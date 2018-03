El Larguero: Entrevista con Raphael Varane, la violencia en el fútbol y la decisión de Lucas (15/03/18)

Voz 3 00:00 don Rafael Varane buenas noches Iker ese día

Voz 2 00:52 en España buenos seis años

Voz 0458 00:54 las sé si séptima temporada no ha sido nunca uno

Voz 2 00:56 esta radio no jamás está nombre

Voz 4 01:00 días

Voz 2 01:01 estás a tiempo de irte

Voz 5 01:05 bueno estoy aquí porque bueno no no hablo mucho pero

Voz 4 01:09 bueno gracias por aceptar esa esa entrevista porque

Voz 5 01:12 bueno no me gusta hablar mucho pero cuando habló quiero hacerlo de corazón sincero soy tranquilo

Voz 2 01:19 nada con

Voz 5 01:20 a la nada más en todos los años que lleva aquí yo recuerdo una entrevista tuya en una en prensa y otra en una

Voz 0458 01:25 la revista creo que GQ no no se hemos estado mirando y bueno está mirando todos al Casino de entrevistas no te gusta hablar en el campo

Voz 4 01:33 sí eso es la verdad como pero bueno también es importante que hablar para para decir cosas también hay que la gente te reconozca hay conozca Un poquito tu tu personalidad pues

Voz 0458 01:46 Rafa Varane Baser hoy protagonista en El Larguero íbamos a hablar de un montón de cosas y como él dice cuando le gusta hablar es para hacerlo de corazón y para decir cosas y seguro que hoy vamos a tener una charla con con el central del Real Madrid que ya es casi uno de la casa no que llevo un montón de años pero es verdad que hemos visto poco y le hemos escuchado a poco la privada que te hago tiene que ver con lo de mañana a las doce sorteo

Voz 6 02:06 quieres al Barça en cuartos

Voz 4 02:09 yo prefiero que no sea un equipo español me gusta bueno en la Champions es también para conocer otro tipo de fútbol otros equipos a ir bueno si si no tocamos son español mejor final

Voz 6 02:22 que nunca habido una final de Champions Barça Madrid nunca jamás nunca nunca

Voz 0458 02:27 el de Champions Barça Real Madrid Juan

Voz 6 02:30 no te gustaría por qué no mejor que en cuartos si yo prefiero una final

Voz 0458 02:36 ella sería la leche fíjate qué cara será clave poner Romero narrando ahí de esa final de Champions aquí hay a ver si Cristiano Messi da o lo que puede ser eso bolas Romero muy buenas

Voz 0239 02:44 qué tal merece la época cristiana

Voz 0458 02:47 Leo Messi se merece esa final no sí sí yo creo que es bueno romeros es el que narra vuestros partidos aquí en la Cadena Ser

Voz 0239 02:52 ahí tienes a su derecha yo yo te sólo dar bola siempre

Voz 2 02:58 que quede claro

Voz 0458 03:00 derecha centro del árbol a Javi Herráez Antón Meana hola qué tal

Voz 0231 03:03 hola qué tal dos buenas final

Voz 0458 03:05 David algo que reprocharles algo que decirles bueno nos aseguran que me han dado unos palos

Voz 2 03:12 bueno acaba de clavar yo tengo una curiosidad que te

Voz 0239 03:17 sus tampoco poco hablar comparecer en entrevistas te gusta leer te gusta estar informado de lo que se dice de ti el equipo de lo que pasa en el club

Voz 2 03:25 sí pero cada vez es menos esta temporada del año pasado

Voz 4 03:33 es importante tener un poquito de de distan sacan todo esto porque claro bueno con los años tienes un poco más de experiencia sabes que bueno un día de abajo hoy tienes que bueno tener un poquito de de distancia para bueno lo importante que ser campo y bueno tener más tranquilidad porque sino todo muy importantes a todo bueno al final te tengo nuestros

Voz 0458 03:58 por ahí Mario Torrejón también hola qué tal pues eh osea tú en el día a día no por ejemplo el asno Lores todos los días lo echas un vistazo a si no miró un poco

Voz 4 04:08 que todo lo que hace las cosas importantes sabes

Voz 2 04:11 hablamos de deportes Deportes Cuatro mediodía también lo lo leo para practicar un poquito mi español OHL bueno pero pero aprendices

Voz 0458 04:20 muy pronto no bueno

Voz 2 04:23 ese es en tres meses aprendiz español Hull madre como veis cuando tendría que Hambrán Twin tres Bale en cuatro

Voz 0458 04:34 pero hablamos español de lo que parece o no

Voz 5 04:36 sí se sienten de todo ya habían hablado habla bien habla poco pero habla bien indicó

Voz 0458 04:41 en aprendiz con algún profesor o con compañeros Silicon

Voz 5 04:44 profesor y luego con con los compañeros con los fisios

Voz 4 04:46 Nos

Voz 0458 04:48 bueno con amigos también que tenemos aquí así que espero hablar de verdad hablar el idioma de la

Voz 0497 04:53 de la Calle por entender te mejora en el Vestuario no cuando empieza a hablar con los compañeros salid cuando ya te enseña los primeros tacos me imagino no las primeras frases más sonada sí sí sí hay ir a ninguna ninguno

Voz 0458 05:04 ah bueno enseguida con con razón para qué vamos a tener una charla tan interesante de fútbol pero permíteme Rafa que antes le contemos a los oyente

Voz 1621 05:12 de de El Larguero de la Cadena Ser el resto de noticias del día

Voz 1375 05:15 algunas no algún asegura que no te va a gustar como nos gusta a nosotros porque otra vez otra vez hay que hablar de incidentes con los ultras y otra vez en Bilbao con los ultras de del Olympique

Voz 0458 05:26 de Marsella y ha quedado eliminado el Athletic Club de Bilbao ha perdido uno dos en casa con el Olympique de Marsella ya había perdí

Voz 1375 05:35 todo tres uno en la ida ha marcado Williams para el Athletic ya han marcado payés yo campos para los franceses

Voz 0458 05:41 es clasificado por tanto

Voz 1375 05:42 Olympique pero en ese partido dos vigilantes de seguridad de San Mamés han sido heridos por ultras del Olympique de Marsella uno de ellos con herida en el cuello por arma blanca y el otro en la mano enseguida estamos en Bilbao pero mientras esto rebaños de borregos sigan campando a por Europa pues y además eh incidentes también en otro en otro partido de batalla campal pero no os podéis imaginar al menos cinco policías heridos y tres hinchas detenidos en otro partido esta noche la Europa League el Olympique de Lyon e CSKA de Moscú parece que la Europa League se está convirtiendo en el nicho perfecto para los salvajes de del fútbol porque casi todo los los jueves tenemos movida desgraciadamente bastantes en España otra vez la en Bilbao enseguida repito estamos allí pero te recuerdo yo recuerdo los resultados de esta de esta noche en Europa League mañana tenemos el sorteo a las doce del medio día de la Champions ya sabéis que están Real Madrid Barça Sevilla ahora le preguntó ya le preguntaba a por lo que prefiere Brown hablaremos con todos de lo que es de lo que pensamos del sorteo de mañana eh están los dos ingleses del City Liverpool los dos italianos de Juve Roma y el Bayern alemán quedan para el sorteo de mañana de cuartos a la una de Europa League un español el Atlético de Madrid que ha ganado uno cinco esta tarde en Moscú al Lokomotiv con goles de Correa Saúl dos de Torres y uno de Griezmann la mala noticia la lección la lesión de Filipe Luis pero se mete el Atlético de Madrid un francés el Olympique de Marsella un austriaco el Red Bull Salzburgo un alemán el léxico un inglés el Arsenal un portugués el Sporting un ruso el CSKA de Moscú y un italiano la al hacho han quedado eliminados hoy el Milan el Dortmund el Olympique de Lyon la gana al Dinamo de Kiev dos cero a perdón ha perdido el Dínamo de que cero dos con la Nacho la Ana al Viktoria Pilsen dos uno al Sporting de Portugal el cénit el Dexia han empatado a uno el Arsenal ha ganado tres uno al Milan el salón porque el Dortmund han empatado a cero y como decía ese Lyon dos CSKA de Moscú tres todo esto en la Europa League mañana a la una el sorteo ir mañana a la una lista de Julen Lopetegui

Voz 0458 07:43 para los amistosos contra Alemania veintitrés de marzo

Voz 1375 07:45 Argentina veintisiete de marzo los contaremos en Carrusel deportivo y los veremos y los daremos también en Telecinco en Mediaset es la última lista de Lopetegui antes del Mundial en esa lista no va a estar Lucas Hernández que va a jugar con la selección francesa eh ya nos hemos venido contando en El Larguero la SER que aunque le iba a seleccionar Deschamps Él quería jugar con España era nuestra información que él mismo se encargó de confirmar en una entrevista a Televisión Española hace creo que diez días diciéndole esto a nuestra compañera Silvia Barba Éste es Lucas Hernández hace diez días

Voz 7 08:21 España me lo ha dado todo así indignación haya pues está cerca de hacerse pues se estaría encantado yo me considero pues una España más claro habló mejor español que franceses entonces con esto que le toda

Voz 1375 08:32 estaría encantado de jugar en la selección española me siento español anhelando Antón España Lucas Hernández jugador del Atlético de Madrid hoy le ha convocado Camps ya ha dicho en un mensaje colgado en Twitter que no puede estar más contento que es un gran orgullo su convocatoria con el equipo de Francia orgulloso de poder representar a mi país toma ya o no la clava a todos incluida la Federación donde creo que Julen Lopetegui no está precisamente muy contento o es que algún problema ha debido conocer con respecto a los trámites de su nacionalidad española y eso le ha hecho decantarse por decirle sí a Francia a última hora pero repito no es que es lo contáramos en la SER hace ya unas semanas sino qué habéis oído ese fragmento de la entrevista a Silvia Barba compañera Televisión Española diciendo quiero jugar con España España me lo ha dado todo me siento español pues oye pronto Savolta sentir francés esto es lo que tiene igual mañana por la mañana se siente alemán pero de momento va a jugar con Francia bueno e luego lo trataremos también fuera del fútbol con bueno recordar que Sergio Busquets a estar tres semanas de baja por una fractura en un dedo del pie derecho y que fuera del fútbol ha habido Euroliga Olympiacos seis tres Barcelona noventa Baskonia ocho cuatro Zalguiris seis cuatro Estrella Roja ciento seis Valencia noventa y además ha arrancado a la Copa de España de fútbol sala ya hoy conocemos los primeros semifinalistas la ganado Movistar Inter dos uno a Osasuna Magna Il ha ganado también dos uno el Palma Futsal al Pozo Murcia para mañana a los otros dos partidos de cuartos Cartagena Jaén Barça Zaragoza Joy en cuanto terminemos la charla con Rafa Varane aquí en el Larguero tenemos debate de los jueves si mañana a las doce Nos acaba de decir Rafa ese ríe que no quiere

Voz 0458 10:11 al Barça en el sorteo de cuartos lo ha dejado claro que lo preferiría en la final pero si mañana Rafa hubiera un sorteo en el que emparejarse al Real Madrid al Barça

Voz 1375 10:21 quién sería el favorito quién es favorito si mañana a las doce Real Madrid Barça eh caen en el sorteo de cuartos de final y tenemos clásico en la Champions quince día favorito nueve cero dos catorce sesenta sesenta ya puede llamar porque enseguida van a estar por aquí

Voz 0458 10:35 eh Antonio Romero Antón Meana

Voz 1375 10:38 Jordi Martí Marcos López nueve cero dos catorce sesenta sesenta si mañana hay clásico en el sorteo de cuartos de la Champions quién es favorito Real Madrid o Fútbol Club Barcelona nueve cero dos catorce sesenta sesenta está con nosotros Rafa Varane un coche ya antes de empezar la charla con el francés Nos vamos a Bilbao

Voz 8 10:56 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día que te lo dan sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo

Voz 9 11:05 bueno no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con By renting estoy contrariado también un golfo Warrick por solo diez euros al día oferta por lo posible euros al día Golf por diez euros al día como paguen mejor

Voz 10 11:15 Dean consulta condiciones en punto es

Voz 11 11:45 una noche más

Voz 0458 11:47 eh la banda sonora de la Europa League es esta y otra vez ha tocado en España y otra vez en Bilbao esta vez con los iba decir un taco porque me ponen de una mala leche que no os podéis imaginar imagino que a vosotros que me apetece hablar de apéndice que hablemos de fútbol pero me pone de una mala leche por no decir otra cosa que por unos tíos como estos tengamos que estar diciendo lo que pasa en Bilbao eh pero si es que no vienen a ver el fútbol al Olympique de Marsella vienen a ver si les pegan una puñalada al tío de seguridad de San Mamés que ahora mismo están el Hospital compañero de informativos de la SER ahora voy con Íñigo Marquínez y con Diego González y está por ahí creo que ya lo tenemos no me parece a Rosa Miguel Ángel Garrosa hola Miguel Ángel muy buenas bueno e otra vez y a pesar de que el dispositivo policial de la Ertzaintza era mayor que cuando llegaron los del Spartak de Moscú hay que lamentar en este caso un guardia de seguridad herido en San Mamés

Voz 1554 12:38 si el herido un guardia de seguridad heridos y otros guardias seguridad golpeó en la mano hablado estuve el operativo policial era mucho más grande que líder los primeros seguidores culés para llegar a Bilbao a eso de las once de la mañana venían todos en el autobuses desde desde Marsella y nada más pasar las Oltra había controles les uno en cada en cada pero ya sean revisados los autobuses por parte de la Ertzaintza llegaban a Bilbao a mediodía nada más que hacer autobús pues ya se ha incautado de la policias de al menos ocho la bajas en barras de hierro pelotas de golf bengalas hay unos cohetes a las cuatro y media han comenzado a llevar hacia el hacia el estadio de

Voz 0458 13:17 lo típico luego todo eso que le han requisado lo típico que un tio lleva en la mochila pues para hacer del bocadillo allí en San Mamés lo que cualquiera lleva

Voz 1554 13:25 nada más bajarse del autobús da la existencia de Autónoma de de ese tipo de armas que que traen para para para que lo tramite lo decías tú que no vienen al fútbol viene de lo que viene

Voz 1375 13:35 el eran dirigidos hacia el estadio de

Voz 1554 13:37 por sin incidentes iban dando gritos al ascendían alguna bengala por por la zona centro de Bilbao y los incidentes se producían dentro del del propio estadio no estaban los agentes de la Ertzaintza dentro eran los guardas de seguridad los que se encargaban de de vigilar los hay se producían los incidentes ir a ese momento que uno de los guardas de seguridad era agredido han atacado en el en el cuello con un objeto cortante un objeto ocultar

Voz 1375 14:05 la banca está muy claro con con qué

Voz 1554 14:07 de Rajoy rajaban el cuello la herida porque no ha sido muy profunda le han dado puntos Yllera otro agente esa caída hacia atrás y se ha golpeado al estadio ha detenido a tres personas mayor tiene treinta y un años es más porque tiene veinticinco pero lo Anna con la que los incidentes porque tontos hay en todos los sitios la salida un seguidor del Athletic ha sido detenido muy cerquita de despacio también porque ha habido curso de contenedores ya lo ha atacado con botellas de cristal de la Ertzaintza ya hay otro detenido un radical del del Athletic que está acusado de un delito de

Voz 1375 14:40 tan solo hombre cómo nos iban a apuntar hacia

Voz 0458 14:43 hasta luego dicen no que nosotros no hacemos nada eh que también que también por si no hacen nada no nos no aparezca Isaí

Voz 12 14:49 eh

Voz 0458 14:50 dejar que sólo esté en los del Olympique de Marsella es pero no dónde se huele la fiesta llevamos las venga alitas allí para sumar los petardos pitos y ya empiezan las hostias con perdón

Voz 1375 14:59 es que

Voz 0458 14:59 de verdad si luego sacaron comunica es que es injusto que habléis de nosotros y nosotros no hacemos nada qué coño hacéis ahí pero

Voz 1375 15:06 la gracia gracias a un abrazo hasta luego hasta luego en cualquier caso cuando digo lo de que me ponen de una mala leche imagino que igual que Estarás harto ya de estar viendo todo lo ya esta banda salvajes cada semana y repito todos los jueves en la Europa League tenemos fiesta cuando digo que me ponen de mala leche en el fondo no son los ultras los que ponen de mala leche son los que siguen permitiendo que estos estos tipos viajen por Europa si en el fondo a no me ponen de mala leche los ultras claro que nos ponen ellos pero lo que me pone más de mala leche es que cada semana sigan de fiesta pues ya está les pagan eh vámonos vámonos de copas a Bilbao vamos a liar la Bilbao o lo que ha pasado hoy en el otro partido de Europa League que os he dicho eh en Francia Lyon CSKA de Moscú bueno pues nada batalla campal cinco policías heridos es acogen ante de verdad eh perdonadme eh

Voz 0458 15:50 está ahí Diego González a esta hora de la noche cómo están las calles de Bilbao en los exteriores de San Mamés y sobre todo no es decía Garrosa que tranquilidad en el hospital la última hora de los dos heridos hola Diego muy buenas hola qué tal muy buenas e volviera tranquilidad

Voz 0497 16:03 hasta ahora en los aledaños de San Mamés es ego sabes el hospital de Basurto está pegando practicamente a la Catedral a penas son cien metros Si en esta puerta de urgencias donde me encuentro ha entrado ya con esa herida en el cuello el guarda de seguridad de cincuenta y siete años de Burgos provocado por un objeto punzante según el parte médico pero te puedo decir que el ultra del Olympique de Marsella le ha clavado la hebilla de su cinturón en la trifulca que comentaba Miguel Ángel Garrosa ya dentro del estadio ha llegado conseguirá claro

Voz 0231 16:30 la villa el cinturón la hebilla del cinturón Atleti

Voz 0497 16:33 solamente por fortuna no no no ha penetrado en el músculos a la herida y luego se han practicado también algunas pruebas nos comentaban un escáner concretamente para ver si había más problemas y por fortuna se ha quedado en un susto su compañero también de esos refuerzos que llegaban de Castilla y León que ha traído la seguridad privada ha sido dado de alta en este hospital hace también una hora con dos dedos rotos pero es que estas han sido las dos personas como contaba Miguel Ángel más graves pero es que ha habido más que más guarda de seguridad han sido heridos por la agresión de estos ultras repito ya dentro del estadio cuando estaban ya dentro del estadio se han metido en la zona del bar del ambigú atizando con sus cinturones al

Voz 0458 17:11 los guardias de seguridad que estaban repito eh

Voz 0497 17:14 y en ese momento dentro del estadio y están siendo atendidos ahora mismo en distintos centros médicos de Bilbao no la han liado fuera pero si la aliado dentro porque también incluso pues la chica que le ha caído la bengala encima que han arrojado esto individuo se ha tenido que ser atendida le han dado cuatro puntos de sutura en la cabeza por la brecha que la provocados en esa esa bengala que por fortuna es un golpe no ha sido ni quemaduras ni ni nada más más grave pero

Voz 1375 17:40 ese es el más o menos parte médico con varios eh

Voz 0497 17:42 ahora mismo guardas de seguridad atendidos en varias clínicas de Bilbao estado con ellos han contado cómo ha sido la verdad es que no

Voz 1375 17:49 hoy han vivido dentro del estadio nada parecido me decían

Voz 0497 17:52 el a lo que han vivido esta noche buena

Voz 0458 17:54 pues hoy no estamos hablando de otro fallecido en Bilbao porque Dios ha querido que ese cinturón que clavó en el cuello a ir un poco más atinado sino igual estamos hablando de otro fallecido es que es tremendo

Voz 1375 18:04 eh gracias Diego un abrazo hasta

Voz 0458 18:07 hasta luego está por ahí también Íñigo Marquínez hacer para contarnos la crónica deportiva que tampoco ha sido mucho más mucho más feliz porque porque vaya a lo venía diciendo no le veo al equipo no le veo al equipo y al final no han podido eh hola manual

Voz 0802 18:22 no sé no supo buscar excusas no hay que echar ningún tipo de culpa al empedrado ha sido mucho mejor en toda la eliminatoria no son el partido de de hoy también la semana pasada en el Olympique de Marsella la metido un parcial de cinco dos al Athletic que no a carburar una crear ocasiones fado persiguiendo el balón como quien preside sombras no no no no funcionado el equipo no se encuentra a gusto Nos en cuenta como lo está con ganas de que acabe ya esta temporada y como te digo no hay que echar ningún tipo de culpas se queda fuera de la Europa Liga está fuera de la competición de la Copa del Rey también en la Liga sin nada que rascar por arriba y en principio nada que temer por abajo y la temporada se ha acabado con prácticamente diez jornadas de adelanto para este Athletic que lógicamente menos jugadores viven pues todo lo que ocurre alrededor todas estas broncas todas a mala leche todo este mal rollito de una forma especial no a la que se une también la mala situación que atraviesa el equipo que están a la espera a mí

Voz 1375 19:11 desde este asunto hemos hablado con Oscar de Marcos

Voz 13 19:13 además yo tengo cuadrilla en Bilbao tengo amigos tengo

Voz 0458 19:17 no lo sé lo que piensa la gente

Voz 14 19:20 sí lo atiendo trabajo lo ven los tres de al lado pero en mi trabajo lo ve toda la gente que me voy por la calle entonces toda la gente sabe que yo estoy en el trabajo que el hecho mal lo que no lo hecho como ellos quieren pues bueno es eh nos de agrado es que es así nosotros desde que te metes en en este mundo tienes que asumirlo tienes que dar la cara Hay pero bueno es lo que ahora mismo tenemos que hacer

Voz 0802 19:43 qué es lo que tiene que hacer es acabar la temporada y ha dicho que está

Voz 1375 19:46 suerte que está con ganas que esto es un deporte que esta eh

Voz 0802 19:48 decepcionado pero que no hay más cera que la que arde que hay que seguir para adelante

Voz 1375 19:51 pues nada eliminado bajo el Formentera en la Copa elimina

Voz 1576 19:54 por Olympique de Marsella en la Europa League en la Liga de aquella manera Eduardo Rodrigálvarez hola muy buenas

Voz 0458 19:59 qué tal anoche de lo dice Marquínez el año que viene será mejor seguro

Voz 0239 20:03 sí sí

Voz 15 20:04 con poco habría que hacer pero pero bueno al final me saca dos cosas positivas de de lo de hoy sólo una la verdad es que yo cuando acaba el partido eliminar todo el mundo daba más casi por supuesto que eso podía ocurrir casi que me llevo una alegría porque entraron no no no profesora de la inminente a la que todos los jueves íbamos a tener un festival de de desde el odio de las reglas de todos los jueves otra vez el Bilbao quien toque otra vez peleando idea de por todos los sitios sea que es mejor no ya ya ya sé que es fácil decirlo porque tampoco la confianza la muy grande en el equipo lujos duro aunque el Athletic había movido todos los hilos emocionales y sentimentales incluyendo las las arengas de de de Aduriz para el el Olympique ahora mismo es mucho más más equivocada Atleti lo ese lo ha demostrado así como hace dos años pues no no lo pudo demostrar que llegó mucho más adelante

Voz 2 21:02 eh bueno pues

Voz 1621 21:03 es una decepción la eliminación en Europa y ojo que viene el Barça el fin de semana

Voz 0802 21:08 sí si no es el mejor sitio Manu para para intenta rehacerse no para superar esta crisis de juego y de resultados que atraviesa el equipo pero bueno mira lo que no se lo ponen a estos jugadores en el campo es verdad es que no chuta no no no no arranca el equipo está siendo una temporada realmente mala y el Nou Camp el estado de otro club Barcelona es horrible para intentar nada allí pero bueno habrá que jugarlo no

Voz 0458 21:29 Valverde contra su ex equipo el domingo a las cuatro y cuarto Eduardo

Voz 15 21:33 sí sí tiene esa emotividad además de Valverde pero pero sí efectivamente uno nunca quiere jugarse los cuartos en el Camp Nou salvo cuando está muy muy muy muy bien y entonces diciembre de verdad si me apetece

Voz 0458 21:46 con los partidos que han jugado no hace mucho eh Supercopa o en Copa en Liga también pero es verdad que ahora mismo el cartel es como casi mejor que vaya otro día no

Voz 15 21:53 los desiertos llevan haciendo que además grande

Voz 0458 21:56 ser menos agua de partido capaces

Voz 1375 21:58 es el momento como la visita al dentista no que hay que realizar de forma si es así es una muela

Voz 0458 22:04 esa gran bueno veremos a ver qué pasa veremos a ver qué pasa

Voz 1375 22:07 un abrazo chavales llega hasta mañana adiós Marquínez

Voz 0458 22:10 luego si eso digo yo hasta luego tarda un abrazo y hasta luego Diego Gonzales que estaba ahí en hospital cualquier novedad En seguida por supuesto no es pediría paso Diego González o recuerdo el debate de los jueves

Voz 1375 22:20 enseguida están por aquí Antonio

Voz 0458 22:22 no Romero con Jordi Martí con Antón Meana y con Marcos López

Voz 1375 22:27 si mañana

Voz 0458 22:28 las doce hay un emparejamiento Barça Madrid un clásico en los cuartos de la Champions que

Voz 1375 22:32 en es favorito Madrid o Barça mañana sorteo nueve cero dos catorce sesenta sesenta una pausa íbamos con Rafa ahora nuestro entrevistado e invitado esta noche en el largas

Voz 10 22:44 sabéis durante todos estos años contigo ido perdiendo algo de Pell de This

Voz 0458 22:49 de agilidad

Voz 3 22:50 lo único que sigue como el primer día

Voz 16 22:56 nos eligen bien hipoteca naranja de ING con el precio que buscas y cero

Voz 3 23:01 sonido Comisión encuentra Inge punto es

Voz 17 23:04 vas a madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas baste subirse al telesilla

Voz 2 23:10 al menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus solo sobre

Voz 17 23:15 de nieve polvo hay cosas que hay que hacer para saber porque las has hecho tantas en Taiwan para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 16 23:22 desde veintidós mil cien aunque

Voz 3 23:31 Silvia Barquero y redes sociales Twitter twitter roba el facebook facebook

Voz 18 23:44 si lo que te gusta es el baloncesto todas las semanas tienes una cita

Voz 3 23:48 eh

Voz 18 23:50 motivos no faltan porque por el programa se pasan los mejores protagonistas porque hablaremos de tu equipo aire todas las competiciones tanto nacionales como internacionales Ci porque en definitiva encontrarás un programa que trata sobre todo lo que tiene que ver con el balón naranja todo el baloncesto que busques lo encuentras cada semana en Play Basket en Cadena Ser punto com con Francisco José Delgado todo el equipo

Voz 19 24:22 la entrada para el día en que llevas años aplazando a la porra

Voz 20 24:27 hasta aquí la porra de arribo se descarga te nuestra aplicación participa a los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tu vida cambie

Voz 21 24:43 remata de cabeza picando cambia para el Zaragoza el primero en la Corredera Rousseff

Voz 10 24:49 los los goles valen la Cadena SER

Voz 2 24:53 lo pasado grande como algo algo importante como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver que están contando

Voz 22 24:59 en un estado emocional han acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y todas las habitaciones el valor de la radio

Voz 3 25:08 es de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 23 25:12 la Cadena SER

Voz 3 25:17 a nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 23 25:19 Nos

Voz 24 25:34 con larga

Voz 25 25:36 pero con Manu Carreño

Voz 1621 25:41 bueno pues con Rafa Varane estamos en el Larguero aspira a que una noche sí y otra también tengamos que que hacer mención a este tipo de incidentes en el fútbol es lo que nosotros no nos vamos a cansar de de denunciarlo

Voz 0458 25:53 hasta que los echemos de del fútbol pero

Voz 1621 25:55 otra vez hemos tenido que empezar al larguero

Voz 0458 25:58 en medio de esta charla de fútbol que queremos tener hoy con Raffarin pues hablando de los ultras un día de los que el Spartak de Moscú de no seguir esta noche los los energúmenos del Olympique de Marsella que ya no se ha contado Marquínez y compañía lo que han hecho esta noche

Voz 1375 26:11 se en Bilbao no llevarán imagino que a vosotros

Voz 0458 26:14 como futbolista como principales protagonistas de todo este tinglado me imagino que tampoco es agradable no ver lo que pasa en los campos de fútbol y todo

Voz 1375 26:21 en Asia que hay en el fútbol no

Voz 5 26:25 la violencia en el fútbol no tiene no tienes hecho a nosotros no nos gusta nada estamos para jugar para dar un espectáculo a los fans no para eso ha nunca

Voz 4 26:41 nunca podemos estar contentos con el que pasó a jugando en el fútbol cuando ves en la grada que que hay peleas que pasó

Voz 5 26:49 cosas no no no estás a gusto es un sitio

Voz 4 26:53 no yo me recuerdo cuando iba a ver de pequeño estadio oí ya estaba allí para disfrutar para atender emociones para vivir grandes momentos ir no para para esto eso no tiene sitio en el fútbol

Voz 0458 27:06 los del Olympique de Marsella son muy salvajes en Francia habitualmente daría mucho

Voz 4 27:09 bueno el el es tallo ahí tienen un en un ambiente espectacular

Voz 5 27:13 no no pero no hay muchos incidentes en Francia con ellos así que sí que animan mucho no lo no son peligrosos no siento un peligro cuando cuando jugamos allí

Voz 0239 27:30 esto es una pero bueno lo dejamos el tema de de

Voz 0458 27:36 los ultras si hablamos de de algunos de los nombres propios el día uno de ellos

Voz 1375 27:40 precisamente Rafa es compatriota tuyo eh dar Talavera hay Pedro lo que ha hecho el Atlético de Madrid en Moscú luego hablaremos del tema de Lucas Hernández pero la primera pregunta te la quiera Celati no sé si te ha sorprendido porque viene siendo un tema en las últimas semanas que hemos venido contando aquí sobre qué Lucas Hernández estarán conversaciones con la federación para conseguir la nacionalidad española jugar con la selección con nuestra selección

Voz 0458 28:04 pero hoy ya convocado Deschamps a decir

Voz 1375 28:06 jugar con Francia no sé si a ti te ha sorprendido Rafa

Voz 5 28:09 no no porque son buen jugador es un jugador polivalente que juego a centraron lateral izquierdo que es es bueno juego ha jugado más minutos esta temporada y cada vez cada vez está madurando está jugando mejor hay bueno no no me sorprende porque es un buen jugador

Voz 0458 28:29 habéis quitado central ahí bueno para España porque que concentrar espectacular hay hoy sois uno es es Francia una favorita al Mundial

Voz 4 28:37 para mí hace parte de de del grupo de de de equipo que pueden ser favorito ha es difícil a desde A quién va a ganar pero yo creo que hay buenos equipos como para decirle como Alemania como España creo que França también tiene sus armas

Voz 5 28:52 somos un equipo joven con muchos talentos jugadores muy complementarios cada uno con gol

Voz 4 29:00 edades diferentes pero yo creo que

Voz 5 29:03 con una mezcla de experiencia juventud tenemos todos trazaron hace quién es el mejor jugador

Voz 0458 29:08 Francesa ahora mismo es difícil hay muchos y muy buenos ahora tenéis una generación de veteranos de jóvenes pero para tienes el mejor ahora

Voz 4 29:17 bueno es difícil de un nombre a muchos jugadores que está en forma a bueno está en forma está bien en un buen momento ah bueno hubo Lloris siempre siempre es bueno y es bueno no falla no no falló no fue no fue

Voz 6 29:36 Mbappé

Voz 4 29:37 a Mbappé es un jugador joven pero con muchísima calidad y bueno tiene va a mejorar porque porque tiene muchas caras ya mucha calidad mucho talento va a seguir mejorando ahora mismo ya está a un nivel muy alto para proximidad nada

Voz 0458 29:55 ante era espectacular ahí con Griezmann con de Mbappé lo en Giroud y sin Benzema

Voz 6 30:00 se te sorprende que no este Benzema en la selección francesa

Voz 5 30:03 bueno con con todo lo que ha pasado

Voz 2 30:06 lo mismo no me sorprende porque yo sé como extras

Voz 4 30:09 situación

Voz 5 30:11 bueno con lo con lo que ha pasado

Voz 4 30:14 bueno se explicó hoy a hedor ya ya tiene sus razones y sus fue explicación así que bueno a él decide es decir

Voz 0458 30:25 ya le afecta no estar en la selección

Voz 4 30:27 sí sí sí la selección es un sueño para cada jugador ha ha jugado muchos partidos con Francia a él sabe que bueno aunque una carrera es corta pasa rápido oí bien

Voz 0458 30:42 mundial ahora un ya era hora mundial no

Voz 4 30:45 si no juegas yeso quince mundial en tu vida así que bueno está claro que estás decepcionado pero intenta fijarse en el Madrid lo darlo todo para el equipo

Voz 0458 30:56 Mbappé sería ambos jugar para el Madrid

Voz 4 30:59 bueno dando a prefiere ambas jugamos para cualquier equipo es un es un crack es un jugador que bueno que que tiene a nivel técnico bueno impresionante que que es rapidísimo que es fuerte que tiene gol bueno así que tiene mucha calidad

Voz 0458 31:16 jugadores con mucha calidad la selección francesa entre ellos Rafa Varane luego te vamos a preguntar por Neymar no nos vamos escapando no te vas a escapar sin que te pregunten por remar pero aún

Voz 1621 31:23 hemos de Varane y de de de del Real Madrid no

Voz 0458 31:26 en cómo ha evolucionado Varane cómo cómo ha ido evolucionando en el Real Madrid has estado durante un tiempo a la sombra de Pepe y Ramos hasta que al final te has consolidado como central titular cómo ha sido cómo ha sido tu evolución en el Madrid en este tiempo es que ya son siete temporadas si no me equivoco no

Voz 6 31:39 Lucía la séptima temporada

Voz 5 31:41 ah bueno mi evolución no ha sido por etapa digamos la primera temporada sido el aprendizaje a Juan

Voz 4 31:51 quince partidos bueno descubrí el mundo del Real Madrid con con grandes jugadores con una a la exigencia de el de este nivel de este mundo oí bueno les la segunda temporada

Voz 5 32:06 ah bueno empecé a jugar a

Voz 4 32:09 un poquito más sobre todo en la segunda parte de la de la temporada buenos con también la acción es un poquito mediáticos digamos que con con goles contra el Barça contará partidos importantes y bueno después de de esto aún Paz un poquito de tiempo con la competencia hay la el aprendizaje porque a llegar al máximo nivel con dieciocho años han tienes y haces fallos hubiera normal y sobre todo ese puesto que que tiene mucha exigencia que necesita experiencia bueno el aprendizaje durante unos años a es verdad que

Voz 5 32:51 hubo un momento con impar

Voz 4 32:54 censado un poquito pero esto es normal es porque tenía muchas ganas y eso es bueno es buena señal y bueno poco a poco más minutos sí bueno llevo un unos años jugando más esto es súper contento de de mi evolución porque hoy ya estoy mucho más completo como jugador que lo que Aragón tez sigo mejorando sigo progresando y nunca me me hecho de lo que hago siempre intento mejorar sí pre no me no me quedo en mi zona de confort siempre se siempre busco

Voz 0458 33:31 algo para para mejorar y en qué te gustaría mejorar en todo dos veces no decir es muy crítico contigo vino pero cuando dice joe estoy estoy contento de barrio pero me gustaría mejorar en esto ahora que no nos oye los rivales

Voz 4 33:42 bueno la primera Costa a lo que pienso es marcando más goles

Voz 6 33:46 porque así sí sí sí porque sabemos que Cristiano sí

Voz 2 33:51 bueno como decisión

Voz 5 33:55 pero debutaría Vargas sí porque bueno a balón parado tocó muchos balones pero poco entran

Voz 2 34:01 yo no lo tengo

Voz 5 34:05 Eto'o Areba hay tengo un buen Time pero no se de esta temporada no me no entrar acaban de entrar no no

Voz 0458 34:12 María mejoran eso en marcar más goles y luego rivales a los que te has enfrentado el rival al que has dicho Jo este este es imposible usa no quiero ni verlo

Voz 6 34:22 qué

Voz 4 34:25 un bancos depende también de de qué tipo de jugador por ejemplo el jugador más fuerte ha sido Drogba son una vez

Voz 2 34:34 sí sí sí bueno

Voz 4 34:36 no si no hay jugadores a a potentes como Kane por ejemplo a Neymar conduce muy rápido el balón a es muy bueno a conocemos la la calidad que me si hay muchos jugadores de mucha calidad de fondos que juega muy bien también bueno en estos años y que enfrente a a muchos jugadores de calidad bueno cada uno tiene tiene su cosa para para molestar a rival así que yo como defensa siempre intento incomodarlo lo más posible al delantero que bueno siempre intento que él delante procedía en este por donde voy a pasar siempre intento dejarlo intento que no piense sabes

Voz 0458 35:21 qué prefieres siempre prefieres medirme con un droga por ejemplo cuerpo a cuerpo o te encare Messi o Neymar hídricas ostrás quien cuál te cuál te te da más problemas

Voz 4 35:31 yo me siento más acostaron más a gusto con los jugadores rápidos porque bueno intentó controlar bien la la profundidad a la espalda y por mis cualidades que prefiero pero siempre intento bueno cuando es un jugador más fuerte intento pasados por delante intento que no quedó pueda jugar que no que no estoy cómodo por ejemplo el jugador como como Lukaku

Voz 2 35:56 es muy de nuevo Toro es el delantero más que podría jugar en los All Blacks en potencia pura defensa más fuerte así que tienes que

Voz 4 36:10 jugar de otra manera es por esto siempre intento ser un jugador más completo para poder

Voz 2 36:15 molesto del delantero a cualquier delantero viste el viste el Chelsea barrer el Barça Chelsea

Voz 4 36:21 qué te pareció

Voz 5 36:23 bueno que el Barça bueno jugó con mucha eficacia muchísimos a cada

Voz 4 36:29 cada fallos el Chelsea acababa en gol bueno esos el es el máximo nivel digamos la Champions no perdona no no no puedes fallar

Voz 0458 36:40 el Messi tú que lleva ya unos años en el Madrid leves al mejor nivel

Voz 4 36:45 desde que está el Barça pero te parecía el partido ayer de que cada vez como es como Cristiano Messi siempre te preguntas está al mejor nivel pero siempre se supera siempre juegan mejor Cristiano cada vez piensas que acabó oí siempre es que huele mejor

Voz 15 37:02 jo

Voz 27 37:02 no es que alguno lo había enterrado ya este año no voy a dar nombres alguno lo había enterrado yo aquí no he escuchado a ningún está él Belén Aquino no quiero dar alguno lo había enterrado y mira yo con amigos cuando hablo me pego

Voz 4 37:13 tan eh Cristiano zanja odiado que yo respondo

Voz 2 37:18 ah ya ya ya llegara tienes

Voz 0458 37:24 por Messi o Cristiano

Voz 6 37:28 es que yo puedo

Voz 2 37:32 es imposible responder a esta pregunta Cristiano lo veo cada día y cada día me impresiona me tiro veo menos veces pero críticas

Voz 0458 37:42 que lo veas menos mejor

Voz 2 37:44 cómo estás no conviene verlo mucho sí pero Cristiano lo impresionante es que

Voz 4 37:51 bueno cada vez se supera supera asimismo ha conseguido todo sigue pensando en lo que puede hacer mejor en los entrenamientos se enfada cuando pierde esencia enfada cuando no marca un gol

Voz 0458 38:06 Juan que no lo conocía al principio de ellas juego ya te digo macho se cabrea por un balón en un entrenamiento

Voz 4 38:10 Ana pero esa es su fuerza su mayor fuerza de es es mental porque Essen yo no entiendo cómo se puede criticar aún yo como cristiano no entiendo por qué con lo que ha hecho lo que sigue haciendo cómo puedes criticar a ese jugador si cualquier jugador suena de su carrera que es impresionante no se puede criticar puede ser un ya peor puede ser haciendo te gusta su personalidad pero a nivel profesional novio me quedo sin palabras no puedes caro Becara

Voz 0458 38:42 de cara a puerta goleador es mejor Cristiano

Voz 6 38:45 así

Voz 4 38:47 yo creo que Cristiano es que ahora te da ya más pero se parece más nueve sabes que busca el gol que en el área hace de movimientos que bueno si el balón llega no puedes hacer nada

Voz 0458 39:02 sería más goleador Cristiano y más hábil con el balón Messi

Voz 4 39:06 no diría esto es que cada uno tiene sus cosas a Cristiano para mí es el jugador más completo del mundo que es es grande juega a pierna derecha izquierda hace todo era de lejos de fútbol de cabeza de todo hace todo bueno me decía sabemos lo que va a hacer es complicado de pararlo en hubiera un cruce de cuartos

Voz 0458 39:28 ya no ha dicho empezando Larguero que mejor que no preferirías una final pero quién te da la sensación de que estáis mejor ahora en este punto de la temporada

Voz 5 39:35 bueno nosotros esa sobre todo en Champions no estamos bien con confianza con fuerza a la Liga esta temporada ha sido más con

Voz 4 39:45 que cada pero yo yo sigo pensando que este equipo este grupo puede puede seguir superándose llegar a un Barreto que que nunca se ha hecho que ganar otra vez tramposo

Voz 0458 39:58 nunca ha ganado dos veces seguidas imagínate enseguida eh en la Liga que ha pasado porque estáis tan lejos del Barça

Voz 5 40:06 bueno por ejemplo la temporada pasada

Voz 4 40:10 muchos partidos ganamos en el due descuento en el último momento ya está ha pasado un poco el contrario ha empatado partidos o perdido partidos que merecíamos ganar jugando bien y que no entraba

Voz 5 40:24 balón y al final es rival meter gol esto es el fútbol yo creo que el equipo puede tener momentos un poco un poco peor

Voz 4 40:36 los últimos años todo el mundo hubiera firmado para para ganar tantos títulos como lo hemos hecho creo así que es un momento así a veces te sonaría más a veces es más complicado pero bueno hay hay fluida

Voz 0458 40:50 el mal inicio de Cristiano

Voz 4 40:54 somos un grupo colectivo claro que Cristiano es importantísimo para nosotros ha pero a nivel colectivo ha como allí hay partidos donde jugamos bien no salían las cosas luego cuando te pasa una vez dos veces tres veces bueno luego yo entrara un poquito de toda te preguntas si hay que cambiar algo así sí estamos haciendo mal las cosas y y bueno lo que he hecho el míster es tranquilizarnos seguir seguir a lo nuestro a nuestro día a día a trabajar porque no has seamos más mal las cosas entrenamos bien seguimos siempre con la buena mentalidad con la con las ganas de de intentar mejorar las cosas no salía así que no no es un problema cuando te dice es una crisis que que el Madrid está cuando Mark y pasa mal las cosas no no ha sido así ha sido una temporada jugando bien y que a veces bueno no no no

Voz 0458 41:53 no Allen no entra la pelotita no entra pero dice que que a veces no entra Varane que vamos a hacer y luego el Bernabéu se ponen nervioso del Bernabéu es exigente es muy exigente pero es normal también quitado nunca

Voz 6 42:04 no recuerdo no lo tocamos madera

Voz 0458 42:08 cuando ves que pitan algún compañero que sientes

Voz 4 42:12 bueno primero pienso en mi compañero pero quiero apoyar quiero ayudarlo y luego pienso que bueno exigencia lo entiendo a un club así ahí es también lo que hace la fuerza de este club que nunca está contento cuando ganamos la Champions

Voz 2 42:31 yo veo un aficionado en la calle es de vamos a por otra

Voz 0458 42:39 el que más te sorprende de los que han pitado ha dicho pero como puede pitar el Bernabéu Chris

Voz 4 42:42 no se bueno a cristianos como te decía

Voz 5 42:44 Bernabéu es que Cristiano su su compró

Voz 4 42:47 hizo es total lo da todo así que a veces puede fallar pues

Voz 0458 42:52 a mí me molesta que el Bernabéu pita a Cristiano a Benzema que también la pitada variar

Voz 4 42:55 me molesta cuando nos pita a yo prefiero que nos que no que nos apoyan pero también es normal que se pueden enfadar pueden pedir más así se entiende también va hay que entender los dos pero a veces cuando un jugador está un poco tocado en un momento un poquito difícil sí ahí la ayuda del público es importante también

Voz 2 43:19 compañeros todos tenemos que estar unidos pues no sé

Voz 0458 43:23 que hasta dar entrevistas porque

Voz 2 43:25 incluso de comentarista para partidos

Voz 27 43:28 el día que éste lesionado baja lo que sea

Voz 0458 43:31 Rafa estará micrófono de hemos encontrado esa estar aquí fíjate la de folios la de qué papeles que tienen Romero Torrejón Herráez que están deseando hacerte hay un montón de preguntas al central francés del Real Madrid que está esta noche aquí acompañando a un ratito echarla de fútbol teníamos ganas de hablar con él con Rafa habrá una Paulita todo bien todo en orden todo bien pues nada seguimos con robara

Voz 16 43:52 vuelve

Voz 28 43:55 el quince y el diecisiete de marzo tengo una ventaja de hasta siete mil euros en vehículos nuevos quinientos en huevos con condiciones irrepetibles financiando con pese a ser seis dos pongo en neumáticos Esquire te pero entonces

Voz 10 44:16 tragar de los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia de subir te saltamontes si al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarles con las ecuaciones les dices que estás un poco cansado para jugar junto a la consola a lo que él contesta gracias gracias

Voz 0458 44:34 tienes a tu cupón de Lex

Voz 29 44:35 era día del padre de la ONCE diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre compensa

Voz 30 44:44 ah

Voz 4 44:48 eh

Voz 0458 44:51 aquí seguimos en El Larguero con Rafa Varane y pendientes de las noticias de de Bilbao y de ir el debate que está a punto de empezar también el debate de los jueves como cada noche en el en el larguero pero acabando continuando esta charla con con Rafa Varane enseguida todas las preguntas que te quieren hacer los compañeros que habitualmente cubren información de el Madrid pero te hago una por mi parte

Voz 6 45:11 tienes la sensación no tenéis la sensación de que se ha sido injusto con Zidane

Voz 0458 45:16 en algún momento de esta temporada

Voz 4 45:18 sí sí porque primero por lo que ha hecho que este espectacular también por hora por lo que sigue haciendo aquí está haciendo

Voz 5 45:28 ah mira por ejemplo

Voz 4 45:32 ganamos contra el PSG ya cambian las cosas pero antes del PSG hacia bien las cosas también siempre estamos con él así que bueno ese es el mundo del fútbol mundial poca poca paciencia hay poca memoria pero nosotros dentro del vestuario seguimos tranquilo oí seguimos con él

Voz 0458 45:50 dan también parece que esto le afecta poco parece desde fuera

Voz 4 45:53 bueno seguro que que deja aparecer pocas cosas por Naciones pero a todos cuando nos critican cuando es más difícil nos afecta un poquito a unos más que otros pero a todos

Voz 0458 46:08 esa que has aprendido decidan lo que más con lo que te quedas

Voz 4 46:11 sobretodo de Zinedine Zidane la humildad

Voz 5 46:14 una cosa es esto que bueno

Voz 4 46:17 con lo que ha hecho como jugador como entrenador ay bueno está como si no había hecho nada ahí está como siempre para mejorar para buscar cosas para humano siempre ir adelante

Voz 5 46:31 bueno es un ejemplo de ejemplo como como persona como el jugador que ha sido como años

Voz 4 46:37 desde la mentalidad es un ejemplo

Voz 0458 46:39 Zidane debería seguir socio si pase lo que pase ganáis lo que gane o no ganáis nada