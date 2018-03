Voz 1 00:00 no lo era

Voz 3 00:21 el cine en la SER con la Screen

Voz 4 00:24 pues abrimos nuestra sección de televisión con José Manuel Romero Daniel Garrán hola qué tal qué tal Mariola con Pepa Blanes bueno voy a pagar mi alarma que no pasa nada porque se apaga no pasa nada que la hora del te está está esta de las

Voz 0457 00:39 Chris

Voz 4 00:41 este músico Sánchez desde aquí bailarines

Voz 1084 00:44 una rapera feminista británica que lo está petando ahora suenan una de las series que te que te vamos a hablar hablado esta semana María porque hoy venimos intensivos

Voz 4 00:52 pero si alguna

Voz 1084 00:54 semana algunas semanal hoy vamos a hablar de series ir geopolítica atención bueno vamos a empezar por uno de los grandes estrenos de Amazon para esta primavera de Lumen Tower una producción de diez capítulos protagonizada por Jeff Daniels y Peters Cat

Voz 5 01:08 no quedarse que narra los errores y las luchas

Voz 1084 01:10 de la inteligencia estadounidense ante los atentados del 11S el ataque pues que lo cambió todo no está basada en el libro homónimo de Lawrence Wright que ganó un Pulitzer en dos mil siete pedimos perdón por el doblaje de Amazon porque realmente se lo tienen que hacer mirar horroroso ahora lo verás pero bueno empieza así comisión de investigación posterior al ataque que nos lleva a mil novecientos noventa y ocho agentes ufano

Voz 6 01:33 usted declaró en la sesión preliminar que la CIA le ocultó información al FBI en más de una ocasión información que habría dictado el atentado del once de septiembre

Voz 7 01:45 sí señor

Voz 6 01:47 lo que dice usted contradice el testimonio de la CIA Colsa esta diciendo que mintieron a este conté en el verano del noventa y ocho

Voz 8 01:56 Martin Smith pero al jefe de Alec Station

Voz 9 01:59 la unidad de la CIA dedicada a Bin Laden Alex Tyson fue cosa de Smith fue su creación y su equipo dedicaban sus vidas a perseguir Al Qaeda no se suponía que tenía que colaborar con el de pero no

Voz 5 02:17 bueno bueno empezamos bien en este momento ya la CIA no deja

Voz 0457 02:22 acceder a la investigación a los dos agentes del FBI de hecho mirad como los llama cómo los tratan

Voz 9 02:29 se ha acabado

Voz 10 02:37 que tiene y Martín sea lo que sea o deje de ser examinarlo no es asunto de ustedes

Voz 11 02:42 señor usted tiene que enseñarnos lo que tiene y después ya discutiremos si es o no asunto nuestro

Voz 10 02:48 la señora sillón analizamos lo que descubrimos de la manera en la que hemos sido educados de acuerdo volvemos a Nueva York Jonan y querrán saber lo que es tan mirando no me diga que se joda John O'Neill

Voz 1457 03:04 bueno estoy pensando en la nueva jefa de la CIA que decían que estaba implicada bueno que había supervisado el toro

Voz 4 03:11 ahora es decir si si Tom duro sea que eh denunciando que que casi podía estar

Voz 1457 03:16 inspirado en personajes así en este caso el

Voz 0457 03:18 EFE del FBI que es el personaje que interpreta Jack Daniels está harto del ninguneo ya se prepara para actuar por su cuenta mientras critica la falta de preparación del cuerpo y la desidia del Gobierno

Voz 1231 03:29 esta mañana me he enterado de que la agencia ha ido a por Ahmed Salama Bruce acaso el FBI ha sido invitado han llamado para pasarme información pues que tengo que enterarme de casualidad esta puta mierda Se acabó actuaremos por nuestra cuenta aquí en el extranjero una pregunta cuántos agentes hablan árabe en el Buró alguien lo sabe a ocho gracias ocho hablantes de árabe entre más de diez mil agentes para que veáis lo en serio que se toma la amenaza este Gobierno

Voz 1084 03:58 bueno la la serie llega a mostrar también la entrevista real en bici News a Bin Laden el propio líder de Al Qaeda llamó el periodista para ir a Afganistán charlar con él quería mandar un mensaje al mundo en este montaje vamos a escuchar cómo comienza esa entrevista y qué análisis hace de ella un joven agente libanés del FBI

Voz 12 04:17 señor Bin Laden John Miller Teide cínicos usted sabe que el pueblo americano lo tacha de terrorista para sus seguidores es un héroe como se considera a usted

Voz 10 04:28 voz opaca América Javi Martínez a Bach o creo que es el tercer aviso

Voz 9 04:36 primero la declaración de la Yihad del noventa y seis luego la fetua de febrero ya ahora Bin Laden va directamente por el pueblo americano porqué tres veces existe un Hadid apócrifo los dichos del profeta Mahoma algunos creen que lo dijo y otros no si hay una serpiente en tu casa debes darle tres avisos si regresa matarla es un diablo

Voz 1231 05:01 Bin Laden avisa la serpiente para que se vaya a

Voz 9 05:03 le dice a Estados Unidos que salga de Oriente Medio

Voz 10 05:06 concretamente de Arabia Saudí como bueno porque

Voz 1084 05:10 es obviaron todas estas advertencias no es lo que se pregunta las series salir pasa porque nadie se lo tomaba en serio bueno pues en partes porque como explica el periodista que entrevistó a Bin Laden EEUU en esa época sólo estaban pendiente del escándalo del escándalo de Mónica Lewinsky yo

Voz 1231 05:25 al viajero

Voz 12 05:26 cómo fue de lujo absoluto el resort de montaña talibán eso sí saben montar una buena fiesta tú te mereces lo mejor oye buen reportaje de marcasteis el canal me obligó a recortarlo la gente sólo quiere saber del vestido de Mónica

Voz 5 05:42 Elena

Voz 0457 05:44 toda esta atención desemboca en un enfrentamiento entre el jefe del FBI y el de la CIA por un disco duro incautado con mucha información de las células de Al Qaeda

Voz 1231 05:55 acaso me toma por tonto seguro que quieres que te contestó puedo recordar de la directiva treinta firmada por Reagan Illa presidencial cuarenta y cuatro firmada por Clinton gracias por recordármelo no desdice compartir información de habéis compartirla con del FBI con toda esta sala no tengo nada nuevo Richard tiene un disco duro de Ahmed Salama Brooke mención Albania donde esta Brook tenéis mucha información que me gays a compartir con mis agentes si estuviésemos en posesión de la ordenador y no digo que así se sería un asunto de Inteligencia Exterior no de los agentes de la ley

Voz 1457 06:29 bueno qué os ha parecido de Lumen Power Tower que en realidad sí que él es que es flojito el doblaje pero siempre se puede ver en inglés y subtitulados o sea que

Voz 1084 06:40 bueno como nosotros pero la radio ya piensan

Voz 1457 06:43 es decir que nosotros tenemos que poner el español para para que sea accesible a todos a los oyentes qué os ha parecido a la serie

Voz 1084 06:50 bueno pues es una es una propuesta interesante al menos por el tema no que trata que que no deja también es verdad que tiene su tufillo patriótico eh no creas que va a ser una crítica descarnada al sistema americano o a cómo las luchas y culpar no a la administración de el 11S pero sí que es verdad que que es un tema interesante porque vuelve a antes del 11S que fue el gran son y que de hecho también cambió un poco las series no muchos libros cuentan como pues el antihéroe o luego han venido muchas series de acción de terrorismo lo cambió todo pues sí que se va un poco atrás con con este libro que que que trata sobre todo de Al Qaeda no tanto de las luchas del FBI y la CIA el libro en el que se basa la serie y la serie está bien porque bueno

Voz 10 07:33 en parte un puede eh

Voz 1084 07:36 a recordar un poco a la primera Home no porque aunque aquí la lucha del FBI y la CIA tiene escenas que no sé donde han sido grabadas pero es verdad que va a un atentado a la embajada en Kenia en Tanzania va a Albania a Pakistán

Voz 4 07:50 se esa sensación de pérdida claro que que tiene una

Voz 1084 07:53 la sensación de de de global que es mientras tú estás en despachos de Estados Unidos peleándose entre vosotros bueno pues hay gente que está trabajando sobre el terreno ellos también se están organizando bueno es verdad que está bien porque los diálogos que hemos escuchado pues son

Voz 4 08:08 si es necesario sí reveladores porque estás se sigue bien

Voz 0457 08:13 se sigue bien si es que es lo que lo que yo quería decir a mí me daba un poco de miedo entra en esta serie porque quería

Voz 4 08:20 que si te perseguían esto es no

Voz 0457 08:24 personalmente todo el la la estructura de los servicios secretos estadounidenses siempre me pareció muy compleja un poco aburrida desde mi punto de vista vale pensaba que pues eso me iban a allanar la cabeza de siglas de nombres de directores de de servicios pero se sigue muy bien creo que que está hecho con mucha facilidad para que para que la gente de a pie pueda ver eso también es verdad que estos pequeños enfrentamientos que tienen

Voz 4 08:50 la Guardia Civil y la Policía Nacional toda la vida pasa si esa esa esa esas enfrentamientos tiene sistema sanitario metió otra comunidad ediles que es España

Voz 0457 09:01 en unos diálogos pues como muy accesibles no es como como si nosotros discutiremos con con cualquier otro compañero de trabajo que no decimos las cosas como son sin ningún tipo de de palabra rara entonces si sigue muy bien

Voz 1457 09:13 bueno vamos a hablar ahora de Collateral que es una producción británica que se puede ver en Netflix

Voz 1084 09:18 sí está escrita por David tejer guionista de de las horas es una miniserie de cuatro capítulos de la BBC de ésas perfectas pues para mandado negar pero también con mucho poso político y social como ahora te contaremos está protagonizada por Carey Mulligan que interpreta a una inspectora que se encarga de investigar un asesinato a un pit cero en plena noche pronto descubre que este hombre era un refugiado sirio trabajaba en una situación ilegal así le contó va a a un compañero como

Voz 7 09:45 son sus condiciones laborales miles Michael Owen Nos conocemos acaba de darse cuenta de que podía haber sido eh vas tener que contarnos porque alguien iba a querer matarte no tiene ningún sentido estas seguro conocías Abdula no mucho saber su apellido acababa de empezar creo que era Silvio o algo así hirió es lo que dejó como te pagan

Voz 13 10:10 en efectivo

Voz 7 10:11 tú tienes contrato que no son muchas contratos

Voz 5 10:14 pues sí lleva una llevar no a medida que continúan

Voz 0457 10:18 investigando el caso se sumergen en esa otra realidad de que vemos lejos del centro financiero de Londres donde los inmigrantes malviven con con miedo dos años después de que se aprobara el Brexit la única familia del Sirio asesinado recibe la noticia en el lugar donde vive que es afinado en un garaje

Voz 11 10:39 cada eh o ya está la cerrar consigues llegar a Inglaterra y empiezas tú un garaje las lo mejor que ofrecemos ya lo hemos visto antes sí lo hemos visto eso no lo mejor aberzale nada que decir que se llevamos Gossos los y las cosas sean descontrolado

Voz 5 10:57 encantan los ingleses eh se pegan una caña sí pero no es un eh

Voz 1084 11:02 su fuerte nazis y bueno pues estas dos mujeres sirias no parecen entender ni quieren declarará a la policía y es que a pesar de los empeños de la policía por tratar de que se sientan seguras pues ellas no olvidan que pueden ser las siguientes

Voz 7 11:14 algo hemos averiguado resulta que debían en Alepo trabajaban en un hotel en Alepo menudo si antes de que lo destruyeran Abdula estaba en recepción temían por sus vidas en seria esa guerra no tiene fin es un dictador despiadado que prefiere ver su país destruido antes que ceder el poder eso es su visión no es la hace Fátima Mona no habla ni una palabra son lo que nuestros líderes llaman refugiadas legítimas tenían que salir a las mataban

Voz 6 11:43 manifiestan sus severas políticas pero no dice quién la trajo aquí o como su hermano consiguió el trabajo

Voz 7 11:48 bueno tiene miedo miedo de nosotros

Voz 11 11:53 uno de ellos ha sido asesinado se preguntan quién es el siguiente

Voz 7 11:57 no están seguras bueno hay rápidamente

Voz 0457 11:59 te antes de que ambas mujeres puedan ofrecer datos relevantes para encontrar asesina al asesino del caso son llevadas a lo que llaman un centro de detención de inmigrantes

Voz 7 12:09 tú eres nueva visto antes no lo entiendo Kiss este lugar es un centro de detención sólo se supone no lo es es de expulsión cuando llegaste aquí hace dos años he vivido en Inglaterra desde los tres metraje ahora han decidido que no les gustan mis papeles que me quede más tiempo de lo permitido

Voz 14 12:33 unos treinta años se encuentra bien estadio

Voz 7 12:39 no vayas al consultorio no te acerques a los médicos son de otra empresa y son incluso peores aún así pues mejor que que te cena el billete cada día que te quedas nanas

Voz 1457 12:51 Jarque fuerte no bueno

Voz 1084 12:54 no de los de los puntos fuertes de de esta historia es que es muy coral y los personajes pues poco a poco se van relacionando entre ellos alrededor de de la investigación David Ferrer introduce también en la historia a un político de la oposición un miembro del Partido Laborista que pone de manifiesto pues bueno la frustración por el giro a la derecha o la asunción de de su partido no de la ese sentimiento y esa política antiinmigración a raíz de de del Brexit así escucha una entrevista de la líder de su partido en la televisión

Voz 0598 13:20 tenemos el honor de contar con la líder de la oposición por aquí en el estudio buenos días su que ha habido siete propuestas de ley sobre inmigración en los últimos ocho años y cuarenta y cinco cambios en esas leyes migratorias desde dos mil diez Así los laboristas se opusieron a muchos de esos cambios

Voz 6 13:37 nosotros apoyamos el control de nuestras fronteras hemos sido muy claros al respecto

Voz 0598 13:41 sin embargo últimamente están tomando un enfoque distinto

Voz 6 13:45 a veces en el pasado dimos la impresión de preocuparnos más por los recién llegados que por la población

Voz 7 13:52 la gente fue un error se arrepiente de eso

Voz 0598 13:56 mire Suu Kyi Mis abuelos eran inmigrantes los inmigrantes han hecho un gran bien a este país pero también creemos en el buen control de las cifras eso parece formar parte de un cambio en la ideología respecto a armas nucleares derechos humanos prisiones su partido votó a favor de las nuevas medidas de vigilancia del Gobierno lo que mucha gente ve como una amenaza a la libertad eso es una exageración perdone que se lo digo

Voz 5 14:23 pobre Corbijn precoz

Voz 1084 14:27 lo por por la realidad

Voz 0457 14:30 mentes la última implicada en esta historia es Ling que es la última pieza del engranaje es una mujer asiática que se convierte en la única testigo del asesinato del que hablábamos al declarar no es capaz de dar su nombre ni domicilio reales además es pareja de una sacerdote anglicana que a su vez mantuvo una relación con el político al que hablamos antes bueno este es un lío aquí

Voz 1084 14:53 impera el todos están relacionados este

Voz 0457 14:56 además a este político ambas le explican los problemas que ser testigo de este caso le puede acarrear a a esta mujer asiática

Voz 6 15:05 recuerdas que firmase su solicitud para renovar su visado vas a esa estúpida Universidad a veces solo a veces es un buen centro aprobado por el Departamento de Educación por bueno en ese caso es un sello de excelencia como se llama Clinton Poli pero lo que no te dijimos cuando te pedí que firmar es que su primer visado de estudiante había vencido espera no pensé mencionarlo está aquí ilegalmente no está claro yo soy un puto diputado firme no fue a saliendo

Voz 15 15:37 por qué no me lo dijiste cueste lo decimos muchísimas gracias joder Jayne cómo pudiste hacerlo me es difícil

Voz 1457 15:46 por qué no quiere hablar con la poli bueno qué os ha parecido colateral para recomendar así este fin de semana

Voz 1084 15:52 a mí me gustaba bastante no la terminado aún

Voz 16 15:54 me queda bueno hoy por la mitad pero

Voz 1084 15:57 que no sea un thriller que funcione a lo mejor como serie ideas para la gente que le guste los temas sociales y políticos sí que me parece bastante revelador escuchándolos audios que hemos escuchado pues ese acercamiento no un poco al reino pido post Brexit que yo creo que lo escuchamos mucho en las noticias pero no somos conscientes un poco de del sentimiento antiinmigración que hay detrás no ya el nacionalismo qué hay detrás de de de la votación del Brexit hace dos años y siguen sin saber van dando palos de ciego que va a nacer pero pero es verdad porque te te coloca ante la perspectiva de un refugiado sirio de cómo malviven de cómo nadie sabe que está ahí tampoco el el la inteligencia supuestamente hasta donde yo yo yo he visto no

Voz 16 16:41 a eh cómo cómo malviven au como puede haber un grupo o en

Voz 1084 16:46 los primeros capítulos lo que se deja ver es que pueda haber pues un grupo en una especie de grupo de élite no una banda formada de blancos británicos todos rubios ellos estupendos eh que van a cargarse a refugiados o inmigrantes Noi in también es es interesante pues toda la perspectiva hasta la reverendo lesbiana con con una inmigrante asiática que tiene problemas con el visado que eso implica un político que le puede complicar su carrera política que a su vez avergüenza el Partido Laborista esa es una trama complicada pero sí muy profunda y con muchas aristas entonces es interesante Anillo

Voz 0457 17:18 yo también creo que lo lo bueno de de esta serie es que es muy coral también en cuanto a cómo se vive la inmigración en las diferentes capas sociales sea estamos hablando de de unas mujeres sirias que no saben hablar inglés viven en un garaje

Voz 10 17:33 el hasta pues eso una

Voz 0457 17:36 chica de clase media que va a la universidad o el político que está frustrado y que no sabe muy bien hacia dónde va su partido todo eso pues después de un Brexit que ha dejado pues un poco esa sociedad también no dividida y con miedo de no saber qué va a pasar yo creo que además es una miniserie creo que funciona como miniserie no deben alargar la más hay yo la recomiendo como alto

Voz 1084 18:03 ay la BBC bueno siempre la admiramos pero no nos cansamos de decir lo no que cree esta miniserie con alguien como él ha escrito David Ferrer de de la ESO The Reader también fue fue Leo Iniesta con Carey Mulligan que que luego te han acuerdo de distribución

Voz 4 18:16 estas nacional con Netflix de algo tan tan profundamente británico tan bonito que me parece alucinante es como si se hiciera un o una serie de

Voz 1457 18:26 lo del tema catalán el año que viene y que además fuera

Voz 1084 18:30 sin perder el pulso y la capacidad de análisis un poco sin ser obvio no sin ser obvio el diálogo sino presentarte a través del thriller es verdad que no lo decían los cabezudos te acuerdas que ellos utilizaban el thriller para para hablar de otras cosas así y la denuncia social pero es verdad que no asombrados de esto ya esta mañana estaba leyendo debajo de de los de de aquí en Madrid de la Castellana de un túnel de la Castellana

Voz 1463 18:57 desde edificios de ejecutivos eso es dónde están

Voz 1084 19:00 en esas y han hablado un periódico hablado con con un sirio que vino de Alepo lo mismo que el chaval que fue asesinado en esta feria que vive ahí desde hace seis años ya era albañil en Alepo vino porque perdió a toda su familia nadie sabía o nadie sabe o bueno lleva malviviendo seis años en un túnel de de del centro financiero por decirlo así de Madrid es la perversión absoluta de todo y aquí mira qué bien lo recoge en con tan poco tiempo no la la maniobra y luego estamos viendo también los el envenenamiento de los rusos que hablamos aquí de Mc Mafia si recordáis totalmente en Reino Unido

Voz 1457 19:34 el uso no podía claro no no no podrían que no podían quejarse por la cantidad de de prejuicios Pepa

Voz 1463 19:41 no que realmente decía José que es algo local no pero en realidad no se trata de los grandes problemas incluso si me apuras en Estados Unidos que no tienen la migración siria por cuestiones de de de ubicación pero sí tiene la la migración mexicana no como este auge de paz todos populistas xenófobos y desde el propio Partido Republicano o incluso el propio partido de Theresa May no que son partidos hegemónicos digamos tanto digamos que vinculados con los valores de la Ilustración y sin embargo como como todo se reorganiza o todo se mueve ahora mismo claro es que esto de del racismo pues o del o de cómo se trata a los inmigrantes sirios pues creo que menos en Alemania no ha habido una política de de distribución una política de acogimiento acorde con los derechos humanos no creo que ningún país puede presumir salvo a Angela Merkel que creo que es la la líder más pragmática de todos ya he dicho bueno no quiero que esto se convierta en un polvorín porque además conozco pues el pasado de mi país con aquellos que no son blancos y rubios entonces sí que es verdad que que claro es un problema que aunque a veces la actualidad política aquí en España por lo menos la actualidad política catalana nos impida verlo pero es un problema que está ahí no irá la verdad es que la ficción lo trate sí es verdad que hubo una película que ganó la creo que ganó la Palma de Oro que sí que habla un poco de pero claro no eran refugiado sirio será el problema de era refugiados bueno mil tamiles a los tamiles entonces pero sí que se veía cierto Sam una final similar a la que se está viendo no pero es verdad que la series en este sentido no sé si por facilidad de producción no facilidad de tal sí

Voz 1457 21:25 estamos supliendo quizá era lo que hay

Voz 4 21:27 sí el teatro no un una denuncia social más rápida y urgente ya que desde

Voz 1084 21:32 de muchas formas creo que ahora en estos meses va a venir también una serie en Estados Unidos en la y si en abierto que es diferente de de refugiados que se llama la travesía pero que di la venden como si fuera el nuevo Lost la perdidos que llegan a la isla pero los que llegan unos por un accidente sino que son refugiados sabes que no sé cómo es el tratamiento que no todo vale tampoco contratar el tema demostrar que eres un refugiaba hay que darle un tratamiento y una densidad y unas aristas Llum ICREA

Voz 1457 21:58 dijo también el pacto claro no vale solamente el tema en la verdad es que llevábamos un tiempo buscando la oportunidad de hablar de un libro muy muy recomendable que se titula geopolítica de las series o el triunfo global del miedo del politólogo francés Dominik Moll sí que está editado aquí en España por errata naturales y eso es una aproximación como las series han están reflejando estas tensiones geopolíticas es interesante ver que el los sociológico lo geopolíticos se ha convertido en el folletín el siglo XXI sea ese esa es ese interés en el aquí y el ahora sí el rizo por ejemplo poner pone ejemplos no

Voz 1084 22:36 dicen que las series y sus creadores son casi sociólogos ahora que que detectan no sólo no sólo plasman muy bien el imagina la realidad en un imaginario audiovisual muy potente que llega a mucha gente comparándolo con los folletín es de del siglo XIX lo que incluso él y dice que analizan la propia realidad mucho mejor que algunos medios de comunicación viene a decir que también como se aventuran porque por ejemplo uno de los capítulos que se llama geopolítica creo de de no no me acuerdo ahora de de carril la de la de Homeland no habla un poco de la bipolaridad que no es área habla de de Homeland como Homeland un poco anticipó que el enemigo está dentro que es que el enemigo después del once S no venía en un avión viene de fuera sino que el enemigo viene de dentro y luego lo hemos visto como el enemigo estaba dentro en el atentado de Barcelona en el de París que son chavales criados aquí como eso no sabía al legitimado ya ha dado credibilidad Homeland no

Voz 1457 23:37 exactamente bueno pues lo vamos a dejar aquí eh recomendamos de Lumen Tower en Amazon en Amazon Prime Video ICO lateral en Netflix además de geopolítica de las series en trae como siempre con vosotros es un placer escucharos tomado apuntes de todo la verdad no sé qué os dejáis para los sesenta años siendo así de intensos ahora

Voz 5 24:01 que porque series siempre hay siempre habrá más habrá algo quedara un reality de jubilados vamos a dejarlo

Voz 15 24:19 y terminamos de La Script Juan Aranaz ha estado en la realización Pepa Blanes Laura Martínez en la producción redes sociales somos todos muy distintos pero nos llevamos muy bien tú que eres

Voz 18 24:31 de Colacao jóvenes excluir como los Beatles los Rolling tú de quién eres me mola los dos que aún hostia los Beatles bien lo quite son como el Cola Cao son buenos pero un poquito empalagoso

Voz 3 24:47 el cine en la SER

Voz 19 26:00 ah