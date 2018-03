Hora 25 Deportes: El Atlético se queda solo en Europa League (15/03/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 2 00:06 uno veinticinco Deportes

Voz 3 00:09 con Ángels Barceló Jesús ayer

Voz 1187 00:12 en el una estar

Voz 1643 00:13 buenas tardes y también el futuro europeo toca Europa League Luis tenemos una buena noticia

Voz 0919 00:16 Europa League en el Atlético de Madrid se ha clasificado para cuartos de final ha ganado esta tarde en Moscú al Lokomotiv uno cinco con goles de Correa Saúl dos de Fernando Torres y uno de Griezmann el Atlético que viaja dentro de unos instantes de regreso hacia España y la mala noticia en San Mamés donde el Athletic que está perdiendo cero dos con el Olympique de Marsella ya lo tiene en chino debería marcar cinco goles en lo que queda de partido apenas veinte minutos para clasificarse aunque la noticia está de nuevo en los lamentables incidentes provocados por aficionados franceses el San Mamés han introducido bengalas han encendido las bengalas al inicio del partido y además hay una agresión a uno de los miembros de seguridad del estadio de San Mamés allí estamos Diego González buenas tardes

Voz 0699 01:05 hola qué tal saludos muy buenas efectivamente los incidentes se han vuelto a reproducir en San Mamés dentro del estadio de seguridad de cincuenta y siete años ha sido apuñalado en el cuello con un objeto punzante ha sido trasladado al hospital de Basurto su vida no corre peligro ha sido una herida dentro de que cabe digamos superficial pero podía haber sido muchísimo más grave repito no ha sido tampoco telúrico que has sufrido esos los daños es porque ha habido también otros guardas de seguridad que ha sido vapuleado que has sido ha sido agredido por estos miembros de ese de los ultras del Olympique de Marsella repiten una noche aciaga en ese sentido porque esa puerta reproducir los incidentes incluso saben que la que comentaba Gallego ha caído una de ellas dentro del campo a la zona de aficionados del Athletic ya podido causar más de un herido por fortuna no ha sido así cincuenta y siete años guarda de seguridad herido con objeto punzante en de los intereses de San Mamés el agresor ha sido detenido y está siendo ya trasladado a las dependencias policiales

Voz 0919 02:04 lo deportivo Marca al Atlético uno dos pero esto está sentenciado

Voz 0699 02:09 decías chino los sitios más que quieras porque Iñaki Williams acaba de hacer efectivamente el uno dos para decorar este resultado treinta y siete minutos ha durado la ilusión en San Mamés en ese momento Pallete penalti ponía el cero uno en el marcador y las esperanzas ya desapareció el siete de la segunda hora de Ocampo segundo gol su chut desde fuera el área podía detener reading y ahí se ha acabado ya una eliminatoria en la que el Athletic no ha estado en ningún momento contra el Olympique de más seguiré nuevo

Voz 0919 02:34 incidentes de los aficionados del Olympique de Marsella una más si la UEFA quiere erradicar esto tiene que sancionar a los clubes porque cada partido que juega fuera de su estadio o incluso su estadio el Olympique de Marsella siempre hay incidentes fuera del fútbol tenemos Euroliga en juego el partido del Valencia Basket en la cancha del Estrella Roja como está Fran Guaita

Voz 4 02:57 ridículo del equipo de Vidorreta que dan trece los cinco Maragall el partido ciento dos ese arroja ochenta y tres valenciano

Voz 0919 03:04 el Valencia ya sin posibilidades de estar en el tomo ocho tampoco las tiene el Barça que juega en la cancha del Olympiacos Xavi Saisó

Voz 0699 03:10 buenas tardes hola buenas tardes Gallego al Barça menos estar en la pista de momento cinco y medio para llegar al descanso Olympiacos

Voz 0919 03:18 Barça treinta y dos el gran partido de la tarde se juega en Vitoria Baskonia Zalguiris el Baskonia está a una victoria de meterse entre los ocho mejores en la siguiente fase de la Euroliga va a haber un ambientazo seguro Kevin Fernández buenas

Voz 1179 03:32 hola Gallego buenas tardes todavía en familia pero va a haber un ambientazo por encima de los diez mil personas en el Buesa Arena en lo deportivo te cuento que hay sorpresa sorpresa porque el club había descartado a Marcelinho Huertas por un problema en la muñeca pero está completando la ronda de calentamiento con normalidad está con un vendaje parece que va a jugar el brazo el base brasileño descartado el capitán toco Shengelia aquí enfrente el Zalguiris de Saras Jasikevicius que pelea por entrar entre los cuatro primeros la cuentas claras y Baskonia gana iba a cabo y pierde estará entre los ocho primeros clasificados yen minutos para que arranque este Baskonia Zalguiris en el Buesa y mañana

Voz 0919 04:07 el sorteo de cuartos de final de la Champions ya sabéis España el país que más equipos ha metido en esta ronda con el campeón el Real Madrid el Barcelona y en Sevilla enseguida vamos con todo como siempre lo primero vuestros sudada para todos los españoles

Voz 5 04:23 el Sage es de guasa buenas tardes Gallito

Voz 1187 04:27 quiero mandar un mensaje para proponer el premio no ver a los médicos del Barcelona por todas las lesiones es espectacular recuperación sale el comunicado del club cuatro semanas de baja se recupera de quince días tres semanas de baja se recuperan en una semana porqué ha dicho tres semanas seguro que en una semana o poco más está jugando ya está estoy a estar un mes quince días a recupera qué pena de no vivir más cerca de ese servicio técnico tan maravilloso porque con dos costillas no tras dos meses y pico lo mismo en quince días estaba ya para ir al curro un saludo

Voz 6 05:04 con dos costillas fracturadas dos meses o más dejad vuestros mensajes

Voz 7 05:11 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 8 05:24 su veinticinco para Jesús Gallego llora veinticinco Deportes Gallego la mujer que mandan mensajes a favor en Madrid todos los día que familia tuya que toda la pone

Voz 7 05:36 sí qué empacho mordió el guasa de Hora veinticinco Deportes se hizo hachas nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 9 05:49 no el familia carnal pero como Maite es oyente asiduo del programa como si fuera familia empezamos

Voz 0919 06:05 pero vamos a cambiar la sintonía por favor vamos a cambiar la sintonía porque tenemos un nuevo capítulo un nuevo capítulo

Voz 5 06:12 en el paro

Voz 0919 06:14 Tron del furgón

Voz 5 06:17 como el de hoy se titula Juego sucio hay unas personas que quieren mi cabeza colgada

Voz 10 06:24 cómo se tiene la cabeza los toros son los ciervos de Tetra detras vistan Chang que me siento un leprosos porque me han echado Albarrán y a mi familia

Voz 11 06:34 sólo del fue Burque

Voz 0919 06:38 quedan tres semanas para que se elija al nuevo patrón del fútbol español hoy se han hecho oficiales las dos candidaturas los dos aspirantes ya sabéis

Voz 5 06:48 la Real tesorero Rubiales pundonor bien entré

Voz 0919 06:53 semanas por delante para ganarse los apoyos para convencer para conseguir para mercadear para con

Voz 5 07:00 estar para comerciar para traficar con esos votos

Voz 0919 07:07 no ha hecho sino empezar la campaña

Voz 5 07:10 sí ya hay acusaciones de juego sucio

Voz 0919 07:14 en ambas partes Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes acusado de juego sucio porque

Voz 0231 07:19 mira en la acusan de pedir avales siendo presidente digamos en funciones esto no es cierto pero sí que gente de la Federación como Sánchez Arminio pidió a los árbitros el aval para Larrea este modelo de asamblea favorece a controlar el sistema desde dentro lo hacen los dos bandos pero el aparato federativo trabaja en pro de Larrea algo que molesta mucho a Rubiales

Voz 0919 07:39 el aparato federativo trabaja en pro de Larrea y al aspirante Rubiales porque se dice que no está actuando todo lo Lin

Voz 0231 07:50 previamente que debería esta noche las peras le va a encantar a los oyentes varios presidentes afines a Rubiales están mosqueados con él porque piensan que les han mentido y que tiene muchos menos de los ochenta y siete avales que dice en torno a cincuenta ir agarra T si ven que la ganar no descartan cambiar el voto a última hora para ir el nueve con el ganador en Cantabria duda Baleares sigue sin saber que elegir entre susto o muerte y el más fiel a Rubiales a pundonor es el catalán a esta hora la votación sigue a favor de Larrea pero yo te diría que por aproximadamente diez

Voz 5 08:27 hasta el día nueve de abril tiempo un consejo para Larrea hay Rubiales mantengan cerca sus amigos pero más cerca

Voz 6 08:46 un viento fortísimo una casa sin asegurar ida de que te cubre los desperfectos eso sí que es una catástrofe evitarlo contrata línea directa porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 12 09:02 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza T toman sido Ömer porque han sido Ömer contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 6 09:13 unen Sanjay el perdona puedes repetirlo con San número cincuenta y seis deja todo que nos hayamos entendido

Voz 5 09:21 Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tanto lejos como quieras líneas ICO

Voz 6 09:27 empiezo a creer se sabe

Voz 5 09:30 informa en tu banco ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno que

Voz 13 09:35 motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su

Voz 1 09:39 es destacable que lo haya ganado seis años consecutivo

Voz 5 09:42 no es extra Ordinas

Voz 14 09:45 Mario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FCB condiciones en punto es

Voz 6 09:56 prueba lo él de red de concesionarios

Voz 0919 10:04 minuto ochenta y uno de partido en San Mamés el Atlético pierde uno dos con el Olympique de Marsella el equipo de San Mamés tendría que marcar cuatro goles en los ocho que resta para estar en la siguiente fase de la Europa League lo tiene imposible ya el Atleti de el Cuco Ziganda ha hecho eso trabajo el Atlético de Madrid que ha ganado el partido de vuelta en Moscú uno cinco al Lokomotiv a punto de regresar la expedición a España Pedro Fullana con qué ambiente supongo que euforia muy buenas tardes

Voz 15 10:34 qué tal Gallego muy buenas tardes si con la victoria porque esa juega lleguen con una buena actitud del equipo a pesar de que la pero ya prácticamente ya estaba sentenciado el partido de ida sobre todo con esa estas problema si esa preocupación por los lesionados sobre todo Filipe Luis con ese fuerte traumatismo en la pierna izquierda mañana van a realizar médicas para descartar que tenga afectado el peroné si así fuese evidentemente tendrían problema serio el Atlético de Madrid con la baja de hecho difiere cada cosa semana mal te ves lo de Juanfran con molestias musculares a retirar el descanso precisamente por precaución las dos notas negativas sin duda de un bombardeo el Athletic Aduriz serio con goles en el marcador yo que destacados sobre todo eso la actitud del equipo en un día como

Voz 0501 11:18 admiración yo siempre digo que en la vida uno Se lo valora por más que nada por la actitud que ponen todo sea sea camarero empresario posa Saga verá bestia o entrenador pero de la actitud de lo único que vale de verdad yo lo sigo admirando a mis jugadores porque donde van

Voz 0919 11:41 un gol de Correa un golazo de Griezmann un gol de Saúl dos de Fernando Torres Fullana que ha aprovechado esos minutos

Voz 15 11:50 sí ellos aprovecha eh porque lleva siete esta temporada es el delantero con menos minutos en por ejemplo lleva sólo dos goles menos que Kevin Gameiro así que que está metiendo en una buena dinámica goleadora Torres cuando juega segundo doblete de la temporada ya lo hizo en la Copa del Rey yo dos goles también importantes en uno de sus últimos partidos segura en Europa con la camiseta del Atlético de Madrid Simeone tiene claro que si Torres ha llegado a hacer lo que es es precisamente por partidos como el de hoy

Voz 0501 12:17 comprometido involucrado buscando el bien de del equipo y sobre todo el grupo italiano hizo un buen partido como como su compañero definió muy bien en el segundo gol su actitud de lo que yo llamo lo ha movilizado siempre en este deporte

Voz 0919 12:36 bueno pues el Atlético que regresa después de haberse metido en cuartos de final de la Europa League en esa expedición va a un hombre que es noticia Lucas Hernández el central o lateral del Atlético de Madrid cuando tiene que jugar en esa posición que ha sido convocado por la selección francesa de fútbol

Voz 6 12:54 Paul

Voz 0919 12:55 la noticia es que hace apenas una semana parecía que Lucas Hernández iba a jugar con la selección española estaba en los planes de Lopetegui incluso para el próximo Mundial que ha pasado Javier R buenas tal hola qué tal buenas tardes pues que esos papeles no llegaban textualmente la Federación informaba la cadena ser un alto hombre que ha llevado todas las bueno negociaciones para que Lucas fuera español no puede jugar

Voz 16 13:19 Barcón nosotros textualmente se puede leer en ese mensaje así que Lucas quiere jugar el Mundial y lo va a hacer con Francia convocado con deseamos que está muy contento también al futbolista que acaba de colgar un tuit dice que está orgulloso de representar a los blues por tanto va a ser compañero de Varane y también de la por otro futbolista que jugó a dos barajas y que también cogió la selección francesa recordemos que Lucas hace una semana dijo Gallego textualmente hablo mejor español que francés me gustaría jugar con la selección española de fútbol

Voz 0919 13:48 finalmente va a jugar con la de Francia mañana lista de Lopetegui para los dos amistosos que vamos a jugar de preparación para el Mundial novedades importantes Espert

Voz 16 13:57 bueno bueno no está Busquets se puede apañar con Illarramendi con Saúl que por ejemplo jugó en esa zona de pivotes espera a hombres de banda como Lucas Vázquez que en el Real Madrid está jugando francamente bien también el caso de Sarabia de el Sevilla un futbolista que le gusta mucho Lopetegui en punta hombre está Diego Costa está Morata está Aspas ir Rodrigo pero hay futbolistas como Mariano que también llama a la puerta de la selección no sé si Parera mundial o de Gerard Moreno del Espanyol aunque lo tiene muy complicado porque sólo son veintitrés

Voz 0919 14:26 mañana contamos la lista de Lopetegui otro protagonista de las últimas horas este este hombre que habla vais a conocerlo rápidamente ha llegado decía lo opera ustedes la verdad bueno pues la sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a Manuel Ruiz de Lopera de los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal por los que fue acusado en relación a su gestión del club esto que supone que se dice de esto en Sevilla Santi Ortega buenas tardes

Voz 1870 15:15 buenas tardes Gallego que momento no se ha hecho recordar por cierto con esa histórica frase de Lopera ese momento histórico del denostado Lopera hace ya algún tiempo efectivamente con esta absolución por esos delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal que se les ha acusado a durante muchos años prácticamente no ocurre nada porque

Voz 0919 15:33 en el dos mil diecisiete

Voz 1870 15:35 el pacto la venta del club he a los actuales principales accionistas de la entidad y por tanto ese pacto prácticamente no estaba vinculado ciertamente la presión que sufrió el hecho de verse abocado la posibilidad entrar en la cárcel forzaron ese pacto del que él sale ganando aproximadamente unos quince millones de euros pero que evidentemente el valor del club es mucho mayor así que termina después de diez años después de la primera denuncia una historia que aún puede ser recurrida pero con poca posibilidad de prosperar Lopera ahora sí ya es historia en el Betis aunque su imagen ha quedado al menos algo más limpia lo que esto no supone

Voz 0919 16:05 que vaya a querer volver a meterse en su país

Voz 1870 16:07 qué te da acciones está absolutamente vendido y traspasar el acciones ya se han puesto a la venta haya sido compradas protagonistas ya no hay ninguna marcha atrás a eso pero él tenía la evidentemente la preocupación de que su imagen quedara algo más limpia de lo que estaba con esta solución desde luego que queda

Voz 0919 16:23 gracias Santi Ortega otro protagonista de las últimas horas eh

Voz 1870 16:26 es Sergio Busquets que se lesionó

Voz 0919 16:29 ayer jugando con el Barcelona ante el Chelsea ir tiene para un tiempo de baja para cuanto Adrià ve buenas tardes hola Gallego qué tal

Voz 0017 16:38 las tardes pues para tres semanas ayer se tuvo que retirar del campo en el minuto sesenta y uno tras recibir un pisotón de Giroud te esta mañana le han hecho pruebas se ha confirmado que tiene una fractura en el quinto dedo del pie derecho con herida estará como digo aproximadamente tres semanas de baja para recuperarse con lo que se perderá seguro el partido de Liga de este domingo frente al Athletic Club en el Camp Nou los dos partidos con la selección española en teoría también la visita al campo del Sevilla y el objetivo es que llegue al partido de ida de los cuartos de final de la Champions el Barça que ha entrenado esta mañana pensando ya en este partido de Liga frente al Athletic de Bilbao recordemos que Luis Suárez no jugará este partido porque está sancionado al delantero uruguayo mañana se celebra el sorteo de los cuartos de final

Voz 0919 17:24 de la Liga de Campeones recuerdo Real Madrid Barcelona Sevilla tres españoles Juve Roma dos italianos Liverpool y el Manchester City de Pep Guardiola dos británicos y el Bayern de Munich de el viejo y casi eterno Joop Heynckes mañana es sorteo totalmente puro así que podemos tener ya hay muchas posibilidades un enfrentamiento entre equipos españoles vamos a ver cómo está el partido de San Mamés entre el Athletic y el Olympique de Marsella todo decidido Diego sede

Voz 0699 18:01 solamente queda certificar en la Europa de estamos en el ochenta y ocho ochenta y nueve de partido uno dos el Athletic ante el Olympique de Marsella

Voz 0919 18:10 baloncesto está jugando en Barcelona en la cancha del Olympiacos Saisó

Voz 0699 18:16 al descanso acaba de llegar al partido de momento dos arriba el Barcelona muy igualado Olympiacos XXXVIII Barça cuarto

Voz 0919 18:22 terminó el partido del Valencia con el Estrella Roja Guaita

Voz 15 18:27 otra

Voz 4 18:28 XVI pero Dios reza este arroja ciento seis Valencia Basket noventa

Voz 0919 18:33 seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 12 18:36 pienso que que y centrar todos más seguros a la mutua hito porque no te los tres piensan

Voz 5 18:41 el coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones punto a punto

Voz 17 18:55 ves porque es era que nos ocurra hemos tampoco el regalo del Día del Padre será porque sabemos que el el regalo le da igual a él le da igual un descapotable rojo o negro un chalé con piscina de riñón o con piscina olímpica

Voz 18 19:07 a es que les da igual este lunes diecinueve de marzo sorteo del Día del padre de Lotería Nacional quince millones de parecerán bien

Voz 19 19:17 yo apago por los bosques hago por los ríos cuyo a Paco por la energía renovable contra el cambio climático tienes muchas razones para dar el P el veinticuatro de marzo con con la hora del planeta de UV WRC y apaga la luz de ocho y media a nueve y media entra en Hora del Planeta punto es únete prisa contra el cambio climático

Voz 20 19:45 novillos tus este teatral

Voz 5 19:49 mutuo en cambio a los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad el motor de dan hasta cinco

Voz 1704 19:55 de seis kilómetros más por depósito afirmación

Voz 13 19:58 mira para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos

Voz 6 20:05 con Hora veinticinco Deportes

Voz 21 20:08 Jesús Gallego Cadena SER

Voz 22 20:18 el día en que llevas años aplazando a la porra ya esta aquí la porra de robo se les percaté nuestra aplicación participa a los resultados de la jornada el equipo tras ganar cien mil euros y con cien mil euros tu vida cambie

Voz 6 20:37 va picar Figaredo cambio no en vano el primer Carrusel todos los goles valen Cadena SER

Voz 23 20:46 sí

Voz 11 20:49 eh

Voz 0919 20:54 clasificado el Atlético de Madrid para los cuartos de la Europa League y a punto de ser eliminado el Athletic de Bilbao en San Mamés que sigue perdiendo uno dos hay otros partidos en juego y otros rivales que ya tienen prácticamente del boleto José

Voz 1704 21:06 ahora buenas tardes qué tal muy buenas tardes Gallego sobre todo la emoción está en el Viktoria Pilsen dos Sporting de Portugal cero minuto noventa y cuatro este resultado nos llevaría a la prórroga y eso que has fallado un penalti pas dos el delantero del conjunto luso que podía haberle dado la clasificación al equipo de Coentrao Matías compañía así que ahora mismo dos dos está a punto de finalizar este partido nos iríamos a la prórroga está a un gol de forzar la prórroga también el Zenit de San Petersburgo empate a uno ante el Red Bull si el equipo alemán ganó dos a uno en la ida han fallado un penalti timo Bernesga la gran estrella del conjunto alemán a falta de cinco minutos para el final así que sólo queda un minuto de añadido con un gol el PNV forzaría la prórroga si no pasa nada en este minuto el Red Bull Lexus se clasificaría para cuartos de final el que tiene ya prácticamente todos piensen cuartos es la Lakshmi que gana cero dos

Voz 5 21:54 Dinamo de Kiev habían empatado a dos en la ida

Voz 0919 22:05 más cosas fase final de la Copa del Rey de fútbol sala de la Copa de España de cuartos de final en Madrid resultados tenemos ya Toni en el

Voz 24 22:19 hoy dicen está ganando el Palma Futsal dos uno al Pozo Murcia primera sorpresa en el primer partido de esta Copa el pabellón no lleno pero bastante lleno el Bicing Centre aparece los deportes queda minuto y medio Ana protestan Antonio Badía en el pabellón dos uno al Pozo Murcia luego a las nueve y cuarto el Movistar Inter el Rey de Copas que lleva diez dos consecutivas se enfrentará a Osasuna más grandes

Voz 0919 22:42 este fin de semana comienza el Mundial de motociclismo con el Gran Premio de Qatar todo el mundo pendiente de Márquez lo reñido que parece bastar el campeonato de Moto GP noticias de las últimas horas la renovación de Valentino Rossi eternamente Mela Chércoles buenas tardes

Voz 15 22:59 o es que Rafa gallegos efectivamente estamos esperando que arranquen los motores sacarán atrás queda la pretemporada el diez y el anuncio de renovación de Valentino Rossi por dos temporadas más con Yamaha como mínimo hasta dos mil veinte es decir que tendremos a Valentino Rossi corriendo la parrilla de Moto GP con cuarenta y uno años este año va a empezar con treinta y nueve joder que ha dicho que no garantiza que este es el último contrato que firma es más hasta se ha reído cuando ha comentado porque no hasta los cuarenta y seis que he dicho él porque no así que a disfrutar que tenemos Valentino para rato toda la parrilla mundialista del parque consultada por nosotros aplaudido esta decisión y a partir de mañana demostrar Valentino en lo que he dicho aquí continúa porque se siente competitivo todavía eso sí el hombre va este año vuelve a ser mar Malki

Voz 0919 23:43 mañana primeros entrenamientos lo contaremos gracias a baloncesto ya sabes que Valencia Basket ha perdido de paliza con el Estrella Roja la Euroliga tiene ahora mismo al Barça jugando en la cancha del Olympiacos imposibilidades para el equipo de Pesic cómo estás Saisó

Voz 0699 23:58 vemos que el partido de momento está ahora en el descanso en el Pabellón de la Paz y la Amistad dominando en Barcelona que ha hecho una muy buena primera parte XXXVIII a cuarenta como siempre Spanoulis el mejor de los griegos tres ocho para Olympiakos cuatro cero cuarenta para el Barça

Voz 0919 24:12 el gran partido de la noche se juega en el Fernando Buesa de Vitoria Baskonia Zalguiris el Baskonia una victoria de estar entre los ocho mejores de Europa como ha empezado Kevin empezado mandón el Baskonia con un parcial ocho cero de salida en los primeros tres minutos con cinco puntos de piensen Poitier el pívot francés dominante del Baskonia pero el equipo de Sara ya sé que Vicious

Voz 1179 24:32 espera un poco las fuerzas ahora mismo faltan cuatro minutos cuarenta segundos para el final del primer cuarto marcador Baskonia once Zalguiris de Lituania ocho mañana jugará en Unicaja

Voz 0919 24:42 con el Panathinaikos novedades en la previa Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 15 24:47 hola buenas tardes sobre todo en Honorario es habitual

Voz 25 24:49 durante la noche las cuentas son claras para pasar a la siguiente fase tienen que ganar todos en casa y alguna victoria fuera eso es lo que han propuesto la baja Marine va a ser importante siguen buscando sustituto del mercado aunque no encuentran nada que se pueda adecuar y lo más importante también sensibles a llenar no queda ni una sola entrada prácticamente para el partido de mañana en el Martín Carpena

Voz 0919 25:10 n vea lo más destacado de la pasada madrugada en lo que tenemos por delante Paco Hernández buenas tardes Gallego buenas tardes pues por ejemplo los barrios

Voz 26 25:18 los Lakers con veintiséis puntos y seis asistencias de Kevin Duran el partido terminó ciento diecisiete ciento seis también con doble doble de Julia en la es la séptima victoria seguida de Golden State ante el equipo de Los Ángeles y undécimo triunfo en casa para los barrios además Orlando derrotó por ciento veintiséis ciento diecisiete a Milwaukee Boston ciento veinticuatro Washington ciento veinticinco Sacramento ciento veintitrés ciento diecinueve para Miami

Voz 0919 25:42 para hoy Portland Cleveland Cavaliers a las

Voz 26 25:44 desde la madrugada pendientes de José Manuel Calderón que en su último partido superó las cinco mil asistencias en la NBA también pendientes de los hermanos Gasol Memphis llegó a la una y a la una y media San Antón Espert Pellicano para

Voz 0919 25:55 los aficionados de la segunda división las novedades de sus equipos seguro que están en el Play Segunda que ya está en la web de la Cadena SER Oscar giro hola Gallego muy buenas esta semana en Play Segunda hablamos del posible cambio de líder el Rayo lo puede quitar el liderato al Huesca analizar

Voz 1643 26:11 los tres partidos que enfrentan a seis de los ocho primeros además hablamos con Sergi Guardiola el delantero de Córdoba que renovado hasta dos mil veintidós y que nos explica por qué El Vestuario cree todavía en el milagro de la salvación y además os contamos el hallazgo que va a tener la Unión Deportiva Almería este fin de semana con el pequeño Gabriel va a llevar un pescaíto

Voz 0919 26:29 en la parte izquierda del gran iniciativa gracias Oscar eliminado el Athletic clasificado el Atlético ya han terminado los partidos que estábamos esperando Palacio quién se mete en cuartos de final de la Europa

Voz 1038 26:41 la Lazio ganado cero dos andino en Kiev y también el R26 que empató a uno ante el Zenit hizo bueno el dos a uno de la ida así que tenemos esos dos equipos cuarto de final acompañando a Marsella Atlético de Madrid ya está en la prórroga va a comenzar en unos minutos el Viktoria Pilsen Sporting de Portugal para las nueve y cinco el partidazo de la jornada Arsenal Milan cero dos para los gunners en la ida

Voz 6 27:02 a ninguno compara los austriacos y Olympique de Lyon CSKA de Moscú

Voz 0919 27:06 es una semana cerramos hora25 deportes con Franz Ferdinand que él sábado presentan sí

Voz 27 27:11 nuevo disco en Madrid

Voz 0919 27:16 Toni López pendiente de la Copa de fútbol sala

Voz 24 27:19 queda a medio minuto para que termine el primer cuarto de final por ahora sorpresa el Palma Futsal que estaban en un mal momento dos uno ganar Pozo Murcia a falta de medio minuto para el final a las nueve y cuarto Movistar Inter Osasuna Magna

Voz 27 27:30 aquí lo dejamos ahora continúa hora25 con Ángels Barceló y a las once y media El Larguero hoy un invitado especial en el programa lo perdáis un saludo de Gallego hasta mañana gracias escuchar a Dios