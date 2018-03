"Si no hay voluntad política no conseguiremos nada, y la voluntad política la tenemos que forzar todos los ciudadanos, como no se consiguen cosas es quedándose en casa"

Voz 1727 00:00 Juana León muy buenos días buenos días Juana León Sánchez es portavoz de Marea pensionista que forma parte de la Coordinadora Estatal para la defensa el sistema público de pensiones y que está aquí tan temprano con nosotros ya en la casa de traerlo en el Matadero de Madrid en el centro de mayores donde por cierto tenemos sitio para quienes quieran aquí añade esta mañana de radio y hay mucha gente sentada también muy tempranera a nuestro lado pero si quieren todavía se pueden acercar Juana que ayer saliera adelante esta proposición no de ley ya dijimos que no tienen ningún valor y vinculante pero que pide eliminar el factor de sostenibilidad es un motivo para la esperanza para pensar que sus movilizaciones pueden surtir efecto

Voz 1 00:42 bueno pienso que las movilizaciones efectivamente surten efecto lo que ocurre es que con el sistema del palo y la zanahoria no podemos llegar muy lejos nosotros yo vengo aquí delegada por mis compañeros de marea pensionista en Madrid nosotros tenemos una la eh tabla reivindicativa una tabla reivindicativa que consideramos que son las necesidades básicas para nuestra generación incluso la que viene detrás Isabel si saben defenderla entonces es que las presupuestos recogerlos como un derecho que está ganado pagado lo hemos pagado es nuestro entonces tenerlo como derecho constitucional siguiendo con las cotizaciones de trabajadores y patronal y en caso de que con esas cotizaciones no se pueda llegar pese acuda a los presupuestos generales del Estado pero no pidiendo créditos no porque luego hay que pagar intereses sin pedir créditos sacándolo de los presupuestos como se saca para la Iglesia como se saca para la Casa Real Icomos desata Parrado tantísimas otras cosas que no son necesarias como respetar la vida de los ciudadanos

Voz 1727 01:58 usted Juana va ir mañana a las dos manifestaciones que hay en Madrid Barradas dos bola de la mañana y en la de la tarde

Voz 2 02:04 eh el hecho de que esta convocatoria esté dividida debilitan la reivindicación

Voz 1 02:09 bueno yo creo que no debilita la reivindicación yo creo que es son dos formas distintas de expresarse el problema es llegar a la unidad que hemos tenido un parón de lucha muy grande desde que conseguimos ciertas cosas hay que hay que recomponerla indudablemente todas las personas no pensamos igual pero es necesario que hagamos un esfuerzo de comprensión unos con otros para poder llegar a una unidad nosotros pensamos que lo principal aquí sentimos mucho con los compañeros de Comisiones UGT pensamos que con el Pacto de Toledo fue uno de los primeros pasos que se dieron para empezar la agonía de las pensiones pensamos que el Pacto de Toledo no puede solucionar los problemas pensamos que tenemos que hay que ir a unificar la lucha una lucha Tio obligue a las Cortes en pleno ya el Gobierno a hacer ley de nuestras reivindicaciones queremos una pensión mínima de mil ochenta ochenta y cuatro euros y un salario mínimo interprofesional de la misma cantidad mil ochenta y cuatro euros eh

Voz 1727 03:24 qué tal como dice la Carta Social Europea los salarios de hoy que son las pensiones de mañana eso está claro le veo gesto de luchadora a Juana ustedes no han podido verla pero hecho un gesto de nosotros hicimos tantas batallas que luego dejamos de hacerlo y además ha hecho un guiño Víctor Manuel que lo tengo dos Víctor Manuel buenos días buenos días encanta deterioros aquí María Botto buenos días días bueno tenemos

Voz 3 03:47 es un autor y un Hyun

Voz 1727 03:50 el autor y cantante y una actriz que con otros muchos artistas y personalidades muy conocidos han firmado esta semana un manifiesto pidiendo el blindaje de las pensiones en la Constitución y que se resume todo el mundo las movilizaciones de mañana Roberto

Voz 1827 04:05 con entre otros firmantes el pintor Antonio López el director de cine Fernando Trueba los escritores y escritoras Javier Marías Rosa Montero Maruja Torres Juanjo Millás también el diseñador Javier Mariscal rough Alem o Rafael Matesanz Matesanz que fue fundador de la hora Comisión Nacional de Trasplantes en ese manifiesto que se titula blindar las pensiones en la Constitución proponen una reforma de la Carta Magna que prohiba a cualquier gobierno ya sea actual o cualquier otro tocar recortar o privatizar el sistema público de pensiones reclama también que la Constitución marque como una obligación el mantenimiento del poder adquisitivo

Voz 1727 04:39 los pensiones a Rafael Matesanz le mandamos un beso muy grande porque quería estar aquí esta mañana está afónico no ha habido manera a alguien que ha dado tanta vida como como era al frente del sistema nacional de trasplantes que hubiera querido estar aquí hablando de la vida de los pensionistas Victor Manuel siempre en la batalla siempre nos encontramos en la batalla quién nos iba a decir que algunas conquistas no que considerábamos ya que ya dio un paso atrás para ellas quiere irrenunciables iban a volver que salir a la calle para defenderlas sí

Voz 1964 05:06 yo creo que estos tiempos todo y todo se puede descomponer Si dejamos de empujar el dejamos de manifestarnos y damos fe de la situación real del país no que no es la que nos encantan determinadas televisión a los medios de comunicación

Voz 1727 05:24 las grandes cifras a María Botto líquida personalmente mucho tiempo para pensar en jubilarse pero ha querido firmar este manifiesto para no seguir la corriente a quiénes nos dicen directa o indirectamente oiga usted se apaña como pueda con lo suyo no cuando lo suyo es la dignidad el último tramo de la vida

Voz 4 05:43 sí a mí me da la sensación de bueno me da la sensación no llevan dándonos un mensaje desde hace muchos años donde nos están diciendo es un mensaje individualista donde Nos nos dicen tú ocupa de ocupante lo tuyo o tu ocupa TDT

Voz 3 05:59 si tú sacas de un un

Voz 4 06:02 un seguro médico privado porque como está la cosa vaya eh mientras recortan en derechos recortan en educación recurre recortan en sanidad que nos han hecho creer que la culpa de la crisis es nuestra porque gastamos mucho porque nosotros gastamos el dinero ya lo último es este mensaje que nos están mandando de que no hay dinero para las pensiones porque los mayores vive mucho porque los mayores ahora son más longevos que ya me parece osea no tenemos dinero para pagar las pensiones porque no se mueren que ya me parece el mensaje más mezquino que ese puede mandar mientras rescate rescata a bancos culpables de la crisis la Abdalá bancas rescata las autopistas justo después del día del de de el del debate de las pensiones se rescata otra otra autopista eh con quinientos millones de euros entonces no hay dineros a hay dineros para hay dinero para los privilegiados pero no para la gente la mayoría de los

Voz 1727 07:14 artistas forma parte del colectivo de personas que llegar a la edad de la jubilación siguen en activo en España es es una minoría son unos cuarenta mil suponen el siete por ciento de los jubilados pero en otros países en Suecia por ejemplo representan el treinta por ciento mientras trabajan después de jubilarse sólo cobran el cincuenta por ciento de la pensión Sonia Ballesteros no se acerca a esta realidad que es muy poco conocida y que es muy importante porque tiene que ver con la economía y con la calidad del empleo

Voz 1913 07:44 España legalizó en dos mil trece la posibilidad de prolongar la vida laboral cuando días jubilado con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones esto se consigue porque el jubilado que trabaja sigue cotizando paga más impuestos como el IVA seis autónomo y sobre todo porque sale menos dinero de la caja común

Voz 5 08:01 los grandes beneficios es que el sistema recupera la mitad de la pensión yo personalmente le estoy dando sistema veinte mil euros cada año

Voz 1913 08:10 porque el cobro la mitad de la pensión que me corro José Antonio Herce ex profesor de la Complutense se ha convertido en autónomo da cursos conferencias y colabora con distintas organizaciones ante las críticas de quienes opinan que estos mayores quitan puestos de trabajo a los jóvenes este economista afirma que los países con menos paro son los que tienen mayor porcentaje de jubilados trabajando lo hemos comprobado los datos dicen que Reino Unido Dinamarca o Suecia con un paro que ronda el cinco por ciento emplean a más del treinta por ciento de los mayores de sesenta y cinco en España con un paro superior al dieciséis por ciento sólo trabajan el seis por ciento de los

Voz 1727 08:43 a ellos hay gente que puede hacer este tipo de de cosas hay profesiones donde es imposible hablábamos hace unos meses con las Kelly no a nosotros cuando los jubilados los jubilados tenemos que hacerlo además muchas antes de de de la edad correspondiente porque es un trabajo que castiga mucho físicamente pero habrá gente Víctor en el sector y y no sólo de los artistas profesores Tate que que trabaje mucho gente trabaje poco dice que eran con el cincuenta por ciento de la pensión un estamos penalizando a aquellos sectores que sí podrían seguir en activo no

Voz 1964 09:15 sí cómo no recordar a Forges momento porque él dio la batalla hasta el final y se reunió con todo cristo para que el explicasen por qué ocurría eso no ridículo de completamente ridículo porque son no se te aplica prejubilado de tienes un piso y lo alquilas digno no te rebaja a la mitad de la pensión no entonces por el trabajo intelectual lo que tú hagas si puedes pensión el el trabajo que es insólito insólito

Voz 1727 09:44 hay en el fondo una especie de ninguneo no Juana de desprecio de de quiénes

Voz 1 09:51 inicia en esta etapa de la vida que afortunadamente como decía

Voz 1727 09:54 haría afortunadamente ahora parece que dura más y en mejores condiciones y con con personas muy activas hay una especie de desprecio por todo lo que se puede hacer en este tramo de la edad incluida la consideración de que hace falta dinero para vivir con dignidad

Voz 2 10:10 se eh ese tramo de la edad es difícil

Voz 1 10:14 y conforme iban pasando los años es más difícil todavía por eso nosotros seguimos pidiendo con carácter de innegociable eh eh la recuperación de todo lo perdido desde dos mil once todo es imposible que se quede la patronal con todo lo que nos han quitado eso por un lado por otro que la revalorización de las pensiones se ajuste al IPC real

Voz 4 10:43 eh

Voz 1 10:43 ese cero veinticinco ese cero cincuenta impuesto por el Gobierno del PP es una burla y una indignidad eso por otro lado y luego pues tenemos otras reivindicaciones entre los cuales eh son los derechos humanos lo que ha pasado con con este compañero extranjero el derecho a una vida digna a una

Voz 1727 11:06 con el mantero que murió anoche de un infarto mediterráneas

Voz 1 11:09 el derecho a una vida digna a una muerte digna a la libertad al trabajo lo que ha dicho la compañera una sanidad pública de calidad de universal una vivienda tenemos derecho a tener una tasa porque la hemos conseguido trabajando hasta dieciocho horas al día también cómo no tratar a los refugiados a los que hemos estado expoliado y explotando durante años una ley de extranjería que recoge el regule a todas estas personas que huyen de la miseria y el hambre que hemos impuesto desde Europa en sus países

Voz 1727 11:48 es muy importante que los que hoy no están directamente afectados no me los jóvenes que ven la pensión como un horizonte lejano no estarán afectados directamente por esta reclamación comprendan que aquí nos jugamos un modelo de país que no es sólo la pensión que cobran hoy los pensionistas que es un modelo de país no votó

Voz 4 12:06 sí yo creo que es un eh el sistema mil en que vivimos eh nos lo que decía antes nos manda este mensaje no nos están diciendo constantemente preocupa deportivo lo que no estamos creando es una sociedad donde todos nos preocupen Nos por todos una sociedad géneros a una sociedad donde los desamparados estén amparados

Voz 3 12:33 eh yo vivo en un pueblo y Illa

Voz 4 12:35 yo me encuentro todo todos los días bajo al pueblo y me encuentro con con los mayores con gente con la que hablo hay desde hace varios años ir cómo estás Dolores pues hija aquí tirando a ver cómo salimos adelante y así todos todos vamos a ser mayores no no me da mucha pena ir mucha angustia que en el momento donde donde una persona más sabe más sabiduría tiene más experiencia dónde deberíamos aprender porque es gente que ha vivido que había pasado hambre que ha luchado que ha pasado guerras que nos pueden enseñar tanto que lo que hagamos sea apartarlos hay quitarles el dinero que se merecen hay dos debates aquí verdad

Voz 1727 13:36 inmediato el de que no se siga perdiendo poder adquisitivo es el cero veinticinco por ciento de subida que llegó en la carita a cada funcionario que a cada función a cada pensionista que ha encendido mucho los ánimos y el debate de fondo como hacer esto cómo organizar la caja común para garantizar las pensiones hemos querido como hacemos siempre el llevarnos un peldaño saber cómo lo hacen otros cómo se financian las pensiones en países de nuestro entorno europeo y cuánto reciben en mano a final de mes van vamos a encontrar de todo en este carrusel que empieza ahora y que empieza en Alemanía porque también allí está pendiente todavía una profunda reforma del sistema de pensiones la gran coalición de conservadores y socialdemócratas fue incapaz en el gobierno anterior de llegar a un acuerdo en un asunto tan capital como este Easy empiezan este nuevo gobierno esta nueva legislatura para intentarlo de nuevo para intentar reformar suspensiones corresponsal en Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 14:32 en Alemania la tasa de cotización al seguro de pensiones obligatorio desde el dieciocho coma siete por ciento los empresarios y los empleados comparte la mitad de la contribución a pagar la mayoría de los trabajadores lo compagina con un plan de pensiones privado o con el de sus empresas la pensión media asciende a novecientos cuarenta y cuatro euros para los hombres y a quinientos setenta y seis para las mujeres según datos del Instituto Alemán de Investigación Económica en dos mil diecisiete entró en vigor una ley que permite flexibilizar el paso de la vida elabora la la jubilación la conocida como Flex siguente permite obtener el máximo subsidio a los sesenta y tres años si se han cotizado cuarenta y cinco años aunque la edad oficiales de sesenta y cinco e irá aumentando progresivamente hasta llegar a los sesenta y siete años en el año dos mil treinta

Voz 1727 15:15 la OCDE dice que Francia es uno de los países del mundo donde los pensionistas tienen menos problemas para llegar a fin de mes corresponsal en París Carmen Vela

Voz 0390 15:23 en Francia el sistema está fundado en el reparto las cotizaciones de los activos sirven de base para pagar las pensiones de los jubilados la última reforma de calado fue hecha bajo el presidente Sarkozy para elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los sesenta y siete para obtener una pensión completa hoy hay que cotizar cuarenta y un años y medio en dos mil XXXV serán cuarenta y tres la pensión media del régimen básico es de mil ochenta y seis euros mensuales a los que hay que añadir el complemento obligatorio muy variable y en algunos casos el facultad

Voz 1727 15:54 Thibaut en Reino Unido las pensiones no se pagan con las aportaciones de los trabajadores sino que cada empleado tiene un fondo obligatorio que va llenando hasta la jubilación corresponsal en Londres Begoña Arce

Voz 0273 16:05 en el Reino Unido hay dos tipos de pensiones una básica y una adicional ligada a los ingresos ambas son complementadas con un gran sistema privado de pensiones a partir de los veintidós años los trabajadores quedan inscritos en un sistema de capitalización parte del sueldo junto a una aportación de la empresa alimentan el plan de pensiones en estos momentos la pensión básica es de ciento sesenta libras ciento ochenta euros a la semana la edad de jubilación ha ido aumentando de los sesenta y cinco años para los hombres y los sesenta para las mujeres se ha pasado a una equiparación entre ambos sexos en el dos mil veinte la edad para empezar a cobrar la pensión serán los sesenta y seis años ir a los sesenta y siete años en el dos mil veintidós

Voz 1727 16:50 ocho y en la vecina Portugal el Gobierno de Costa ha empezado a enmendar las recetas de la troika que dejaron un agujero descomunal en el bolsillo de los pensionistas y ahora sí las pensiones suben según lo hace la inflación Lisboa Aitor Hernández

Voz 6 17:04 en Portugal el sistema de pensiones públicas se financia a través de la tasa social única que descuenta el once por ciento del salario bruto mensual de cada trabajador dado de alta en la Seguridad Social las pensiones se perciben en catorce pagas y su valor medio este cuatrocientos treinta y cuatro euros mensuales pero la mayoría de los lusos reciben cantidades inferiores a este total Latre deja recortó las tensiones lusas entre dos mil once y dos mil catorce pero desde su llegada al gobierno el socialista Antonio Costa ha autorizado la reposición y actualización paulatina de las mismas este año las pensiones de dos coma ocho millones de portugueses han aumentado entre tres y cincuenta y cinco euros gracias a la Ley de actualización de pensiones que aplica subidas automáticas según la tasa de inflación y el crecimiento económico del país Resino

Voz 1727 17:48 el caso italiano donde pequeñas y continuas reformas han convertido el sistema de pensiones en prácticamente un oasis corresponsal en Roma Joan Solés

Voz 0946 17:57 Italia aumentó suspensiones en enero pasado en un uno coma uno por ciento están exentas de este aumento las pensiones superiores a tres mil euros porque en este país hay jubilados que cobran diez mil veinte mil e incluso treinta mil euros mensuales del Instituto de Previsión Social sin embargo el sistema Se mantiene en equilibrio hay un fondo de reserva de doscientos mil millones hay dieciocho millones de pensionistas y casi veintidós millones de trabajadores con un Annette aportación de inmigrantes seis millones que cotizan frente a tres que cobran la pensión media es de dos mil dieciocho euros mensuales

Voz 1727 18:33 pensión media en Italia dos mil euros se han ido haciendo reformas que han llegado hasta aquí parece claro que es hora de abrir este debate lástima que tengamos que hacerlo ahora porque los pensionistas nos tiran de las orejas y no porque los dirigentes políticos se hayan anticipado y que tenga que ser cuando tenemos vacía la hucha de las pensiones para cerrar este tramo me he acordado de uno de esos regalos que Víctor Manuel nos ha hecho a esta emisora la Ser que les hizo en la noche del veinte de diciembre del año dos mil quince Se acuerdan había elecciones ya había mucha esperanza en este país en los hizo una versión de este tema que sonaba así

Voz 7 19:11 la sede de un país hundido y feliz ver pero fe que hay cubriendo como e Iker sabe muy bien lo que no quieres no siempre el equívoco por casualidad la mirada tiempo puede ser humor hay cosas que se callan por necesidad in Love está paso porque huelen mal observo en Moria podría culmina el ruido ni los nombres y lo que hay detrás del virus Se del país

Voz 1727 20:00 aquella esperanza de victoria y aquí estamos otra vez ahí estamos otra vez con con las mujeres hace una semana con los especialistas mañana con la calle como escenario de esta España que quiere avanzar en derechos desde luego no retroceder no

Voz 1964 20:17 la verdad es que en cuanto rascas un poquito en determinados sectores de es que el país no funcionan yo siempre digo cuando las cosas no funcionan determinado sector porque no copian no no vengo de dar una vuelta por ahí incluirá a ver cómo lo hacen los italianos por ejemplo pero bueno esta es la realidad con la que tenemos que convivir íbamos es la única manera es plantar cara afincarse bien en el suelo y enfrentarlo

Voz 1727 20:42 darse una vuelta por Italia no es mala recomendación María Botto muchas gracias también haberlo sacó de cojones tú te quedas con nosotros si eras hasta miedo y quiero decir una cosa adelante vamos a ver además de que se puede recoger dinero para pagar pensiones para pactar escuelas públicas etcétera etcétera una reforma fiscal importante porque este país tiene muchas cosas que cambiar hay que tener una cosa que es muy importante es la voluntad política de hacer sin no hay voluntad política no conseguiremos nada y la voluntad política la tenemos que forzar todos los ciudadanos si se consiguen cosas manifestándose como no se consiguen es que tanto sicos porque el debate de las pensiones hoy habla de muchas cosas habla de la dignidad económica imprescindible para seguir activos en la vida y en la sociedad durante los muchos años que por fortuna nos dice la estadística de la realidad que vamos a vivir gracias Víctor gracias María