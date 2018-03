‘100 días de soledad’ y aislado del mundo

Voz 1 00:00 Montserrat Domínguez buenas tardes hola Amor directora en el Huffington Post bienvenida viviría es cien días en absoluta soledad en absoluta soledad si piensa hacerlo otra vez con vodka pero si si tú Roberto de tu seguidos bueno

Voz 0889 00:18 tardes yo no viviría buenos días

Voz 1 00:20 puta soledad pero tampoco diría cien días en absoluta compañía ya a este los momentos de soledad también está muy bien

Voz 0889 00:27 yo te hubiera dicho que sí las dos cosas me parecen exageradas si hubiera dicho que sí pero después de ver la película de la que vamos a hablar de la visto también creo que creo que que no me atreví el protagonista flaquear en algún momento a dar incluso emocionarse con el recuerdo es decir ser capaz Richard muchas cosas de vinos y eso que con el realizador y protagonista a que en realidad sí aunque sea un empresario pues el por ejemplo no no está conectado habitualmente no tiene teléfono móvil pero ha echado de menos tanto tanto a la familia pero también se ha confesado y lo hacen durante la película inmensamente feliz en algunos momentos porque hay experiencias que son absolutamente irrepetible inseparable vidilla

Voz 1603 01:04 pero hubo un año cinco años si tal hombre no los eh pero

Voz 0889 01:08 si hace pues nacional argucias es un espacio

Voz 1603 01:10 de tiempo limitado que te permite hacer una introspección muy interesantes sobre es sobre tuviera

Voz 0889 01:16 sí sobre tus valores sobre realmente

Voz 1603 01:19 importante no porque no

Voz 0889 01:21 tenía el el contexto el ambiente para entendernos pues que que puede tener que tiene esto por ejemplo

Voz 2 01:39 el viento potente además la lluvia eh aromática del monte además de fenómenos atmosféricos que puedes contemplar en primera fila

Voz 0889 01:57 qué hay

Voz 5 02:18 usar violín

Voz 6 02:19 los robles pájaros de todo tipo los ciervos los rebecos los lobos donde ocurre donde se puede escuchar todo eso pues en este caso en una cabaña perdida en Asturias rodeado de un bosque hoy cuidando gallinas es todo lo que tuvo nuestro invitado de hoy durante los cien días que

Voz 0889 02:39 caso aislado bueno eso unas cámaras un dron pequeñito con los que grabó el documental cien días es soledad que se estrena que se puede ver a partir de mañana en los cines una aventura en la que se embarcó bueno pues para eso para demostrar que se puede fíjate que se puede vivir algo menos cuestionar el el el el el el frenético ritmo que que nos que nos han casi impuesto bueno el sacar sus propias conclusiones viviendo esta experiencia

Voz 7 03:08 el frío el silencio

Voz 8 03:10 la soledad son estados que en el futuro serán más preciosos que lograron en este maravilloso rincón de Asturias en la Reserva de la Biosfera de redes puede experimentar los seguirá alimentando mi alma hay crecer como persona aquí está cimentado uno de los pilares que sustentan felicidad Vine a los bosques porque quería vivir deliberadamente enfrentar solos los hechos esenciales de la vida ver que era lo que tenían que enseñarme no fuese que cuando estuviera porvenir

Voz 7 03:51 descubriera que no había vivido

Voz 0889 03:57 en los estudios de SER Gijón José Díaz buenas tardes buenas tardes hola José bienvenido La Ventana muchas gracias qué tal oye yo yo personalmente de Isaías Roberto Montse hemos dicho todos una cosa distinta matizada yo te tengo envidia después de de de verdad de no haber visto yo sinceramente tengo envidia si una cosa no quita la otra de verdad ahora te tengo en Time de de de haber podido hacer eso eh que además bueno hay que tener circunstancias fin vitales familiares un contexto adecuado para poderlo a cometer pero como estas por cierto estofa hace tiempo eso fue en dos mil quince pero ahora que viene al estreno del montaje de la peli con Gerardo Olivares cómo estás qué has sentido ahora al al refrescar en la memoria esos esos sonidos que te ha venido premio a la cabeza José

Voz 9 04:41 pues mira si te digo la verdad empezasteis antes de empezar la entrevista pusisteis la canción con la que conocí a mi mujer

Voz 1 04:46 anda por favor que nos está pasando ayer ayer un entrevistado pidió matrimonio en directo que estaba ocurriendo increíble increíble

Voz 9 04:54 ha que a felicitarla porque es su cumpleaños hoy todo hay todavía no lo había Osaka imagino pero bueno bueno estoy muy emocionado la verdad momento muy muy mágico para mí que parece que estoy soñando pero ciertamente liado desde hace varios días no paró prácticamente por casa

Voz 0889 05:09 exactamente porque hiciste eso lloraba alguna pista ya lo de querer demostrar y lo cuentas tú en en el documental que se puede vivir con menos con mucho menos de lo que pensamos que es imprescindible pero

Voz 9 05:21 te porque tanto bueno yo vengo oyendo a la cabaña desde hace muchos años ya de forma asidua lo que voy en espacios muy reducidos de tiempo y siempre tuve ganas de prolongarlo pero bueno las circunstancias de la vida tengo familia empresa trabajo hipotecas pues no no me lo permitía conocí a un productor de cine nos hicimos muy amigos me brindó la posibilidad de cumplir este sueño y y bueno pues pedí permiso en casa me lo dieron para ella me fui a pasar todo en otoño en la cabaña

Voz 0889 05:51 tuviste miedo alguna vez en algún momento posee cuando ves los primeros lomos por ejemplo

Voz 9 05:55 no no no no no había dado no puede tener miedo los primeros días a a fracasar en el intento vamos a me refiero que yo no tenía experiencia de filmación y tenía mucho miedo a a no cumplir con las expectativas del productor pero miedo a hay en Ottawa o no nunca

Voz 1603 06:11 José yo no he dicho de que yo me iría yo sé que medía cien días pero con vodka

Voz 9 06:16 el secarral en liza precisamente esa seis de simple

Voz 1603 06:20 conoces a leer hombre solo estaba leyendo

Voz 9 06:22 Justo cuando tome la decisión de hacer está albanés

Voz 1603 06:24 se osea que ves ahí de de algunas lecturas y de tal surgen que pulsos comunes bueno es es una historia muy muy similar en unas condiciones un poco más salvajes porque es una zona es una zona helada él se lleva también el el también tiene un mínimo contacto con algunas con algunas personas pero lo que resulta de su experiencia veo de la tuya es un viaje profundo hacia el interior de de tu ser de quién eres de qué es lo que valoras y qué es lo que realmente amas de la vida no

Voz 9 06:58 sí son dos historias bueno parecen algo bien es verdad que si el veinte son escribe que da gusto y yo no tengo unidad escribir esa es una diferencia importante yo me mantuve con comida muy sana y con agua y él con mucha voz K el estábamos sitio mucho más crudo cambio en el lago Baikal fue seis meses sí pero si son experiencias parecidas y curioso

Voz 0889 07:19 yo el autor ya autor de Wall del que es el otro libro que citas David Henry toro se pasó dos años y pico una cabaña construida por el mismo ya que eso ya ese extremo

Voz 9 07:30 sí además escribe bastante mejor todavía que nosotros no pero Josete preguntábamos por la intervención

Voz 0827 07:35 aunque ya lo decía yo me iría cien días para mirarme a mí misma por dentro no he supongo que te habrá pasado insite ha pasado te has gustado te ha gustado los que has visto por diez

Voz 9 07:46 pero bueno más ve más bien cuando te paras tanto tiempo de El Mundo ves más las imperfecciones el los F los defectos que tienes que que son muchos pero sí me sirvió muchísimo para la A partir de quizá el día treinta o cuarenta empezara sentir cosas que no sentía ya escribir cosas que nunca jamás hubiese pensado que podía escribió

Voz 0827 08:08 pero no te has te has encontrado tu menos y han engrandecido los demás también en la distancia

Voz 9 08:14 bueno posiblemente sí yo me gusta donde evidentemente cuando estás en la naturaleza estas por lo menos para mí es un elemento perfecto e ir las imperfecciones hay resaltan más que que aquí en medio de más imperfectos como todo gran

Voz 0889 08:28 lectura no llevabas porque en él él escribiendo tomando notas y leyendo una carta que te eso sí además la les en la intimidad osea el anuncio pero no se ve pero no nos lleva hasta algún libro

Voz 9 08:40 pues aprovechando el Consejo de decir eventos aunque lo hizo me lleve treinta libros algunos copiar los que él llevó porque eran interesantes pero no abrir ninguno no tú solo ni un solo minuto abrirlos ni un solo minuto pero

Voz 0889 08:55 por falta de ganas o por falta de tiempo no

Voz 9 08:58 hace tiempo yo simplemente con explicar que dedicaba tres horas diarias a filmar y tres horas

Voz 0889 09:03 sí sí sí interesa visualizar lo son seis más

Voz 9 09:06 una siete ocho que caminaba diaria ya son catorce todo eso unido a cuidar la huerta a cuidar un caballo

Voz 1 09:11 vas de Curro claro claro

Voz 0889 09:16 fue el equipo que llevabas porque hay momentos que que cuando se te vean dar sudar en del tren con la respiración entrecortada y encima lleva la cámara delante alguno se como lo estar aguantando cuanto pesaba todo lo que llevas

Voz 9 09:27 el equipo técnico ciento treinta kilos todas las cámaras trípode baterías etcétera lo hace sólo cinco seis veces y todo de un tirón y en esos casos tenía que ayudarme de Atila un caballo que tenía consigue

Voz 0889 09:40 se se hacía la foto Atila es uno de los protagonistas de uno de los actores secundarios ese interlocutor ABC así a lo creo

Voz 0827 09:49 este tenías que llevar el vodka te tienes que llevar un porteador

Voz 1 09:52 esto aquí lo que teníamos antes

Voz 0889 09:57 yo de verdad que recomienda a los oyentes sobre todo los que tienen una cierta inquietud y una conexión especial pues con la con la naturaleza ahí y consigo mismos o que tienen a lo mejor están pasando viviendo momentos de que sientes una cierta necesidad de de de de preguntarte cosas de o de revisar conceptos que que se encare con esto de con este documental con esta tele con cien días de soledad porque claro hay algo que aparece hay que son las las voces interiores de entre comillas sin comillas que igual te pueden hacer cambiar incluso la forma de comunicarte con los demás con con tu familia contó en torno un ejemplo son ir más lejos

Voz 8 10:35 mi hijo José vendrá a la cabaña de intercambios a recoger mis cosas y me resisto a seguir evitando la me llevó entraron para tratar de verla me pregunto si mi hermano Tino que estará viendo desde algún lugar igual que yo contemplo ahora el vehículo en el que va a mi hijo sin que lo sepa me imagino la música que Pablo está componiendo puesta sobre estas imágenes que grabó en secreto y me doy cuenta de que a través de esta película he descubierto una nueva forma de hablar con él te lo que en la pague la garganta he comenzado las Lehtinen bozal conversaciones con él como si pudiera huir me desde detrás de los árboles ruido latino en la Cámara y le hablo como un desahogo de esta forma ejercito las cuerdas vocales nuestro reciente para no perder la voz

Voz 10 11:45 claro José por ejemplo esa esa conexión con con tu hermano con tu hermana desaparecido antes esa experiencia lo habías sentido lo habías notado alguna vez

Voz 8 11:55 sí era llevó sintiendo desde que desde que murió hace veinte años pero más profundamente en esos cien días sin dudar

Voz 1603 12:04 oye José es curioso porque en el fondo tu experiencia no es muy diferente a la que viven ya Nos parece casi un una acoso una extravagancia muchas personas en Asturias encantar

Voz 11 12:14 es en Galicia Castilla hay muchas ganas de las

Voz 1603 12:17 sí ya es decir pueblos que se quedan muchas veces aislados en invierno en los que ya quedan dos tres cuatro cinco diez habitantes en los que posiblemente pueda asestar pueblos aldeas sin contacto con nadie exterior durante semanas y semanas cuidando de tu huerta cuidando de los animales obras tenido si si te gusta al monte te gusta soy explora habrás conocido también a muchos paisanos que vive en unas condiciones muy parecidas a las que tú te has autoimpuesto no durante estos cien días

Voz 9 12:51 sí sí claro que sí están muy cerca de un poco lo que se llama caldeado con el que tengo una relación tremenda parte de la intención de este documental en muchos leído varios libros Heath anteriormente es porno homenajear los porque son gente fantástica fantástica que vive en unas condiciones ahora más cómodas pero que fueron muy complicadas y que somos gente generosa hay buena buenísima

Voz 0889 13:12 oye José eso no aparece en el en el documental pero te lo quiero preguntar cuando regresase de la experiencia que tenías un comité de bienvenida como uno cuando termina una carrera te aplaudieron te felicitaron o como como fue ese momento cuánto tiempo tardaste en añorar la cabaña

Voz 1 13:30 bueno el contraste fue tremendo

Voz 9 13:32 porque yo lo hice coincidir con un concierto que organizamos todos los años se llama el conteo concierto del solsticio que ese año iba a ser el diecinueve de diciembre y son conciertos de música clásica en montaña de la montaña en zonas donde hay que ir caminando yo pase de estar cien días sólo a acabar el diecinueve diciembre Junta dándome a creo que fueron trescientas cincuenta personas gran parte de mi familia y mis mejores amigos Jo oyendo violines violas violonchelos eh

Voz 0889 13:56 o fue el contraste como lo viviste

Voz 9 13:59 espectacular fue muy emocionante después de recibir a mí es lo que me recibieran mis hijos mi mujer me fueron recibiendo y ese fue lo más emocionante el concierto anda la verdad

Voz 0889 14:10 eso fue el diecinueve de diciembre de dos mil quince al día siguiente había elecciones

Voz 1 14:14 fue a votar no

Voz 0827 14:24 aparte de de a las personas que es lo que más echado de menos en lo material

Voz 9 14:32 pues varias cosas a las personas a muy pocas a mi mujer mis hijos mi familia más directa y algunos pocos amigos al resto de desgraciadamente no nos echa de menos de cosas materiales lo preguntaron varias veces nada absolutamente nada nada tuve muy pocas cosas pero así como digo en el documental Mesón siguieron hablando muchas no eche de menos nada de nada

Voz 0889 14:52 para mí el agua caliente porque cuando te duchas ahí fuera de pone una cara pobre

Voz 9 14:56 la verdad ni siquiera ni siquiera al agua caliente me costaba mucho dar mesa escuchas porque el agua ahí estaba tres grados cuatro es agua que casi no se puede beber pero te quedas también después gira eso sí después si sensible dicen es lo que pienso

Voz 1603 15:09 luchando ahora con agua fría o no no no

Voz 9 15:11 en casa nunca en casa nunca pero allí después de esas palizas volver a la cabaña después de muchas horas de trabajo ese eso era casi como un masaje

Voz 0889 15:20 José la última lo vas a repetir

Voz 9 15:24 pues no sé quizá sí puede me dan permiso en casa igual lo repito pero evidentemente sin tener que firmar porque el firmar me quitó vivir la experiencia cómo vio realmente la la soñaba

Voz 12 15:36 hay un buey fuiste