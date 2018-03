Antonio: "Quiero que mi jubilación suponga mi tercer cambio radical de vida"

Voz 0020 00:00 aquí desde Madrid desde Alcalá de Henares Antonio buenas no

Voz 1 00:03 hola qué tal

Voz 1404 00:06 pues nada bien yo aquí rendido un poco en alguna cosa haya señor tendré que le aguantaba su mujer

Voz 0020 00:13 no cobraba salario

Voz 1404 00:14 exactamente igual que fuera por eso más de una vez

Voz 1 00:19 más de uno a lo mejor también bueno

Voz 1404 00:22 la verdad siempre a uno y otro pues nada sobre Cambio radical no lo con XXXII año bueno hasta que ha hecho lo contrario que este señor que que haya cuatro meses viviendo de esa forma no de una finca muchos años viene dejó el pueblo bueno pues la verdad que trabajan en la agricultura y bueno pues ya te tienes que tomar una decisión el tema de los hijos iraní dijo Erekat bueno pues cambiario el cambio de ser autónomo trabajar horarios pues a tangente a lo contrario igual que alguien te más le interesa todo lo demás que de la noche a la mañana aquí limpios de cambio que que fue directamente contrató la naturaleza y en el campo ni con los animales con las plantas y árboles pues directamente a meter puede ser la gran ciudad como fue Madrid

Voz 0020 01:17 Antonio es un cambio radical sin duda

Voz 1404 01:21 dedicar muy en cuenta lo dice él que tanto tiempo solo pues menos mal que lo justo yo ahora mismo hurgó en Alcalá de Henares y te puedo asegurar que echo de menos muy poquitas cosas soy divorciado llevo diez años sin tener pareja no lo he hecho de vino

Voz 2 01:39 sí porque aquí muy tranquilo

Voz 1404 01:41 la verdad comment como me han dado mucha caña la verdad que estoy muy tranquilo muchas desde Iberia tengo tres hijos uno lo tengo en Alcalá pero casi no veo por qué estar muy atareado y bueno con viaja mucho la otra la tengo en Valencia que la veo también tengo otra vez Villa no no así que no tengo hermanos de la familia que tengo es muy limitada no Hidalgo que echo de menos cuando él voy a trabajar dos perras que tengo en casa es la mejor compañía que tengo pero lo que puedo asegurar que quitando eso no te no echo de menos a nadie a nadie quitando pues eso poquito que ha dicho no permite de menos a nadie

Voz 0020 02:21 Antonio dice que cambió la vida de campo y la agricultura para venirse a Madrid cuando tenía treinta y dos años no es que quiera preguntar la edad pero cuánto tiempo hace también esto

Voz 1404 02:31 tengo casi el doble me quedan dos para jubilarme aquí quería puede digo cuánto de ese vino para Madrid

Voz 0020 02:38 sí fue la razón los hijos el pensar en los conocidos claro

Voz 1404 02:43 no hombre mente porque ya va que ya tiene otro tiene otras necesidades yo hubiera tenido sólo con ya te digo pues se hubiera matado pero bueno al que tienes Galadí termina temporada desplazando Men desplazando atiendo pues ciento veinte kilómetros diarios eh

Voz 0020 02:59 baño

Voz 1404 03:00 claro que a ciento veinte kilómetros diarios que nota ahí Irina cosa que todavía tengo en la cabeza metido otro cambio radical creo que tengo muy claro que que a mí el a el hormigón en el asfalto no me gusta gustar gustarme niega que llevo treinta años viviendo en él pero sigue sin gustar eso lleva pregón

Voz 0020 03:21 estar Antonio porque al decir que llevaba diez años divorciado se me ocurrió preguntarle si entonces no había decidido volver al campo de nuevo

Voz 1404 03:31 sí pero entonces el problema que tiene es que bueno desde ahora mismo pues pues las circunstancias tienes que estar tiene que estar pues eso dónde tienes el trabajo si hay vuelo puede la edad también voté a veces es la que hay que marca que tienes que seguir ahí no puedes cambiar aunque no te guste el trago que tienes pero tienes que seguir en esa línea por lo menos para llegar a a una edad que a veces hay dinero para jubilar que espeso pero yo no te queda más remedio porque decía ahora mismo ya con treinta con cuarenta años de complicado mucho revés ya con cincuenta no te digo nada

Voz 1 04:02 bueno no te queda más remedio que feliz

Voz 1404 04:05 la criminal pero vamos que tengo en la cabeza hacer otro cambio me jubile pues si me otra vez al pueblo donde viví que allí pero allí no o bien veamos esta claro vender el piso a la costa irme a un sitio más cálido con el Real Madrid

Voz 0020 04:23 osea que en su cabeza hay un tercer modo de vida Antonio

Voz 1404 04:27 sí sí ya te digo pero sin necesidad de tener nadie gente alrededor alrededores para nada yo paso yo me yo te puedo asegurar que hay días enteros que yo creo que no habló la más que lo justo con algún compañero de trabajo cuando me cruzo el poder que hacemos vital pero normalmente y lo justito pero que no mira que tiene la persona que bastante pero no no yo creo que llega un momento en que la del cariño o pueda pues la gente no está muy claro que quiere a tus hijos no pero ella tiene su vida yo tengo la mía

Voz 2 05:01 mí me puedo asegurar que no echo de menos

Voz 1404 05:04 además las comunidades que puede tener porque te lacra de la sociedad porque no te queda más remedio que que sino no puede vivir sin ello pero si yo no estuviera yo no estuviera realmente hubiera no tiró Diego estudiar mucho le está muy claro de estos de planta baja lo que de de parcela está muy claro que viviría como estaba viviendo allí quiero que una lumbre baja inclinaría lo justo de luz y lo a gusto de sigue utilizaría ilegalidades pero digo que si eso es acostumbrarse no pasa que la gente está acostumbrada a tener a tener al tener a tener no mira lo primero que tengo pensado que en cuanto que me jubile el coche lo mando hacer

Voz 1 05:43 lo primero el coche fuera

Voz 1404 05:46 sí sí porque es que los eso es lo más tonto que puede tener por mucho que el que no te queda más remedio porque desplazarte no te queda más remedio porque el transporte público no funciona todo lo bien no llega a todos los sitios pero claro que lo primero lo que me ha quitado el coche

Voz 1 06:02 bueno yo diría yo te voy claro

Voz 0020 06:05 no queda mucho para esto Antonia

Voz 1404 06:07 bar de añitos

Voz 0020 06:10 Ike que va pesando más la el campo o la playa

Voz 1404 06:15 pues no lo sé porque tengo más cerca y la ir la playa Pobo de cama lejos porque que aquí estamos en el centro pero el campo lo tengo más cerca el campo porque además tengo todavía muchas tierras bueno además de este tengo pensado pues una casa directamente te compras un contenedor de estos grandes que tenemos de estos contenedores que vienen del estamos que llevan los camiones y contenedores de estos mayor del contenedor bares de los doce mil euros iría hace cuatro ventanas con rejas le ponen le pones no vídeos como si fuera para lo en una cantidad que tenía orales y el tranquilamente allí llevarlo básico putos además me lo digo malo que tiene que ha visto antes pues hombre el problema de quería colar a lo mejor porque empiece con la salud

Voz 0020 07:06 bueno

Voz 1404 07:09 a la salud te respete

Voz 1 07:13 pues yo digo que claro lo tengo

Voz 1404 07:16 digo que debía que yo mucha venta gente muchas cosas para yo no soy de bares in estar metido en tierra de nadie yo mi casa dijo perras el que quiera pues mira ya sé dónde estoy además de una cosa que yo soy de los que llega ya para el teléfono el móvil yo lo tengo pagado o lo entiendo digo no te preocupes que el que quiera ya me puedo ya llamaron me mandaba un mensaje ya Lole

Voz 0020 07:44 así que no le costaría nada marcharse al campo incluso que no hubiese cobertura

Voz 1404 07:48 ah no no tranquilamente pero no vamos a ver yo era hoy en día yo no entiendo porque yo he sido transportista también poca idea y entonces no había móvil aquí que pague Ocariz darte por tu llegabas a una zona poetas llamar por teléfono a casi puerta te Ghoga sitio el alguna cosa editar pues te dejaba el aviso había porque andaba así te dejaba el aviso pero que hoy en día la gente habla en cualquier lado mundo en cualquier lado

Voz 0020 08:14 sí sabemos dónde estamos todos en todo momento

Voz 1404 08:17 bueno cuentas bueno todo sino que no tiene localizados a todos pero que esto te digo tú te ahora cuenta llevas alguna vez que transite otro íter frente al lado que no te importa claro que yo soy yo creo que hemos perdido un poco lo los papeles con el tema del móvil

Voz 1 08:39 en Antonio sus hijos San

Voz 0020 08:43 dice que vive uno en Alcalá otra en Valencia Sevilla ninguno ha ha querido vivir en el campo ninguno tiene el gusanillo ese de su padre

Voz 1404 08:51 no porque el que está en Alcalá es ingeniero su mujer también y bueno pues Annan viajando con propia diversidad bueno pues está en Valencia pues lo mismo tiene también su profesión allí trabajo allí allí inhábil que aquel mal pequeña está con su madre vivienda en Sevilla igual pues está estudiando qué tal cual pues es nuestra que entrar allí pues digo que no me da el gusanillo tengo yo siempre me gustó mucho me ha gustado mucho la agricultura o de animales y mismo vi un programa en la televisión de unas señoras con cincuenta años que su padre le dejó en herencia un una finca delante de limoneros bueno pues la mujer para que para que decidiera una parcela para que siguiera un ellos me metí Chantal la mujer lo has venido cultivando lo saca adelante Animos variación Portugal es una de las productoras más grandes que hay de de un buen de lo buen de bueno limones

Voz 1 09:41 con cincuenta y cuatro años que

Voz 1404 09:44 porque les gusta gusta porque además es bonito ver que tu sacar la producción bueno hombre Irán tiene que apañar ver pues con los ingresos que haya ácaros quiere vivir a le indica pero al mismo no me encantaría volver otra vez a los no no a la edad sino adónde deje a los treinta años después para mí son de sobra una cosa mira hoy en día yo encima está acostumbrado cuando era más joven pues decía en la casa llena hay tal está agosto dado al alumbrar me con luz de canguro

Voz 0020 10:18 vaya Luis

Voz 1404 10:20 el acuerdo yo he estado durmiendo he dormido en una tienda de campaña de lona yo dormido a lo que es dormir al raso en verano dormir al raso con lo único que tiene más más estrellas

Voz 1 10:33 bueno yo creo que no lo problema ninguno

Voz 0020 10:36 Antoni pues supongo que tenemos que acordar una llamada para dentro de un par de años

Voz 1404 10:41 pues sí espero que espero que por lo menos llegue lo suficiente aquí tiene una cosa que es la primera data ahora está con poco dinero para sobrevivir

Voz 1 10:51 es verdad que yo no he eh

Voz 1404 10:54 empieza a cortar de aquí de aquí de allá y te puedo asegurar que traslada con lo justo para vivir una de las más

Voz 0020 11:01 Antonio ha sido un placer escucharlo