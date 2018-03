Trabajar y ser jubilado

no me creo esa barrera eso es una tiránica barrera que impuso hace más de cien años cuando se inventaron un sistema de seguridad social y que ahora seguimos e imponiendo la entre comillas porque en el ordenamiento español es es inconstitucional obligar a la gente a jubilarse sencillamente no quiero dejar de hacer cosas y naturalmente allegar recursos Si es legal y con

hable con el presidente le comenté que si a él le parecía bien que continuar trabajando me dijo que ningún problema porque siempre hacía los chascarrillos de que aquí no se jubila nadie bueno fui a la seguridad social reparamos todos los papeles aquí estoy

bueno pues que la empresa me viene proponiendo desde hace tiempo que que bueno pues que si puedo pues que siga Kiko cuentan conmigo es lo que hago yo mientras me encuentre bien esté a gusto en la empresa y que voy a seguir

es que afortunadamente no son económicas aunque también lo hay lógicamente pero no son económicas simple y llanamente yo creo que romper con una etapa de de tanto tiempo de trabajo y tal pues la verdad que es una decisión que cuesta entonces por lo vas dejando lo vas dejando cuentan contigo estás metido en un proyecto

una empresa que que nació pues yo creo que fue por los años setenta y tantos ochenta todos los incorporamos muy jóvenes ya somos mayores que yo recuerde ahora mismo hay cuatro personas en la misma situación pues a que de hecho no se ha jubilado nadie los que estamos jubilar no pues nos hemos acogido a la a la jubilación activo ahí estamos trabajando

yo sirvió viuda entonces estar en casa tampoco me apetecía mucho me encontraba bien estoy cómoda de trabajo la empresa considera mucho esa fue una uno de los motivos el otro motivo económico la jubilación activa está muy bien por qué te pagan el sueldo que tu ya tiene con la empresa más la mitad de la cesión

el Cristino parece que duda pero no no

no tengo la sensación no tengo yo la sensación de que no lo sé incluso Si cuando yo me jubile este puesto mio y se va a reemplazar como tal no lo sé no lo sé