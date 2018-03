Un humorista pide una hipoteca para poder contar un chiste

Voz 1 00:00 amigos a la política y la trae floja

Voz 3 00:42 me plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas para familias plantearé también una mejora de las pensiones mínimas de viudedad

Voz 4 00:54 lo mejor se bajan a lo mejor sí a lo mejor se queda igual

Voz 1704 01:00 venga a pasar lista como todos los días Toni Martínez Especialistas secundarios

Voz 5 01:05 El Mundo Today una bolsa Ana Ruiz

Voz 1704 01:08 Luis Piedrahita hola Nerea

Voz 5 01:11 a esto el señor chato hola

Voz 6 01:13 en un ratito ya que De la Torre hoy tenemos más estaba están Santander es verdad Iñaki Arriola

Voz 7 01:19 no

Voz 0509 01:19 hola en Santander sí sí sí vamos que no hemos visto el sol aquí

Voz 6 01:26 dos ahora pero va a con el éxito en Madrid como en Madrid

Voz 0230 01:33 el servicio público venga comentamos con una sentencia peculiar de la justicia europea El Tribunal General de la Unión Europea ha dicho que no se puede registrar la marca comercial la mafia para una cadena de restaurantes

Voz 8 01:45 no

Voz 0230 01:49 ya desde Zaragoza dicho así suena raro pero la mafia se sienta a la mesa es una cadena de restaurantes de una empresa con sede en Zaragoza dice el Tribunal europeo que la intención del restaurante no es ofender pero que la mafia es una organización Chris final y tener locales comerciales con ese nombre no es positivo para Europa hay otra cadena de restaurantes que hace homenaje a Pablo Escobar hay uno en Barcelona que en las paredes pone plata o plomo para los creemos como espectadores la mafia Pablo Escobar bueno Sonic menos

Voz 9 02:16 para quién le toca de cerca pues piensa distinto campo topado algo peor ahora como estamos todos conectados

Voz 0230 02:24 Nos propusimos más cosas en el futuro se preguntarán los niños para que sirvió Internet para prohibir cosas porque lo sabíamos todo del otro vendíamos más por no ofender nos nos fuimos prohibiendo cosas no sé yo leyendo soy un hobby es como en los funerales que las familias es verdad que acaban riendo muchos funerales acaban con risas pero cada uno en su sala del tanatorio no puedes ir al tanatorio de otra familia

Voz 6 02:51 de ahí presentarte allá los dos

Voz 10 02:57 uno de lo que creo

Voz 11 03:03 con lo van a Rajoy

Voz 6 03:06 no estuvo en en tus hay climas y con permiso y que esto que hay clima

Voz 0230 03:18 sí hay plató pues entonces vas no pero claro no me anotan los restaurantes de la mafia se sienta a la mesa seguirán existiendo lo que no se puede registrar la marca hoy ha habido otra sentencia también peculiar en España Un juez de Alcobendas ha condenado a la revista Mongolia pagar cuarenta mil euros al torero al ex torero Ortega Cano Dick por vulnerar su derecho al honor por hacer una caricatura lo más curioso de esta sentencia sentencias que el juez considera que se debe condenar a Mongolia porque la intención era burlarse no hacer crítica social cuando bueno la verdad como estos variable no según el juez que te toca P pero históricamente era al revés había más margen cuando la intención clara burlarse no no no es una sentencia que se entienda fácilmente de estas sentencias que luego llegan otros tribunales ISE corrigen pero mientras tanto ha tenido que pagar cuarenta mil euros todo si tienes sin que ser más las costas más las costas más las costas y algunas es una disertación

Voz 1353 04:17 no te caliente dame paciencia pero ya

Voz 12 04:25 venga vamos

Voz 1704 04:26 quería era evidente

Voz 9 04:28 eh

Voz 13 04:31 L en la muerte de Stephen Hawking algo positivo

Voz 14 04:33 a nivel general se ha muerto el tío más listo del mundo hemos subido un puesto

Voz 13 04:40 pero de entre todos los pisos de Stephen Hawking nos quedamos con este sublime de Pampliega

Voz 14 04:44 Stephen Hawking fue un físico teórico riguroso y analítico como todos los aplicó

Voz 13 04:52 profeta baruc solicitando un servicio telefónico

Voz 14 04:55 hola llamaba para poner una alarma ha sufrido algún robo recientemente no es que mañana madruga tendría que ser para las seis y media no

Voz 13 05:03 vamos ahora con una propuesta de hasta los mismos para evitar un The Walking Dead tener

Voz 14 05:07 el futuro como medida preventiva ante un apocalipsis zombi propongo enterrar a todos con los zapatos atados para que no puedan caminando

Voz 13 05:15 y acabamos las tutorías con un emotivo diálogo padre hijo de Bye bye

Voz 14 05:19 el hijo ves todo esto de aquí si ahorramos el oftalmólogo

Voz 15 05:30 iré

Voz 16 05:30 las teorías

Voz 1704 05:32 como siempre llegan las noticias del mundo dude cuidadito eh

Voz 1981 05:37 ah con crítica social Mariano Rajoy no saldrá de su cama hasta que se aprueben los presupuestos generales del Estado se está levantando exclusivamente para ir al baño y comer no quiere recibir ninguna llamar a que no sea la que confirme que se han aprobado los presupuestos nunca me aprueban los Presupuestos a la primera y esto desmotiva mucho no tengo ánimo para hacer nada más que estar en pijama ha dicho una rata lamenta que la prohibición de experimentar con cosméticos y animales haya empeorado su cutis exacto ya que es muy caro y la única manera en la que puede ir un poco adecentado es que me regalen muestras gratis un laboratorio ha comentado la rata que añora sentirse sexy y lamenta que los animalistas la condenen a tener el aspecto propio de una rata cansado de tener que pedir a sus compañeros que les lleven a todas partes desde que mandó su coche al espacio

Voz 0230 06:34 al principio me hacía gracia lo de mandar el coche a tomar por saco pero ahora dependo de todo el mundo para ir a trabajar por las mañanas ha declarado el empresario si lo llego a saber mando los esquís que ya no los uso confiesa

Voz 15 06:46 no

Voz 13 06:47 última hora Arman cuéntanos un humorista pide una hipoteca para poder contar un chiste tras la indemnización de cuarenta mil euros impuestas a la revista Mongolia y los últimos encarcelamiento sabe que necesitará fondos para una versión del chiste del perro mis tetas donde menciona

Voz 6 07:03 play dan

Voz 1981 07:05 ahora con algunos titulares breves bebé con una camiseta de un equipo de fútbol asume que no ha nacido en una familia de escritores y poetas o un camión de Bimbo vuelca por el lado de la mantequilla von der Bosch presenta la nueva caja experiencia quince años de terapias psicoanalíticas a la gente que espía a los vecinos lamenta que los vecinos ya sólo se limiten a ver series en el sofá y no hagan nada interesante atraca una tienda de medias tapándose la cara con un maletín lleno de dinero

Voz 6 07:36 la RAI anuncia que retirará

Voz 1981 07:37 el diccionario todas las fotos en las definiciones de los insulto

Voz 17 07:46 y el Estado no yo pero ahí

Voz 19 08:13 Bush

Voz 0230 08:35 la Fiscalía General del Estado pide que se pregunte a Suiza y en el caso si en el caso de que España quisiera detener a Carles Puigdemont el Gobierno suizo estaría dispuesto a detenerle

Voz 1704 08:46 cómo lo hará

Voz 9 08:49 hay algo aquí que no estamos haciendo bien

Voz 20 08:51 no sé no sé si lo estamos haciendo bien y da Suiza preguntar Oiga

Voz 0230 08:55 si quisiéramos de tener a este señor ustedes cómo lo verían esto es un poco raro otra cosa nueva alegría para el líder del PSOE

Voz 1 09:05 eh

Voz 0230 09:11 Alfonso Guerra dice en una entrevista en el diario punto es que Ciudadanos ha sido el partido más coherente sobre Cataluña Ike por eso las encuestas premian a este partido en toda España

Voz 20 09:21 mismo hay dirigentes y ex dirigentes socialistas que expresan simpatía por ciudadanos también hay dirigentes y ex dirigentes socialistas que expresan simpatía por Podemos sólo falta que haya dirigentes y ex dirigentes socialistas que expresen simpatía por el peso

Voz 0230 09:34 soy rápido hoy no ha sido vamos a decirlo así hoy no ha sido una gran jornada de parlamentarismo en España

Voz 1704 09:43 jugabilidad descubriendo el uso de los alcaldes diría que

Voz 0230 09:46 se está discutiendo en estos días la prisión permanente la cadena perpetua más años de cárcel para determinados delitos y como ha coincidido lo sabemos todos con las noticias del asesinato de un niño pues hemos tenido esta mezcla de la política con las corrientes de emoción o de sentimientos antes esto se consideraba en general poco positivo ahora son tiempos nuevos pero dentro de todo siempre se habían respetado ciertos límites no es seguro que hoy se hayan respetado que lo juzgue cada cual vamos a escucharlo con el Danubio Azul de fondo por intentar suavizar lo aunque no es fácil expresamos primero al portavoz socialista a hablar de la vergüenza y el bochorno que sintió al ver al portavoz parlamentario del Partido Popular Rafael Hernando hacer declaraciones políticas en el tanatorio en el acto funeral por la muerte del niño

Voz 3 10:44 en la capilla ardiente del pequeño sentí vergüenza bochorno el sonrojo

Voz 0230 10:51 en la capilla ardiente y el portavoz del grupo popular Rafael Hernando ha tomado la palabra por alusiones ya replicado asombrosamente Itu más

Voz 22 11:01 quiero decirle que no fue el primero que hizo declaraciones ese día las hice en el mismo sitio en el mismo lugar que la señora Díaz presidenta de la Junta de anda

Voz 15 11:11 Lucía tan sólo diez minutos después

Voz 23 11:19 es decir no dice le están acusando de aprovecharse políticamente de la muerte de un de de la muerte de un niño y el lo dice yo no me aproveche políticamente de la muerte de un niño lo lo niega dice yo me aproveche porque ustedes habían aprovechado antes es un poco

Voz 0230 11:34 sobrecogedor el Parlamento español ha tenido desde luego Días mejores otra cosa completamente diferente la crisis entre Rusia y la Unión Europea por el envenenamiento de espías tiene nueva dimensión el ministro de Asuntos Exteriores británico Boris Johnson dice que la evidencia de que el asesinato ha sido cosa del Gobierno ruso es abrumadora lo dice en inglés pero como

Voz 9 12:02 habla inglés amigo jogo habla inglés este hombre aprende Mariano Rajoy

Voz 1353 12:07 a día

Voz 0230 12:11 qué barbaridad es verdad que Johnson es inglés pero seguro que también se ha esforzado son tiene Boris Johnson que Putin eligió envenenar a este espía con un gas nervioso determinado para que se notara que había sido Rusia por su parte el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov el hombre del sexo sucio donde ha anunciado hoy la respuesta de Rusia a la expulsión de veintitrés diplomáticos rusos de Gran Bretaña es un milagro que esta torre Nadia y el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado medidas contra el Gobierno ruso es una trampa Francia Gran Bretaña acusan a Rusia de intentar desestabilizar al país y lo mismo hace España pasó que todo esto acaba en la Tercera Guerra esperemos que sea después del Mundial de fútbol que se juega en Rusia los Especialistas secundarios tienen comprometida la programación especial de verano que la lesión hoy creéis que hay muchas noticias sobre muerte asesinatos malos rollos en general

Voz 0723 13:14 cambiamos radicalmente Nerea Aróstegui condenado por herir con un machete a un hombre con el que discutió por quién era más vasco

Voz 1704 13:22 el hombre

Voz 0723 13:24 tiene sesenta y cuatro años ya ha sido condenado a cuatro meses y quince días de prisión como autor de este delito por herir con machete aunque gente de su propio bar esto ha ocurrido durante bueno ocurrió durante las últimas elecciones autonómicas del veinticinco de septiembre de dos mil dieciséis aunque la sentencia ha sido hace dos días según la declaración de una testigo comenzaron a hablar de los resultados electorales pero todo derivó en una pugna por quién era más vasco el dueño del bar se ofendió entonces entró a la cocina y salió con un machete en la mano con la intención según él solamente de asustar el agresor el agresor le colocó el arma blanca en el cuello como el cliente no la había escuchado ni sentido al girarse

Voz 1704 14:03 hola en Navarra a cabo con una herida en el cuello que tuvo que acabar en el Centro América y quién ganó queda claro hombres vasco cantaba la cárcel

Voz 24 14:14 no

Voz 25 14:20 straw

Voz 13 14:24 Nos culpa que la tierra no salgamos un poquito y hay gente que no quiere aceptarlo pero están aquí están entre nosotros en la tierra y La Ventana hemos de decir que somos pioneros en la zona

Voz 0230 14:37 Tales en la hasta darles alguien delicada

Voz 13 14:39 es una sección yo espero que cuando tengan que esto lo tengan en cuenta si cuando decidan aniquilar dos y que empiecen por por la COPE por ejemplo o por Onda Cero antes que por nosotros vamos al lío si eres un has nacido fuera de la Tierra llámanos cuéntanos cómo te va ya tenemos a uno el teléfono si hola buenas tardes

Voz 26 14:58 pues ahora no es si en el planeta Maki note

Voz 13 15:04 el planeta Maki no te vale estoy apuntando esto en qué galaxia Galaxy

Voz 26 15:09 la sudadera hasta aquí somos vecinos y paisanos no es una pedanía de Neptuno Neptuno

Voz 13 15:26 ahora casi oye aleros Iker cuánto tiempo llevas aquí en la Tierra entre nosotros

Voz 26 15:33 yo me vine aquí a la tierra cuando me jubile mucho que no venimos aquí a la jubilación en la Costa del Sol

Voz 13 15:40 en la costa eso eso sí que olvido inteligente hola oye sabes que aquí en España estamos liados con el tema de las pensiones no

Voz 26 15:46 que se lo está la noticia si no tú tienes

Voz 13 15:49 este jubilado de tu planeta y en otros países

Voz 26 15:51 bueno ya cobra lo mismo que a Messi en el Barça

Voz 13 15:54 mensualmente

Voz 26 15:55 no pero bueno que bastón no te cuento mira maquinaria vivimos uno de promesa de duración de un año después mil quinientos años y sólo trabajamos dos fijamos fijamos dos años y cobramos la pensión por mil cuatrocientos noventa y pico años que vivimos

Voz 13 16:14 con pensión además pero esto es lo podía permitir

Voz 26 16:18 sí sí sí sí yo no soy economista nota seré yo supongo que todo una cuestión de voluntad política

Voz 13 16:23 es la voluntad política cuánto nos falta por aprender oye porque no llevaba alguna cosa en concreto sobrero

Voz 26 16:30 viene a llamar porque quiero invitar a todos los máquinas no habitante de que nos están escuchando allí que residan en la tierra y a que se vengan este sábado al minero jubilado en Málaga

Voz 13 16:41 en Málaga a hablar pasa

Voz 26 16:43 la cosa que haremos los platos típicos

Voz 13 16:46 nosotros podemos ir también los no no te no

Voz 6 16:50 sí estoy prototípico de estas fiestas

Voz 13 16:52 tomates

Voz 26 16:56 sé no sé si lo hacemos empanada con tomates a nuestra dirección dura dos años lo que dura la garantía no ha

Voz 13 17:03 bueno pues hechas al momento en Málaga los están ahí pues invitados muchas gracias pues tenemos a otro extra terrestre al teléfono hola muy buenas tardes para mí no sé para usted extraterrestre está terrestre

Voz 26 17:14 a ver si es siento

Voz 6 17:18 ahí hay un planeta exoplaneta chato

Voz 26 17:22 sí de son los señores y señoras quieto sirvió le del Departamento de Policía interestelar y es sabido que allí en vuestro programa podrías estar escondiendo señor seto

Voz 13 17:32 no gobierna nuestro planeta exigir más

Voz 6 17:36 ya pero eso porque les gusta

Voz 26 17:38 es prófugo prófugo de la justicia aquí quemó una foto del Rey Juan Carlos

Voz 13 17:45 pero el planeta eché todo es es delito es ilegal que quemar uno a uno

Voz 26 17:49 sí sí sí sí haré hasta aquí llega la proteger la monarquía Tallín señor quieto que me está escuchando esconderte encontraremos y cuando te encontremos ya sabes lo que te va a pasar donde pasará cadena perpetua revisable de permanencia obligatoria con ya

Voz 13 18:05 ya nos hagáis antes con chiquitas ahí bueno pues se descubre

Voz 26 18:12 no hay piedad vale pues es muchas venir a gusto

Voz 13 18:14 sólo cuando queráis corre conoceréis porque es el único menor de sesenta años

Voz 6 18:22 ya está aquí este encuentro interplanetario que bonito

Voz 1 18:31 la Ventana Carles Francino

Voz 1704 18:47 la Ventana en Todo por la radio dispuestos a escuchar como cada semana las animalada se Susana Ruiz

Voz 15 19:00 sus

Voz 28 19:02 le manden chat Santander

Voz 1704 19:19 no no chuta no cree en nombre propio de la mona de Tarzán padece pero un Chita es un guepardo de hecho setos que son esas escuelas son tontos estos guepardos

Voz 6 19:36 el en el dibujo lo que aprendemos hoy a Berna cadenas

Voz 1353 19:43 es aprender cuando ahora os haga las siguientes revelación vamos primero con el audio

Voz 19 20:00 me encanta la guardería que era la Margarida

Voz 30 20:13 bueno la revelación que bueno larvada

Voz 19 20:16 la Lina crecen veterano militante ecologista que ha explicado en un libro que acaba de publicar que en mil novecientos noventa y ocho y tres compañeros intentaron secuestrar a la oveja Dolly

Voz 6 20:29 Loli

Voz 19 20:31 a poner supuso un hito en el avance de la investigación genética porque sí

Voz 1353 20:36 sedujo después de doscientos setenta intentos

Voz 19 20:38 fallidos bueno pues estos cuatro activistas anti clonación planearon el secuestro casi como si fuera un capítulo de Misión Imposible un cómplice cuya identidad nunca ha trascendido no ha sido revelado les facilitó unas autorizaciones falsas para que pudieran acceder a las instalaciones del Institut

Voz 1353 20:54 todo Roslin Escocia donde vivía la famosa

Voz 19 20:57 deja el propósito del comando era llevar a cabo un acto espectacular que sirviera para concienciar a toda la opinión pública de que esto de la clonación de animales que en esos momentos vivió aumentó ácidos pues no no está bien Linas y sus compañeros penetraron en las instalaciones con pasar por trabajadores que tenían esos pasos falsos escondieron hasta que cayera la noche luego cuando ya no quedaba gente se fueron al cobertizo donde estaba Dolly pero había algo con lo que no habían contado que Dolly no estaba sola con ella había decenas de Béjar idénticas los ecologistas no fueron capaces de distinguirlas a pesar de que elevaban una foto de hecho cualquier pastor de ovejas que parecen mucho claro son capaces de distinguir las individualmente esto por algún rasgo de comportamiento no por físico bueno el caso es que los activistas se fueron de allí con las manos vacías fueron a remojar el fracaso y la frustración en un pub cercano

Voz 6 21:50 mira mira mal a ellos les fue mejor

Voz 19 21:56 si os lo recuerdo murió con seis añitos cuando una oveja vive diez

Voz 0230 22:01 no es el momento Papa

Voz 1704 22:03 para salvar no era ninguna metáfora normalmente los jueves no no no tenemos ya saben los oyentes aquí a a Lucía Taboada para hablarnos de las cosas de Internet y todo lo que se cuece pero ya al parecer ahora mismo en este momento son las seis de la tarde está en un bar en un pub concretamente Lucía buenas tardes

Voz 1322 23:01 oigo buenas qué tal le en un pub irlandés ha en el paz aires Robert De Madre prevenido trabajaré aunque hay un gorro en la cabeza en estos momentos dos no se sabe es que este sábado se celebra san Patrick el santo más popular del mundo con motivo de San Patrick la oficina de turismo de Irlanda Nos propuso a la redada el podcast quedado con Miguel Núñez en Podium podcast pues benignos hacer un bolo como Le vamos a decir que no a san Patrick haber vosotros sabéis quién era san Patrick San Patricio porque tiene tantos devotos sobretodo festivos

Voz 4 23:35 y también bueno lo recuerdo pero tal vez

Voz 1704 23:38 dice alguno de mis compañeros y compañeras

Voz 6 23:41 que cuente

Voz 32 23:43 ah mira tú

Voz 1322 23:48 pues bueno voy a San Patricio antes de Santo fue esclavo bueno su principal mérito es que llevo el cristianismo a Irlanda y además lo explicó bastante bien por ejemplo explicó la Santísima Trinidad con un trébol de tres hojas así cien braza predicar con tres goles por todo el país pues muy bien del vamos a hablar en este bolo que empieza a las siete de la tarde aún estáis a tiempo de venir y además vamos a tener música en directo con el grupo Maga sección de la astronomía Endesa con Carlos Cano secciones series y cine con María Guerra y Pepa Blanes Sección de Historia con Víctor Lloret por sección de Eurovisión Mercedes negreros logra de viajes Araceli Rodríguez que nos hará un recorrido por Irlanda vamos que somos aquí un equipo de fútbol así que nada que es ánimo de veniros a las este este veto a las siete de la tarde aquí

Voz 1704 24:37 en el Airis en el Airis

Voz 1322 24:40 en Madrid

Voz 1704 24:51 Piedrahita creo que antes ir al pub debería sentarte otra vez lo tuyo si viajábamos

Voz 33 24:56 a mí me está entonces todo eso

Voz 1704 25:07 bueno no me no me lloré is porque sólo quedan siete funciones Cines Callao osea que los sábados allí luego no me he dicho eso vamos con un tema espinoso revuelto de frutos secos Pepa así o Pippa no

Voz 34 25:27 no

Voz 1704 25:29 buenas tardes

Voz 6 25:32 otras locas Cardelús sacar mansos no vamos a ver vamos a darlo

Voz 1353 25:37 como con vuelos esperemos un momento porque el revuelto de frutos secos todos sabemos es un encuentro caótico de cacahuete ellos atacar dos almendras vale todo no garbanzo duro que proponía ir por ahí habrá gigante piedra de sal todo incluso leña incluso eh

Voz 6 25:56 como era de campamento

Voz 1353 26:02 adepto lograrse tolerarse la inclusión de frutos con cáscara pistachos no pasó terribles almejas es como encontrar un pelo en un pezón corta el rollo completando

Voz 6 26:15 que no gente gente

Voz 1353 26:17 yo le digo que no toleran las cáscaras en la comida no les gusta esta gente que no quiere pipas en el revuelto de frutos secos gente que no quiere langostinos en la paella ballenas que no quieren tortugas en su Creel Inma no no hay una palabra que dé nombre al detractor de casa caras conchas caparazones cómo podemos llamar a esa perturbación mental fijada con las cortezas exteriores de algunos alimentos no tengo ni idea yo propongo cáscara Noia carantoñas y la definición quedaría tal que así

Voz 28 27:03 sí

Voz 15 27:04 eh a casa

Voz 1353 27:06 cada noche inquietud ante la posibilidad de que haya escuchas cáscaras o eso esqueletos

Voz 7 27:14 en la comida

Voz 1353 27:16 miedo al tropezón durante la ingesta propio de comensales perezosos dolencia propia del detractor de crustáceos en la paella ese molestas y encuentra algún pro algún otro pezón en su plato al contrario que un consumidor normal que si se encuentra una gamba Se la pena caso caso el primer país de la mañana ese Piris ese piso inaugural que contiene un instante en el cual la acción del varón se torna ingobernable hay un momento la vejiga ha pasado la noche oprimida por el paquete intestinal despierta como una presión que está fuera de toda lógica hay gente que ha llegado a partir el váter

Voz 6 28:06 una fracción de segundo Duran

Voz 1353 28:09 de la cual eso está sin control contaba fuera ahí como una manguera sin dueño como una manguera que se abre sin avisar no hay una palabra que dé nombre a esa sacudida Ayna evitable que no sorprende cada mañana cómo podemos llamar a ese espasmo inesperado en el momento de la adicción que arranca la jornada de cada varón yo propongo

Voz 1 28:35 coletazo de Sally

Voz 1353 28:39 Chris coletazo de salida y la definición quedaría tal que así

Voz 28 28:45 ah no

Voz 1353 28:51 Boris coletazo de salida irrupción impetuosa de la orina en el miembro viril a primera hora de la mañana estremecimiento de la uretra propiciado por la adicción mañanero latido Colita

Voz 1704 29:09 eso es coletazo de Stalin tenemos tiempo si tenemos más

Voz 1353 29:16 calle Tudela que acompaña al café de restaurante pijo esa galletas y sabes que has comido has pedido postre café acompañando al café traen un pequeño reposo un rito un barco bombón si dulce y redundante como besos de abuela porque es un es un pequeño paso hacia la diabetes un gran paso hacia la obesidad no necesitas otro postre cada una de las viandas que sirvió un restaurante tiene un nombre entrantes entremeses Antoni Pastor primero segundo salsa acompañamiento postre café pero no hay una palabra que den nombre a ese acompañamiento dulce Abdellah Tere del café es verdad ese bocadito a chocó atado esa Tejita de almendra ese bombón cito de para el INE cómo podemos llamar redundante y postrero yo propongo posteriori

Voz 6 30:14 sí

Voz 0230 30:18 además ahí latina es claro por

Voz 1353 30:21 el Líbano culín a posteriori aquí la definición quedaría tal que así

Voz 28 30:31 cita

Voz 1353 30:35 yo dulce cortesía que acompañe el café en un restaurante de postín pieza pequeña de galletas repostería o golosina que rubrica junto al café uno Piper a comida punto dulce punto de cortesía punto y final eso es

Voz 1 30:57 una más

Voz 1353 30:59 ahora por supuesto la palabra de nuestro oyente nos la manda nuestro fiel amigo irá asiduo del programa JM Romero Romero JM Romero P que ya ha mandado bastantes palabras antes todas brillantes un significado perdón un un un significado huérfano de significante con el que nos puede ayudar Susana Susana TAS hay sí sí claro Susana hablamos de una palabra que refiere a las charlas entre dueños de perros

Voz 1704 31:30 ah porque normalmente

Voz 1353 31:33 Nos saca a la mascota a esas horas proscritas a orillas de las jornadas laborales en las que uno no tiene ganas de hablar ni de estar callado ahí es cuando se saca al perro surge la conversación propia del gremio perro uno es macho es hembra pisen casa conversación que no es tan insustancial como una conversación de ascensor ni tan profunda como una conversación familiar

Voz 0723 31:59 te parece mucha de los parques infantiles poquito ha vuelto a mi me gustaría más partido

Voz 1353 32:04 es el hombre ya verdad era la madre encontrarte a la madre y decirles macho es en casa el mío hace unas cacas como melones de Villaconejos pulgas

Voz 6 32:18 bueno pero no hay no hay una pala

Voz 1353 32:22 para que dé nombre a esas prácticas y cortesía propias del cuerpo del corporativismo perro uno cómo podemos llamar esa charla sincera pero sin vinculación emocional que surge entre los dueños de perros J M Romero P propone

Voz 6 32:40 conversación

Voz 34 32:46 ahora ahora

Voz 1353 32:47 que dio la ira definición quedaría es tal que así

Voz 28 32:53 a la faena

Voz 15 32:58 el eh

Voz 35 33:00 eh

Voz 36 33:02 claro inversa

Voz 1353 33:04 su discurso honesto no vinculante entre responsables de pequeños mamíferos domésticos de la Familia

Voz 0230 33:10 de los cantos

Voz 1353 33:12 conversaciones en torno a sabuesos que corren brinca sus necesidades eso es

Voz 1 33:20 Khan verso grabó

Voz 37 33:25 el club

Voz 1353 33:27 no no no

Voz 1704 33:30 a Pelé lo marciano señor de todo no menos gente

Voz 7 33:39 sólo en casa pero no he hoy vengo a hablar de de lo difícil que lo tiene la gente esto va para jóvenes y no tan jóvenes millennials porque se millennials es es un estado mental es todo porque lo difícil que tiene la gente encontrar piso ahora mismo en las grandes ciudades incluyendo Madrid Barcelona incluso Málaga que estaba batiendo récord subiendo piso eh es es tremendamente complicado primero por como hacen la foto los muchachos que van a los pisos porque parece que no quieren que se alquilen hay alguno que incluso hacen fotos con la ya ya todavía comiendo

Voz 6 34:15 y algunos que uso es que nosotros somos la ya no no lo espero contar ya con un pie en el que bueno pero lo has entendido

Voz 7 34:31 y otro que usan incluso idealista para para como si fuera Tinder porque se hacen uno selfies algunos hombres de alquiler en el espejo como este es el daño Isabel como Schleicher del con la foto reflejada es muy es muy gracioso pero una vez que ya encuentras acompañante compañero el piso porque hoy día permitir son alquiler sólo en Madrid está complica la cosa pues hay que tener una serie de normas yo viví convivido tiene mucho tiempo con con mi compañero de piso con Ángel otro youtuber y claro tú imagínate dos youtubers viviendo solo será el show me era claro pusimos una una F una serie de normas para la casa elige más venga a ver tu lava los platos esta semana yo lo en la bollo otra sí claro que sí una vez a la semana lavar platos esta Javi una vela no noni una no no no lo conseguíamos tenga pusimos un calendario tampoco pues ya diciendo venga vamos a vamos a aplicar la criminología en este aspecto que fue muy gracioso porque hay una una ley de la criminología que se llama la teoría de las ventanas rotas y no sirvió porque el eh esto denunció así la teoría de las ventanas rotas dice que la mano para mantener entorno urbano en buenas condiciones a mantenerlo en buenas condiciones puede provocar una disminución del vandalismo y la criminalidad osea que si está todo esto se se comprobó con un experimento cogieron dos coches uno lo dejaron en un barrio chungo y otros lo dejaron en un barrio pues bien llega la semana el barrio chungo ya estaba desvalijado ir el de el barrio bien todavía no entonces que hicieron romper una ventana en el coche en el barrio bueno a la semana también desvalijaron ese coche procese demo se demostraba con esta tierra día que una una vez perturbación en un ambiente que es bueno puede provocar una una desencanto de nación de la subida de todo entonces lo aplicamos la verdad que funciones entonces cuando va todo ya limpio sea intentamos no ensuciar ya era un yogur pues ver de dejar el yogur ahí porque claro ya cuando se acumulan los platos que la quema quemas ahí van allá no sé cuánto la verdad aplica de verdad para además esto sirve para todo la vida eh

Voz 6 36:42 todas las ventanas para todos todo para todos

Voz 7 36:45 así que nada gente excelentes no miran serio así que ahora cuando llegues a tu compañero de piso que estás cansado de él que no Olimpia platos

Voz 0230 36:54 rompo una ventana tras y amenaza

Voz 7 36:56 aunque va a subir la edad de tu piso si no

Voz 38 37:09 nunca

Voz 6 37:13 no sé si es hermano no el que hacen un ser más no es el hermano de la Torre todo tuyo venga hola hoy vamos a seguir con aquella mañana tienes que estar en San Sebastián lo sabes no sí sí sí yo salgo dentro el ratón lado eh

Voz 0509 37:29 me está esperando el chófer de la SER bueno me decían Il sung de

Voz 6 37:35 Paz descapotable melenas darán el martes hablábamos de que eran las octavas en la música y la recapitulación porque el martes por eso pero eso que no saben lo que ha pasado martes recuerdo lo que

Voz 0509 37:50 no os contaba que las octavas son la octava nota que encuentras después de una que tú te planteas por ejemplo después del dos si vas contando Do Re Mi Faso la si la octava que encuentras es otra vez el do os decía quedan como mundos paralelos no como si pensamos en números y fuera el uno y el once realmente Fran el mismo número pero en diferente decena o el veinticinco es el mismo que el setenta y cinco por indiferente decena bueno para que veamos que se trabaja con muy pocas notas en realidad in dependiendo de en qué octava toques sonó toques pues estás tocando un instrumento u otro lo vamos a ver como un ejemplo a que os puso el otro día también que lo quería recuperar que era el de Cat Stevens cantando father Anson porque canta una estrofa de una octava y luego canta exactamente la misma melodía pero en la octava además arriba seis

Voz 17 38:45 yo me imagino que no

Voz 0509 38:49 a cantando dos tres cuatro cinco que ésas fueran las notas no y ahora va a cantar doce trece catorce quince

Voz 39 39:01 si es la misma melodía

Voz 0509 39:07 que vimos el otro día pero cantado es sencillamente un escalón más arriba para entendernos bueno también termine contando es que hay instrumentos de los que hay varias versiones tamaños os habéis fijado por ejemplo que los saxofones los hay de varios tamaños bueno pues eso es porque el registro es diferente es decir que que optaba es capaz de tocar un instrumento en una muy aguda en una muy grave aunque toquen también todos los dos pero uno consigue tocar más arriba que otro bueno pues eso lo vais a notar muy rápido si recordamos la canción de Van Morrison que puse en la que hay dos saxofones haciendo lo mismo pero en diferente octava aquí hay unos que son un poco más la feria Cassel agudo y uno que suena un poquito más ahí que es el barítono sea el agudo con el alto el barítono que es lo que quiero que sepáis que cada una de las veces que vais instrumentos en los que hay varios tamaños lo que está ocurriendo es que uno está tocando en una octava otro en otro porque no tienen capacidad de la columna de aire de tocar una una nota más grave una más aguda el otro entonces se reparten el trabajo que es a lo que iba también al reparto de trabajos para qué sirve que haya tantas octavas os decía el otro día acordaba que sirve vale gracias hasta Hernández menos llaman acordaos del del del ex Beatle teléfono digo yo Delpy ya no que tiene varias octavas que quiero tantas pues porque no son todas iguales entonces si tú lo haces con instrumentos te das cuenta de que uno se ocupan de una parte de otros de otra pero de repente ya se acaba por ejemplo la familia exactos ya necesitas algo más agudo que es la trompeta fijaos aquí el reparto que hace Van Morrison estaba otra canción donde los saxos hacen de repente los medios y cuando hay que meterse en agudos ya tienen que usar una trompeta

Voz 1 41:06 yo tengo y ahora mismo las trompetas porque si no llega

Voz 0509 41:26 o sea que los instrumentos se están repartiendo el trabajo dice bueno tú quieres más hábil para tocar en a en una tonalidad digamos un en una escala un poco más grave tú te ocupas de unas parte de la canción de otra otra escuchar también está sonando de fondo suben un poco adición cómo se reparten el trabajo dependiendo de lo agudo que sea dice bueno tú tocas también un dos y te da la gana pero tú lo vas a tocar en la octava más arriba que yo porque si te da mejor esto es el domino de eso como sabéis luego hay también reparto de funciones en las guitarras por Kane los grupos musicales hay dos guitarras hacen lo mismo no lo que hacen es que se reparten el trabajo entonces una que normalmente es la acústica toca las cosas más graves la más medias Illa aguda se ocupa de hacerlo en la solista entonces pues voy pone una canción muy famosa toda Estir Rex que empieza con una guitarra grave llega otra hacer exactamente la misma nota pero dos octavas más arriba de hay perdóname si bien la acústica mira es la graves

Voz 0230 42:29 y la otra es la aguda están haciendo la misma nota escuchar

Voz 40 42:33 se había ido él solito iba iba tienes la misma niños

Voz 0509 42:40 hola agradecen la misma nota eh hay una pero las dos esta materia pero vamos a recuperar el corte de antes Alicia Si no te importa que creíamos que era malo que no era malo porque es la misma lógica la acústica

Voz 1981 43:04 ha estado usando para hacer medios

Voz 0509 43:07 la la eléctrica sabio mira la acústicas teniendo lo mismo que no creáis en la eléctrica esa brillante osea las dos guitarras lo que hacen es repartirse realmente el trabajo dentro de de diferentes octavas y luego si te vas a a como lo hacen en cuando están cantando vamos a escuchar Elvis Presley cómo va subiendo la primera parte en la octava y la segunda en otra vez

Voz 15 43:37 eh

Voz 0509 43:39 la venta aunque no olviden esa misma optaba sigue subiendo dentro de la misma estaba otra vez ya está al límite de la que se va a tener que cambiar a la siguiente octava para cantar lo mismo mira qué bueno y si lo haces todo seguido como lo hacía Marvin Gaye veréis en la misma en cuatro frases de repente va cambiando de octava queréis esperando en fin eso es lo que llama la tesitura en que no es capaz de empezar y acabar porque acabas de estaba

Voz 6 44:48 me imagino