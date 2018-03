Varane: "Me gustaría una final de Champions Real Madrid - Barça"

Voz 1 00:00 don Rafael Varane buenas noches

Voz 2 00:20 cuántos años te vas en España buenos seis años es su última temporada no ha sido nunca una entrevista a Radio jamás es un hombre discreto estás a tiempo de irte

Voz 3 00:34 bueno estoy aquí porque bueno no no hablo mucho pero bueno gracias a aceptar esa esa entrevista porque bueno no me gusta hablar mucho pero cuando habló quiero hacerlo de corazón y ser sincero hoy tranquilo oí nada

Voz 4 00:49 la libertad nada más en todos los años que lleva aquí yo recuerdo una entrevista tuya en una en prensa y otra en una revista creo que ejecute no no si hemos estado mirando iban está mirando todos esta tarde al no da entrevistas no te gusta hablar en el campo

Voz 3 01:02 sí eso es la verdad campo pero bueno también es importante que hablar para para cosas también hay que la gente te conozca hay conozca un poquito tu tu personalidad pues

Voz 4 01:15 a Rafa Varane va a ser hoy protagonista en El Larguero íbamos vamos a hablar de un montón de cosas y como él dice cuando le gusta hablar es para hacerlo de corazón y para decir cosas y seguro que hoy íbamos a tener una charla con con el central del Real Madrid que ya es casi uno de la casa no que llevo un montón de años pero es verdad que hemos visto poco le hemos escuchado a poco la primera que te hago tiene que ver con lo de mañana a las doce sorteo

Voz 5 01:35 quieres al Barça en cuartos

Voz 3 01:38 prefiero que no sea un equipo español me gusta bueno en la Champions es también para para conocer otro tipo de fútbol otros equipos a ir bueno si no tocamos son español mejor fijo

Voz 4 01:51 hay que nunca habido una final de Champions Barça Madrid nunca jamás nunca nunca había una final de Champions Barça Real Madrid

Voz 3 01:58 no sería bonito no te gustaría

Voz 4 02:01 no mejor que en cuartos si no yo prefiero una final sería sería la leche

Voz 6 02:07 fíjate qué cara se acaba de poner a Romero narrando ahí esa final de Champions que ahí a ver si Cristiano o Messi da o lo que puede ser eso

Voz 4 02:13 hola Romero muy buenas qué tal merece la época Cristiano Messi se merece esa final no sí sí yo creo que sí bueno romeros que narra vuestros partidos aquí en la Cadena Ser ahí tienes a su derecha yo yo te suelo dar bola siempre

Voz 2 02:27 que quede claro a tu derecha que también te suelen dar bola Xavier Wright y Antón Meana lo hola qué tal hola qué tanto me tiene el nombre del Real Madrid algo que reprocharles

Voz 4 02:37 algo que decirles bueno seguro que me han dado unos palos pero no

Voz 2 02:42 bueno acaba de clavar yo tengo una

Voz 0239 02:45 me gusta poco a poco hablar en comparecer en entrevistas te gusta leer te gusta estar informado de lo que se dice de todo el equipo de lo que pasa en el club

Voz 2 02:54 sí pero cada vez menos esta temporada menos que el año pasado más claro

Voz 3 03:02 es importante tener un poquito de distan sacan todo esto porque claro bueno con los años tienes un poco más de experiencia sabes que bueno un día de abajo hoy tienes que bueno tener un poquito de de distancia para bueno lo importante que es el campo hoy bueno tener más tranquilidad porque sino es decir es todo oí da importancia a todo bueno al final te tengo nuestros

Voz 4 03:28 por ahí Mario Torrejón también hola Mariona noches qué tal pues osea tú en el día a día no por ejemplo el asno Lola todos los días me echas un vistazo así no miro

Voz 1267 03:37 un poquito todo lo que hace las cosas importantes Chávez

Voz 4 03:40 programas de deportes Deportes Cuatro mediodía era también lo Loli

Voz 3 03:44 para practicar un poquito mi español

Voz 4 03:47 bueno bueno pero pero aprendí este español muy pronto

Voz 3 03:50 no bueno en en tres meses

Voz 4 03:52 en tres meses aprendiz español Julio eh

Voz 2 03:55 como veis bueno tendría que abonar Twin tres Bale en cuatro pero bailar

Voz 4 04:03 español de lo que parece o no si sí sienten de todo ya habían si habla bien hablado poco pero habla bien tú con quién aprendiza con algún profesor o con compañeros si con el profesor y luego con con

Voz 3 04:14 compañeros con los fisios

Voz 4 04:17 bueno con amigos también que tenemos aquí

Voz 1670 04:19 pero hablar de verdad hablar el idioma de la de la calle por entender T mejora en El Vestuario no cuando empiezas a hablar con los compañeros ahí cuando ya

Voz 4 04:26 enseñando primeros tacos me imagino

Voz 1670 04:29 las frases más sonantes sí sí sí

Voz 4 04:32 pero no voy a ninguna hora él no digas ninguno bueno enseguida con con Rajoy

Voz 1670 04:36 que vamos a tener una charla interesante de fútbol

Voz 7 04:40 bueno pues con Rafa Varane estamos en El Larguero lastima que una noche sí y otra también tengamos que que hacer mención a este tipo de

Voz 6 04:48 pues en el fondo es lo que nos toca no nos vamos a cansar de de denunciarlo hasta que los echemos de del fútbol pero otra vez hemos tenido que empezar al larguero en medio de esta charla de fútbol que queremos tener

Voz 4 05:01 con Rafa Varane pues hablando de los ultras del Spartak Moscú otorgadas de no sé qué pues esta noche los los energúmenos del Olympique de Marsella que ya no se ha contado Marquínez y compañía lo que han hecho esta noche en Bilbao no sé a vosotros como futbolista

Voz 1670 05:15 como principales protagonistas de todo este tinglado me imagino que

Voz 4 05:18 tampoco es agradable no ver lo que pasa en los campos de fútbol

Voz 1670 05:21 todo la violencia que hay en el fútbol no

Voz 3 05:24 y en el fútbol no tiene no tiene sitio a nosotros no nos gusta nada estamos para jugar para para dar un espectáculo a los fans in no para eso a nunca nunca podemos estar contentos con lo que pasó jugando en el fútbol cuando ves en la grada que que hay peleas que pasa cosas bueno no

Voz 5 05:50 no está a gusto

Voz 3 05:52 es un sitio yo me recuerdo cuando iba a ver de pequeño estadio oí ya estaba ahí para disfrutar para atender emociones para vivir grandes momentos IRI no para para esto eso no tiene sitio en el fútbol

Voz 4 06:05 los de los demás ya son muy salvajes en Francia habitualmente en la liga mucho

Voz 3 06:09 bueno el él es tallo ahí tiene un en un ambiente espectacular año pero no hay

Voz 1267 06:16 sin siguientes en Francia con ellos así que sí que animan

Voz 3 06:20 muchos sí que bueno en Francia no no son peligrosos no exento un peligro cuando cuando jugamos allí pero

Voz 8 06:31 pena bueno lo dejamos el tema

Voz 4 06:36 los ultras y hablamos de de algunos de los nombres propios del día uno de ellos

Voz 1670 06:40 precisamente Rafa es compatriota tuyo en de contar Talavera hay Pedro lo que ha hecho el Atlético de Madrid en Moscú luego hablaremos del tema de Lucas Hernández pero la primera pregunta te la quiera Cerati no sé si te ha sorprendido porque viene siendo un tema en las últimas semanas que hemos venido contando aquí sobre qué Lucas Hernández está en conversaciones con la federación para conseguir la nacionalidad española a jugar con la selección con nuestra selección pero hoy ya convocado Deschamps ha decidido jugar con Francia no sé si a ti te ha sorprendido Rafa

Voz 3 07:10 no porque son buen jugador es un jugador polivalente que ojo a central lo lateral izquierdo así que es bueno juega juega más minutos esta temporada y cada vez cada vez está madurando está jugando mejor oí bueno no no me sorprende porque es un buen jugador

Voz 4 07:29 me quitaron central ahí bueno para España habéis quitado central espectacular ahí hoy eso es es Francia una favorita al Mundial

Voz 1267 07:37 para mí hace parte de de del grupo de de de

Voz 5 07:40 tipo que pueden ser favorito ha es difícil la desde a quién va a ganar pero yo creo que hay buenos equipos como para decir como Alemania como España creo que França también tiene sus armas tenemos un equipo joven con muchos talentos jugadores

Voz 1267 07:56 muy complementarios cada o no

Voz 5 07:59 con cualidades diferentes pero yo

Voz 1267 08:02 que con una mezcla de experiencia debe joven

Voz 5 08:05 tu tenemos tras trazar más quién es el mejor jugador

Voz 4 08:08 antes ahora mismo es difícil hay muchos y muy buenos ahora tenéis una generación de veteranos de jóvenes pero para tienes el mejor ahora mismo

Voz 3 08:17 bueno es difícil de un nombre a muchos jugadores que que salen en forma a bueno que está en forma está bien en un buen momento a ir bueno Hugo Lloris siempre siempre es bueno hoy es bueno no

Voz 4 08:33 vaya no no fallan no falla Mbappé

Voz 5 08:37 a Mbappé es un jugador joven pero con muchísima calidad y bueno tiene va a mejorar porque porque tiene muchas caras ya mucha calidad mucho talento va a seguir mejorando ahora mismo ya

Voz 3 08:51 está a un nivel muy alto para para seguridad

Voz 5 08:54 nada delantera espectacular ahí

Voz 4 08:56 Griezmann con Mbappé con Giroud sin Benzema te sorprende que no este Benzema en la selección francesa

Voz 3 09:03 bueno con con todo lo que ha pasado ahora mismo no me sorprende porque yo sé cómo es la situación y bueno con lo con lo que ha pasado bueno se explico ya el hedor ya ya tiene sus razones y sus explicaciones así que bueno a él decir es decir

Voz 4 09:25 ya le afecta estar en la selección

Voz 3 09:28 sí sí sí es la selección es un sueño para cada jugador

Voz 5 09:32 ha ha jugado muchos partidos con Francia

Voz 1267 09:36 a él sabe que bueno que una carrera escorzo pasa rápido hoy

Voz 4 09:42 tiene mundial ahora no ahora un Mundial

Voz 3 09:44 no no juegas diez de quince mundial en tu vida así que bueno está claro que está decepcionado

Voz 5 09:51 no

Voz 3 09:51 pero intenta fijarse en el Madrid y de lo

Voz 5 09:54 darlo todo para poner equipo

Voz 4 09:57 sí sería un buen jugar para el Madrid

Voz 5 09:59 dando aparecerían vas jugando para cualquier equipo

Voz 3 10:02 que es un jugador grana

Voz 5 10:04 bueno que que tiene a nivel técnico

Voz 3 10:07 lo bueno

Voz 5 10:08 impresionante que que es rapidísimo que es fuerte que tiene gol bueno así que tiene mucha mucha calidad

Voz 4 10:15 muchos jugadores con mucha calidad en la selección francesa entre ellos Varane luego te vamos a preguntar por Neymar no nos vamos escapando no te vas a escapar sin que te pregunto por remar pero hablemos del Real el Madrid no cómo ha evolucionado Varane cómo cómo ha ido evolucionando en el Real Madrid que has estado durante un tiempo a la sombra de Pepe y Ramos hasta que al final te has consolidado como central titular cómo ha sido cómo ha sido tu evolución en el Madrid en este tiempo es que ya son siete temporadas si no me equivoco no

Voz 5 10:39 Lucía la séptima temporada

Voz 3 10:41 ah bueno mi evolución ha sido por etapa a digamos la primera temporada ha sido el aprendizaje ha jugado quince partidos

Voz 1267 10:53 bueno descubrí el mundo de armas aquí con con grandes jugadores con una a la exigencia del nivel de este mundo oí bueno le la segunda

Voz 3 11:04 la temporada

Voz 5 11:05 ah bueno empecé a jugar a un poquito más sobre todo en la segunda parte de la de la temporada y buenos con también ha

Voz 1267 11:15 es un es un poquito mediáticos digamos que con con goles

Voz 3 11:19 contra el Barça contará partidos importantes y bueno después de de esto ha pasado un poquito de tiempo y con la competencia ahí el aprendizaje porque a llegar al máximo nivel con dieciocho años

Voz 5 11:36 tienes ya esa

Voz 3 11:38 a ellos hubiera normal sobre todo a ese puesto

Voz 5 11:41 sí

Voz 1267 11:42 que que tiene mucha exigencia que necesita experiencia

Voz 5 11:45 eh

Voz 1267 11:46 y bueno el aprendizaje durante unos años a

Voz 3 11:50 verdad es que hubo un momento con impaciencia un poquito

Voz 1267 11:55 pero eso es normal es porque tenía muchas ganas

Voz 3 11:58 si eso es bueno es buena señal

Voz 1267 12:01 bueno poco a poco más minutos sí bueno yo viví unos años jugando más esto estas súper contento de de mi evolución porque hoy a día estoy

Voz 3 12:13 mucho más completo como jugador que lo que era antes sigo mejorando sigo

Voz 1267 12:20 a progresando y nunca me me me satisfecho de lo que hago siempre intento mejorar siempre no me no me quedo en mi

Voz 3 12:29 zona de confort siempre siempre siempre busco algo para para mejorar

Voz 4 12:33 qué te gustaría mejorar en todo parece no decir es muy crítico contigo vino pero cuando dice joe estoy estoy contento cuando pero me gustaría mejorar en esto ahora que no nos oye los rivales

Voz 3 12:42 bueno la primera cosa a lo que pienso es marcar más goles porque así sí sí sí porque deseamos que Cristiano así que vamos a cargo como Cristiano bazar difícil pero te gustaría abarcar más sí porque bueno a balón parado tocó muchos balones pero poco entran no tengo ten alto Areba hay tengo un buen Time pero no se esta temporada no me no no entrará acaban de entrar no no te gustaría mejorar en marcar más goles y

Voz 4 13:15 luego rivales a los que te has enfrentado el rival al que has dicho Jo este este es imposible usa no quiero ni verlo quién es el delantero

Voz 3 13:24 creo depende también de de qué tipo de jugador a por ejemplo el jugador más fuerte ha sido Drogba es una bestia toro sí sí sí bueno si no hay jugadores a a potentes como Kane por ejemplo a Neymar conduce muy rápido el balón es muy bueno a conocemos la la cálida que Messi hay muchos jugadores de mucha calidad a Lewandowski juega muy bien también bueno en estos años sí que enfrente a muchos jugadores de calidad bueno cada uno tiene tiene su cosa para para molestar a rival así que yo como defensas siempre intento incomodar lo más posible al delantero bueno siempre intento que el delantero se diga en este por donde voy a pasar sabes siempre intento dejarlo intento que no piense sabes

Voz 4 14:21 pero prefiere siempre prefieres medir te con un droga por ejemplo cuerpo a cuerpo o cohete encare Messi o Neymar y digas ostrás quien cuál cuál te te da más problemas

Voz 3 14:31 yo me siento más acostumbrado más a gusto con unos jugadores rápidos porque bueno intentó controlar bien la la profundidad a la espalda y es que prefiero pero siempre intento para un jugador más fuerte intento pajas por delante intento que no quedó pueda jugar quedo que no estoy cómodo por ejemplo el jugador como como Lukaku muy fuerte de nuevo toros es el delantero más pues recibido muchas veces que podía jugar en los All Blacks en potencia pura defensa más fuerte así que tienes que jugar con otra manera es por eso siempre intento ser un jugador más completo para poder

Voz 2 15:15 bueno depende el delantero que a cualquier delantero viste el viste el Chelsea barrer el Barça Chelsea

Voz 5 15:21 qué te pareció bueno que

Voz 3 15:24 el Barça bueno jugó con mucha eficacia

Voz 5 15:27 pese a cada cada fan

Voz 1267 15:30 el Chelsea acababa en gol y bueno eso es el es el

Voz 3 15:34 máximo nivel digamos la Champions no perdona no puedes fallar

Voz 2 15:40 si Messi tú que lleva ya unos años en el Madrid le besa al mejor nivel

Voz 4 15:45 desde que está en el Barça pero qué te parece el partido ayer debes

Voz 3 15:48 que cada vez es como es como Cristiano Messi siempre te preguntas está al mejor nivel pero siempre se supera siempre juegan mejor Cristiano cada vez piensas que es

Voz 1267 15:58 no voy siempre es que vuelve mejor Sofo

Voz 4 16:02 cada vez que alguno lo había enterrado ya este año eh no voy a dar nombre alguno había enterrado yo aquí no he escuchado ninguna está entre los Aquino no quiero dar algunos lo había enterrado y mira

Voz 3 16:12 más cuando hablo me preguntan a Cristiano acabo ya o que yo respondo

Voz 2 16:21 no llegara tienes

Voz 4 16:24 por Messi o Cristiano

Voz 5 16:26 me ha Mójate es que pudo

Voz 3 16:32 es imposible responder a este pregunta Cristiano lo veo cada día y cada día me impresiona

Voz 5 16:38 me refiero veo Melody

Voz 3 16:40 veces pero criticaba que lo veas menos

Voz 2 16:42 sí mejor tal y como está no conviene verlo mucho

Voz 3 16:46 sí pero Cristiano lo impresionante es que cada vez se supera ese supera asimismo ha conseguido todo sigue pensando en lo que puede hacer mejor en los entrenamientos se enfada cuando pierde esencia enfada cuando no marca un gol

Voz 4 17:06 el cuarto no lo conocía al principio dirías juego vaya tío macho se cabrea por un balón en un entrenamiento

Voz 3 17:10 la pero esa es su fuerza su mayor fuerza de es es mental porque yo no entiendo cómo se puede criticar a un dio como Cristiano no entiendo por qué con lo que ha hecho que sigue haciendo como pues criticar a ese jugador Si cualquier jugador suena de su carrera que su carrera es impresionante no se puede criticar puede ser un día peor puede ser cuando te gusta su personalidad pero a nivel profesional

Voz 4 17:39 no yo me quedo sin palabras no puede escribir claro de cara de cara a puerta goleador

Voz 5 17:43 es mejor Cristiano que Messi yo creo que creado

Voz 3 17:49 es que ahora cada día más pero se parece más a un nueve sabes que busca al el gol que en el área sede movimientos que bueno si el balón llegando pues a esas nada

Voz 4 18:02 sería más goleador Cristiano y más hábil con el balón Messi

Voz 3 18:06 no quería esto es que cada cada uno tiene sus cosas a Cristiano para mí es el jugador más completo del mundo que es es grande juega a pierna derecha izquierda hace todo tiara de lejos de fútbol de cabeza de de todo hace todo es bueno me sabemos lo que va a hacer y es complicado de pararlo

Voz 4 18:26 en Isère hubiera un cruce de cuartos que ya ha dicho empezando el larguero que mejor que no preferiría es una final pero quién te da la sensación de que estáis mejor ahora en este punto de la temporada

Voz 3 18:35 bueno nosotros a sobre todo en Champions a estamos bien con confianza

Voz 5 18:41 fuerza

Voz 3 18:42 a la Liga esta temporada ha sido más complicada pero yo yo

Voz 1267 18:47 sigo pensando que este equipo este grupo puede puede seguir superándose llegaran

Voz 3 18:53 Loreto que que nunca se ha hecho que ganar otra vez la tampones

Voz 5 18:57 no

Voz 4 18:58 nunca ha ganado dos veces seguidas imagínate enseguida

Voz 1267 19:01 en la Liga que ha pasado

Voz 4 19:03 porque estáis tan lejos del Barça

Voz 5 19:06 bueno por ejemplo la temporada pasada

Voz 3 19:09 muchos partidos ganamos en el due descuento en el último momento

Voz 5 19:14 ya está

Voz 3 19:15 en parada pasan poco el contrario Amos hemos empatado partidos o perdido partidos que merecíamos ganar jugando bien y que no entraba el balón

Voz 1267 19:24 muy al final el rival meter gol eso es el fútbol yo creo que el equipo puede tener momentos un poco un poco peor

Voz 3 19:35 los últimos años todo el mundo hubiera afirmado para para ganar tantos títulos como lo hemos hecho creo

Voz 1267 19:42 sé que

Voz 3 19:43 es un momento así a veces te sonaría más a veces es más complicado pero bueno hay hay fluida

Voz 4 19:50 mal inicio de Cristiano

Voz 3 19:53 somos un grupo colectivo ha claro que Cristiano es importantísimo para nosotros

Voz 5 20:00 pero el colectivo ha como he dicho hay partidos donde jugamos bien no salían las cosas

Voz 3 20:08 luego cuando te pasa una vez dos veces tres veces bueno luego entrar un poquito de duda te preguntas si hay que cambiar algo a así sí estamos haciendo mal las cosas y y bueno lo que he hecho el míster es tranquilizarnos siguiera seguir a lo nuestro a nuestro día a día a trabajar porque no has seamos más mal las cosas entrenamos bien seguimos siempre con la buena mentalidad con la con las ganas de de intentar mejorar las cosas no salía así que no es un problema cuando te dice a ese una crisis que que el Madrid está jugando mal que pasa mal las cosas no no ha sido así ha sido una temporada jugando bien y que a veces es bueno no no no

Voz 4 20:53 salen no entra la pelotita no entrar pero dicen que que a veces no ahora que vamos a hacer y luego el Bernabéu se ponen nervioso del Bernabéu es exigente

Voz 3 21:00 es muy exigente pero es normal continuamente

Voz 4 21:02 esto nunca

Voz 5 21:04 no recuerdo no todo

Voz 2 21:06 como madera cuando

Voz 4 21:09 ves que pitan algún compañero que sientes

Voz 3 21:12 bueno primero

Voz 1267 21:14 pienso en mi compañero pero quiero apoyar quiero ayudarlo y luego pienso que bueno exigencia lo entiendo

Voz 5 21:23 no

Voz 1267 21:24 a un club así

Voz 3 21:26 es también lo que hace la fuerza de este club que nunca está contento cuando ganamos la Champions y que veo a un aficionado en la calle

Voz 2 21:34 vamos a poner otro viejo hemos parado poco

Voz 4 21:38 es el que más te sorprende de los que han pitado he dicho pero como puede evitar el Bernabéu a Cristiano

Voz 3 21:42 no sé bueno a cristianos como te decía Bernabéu es que Cristiano su su compromiso es total lo da todo así que a veces puede fallar pues

Voz 4 21:52 a veces te molesta que el Bernabéu pita Cristiano a Benzema que también ha pitado varían

Voz 3 21:55 me molesta cuando nos pita yo prefiero que nos que nos ayudan que nos apoyan

Voz 1267 22:01 pero también es normal que se pueden enfadar pueden pedir más así se entiende también hay que entiendo

Voz 3 22:08 de los dos pero a veces cuando un jugador está un poco tocado en un momento un poquito difícil ahí él la ayuda del público es importante

Voz 1267 22:17 sí

Voz 3 22:18 también de los compañeros todos tenemos que estar unidos

Voz 4 22:22 pues no sé porque hasta dar entrevista porque incluso el comentarista para partidos

Voz 9 22:28 este lesionado baja lo que sea

Voz 4 22:31 Rafa varada estará el micrófono de la SER contra esa están aquí fíjate la de folios papeles que tienen Romero Torrejón Herráez que están deseando hacerte hay un montón de preguntas al central francés del Real Madrid que está esta noche aquí a un ratito echarla de fútbol teníamos ganas de hablar con él con Rafa una Paulita todo bien todo en orden bien pues nada seguimos con Rajoy ahora

Voz 10 22:52 Welt en las cuarenta y ocho horas pero sólo del quince al diecisiete de marzo tendrá una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a Sherry seis dos

Voz 2 23:05 neumáticos inscrito

Voz 7 23:08 Luis

Voz 11 23:13 después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol tragar de los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia de subir te al saltamontes al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarles con las ecuaciones les dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta gracias gracias

Voz 2 23:34 tienes a tu cupón del extra

Voz 1 23:35 día del padre de la ONCE diecinueve de marzo

Voz 12 23:39 diecisiete millones de euros

Voz 2 23:42 ser padre compensa mucho

Voz 13 23:46 difícil

Voz 14 23:51 bueno aquí seguimos en El Larguero con Rafa Varane y pendientes de las noticias de Bilbao

Voz 4 23:57 el debate que está a punto de empezar también el debate de los jueves como cada noche en el en el larguero pero acabando continuando esta charla con con Rafa Varane enseguida todas las preguntas que te quieran hacer los compañeros que habitualmente la información del Madrid pero te hago una por mi parte más tienes la sensación no tenéis la sensación de que se ha sido injusto con Zidane en algún momento de esta temporada

Voz 1267 24:18 sí sí porque primero por lo que ha hecho que es espectacular también poro

Voz 3 24:25 ya por lo que sigue haciendo equipo

Voz 1267 24:27 todo

Voz 5 24:28 ah mira por ejemplo

Voz 3 24:32 ganamos contra el PSG ya cambian las cosas pero antes del PSG hacia bien las cosas también siempre estamos con él así que bueno es es el mundo del fútbol poca poca paciencia hay poca memoria pero nosotros Dent

Voz 1267 24:47 el El Vestuario seguimos tranquilo oí seguimos con él

Voz 4 24:50 están también parece que esto le afecta poco parece desde fuera

Voz 3 24:53 bueno seguro que que

Voz 5 24:56 deja favorecer pocas cosas por naciones pero va a

Voz 3 25:00 a todos jugando nos critican cuando es más difícil afecta un poquito a unos más que a otros pero a todos que es apto

Voz 4 25:08 has aprendido decidan lo que más con lo que te queda

Voz 3 25:11 sobre todo define ciencia la humildad

Voz 5 25:14 una cosa es esto que bueno

Voz 3 25:17 con lo que ha hecho como jugador como entrenador sí bueno está como si no había hecho nada ahí está como siempre para mejorar para buscar cosas para humano siempre ir adelante y bueno es un ejemplo de esto un ejemplo como como persona como jugador que ha sido como a nivel de la mentalidad es un ejemplo

Voz 4 25:39 Zidane debería seguir si sí pase lo que pase ganáis lo que gané o no ganáis nada

Voz 3 25:44 para mí es un entrenador top hay todos aprendimos mucho de él

Voz 4 25:50 Antón Meana Javi Herráez Romero y Torrejón todo vuestro Rafa Varane bueno yo sola aprovecho el turno

Voz 0239 25:55 hacerte dos medidas el otro día o mono cuando empezó la entrevista decías lo de que has tenido un proceso de aprendizaje en mitad de ese proceso de aprendizaje tuviste una lesión de rodilla de la que se habló bastante y que te te dio muchos problemas todavía a día de hoy hay alguna acción

Voz 1670 26:11 las alguna duda cuando Varane se queda fuera algún partido por del calendario

Voz 0239 26:14 muy exigente todos como te escuchamos poco todos tendemos a decir esa rodilla no terminó de quedar del todo bien esa rodilla está perfecta

Voz 3 26:23 bueno ahora este tema sí que ha dicho muchísimas cosas

Voz 4 26:27 por eso dejaste de leer cosas

Voz 2 26:30 eso es una

Voz 3 26:32 una razón para no leer tanto por ejemplo en este momento Heredia más he visto cosas increíble como a este preguntaban si me había operado del de la buena rodea cosas así o del buen menisco y bueno ha dicho muchísimas cosas y a nivel médico bueno se comunicó yo creo que se hubiera podido comunicar mejor porque el menisco externo es más complicado de lo que parece a me quitaron un setenta y dos por ciento del menisco externo más o menos en menisco externo es más mucho más tiempo que el menisco interno ha para estar bien al cien por cien y sin molestias

Voz 5 27:18 sí

Voz 3 27:19 es más o menos un año un daño para estar bien ir bueno

Voz 5 27:23 plazo se esperaba después de tres meses

Voz 1267 27:27 sí sí eso bueno perjudica a un poquito porque bien es normal que tiene molestias Stuart armar que que que estas cosas que a poco que se hincha un poco que este es un poquito incómodo eso es lo normal

Voz 3 27:41 pero la gente no lo sabía azar a lo mejor a mi español no era tan bueno para explicarlo bien pero así nada ahora mero día está bien está perfecta sí que tengo que que siempre ha hacer un poquito de trabajo de fuerza en el verano en cositas mis tratamientos día a día pero está bien está no está no es un punto débil que me siento frágil que quiere

Voz 0239 28:08 hemos que Ramos no dure muchos años como capitán del Real Madrid pero tú que llevas el brazalete de capitán en la selección francesa aspira a día el capitán del Real Madrid sería un sueño para todo

Voz 3 28:19 no lo veo como un objetivo pero como algo bueno que sería increíble no no

Voz 1267 28:27 no lo pienso nunca lo había pensado

Voz 5 28:29 sí

Voz 3 28:30 y bueno con mucho trabajo con los años aquí poco a poco hacen esa pregunta viene bueno tenemos un capitana como como Ramos jefe excepcional y no pienso en eso yo creo que va a seguir muchos años Ibero mostró qué pasa

Voz 2 28:48 eh una curiosidad Rafa es verdad que

Voz 15 28:51 Le cuelga el teléfono a Zidane cuando llama tu casa estás estudiando bachillerato contra hermano Anthony que está aquí con nosotros Carbajosa que es aunque casi no conoces Le cuelga el teléfono y te quiero fichar para el Madrid con dieciocho años porque estaba centrado en sus exámenes es así

Voz 3 29:07 bueno es un poquito más complicado

Voz 2 29:10 los caminos que no puedes tardar siete años atrás ya que que que en Francia es Dios

Voz 15 29:19 tú dices mira máquina aquí no creo que estudian

Voz 1267 29:22 bueno es es un periodo muy muy complicado intenso de mi vida a me recuerda a mi madre

Voz 3 29:30 decía seguramente son los meses más locos de tu vida porque bueno a empecé a jugar con a nivel profesional

Voz 1267 29:40 noviembre con Lens estábamos en una situación muy compleja

Voz 3 29:44 cada a para no bajar a aseguró

Voz 5 29:47 no

Voz 3 29:48 bueno en esta temporada pues han pasado muchas cosas y como he jugando me llaman muchos agente mucha gente para para un montón de cosas

Voz 2 29:59 que al final eso bueno

Voz 1267 30:01 ya no quiere hablar a la vez

Voz 3 30:06 ya unos exámenes al final de temporada ella o yo sabía que tenía

Voz 1267 30:11 que que salir del Lens porque estaban en una sitúa

Voz 3 30:13 son complicada a nivel económico y nada tenía que muchas cosas que pensar en ese momento una tarde me llama si subo pero no sabía que era él apenas escuchaba estado así como o uno más que el otro

Voz 2 30:32 Oña

Voz 1267 30:34 hay poco a poco escuchó y reconozco la voz ir me quedo así como tontos no estarían y quiere diciéndole ahí estaba como un poco estresado y le digo bueno estoy un poco liado de puede puede si no puedo tuvo algo

Voz 16 30:52 bueno algo oí

Voz 3 30:54 nada lo nuevo eso pasa pero años después en estoy hablando de esto porque colgara si tú

Voz 4 31:02 pocos lo han hecho por lo que hay dos nombres propios bueno tres

Voz 15 31:05 es rápidos en besan Neymar en el Madrid en un futuro inmediato no sé si el próximo año el siguiente a Benzema y a Zidane esos tres nombres encima de la mesa Zizou Benzema y Neymar uno porque parece que es el objeto del deseo del madridismo otro porque es el técnico que lo ha hecho todo pero cómo es el fútbol como ha dicho hasta puede estar en entredicho y un futbolista como Benzema que no ya un buen año que lleva aquí ya nueve temporadas

Voz 3 31:34 bueno primero Kareem espero

Voz 1267 31:37 que que va a seguir ahí creo que va a seguir no

Voz 5 31:42 no de nadie para para de lo que va a pasar

Voz 3 31:45 pero es un jugador buenísimo tiene los desplazamientos increíbles tiene una calidad de pase de de lectura del juego hace cosas que no he visto en ningún otro jugador hace cosas espectacular así que espero que va a seguir a además de ser muy bueno es eso a mi amigo mio y espero que es que sigue en el Madrid y tú a como de hecho ya es entrenador top a un ejemplo para muchos jugadores sino tú espero que

Voz 1267 32:25 que siga muchos años en el en el Madrid y Neymar no voy a hablar de

Voz 3 32:30 jugadores que que no sé

Voz 1267 32:33 que que no son de mi equipo oí no tengo ni idea de derechos que vas a hacer

Voz 5 32:38 bueno eso es es una cosa del club

Voz 1267 32:42 ay bueno todo todo el mundo sabe que es un jugador de grandísimo talento oí en nada

Voz 2 32:49 sólo puedo decir después de después de Cristiano y Messi es el mejor

Voz 5 32:54 lo mismo bueno ahora mismo es dentro de sí

Voz 3 33:00 cinco tres mejores del mundo

Voz 1670 33:02 pretemporada estuvo Ramos en el larguero y una de las cosas que dijo es yo sí le abrió la puerta en que es la frase famosa noche y abren la puerta a Neymar encantado no iré a partir de ahí empezó una serie de declaraciones le abre la puerta no se la abro tú le abre la puerta animal

Voz 2 33:17 es un jugador de este talento llevar la puerta girando todo

Voz 3 33:23 pero es cierto que es complicado debe decir no no es bueno vale para mi equipo eso trata así que todo el mundo sabe que que tiene muchísimo talento

Voz 1670 33:36 el refrán se dice tradicionalmente de los de los franceses que sois chovinista que os gusta mucho vuestra patria vuestra que que todos los franceses mejor que lo demás claro a lo mejor nosotros no tenemos esa misma visión de nosotros mismo No somos los españoles también muchos turistas es decir valoramos mejor al jugador español porque es español que al extranjero aunque venga joven cómo es tu caso

Voz 3 33:55 sí sí no para Messi en España apoyan mucho a los jugadores españoles yo lo veo como una cosa muy bueno es muy bueno es normal que su país ha podido a sus jugadores a en Francia anotando todo no no no puede ser que desde aquí lo veis así pero no tanto en España da más yo los síntomas

Voz 4 34:19 en octubre es que la gente pide más a Nacho

Voz 3 34:24 no sé pero siento que bueno son orgullosos de los canteranos siento que apoyan muchos a a su selección a también con mucha exigencia pero sí sí sí que siento mucho amor y quieres quieren mucho a sus jugadores

Voz 1670 34:41 eh tú como francés evidentemente seguirá es mucha la la liga francesa Anne Germaine sobre valoramos demasiado en su momento al París Saint Germain minusvalora valoramos al al Real Madrid cuando salió sorteo era es imposible que este Paris san Germain no elimina el Real Madrid parecía

Voz 5 34:55 sí sí

Voz 3 34:56 no no yo creo que en como como decíamos antes a veces te pones muy arriba o muy abajo oí cuando bueno salió el sorteo el PSG es verdad que ahora en un momento espectacular de su temporada en nosotros un momento un poco más complicado sobre todo en la Liga

Voz 1267 35:15 así que se puede entender que que se piense así que

Voz 3 35:20 pero sabes cómo como esta en Madrid en Champions a esa otra cosa se transforma en la Champions para el club es una competición diferente es una competición que te da una energía que no sabe de dónde viene esa

Voz 2 35:37 si vosotros notáis en Champions que os creéis con esa energía ignota esquí el rival con dos ves como

Voz 4 35:45 joe se encoge sí sí sí del Madrid

Voz 3 35:47 para jugar en el Madrid tienes que que gusta tener un gusto por la presión por la tener una motivación extra sino en el Madrid es complicado

Voz 1267 35:59 en la Champions y se nota

Voz 3 36:01 nota que la gente bueno está un poquito más encañonada si más tensión más presión ya eso a nosotros nos gusta mucho Murillo

Voz 4 36:11 sino eso hace que te vayas a otro campo luego juegas el miércoles lo quita el sábado o el domingo otro campo digas

Voz 2 36:18 aquí con el frío que hace también Champions siempre que eso pasa

Voz 1670 36:23 jugadores humano no

Voz 3 36:25 eso es un humano pero siempre cuando pasa esto lo sabemos que bueno es normal que gasten mucha energía también a nivel mental en estos partidos no es sólo físico

Voz 5 36:36 a nivel puede exceder un bajón

Voz 3 36:40 lo sabes eso tienes que saberlo y preparar mejor los partidos entrenador también tiene su importancia para que después de un partido decir bueno esto ya acabó centramos nuestra energía en en el siguiente partido perdón

Voz 0239 36:56 ahora mismo una curiosidad que me surge la pregunta de Mario pasamos los periodistas españoles cuando decimos que la liga francesa es tan mala tú que la conoces muy bien y habrás escuchado de todos los que la liga francesa la gana sin bajarse del autobús están mala la liga francesa como decimos lo exagerados entiende lo de mala eh comparando con otras ligas europeas

Voz 1267 37:15 la liga francesa para mí no es tan buena como la Liga pero es muy difícil muy físico muy difícil con equipos que tácticamente son buenos que físicamente son buenos y que hay jugadores de calidad bueno es mejor que la Liga no no creo ahora mismo

Voz 4 37:36 Antón pero al hilo de lo que te decía Mario de la Champions y luego la lía hay hay un proyecto encima de la mesa que lleva varios años que no sé si será realidad dentro de dos de cinco o de quince es una Liga Europea eso cómo lo ve un jugador del Real Madrid eso es más atractivo el jugar cada semana os sería más atractivo jugar cada semana con el United la semana que viene con el City la siguiente con el Bayern la siguiente con el Chelsea

Voz 3 37:59 no sé cómo podría hacerlo parece el FIFA eso

Voz 2 38:01 sí bueno te gustaría eso llevado a la realidad

Voz 3 38:14 pues sí pero sabes que cada año o cada temporada

Voz 5 38:17 sí

Voz 3 38:18 el fútbol es más exigente a nivel físico y bueno ya tenemos partidos cada tres días que es muy difícil y cada vez a un nivel más alto más más difícil buenos jugadores que ha de hacer es ya como

Voz 4 38:33 va a jugar cada semana cada año sólo buena ascender en vez de Liga fueron tanto la semana partidos europeos cada domingo avale el United el domingo si este domingo el partido pero Liga Europa

Voz 2 38:43 ah eso sí eso eso eso eso eso sería atractivos cuando juegas al FIFA que partido te gusta más jugar Real Madrid contra

Voz 3 38:53 no me da igual yo yo solo disfruto sólo sí sí

Voz 2 38:56 no al rival me vale a todos los Treball igual Antón

Voz 1670 39:03 tenía dos respuestas apuntadas de la entrevista Leticia Romero en la primera respuesta que lo de la rodilla está totalmente recuperado

Voz 0231 39:10 tenemos la sensación de que Varane descansa más que el resto más que Nacho Ramos que rotas que no juegas tres partidos o cuatro partidos seguidos eso es verdad cuando para ser porque la rodilla te dice no puedo jugar cuatro partidos seguidos

Voz 5 39:25 no estoy con todos partidos esta temporada treinta y dos por ahí sí

Voz 3 39:32 pues justo llevar da cuenta perfecta deje de entidad el número de algo así pues es un buen número de partido para para una temporada

Voz 5 39:40 aquí no no está acabada

Voz 1267 39:43 ah no hacer importante conocerse hay también

Voz 3 39:49 tenemos una plantilla larga para eso para siempre intentar cuando estás jugando estará senior cien por eso tenemos a muchos jugadores que si el entrenador cuenta con todos no es no digamos esto para para hacer bonito en en las entrevistas que es es verdad necesitamos a todos es mejor votar antes de que pasaba algo que forzar juegan ajuar ocho nueve partidos seguidos y luego verte me yo pienso que es una buena gestión así con cuando tienes una plantilla así tienes que aprovecharlo mejor no esperar estar cansado oí a punto de romper T para parar

Voz 0231 40:32 yo lo vivimos ya te preguntaba Herráez por la llamada de Zidane cuando estabas en Lens hubo llamada de Mourinho para que te fueras a Manchester esa oferta fue con llamada de Mourinho para convencer de a a Old Trafford

Voz 3 40:44 no directo no no no hubo contactos pero directamente no la conocía

Voz 4 40:50 ya sé con la voz si estoy bien

Voz 2 40:56 oye que no te oigo bien oye

Voz 4 40:59 eh dijo Cristiano que empezando la temporada que el año pasado erais más fuertes con Pepe James y Morata de eso sí hablo mucho también tú qué piensas

Voz 3 41:10 bueno esta temporada bueno lastraba la entidad

Voz 1267 41:14 es es diferente yo creo que tenemos un poco menos de experiencia

Voz 3 41:19 ya tenemos a una plantea un poquito más joven pero a nivel de calidad para mí no hay una diferencia importante a bueno es verdad que está tan parada cuando no salen las cosas como lo esperas como puede entrar un poquito de duda que dónde está

Voz 4 41:41 Amedo en esta amoratado me dice de sí pero

Voz 3 41:44 no sale bien las cosas cómodo ante el PSG nadie se pregunta por eso así que depende del del momento de forma de cada uno nos ha costado un poquito arrancar la temporada pero no creo que sea porque no tenemos talento

Voz 1267 41:59 en la plantilla vamos a

Voz 4 42:01 decir adiós a Rafa Varane pero tiene que preparado Álvaro Benito diez o quince preguntas para conocer un poquito más a al francés que al diez ahora no sólo digo lo que vemos el Papa hace poco cuánto cuánto hace casi un año un añito qué tal muy bien los pañales y eso viene muy bien niño o niña Nikos llama Rubén Rubén duerme bien

Voz 3 42:21 hombre el nombre español

Voz 18 42:24 sí señor duerme bien y eso

Voz 2 42:26 sí sí sí pero tiene mucha energía mucha pues aquí no queda nada a Rudy a jugar al rol como hicieron mis padres como hicieron tu padre contigo lo apuntará ayudo a lo que sea más del Madrid no

Voz 4 42:39 sí claro por favor me está poniendo Pablo Arévalo mira lo Pablo Arévalo lo tengo ahí es el técnico de sonido me está haciendo tiene una cañita la hacemos el último test de Álvaro hoy despedimos a alto

Voz 19 42:49 francés la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 20 43:00 arrendamiento el tranquila del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 21 43:28 avenida del automóvil y estamos nueve de las mejores marcas en cuatrocientos metros del centro de Madrid con Fazio

Voz 22 43:33 el acceso sin problemas de aparcamiento deseando que conozcas todos nuestros servicios para que después de comparar elija además puedes llevarte noches con encanto venas Sinesio Delgado del XXXII el sesenta y dos en a la avenida del automóvil del centro de Madrid o informa T en avenida dio un automóvil punto

Voz 23 43:51 mida del automóvil tú eliges comienza la temporada de jardín Enrico de multi herramienta cuatro en uno por sólo ciento cuarenta y nueve euros vena tu tienda descubre mucho más ahora más rico de EPO

Voz 24 44:06 ya

Voz 25 44:07 hasta ahora en Hit tus neumáticos de cualquier marca con el montaje que era por ejemplo neumático Green doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por cuarenta y nueve con noventa y nueve euros con montaje gratis todo incluido siempre mal

Voz 26 44:23 según el derecho a ser definido como territorio Audi Thing

Voz 11 44:27 lo estrellas podría ser una aspiración que suena

Voz 26 44:29 muy bien pero rinitis

Voz 27 44:32 es mucho más es todo un compromiso el compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento en Audi Retail Madrid vender un Audi no es el final del proceso es sólo el principio Audi Retail Madrid a la vanguardia del servicio

Voz 28 45:00 aunque

Voz 11 45:02 después de pagarle toda la boda de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis Ibra maquis en vez de jamón de Jabugo Le dice es que en lugar de tirantes tú debes más con cinturón a lo que ella responde

Voz 2 45:17 me tienes que marcar el día más especial papá

Voz 1 45:21 tienes a tu cupón del extra día del padre de la ONCE diecinueve de marzo

Voz 12 45:25 diecisiete millones de euros

Voz 2 45:28 ser padre compensa mucho

Voz 29 45:37 si las cuentas de los azulejos del suelo y deja tu casa como nueva con la gran semana del bricolaje hasta el diecinueve de marzo lleva de una Hydro limpiadoras tan ley de mil setecientos vatios con accesorios de limpieza por sólo ciento nueve euros este muchas ofertas más en la gran semana del bricolaje más de sesenta tiendas muy cerca de ti

Voz 30 45:59 todos los balones de todos los goles que metan todos los jugadores de todas las ligas de todos los países cabe los vehículos comerciales de Opel gama Opel de vehículos comerciales todo cabe lleva tildó desde nueve mil setecientos euros financiando con Santander Consumer FC SA o banco CITEL MCA hubo hasta final de mes consulta condiciones en aunque el culto

Voz 21 46:22 no acabamos de empezar la mudanza dolor de espalda radios salí crema anti inflamatoria con efecto calor radios a Lille radios a Lille de laboratorios Viñas las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 23 46:33 la entrada para ir a casa a la porra el viaje que llevas años aplazando a la porra

Voz 1804 46:38 hasta aquí la porra de rubor se descarga te nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros

Voz 18 46:49 tu vida cambie

Voz 31 46:53 y remata de cabeza editado cambiazo

Voz 2 46:58 por porra de Carrusel todos los goles valen Cadena SER

Voz 27 47:07 los Acosta yo soy el tío al que están verse siempre cuna

Voz 32 47:12 ahora bien el mal perfil juro que al fondo asuntos un una

Voz 27 47:23 sé que estáis ahí ONU sotana cuarta temporada de Negra y Criminal Jesucristo me ha dado dos nuevos capítulos cada amenaza con Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast punto com Se balear

Voz 19 47:42 el futuro de todos todos los españoles todos

Voz 14 47:45 pensionistas de hoy y los que lo serán en el futuro en la cadena

Voz 1804 47:48 SER este viernes Pepa Bueno se desplaza hasta el Centro Municipal de Mayores de Arganzuela en un programa especial donde abordaremos un tema que nos preocupa a todos

Voz 2 47:58 sí pero no lo he hecho por mi pensión

Voz 1804 48:00 simplemente Senna por la de Lisieux hijo asimismo las pensiones a partir de las ocho de la mañana junto a paros Simoni Almudena Grandes el futuro de todos nuestros tema detención

Voz 19 48:10 hoy por hoy con Pepa Bueno hay Toni Garrido la Cadena Ser

Voz 1670 48:15 Larguero con Manu

Voz 3 48:18 herreño

Voz 9 48:24 bueno pues Álvaro Benito está en

Voz 4 48:27 la mano Raffarin todo el mundo va a ser breve y

Voz 2 48:29 Ferrer no te ya para acabar son diez preguntas muy sencillas casi no qué tipo de música escuchas

Voz 3 48:37 un poco de todo pero sobre todo Aramendi aprende un poquito de rap francés americano

Voz 4 48:43 hay muchos romeros

Voz 19 48:46 Ana están diciendo ahora mismo eso que que

Voz 2 48:48 lo conocen lo conocen Gemma siquiera

Voz 3 48:52 no un poco de todo no me gusta mucho pero haciendo todo bueno por favor

Voz 5 48:55 reggaetón no

Voz 19 48:56 sí es una de las canciones por favor por favor en vacaciones playa montaña playa

Voz 3 49:07 dónde Martinica tu lugar preferido

Voz 5 49:10 haré

Voz 2 49:15 esta mesa pocas al gordo firmó el Bernabeus claro y después Valdebebas

Voz 3 49:27 con citó en particular pero me gusta mucho lo los restaurantes aquí hombre hombre

Voz 2 49:32 qué se está haciendo ahora

Voz 4 49:33 como que sería sería no se llevó a cabo casa de papel qué tal buenas buena bien

Voz 3 49:41 los aún cuando acabe su carrera seras entrenador

Voz 5 49:45 no no creo eso lo decía fear que es lo que más echas de menos de Francia como qué es lo que más echas de menos de Francia a tu país has comido paella partía otra Champions con el Madrid el Mundial confronta

Voz 2 50:08 si tienes un comodín

Voz 3 50:13 te está llamando ciudad complicadísimo esta pregunta baste iría salvas

Voz 15 50:18 esa

Voz 5 50:20 Bazo quiere retirar de la madre

Voz 3 50:23 puedo sí

Voz 1670 50:25 yo no tengo más señoría ha terminado su señoría hemos preguntado qué tal está de golpe aunque se cree todavía la el resto del golpe en la en la sien en en en la ceja pero de entrevista fuerte

Voz 2 50:35 Benzema de rematase de cabeza

Voz 3 50:38 sí que mermado pero así es lo mucho que fuerte

Voz 16 50:44 no hay nada estábamos

Voz 3 50:46 sado y ahora está mejor un poquito de color ya hasta un poco mareado no pues fíjate si si si esto

Voz 34 50:52 dado ve no veía la el balón

Voz 3 50:55 ha jugado dos jugadas sin sin ver el balón bueno no podía seguir una hora después ya estaba estaba mejor que bueno sin la afición es complicado jugar ahorrar

Voz 4 51:05 si no hubiera sido futbolista que habrías hecho

Voz 3 51:09 no se seguramente algo en el deporte como fisio algo así

Voz 4 51:15 o como le has dicho Álvaro Benito que entrenador no te ves cuando te retires que dentro de muchos años que te ves haciendo

Voz 3 51:20 no lo sé no lo entregando las sedes

Voz 2 51:23 pero es en Martinica comentarista comentabais comentarista

Voz 3 51:26 sí

Voz 2 51:27 no a lo mejor

Voz 3 51:30 por eso cambia aguanto todo

Voz 4 51:32 no va a tardar en dar otra entrevista no

Voz 3 51:36 se ha no le gustaba hablar mucho no me gusta prefiero hacer discreto y cuando hablo que sea para decir cosas importantes que es lo que siento lo que pienso oí real Cervera de

Voz 2 51:52 hemos Rafa Varane no es un placer notar

Voz 6 51:56 es tan manido notarles tanto por aquí que te vaya muy bien muy queda de temporada y lo que te queda de carrera en el en el Real Madrid muchas gracias aquí con la selección francesa