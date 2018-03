Franco Fagioli, el contratenor argentino ha estado hablando de Haendel

Voz 1 00:00 a la vez

Voz 0313 00:45 Juan Ángel buenas tardes amigo hola muy buenas tardes Carles invitado esta música de arranque de la Ventana de los clásicos lea verían inspirado algo eh

Voz 1155 00:53 sí sí esto de la tarántula cantado con una de nuestras grandes a doradas que el Victoria de los Ángeles pues siempre siempre es un punto de referencia

Voz 0313 01:02 buen punto de arranque para luego luego lo comentamos con el todavía me estoy acordando por cierto y ahora lo lo lo decíamos también de lo que comentamos hace un par de semanas de a través de una campaña de de micro mecenazgo declaró Fandi se consigue recuperar la casa francesa donde se compuso Carmen yo creo Juan Ángel que es esas noticias que que te reconfortan que te hacen creer que todavía esperanza para muchas cosas incluida la música y esto de la música es un poco o como el universo hay un montón de estrellas todas brilla más o menos pero cada una cada uno tiene sus preferidas hoy vamos a sumergirnos en la música de un tipo realmente singular porque a saber nacer alemán en nacionalizarse inglés y que te entierren en la abadía buen mister vamos a ver eso no está al alcance de cualquiera ni muchísimo menos hablamos de una figura fundamental en la música del barroco uno de los compositores más influyentes de toda la historia hoy en La Ventana de los clásicos hablamos de gente vuelvo a lo del universo y las estrellas ya las preferencias también a los enamoramientos musicales hoy nos visitan contratenor argentino que está de gira por España hace un par de días actuó en Oviedo el sábado Laurent Zamora el lunes diecinueve en en Sevilla y nada allí en en menos de una hora comienza su recital en Madrid en el Auditorio Nacional viene presentarnos un disco que es un homenaje a Haendel por haberle iluminado por haberle inspirado por haberle enamorado casi casi como Julio César y Cleopatra

Voz 0313 02:53 francófono el buenas tardes bienvenido a La Ventana de los clásicos no son calcados templo muchas gracias muchas gracias pues además mejor Julio César en Egipto que esta sonando fue el debut en dos mil cinco

Voz 1827 03:05 eso es eso era Julio César y si el rol lo Debut en el dos mil cinco con una de las situaciones más más deseables que puede tener un cantante no esté en ese momento en Zúrich en la Ópera de Zúrich conocía al maestro Jarno Kurt este hicimos primero la Popeye de Monteverdi con el maestro Jarno luego conocí al maestro quisimos el Julio César y cantamos con con la gran Cecilia Bartoli

Voz 0313 03:29 conocemos bien pero que si así que fue muy claro

Voz 1827 03:32 una maravilla que estimase podía desear de de España

Voz 1155 03:35 a comenzara así con Jarno con Minkowski

Voz 1827 03:37 eso es lo que yo digo bueno yo te voy todo es que eso es lo que yo digo fue así osea yo esto tiempo acá pero claro mi mientra de Europa fue Mr en el año dos mil tres dos mil cuatro yo gano el concurso estimen que es un concurso alemán no bueno Mis contratos empezaron bueno en el dos mil cuatro hice mi primera aparición en el festivas de de Halle pero ya en el dos mil cinco me llaman para una visión en Zúrich porque habían escuchado de concurso y así que hay yo estaba dándole la mano al maestro Jarno Curto sea yo imagínese que es una visión muy graciosa porque canté un poco de la propia que era lo que necesitaban de pero Jano vio que yo había cantado el que vino de harto que es algo el canta siempre las Mortimer destacando el que lo vino como eso sí les digo cantado en Buenos Aires el canté mi así que ahí estaba yo canté pero el alemán es en inglés todo el pero no fue una una experiencia maravillosa en el dos mil cinco ya empezar de esa manera como acabas de decir realmente bueno fue buenísimo y al mismo tiempo fue decir bueno y ahora qué

Voz 0313 04:41 ahora habrá que aprender a cantar de verdad

Voz 1827 04:44 o bien lo del disco es un tributo es un es un homenaje pero pero confirma aparte

Voz 0313 04:48 culpar también y además dirigiendo

Voz 1827 04:51 sí sí eso eso simular también totalmente bueno el disco de Haendel creo que ya

Voz 11 04:55 en en un en un momento muy muy apropiado a ver

Voz 1827 04:59 normalmente se hubiera esperado que como contratenor hubiese yo he hecho un homenaje al compositor Alves antes del inicio de mi carrera sucede que empecé con otros repertorios no Caffarel a Rossini mismo bueno y aquí estamos haciendo horas este este homenaje Händel un poco basado no en todas esas óperas que yo tuve la posibilidad de hacer en el escenario por eso digo que para mí Haendel es como que me ilumina mi Nos ilumina a todos los cantantes

Voz 1155 05:57 por el a por Rossini Haendel son los músicos con los que más se disfruta desde el punto de vista del que los escucha entonces el punto de vista del que lo canta también

Voz 1827 06:07 también también totalmente lo que pasa es que haber son yo me encuentro muy muy ligado al al al al bel canto italiano cuando digo bel canto italiano no sólo hablo de siglo XIX para que me para que me entienda porqué verdad que el bel canto se asocia mucho al al siglo XIX bel canto es un concepto que tiene que ver en sí con la historia de la ópera italiana y con la historia del canto italiano eh entonces cuando hablo de Rossini Haendel estoy hablando de compositores que han compuesto over italiana como tú bien las dicho ante Haendel es un alemán ha aprendido el el estilo perfectamente y ha creado este estilo propio digamos de lo que en la ópera italiana cuando estaba en Londres basado en las óperas napolitanas pero sí es una música obviamente que se disfruta y yo creo que la música de Haendel va directo al corazón y ahí estado su su su gran genialidad porque imagínese la época de los castrati no

Voz 0313 06:57 esa historia que la gente que no lo conoce claro

Voz 1827 07:00 castrati las estos grandes divos Rockstar de la ópera barroca por ejemplo formados formados en Italia formado sobre todos en Nápoles había muchísimos campos por es que escribía música para ellos no pero un pero incluso para uno en concreto claro es que era si el compositor está un poco el servicio del cantante de turno que tenía entonces si venía el cantante no lo sé a ver Caffarel y decía bueno maestro yo soy bueno para hacer Arpegio si escalas en esta tonalidad así que por favor me incluye pasajes de este tipo compositor allí iba pero qué paso con Händel en mi manera de verlas las Händel fue muchísimo más astuto yo creo que él no sólo compuso de turno sino pensó en una una universidad universalidad de su de Suu de su composición operística Si bien escribió para grandes divos yo creo que ganó en su música su propia alma no su sus su propio sello que no sucede así con nosotros es porque conocemos más Haendel que que por Leo Vinci mandan compositores que han escrito óperas muchísimas pero no a digamos que en la historia trascendió Haendel yo creo que uno de los detalles es es es que Haendel de todo este tipo de composición de ópera napolitana ha creado un estilo más accesible no soltó no solamente al que lo canta sino también al público

Voz 4 08:26 Bush comparable a la música todo esto pavimento

Voz 8 08:55 detenido se pudo me me

Voz 14 09:06 vamos vamos

Voz 4 09:10 es lo que se pagaba de música clásica pasa esto paro Haendel es una buena sería una

Voz 0313 09:17 con una puerta de acceso para las personas que las hay bastantes que todavía de la música clásica como algo fuera el como muro que hay que saltar que que requiere esfuerzo que hay que traspasar Haendel sería una buena puerta de entrada claro es que si crear como Vivaldi pero estaría buena puerta de entrada

Voz 1827 09:33 son seguramente es lo que yo siempre digo a que les llamamos voy música moderna pues nada Haendel alguna vez fue moderno no ver si me hubiera tocado vivir en el año mil setecientos pues yo a quién iba a escuchar al teatro pues en vez de ir a escucharnos sea Michael Jackson a Lady Gaga pues iba a escucharme un aria de una ópera de Händel que la cantaba bueno puedo Hakkinen el artista vuelve a ver un un Caffarel y no a ver es que es que hay que volver a eso hay que entender que la música clásica no es una pieza de museo no es algo de allá lejos no fue moderna alguna vez que hay que volver a ello a cuando uno hace una una una ópera o trabaja en la música clásica intentar hacer lo más actual posible en cuanto al sentimiento humano al menos no y en esto Handel ha sido maestro Haendel va directo al corazón que usted no sepas de música clásica pues en el acto se va a sentir identificado con algún patrón ya rítmico melódico

Voz 1155 10:25 me encanta ese puente que ha extendido entre gente por un lado y luego toda la música napolitana incluido a Rossini dentro del paquete de Napolitano pero intuyo intuyo eh que en el medio como un puente entre los dos podría estar la figura de Mozart tú has sentido alguna tentación el de cantar Mozart o existe alguna relación entre Händel y Mozart totalmente totalmente tentación claro

Voz 1827 10:48 que la tengo gracias a Dios ya ha ido cumpliendo algunas de las fantasías Francia que cantado el roles como el sexto de la clemencia de Tito el el ir amantes del Idomeneo que tal vez mucha gente no lo sabe pero han sido compuesto para castrati aunque hoy lo hagan mujeres mezzosoprano que Mostar también está dentro de del repertorio que sólo hacer primero que nada decir que los los los a los que llamó belcantista el siglo XIX son hijos del barroco eso totalmente que en el caso de Mozart yo estoy segurísimo de que motor se ha estudiado Haendel eh en esa época no había cascos no había Sylvie no había Internet no porque hicimos serbio estado hoy pues entraba You Tube a escuchar Haendel acá Rato pero claro que hay una conexión de hecho hay ciertos temas melódicos que son están en la obra de Haendel yo creo que son homenajes que motor ha hecho a la música de Haendel

Voz 4 12:33 por qué lo uno avalada claro porque no lo fue esposado es bellísima

Voz 0313 12:44 tú renacimiento había novia encontrado nunca nadie de la música clásica música culta que me planteara este tipo de de comparaciones sino de referencia sobre pues claro que somos claro que puede ser una verdad sobre todo Cannes

Voz 19 12:58 esto está con el autor hoy preside el piano algo que ya no se tratan tan tinta

Voz 1827 13:10 o lo que sea

Voz 4 13:12 de dónde viene la inspiración

Voz 1827 13:15 la sala música moderna no ha cambiado mucho ese salto ese ese gap que hay que saber leerlo dígame claro pero eso cómo lo cubrimos por ejemplo en nuestro país en España donde la música digamos que la escuela no está muy presente y soy generoso diciendo eso cómo se hace se necesita un plan general se necesita una estructura

Voz 0313 13:36 cambio de mentalidad como se acceso Arona

Voz 1827 13:38 tu realizarlo pero avisar a ver qué es la música la música lo tenemos todo el tiempo desde que nació por todos lados acaso nos enseñan que uno más uno es dos que a ABC que la M con la es más que la M con la ex me pues no por qué no el lenguaje musical es otro lenguaje natural pero las escuelas pues hay que enseñarlo así sino es una pérdida tiempo va llevar muchísimo más tiempo la hora de música que en los colegios pues sirve para eso para aprender Do Re Mi sol que es una coche que es una negra como es un lenguaje más yo creo que no es aportaría muchísimo muchísimo muchísimos en qué momento te pica el gusanillo de la música

Voz 0313 14:20 y en qué circunstancias bueno tenía yo nueve años ya en el coro del colegio estuve un coro también sin embargo salir por otro Camilo

Voz 1827 14:29 que no era tu camino evidentemente en ese sentido todo vamos teniendo muestras no me acuerdo el placer de cantar me acuerdo de la sensación de cantar me acuerdo de la sensación de volar no de cantar en el coro del colegio un colegio religioso de pequeño recuerdo de estar allí arriba al lado

Voz 11 14:49 el órgano volando con mi

Voz 1827 14:52 mente por toda la nave de la iglesia pronóstico para adicto y cantándola

Voz 8 14:56 más

Voz 1827 14:57 pero si yo me acuerdo hoy desoír a esa es la sensación incluso mi maestro mi maestro de coro me me decía baja la mano baja la mano porque claro yo cantaba empezaba como levantar las manos cantando pero no me daba cuenta no me daba cuenta este creo que ahí empezó todo no yo creo que son sensaciones son sensaciones y con el canto con la música

Voz 20 15:18 pasa eso te te te te te

Voz 1827 15:20 nueve algo a dentro no te mueve al cuadro y eso fue con el canto y luego fue con el piano porque también estoy el piano

Voz 20 15:26 me interesó mucho y demás

Voz 1155 15:53 tú crees que hay un renacimiento ahora de la figura del contratenor

Voz 1827 15:57 totalmente totalmente a ver el contratenor existió siempre incluso en la época de Haendel vale decir que la época Haendel estaban los contratenor en si los castrati Juntos nada más que claro cuál es por lo que venían si con dos pequeñas diferencias no y aparte este que venían de escuelas diferentes de canto a ver el castrati estaba formado en Italia con la técnica de canto italiana el contratenor no el contratenor era el que estaba allí en Inglaterra o lo que sus habla Alemania no esto es una una diferencia muy interesante que hay que hacer porque no se explica entonces qué pasa en la actualidad con los contra tenores porque los contradictores Si bien gracias No somos castrados este también respondemos a diferentes escuelas de canto lo cual determina nuestra manera de acercarnos al repertorio nuestra manera de cantar no bueno ya la época del pasaba que eh entonces qué pasa hoy sí que hay un resurgimiento de los contrate no les digamos el régimen surgimiento siempre son los años cincuenta por ahí con Lula como Alfred Weller no te que fue pasito a pasito a pasito pasó en volver a esto de que es el canto del contratenor el canto con la voz de cabeza pero lo que pasa es que hoy en día eso se desarrolló positivamente de manera muy amplia en el sentido que hoy podemos hablar diferentes escuelas de canto dentro el contratenor no que que que también sugiere un uso de la voz y un uso del de la técnica hay un acercamiento en repertorio como se dice específico en el caso mio pues aprendí repertorio italiano y estudié el modo de Cantú italiano no así otros contratenor es que tal vez son más adapto la a la música sacra o a la música inglesa y que hay otro tipo de vocalidad eso es muy interesante y le invito a la gente al público que escuche y que sepa tal vez diferencial

Voz 4 18:02 joyita pero es una cosa increíble Sari

Voz 0313 18:08 ha sido un placer compartir esta Ventana de los clásicos soy con Franco fachas y que ha venido a presentarnos este disco de homenaje y tributo a Händel con con las áreas que en un ratito estar a ver en fin partiendo el pecho en el en el Auditorio Nacional aquí aquí en Madrid te vamos a atracar si nos lo permites ya que tenemos un piano un hermoso piano en este estudio central de la Cadena SER si no te importa regalarnos algo aunque sea

Voz 26 18:33 debe en directo

Voz 0313 18:35 tú eliges si nos lo pones claro

Voz 1827 18:38 no como no que hay que te pido bueno creo que haría el el el Hombra my fu y que la gente se que la gente tenga bien la imagen en la cabeza y me voy a centrar el piano voy a tocar voy a cantar como lo haría un cantante de pop de hoy en día es que quiero eso quiero transmitir eso está música va por ahí fracasadas Jordi muchísimas gracias a ustedes

