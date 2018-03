Ochenta años, cuarenta trabajados y ni para una cerveza

Voz 0194 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló me van a permitir que me cuele en la cocina de la casa de Juan Gómez en Sevilla en Bellavista ahora ahí están Juan está su mujer está su hija Mari Carmen su yerno y sus dos nietos Maricarmen buenas noches

Voz 1 00:17 buenas noches cena siempre en casa

Voz 0194 00:20 les

Voz 1 00:21 hay veces que si otros receptores llevó la comida para cenar en casa pero si no cenas te llevas el TAD per sí comer dónde comes en caso de mi opinión no me la llevo en mi casa cuantas

Voz 0194 00:33 personas coméis en casa de tus padres cada día Maricarmen

Voz 1 00:37 ocho quiénes sois pues mi padre nosotros yo o mi marido y mi hermana incluía porque todos allí fue porque no tenemos para comer y ello no ayudan

Voz 0194 00:51 sea tú sabes lo que puede dar de sí una pensión bueno más que tu a tu padre debe saber lo que puede dar de sí una pensión no porque a tu casa que dinero llega Maricarmen M

Voz 1 01:02 caza la más que una ayuda de cuatrocientos veintiséis euros estás en paro tú si tu marido también desde el que está cobrando la ayuda desde cuánto tiempo lleváis en paro pues el acto trabando hace poco está cobrando la ayuda pero yo ya llevo para buen tiempo cuánto tiempo hace que estáis yendo a comer y a cenar au pair de comida cena en casa de de tu padre es un montón de tiempo ya entonces padres que dicen pues nada ayudando que van a hacerlo pobre que Congo donde comen dos comen ocho no puede cuántos hijos que hace poco pero pero tu madre debe ser una maestra seguro no de poco hacer mucho si la verdad cuanto que os ella echar Paco me para todo el que venga bien que os ha hecho ir de cena qué toca hoy cenar hoy fue la verdad es que no sé qué es lo que pensaba CEO

Voz 2 01:58 mirado todavía con esto de la radio de la radio no

Voz 0194 02:01 mira lo todavía no

Voz 1 02:03 dos hijos tienes Maricarmen dos de qué edades uno de veinticinco y el otro de diez viven los dos

Voz 0194 02:11 en vosotros

Voz 1 02:12 no el chico vive con conmigo pero el Grande con mi padre

Voz 0194 02:17 vive osea viven en la casa que estás ahora y cómo cómo es que vive en casa de los abuelos

Voz 1 02:22 pues porque yo cuando él era chico estaba trabajando y entonces como no podía Lopo se quedaba aquí porque mi madre a la que me lo recogía en el colegio ya después no se quiso venir con los otros dos hermanos porque tenía aquí lo a mí lo tenía todo claro ya se quedó con ello ya lo que es más bello que mio

Voz 0194 02:42 el pequeño que dice porque vais a comer y a cenar siempre a casa de los abuelos

Voz 1 02:46 pues nada que que como no hay él se da cuenta de que en casa no hay sí sí que se da porque nosotros cuando lo pide cosas les decimos que no podemos Maricamen ahora siguen los fuente bastante

Voz 0194 03:00 la seguimos hablando con vosotros porque hasta la casa de tus padres acercado nuestra compañera de Radio Sevilla Mari Cruz Barroso Marie Claude muy buenas noches buenas noches ha sido desde Radio Sevilla a esta casa que pone una mesa para ocho personas habitualmente que dónde estás

Voz 3 03:17 Salinas hemos venido Ángels nos hemos venido a casa de de Juan Juan y Francisca una casa que es que es acogedora como lo son ellos estacas estar en el barrio de de Bellavista en la calle Calderé Eros que es un estrecho callejón donde bueno por cierto todos los vecinos se conocen un barrio un barrio de trabajadores porque eso es lo que ha hecho Juan durante toda su vida a trabajar durante más de cuarenta años cotizando desde hace

Voz 1 03:41 más de veinte arrimando el hombro para para ayudar

Voz 0194 03:44 asa a toda su familia como has escuchado cómo es esa casa

Voz 3 03:48 pues nosotros estamos aquí sentados alrededor de una mesa de camilla en casa de Juan el tercer está puesto en esta habitación este pequeño salón adornado con retratos familiares de hijos y nietos de Juan y de su esposa Francisca por todas partes una una casa como te digo muy acogedora la misma que cada día reúne a comer a cenar o a desayunar a ocho personas porque no solamente almuerza en cenan a veces vienen incluso a desayunar una casa por cierto Ángels que esta familia además podría incluso perder porque sirvió de aval para la hipoteca de su otra hija la pequeña que los años peores de la crisis pues tampoco puedo pagarla una historia esta que ejemplifica Nos parece que ejemplifica a la perfección como los pensionistas mantienen y han mantenido en los peores años de la crisis a varias generaciones

Voz 0194 04:36 sería el más claro ejemplo no sólo por el hecho de que tengan que comer cada día y los hijos los yernos y los nietos sino porque en su momento incluso con la pensión de los abuelos se tuvo que avalar una vivienda Juan está también ahí no

Voz 3 04:50 aquí está con nosotros jugar muy buenas noches

Voz 1 04:54 cuántos años tiene usted Juan

Voz 0194 04:57 lo ochenta y cinco de los ochenta recién cumplidos se encuentra bien regular regular porque tengo que va mucho más allá y esta mañana ha tenido que a lo pita y todo pero que no se que no sea nada que no sea nada Juan que no sea nada cuenta con mucha gracia no menos estaba contando su hija que cada día son ocho en su mesa con qué dinero que que pensión tiene usted Juan

Voz 2 05:21 yo tengo cobró novecientos cuarenta y uno pero me quitan ciento treinta y nueve Ni Pico por una una multa que tenemos de mi señora que tuvo cobrando una paga la Junta Andalucía Ia nueva x tiempo dieron que nueve pertenecía EPO tiene que pagar

Voz 0194 05:40 todo lo todo lo tiene que pagar tiene que devolver todo todo lo que le habían dado esos novecientos cuarenta y uno euros menos los ciento y pico que le quitan le da para todo porque tienen que pagar luego cine que acumula otro como un chicle tira luz como lo hacen como

Voz 2 05:59 sin duda aquí poniendo allí que ahora me ha venido la luz no barbaridad que yo eso no lo paga nunca ni soñando Islam Le he dicho que no lo ya que haga lo que quiera verla preocupada porque yo me quedan cuatro ciento de oro en de cuadros y donó trescientos la cartilla mediada N Si yo pago doscientos Drew que como yo de aquel que le quiera estricta

Voz 0194 06:23 no sólo lo apliquen no sólo lo que como usted sino lo que comen los ocho que se sientan allí en la mesa no claro su mujer su mujer y le pregunta a Mari Carmen su mujer debe ser una maestra de estirar la comida no que lo deje que lo inseguro que además aseguró que además lo que les hace esta rico

Voz 2 06:42 ahí te has confundida fuera uno que no sea muy Jude para nosotros lo teníamos bastante pero es que hay claras las circunstancias y no me puedo permitir lunes y nieve va a tomar una cerveza me gusta como Parker Juan eh

Voz 0194 06:59 qué qué piensa usted de esa subida del cero veinticinco de las pensiones

Voz 2 07:05 que que que que puede pensar está trabajando toda su vida cotizando todo mi vida que que a mí me queda dijera que Maqueda porque cada taza es una estafa

Voz 0194 07:20 lo que está haciendo

Voz 2 07:22 yo cobro unos reciente pico a quién cobra seiscientos setecientos y quinientos esa criatura de está en que Togo tienen personal arrimar porque porque la vida está Humala está haciendo clic en un gran ve es si hay quien se quita la comida de plan de la boca para que Liu ariete

Voz 0194 07:40 porque usted conoce más caso a él conoce más casos no de pensionistas que que tienen que atender que tienen que atender a la familia

Voz 2 07:47 personas están vivió muy bien que lo he visto yo que lo conozco de aquí de toda la vida de barrio irá teniendo a comer comedor de la de Cáritas porque

Voz 4 07:57 la criatura tiene que ha con Madrid

Voz 0194 08:01 su mujer Francisca trabajaba

Voz 2 08:03 no es de sorteo si mucho pero una vez modelo muy pronto tuvimos en cinco años cuatro hijos voy cuanto estiraron con cuenta además ya tenía la casa para trabajar

Voz 0194 08:17 cuánto tiempo hace que son ocho personas a comer o a cenar hace mucho tiempo

Voz 2 08:21 por obedecer es lucho desde dos mil ocho dos mil nueve que perdón la Clichy que Pedrajas Lily que trabajan están dos días el traslado de todos

Voz 4 08:31 que eso es lo tienen Eripea Nani porque te echara a trabajar y que tiene Leterme que coches

Voz 2 08:38 me dieron gasolina gana treinta porque fuera del que le queda

Voz 0194 08:42 pero lo que paga que Maricarmen cuántas veces piensas que a estas alturas que a lo mejor debería deberíamos ser nosotros los que ayudáramos a nuestros padres y son ellos los que nos ayudan a nosotros que piensas

Voz 1 08:53 pues la verdad que en vez de tres yo lo que no va a ayudar nosotros tendríamos que hacernos otro pero como mala me lo mal que por lo menos los tenemos a ello soy una fan en avenida sí sí la la pinta da la sensación escuchando a vosotros la verdad María yo no sé si tú has averiguado lo que hay decena

Voz 5 09:14 no no la estaba dentro echaban un poquito nervioso esperando luego hemos llegado así

Voz 6 09:19 las hemos puesto a charlar con ellos hemos empezado a montar cables por todas partes

Voz 7 09:23 allí la verdad ellos ni siquiera

Voz 3 09:26 ni siquiera nos han dicho que iban a cenar

Voz 6 09:28 porque yo creo que se han olvidado porque la complicidad a visitarnos

Voz 0194 09:32 Nos hemos metido que lo que más nos gusta no colarse en las casas la que vive me dice Francisca que quiere contarte a tiene preparada no pasa nada francés

Voz 7 09:41 qué ha hecho pero claro

Voz 0194 09:45 hacer una una sopa de puchero Francisca que le queda buena

Voz 8 09:51 puede algo con

Voz 7 09:53 porque eh

Voz 5 09:59 un huevo les soplan que también le pone un huevo Francisca le habían

Voz 0194 10:06 y como cada día tiene que pensar lo que les da de comer

Voz 7 10:09 pero dos días todo habría todos los días a veces me porque es que nos pone Francisca que tengo la cabeza

Voz 0194 10:21 qué queda tiene usted queda tome usted no queda tiene usted setenta y tres pues que tengan mucha salud por mucho tiempo y que puedan dejar de ayudar a sus hijos porque eso querrá decir que sus hijos ya no lo necesitan

Voz 2 10:35 Francisca Juanda Maricarmen a ver qué te pongas ve hoy que Ike trabajáis Ridder trabajo y salud y así colombiano no me dan darlas yo juego abogado porque claro

Voz 1 10:51 que si la verdad que que

Voz 2 10:54 dando pena que yo trabado Mi convivida yo gracias a Dios no está para nunca ataques me tuve copera de la parda ya tuve que dejar de trabajar por fuerzas mayores pues a

Voz 0194 11:05 Dead como que nos hayan dejado colar esta noche en su cocina en su casa y que CNN

Voz 2 11:10 hará tapa para cosas abiertas siempre que usted de quién me lo imagino un beso bien grande Mari Cruz muchísimas gracias gracias