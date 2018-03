La Script: Tomb Raider para feministas (16/03/2018)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

hola qué tal bienvenidos a La Script Alicia Vic Ander resucita a una de las heroínas de videojuegos más icónicas con permiso de nuestro realizador Juan Aranaz que no nos deja decir palabros así Tomb Raider bueno pues vuelve Tomb Raider la actriz sueca va a hacer este nuevo Blockbuster como coprotagonista en poder Ada además Se acerca la Semana Santa se extreman se estrenan drama religiosos como María Magdalena con Joaquim Phoenix Irún y Mara is sobre el odio religioso llega el insulto es un thriller judicial que analiza el conflicto y las heridas entre palestinos y libaneses cristianos el cine español vuelve a la comedia con Paco León y Carmen Machi en la tribu ya en televisión vamos a hablar con José Manuel Romero y Dani Garrán de la geopolítica de las series toma ya porque es que son muy profundos y lo vamos a hacer con él divo del estreno de de Lumen Tower de Amazon Collateral en Netflix

con Elio Castro yp Pepa Blanes también saludamos a nuestra compañera María José hola qué tal que pasa por el pasillo y mientras sonaba la canción María José no te vayas a se va del control María Jos menos a escuchar dicho hasta claro hasta que hemos llegado bueno pues entonces estábamos estaba recibiendo la bronca de Juan Aranaz porque el mítico Juana de que icónico Sí se puede decir pero mítico no Elio Castro total mitin hoy todo el mito como te decidirá has yo me defino como tras icónico extrañas y bueno yo voy a dejar de decir estas estas palabras bueno desde luego nuestra heroína nuestra compañera María José íbamos ya con otra heroína que es Tomb Raider que es la vuelta de Lara Croft una de las primeras protagonistas mujeres de videojuegos

Voz 1457 02:47 el cine de acción Angelina Jolie fue la primera actriz en llevar este personaje así con un toque Indiana Jones a la gran pantalla ahora vuelve Alicia Vicario Der dirige o Otazu que es el director de la ola a la cinta que cuenta las historias de un adolescente que ve que va a Japón a buscar a su padre un millonario desaparecido encuentra una legendaria tumba maldita en un templo

Voz 9 03:38 no debería saber venido pero me alegro de que lo hayas hecho levantar el K

Voz 1457 03:50 bueno no es es un poco les

Voz 5 03:52 no debería haber vuelto Lara Croft debería haber vuelto Lara Croft

Voz 0544 03:58 ah si es que se podía resumir perfectamente la película en esa frase no debería saber esto pero me alegro de haberte visto no yo creo que es una película de aventuras a mi me gusta más que las de Angelina Jolie osea creo que que ha abandonado un poco la esencia de ese personaje de videojuego no está tan amenazada tan sí exactamente no es una chica que al principio la vemos pues ganándose un poco la vida en las calles de Londres como mensajera y luego pues vive una aventura una aventura que recuerda bastante a Indiana Jones entonces no yo no creo que esté excesivamente suavizada aunque tiene algunos toques de sexualidad no en la camisetilla que es LB algunas formas algunas tomas que recorren así su cuerpo no pero no es lo esencial es eso una chica que tampoco es que sea una cachas sino que la ves sufrir a la no que grita

Voz 5 04:51 no llora mucho

Voz 0544 04:53 en casa no llora de golpes llora de de emociones hizo entonces vemos su yo creo que es un personaje femenino fuerte como os gusta vosotros es decir en ponderado ir ves una película que se ve bien bastante bien no Pepa sí

Voz 1463 05:08 pues la verdad a mi quizá lo que me parece viejo uno no es tanto el personaje que yo creo que sí que ha evolucionado muy bien el contexto el personaje yo creo que esta actriz es una actriz muy inteligente y sabe que hace acepta este papel pero que acepta este papel sí conlleva el que no sea como el anterior y también que el propio videojuego en todos estos años ha evolucionado no la el propio la imagen de Lara Croft desde los inicios que era pechuga Bonano mucho más sexy

Voz 5 05:35 era un poquito es que se parecía físicamente

Voz 1463 05:39 eso y el propio personaje en videojuego ha evolucionado y es mucho a todos los rasgos femeninos llegamos se han ido eliminando un poquito en esta Lara Croft que ellas impresionantes guapísima pero realmente ella no no explota el físico es una chica además me gusta el contexto en el que se inicia es verdad que ya es una heredera millonaria el padres ha desaparecido ya no no tiene contacto con nada el dinero del padre trabaja como repartirá de de líbero entonces eh claro autónoma falsa autónoma corriendo por las calles de Londres con sus amigos les gusta el boxeo viste con una capucha unos vaqueros Soccer en realidad toda esa sexual lo que quizá se le achacaba a un videojuego que ha sido pionero en una saga de películas que ha sido pionera en tener un personaje femenino que llevará el centro de la acción de las aventuras en mundos muy masculino es el cine de acción del videojuego saque de entrada el propio en la propia película Angelina tenía eso de de positivo luego es verdad que claros salía Angelina con esas tetas que era imposible ver en la calle pues claro ahí sí que había un cierto machismo no

Voz 0544 07:17 el arca perdida pero se pasa digamos que un buen rato ya este tipo de películas pues hay que agrade

Voz 5 07:25 a nuestras nada claro que es Pablo

Voz 1463 07:51 ya decía que sí la verdad es que es una mujer Amedo es una actriz muy normal que no entiende este halo de estrella de Hollywood ni muchísimo menos ella reconocía de bueno que yo tengo ninguno de mis amigos salvo mi marido decía todos sabemos que Bender eh que ninguno de mi de mi círculo trabajan estos claro yo tengo mucho claro que temen que ese como cuál es la situación laboral no porque le preguntamos por este personaje que repartía comida a domicilio desde aclaro que se cuál es la situación laboral no me pilla de sorpresa su hija una madre soltera que ha tenido que trabajar muchísimo ganar becas entonces es verdad que ella es una chica muy inteligente bueno inteligente que sabe con los pies en la tierra a pesar de lo joven que es a pesar de tener unos Oscar idea tenerlo cubo novio que eso también

Voz 1463 08:38 preguntábamos que bueno que que como ella que había hecho tanto pues la chica danesa había hecho aquella en la que hacía de unas reina su beca Torreal que que había hecho como mucho más cine de autor digamos más tiene un poco más intelectual que como hacía este Blockbuster Ike que tenía osea que si tenía miedo a las escenas de acción o tenía más miedo a tener como referencia Angelina Jolie hay

Voz 1463 09:10 ya jugaba a los videojuegos Ike le gustaba mucho la versión de Angelina Jolie en el cine porque para ella era una heroína en la gran pantalla y la razón por la que me decidí hacer esta película decía es porque no era una copia de algo que ya se hubiera hecho antes sino que aportaba la posibilidad de actualizar esta historia y que lo más interesante el personajes que ha evolucionado lo largo de todos estos años esa esencia es también el motivo por el que tiene tantos fans no los ha perdido en estos años esta película nos permite encontrar nuevos ángulos y expandir este universo para darle a la audiencia algo nuevo de espía vale que tenía muy bien aprendido el discurso y luego pues claro ella

Voz 5 09:47 Temas feminismo porque aquí habría que claro

Voz 7 10:16 sí soy P

Voz 1463 10:18 o sea que el personaje ha crecido que fue el primer papel femenino que habíamos visto en una cinta de acción en un mundo dominado por hombres y creo que de alguna manera ha sido feminista desde el principio creo que lo interesante es el mundo que la rodea la gente habla de la mirada masculina y es que era la única mujer con un papel así eso también pasaba en los videojuegos ahora gracias a Dios ha cambiado yo espero que en pocos años ya ni siquiera hablemos de esto lo raro eh de lo raro que es ver a mujeres en la gran pantalla no decía esto ha cambiado desde hace unos años y creo que es en parte por una nueva generación millennials ella es una chica joven que vive en Londres con sus colegas para mí era importante poder contar la historia de una chica en la que la gente se puede reconocer y que no es una supere

Voz 1457 11:01 tú sabes bueno pues dejamos a Lara Croft esta esta nuevo Tomb Raider que llega is seguimos con una de acción ir en realidad es que el cine está cambiando por qué metemos en esta semana un estreno de Netflix que en realidad parecería que tenía que haber llegado al cine se titula aniquilación ya está agonizando por ojo Natalie Portman y Óscar ahí está dirigido por Alex Garland que es el el británico que dirigió la cinta de ciencia ficción ex máquina y es la historia de una historia muy inquietante de una doctora cuyo marido desaparece durante una misión secreta después vuelve pero sin recordar nada

Voz 12 11:46 sí comunicó sexy no

Voz 13 11:54 el Inter no tiene ni idea

Voz 11 12:02 sugerido se puso en contacto con usted mientras estuvo fuera la decisión dentro que hizo se presentaría plantas siempre una misión suicida

Voz 0544 12:24 te has dicho que desgarró el director de máquina

Voz 0544 12:30 sí sí esta es una película de ciencia ficción rarito osea que le va a encantar a todos aquellos que buscan el cine rarito sí porque tiene su parte metafísica de hablar de la autodestrucción del ser humano de infidelidades de cosas que nos atormentan con también escenas muy gordo es porque hay escenas muy muy sangrientas no y con un toque así de esta ciencia ficción con algunos lo han comparado su un poco dos mil uno en fin con esos toques no un Kubrick eh a mí es una película que la veo un poco fría me parece para mi gusto eh no me acaba de llegar pero yo estoy seguro que a muchos que les encanta la ciencia ficción ya digo el cine más rarito les va a encantar a mí me parece visualmente además eh

Voz 1457 13:15 sí entre tiene como entidad propia hija no no decae es una mano es que es muy difícil hacer algo radicalmente nuevo porque es que es es uno de los géneros más trillados y luego más más difíciles de de innovar la verdad es que yo creo que este director sí sí que ese interesante y luego es a mí me me ha resultado curioso ver eso en la misma semana a Alicia Vic Ander y como ya Natalie Portman es una generación más allá no me ha sorprendido y bondadosa de repente persigue esta era hace nada la reina amígdala eh

Voz 1463 13:50 yo como todo ha girado me parece a mí me gusta me gusta si me parece que que está bien es interesante es verdad que es rarito y que es verdad que a veces quizá un poco dispersa no porque habla de la metafísica y tal pero a mí sí me gusta ir quizá pocos como un poco oscura Osama visualmente me gusta pero da para ver la tele saques pero

Voz 5 14:11 sí de pantallas es una pena que es lo que más más

Voz 0544 14:17 los directivos de la distribuidora del aparato les pareció tan rarito que dijeron en ambas cosas

Voz 0544 14:25 sí sí en Canada me parece que se ha estrenado pero que luego el resto de mercados dijeron que ver lo dejamos aquí bajo precio por supuesto vosotros la la distribuir pero sí es es una película de estas que te lanza muy enigmática desde va lanzando como preguntas apuesta bueno el así

Voz 1457 14:46 si hay un diálogo muy dice he han venido los los extraterrestres han venido a destruir y ella hice han venido a cambiar sea S L claro no no ahí no es no es demasiado plantea otras situaciones más posibilidades que son limitadas pero a mí me parece interesante este este lo que él plantea no

Voz 0544 15:04 hay una una God Si la autodestrucción viene de fuera o se gesta un poco dentro

Voz 0544 15:11 células cancerígenas que dan lugar muy cáncer en en el cuerpo humano y luego las protagonistas de gran parte de la película hemos dicho a Chris a Isaac Persson un pelotón de mujeres donde Jennifer Jason Lee en fin que son las que se adentran aquí en esta zona hay misteriosa enigmática que se llama El resplandor que es un nuevo guiño quizá a Kubrick y entonces bueno pues adentran ahí en esos misterios si las cosas que les van saliendo también

Voz 1457 15:35 bueno pues el quedan de dos semanas para Semana Santa yo pensaba que ya habíamos superado las película

Voz 1457 15:45 la de Semana Santa de hecho antes veíamos Espartaco Rey de Reyes en la época de una

Voz 1457 15:52 la verdad pero bueno los tiempos de Espartaco cuando hacíamos lo que yo te diga Helios siempre era el encargado de la Aste del reportaje bíblico

Voz 14 16:05 la hermana a todos los reportajes

Voz 1457 16:08 el bíblicos entonces claro esta semana no reíamos porque se estrena María Magdalena protagonizada por Joaquim Phoenix como Jesucristo Irún

Voz 5 16:17 hará ya es solamente el papel

Voz 5 16:25 ya no lo había del podemos volver a encontrar

Voz 5 16:55 sí que apoya lo veíamos en una película

Voz 0544 17:00 eh bueno incluso en el El código Da Vinci puesto es todo viniendo a decir porque ahí también hablaba de María bueno

Voz 1457 17:08 pues esto es se centra precisamente en la relación de María Madalena con Jesús ir y ahí bueno pues es un nuevo enfoque social y político

Voz 6 17:20 sí porque no puede seguirle la gente lo escogerá distintas estamos de los hombres que no pueden enseñarnos lo mismo

Voz 0544 17:40 da igual un colegio de curas dicho lo que hemos dicho de la importancia de María Magdalena la película es a gritar que te sueltan ahí te dejan medio tumbado diciendo que la hábil si es

Voz 5 17:54 más pesada que vamos que el feminismo no puede llegar a esto es un error de comunicación claro pero yo creo que es interesante el enfoque ya parecerlo eso era yo estaba adelgazando las venas poco pero sí que es verdad

Voz 1463 18:08 que independientemente de que alguien sea creyente practicante no practicante no creyente o no la figura de Jesucristo es una figura es casi todo pero la figura eh María Madalena es verdad que muchas trazas de machismo en como la figura de María Magdalena Anse Se esquiva no de esa manera

Voz 0544 18:26 pero ya puestos a contar lo cuenta lo bien y entretenido

Voz 1457 18:33 da la sensación de que estaba fumada continuamente

Voz 1457 18:41 a que vamos me parece muy interesante y de hecho me pare me me molestó decidirá pues no yo no tenía ni idea la verdad es que no tengan IDAE yo soy una militante feminista pero esto me parece como dice el un tostón Macabeos y además estaba en las en las salas de era una un pase de prensa con con había una persona que estaba roncando pero o roncando hasta el escrito que un compañero hacía

Voz 5 19:08 son seres humanos también esa ir tengo que decir que además era mujer la que se durmió

Voz 0544 19:19 pero pero en esa figura de María Magdalena como un apóstol más que es la que comprende perfectamente el mensaje de Jesucristo mientras que el resto de los apóstoles hombre sellos

Voz 0544 19:33 en sangre no ya no va por un lado más espiritual pues es ese pues muy interesante de ver noi de analizar pero vamos que que bueno ese es ladrillazo la película no está Joachim Fénix de Jesús está insoportable de verdad no hace más creyentes sino todo lo contrario porque yo lo que destacaría que es una película hecha por dos entrevistas hay muchas veces no nos fijamos tanto reivindicamos el papel de las directoras en en el cine pero que las guionistas pues también es importante destacar las como el de las productoras irá a mi me parece que es eso lo que hemos dicho es una película que se pierde completo

Voz 16 20:11 la mente que yo a Rooney Mara al principio no le apetecía nada meterse en el papel de María Magdalena que luego lo hizo un poco a regañadientes que yo creo que la no digo medio engañaron pero lo dijeron oye miraba esto va a ir por aquí pero la película en fin

Voz 0544 20:26 no las recomendamos

Voz 0544 20:30 pero jugando al fútbol Carmen Sevilla que hizo de María Magdalena Reader

Voz 5 20:34 vamos a evolucionar porque es así que la vamos a recomendar que es

Voz 1457 20:38 insulto también habla de religión

Voz 5 20:40 es el drama es un drama del director libanés

Voz 1457 20:43 decía Erik que es el autor de El atentado de West Beirut bueno con esta película con el insulto ganó el Premio del Público en Valladolid también consigue el premio de mejor actor protagonista en Venecia además un actor de teatro que esta es su primera película y él es un hombre ya como de casi casi sesenta años ha sido candidata al Oscar a mejor película extranjera hice centra esta película en entre bueno pues explica los conflictos entre cristianos palestinos a lo que lo que queda en esos rescoldos de odio hoy en Líbano a través de un incidente de dos hombres un insulto que surge y que acaba tomando pues dimensión nacional

Voz 17 21:25 nos enteramos de su incidente lo que le dijo al juez fue rotundo fue la manada me es muy normal se había cometido una injusticia pero a en favor no vaya nunca un juicio sin un abogado

Voz 1231 21:39 yo no quería demandar a nadie lo único que quería era uno

Voz 17 21:42 disculpa Él se negó además le dio tiempo de sobra para que si disculpar le pegó

Voz 1457 21:51 bueno qué os ha parecido el insulto

Voz 0544 21:54 bueno a mí me me ha gustado es una película que que se ve que se evidentemente una metáfora de lo que está pasando concretamente en el Líbano pero que se puede extrapolar un poco también a todo lo que está pasando en en Oriente Próximo aquí se centra en el conflicto entre cristianos Si palestinos viendo casi se pregunta si es posible una reconciliación sí es posible ponerse en la piel del otro para comprenderle un poco

Voz 5 22:16 sí yo creo que eso es la historia

Voz 0544 22:18 quién te tienes que ponen en la piel del otro para luego también es muy crítica con los cristianos pero también en parte con los palestinos osea que illa illa al director le han llovido tortazos por parte de precisamente de los sectores palestinos por eso no entonces yo creo que es una película que merece la pena verse además nace de un una anécdota que le ocurrió a este director que es de origen suní que estaba casado con una cristiana que tiene una hija que se divorciaron pero sí en escribiendo película

Voz 5 22:45 bueno de hecho esta película han escrito juntos ya que es cristiana ha escrito el papel del palestino

Voz 0544 22:50 es exactamente súper interesante y él ha escrito el papel de los cristianos no poniéndose en la piel del otro entonces yo creo que sí que te explica que la situación general de parte de la situación general del Líbano que tendrá sus cosas criticables que no por de responden a la realidad pero yo creo que es una película que sí que puede orientar de lo que lo que está pasando en esa parte del mundo

Voz 1463 23:13 si no es muy interesante porque igual que en la anterior al atentado este director sí que es verdad que pone el foco en en aspectos osea que retuerce mucho como afirmaciones que todos teníamos claras no las en Palestina Israel pues salvo que seas Hermann Tertsch entiendes a los padres dinos no porque entiendes que son el pueblo oprimido con todas las connotaciones que luego puedan hacer entonces de repente ver los dos polos que al final esto no deja de ser una una consecuencia del conflicto palestino israelí no pero entiendes que bueno pues como es convivir con los refugiados palestinos en Líbano o que igual que Jordania han tenido que asimilar hordas de refugiados por una situación concreta en Israel como la convivencia muchas veces entre religiones es imposible porque no hay ese esa ese ponerse en el lugar del otro no que decía Elio es o que retuerce mucho algunas de las convicciones que que se tienen sin conocer a fondo la red

Voz 5 24:11 bueno es que habla de una masacre

Voz 1457 24:13 que hubo perpetrada de palestinos hacia cristianos entonces el le ha recriminado mucho que no hablara de Sabra no entonces el dice que él era de una familia de muy de izquierdas muy pro palestina y que siempre habían visto a los cristianos como como alguien que lo que habían que no había tenido ningún problema en la guerra entonces él decía precisamente lo que yo quiero hacer es mirar al que la ética del cine del artista es ver el el punto de vista el otro bueno Le hasta o detenido no puede ir a Líbano el ataque por la anterior película le han puesto verde en esta película dicen el otro más propalestinos que hace una una reescritura de la Historia como decíamos había ganado el premio el actor en Venecia el director en este festival explicaba un poco cuál era el fondo del alma de la historia

Voz 7 25:04 ahora dicen que anda frente

Voz 0544 25:07 uu Ordín nueve fueron al final creo que habla de dos personas normales en circunstancias extraordinarias dos hombres que tienen que sortear obstáculos para encontrar la paz en sí mismos en el fondo creo que es una historia sobre la justicia la dignidad

Voz 1457 25:25 bueno pues es recomendamos el es un regalo

Voz 1463 25:27 ganamos es interesante y aquellos que consideren que sí que puede haber un posicionamiento más hacia pues que busquen investir

Voz 5 25:35 las terminamos la opinión de Maruja Torres sobre el Líbano sí sí sí creían que era que además es oyente innovadores la queremos mucho

Voz 1457 25:42 diciendo que lo oye no lo he leído que estaba deseando ver esta esta película bueno los acabar con cine español porque se acaba de estrenar La tribu con Carmen Machi Paco León dirigida por Fernando Colomo es una película ambientada en la zona más obrera de Barcelona con Machi haciendo de limpiadora a una limpiadora aficionada al baile que recupera a su hijo que dio en adopción que es Paco León y que ha perdido la memoria

Voz 18 26:09 se le puede decir a un hijo que setenta y cinco años que no ves a Elvis ya que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida sabéis fuerte suerte soy una de las trescientas personas que échate a la puta calle qué tal sienta destrozar la vida a un ser humano

Voz 5 26:21 eh eh yo soy digo yo me llamo Belén tú cómo te llamas Belén Cuesta una comedia que tiene una muy buenísima idea la de Sun común Full Monty

Voz 1463 26:35 a la catalana a la española no con Carmen Mc porque está basado ocular está basada además en un caso real de las mamas de Badalona que fueron a un reality que eran madres de barrio ápice Navas a bailar mientras dejaban a sus hijos pero el gimnasio en la o donde fuera y entonces es verdad que pierde la oportunidad de hacer algo pues eso con más de profundidad como cualquier podría ser un pulmón tiempo los ingleses lo hace muy bien y esto al final pues está aún poco entrene una cosa como muy bueno según un humor muy tonto y luego momentos muy brillantes con Carmen Machi con con todo ese reflejo de esas mujeres de barrio quien es divertida es demasiado blandito yo creo sabes Hypo hubiera sido un poquito más incisivas habría una película maravillosa quieren bailan bien baila muy bien y Paco León baila estupendamente el hombre lapa bueno pues déjame déjame que recomiende el documental The best of my life de Fernando González Molina director de Palmeras en la nieve sobre el Wall Pride dos mil diecisiete que es todo un homenaje a los activistas LGTB Kuyt durante pues desde los setenta hasta la actualidad no

Voz 0544 27:40 pues ahí queda de ves day of my life

Voz 1463 27:46 ocu deprisa ya hemos hemos recomendado

Voz 5 27:48 cosas interesantes seguimos con la tele Pepa que pone la música más alta que un poquito

pues abrimos nuestra sección de televisión con José Manuel Romero Dani Garrán hola qué tal

al Mariola con Pepa Blanes

bueno voy a pagar mi alarma que no pasa nada porque se apaga no pasa nada que la hora del té está a esta hora de La Script vamos a Pepe de este músico que bailarines una

Voz 1084 29:02 buenas semanal hoy vamos a hablar de series it geopolítica atención bueno vamos a empezar por uno de los grandes estrenos de Amazon para esta primavera de Lumen Tower una producción de diez capítulos protagonizada por Jeff Daniels y Peters Cat sacarse que narra los errores y las luchas de la inteligencia estadounidense ante los atentados del 11S el ataque pues que lo cambió todo no está basada en el libro homónimo de Lawrence Wright que ganó un Pulitzer en dos mil siete pedimos perdón por el daño Lage de Amazon porque realmente se lo tienen que hacer mirar horrorosa ahora lo verás pero bueno empieza así en la comisión de investigación posterior al ataque que nos lleva a mil novecientos noventa y ocho

Voz 7 29:39 entre sus fans

Voz 22 29:48 información que habría dictado el atentado del once de septiembre

Voz 23 30:03 Martin Smith era el jefe de que

Voz 24 30:05 en la unidad de la CIA dedicada

Voz 24 30:10 Smith fue su creación Él y su equipo dedicaban sus vidas a perseguir Al Qaeda no se suponía que tenía que colaborar puedo con lo con el CD pero no

Voz 0457 30:24 bueno bueno empezamos bien este momento ya la hacía no deja acceder a la investigación a los dos agentes del FBI de hecho mirad como los llama cómo los tratan

Voz 24 30:35 ya has genuinas este esta semana voz

Voz 0598 30:49 señor usted tiene que enseñarnos lo que tiene y después te discutiremos si es o no asunto nuestro

Voz 1457 31:12 pensando en la nueva jefa de la CIA que decían que estaba implicada bueno que había supervisado el toro

Voz 5 31:18 tras es decir si sí mito duro sea que entiendo que

Voz 1457 31:22 que casi podía estar inspirado en personajes así

Voz 0457 31:24 en este caso el jefe del FBI que es el personaje que interpreta Daniels está harto del ninguneo ya se prepara para actuar por su cuenta mientras critica la falta de preparación del cuerpo y la desidia del Gobierno

Voz 1231 31:36 esta mañana me he enterado de que la agencia ha ido aforado y acaso el FBI ha sido invitado han llamado para pasarme información o es que tengo que enterarme de casualidad esta puta mierda Se acabó actuaremos por nuestra cuenta aquí en el extranjero una pregunta cuántos agentes hablan árabe en el Buró alguien lo sabe ocho ocho gracias ocho hablando desde árabe entre más de diez mil agentes para que veáis lo en serio que se toma la amenaza este Gobierno

Voz 1084 32:05 bueno la la serie llega mostrar también la entrevista real en Davis y News a Bin Laden el propio líder de Al Qaeda llamó al periodista para ir a Afganistán charlar con él quería mandar un mensaje al mundo en este montaje vamos a escuchar cómo comienza esa entrevista y qué análisis hace de ella un joven agente libanés del FBI

Voz 25 32:24 señor Bin Laden John Miller Daily News usted sabe que el pueblo americano lo tacha de terrorista para sus seguidores es un héroe como se considera usted

Voz 24 32:41 creo que es el tercer aviso primero la declaración de la Yihad del noventa y seis luego la fetua de febrero ya ahora directamente por el pueblo americano porqué tres meses existe un Hadid apócrifo los dichos del profeta Mahoma algunos creen que lo dijo y otros no si hay una serpiente en tu casa debes darle tres avisos si regresa matarla es un diablo

Voz 1231 33:08 Bin Laden avisa la serpiente para que se vaya a Descartes le dice a Estados Unidos

Voz 1084 33:16 bueno porque es obviaron todas estas advertencias no es lo que se pregunta las series pasa porque nadie se lo tomaba en serio bueno pues en partes porque como ahora explica el periodista que entrevistó a Bin Laden EEUU en esa época sólo estaba pendiente del escándalo del escándalo de Mónica Lewinsky

Voz 1231 33:32 qué tal viajero

Voz 25 33:33 cómo fue de lujo absoluto el resort de montaña talibán eso sí saben montar una buena fiesta tú te mereces lo mejor oye buen reportaje de marcasteis el canal me obligó a recortarlo la gente sólo quiere saber del vestido de Mónica

Voz 0457 33:50 suena toda esta atención desemboca en un enfrentamiento entre el jefe del FBI la CIA por un disco duro incautado con mucha información de las células de Al Qaeda

Voz 1231 34:02 acaso me toma por tontos seguro que quieres que te contesto recordar de la directiva treinta firmada por Reagan y presidencial cuarenta y cuatro firmada por Clinton gracias por recordármelo no desdice compartir información de habéis compartirla con del FBI con toda esta sala no tengo nada nuevo Richard tienes un disco duro de Ahmed Salama Brooke mención Albania donde estaba Brook tenéis mucha información que me gays a compartir con mis agentes si estuviésemos en posesión de tal ordenador y no digo que así se sería un asunto de Inteligencia Exterior no de los agentes de la ley

Voz 1457 34:36 bueno qué os ha parecido de Lumen Power Tower que en realidad sí que él es que es flojito el doblaje pero siempre se puede ver en inglés y subtitulados o sea que en enero

Voz 1084 34:47 nosotros pero la radio ya esa Pérez

Voz 1457 34:50 es que nosotros tenemos que poner el español para para que sea accesible a todos a los oyentes qué os ha parecido a la serie

Voz 1084 34:57 bueno pues es una es una propuesta interesante al menos por el tema no que trata que que no deja también es verdad que tiene su tufillo patriótico eh no creas que va a ser una crítica descarnada al sistema americano o a cómo las luchas y culpar no a la administración de el 11S pero sí que es verdad que que es un tema interesante porque vuelve a la antes del 11S que fue gran son y que de hecho también cambió un poco las series no muchos libros cuentan como pues el anti héroe o lo han venido muchas series de acción de terrorismo lo cambió todo pues sí que se va un poco atrás con con este libro que que que trata sobre todo de Al Qaeda no tanto de de las luchas del FBI y la CIA el libro en el que se basa la serie y la serie está bien porque bueno sí

Voz 7 35:41 en parte un puede eh

Voz 5 36:15 es muy revelador necesarios y reveladores porque estás se sigue bien bien si bien es que es lo que

Voz 0457 36:23 que yo quería decir a mí me daba un poco de miedo entra en esta serie porque que bueno si te perseguían no a mí personalmente todo el la la estructura de los servicios secretos estadounidenses siempre me pareció muy compleja un poco aburrida desde mi punto de vista vale pensaba que pues eso me iban a llenar la cabeza de siglas de nombres de directores de de servicios pero se sigue muy bien creo que que está hecho con mucha facilidad para que para que la gente de a pie pueda ver eso también es verdad que estos pequeños enfrentamientos que tienen

Voz 0457 37:08 en unos diálogos pues como muy f5 no es como que como si nosotros discutiremos con con cualquier otro compañero de trabajo que nos decimos las cosas como son sin ningún tipo de de palabra rara entonces si sigue muy bien

Voz 1457 37:20 bueno vamos a hablar ahora de Collateral que es una producción británica que se puede ver en Netflix si está escrita

Voz 1084 37:26 por David tejer guionista de de las horas es una miniserie de cuatro capítulos de la BBC de ésas perfectas pues para mandado Near pero también con mucho poso político y social como ahora te contaremos está protagonizada por Carey Mulligan que interpreta a una inspectora que se encarga de investigar un asesinato a un cero en plena noche pronto descubre que este hombre era un refugiado sirio trabajaba en una situación ilegal así Le contar va a a un compañero como

Voz 27 37:52 son sus condiciones laborales Michael Howard Nos conocemos acaba de darse cuenta de que podía haber sido eh Bassat tienes que contarnos porque alguien iba a querer matarte no tiene ningún sentido estas seguro conocías Abdula no mucho saber su apellida para empezar creo que era Silvio o algo así

Voz 7 38:10 Siria es lo que digo

Voz 22 38:13 cómo te pagan

Voz 6 38:16 por entrega en efectivo

Voz 27 38:18 el tenis contrato que no son muchas encontrados

Voz 0457 38:22 no se lleva una hacer llevar no a medida que continúan investigando el caso se sumergen en esa otra realidad de que vemos lejos del centro financiero de Londres donde los inmigrantes malviven con con miedo dos años después de que se aprobara el Brexit la única familia del sirio asesinado recibe la noticia en el lugar donde vive que es afinado en un garaje

Voz 27 38:46 cada eh huyes de la perra consigues llegar a Inglaterra y empiezas tú nueva vida en un garaje es lo mejor que ofrecemos ya lo hemos visto antes sí lo hemos visto eso no lo mejora de hacer nada que decir lo que se llevamos dos horas y las cosas sean descontrolado

Voz 1457 39:05 me encantan los ingleses e seas Vega nunca

Voz 1084 39:07 ya pero sí una fuerte nazis y bueno pues estas dos mujeres sirias no parecen entender ni quieren declarar a la policía y es que a pesar de los empeños de la policía por tratar de que se sientan seguras pues ellas no olvidan que pueden ser las siguientes

Voz 27 39:21 algo hemos averiguado resulta que debían en Alepo trabajaban en un hotel en Alepo menudo si antes de que lo destruyeran Abdula ha estado en recepción temían por sus vidas en seria esa guerra no tiene fin es un dictador despiadado que prefiere ver su país destruido antes que ceder el poder eso es su visión no es late Fátima Mona no habla ni una palabra son los que nuestros líderes llaman refugiadas legítimas tenían que salieron las mataban

Voz 22 39:50 manifiesta de sus ideas políticas pero no dice quién atrajo aquí o como su hermano consiguió el trabajo

Voz 7 39:56 que no tiene miedo miedo de nosotros

Voz 27 40:04 no están seguras bueno hay rápidamente

Voz 0457 40:06 T antes de que ambas mujeres puedan ofrecer datos relevantes para encontrar asesina al asesino del caso son llevadas a lo que llaman un centro de detención de inmigrantes

Voz 27 40:16 tú eres nueva visto antes no lo entiendo quince este lugar es un centro de detención sólo se supone no lo es es de expulsión cuando llegaste aquí hace dos años he vivido en Inglaterra desde los tres años metraje ahora han decidido que no les gustan mis papeles que me quede más tiempo de lo permitido

Voz 7 40:40 unos treinta años se encuentra bien estadio

Voz 27 40:46 no vayas al consultorio no te acerques a los médicos son de otra empresa y son incluso peores aún así pues mejor que que te cena el billete cada día que te quedas dan

Voz 1457 40:58 Jarque fuerte no bueno

Voz 1084 41:01 uno de los de los puntos fuertes de de esta historia es que es muy coral y los personajes pues poco a poco se van relacionando entre ellos alrededor de de la investigación David Ferrer introduce también en la historia a un político de la oposición un miembro del Partido Laborista que pone de manifiesto pues bueno la frustración por el giro a la derecha o la asunción de de su partido no de la ese sentimiento y esa política antiinmigración a raíz de de del Brexit así escucha una entrevista de la líder de su partido en la Televisa

Voz 0598 41:27 tenemos el honor de contar con la líder de la oposición en el estudio buenos días ha habido siete propuestas de ley sobre inmigración en los últimos ocho años y cuarenta y cinco cambios en esas leyes migratorias desde dos mil diez Así los laboristas se opusieron a muchos de esos cambios

Voz 22 41:44 nosotros apoyamos el control de nuestras fronteras hemos sido muy claros al respecto

Voz 0598 41:49 sin embargo últimamente están tomando un enfoque distinto

Voz 22 41:53 a veces en el pasado dimos la impresión de preocuparnos más por los recién llegados que por la población

Voz 0598 41:59 residente fue un error se arrepiente de eso mire Suu Kyi Mis abuelos eran inmigrantes los inmigrantes han hecho un gran bien a este país pero también creemos en el buen control de las cifras eso parece formar parte de un cambio en la ideología respecto a armas nucleares derechos humanos prisiones su partido votó a favor de las nuevas medidas de vigía

Voz 5 42:23 agencia del Gobierno lo que mucha gente

Voz 0598 42:26 se ve como una amenaza a la libertad eso es una exageración perdone que se lo diga

Voz 0457 42:36 si finalmente la última implicada en esta historia es Lin que es la última pieza del engranaje es una mujer asiática que se convierten la única testigo del asesinato del que hablábamos tras declarar no es capaz de dar su nombre ni domicilio reales además es pareja de una sacerdote anglicana que a su vez mantuvo una relación con el político al que hablamos antes bueno este es un lío aquí pero todos están relacionados este además a este político ambas le explican los problemas que ser testigo de este caso le pueda acarrear a a esta mujer asiática

Voz 22 43:12 recuerdas que firmase su solicitud para renovar su visado vas a esa estúpida Universidad a veces solo a veces es un buen centro aprobado por el Departamento de Educación Pau bueno en ese caso es un sello de excelencia como se llama Clinton Poli pero lo que no te dijimos cuando te pedí que firmar es que su primer visado de estudiante había vencido que espera no pensé mencionarlo está aquí ilegalmente no está claro yo soy un puto diputado firme no fue a sabiendas porqué no me cueste lo decimos muchísimas gracias cómo pudiste hacerlo me que es difícil ves

Voz 5 43:53 por qué no quiere hablar con la poli bueno que os apareció

Voz 1457 43:56 todo colateral para recomendar así este fin de semana a mí me gustaba bastante no la terminal

Voz 1084 44:01 todo aún me queda bueno voy por la mitad pero aunque no sea un thriller que funcione a lo mejor como serie demás para la gente que le guste los temas sociales y políticos sí que me parece bastante revelador escuchándolos audios que que hemos escuchado pues a ese acercamiento no un poco al Reino Unido post Brexit que yo creo que lo escuchamos mucho en las noticias pero no somos consciente es un poco de del sentimiento antiinmigración que hay detrás no ya el nacionalismo que hay detrás de de de la votación del Brexit hace dos años y siguen sin saber van dando palos de ciego que van a hacer pero pero es verdad porque te te coloca ante la perspectiva de un refugiado Sirio de cómo malviven de cómo nadie sabe que está ahí tampoco el el la inteligencia supuestamente hasta donde yo yo yo he visto no ir como como malvive no como puede haber un grupo o en los primeros capítulos lo que se deja ver es que pueda haber pues un grupo en una especie de grupo de élite no una banda formada de blancos británicos todos rubios ellos estupendos eh que van a cargarse a refugiados o inmigrantes no hay también es es interesante apostó a la perspectiva hasta las reverendo lesbiana con con una inmigrante asiática que tienen problemas con el visado que eso implica un político que le puede complicar su carrera política que a su vez a vergüenza el Partido Laborista esa es una trama complicada pero sí muy profunda y con muchas aristas entonces es interesante

Voz 0457 45:25 yo yo también creo que lo lo bueno de de esta serie es que es muy coral también en cuanto a cómo se vive la inmigración en las diferentes capas sociales sabe estamos hablando de unas mujeres sirias que no saben hablar inglés viven en un garaje hasta pues eso

Voz 0544 45:42 una chica de clase media

Voz 0457 45:45 la universidad o el político que está frustrado que no sabe muy bien hacia dónde va su partido y todo eso pues después de un Brexit que ha dejado pues un poco esa sociedad también

Voz 0457 46:00 de no saber qué va a pasar yo creo que además es una miniserie creo que funciona como miniserie no deben alargar la más hay yo la recomiendo para este fin

Voz 1084 46:09 toman como delito May la BBC bueno siempre la admiramos pero no nos cansamos de decirlo no que cree esta miniserie con alguien como él adscrito David de de las horas au The Reader también fue fue honesta con Carey Mulligan que que luego llegó a un acuerdo de distribución internacional con Netflix de

Voz 1457 46:25 algo tan tan profundamente británico tan a mí lo que me parece alucinante es como si se hiciera un una serie de del tema catalán el año que viene y que además fuera

Voz 1084 46:38 sin perder el pulso y la capacidad de análisis un poco sin sin ser obvio no sin ser obvio el diálogo sino presentarte a través del thriller es verdad que no lo decían los cabezudos te acuerdas que ellos utilizaban el thriller para para hablar de otras cosas y la denuncia social pero es verdad que no es asombrados de esto ya esta mañana estaba leyendo debajo de de los de aquí en Madrid de la Castellana de un túnel de la Castellana

Voz 1463 47:04 desde edificios de ejecutivo eso es dónde están

Voz 1084 47:07 esas han hablado un periódico hablado con con un sirio que vino de Alepo lo mismo que el chaval que fases sino en esta sería que vive ahí desde hace seis años ya era albañil en Alepo vino porque perdió a toda su familia nadie sabía o nadie sabe o bueno llevaba viviendo seis años en un túnel de de de

Voz 1457 47:25 han propiciado dieron por decirlo así de Madrid

Voz 1084 47:28 esa es la perversión absoluta de todo y aquí mira qué bien lo recogen con tan poco tiempo no la la maniobra luego estamos viendo también los el envenenamiento de los rusos que hablamos aquí de Mc Mafia

Voz 5 47:39 un recordáis totalmente en Reino Unido

Voz 1463 47:48 no que realmente decía José que es algo local no pero en realidad no se trata de los grandes problemas incluso

Voz 5 47:56 sí si me apuras en Estados Unidos que no tienen

Voz 1463 47:59 la emigración Siria por cuestiones de de de ubicación pero sí tiene la la migración mexicana no como este auge de partidos populistas xenófobos y desde el propio Partido Republicano o incluso el propio partido de Theresa May no que son partidos hegemónicos digamos tanto digamos que vinculados con los valores de la Ilustración y sin embargo como como todo se reorganiza o todo se mueve ahora mismo claro es que esto de del racismo pues o del o de cómo se trata a los inmigrantes sirios pues creo que menos en Alemania no ha habido una política de de distribución una política de acogimiento acorde con los derechos humanos no creo que ningún país puede presumir salvo a Angela Merkel que creo que es la la líder más pragmática de todos ya he dicho bueno no quiero que esto se convierta en un polvorín porque además conozco pasados de mi país con aquellos que no son blancos y rubios entonces sí que es verdad que que claro es un problema que aunque a veces la actualidad política aquí en España por lo menos la actualidad política catalana nos impida verlo pero su problema que está ahí no la verdad es que la ficción lo trate si es verdad que hubo una película que ganó la creo que ganó la Palma de Oro que sí que habla un poco de pero claro no eran refugiado sirio será el problema de era refugiados bueno mil también a los tamiles entonces pero sí que se veía cierto Sam una vaca similar a la que se está viendo no pero es verdad que las series en este sentido no sé si por facilidad de producción no facilidad de tal sí que están supliendo quizá era lo que hacía el teatro no

Voz 5 49:35 un una denuncia social más rápida

Voz 1084 49:39 de muchas formas creo que ahora en estos meses va a venir también una serie en Estados Unidos en la y si en abierto que es diferente de de refugiados que se llama la travesía pero que di la venden como si fuera el nuevo Lost Perdidos que llegan a la isla pero los que llegan unos por un accidente sino que son refugiados sabes que no sé cómo es el tratamiento que no todo vale tampoco contratar el tema demostrar que eres un refugiaba hay que darle un tratamiento y una densidad de unas aristas Llum ICREA

Voz 1457 50:05 a un ritmo también está claro no vale solamente el tema en la verdad es que llevábamos un tiempo buscando la oportunidad de hablar de un libro muy muy recomendable que se titula geopolítica de las series o el triunfo global del miedo del politólogo francés Dominik Moll sí que está editado aquí en España por errata naturales y eso es una aproximación como las series han están reflejando estas tensiones geopolíticas es interesante ver que el sociológico lo geopolítico se ha convertido en el folletín del siglo XXI sea ese esa es ese interés en el aquí y el ahora