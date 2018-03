Estartapeando: creatividad y diseño

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más Gad en Asia

Voz 3 00:21 hablamos ahora de empresas nuevas Rafa Bernardo buenas noches señores con un estudio creativo de diseño e ilustración sí que tiene muchos ángulos muy interesantes primero sus propuestas claro por ejemplo acaban de trabajar en el reciente Mobile World Congress de Barcelona al que hemos hablado aquí segundo porque es un proyecto empresarial con origen en la amistad es algo que se bonita

Voz 3 00:41 Mar por Carla Ariza son chuches a qué tal cómo estáis yo risas con x por cierto porque es de quién es el coche

Voz 5 00:50 Juanes que siempre nos hemos llamado en si la gente se sorprende a Prodi llama hecho Rennes también sí sí claro de el nombre viene de eso no que realmente nos hemos llamado así toda la vida

Voz 4 01:00 fue como pues como nos gusta llamar de otra manera no tiene que ser Torres efecto nombre que te puedes tirar mucho para atrás no pero también es un nombre es una declaración de intenciones de la de la empresa no no te gusta mucho peso entonces gracia o confiado en nosotros el coso es una red de colaboradores que nos ayudan a hacer diseños proyectos más globales

Voz 3 01:25 hablando de cómo os conocisteis decía Rafa que el vuestro es un proyecto con origen en la amistad

Voz 5 01:29 algo así nos conocimos literalmente el primer día de universidad el profesor no vino nos miramos dijimos que queríamos salvar anómala no desde ese día hasta ahora trabajamos en muchos proyectos de la Uni conjuntamente el sequías sabíamos cómo trabajamos ambas después de Bono de trabajar en empresas grandes y aprender un montón llegó un momento que decidimos tirarnos ahora

Voz 3 01:54 es tienen antes de lanzarnos con el estudio tenéis un blog conjunto hablamos de la transición entre ese proyecto lo que es ya la empresa ya es esto ya Bellas Artes metemos diseña aunque en nuestra empresa

Voz 4 02:03 en el blog nace un poquito a a raíz de que las teníamos la necesidad de hacer algo con las manos creativo mano algo se algo creativo y por eso hicimos el blog donde también vendíamos pequeños artículos íbamos de feria hasta que vimos que que que podíamos lanzarnos a la a la piscina porque hemos profesionalizar hemos en el en el mundo del diseño trabajando ya en cuenta ajena y hasta que dijimos pues ahora es el momento de hacerlo sabíamos las dos como como trabajábamos sabíamos que podíamos confiar una en la otra ya que estamos en qué tipo

Voz 3 02:44 proyectos trabaja es decir en qué estáis ahora por ejemplo para que nos hagamos una

Voz 5 02:47 ya lo bueno es que realmente no se centra en clientes de todo tipo todos yo quiero pensar que buscar un punto divertido un poco diferente y ahora mismo por ejemplo estamos en cosas tan diferentes como un guión para una una serie de televisión dos vídeos animados estamos haciendo también ahora enmaquetado cosas más formales con una guía estilo de decoración del entre un restaurante ahora mismo entonces realmente creo que tocamos cosas muy diferentes y nos divertimos mucho

Voz 4 03:16 verdad y también decir que acabamos de hacer grandes fiestas para una están muy importante en el Mobile World Congress que era un están del Mobile capital tres piezas que representaban tres proyectos entre pero interesantes en el que no sólo era la parte gráfica que desarrollamos sino la parte constructiva donde hicimos una acá una cabeza con Marilyn encima un móvil de tres metros llegó en un con un reto desde con un vídeo diferentes cosas aparte también de del branding vemos al año

Voz 3 03:52 Mar próximo creadores dicho con muchas gracias por estar ahí con nosotros vamos a hablar ahora de la oficina del futuro Rafa del futuro para algunos la del presente porque las empresas están trabajando en diseño de espacios en incorporación de tecnologías en la elaboración de nuevos protocolos de trabajo también para tratar de que el lugar de trabajo sea más amable para los empleados in más productivo para las compañías Julio Prats buenas noches con las noches Julio Prats director de productos y soluciones a empresas de Vodafone bueno cuáles son las claves para conseguir esos espacios de trabajo que reúnan amabilidad productividad

Voz 1571 04:29 pues teniendo en cuenta el objetivo que puede tener una una empresa a la hora de querer efectivamente hacer más amable más productiva la oficina digamos hay dos principales opte objetivos desde luego hay una que tiene que ver con productividad claras es decir que con el con los mismos recursos poder realmente tener una una mayor productividad y la segunda un tema de conciliación que cada vez más importante de hecho estas dos estos dos objetivos no es que sean incompatibles todo lo contrario esa reforzando el punto de vista de de una apuesta de alguna forma por una por una empresa de quiere ir a mejorar tanto esa productividad cómoda conciliación a través de de esas oficinas más amables no yo diría que hay dos tipos de medidas hay unas medidas que son más son más cultura Tales en el sentido de de decidir si yo quería era una empresa con entornos abiertos o entorno cerrados y es una decisión que no voy a decir los entornos abiertos suena muy bien pero depende para qué aplicaciones te puede requerir también espacios cerrados donde te te hace falta más intimidado me tienes que trabajar no entraron un poquito más aislado lloró quedase las los entornos que sean flexibles según esa necesidad tenderán a a triunfar temas templo como los horarios flexibles o la capacidad del poder presentar en cualquier sitio da un poco esa flexibilidad que requiere de alguna forma esa cultura de empresa que te permita de alguna forma el el poder conciliar esta productividad con con la conciliación no y luego hay como decía aparte de las medidas cultural del gas de las tecnológicas y aquí pues cosas que ya conocemos hombre wifi integrado para todo a la oficina tiene todo el sentido porque el hecho de que yo no tenga que estar conectado a un cable que me pueda conectar desde cualquier sitio tiene sentido para esa esa flexibilidad de la que queremos dotar un poco a a nuestra empresa no pero luego las tecnologías de Working donde permitimos conectividad a través de cuatro G o fibra y además con una serie de aplicaciones de productividad y almacenamiento en la nube lo que permitan en definitiva es que independientemente de que ello esta es la afición no no yo puedo trabajar como si estuviera allí como estuve ahí colaborando con mis con mis empleados con mis compañeros de la misma forma que que digamos que hay en el espacio físico

Voz 3 06:27 a la mucho ahora de Working dinos como marcha ahora esa tendencia qué tipo de tecnologías favorecen la efectividad del trabajo compartido

Voz 1571 06:33 sí yo creo que el trabajo colaborativo en en realidad existido siempre lo que pasa que siempre se asociaba mucho a una ubicación física determinada donde las empresas se ponían en en digamos se ponían en común oye actos irse a trabajar con ellos no yo creo que la tecnología lo que hace es eliminar ciertas barreras cierta tanto físicas como incluso administrativas no y a partir de aquí hay una serie de tecnologías que te permiten el poder hacer ese seco Working mejor no por ejemplo hay hay herramientas aplicaciones de gestión de espacio físico estilo pues coja pides donde lo que se pone a disposición de las empresas que quieren a colaborar pues son una serie de espacios que se pueden compartir con acceso seguro con facturación digamos un ecosistema que permite acceder a ese espacio físico pero desde el mundo desde el mundo en la y no lo segundo pues aplicaciones de colaboración no solamente por el hecho de que yo pueda estar como decíamos antes de una ubicación remota sino porque hay veces que yo quiero colaborar con una tercera empresa y a lo mejor quiero tener un espacio de trabajo temporal donde el compartir con ellos e información y únicamente información para ese proyecto herramientas como Google suizo como es Luck te permiten crear estos grupos de trabajo con el alcance temporal que tú quieras y además con una organizan tanto por proyectos para conteniendo digamos documentación actualizaciones on line y demás y luego plan de aplicaciones adicionales pues para gestión de proyectos on line como ello o para aplicaciones de gestión de contenidos como Word Press que alguna forma te permiten a día de hoy como decía antes el poder hacer ese con Working del que hablábamos antes eliminando tanto esas barreras físicas como administrativas no

Voz 3 08:04 te preguntaría ahora por uno de los factores que hace que en toda oficina disminuya la productividad de las personas que son las reuniones que soluciones nos da la tecnología para hacer más eficientes y más productivas estas reuniones que muchas veces consume nuestros días de trabajo

Voz 1571 08:17 pues hombre yo creo que en la medida en la que la tecnología permita reducir estas reuniones yo creo que estará bien utiliza la tecnología no en ese ámbito desde luego hay hay temas que vuelven a ser un poco esos temas culturales que hablábamos antes hombre de luego los entornos abiertos los Sex los espacios de encuentro informales ayudan a no necesitar una reunión formal de alguna forma las cosas puedan solucionar uno de de digamos una forma más eficiente no a partir de ahí desde luego hay como antes comentábamos aplicación de gestión de infraestructuras que permite hacer la reserva de salas de espacios de sin tener de alguna forma que preocuparte porque estaba creando por estar digamos por tener espacios físicos digamos de tú de tu propiedad y luego las herramientas de trabajo remoto que con conectividad hay aplicaciones de reuniones virtuales permiten el agilizar mucho esas reuniones no necesitar que yo tenía que desplazarme medieval a Reunión pero hombre si yo tengo que irme a lo importante lo importante está en el mundo offline nos olvidamos de esto yo creo que independientemente de las herramientas que utilicemos invitados lo justos que haya un objetivo a la reunión que haya una puntualidad que hay una agenda y una lectura previa y un acta de la reunión que luego tenemos tecnología para eso está muy bien pero yo creo que tiene mucho más que ver con una cultura donde por cierto los españoles no salimos demasiado bien parado

Voz 3 09:32 Julio Prats director de productos y soluciones de empresa de Vodafone muchas gracias a vosotros cerramos estartapeando coreógrafa seguimos escuchándolos en todo caso en Internet en Twitter en Facebook y en la dirección de correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta la próxima hasta la próxima

