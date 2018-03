Varane: "Jamás me iría al Barça"

Voz 1375 00:00 te vamos a decir adiós a Rafa Varane pero tiene que preparado Álvaro Benito diez o quince preguntas para conocer un poquito más a al francés que al cabo son diez ahora no solo digo lo que vemos así que Papa hace poco cuánto cuánto hace casi boba un año un añito qué tal muy bien los pañales y eso viene muy bien es niño o niña se llama Rubén Rubén duerme bien nombres español nombre español

Voz 1 00:22 sí

Voz 1375 00:23 a sí señor duerme bien y eso sí sí sí pero tiene mucha energía pues aquí no queda nada no a Rudy a jugar al rol como hicieron mis padres como hicieron tus padres contigo lo apuntará ayudo a lo que sea más del Madrid no sí claro por favor me está poniendo Pablo Arévalo mira lo Pablo Arévalo lo tengo ahí es el técnico de sonido me está haciendo tiene una cuneta la hacemos el último test de Álvaro hoy despedimos a al francés vale si metemos hábitos otro escritas sobre todo por si acaso que por si acaso lo que hacemos depende de lo que pase en Bilbao sí sí sí pero no acaba de decir el país que hay dos dos dos de seguridad uno de ellos grave y dos sí sabe si si aficiones de dos vigilantes de seguridad en San Mamés heridos por ultras del Olympique de Marsella apuñalado a la pregunta deportiva la tienes Clara porque están sino está claro vale vale entonces hacemos esto le acaba haciendo la última pregunta de esto y terminamos Madrid después le haces una última Uribe digo de eso digo es lo más difícil claro merced vale bueno pues Álvaro Benito está en sus manos Rafa habrán todo el mundo a ser breve con pases B no te debe y concesiones ya para acabar son diez preguntas muy sencillas casi de sí o no qué tipo de música escuchas en tu coche

Voz 2 01:42 un poco de todos pero sobre todo

Voz 3 01:44 haré envíe aprende un poquito de rap francés rap americano lo venimos

Voz 1375 01:49 los Romero madre diciendo ahora mismo eso que tengo que no lo conocen ya lo conocen y siquiera

Voz 2 01:57 no un poco de todo no me gusta mucho pero va haciendo todo a favor no faltar a la verdad

Voz 4 02:03 porque es verdad que ya tiene te gusta el rol abrasado por favor por favor en vacaciones playa montaña playa

Voz 2 02:13 Martinica tu lugar preferido de madre

Voz 1375 02:19 en una mesa pocas es el Bernabeus claro

Voz 4 02:24 a ver yo tampoco está mal después

Voz 2 02:30 yo Valdebebas lo tengo un sitio en particular pero me gusta mucho lo los restaurantes aquí hombre que ser estás viendo ahora como que sería sería no sé cuándo ahora acabo casa de papel qué tal la que hacen buena buena bien me ha gustado mucho cuando acabe su carrera de entrenador no no creo eso decía final mira eso es lo que más echas de menos de Francia como qué es lo que más echas de menos de Francia a tu país has comido

Voz 1 03:04 paella otro

Voz 2 03:06 tortilla otra Champions con el Madrid el Mundial confronta

Voz 1 03:13 no

Voz 1375 03:19 está llamando de complicadísimo esa pregunta más dirías al Barça

Voz 2 03:26 quiere retirar de la madre

Voz 1 03:29 sí

Voz 5 03:30 yo no tengo más señoría ha terminado sillería hemos preguntado qué tal está de golpe del aunque sí que todavía la el resto del golpe en la en la sien

Voz 1375 03:38 en la ceja pero he visto fuerte de rematase de cabeza sí ha sido ver que mermado pero que fuerte

Voz 6 03:49 no a la estábamos

Voz 2 03:51 sábado y ahora está mejor un poquito de color la has hasta un poco mareado no pues fíjate si si si esto

Voz 7 03:57 ha dado nueve no veía la el balón jugado dos jugadas sin sin ver el balón muy bueno no no podía seguir y bueno una hora después ya estaba estaba mejor

Voz 2 04:08 bueno sí la afición es complicado jugar raro sino hubiera sido futbolista que habrías hecho entonces seguramente algo en el deporte como fisio algo así

Voz 1375 04:20 o como le he dicho Álvaro Benito que entrenador no te ves cuando te retires que dentro de muchos años que te ves haciendo no lo sé no lo sé eso hace te ves en Martinica hombre Atari para fomentar es comentarista

Voz 1 04:35 a lo mejor

Voz 2 04:35 eso cambia si se va a cuánto tiempo va a tardar en dar otra entrevista no se ha no me gusta hablar mucho no me gusta prefiero hacer discreto y cuando hablo