es la que puede sentir un hombre por su Paqui así pero que no habla de mayor concebible pero está usted en posible está obsesionado de la de un hombre sí Marco Antonio un hombre mayúscula enamorado enamorado de su paisajes gentes de su idiosincrasia Marco Antonio todo lo demás historia de amor con con mujeres que eso no iba a ninguna parte pero de alguna mujer se usted mi privacidad es mi privacidad

Voz 4 26:30 siempre me traiciona la razón

Voz 5 26:33 no esto Jean concluye luchar contra siempre voy a dar mi no se enamora

Voz 24 26:48 los oyentes de la Cadena Ser así tenéis problemas

Voz 6 26:51 al sentimentales

Voz 5 26:55 pues ya veréis como todo para

Voz 6 26:58 a hombre todo pasa todo Morenda hizo otra persona otra idea

Voz 11 27:07 eso sí ataquen a la persona infinitivo con la que bueno que una familia cada cada uno que haga lo que lidere la Santísima Ana Marcos

Voz 6 27:18 a cuánta teclados Marco Antonio

Voz 5 27:23 no sea no

Voz 27 27:27 sí sí sí nos vamos si volveremos el viernes que viene aquí

Voz 13 27:37 con otra

Voz 9 27:38 presión iba algo