Play Segunda: ¿Habrá cambio de líder? (15/03/2018)

Voz 1038 02:20 en la llamada del ascenso vamos a analizar los partidos entre Huesca y Sporting Osasuna y Zaragoza Real Oviedo Granada se enfrentan entre sí seis de los ocho primeros de la Liga puede haber cambio de líder puede haber cambio en la sexta plaza porque la tienen los navarros la quieren los maños y ojo al Oviedo que puede volver al play off

Voz 1643 02:36 así está por arriba pero no nos olvidamos de la zona baja donde este fin de semana se juega un partido decisivo por la permanencia es el Nástic Córdoba para hablar de esta final nos vamos a ir a El Arcángel para hablar con el goleador ir recién renovado Sergi Guardiola

Voz 1038 02:49 además mientras el Córdoba pelea por salvar seis sueña con el milagro se ha encontrado con un contratiempo porque cinco rivales le han denunciado a la Liga porque sospechan que han sobrepasado el límite salarial os vamos a cantar además la curiosa racha del Numancia fuera de casa ya que los sorianos se han convertido en los reyes de la remontada a domicilio

Voz 1643 03:06 así terminaremos con el Consultorio de nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez con noticias de todos los equipos y de todos los partidos de fin de semana y el cierre con Jaume pero la firma a una Segunda de Primera

Voz 1038 03:16 pero antes de todo eso repasamos los horarios y la clasificación de la Liga Un dos tres una jornada treinta y uno que empieza este viernes con el Sevilla Atlético Albacete para el sábado Osasuna Zaragoza a las cuatro de la tarde a las seis Lugo Alcorcón Lorca Barça B queda para las ocho Fernando el sábado el cultura leonesa Cádiz el domingo a las doce se pone

Voz 1643 03:34 jornal en marcha con el Valladolid Almería las

Voz 1038 03:37 otro de la tarde Valladolid Reus a las seis dos partidos el Nastic Tarragona Nástic de Tarragona Córdoba y el Oviedo Granada ya las ocho Numancia Tenerife cerrará la jornada del lunes el partidazo de este fin de semana el Huesca Sporting de Gijón una jornada treinta y uno que empieza con el Huesca como líder con cincuenta y siete puntos segundo el Rayo con cincuenta y cuatro ambos en puestos de ascenso directo el playoff para Cádiz con cincuenta y uno Sporting Granada con cuarenta y nueve y Osasuna con cuarenta y siete el descenso el último puesto de la clasificación es para el Sevilla Atlético que tiene dieciséis puntos también en descenso Lorca con dieciocho Córdoba con veintiocho Cultural Leonesa con treinta y dos así

Voz 1643 04:16 en la jornada treinta y uno en la Liga dos tres una jornada que analizamos desde ya aquí

Voz 2 04:19 se puede seguir a Play Segunda en Twitter Jan Face

Voz 1643 04:23 book

Voz 3 04:25 no

Voz 1643 04:33 volvió a fallar el líder empate sin goles en Reus cuatro partidos sin ganar del Huesca tanto fallo ha hecho que acecha ya la primera plaza yo que ganó cero uno en Almería y suma su noveno partido puntuando los de Michel están a sólo tres puntos del liderato son el único equipo aún invicto en esta segunda vuelta de la Liga en dos tres el Cádiz goleó cuatro uno al Sevilla Atlético volvió a ganar después de tres jornadas sin hacerlo ir recupera la tercera plaza el filial el Sevilla Atlético que se queda ya a veinte puntos de la salvación tercera victoria seguida del Sporting la séptima consecutiva en El Molinón y la primera desde que el estadio ese apellido también Enrique Castro Quini no pudo haber mejor homenaje que esa goleada por cuatro cero a la Cultural Peor suerte tuvo el Granada que perdió cero uno ante el Nàstic y los de Oltra encadenan dos partidos seguidos perdiendo Osasuna continúa en playoff a pesar del empate a cero en Albacete y eso yo no manchegos jugaron con uno menos por la expulsión de esa Belgique el Real Oviedo se ha caído del play off tras perder tres uno en Tenerife tercer partido sin ganar de los de Anquela gran racha de Tenerife desde que llegó Joseba Etxeberria que ha sumado trece de los últimos quince puntos están ahora mismo a tres puntos del play off quinta victoria consecutiva de Zaragoza que ha recortado ojo eh nueve puntos en las últimas cinco jornadas la última victoria ese tres a uno al Lorca el Numancia salvó un punto en en el descuento en su visita al Barça B gracias a un gol de banca en los minutos finales al final empate a dos no pasó del empate sin goles tampoco el y el Real Valladolid en Alcorcón por lo que sigue peleando todavía en el banquillo Luis César Sampedro el decimosexto gol de Sergi Guardiola le dio la tercera victoria consecutiva al Córdoba de Sandoval uno cero al Lugo se ponen el Córdoba a siete puntos de la salvación antes de visitar a un rival directo como es el Nástic nueve puntos de doce son los que han sumado Sandoval y así llegamos a la jornada treinta de la Liga un dos tres que convocadas semana analizamos aquí en Play Segunda vamos a hablar de algunos de los partido más destacados de la jornada que ésta tiene tres

Voz 5 06:38 partidazos porque se enfrentan entre sí seis de los ocho equipos que están en las primeras plazas

Voz 1643 06:45 vamos a empezar por el partido de líder que además como ya dos hemos dicho puede perder el liderato en esta jornada el Huesca recibe al Sporting va a ser el lunes a las nueve de la noche en el partido que cierra la jornada treinta y uno partidazo en El Alcoraz

Voz 5 06:59 sabiendo ya los de Rubi que ha hecho el Rayo contra él

Voz 1643 07:02 sus Huesca Luis muy buenas qué tal bueno

Voz 0200 07:04 las tardes Óscar que David González hola hola

Voz 1643 07:07 a cuatro semanas sin ganar las bajas han lastrado al Huesca y la buena noticia Luis es que Rubi recupera para esta jornada al menos a alguno de los efectivos que tenía perdido

Voz 0200 07:17 sí sobre todo a su hombre referencia al Hernández no que tanto ha dado que hablar en la primera parte de la temporada y que se ha perdido los últimos seis partidos en los que como tú decías el Huesca ganó los dos primeros pero luego en los cuatro siguientes no ha conseguido ganar bien es cierto que solamente de la clasificación actual y tal como está el Rayo que la recortado dos puntos hiel Zaragoza aquí le ha recortado también hasta nueve son los dos únicos equipos que le han conseguido recortar puntos al Huesca desde que comenzó la segunda vuelta el resto están a más diferencia lo que sucede ahora que hay que volver a ganar sumar de tres en tres es lo que todo el mundo sabe piensa que tiene que pasar cuanto antes para evitar ese estado de nervios porque el Huesca sigue teniendo seis puntos de ventaja con el tercero que esto podía pasar lo sabía los jugadores y lo ha dicho ya así el Kutcher

Voz 6 08:04 este momento iba a pasar tarde o temprano menos mal ha pasado faltando todavía once dos fechas para eso era el colchón para esos para un momento así porque sabíamos que que los otros equipos no se iban a enfrentar con todas ellas y fue lastimosamente hemos tenido muchas bajas lesiones expulsiones entonces unos los ha complicado pero bueno ya estamos volviendo todos poco a poco valoran contar algunos que que dos recuperación estaremos solos y seguramente subiremos el nivel volveremos a ser el Huesca je je éramos hace algunas fechas

Voz 0200 08:40 bueno pues eso es lo que decía el Kutcher no estará capo no estará Rulo que están lesionados Gallart no jugó en Reus por precaución se espera que vuelva el lunes y Alexander y Melero están sancionados aunque en el caso de Melero el Huesca recurre al TAS

Voz 1643 08:52 le pide la suspensión cautelar de ese partido que le queda pues vamos a ver qué pasa mañana viernes el TAD le da la cautelar a Melero para que juega ante el Sporting un Sporting que lleva tres victorias consecutivas siete seguidas en casa ha sumado trece de los últimos quince puntos tiene la asignatura pendiente de ganar más partidos fuera pero es que visita un campo en el que hace más de un año que no gana nadie que no sea el Huesca y al final le David no sé cuántos centrales tiene disponible a Baraja para ese partido aunque todavía tienen tiempo

Voz 0480 09:21 yo Si tú sale rápido al cruce y sacas bien la pelota jugada desde atrás de cabeza ni tú ni yo a lo mejor vemos muy bien pero

Voz 1643 09:28 yo dejó pero malo podemos tener opciones no Porter

Voz 0480 09:30 no hay pero es verdad que defensas centrales es una preocupación porque cuatro centrales de la primera plantilla cuatro lesionados ninguno está pudiendo entrar con

Voz 1643 09:38 normalidad hay esperanzas de recuperar a

Voz 0480 09:41 la guía Tian de una sobrecarga a Federico barba de una contractura

Voz 1643 09:44 la Álex Pérez no porque con ese tremendo

Voz 0480 09:46 golpe en la cabeza que se llevó en el partido frente al Sevilla Atlético que les supuso dos fisuras craneales no hay tampoco periodo estimado de recuperación viéndole semana semana todavía tiene mareos hilos cuatro ya Diego Quintero también el colombiano que no contaba pero que el otro día por ejemplo fue alternativa para el banquillo están lesionados y ninguno ha podido entrenar en los últimos sesiones con el resto de sus compañeros Se espera que tiene barba se les pueda recuperar pero evidentemente tiene que estar Rubén Baraja un poco preocupado por no poder prepara el partido con ellos hay alternativas con Rodríguez el canterano jugador del filial el otro día hizo un buen papel la verdad frente a la Cultural Leonesa jugando en su puesto en el de central otras veces la habíamos visto como lateral

Voz 1643 10:25 contando las horas y lo mejor es que el partido se juegue el lunes

Voz 0480 10:28 porque aunque no sumario que guste demasiado pero esta vez vale para para ganar tiempo al menos la buena noticia para el Sporting es que Johnny que está siendo el hombre que la ha cambiado la cara este equipo que ha venido enchufadísimo y que es un peligro constante en la banda izquierda en la gran referencia ofensiva hoy ya ha podido entrenar con normalidad para un partido en el que efectivamente como tú dices la sí pero ahora pendiente del Sporting es a domicilio pero es verdad que el equipo después de una vuelta completa sin ganar fuera de casa lo consiguió sufriendo lo que no está escritos verdad contra el colista el Sevilla Atlético pero lo logró yo creo que al margen de la estadística lo que ha conseguido es liberarse de una losa anímica de un tembleque que le entraba al equipo cada vez que juega fuera de casa y ahora es verdad que con esos

Voz 1643 11:08 problemas como estamos diciendo en defensa pero con la moral

Voz 0480 11:11 por las nubes afronta este partido de Huesca y el siguiente en casa frente al Rayo ojito al calendario que le espera

Voz 1643 11:17 va a ser el lunes a las nueve de la noche el Sporting mal normalmente fuera de casa el Huesca más de un año invicto en El Alcoraz perderá el liderato del Huesca la respuesta el lunes a eso de las once de la noche Luisa día de hoy muchas gracias

Voz 0200 11:30 os saludo hasta luego un abrazo

Voz 1643 11:32 el Rayo Reus se juega el domingo a las cuatro de la tarde Easy el Rayo gana será líder a la espera de lo que haga el Huesca en esa noche del lunes ante el Sporting y antes el sábado a las cuatro de la tarde se pone en juego no liderato pero sí las esta plaza la tiene Osasuna iraquí el Zaragoza los navarros reciben a los maños en El Sadar Pamplona Uxue más dinero Doña muy buenas

Voz 1946 11:54 muy buenas tardes Zaragoza

Voz 1643 11:57 hola buenas tardes partido crucial Uxue para Osasuna que esta temporada ya ha perdido dos veces incluso en El Sadar en su estadio

Voz 1946 12:04 si tú lo has dicho antes lo has explicado a la perfección Osasuna últimamente no está ofreciendo una buena imagen lo que preocupa bastante ganaban en El Sadar hace dos semanas frente al Cádiz gracias a un golazo de falta de Fran Mérida pero este partido vimos poquito más la segunda mitad fue un auténtico monólogo del Cádiz como bien decías en te al Albacete el domingo pasado en el Carlos Belmonte no pudieron pasar del empate a cero pese a jugar buena parte del partido los manchegos con diez sin embargo este empate a cero le sirvió para volver a puestos el que yo ahora mismo estos cuarenta y siete puntos el Zaragoza séptimo cuarenta y seis así que lucha por esa es esta Plaza con un Zaragoza que llega en línea ascendente la buena noticia para Diego Martínez que hoy ejercitado con sus hombres a puerta cerrada es que podría recuperar efectivos lo hará seguramente recuperará a Fran Mérida a creer Ia Xisco Xisco llevaba más de un mes sin jugar y es una pieza importante para el equipo ha tenido una Moscú hablar Claire que tras Melilla no pudieron estar en Albacete por molestias musculares esperan quinientos aficionados del Zaragoza en El Sadar entre bueno entre las aficiones en Zaragoza y Osasuna ya es sabido que sobretodo entre el sector más los sectores más radicales principalmente la rivalidad es máxima así que esperemos que todo discurra sin ningún incidente

Voz 1643 13:28 pues buena noticia para Diego Martínez Lage a recuperar a Xisco e intentar recuperar el gol porque según ha dicho en Pamplona se le ha echado bastante de menos este mes en Osasuna llega el Zaragoza El Sadar un conjunto maño y Santi que suma diecinueve de los últimos veinte puntos cinco victorias seguidas cinco en casa ha recortado nueve puntos en cinco jornadas ya está ahí está un punto del playoff Easy ganó Osasuna se mete

Voz 7 13:53 si se mete e incluso decía esta mañana Íñigo si el Zaragoza es capaz de conseguir la sexta victoria consecutiva este sábado en El Sadar el Zaragoza será candidato nada más y nada menos son palabras mayores al ascenso directo a Primera División vasos dificil como decía sube un partido de mucha rivalidad el Zaragoza que no lo va a tener ni mucho menos eh sencillo allá en en Pamplona ya iban las situaciones no similar a Sonia entonces para recortar diferencias con el entonces es sexto clasificado el Numancia Zaragoza y eso es lo que va a intentar hacer este domingo para derribar otra racha la de seis partidos consecutivos ganando que no lo logra desde el último ascenso a Primera División la temporada dos mil ocho en dos mil nueve e Nacho González la buena noticia es que tiene a todos los jugadores en condiciones Julián del más había estado bueno pues un poquito reimplante unas molestias en el tobillo está recuperado lo mismo Javi Ros que se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión muscular pero e igual es pronto para que entre la lista de convocados aunque el técnico vitoriano lo podría meter en si lo estima oportuno entre los dieciocho que viaje mañana a Pamplona así que en Zaragoza todo buenas noticias también recupera a dos jugadores sancionados que no estuvieron en el último partido en La Romareda como son gripe y Pombo que apuntan a volver al once inicial del Real Zaragoza en detrimento de Mikel González ID papelinas Bilic que hoy se entrenaba al margen del grupo también por unas molestias pero no hay ningún tipo de problema para que mañana estén entre los dieciocho expedicionarios que por las pero viajarán por carretera Pamplona quinientos aficionados como decía Uxue que viajan pero un viaje practicamente relámpago exprés porque van a partir de la una de la capital aragonesa van a llegar al Sadar van a estar en el campo durante el partido y cuando pite el árbitro lo mismo al autobús igualdad para Zaragoza así que esperemos que no ocurra absolutamente nada entre aficiones

Voz 1643 15:46 Osasuna Zaragoza el sábado a las cuatro de la tarde lo contaremos en Carrusel Deportivo Usua Santi muchas gracias y saludó el domingo a las seis de la tarde se enfrenta en el quinto de la tabla y el octavo es decir el Real Oviedo recibe al Granada hilos dos vienen de perder en la última jornada Oviedo Careol sale muy buenas buenas tardes

Voz 8 16:04 es qué tal estamos Granada Alberto Flores hola

Voz 1643 16:06 hola qué tal lo que le pasa al Oviedo Galli lleva ya el equipo de Anquela cuatro partidos sin ganar desde el derbi puede ser

Voz 8 16:13 sí concretamente bueno son cinco en realidad eh que son tres derrotas y dos empates y que le pasa pues bueno sobre todo que no está teniendo prácticamente ocasiones no está teniendo efectividad de cara a portería Easy concedió dos goles porque bueno los los tantos que marcó a favor Un fueron tres de los últimos cinco partidos y todos a balón parado esta jornada va a ser la primera que el afronte fuera del playoff después de once consecutivas en esos puestos de privilegio tiene que ganar no le queda otra para a seguir enganchado en la pelea además viene dos empates consecutivos a cero en casa en el Tartiere frente al Albacete Barcelona B y luego ya hay que mirar un poco de todo en esta segunda división hasta el golaverage particular si bien con el Granada perdió en la ida dos cero también lo tiene perdido con el Tenerife Zaragoza Rayo

Voz 1643 16:57 sólo ganado con el Sporting empatado con el can

Voz 8 17:00 eso sí por comentar también novedades en cuanto a lo que puede presentar Juan Antonio Anquela sobre el terreno de juego y no tiene ir por ausencias por sanciones disponibles niñato Cheney a Linares es decir a sus dos delanteros que vieron tarjetas bastante tontas en el último encuentro frente al Tenerife así que en principio podríamos ver un falso nueve que hoy al menos en el partidillo contra el filial ensayo Aaron Ñíguez en esa posición y además marcó el único tanto del partidillo la otra opción ya sería un canterano que está entrenando con con Anquela a las órdenes del técnico jiennense que sería

Voz 1643 17:34 Steven que lleva dieciséis goles pero claro en tercero

Voz 8 17:36 división sería eh pues difícil que actuase de inicio un salto bastante considerable de la segunda a la de la Tercera División Al Asad o mejor dicho y luego la otra duda saber qué Major en el carril derecho si bien el otoño o Viti ante la ausencia de Diego que vio la quinta amarilla frente al Tenerife parece que eso si va a mantener el el sistema Anquela con tres centrales y dos carrileros espera un buen ambiente porque va a ser también la fiesta por el noventa de dos aniversario de la entidad al que se va a celebrar desde las doce de la mañana hasta minutos antes del encuentro y que bueno curiosamente se va a celebrar por cierto en el parque del Carlos Tartiere y que los dos últimos años que celebró cumple años el Real Oviedo el odio bien ante el Girona y el anterior frente a la Ponferradina

Voz 1643 18:19 pues ya tienen dos cosas en común el Oviedo Granada que vienen de perder y que tiene problema en la delantera porque Alberto dos derrotas seguidas llevan los de Oltra la última ante un lastre que menea por no bajar y encima la noticia de última hora es que pierde a su mejor delantero

Voz 0047 18:36 efectivamente Adrian Ramos va a estar un mes de baja lo que tienes una rotura de fibras en el aductor mediano de la pierna derecha y es ya la tercera lesión que le aparta más de un mes de el terreno de juego lo que va de temporada por tanto no está haciendo una gran temporada la de Adrián Ramos que además sólo lleva tres golito son Granada que prácticamente son todo malas noticias como tú decías la lesión de Ramos a eso sumado que llega a este partido contra el Oviedo acumulando dos derrotas de forma consecutiva aunque la verdad decía que un momento que a lo mejor lo que le está faltando al Oviedo es generar el Granada no sabemos lo que le falta Easyjet falta algo es concretar siempre tienen más balón que el rival siempre tira más que el rival prácticamente en las últimas jornadas por ejemplo ha perdido entonces está viendo cómo se le escapa un poquito el ascenso directo empieza a ver otra vez un poquito no de nervios en la ciudad de la Alhambra ante esa posibilidad de conseguir una tercera derrota consecutiva que la verdad sería nefasta incluso podría dejarle fuera de del play off con la lesión de Ramos cambios hombre por hombre estaba José Luis en el banquillo esperando una oportunidad después de empezar siendo el delantero titular del Garona de acumular nueve goles se había quedado relegado al banquillo volverá a ser el delantero titular en el Tartiere Ia a punto otro cambio posiblemente para darle un poquito más de movilidad el centro el campo del Granada lo normal es que Montoro que ya salía de lesión la semana pasada aunque no entró en el partido vuelva al once y en este caso sería para sustituir a Alberto Martín

Voz 1643 20:02 fíjate el Granada que era tercero todo derrotas consecutivas pasa al quinto puesto Cigüela perdió esta jornada se cae incluso el apretadísimo en la Segunda división el partido Oviedo Granada el domingo a las seis de la tarde de Cali Alberto muchas gracias hasta el uno de marzo así bien a la jornada treinta y uno en la Liga un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con los compañeros de la Cadena SER

Voz 9 20:26 anda que

Voz 1643 20:40 en la llamada del acceso a todo esto la cosa fue arriba ahí les seis de los ocho primero que se enfrenta entre sí este fin de semana pero es que por abajo también en un encuentro que para la salvación puede ser decisivo me refiero al Nástic Córdoba no esperan en El Arcángel es un jugador que además está de enhorabuena esta semana Sergi Guardiola delantero de Córdoba muy buenas hola muy buenas digo que estás de enhorabuena por esa renovación hasta el año dos mil veintidós

Voz 10 21:07 sí la verdad es que si no que que estoy muy contento sobre ellos y Si bueno ya te digo que captar esta semana que ha sido muy bonita pues pues tal negocios punto en Tarragona que que se haya de chapeau

Voz 1643 21:20 llamar la atención Sergi que estando el trabajo hay que ser muy valiente o tiene mucho mérito renovar durante tantos años sin saber siquiera dónde va a estar el Córdoba en apenas cuatro meses

Voz 10 21:31 bueno la verdad es que la gente canterano gala propiedad pues Jesús León y Luis Oliver pueden prometido que que esto es un proyecto ganador no intoxicar al final cuando cuando te transmiten esos pues pues confía Si yo confiaba en en este tema pero yo estoy yo he sido lo demostramos no

Voz 1643 21:48 quince millones de euros no no son muchos cláusula

Voz 10 21:52 bueno la verdad es que sí pero bueno eso es un tema que que han puesto ellos y sí que que bueno que eran lo que creía que era lo justo de las naves

Voz 1643 22:01 bueno es una cantidad que muchos están de acuerdo con ella porque dice bueno al final Sergi Guardiola se marchara de Córdoba o que nos deje tuvo el dinero posible o tu intención es seguir hasta el dos mil veintidós porque confía en el Córdoba

Voz 10 22:12 bueno ahora mismo no no creo que queda claro es de hablar del objetivo que es que es la salvación ya no ya nos sentaremos y hablaremos sobre ese tema no yo creo que como te digo ahora mismo lo más importante de todo cuando decimos IV nosotros es que el club se salve y vamos a pelear por ellos

Voz 1643 22:30 que ese es el Córdoba Hay luego decir que hay que sentarse a hablar pero Jolín se vieron primera quién no quiere jugar en Primera dinero mejor

Voz 10 22:40 bueno eso eso está claro no pero pero como te digo ahora mismo hay que pensar es ahora mismo yo pasé a la salvación y después oye que más y lo que sea no nos hemos hablaremos aquí ya están

Voz 1643 22:51 digo que están enhorabuena por la renovación pero encima marcase contra el Lugo un gol importantísimo fue el volumen dieciséis en Liga dieciocho los de Copa es sin duda es dice tu mejor temporada

Voz 10 23:04 sí la verdad es que si no la verdad es que me estoy sintiendo muy bien cosas me aquí los inviernos muy a gusto y sobre todo de ahora mismo eran ha alcanzado unos están no mucho cariño hay pocas finales usted reflejan al campo no puedo actores feliz en un sitio pues pues se refleja yo creo que esta situación

Voz 1643 23:19 es decir no es acabar con veinte goles la temporada o eres de esos que no te pones ni cifra mi objetivo

Voz 10 23:24 ah bueno no me pongo límites a no y al final lo que quiero es que es que perdemos desarme y yo puedo aportar con goles pues mucho mejor

Voz 1643 23:35 no hay una cifra que sí que es importante son las tres victorias consecutivas que lleva el Córdoba en los cuatro partidos desde que ha llegado Sandoval ahora los rivales sostiene más miedo más respeto quizá que hace un mes

Voz 10 23:48 por supuesto que no yo creo que ahora en los avances pues pues y vuelve a queremos más frágil y ahora pues pues nos ven como como un bloque como un bloque muy muy fuerte que que bueno que que muy difícil ganarnos no está empezando perdiendo como como ha pasado pues pues hemos remontado ya antes si eso es posible

Voz 1643 24:07 el que llegó a Sandoval además hablábamos de de milagro de milagro quizá ya no es tan milagros sino cara de ser de una importante au la palabra decisiva es creer

Voz 10 24:17 con su cuento si no decaiga Sandoval no no se ha hecho creer que que esto se podía sacar no yo creo que que al final eso es lo más importante ha hecho creer hecho ver que que esto se pueden sacar y yo creo que casi está reflejando en el campo

Voz 1643 24:30 esa es la clave del cambio de discurso de del entrenador au que más osado Sandoval para esa victoria

Voz 10 24:37 bueno al la clave es no sé cuál es la clave no lo que lo que sí que tengo claro es que es que ahora ha entrado ha entrado Sandoval Guy llevamos tres victorias seguidas no señora eso es lo que necesitamos nosotros necesitamos resultados Carlos estamos teniendo y como te digo eh el metro se metió en la cabeza que tenemos que se puede sacar yo creo que todo el mundo está creyendo eso es lo importante no

Voz 1643 25:00 qué crees que va a ser más difícil por ejemplo de cazar a Jaime Matas veinticuatro goles que lleva o cazar Alcorcón uno Nástic bueno si te quedas que hay pichichi de pichichi ayuda mucho de la salvación

Voz 10 25:11 por supuesto pero bueno yo te digo que que ahora mismo lo más importante no es el de salvación yo como te vuelvo a decir yo no preferir prefiero salvar antes que meter veinticinco goles no entonces lo que te quiero decir yo como delantero voy a meterme que es lo máximo posible al equipo lo único que te pueden impropia de lo más importante no es lo más importante es la salvación el objetivo de hacer lo que hacían

Voz 1643 25:35 nada más a Mata está complicadísimo veinticuatro goles en veintiocho partidos fíjate que tu cifra dieciséis de muy buena Él está muy muy por encima me equivoco es servirse digo que el partido ante el Nástic de este fin de semana es el más importante de toda la temporada

Voz 10 25:49 no te equivocas no yo peso que que todo el mundo sabemos que que esto es una final no pero tanto ellos como para nosotros bueno vamos a afrontarla con yo creo que a lo mejor manera posible a lo mejor semana posible no porque porque venimos con con una dinámica muy positiva muy ganador hay creemos que no podemos tener usted puntos te allí por su cuenta

Voz 1643 26:06 me ha gustado lo que es una final y es que lo es casi el Nástic gana al Córdoba el Córdoba se queda a diez puntos de uno de los equipos a los que puede coger pero ojo que si volvéis a ganar y conseguir la cuarta consecutiva Sergi los que van a tener miedo los que elevaban el canguelo son ellos

Voz 10 26:22 por supuesto es lo que lo que pensemos lo que pensemos se aquí en Córdoba no entiende pues te digo que al una final para los dos equipos y que un partido muy muy disputado muy bonita

Voz 1643 26:32 en la próxima semana en otro partido decisivo por la permanencia ese juego aún Alcorcón Nastic que te pongo en la quiniela conviene cogerá Alcorcón coger al Nàstic cuatro ahora mismo

Voz 10 26:44 yo pongo una X ahí que nosotros ganemos

Voz 1643 26:47 ah mira si así decirlo de pillar a los dos no

Voz 10 26:49 claro claro claro sí que sí

Voz 1643 26:52 campeón ninguno oye tengo amigos en el Alcorcón porque yo llevo siete años narrando el acuerdo en en Carrusel y tengo amigos allí que se tiran de los pelos y que dicen cómo pudieron dejar escapar a Sergi Guardiola

Voz 10 27:03 bueno al final son son cosas que pasan no cuando cuando tú vas por ejemplo en este caso como yo fui a Alcorcón y bueno no no te dan continuidad no te dan ya te digo una continuidad queda puedes jugar y la confianza que te da jugar pues al final tienes que salir no bueno yo ellos querían que me quedara yo ya al final decidí salir porque yo quería jugar evidentemente y allí no me daban la oportunidad de jugar no entonces pues como él mismo creía que yo tenía que jugar pues por eso aporte el tema de salir y bueno la verdad es que que bueno son cosas que pasan y que esto pasa en el cual Turner

Voz 1643 27:36 la vueltas que da la vida tuviste que el percance con el Barça B te fuiste al Adelaida jugar a Australia volviste para ayudar con diez goles a casi la salvación de el UCAM de Murcia llegará estás en el Córdoba hay mira uno de los equipos con las que te la juegas es el Alcorcón

Voz 10 27:52 sí bueno viene dado extraviadas Real Murcia perdona ya te lo dije

Voz 1643 27:55 el recurso no llegamos

Voz 10 27:58 la verdad es que que hice hicimos un le de temporada espectacular inundaron vimos segundo con lo estábamos súper lejos de de playoff y bueno sí que es verdad que que estuvieron en muy a gusto allí me ayudó mucho para para crecer como futbolista no ahora ya te digo ahora intentando eh al Alcorcón para para la salvación de nuestro Córdoba ahí esperemos que que lo pide más pronto que será bueno para todos

Voz 1643 28:22 bien lo saben mejor que tu decía yo Luca Murcias el Real Murcia jugaste play off y que éste es en segunda ronda con el Valencia Mestalla sino de la decía oye

Voz 10 28:30 creo que es bueno pensábamos ahí sí que es verdad que que todo el mundo del fútbol pensé lo que queda del museo barcelonés pero bueno como te digo esto es fútbol son partidos si al final gana quién quién mete más goles no

Voz 1643 28:44 en los últimos tres partidos el que ha metido más goles el que ha ganado es el Córdoba Sergi Guardiola muchas gracias por estos minutos en Play Segunda y nada que todos esos goles que está metiendo ayuden a que esa gente que en Córdoba cree en el milagro pueda ser una realidad mucho gracias

Voz 10 28:58 muchas gracias a vosotros un abrazo

Voz 12 29:09 en las últimas semanas ha habido

Voz 1643 29:12 eso que nos ha conmocionado a todos a toda España la avería yo fue la desaparición el fallecimiento de Gabriel Cruz el pequeño de ocho años que desapareció en Almería la Unión Deportiva Almería que es un gran club tirado en la forma de homenajear al pequeño pescaíto cómo lo va a hacer Rafa moro amontonar muy buenas

Voz 13 29:33 hola buenas tardes os quería y yo diría en un detalle que va a llegar seguramente al cielo porque el Almería los doce partidos que le quedan a la temporada dos caras en Segunda División va a lucir en la parte izquierda del pantalón un pescaíto de color azul con ese gran detalle para rendirle un homenaje muy emotivo cuando Ángel precioso a la familia también a Jan el pequeño no a Gabriel que ya está descansando en el cielo el famoso pescadito que han dado la vuelta yo diría no sólo a España sino a todo el mundo cara a gol a la vuelta el famoso pescaíto ha inundado de pescaíto el Almería entera este entera está inundada de de pescaíto y como digo y así iba a rendir homenaje el Myrie luciendo por ejemplo el domingo en Pucela en el José Zorrilla frente al Valladolid el pescaíto azul en la parte izquierda del pantalón rojo de del Almería con ese detallar va a comenzar esta historia de once partidos en los que el Almería pues va a estar siempre mirando al cielo y siempre buscando al pequeño Gabriel

Voz 1643 30:44 pues hay detalles que hacen grande a un club es un detalle que hace grande a Almería alguno tiene la duda de si va a ser sólo en en Zorrilla entre Valladolid y va a ser toda la temporada va a ser hasta final de temporada ese pescaíto en la parte izquierda del pantalón de la María Rafa muchas gracias un abrazo con el Córdoba ha empezado a creer en el milagro tres victorias consecutivas con Sandoval en el banquillo y está ahora a siete puntos de la salvación ya hemos escuchado a Sergi Guardiola pero con todo esa transfondo a pesar de que el Córdoba lleva tres victorias consecutivas Iker estaba empezando a ser más positivos en el arcángel bueno eso ha sido hasta que se ha conocido que hay cinco equipos de Segunda que han denunciado al Córdoba por sobrepasar el límite salarial en el mercado de invierno y ahora se enfrentan a una auditoría promovida por la Liga ampliamos la información Córdoba José Alba cuéntanos no muy buenas

Voz 14 31:33 qué tal Óscar buenas tardes desde el club dicen que esa auditoría estaba prevista y aducen que es algo rutinario normal por parte de la Liga de Fútbol Profesional a los cuarenta y cinco días de la venta de la entidad eso sí en el Córdoba no se pronuncian sobre esa presunta denuncia de cinco clubes de Segunda División al entender que el Córdoba ha sobrepasado el límite salarial en el mes dado de invierno en el Córdoba de momento dicen que no saben absolutamente nada de ese tema y dejan claro que hay dos futbolistas Montelongo iban Bob que se firmaron en este mercado invernal que no se pudieron inscribir precisamente porque la Liga no lo permitió al considerar que Xetra superaba ya el límite salarial en lo meramente deportivo de cuentos simplemente que si ya la semana esa estamos animado esta ni te cuento el Córdoba después de tres victorias consecutivas ahora mismo está lanzado es un equipo que va hacia arriba y aunque todavía la distancia siete puntos más que respetable lo cierto es que todo el mundo cree en que el milagro de la permanencia puede ser posible y en este caso ha marcado en rojo en el calendario el partido de este domingo frente al Nástic de Tarragona de nuevo autobuses gratis para los aficionados que quieran ir a ver el partido al Nou Estadi y sobre todo muchísima ilusión en El Vestuario y en la plantilla por intentar sacar adelante una situación que hace sólo un mes con catorce puntos de desventaja se veía absolutamente imposible

Voz 1643 32:48 pues sí estaba muy muy muy difícil y ahora suena posibilidad del Córdoba que quiere remontar posiciones para salvarse pero si alguien sabe de remontar en Segunda es es el Numancia de remontar sobre todo a domicilio porque los sorianos se han especializado en empezar perdiendo fuera de casa para luego acabar al los puntuando lejos de Los Pajaritos solo Reyes de la remontada fuera José Carlos San José Soria muy buenas hola Óscar qué tal

Voz 0959 33:11 pues sí le cuesta mucho Numancia puntuar lejos de Los Pajaritos esta temporada tan sólo ha sumado catorce puntos fuera de cuarenta y ocho posibles esos catorce ocho han llegado remontando marcadores adversos totalizando cinco empates y una victoria Éstas son en Vallecas supo igualar a dos cuando el marcador reflejaba un dos cero a los veintiún minutos en Tenerife empató a uno neutralizando un tempranero gol chicharrero en Valladolid firmó la más espectacular remontada ganando dos a tres tras ir perdiendo dos cero en los primeros diecisiete minutos en Pamplona con dos a uno en el marcador volvió a tirar de casta para igualar la contienda a dos goles

Voz 1643 33:42 en León con un dos a cero a falta de media hora de nuevo

Voz 0959 33:44 no a la épica para salvar un punto dos dos y curiosamente en estos tres partidos Zorrilla el Sadar y Reino de León el último gol soriano llegaron en ochenta y cinco y finalmente este fin de semana Pere Millet banca este en el minuto noventa y dos lograron el empate a dos en Barcelona tras ir perdiendo dos a cero son seis remontadas la mitad de los partidos en los que empezó perdiendo es un buen síntoma esa capacidad de reacción que oculta otro malo fuera de casa casi siempre toca ir contracorriente a domicilio sólo empezó ganando en Córdoba empató a uno en Lugo ganó cero uno en Cádiz y Almería empate sin goles es la gran asignatura pendiente de los rojillos que deberán esperar una semana más porque este domingo visita Soria un lanzado Tenerife pero el rendimiento del Numancia en casa eso ya es otra historia

Voz 1643 34:23 que empiece perdiendo el Numancia fuera de casa no quiere decir que vaya a perder igual que que no hubiera Consultorio empleó segunda las últimas dos semanas no quiere decir que no lo vaya ver hoy

Voz 15 34:33 el suyo a lo quiera o Sudán

Voz 1643 34:49 llevamos dos semanas sin consultorio porque ya sabéis que Sergio Sánchez vale para todo lo mismo no es doce de entrenador que nos ACB doctor respondiendo a las preguntas de los oyentes así que tras dos semanas sin escuchar al doctor Sergio Sánchez este jueves en Play Segunda volvemos a pasar consulta con nuestro compañero de Movistar Plus que ya sabéis que es el tío que más sabe de segunda de toda España como podéis hacerlo hay dos vías poder mandar un mail a nuestra cuenta Play Segunda arroba gmail punto com o podéis hacerlo a través de Twitter con el hashtag almohadilla consultorio Play Segunda hiciésemos Sánchez los juegos sin el programa o responde está ya por ahí Sergio hola soy muy buenas

Voz 1393 35:25 la Óscar qué tal muy buena como llevamos dos semanas sí

Voz 1643 35:28 consultas en los acumula las preguntas

Voz 1393 35:31 eso es bueno que sobre sobre más mejor que falte

Voz 1643 35:33 vamos a ver si da tiempo a tres o cuatro porque además son preguntas perfectas con los oyentes para actualizar y para repasar cómo está ahora mismo la actualidad de la Liga Un dos tres la primera nos llega por Mel himnos nace Alberto Ibón Serrano dice hola Sergio como crees que les puede afectar al Huesca la posibilidad de perder la primera plaza si perdiera los dos próximos partidos frenaría a tu Albacete habiendo perdido la primera plaza y luego tendría que jugar un derbi muy duro además en Zaragoza

Voz 1393 36:00 bueno sin duda alguna sería un golpe psicológico que hacía daño no porque se ha visto en la primera plaza con muchísimos puntos de ventaja recordemos esos once puntos que le servían deben margen con el ascenso directo y que ahora pues la situación se ha complicado pero bueno vamos a ver de qué es capaz el Huesca hay que esperar a que vuelva al punto que yo creo que se ha convertido en la gran referencia que es un jugador más que importante en este equipo ir sumando porque al final si la primera plazos lo importante pero yo creo o mal visto caso por ejemplo del Córdoba de Sandoval que mentalizarse envolver a iniciar cada partido que el objetivo debe ser el ascenso directo no la primera la segunda que da igual que sea primero que sea segundo pero sí que puede puede hacer daños que vamos a ver de qué es capaz frente al Sporting de Gijón en el último partido de la jornada porque eso puede me puede marcar bastantes y no pierde si sigue sin perdí en sin perder en El Alcoraz ante un equipo con uno el Sporting yo creo que el ánimo

Voz 1643 36:51 bueno esa es una pregunta de la zona de arriba ida la que puede ser la noticia del fin de semana que es el posible cambio de líder en Segunda División la dos siguientes preguntas son de la zona de play off en la primera Nos llega por Twitter no la pregunta al ex delegado García arroba les deje siete te pregunta debe el Cádiz cambiar de esquema como el de la segunda parte en Pamplona para ir a por el partido o seguir como siempre

Voz 1393 37:13 pues yo creo que no debe cambiar y me explico yo creo que debe cambiar porque cuando llevas tiene una temporada sino casi dos moradas jugando a lo mismo pues creo que esos mecanismos que muchas veces son automáticos pues te sirven para que sepas hacer las cosas practicamente en memoria eso sí no cambiar no quiere decir que no tengas alternativas que sólo jugadores de una manera vimos como por ejemplo en Pamplona que con la entrada Alberto Perea pues cuando el equipo necesita irse hacia arriba porque ha encajado un gol pues necesita algo diferente y lo consiguió teniendo a Perea que bueno esto lo hizo bastante bien Ilich tiene pensar en esos sobre todo cuando se coloca por detrás en el marcador que ahí te te si se ven los demás equipos que no pueda seguir jugando a la contra que como le gusta al Cádiz de Álvaro Cervera pero yo creo que el primer paso debe ser intentar no encajar gol poder jugar como tú juegas aguantando atrás y esperando a que llegue el momento para el con seguir a tener la oportunidad de de aprovechar una de tus de tu llegada con la velocidad que tienen bandas y conseguí ganar el partido yo no modificaría la forma de jugar pero sí que creo que debe tener alternativas porque en algún partido como pudo pudo pasar por ejemplo bueno pues si le costó poner en ponerse por detrás y entonces luego había que buscar la igualada pero te digo jugando así de bien no lo consiguió con lo cual lo que le ha funcionado hasta ahora mejor no cambiarlo y es mantener el mismo esquema con alguna alternativa

Voz 1643 38:28 lo ha vuelto a funcionar las bandas con Álvaro García allí con salvo salvo con esa velocidad que caracteriza el caddie de Cervera la siguiente pregunta no llega desde Valladolid en lo hace Alejandro Herrero Sanz la permanencia en el banquillo de San Pedro es también una de las noticias de las últimas semanas de momento mantiene el puesto pero dice Alejandro hola Sergio me gustaría preguntarte sobre el Valladolid en concreto sobre el técnico esto que San Pedro es capaz de sacar los partidos en casa con facilidad pero fuera de casa su rendimiento es pésimo es decir sólo dos victorias y las dos han sido contra los dos filiales de la categoría crees que Luis César puede dar la vuelta a la situación del Pucela ya es demasiado tarde

Voz 1393 39:05 yo no cambiaría ahora mismo no cambiaría porque con yo cambiaría cuando las situaciones extremas en la parte baja de la tabla y ahí se entiende cuando te estás jugando el que el equipo salga de fútbol profesional pero los alturas de temporada que estamos donde se encuentra el Real Valladolid que ahora mismo vamos a ver está con todas las opciones del mundo de meterse en los puestos de empleo no cambian ella y luego decir que si consigue el equipo meterse

Voz 16 39:27 o sea al final en el play off

Voz 1393 39:29 ahí son muchas cosas las que puedan tener calidad arriba a tener pegada como tiene con Mata como tiene ahora con por ejemplo Ontiveros con Pablo Hervías tiene mucho mucho para hacer daño el Real Valladolid luego juega también en la clasificación a la hora de jugar los playoff lo objetivo meterse en play off y ahora mismo cambiar cambiar a los jugadores otros que me diferente Food yo creo que sería un lío tremendo a mi me parece que sí que es capaz porque estando así de mal lo vivido el lo dice el oyente no con dos partidos ganados y frente a los filiales fuera de casa tienen en el play off bueno pues ahí a tiro de piedra de poder de poder jugarlo pues con muy poquito que mejoren con muy muy poco pues estarán en El yo y luego ya sabemos que en en las eliminatorias del playoff como se es fuerte ahí se olvida todo lo que ha pasado la Liga

Voz 1643 40:10 yo es que si fueran mejores fuera de casa no tenerlos en el Bierzo estará luchando por esto claro como Razzie como Huesca la siguiente pregunta me ha gustado mucho aunque yo creo que tiene muy mala leche un poquito ironía dice Santiago muñecos a través de Twitter arroba sambu Sanborn te pregunta por tres jugadores uno al Sporting otro en el Tenerife y otro en el Valladolid hizo buena Sergio crees que Johnny mula o Ontiveros no tenían sitio en en Málaga o les mandan para que se vayan adaptando ya la futura categoría pero eso boletín un poquito de mala leche la pregunta es obvia yo creo que la situación

Voz 1393 40:42 de que verlas en su momento no en el contexto de cuando empieza la temporada da del entrenador que hay que ya no es el mismo en el Málaga que que comenzó la campaña y en ese momento consideran que que no valen si lo vemos ahora a toro pasado obviamente Berlín ha marcado Michael Santos trece goles ha dado dos asistencias y además se ve que es un jugador que se puede decir que la categoría va ciertamente sobrado vemos a Johnny y con Johnny es una circunstancia especial porque yo ni le vimos jugar en el Sporting en ese otro mundo ir hablando con mucha gente la red John y con un ex futbolistas con compañeros de Movistar Plus me decían bueno no hay jugadores yo estaba también de acuerdo de jugadores que lo sacar de su entorno les cuesta un caso es el de Iago Aspas elevemos Sevilla Liverpool que no es el jugador que en el Celta se convirtió en internacional con la selección española con un jugador desequilibrante viéndolo ahora viendo Ontiveros bueno pues dice Si viendo al emula no dices bueno es que son jugadores que que ahora mismo demuestran el nivel tremendo pero también hay algunos de ellos que pueden ser jóvenes para la categoría no es el caso de Maicon Santos pero sí por ejemplo lo puede ser el caso de Ontiveros eh ahora mismo claro que tendría que claro que tendría lugar pero hay que verlo lo fácil Oscar sería que te dijera así yo viéndolos en Segunda pues yo creo que alguno de ellos seguramente encajaría pero no se confía a veces por juventud ABC porque no entran en los planes del entrenador y cuando te quieres dar cuenta pues te faltan jugadores que pueden ser importantes también te digo es que muchas veces se mira por encima del hombro a la Segunda División

Voz 10 42:07 y eso ha pasado con jugadores del Girona

Voz 1393 42:09 el jugador del Getafe yo es que pongo el ejemplo siempre cuando me comentan ese jugador pero luego habría que verlo en Primera pues alegra el lo hemos visto en tercera saber capitán de Girona no no hemos visto el hemos visto casi dejar el fútbol fíjate ahora dónde está bueno Girona eh tú conoces muy bien a Getafe y fíjate qué

Voz 16 42:26 a lo largo de Ángel Selva en primera no

Voz 1393 42:29 es un jugador de Segunda División que en segunda rinde muy bien pero en Primera no funciona mira lo que está haciendo Anged entonces también yo creo que esto sirve para aprender de cara al futuro sin evaluar lo que ha pasado porque sería un poco idealista no es decir bueno sí ahora sí valdría no habría que verlo en su momento pero sí que sirve para de cara al futuro que los equipos vean que puede ser que jugadores que estén funcionando en segunda funcionen perfectamente en Primera ya al revés o que no suceda pero que no hay una ley escrita en la que diga si hay jugadores que son para primera segunda no que muchos de ellos son intercambiables

Voz 1643 42:58 bueno habrá seguro que es aspereza que tienen Johnny Mula hay Ontiveros segunda Le va a leer muchísimo al Málaga de Segunda como Sergio Sánchez que valen para primera yo los oyentes contento que después de dos semanas en respuestas han tenido bastantes bueno pues aquí estamos para cuando lo necesiten pues que muchas el próximo jueves nada un abrazo adiós claro creados y escuchar Play según da

