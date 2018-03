Si toca un Clásico en cuartos, ¿quién es favorito?

Voz 1375 00:00 Romero y vea Ana creen que sería favorito el Madrid Jordi Marcos cree que sería favorito el Barça si mañana hay clásico en el sorteo de cuartos de la Champions pues nada todo vuestro

Voz 0239 00:09 hombre yo creo que Romero Meana en cualquiera que haya visto en las últimas ediciones de la Liga de Campeones me parece que

Voz 1 00:15 el Real Madrid igual Carreño uno Romero que se suele poner en el detrás de Sony una pala vamos a darle vamos a darle el beneficio de la duda perdona digamos a dárselo

Voz 0239 00:24 yo creo que en las últimas temporadas el Real Madrid ha sido de largo no por un poquito sino de largo el mejor equipo de la competición y además tiene el privilegio de contar en sus filas con el futbolista que ha sido de largo en las dos últimas temporadas el futbolista más decisivo de la Liga de Campeones

Voz 0985 00:39 por qué hablas el país porque estamos en el mes de mayo por qué

Voz 0239 00:43 el sábado pasado

Voz 0985 00:45 ha pasado a Sara con Cristiano hace tres o cuatro años no no sirve de referente

Voz 0239 00:49 no tres o cuatro no no tres o cuatro no hace cuatro meses el mono o ocho meses

Voz 1201 00:53 no pero lo que no bajó hasta un año bate ahora cabo antillana boda Tabor que acaba

Voz 0239 00:58 el momento yo creo yo creo que el Real Madrid pero yo creo que el Real Madrid por su trayectoria por cómo llega a los cuartos de final repito por tener el futbolista más decisivo de la competición

Voz 1201 01:08 como en las dos la Champions atemperar Marcos igual has perdido el enunciado no estado en la Cadena SER no te preocupes de y España

Voz 0239 01:21 Antonio eh sí a captaba más origina lo de Jordi que había empezado pero trata Lauren por eso repito el Real Madrid por lo que ha hecho en las dos últimas temporadas por tener el futbolista más decisivo y por cómo llega a este tramo de la competición sería favorito contra el Barcelona contra cualquier equipo del mundo si ese argumento te vale para el pasado pero le falta Meana falta mano de

Voz 1201 01:45 esto sí que sí

Voz 1375 01:53 tengo terminaba yo tenía yo digo las cosas podéis ir no me lo pongo me toca a mí esperan un segundo y cuarto no lo tienen preparada la campaña que esto es muy sencillo pero bueno

Voz 0231 02:03 en Barcelona conectamos con la gradería conectamos con el que hoy se respira un miedo permanente a que el Barça el que el Madrid ese miedo en Madrid empezando por Jordi Martí por Jordi Martí el primero por Flaquer segundo podremos seguir así hasta que termine la redacción entera de Radio Barcelona entonces como ese miedo así que no lo hay

Voz 1375 02:23 a la entrada como ese miedo no lo hay

Voz 0231 02:25 su sumamos el argumento de Romero que es el más deportivo añadimos el del canje y es que es el que hay en Madrid favorito claramente si mañana le toca al Barça

Voz 0239 02:36 osea tú crees que el Bernabéu quiere ver a Messi como lo vio el veintitrés de diciembre no yo creo que no lo quiere ver tú crees que tú crees que el único equipo que ha desnudado realmente en la Liga y en esta temporada después de la de la de la cama si si esto es la Champions pero la tunda que le dio el Madrid al Barça en la Supercopa fue en agosto la tunda que le dio el Barça al Madrid en su estadio fue todos dato de diciembre nada

Voz 1201 03:05 no pero tengo una astuta fue que si no no va en serio

Voz 0239 03:12 la tunda no tú sabes tú sabes quién en el partido de diciembre hubo cuarenta y cinco minutos de un partido que suele durar noventa y en el Fútbol Club Barcelona en los que el Fútbol Club Barcelona fue superior si hubo alguna tunda en los emparejamientos esta temporada entre Real Madrid y eso sin duda la tenemos es eso sí que es una tunda no demasiado sí sí

Voz 1201 03:31 en agosto estamos hablando estamos causando

Voz 0239 03:35 hago esto yo lo que te quiero decir es que otra de diciembre sí claro pero así pero si hay un equipo que ha sido estable en su rendimiento en el corazón de Time fío magia y realmente quieres ver al Real Madrid en cuartos de final o nos está contando no no no logra metió no no no yo te digo la verdad tartamudez eh no no normal no precisa de la mano en el corazón en cuartos una semifinal que la final a no yo no te preguntan eso ha yo te pregunto lo que sigue los fíjate no de los siete equipos que mañana se meten en el bombo puedes evitar a uno evitaría al Real Madrid

Voz 2 04:09 se evitaría el sitio antes que el jeta tienes

Voz 1201 04:13 no estoy diciendo de verdad que no siempre se encarga poner Alcalá obliga

Voz 0985 04:21 el mismo cuando salís a preguntar por fin en Gran Vía cuatro cantos

Voz 1201 04:26 pero triunfante disco cuatro camioneros una y otra de traer

Voz 0985 04:32 debido pido disculpas ha dejado salir a la calle a preguntar el madridismo desea fervientemente en la unidad mañana con el Barça de Messi

Voz 1201 04:41 van tormentoso pero hasta la fecha

Voz 0231 04:48 la gente del abismo está motivada después de que el PSG y quién lo que le echen delante

Voz 0985 04:52 venga hombre que ve la gente lo que ve es que Messi está en el mejor momento de su carrera deportiva a todas horas ve que Messi tiene prisa ve que Messi está fino ve que Messi tiene la confianza de Valverde y te aseguro que si haces una encuesta a cien personas madridistas en la gran ellas bajas ahora un momento que tienes tiempo eh verás

Voz 0239 05:14 como el madridismo esta mañana Messi es una hora Messi del voraz evidentemente Messi está en el mejor momento de su carrera deportiva seguramente es exactamente lo mismo Jordi decías trescientos sesenta y cinco días antes de semifinales con el Barcelona con Messi yo no Barcelona el año pasado cayeron me finales en cuartos

Voz 1375 05:34 eso es bueno

Voz 1201 05:37 metió el Madrid cuatro más que dos años no había mucho

Voz 0239 05:41 diferencia no en cuartos pero hace dos años hace dos años y que había yo creo más diferencia entre el Messi de hace dos temporadas yo creo que no estaba en el momento tan espectacular como esta esta temporada hace dos años pero yo recuerdo a Jordi Martí con el primero lógicamente recuerda a Marco López también con el babero porque el año pasado Messi estaba a un nivel muy parecido al que está aquí Palmou para además equipo el nivel del equipo es muy muy distinto sabes cuántos goles la meteoro Messi está apareciendo a saber cuántos goles la metió al Barça en Europa este año no pero unos cuantos dos yo te pregunto Messi Messi no estaba el año no da a estas alturas de la película contaba similar ha sido no no no con Messi que estaba no no estaba este nivel porque además era el último año se la evidente era el último año del base tridente ni no estaba fino suelen no estaba fino hilo que es muy bien

Voz 1201 06:37 de hacer el montaje es consecuencia de una cagada del cuatro si Armero Jordi

Voz 0985 06:46 pero es que yo al Madrid le prefiero encontrar a doble partido que no en una final en una final Manu ya sabemos que la tradicional ayuda arbitral cuesta

Voz 1201 06:55 bueno ya te daba la buen viendo Paterson aludido no porque tradicional

Voz 0985 07:03 no

Voz 1201 07:03 ayuda arbitral siempre a Jordi como como has llegado a tu compañero tantos años usted oye escucha tu compañero

Voz 0239 07:15 no escuchas pero tu compañero ha dicho ante tú afirmación ha dicho yo no he dicho nada de eso no nos llega oye en las final

Voz 0985 07:23 es hay siempre algún error arbitral quién prefiere no es que va a favor del Madrid esto es un consciente que ellos

Voz 1201 07:28 bueno esto es antes de nada están ahí los oyentes no cosas casa templos si quieres te veinte con ella narcos

Voz 0985 07:38 aun partido un accidente aunque sea arbitral para es más difícil

Voz 0231 07:42 antes de que empiecen los oyentes hasta es muy importante recordarles muy importantes a ver que aquí se está preguntando por lo de mañana es claro que el Barça está muy bien Messi es espectacular el mejor jugador del mundo lo de ayer fue otra exhibición de Leo que está on fire que se dice pero en un partido de Champions quién es favorito el Madrid o el Barça pero no estoy seguro que si si toca el Madrid en la Copa de Europa es favorito contra el Barça que lo tengan los oyentes que luego Jordi desliza

Voz 1375 08:12 nadie porque Cristiano Ronaldo está al menos exactas Champions igual

Voz 0239 08:16 on fire que me está por ahí que bien hablado Alves

Voz 1375 08:18 esto yo creo que lo habéis dejado muy clarito que os dicen los oyentes hola Alberto buenas noches buenas noches cómo estamos

Voz 3 08:26 bien hayan vamos a ver

Voz 4 08:28 si no me lo es otra conversación que quiero contestar ya venga

Voz 1375 08:33 te has lo tiene siete por bueno

Voz 5 08:39 yo soy de dónde llamas que sólo te pregunto

Voz 4 08:42 soy el el te va a todos los días ya que es lo que me ha dicho mi madre me ha dicho mi madre perfecto y Alberto venga

Voz 3 08:49 vamos a ver es de las cuatro últimas Champions ha ganado el Madrid tres por jugador Cristiano Ronaldo favorito de lo hizo mal administrada yo lo firmo ahora el partido de cuartos osea el de cuartos o de si Barça quiero el Barça mira yo primero Jordi ICOM muchas

Voz 0985 09:11 el auto lesionar Jordi Jordi

Voz 3 09:14 otra cosa es que tus es mucho al que me Varón Dandy iba diciendo por ahí que el equipo favorito que juega por eso no se Chicote el día ocho copas no las tiene hilo ha tenido malos jugadores alrededores sobre que el año pasado Luis Suárez no estaba bien no está esquiando que no mete gol en Champions el año pasado sí si soy sincero me yo creo que yo tú Jordi yo lo prefiero así que en una final a no final a mí me reuní a mí me da el corazón y

Voz 1375 09:47 yo estoy contigo estoy contigo quiénes esa quieres al Barça y es favorito el Real Madrid así que voto para para Romero para Meana pues no estás bien

Voz 1201 09:58 no dile a tu madre creo que te hayas dicho bien hola Jose

Voz 1375 10:04 coches

Voz 6 10:05 hola buenas noches donde nos llama Jose de Guadalajara de Guadalajara

Voz 1375 10:10 día bien

Voz 6 10:11 bien muy bien eres de Madrid y el Barça

Voz 7 10:15 del Madrid a tope del Madrid a tope pues

Voz 1375 10:17 es tu dirás

Voz 8 10:19 pues ya sinceramente

Voz 7 10:22 el Madrid siempre Champions me veo favorito Real Madrid no porque era del Real Madrid que no sí que lo soy pero yo creo que siempre que se enfrente cualquier equipo de Europa contra el Real Madrid el favorito siempre el Real Madrid

Voz 5 10:38 a usted consta ver a Messi en el Bernabéu no disfrutar de Messi en el Bernabéu

Voz 7 10:42 he visto a en el Bernabéu muchas veces

Voz 1375 10:46 hasta luego en el Bernabéu

Voz 7 10:48 con lo no tiene ningún jugador en Europa mejor que Cristiano Ronaldo

Voz 5 10:54 puede seguir intentar convencerle Marcos

Voz 7 10:56 y creo que hoy en día hay que quitarse el sombrero con Cristiano Ronaldo sobre todo en Champions hay hace dos meses a lo mejor el Barcelona hubiera sido favorito pero creo que hoy en día no se les puede dar favorito al Barcelona porque porque solamente hay entrar en Europa se crear para mí Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en Champions es el el el bueno el Bota de Oro de la Champions

Voz 8 11:22 este es el jugador que todo el mundo

Voz 7 11:25 era su equipo es el máximo goleador el Real Madrid en Europa

Voz 5 11:29 el Rey que oyentes tenemos se como explican las cosas ha hablado categoría buen tertuliano que hubo la verdad igual el once de este debate se tiene que te hace gracia sí dime

Voz 7 11:41 porque es que no hay debate

Voz 1375 11:44 ha suspendido el de eso pensábamos con nosotros también pero no voto para Romaric para Meana un abrazo José gracias por llamar venga hasta luego tiene mucha gente Carreño que aprendí

Voz 0231 11:53 Vimos que dijimos que el PSG era favorito ante el Madrid a eso

Voz 1 11:56 error no lo cometemos no pero algunos no eh

Voz 1375 12:00 no es el único animal que tropieza dos veces hasta tres aunque hay piedras que tropiezan varias veces con el mismo hombre hola buenas noches buenas noches pues en tus manos está que se decida esto por la vía rápida como dice Antón Antón de donde no sea más de algo de mala estás currando en casa descansando

Voz 9 12:18 cada vez causando que bastante curado ya o hijos

Voz 1375 12:20 qué has hecho hoy que has currado donde pues un desguace

Voz 9 12:23 sí cosa imagínate elevado desmontando quitando

Voz 1375 12:27 qué tal ha ido había mucho tráfico de coches que sí

Voz 0985 12:31 bueno oye Jesús sabes quién tiene doce coches Cristiano tiene doce coches

Voz 1375 12:36 luego el uno tengo bastante define de Cristiano que te queda

Voz 9 12:40 no que no que no lo que vamos no hay con lo que el Madrid no vamos muy bien súper súper seguro que España lo tiene claro

Voz 1201 12:51 es seguir no

Voz 0985 12:56 cuando te lo que te he dicho Butragueño el tacón

Voz 9 13:01 escucha escucha escucha y mira que lo Sergio Barcelona Mi hijo y yo eso no tiene el Barcelona

Voz 1375 13:16 bueno se puede decir que Marcos si Jordi deberían ir al desguace S

Voz 9 13:20 es una pieza malas

Voz 1201 13:26 un abrazo Jesús ustedes una cosa yo estoy cuatro esto tengo tengo que reconocer que esperaba si punto todo porque voy con ello el año yo vengo de la Gran Vía yo no me lo esperaba gente esto el primer debate que yo pero es verdad que no creo que dice Jesús que no te lo quitas viene diciembre dinos

Voz 9 13:48 Manu a ver si podemos al moro Málaga al jeque

Voz 10 13:50 es la ruina que no tiene metía hoy no me piden nada

Voz 1375 13:53 Nacho pero esa muy difícil pero bueno vamos a ver si lo intentamos cuidar

Voz 1201 13:58 el de desguace Center

Voz 9 14:01 sé si esa es acudir el Málaga que va a comprar

Voz 1375 14:03 si no tiene no tiene buena pinta eso un abrazo

Voz 0985 14:07 me tiene mal arreglo a ver tres cero para Romero y Meana

Voz 1375 14:09 quedan dos hola Roldán Ése fue una buena mano buenas qué pasa hambre de dónde llamas de Las Palmas de Gran Canaria hombre ella bonito qué tal el día por ahí ha hecho de playa o no

Voz 3 14:21 pues me voy lluvioso porque yo estás en casa o currando no claro no iba a está estudiando cómo que estaba no yo estaba descansando ya como todas las mezquitas no estoy muy bien

Voz 7 14:38 de nada quería decir que el Madrid salen

Voz 1375 14:41 nada que decía Marcos y qué estudias qué estudias tú aquí va muy bien pues fenomenal pues antes la cama danos el voto a Romero y a Meana o a Jordi

Voz 3 14:52 no yo te lo he dicho a ver yo quería decir que el Madrid sale muy reforzado porque ante de cuando se sortea el Paris Saint Germain pues parecía que ya estaba lineal pero le dio un pañito ir a Marte que el Madrid no ya es otra competición en juego ya ni comprar toda la carne en el asador en cuenta

Voz 0985 15:16 el cuatro cero contra Román por curiosidad cuando te han cogido teléfono lo que has comentado con Butragueño como en la costa

Voz 9 15:28 bueno bueno

Voz 3 15:32 antes de despedirme quiero una costilla

Voz 1375 15:35 sí hombre

Voz 3 15:36 te acuerdas en dieciocho de siempre con chicos en entonces una foto contigo de sí

Voz 1375 15:44 claro que sí me acuerdo eres tú

Voz 3 15:46 pero bueno si solían rollo a Connio El Rubio

Voz 5 15:49 eso fue en la tele no en Benissa la tele

Voz 1375 15:53 el programa eso es eso es verdad soy contaba yo me queda no me he quedado con tu con tu voz así que nada que no sigas viendo lo sigas llamando bueno pues creo ver con lo un penalti bien los exámenes se Roldán gracias vale hasta luego hasta luego

Voz 0239 16:15 cuatro se repite el resultado cuatro cero podemos podemos llamar a diez si quieres hoy como el tiempo Manu que veis que quedéis queremos pasar la última llamada

Voz 1201 16:22 pero sería muy grave la cabeza alta con dignidad adelanta no como

Voz 1375 16:30 a ver quién quién acogió que siempre sido caga o pero me encantaría decirme ahora que el debate pero no lo va a darle la oportunidad Mariano buenas noches hola buenas noches donde nos llamas hombre desde Elche desde Elche está estudiando trabajando estoy estoy bien

Voz 11 16:48 pasa en casa soy más pues venga el turrón

Voz 1375 16:50 para quién te das el voto

Voz 9 16:52 el voto para el Real Madrid

Voz 1375 16:55 como obrero con Marc el portero eh

Voz 11 16:59 por qué tenemos a Ronaldo es Ronaldo es un fuera de serie en la competición europea

Voz 5 17:04 que encima ganado en el argumento

Voz 1201 17:07 ha sido lo viste tú Jordi al iniciar el larguero el debate ya lo dijiste Jordi que lo madrilista Stone caigamos bueno estás teniendo una una muestra de diarrea a diarrea

Voz 0985 17:19 echen Ros atiende Mariano decías para acabar

Voz 11 17:22 quería que yo cuando hablar cuando hablemos del París Saint Germain y dice que el Madrid pasaba de París Anne Germaine que le ganábamos y miraba al Barça pero me equivoqué pero que ahora te voy a decir una cosa no va a tocar Madrid y Barça sino que va a tocar Manchester City Barcelona Sevilla Real Madrid y el y el Madrid se va a cargar al Sevilla

Voz 9 17:44 Guardiola se va a cargar al Barcelona lo vamos a agua

Voz 1201 17:47 caso que no digas eso que hay algún suicidio del balcón

Voz 11 17:52 claro lo siento apoyo diez por ciento pues yo

Voz 0985 17:55 vamos a ver qué pasa mañana el sorteo no se de Mariano esto veremos mañana

Voz 3 17:59 eh

Voz 1375 18:00 un abrazo Mariano vale muchas gracias a veces es bueno pues eso sí sí

Voz 0985 18:05 como una derrota pero claro esto yo pido el bar a mi me gustaría que es ir tú pudieras mano poner un Facebook Life en el cuatro ídolos

Voz 1375 18:15 lo vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la entrevista de Varane hay que hacerlo con las demandas telefonía en internet y manipula de Internet Ortiz no no no no les interesa el dato en Internet casi cuatro mil votos dicen que el cuarenta y dos por ciento de ellos que el favorito es el Real Madrid cincuenta y ocho

Voz 1201 18:32 me siento dice que el favorito es el Barça se hijo pero nosotros lo que hacemos radio Arnedo no casi cuatro mil kilos chicos habéis ganado nos preocupa

Voz 0985 18:42 yo no no os lo de competición os mete ocho partido

Voz 0231 18:47 yo me gustaría dedicar este mi animal

Voz 1201 18:50 el Madrid se simpática Menesarco Notre

Voz 0239 18:59 no no es que lo digo para cariñosa amable y simpática madre de Antón porque nunca más