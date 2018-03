Varane, cuando colgó a Zidane: "Estaba muy agobiado"

Voz 1267

00:34

bueno es es un periodo muy muy complicado intenso de mi vida a me recuerdo mi madre me decía seguramente son los meses más locos de tu vida porque bueno a empecé a jugar a nivel profesional en noviembre con Lens estábamos en una situación muy complicada ha para no bajar a Segunda y bueno en esta temporada pues puso plazas muchas cosas y como he jugando me llaman muchos agente mucha gente para para un montón de cosas que al final eso bueno ya no lo quiere hablar Alavés tenía unos exámenes a final de temporada Italia o yo sabía que tenía que salir de Lens porque estaban en una situación complicada a nivel económico nada tenía que muchas cosas que pensar en ese momento una tarde me llama si subo pero no sabía que era él apenas pero escuchaba estado así como o uno más que nada