Sucedio una Noche: "De Dreyer al hombre lobo pasando por Vaquerizo" (18/03/2018)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 3 00:10 ah bueno bueno mucho no

Voz 2 00:40 sucedió una noche un programa producido por Cadena SER del canal de televisión feliz

Voz 3 00:47 chao

Voz 1119 01:22 qué tal bienvenidos otra semana sucedió una noche ya lo dijimos la semana pasada no tenemos ninguna clase de complejos todos los interesa sólo así es posible que un programa de cine reúnen sus contenidos aún director como el danés Karl-Theodor trailer momento de cinéfilos con un personaje popular como Mario Vaquerizo por cierto que películas le gustan a Mario cuáles son sus actores y actrices favoritas lo sabremos en nuestra sección el cine de su vino vamos a hablar también de El hombre lobo este espacio de terror o a recordar toda una época en fin escribió en la que marcó el productor Cesáreo González tendremos un poco de música define nuestro juego de las películas y empezamos ya mismo con la película de la programación de TCM por la que apostamos esta semana todo listo ante con Sucedió una noche

Voz 4 02:12 ya

Voz 5 02:15 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 6 02:21 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que supo todas las vía es perfecta

Voz 0229 02:31 la película de TCM esta noche a las diez TCM emite Locos en Alabama la primera película que dirigió Antonio Banderas en el año mil novecientos noventa y nueve estaba protagonizada por la que era su esposa entonces Melanie Griffith y en el reparto encontramos también otras caras conocidas como las de Robert Wagner Rod Steiger o el cantante Mirlo

Voz 0544 02:58 después de hacerse un hueco como actor en Hollywood de haber protagonizado más de cuarenta películas Antonio Banderas consiguió a hacer realidad su sueño de dirigir poco antes había formado su compañía Green Moon que compró los derechos de la novela Locos en Alabama de Mark Shield tres un libro que había tenido bastante éxito en los Estados Unidos banderas ofreció el trabajo a varios directores pero como ninguno se animaba él mismo decidió ponerse al frente del proyecto

Voz 8 03:24 el deporte no es la parte que yo no conocía que la de emoción en el se me sentí como de alguna manera animándole pero ese mundo ya de la edición es uno en el que realmente yo tuve que aprender a a a no tener piedad no tiene piedad fundamentalmente con mi propio trabajo no

Voz 0544 03:43 a Melanie Griffith le había encantado la novela así que desde el principio estuvo claro quién protagonizaría el de hecho toda la película parece un regalo de Antonio a su esposa para su lucimiento

Voz 4 03:54 disculpe señoritas Clay reclaman el plan cielos me reclaman en diecisiete Estados siquiera seguirlo

Voz 0544 04:02 Locos en Alabama está ambientada en los años sesenta cuenta dos historias

Voz 8 04:06 cuando veo este guión bueno pues tenía la la carga social y política económica interesaba por una parte pues también tenía una forma que ha Sochaux muchos lectores porque esta película está aún bueno que algunos directores anteriormente lo habían rechazado porque siempre determinaban por hacer una historia o la otra pero no querían las dos juntas y es realmente lo que me interesaba de la historia lo que me parecía que hacía inusual el proyecto

Voz 0544 04:29 por una parte es la historia de una mujer que harta de sufrir el maltrato de su marido le mata decide cumplir su sueño de viajar a Hollywood para convertirse en actriz

Voz 4 04:38 les Chema placas en el K dos veces estar Lockhart y a los si es lo único que hace es que estos no puedes quedarte esperando a que empiece a la vida quién pero la mujer no se conforma

Voz 9 04:48 con envenenar al marido y la cabeza no la tiene

Voz 0544 04:54 Le de capita viaja con la cabeza metida en una Sombrerero

Voz 4 04:58 periodistas ladrillos la cadete de me imagino para conmigo a todas partes

Voz 0544 05:03 sólo la cabeza la otra historia la protagoniza un niño sobrino del personaje de Melanie Griffith que va a hacerse consciente de la discriminación racial que en esa época sufrían los negros en el sur de los Estados Unidos queremos

Voz 4 05:16 a esos echaros acaso esta piscina es sólo para los blancos disculpe Señor es un lugar público tenemos derecho a estar aquí hablamos quieren bañarse ya oeste lo que dijo Tiago no es justa

Voz 10 05:32 pero así son las cosas

Voz 0544 05:40 Locos en Alabama mezcla comedia y drama para hacer una reflexión sobre la libertad y la justicia en los Estados Unidos

Voz 8 05:46 de alguna manera esas dos victorias para mí representaban el mundo de la que el sueño americano y el mundo de la pesadilla Mexicana el mezclados el mismo el mismo aunque como decía

Voz 0544 06:00 la acción transcurre en los años sesenta la película aborda temas muy actuales como el racismo o la violencia de género

Voz 5 06:07 esa quería pegarme sin pan tú no sabes cuántas veces Aíto de urgencias al hospital pero me tapaba los moratones maquillaje porque sabía que existen terapias

Voz 0544 06:20 un par de curiosidades a fijarse que a Melanie Griffith hija de Tippi Hedren les recomienden en Hollywood presentarse a un casting de Alfred Hitchcock

Voz 4 06:27 a la gente de Hitchcock Alexandre yo estoy propuesta para ese papel

Voz 0544 06:32 aquí el debut en la pantalla de Stella del Carmen la hija de Antonio y Melanie que con sólo tres años gesto más vienen fulminado aparece como una de las hijas de la protagonista

Voz 5 06:43 quiero tanto nos mamá muchas gracias por traer aquí a mis niños

Voz 0544 06:46 recordad podéis verla en TCM el debut como director de Antonio Banderas una experiencia que se saldó con aceptables resultados tanto de crítica como de público

Voz 8 06:56 peor que me podía haber pasado con con lo conservaba es que no hubieran dicho macho actuó bien intento edad entre actuación y sigue haciendo lo que hasta ahora

Voz 1119 07:27 y como hacemos siempre vamos a jugar ahora a las películas con otros títulos que también se pueden ver en TCM los próximos días

Voz 12 07:33 oiga usted qué opina me gusta hacer algo por la patria pero eso es sacarlos de la cama a las dos de la mañana si yo creo que la guerra ha ido demasiado lejos a dónde vamos Holiday tengo orden de reunir cuantas gasolineras mayores de ocho metros encuentre dotarlas de tripulación y combustible y luego enviarlas a ras gays arranque en poesía rands que no lo sé no dijeron nada más

Voz 5 08:27 sí por el mundo haciendo cosas así dime qué quieres mis noventa y tres mil dólares tres mil dólares aterroriza a toda una estructura financiera por noventa y tres mil

Voz 0544 08:39 les no Walker que quiere esta veta

Voz 5 08:41 lo quiero mi dinero

Voz 14 09:07 una persona más aficionada apretar el gatillo que había conocido en mi vida

Voz 15 09:11 me decía que cuando ella policía le persigue

Voz 14 09:15 que suprimir a todos los testigos que había que cargar con las consecuencias y mandar luego

Voz 16 09:20 no

Voz 17 09:26 todo

Voz 4 09:39 lo lo lo

Voz 18 09:58 la vida de la pita alguien Bourousis directamente desde la corteza de sacar puestas ahí lo haces tú lo ves

Voz 19 10:09 qué tipo de

Voz 0544 10:11 tú quieras

Voz 4 10:13 por ejemplo un barco esto disienten que mano sintiendo correr la adrenalina porque las vendas

Voz 20 10:26 eh tú y yo y no

Voz 1119 11:13 hoy teníamos películas de todas las empezábamos en los años cuarenta con la señora minibar de William Wyler y sonaba tras el diálogo el himno religioso que se escucha en la escena final de la misa en la iglesia bombardea en el segundo corte años sesenta escuchábamos animar bien reclamar su dinero en a quemarropa de Burman con su tema musical jazzístico obra de John Manu en la tercera película ya en los años setenta Sissi Spacey que hablaba de su novio Martin sin en malas tierra Mali en cuya bandas sonoras escucha esta música de Marín vas de Cap titulada hagas en Hauer terminábamos con los años noventa pero el Fine intentaba vender su mercancía en Días extraños de Kathryn Bigelow en la que otra de sus protagonista Juliette Lewis hace esta versión que suena de fondo de un tema de pille tarde

Voz 9 12:01 Carmen Wei FM el cine que ya tenías que haber visto

Voz 21 12:10 lo que en los dejo

Voz 4 12:12 es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0544 12:17 el próximo martes día veinte Se cumplen cincuenta años del fallecimiento de Karl Theodor Dreyer uno de los grandes directores de la historia del cine que ha influido decisivamente en varias generaciones de cineastas trabajó en la época del cine mudo también en la del sonoro vamos a recordarle en los próximos minutos

Voz 22 12:36 mil novecientos veintisiete un director danés entra en el despacho de uno de los directivos de una productora francesa todavía en Calpe ya que fue en traído para esta películas de las que hablar

Voz 23 12:48 no sabe Estudis como me gusta a mí la vida de las mujeres así que de sería filmar la vida de alguna de estas tres o María Antonieta de Catalina de Médicis o de Juana de Arco

Voz 1119 12:59 no consiguen decantarse por una o por otra y al final deciden hacer un sorteo para ver qué película puedan la cerilla más corta corresponde a la doncella de Orleans de esta forma la suerte hizo que se filmará uno de esos títulos que siempre aparecen en las listas de las mejores películas de la historia del cine

Voz 24 13:16 la Pasión de Juana de Arco

Voz 1119 13:29 como cineasta Dreyer no sólo buscaba narrar una historia sino que demostró que igual que en la literatura hay novela hay hay poesía también se podía filmar poesía en fin lo que busco mis películas lo que deseo conseguir es llegar

Voz 22 13:43 hasta los pensamientos más profundos de mis actores a través de sus sutiles expresiones

Voz 9 13:47 de ayer es un cine que invita a la reflexión a menudo siento como la muerte tiros de los faldones de Mika pero la espero con coraje y esperanza

Voz 25 13:57 con este comienzo no pagas nosotros aquí

Voz 22 14:01 muerte el amor la intolerancia la reelección el pecado

Voz 25 14:09 más de placer

Voz 1119 14:14 estos serán los grandes temas sobre los que sus películas temas trascendentes que definen al ser

Voz 26 14:21 Reyes predican de nosotros sin entender su mensaje mira dentro de vosotros mismos anterior se encuentra el arresto

Voz 1119 14:27 cuesta los misterios otra de sus obsesiones será la mujer y más particularmente el sufrimiento de la mujer un tema que según sus biógrafos le obsesionaba desde que a los dieciocho años Dreyer que era hijo adoptado se enteró de que su madre biológica había muerto cuando intentaba provocarse un aborto

Voz 25 14:45 además de la celebración señor ha con un nombre al que

Voz 1119 14:51 a conocer antes de dedicarse al cine ejerció de periodista oficio que de alguna forma marcó su cine fue crítico teatral Un tiempo y casi todas sus películas se basan en obras de teatro también se ocupó de la crónica de tribunales

Voz 22 15:05 informa a todos los días sobre lo que había pasado en el Palacio de Justicia este trabajo me dio la oportunidad a mucha gente de la clase media

Voz 1119 15:12 en el cine empezó como redactor de Inter títulos y fue pasando por diversos empleos hasta acabar de director su primera película la rodó en mil novecientos dieciocho pero saltó a la fama con el amo de la casa una película de mil novecientos veinticinco que tuvo un inesperado éxito en Francia y que hizo que fuera contratado allí para el proyecto que escuchábamos al principio mi mujer se basó para su visión de La Pasión de Juana de Arco en las actas oficiales del proceso que se siguió contra ella en mil cuatrocientos veintiocho formalmente la película era diferente a todo lo que se había hecho hasta entonces los decorados eran blancos y casi toda la película estaba rodada a base de primeros planos los sentimientos y emociones de la trama se transmitían a través de pequeños gestos las miradas del temblor casi imperceptible de los labios convirtiendo la cámara en algo similar al cel de un escultor en en alejado era necesario que el actor gesticular

Voz 27 16:11 y utilizará todos los recursos de la gran mímica el un plano cercano el cambio que revela el menor gesto los actores estaban obligados a actuar de manera natural y verdadera

Voz 22 16:19 el tiempo de las gesticulaciones había terminado el cine había encontrado el camino de la representación del hombre

Voz 1119 16:25 por primera vez en la historia del cine los actores no utilizaban maquillaje para así acentuar el realismo una practica que Dreyer adquirió a partir de entonces en la mayoría de sus películas pero contaba el actor prevén lerdo protagonista de varias de sus películas

Voz 0544 16:40 Inteco Lisbeth mobbing la llevaba un poco de colorete labio entonces de la vio y le preguntó es todo ese maquillaje sito dijo ello señorita mobbing de contexto porque yo maquilló con la luz

Voz 1119 16:56 las La pasión de Juana de Arco Trellez rodó su siguiente película en Alemania la bruja vampiro inicialmente concebida como película muda aunque posteriormente se le añadieron unos pocos diálogos la película está llena de imágenes fascinantes va mucho más allá de una película del género fantástico

Voz 4 17:12 que es un vampiro se pregunta más allá de los dientes afilados de la sangre en el cuello de las estacas y de las tumbas Todos somos vampiros otro aquí quise plantear ya una problemática que autoridad desarrollando sus películas posteriores la vida como un misterio que no puede explicar por sí solas en la religión en la psicología y la sociología ni la estrategia

Voz 1119 17:28 aunque hoy se la considera un clásico en su momento fue un fracaso Dreyer tardaría diez años en sacar adelante su siguiente largometraje tú

Voz 25 17:35 también me estás bajo su poder ya te ha hechizado ayudada por el mal con la ayuda del diablo mató a su marido a la denunció por brujería que lo niegue

Voz 9 17:48 si se atreven días iré estrenada

Voz 1119 17:51 novecientos cuarenta y dos es un alegato contra la intolerancia la historia de una mujer acusada de brujería tras cometer adulterio con el hijo de su marido

Voz 4 17:58 película plantea un conflicto entre la fidelidad y el amor me parece a mí que renunciar al amor para mantenerse fiel a los amantes de días y detracción al padre marido y en última instancia adiós parecen ser condenados por entregas un impulso más fuerte que ellos mismos ahí está la clave creo yo

Voz 1119 18:13 días y le fija el estilo de lo que será el cine de la etapa sonora con posiciones muy cuidadas un brillante manejo del espacio escénico largos planos secuencia frases cargadas de contenido

Voz 4 18:25 sí

Voz 25 18:26 pero se piensa en nuestro maravillosa esto torcido por la tristeza por mostrar el deseo qué siente al ver su reflejo

Voz 1119 18:44 otra de sus obras maestras es vez palabra estrenada en mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 28 18:48 si hubierais rogando a Dios por su hubiera escuchado

Voz 25 18:53 sí

Voz 28 18:54 el sexo Chris dan de ella para te puede resucitar ahora muere en nombre de sus pero corté no levanta T

Voz 1119 19:09 con esta película Dreyer ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia

Voz 29 19:12 todas las mañanas los invitamos cuando nos despertamos no hemos sido anunciarlo durante la noche como castigo a nuestros pecados pero no habla de de otras resurrección

Voz 1119 19:23 la que se produce Grange al no su última obra es Gertrude estrenada en mil novecientos sesenta y cinco y considerada el testamento artístico del autor Se trata de un nuevo canto al amor

Voz 25 19:34 la juventud tenga un mesón de mi pasado me he sufrido mucho

Voz 1119 19:51 en cincuenta años de profesión Dreyer tan sólo rodó catorce largometrajes más unos pocos cortos de tipo documental una producción escasa y un ritmo muy lento de trabajo que se debía sobre todo a su perfeccionismo la actriz Lisbeth Moby me explicaba cómo trabajaba el director cuál era su relación con los actores

Voz 1457 20:09 de ahí que Adif pues no se relaciona a penas con los actores durante los tres meses de rodaje trabaja sin descanso ni siquiera viven en su casa sino en el mismo plató necesita aislarse la película Le absorbe por completo para el señor Trellez lo importante es crear la espera de la película el tono nosotros los actores nos tenemos que adaptar a su propio espacio el señor Dreyer Nos considera peones de su juego me ocasiones

Voz 1119 20:40 Dreyer fue y sigue siendo un cine minoritario un cine de cinéfilos pero lo cierto es que muy pocos han impregnado de espiritualidad y humanismo sus películas como El de su arte y estilo bebido otros muchos cineastas como Bergman Bresson Tarkovski o Lars Von Trier todavía hoy en día hay muchos directores que se preguntan cómo

Voz 4 20:59 a esta este

Voz 1119 21:00 ayer murió el veinte de marzo de mil novecientos sesenta y ocho a la edad de setenta y nueve años los últimos meses de subida a los pasó preparando una película sobre la vida de Jesucristo en la que quería mostrar su carácter claramente judío

Voz 4 21:13 el cineasta danés no llegó a firmarla

Voz 31 21:26 eh

Voz 9 21:28 sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 32 21:36 muriese ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tupida de su vida desde Casablanca toda vivida estado esperando decir

Voz 0544 21:49 hoy nos acompaña el polifacético Mario Vaquerizo cantante con el grupo las Nancy Rubias so much presentador de radio y televisión periodista y escritor representante de actores y también actor ocasional ha salido en varias películas haciendo pequeños cameos como Torrente cinco Operación Eurovegas ahora en Sin rodeos delfín de Santiago Segura que acaba de estrenarse también ha presentado su voz a películas de animación son como Hotel Transilvania Stengel

Voz 9 22:17 mi la película o más recientemente cavernícola este es el cine de su vida

Voz 1502 22:34 Telecinco son mi vida tirándose periodista que es mi profesión oficial era que sigo manteniendo a día de hoy junto con la de mánager todos los demás a mí me ha venido dado como un extra lo vivo como un extra es decir a mí hace un año me propusieron hacer teatro me gustó el texto lo hice yo estoy enganchado al teatro y de hecho lo que iba a ser solamente cuatro días llevamos un año con más defiende representaciones en la Gran Vía madrileña por toda España en el Tívoli trato de hacerlo lo mejor posible y me gusta mucho cine hecho algún que otro cameo pero también es verdad que siempre hecho de Mario Vaquerizo

Voz 13 23:15 ella advierte

Voz 1502 23:18 esto es lo que me yo disfruto con el teatro gracias al teatro yo un hecho de Mario Vaquerizo la gente al teatro a ver a Paco que es un hippy totalmente nómada que totalmente lo contrario amores Vaquerizo porque Mario Vaquerizo es un tío muy sedentario que cree es la propiedad privada Iker no le gustan los que entienden que te quiero decir que me ha gustado mucho porque me me han me ha gustado someterme a la disciplina del texto que cuando hechos cine hecho de Mario Vaquerizo entonces eso es muy fácil lo que soy así ya estás Pablo Malo no

Voz 33 23:48 a la venta

Voz 4 23:52 por qué no tengo una propuesta

Voz 1502 23:55 cuesta me viene muy bien yo estoy abierto a todo creo que todos las conocen afrontando las con con humildad con respeto y sobre todo con profesionalidad Se puede hacer después tú ya sabes hasta dónde puede ser no puede llegar no yo es que no pretendía nada en la vida creo que la pretensión te crea frustración hipertensión la vida es lo que quiero para mí lo quiero para los demás ya está y que todo vale en esta vida

Voz 13 24:18 hala a tientas muy clara

Voz 1502 24:39 no era mucho de Mister una es favoritos de Ibáñez Serrador años setenta y nueve ochenta ochenta y uno que tendría como cinco seis añitos mis padres no me dejaban verla en la tele por la noche pero mi abuela que era más permisiva de las abuelas los males Dukan en vez dejaba ver las yo gracias a mi abuela vi con seis años que me impactó hoy es mi película a día de hoy favorita que fue David Villa in de Robert Aldrich con Joan Crawford en Beit Davis no

Voz 0544 25:05 tuve un Elano Jackie Chan

Voz 34 25:08 tal vez se acuerde de mí soy David Jayne pero sí claro gracias aparecerá en el periódico de mañana quién sería el Sabei Villa injusto

Voz 1502 25:18 con seis años Pellón Mi padre al cine a ver también esa tradición de ir al cine con los niños por eso me gusta hacer películas de animación

Voz 8 25:25 hola soy producto está bueno de hecho

Voz 1502 25:28 está en que rescata eso la animación no solamente para los niños también esta ciudad para todos los públicos porque hay mucho trasfondo entonces los padres van con sus hijos se divierte por partes iguales obviamente a lo mejor el niño no capta una cosa más profunda que puede captar el adusto no claro

Voz 35 25:46 auto sean os contamos que afrontó por Crowe que marchándose muchísimas gracias por los bollos muy bien

Voz 1502 25:53 no te fiel de nadie a quién lo Le gusta el cine no tampoco soy un cinéfilo en gran profundidad acabó viendo lo que me gusta pero si yo creo que tienes que saber un poquito de historial el cine no la cosa de ir al cine como latiguillo de pequeño lo ha hecho en la adolescencia holgado con mi chica cuando vamos un día por la noche al cine me gusta tengo es decir porque es como un ritual después por otro lado hay películas que te gustan hay películas que te desagrada y otras películas que dices pues porque abre venido a verla sabes

Voz 22 26:19 eso pasa siempre en todo no

Voz 9 26:26 en el de barrio descubrir gris

Voz 1502 26:29 que a priori es una comedia musical que por los críticos especializados consideran que es una mala película pero para mí me parece que es perfecta

Voz 36 26:37 aquí estoy muñeca que me cuentas te has dado un garbeo para venir a verme de mí se soy Dennis no me gasta es el nombre es la comedia musical perfecta para adolescentes no

Voz 1502 26:49 que todos nos sentimos identificados hizo una película que siempre veo

Voz 0544 26:52 en esto

Voz 1502 26:54 claro que eso fue el principio mira que en vez desde la televisión pues las ponencias me por Navidad pues siempre acabo viendo hace poco El día de noche el día de Año Nuevo la volvieron a poner en uno de estos canales eras que yo con mis amigos que estábamos después del día diez de la noche vieja la volvimos a ver

Voz 37 27:11 estoy buscando un poco de incívicas han escrito Marek muchachos yo un matiz de déjese de mí yo no tengo mucha hambre sólo quiere una hamburguesa especial como esta cebolla un batido de fresa el lado de chocolate de lo mismo misma

Voz 1502 27:24 a ver me sigue gustando adecuado ya es más mayor dices coño es que Oliver Stone John está interpretando a un adolescente tiene treinta y tres años que además después hace poco leí un artículo jugones de cómo fue la producción de gris fue bastante desastrosa porque el productor se gasta el dinero y tenían que hacer milagros con la iluminación y el dirección de fotografía para que esa mujer pareciera que tenía quince años claro estaba en un instituto de todas esas cosas como tú de pequeños a todo el mundo mayor yo es clave con cuatro años y medio cinco que me cambió la vida por eso te digo que esa película en mi caso es fundamental y me hizo que me interesara por la música también no yo creo que no es una película hizo una primera que envejece bien con todos sus defectos como tienen todas saber lo que te crees

Voz 1119 28:05 el secuestro

Voz 38 28:07 la tele

Voz 1502 28:18 finalmente hablando Joy muy muy democráticos es decir yo pero eso es porque es mi forma de ser yo no soy nada dogmático yo lo mismo te veo una película del destape que te veo una de Bergman sabes lo que te quiero decir no soy nada el prestigioso creo que todo está bien me pasa en la música yo escucho a Rafaela Carra hay escuchó a los Ramones y creo que no tienen que estar vendido una cosa con otra ahí por ejemplo todas las películas de Eloy de la Iglesia me parece que son antropología pura y dura refleja muy bien una determinada época una unas películas que estaba muy mal vistas por la crítica oficial del momento pero que sin embargo llevaba a los cines Si yo fuera director define como tú no me reescribió hacer una película de todo yo creo que si tuviéramos que hacer un leitmotiv de lo que sería mi vida y la llevaramos al cine yo creo que sería la de la buena educación hoy la coherencia la coherencia mezclada con la incoherencia el sentido común con la pérdida del sentido común que creo que es lo que hace la vida no es una persona no es blanca ni negra yo todo el mundo se sorprende cuando habla conmigo muchas veces porque consideran que es uno alocado porque me río de mí mismo estoy con la carcajada es que soy así señores pues también por otro lado se muy germánico soy escrupulosamente tirano a la hora de trabajar autor exigiendo mes entonces sería la vida de cualquier persona también simplemente que en vez de llamarse María de otra forma

Voz 4 29:42 no

Voz 9 29:48 en dio una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 39 29:54 líder no sí

Voz 1119 30:56 hemos en Sucedió una noche esto que suena es una versión que el grupo derroches hizo de un clásico de los cincuenta Council of Clinton ni una versión que grabaron paga la película cruzando la calle una comedia romántica estrenada en mil novecientos ochenta y ocho protagonizada por Amy Irving la actriz que fuera esposa de Steven Spielberg pero vamos ya con el siguiente reportaje

Voz 4 31:21 con tanta española tanto Trabuco sombrero caquita dio en el cine español española y que se supone que debemos hacer en las gradas americanas no

Voz 0544 31:36 la historia de nuestro cine

Voz 1119 31:40 cuatro Un ratos contábamos que Dreyer en el gran cineasta danés falleció hace cincuenta años en concreto el próximo martes es la fecha en la que se cumple este aniversario pues bien ese mismo día el veinte de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho Vallecillo también Cesáreo González uno de los productores más importantes de la historia de un Espanyol y un hombre que marcó toda una época en nuestro cine os vamos a contar la historia de este personaje tan singular

Voz 0544 32:06 es el año mil novecientos treinta y nueve un comerciante gallegos se pasea con ojos golosos por el rodaje de la película el famoso Carballeira que esos días en la en Vigo se llama Cesáreo González presume de ser un hombre hecho asimismo siendo un niño se embarcó como polizón hacia Cuba y allí gracias en parte a su habilidad con los naipes se hizo rico regresando España convertido en un próspero industrial ahora se pasea por los platós controlando su inversión ya que un amigo productor le ha pedido prestado algo de dinero para acabar la película

Voz 4 32:40 hombre estate tranquilo que tu inversión está más que segura e la película está prácticamente terminado y seguro que va a ser

Voz 40 32:47 situaba me estoy preocupado por mi inversión sin una idea es conocida la achiques

Voz 1119 32:54 mi portería presentar batido morena que proponen

Voz 4 32:57 eso está hecho con lo de esta señora un buen amigo más atraídos por el encanto de las

Voz 0544 33:03 estrellas que por verdadero interés en el cine Cesáreo González funda al año siguiente la productora su bohemia Films que en pocos años se convertirá en la empresa lider del cine español desplazando en el primer puesto a la hasta entonces todopoderosa cesa esta sintonía era su cabecera desde mil novecientos cuarenta y uno y hasta su muerte en mil novecientos sesenta y ocho González producirá más de ciento veinte películas abrirá el mercado de nuestro cine al exterior se convertirá en maestro de productores salta que no me lo dijo veces Cesáreo

Voz 41 33:41 Pablo Hita tú con tu imaginación harías unas Historia

Voz 0544 33:44 maravillosa ni acabará siendo conocido por el apodo de don necesario debido a su enorme influencia dentro de la industria cinematográfica española Cesáreo González era un tipo muy pintoresco Sara Montiel por ejemplo le consideraba un patán pero todos le reconocían su gran don de gentes y su enorme capacidad de trabajo era de esa clase de personajes a los que les gusta aparecer constantemente en público y eso que era un hombre de escasa cultura que nunca perdió su acento gallego cerrado y que hablaba con constantes incorrecciones gramaticales de hecho pensar de dedicarse a este negocio siempre decía Pinilla Pula y a él se le atribuye una famosa frase pronunciada en los últimos años de su vida

Voz 30 34:30 Laura aquí profundidades películas lo llaman Flynn

Voz 0544 34:33 Cesáreo era un ludópata incorregible que se gastaba millones en el juego y tenía fama de mujeriego y abusador Harvey Weinstein a su lado parece un aficionado sobre la puerta de su despacho había una bombilla roja que se iluminaba cada vez que una actriz hermosa de visitaba que yo significaba que nadie bajo ningún pretexto podía molestarle

Voz 42 34:52 Darío tiene usted fama de

Voz 30 34:57 cuando el río suena es que aguanieve

Voz 0544 34:59 allí Cesáreo se frotaba las manos con gesto de hombre satisfecho era también un falangista de la vieja guardia cosa que le ayudó mucho a mover los resortes burocráticos en el cine de la posguerra y las películas que producía eran siempre complacientes con el régimen de Franco por ejemplo que al ministro de Marina le llamaba la atención una novelista sobre jóvenes cadetes guarda marianas pues llegaba Cesáreo la convertía en peligro

Voz 43 35:22 no me temo es por vuestro amor de caballeros marinos primero robar los foros vendido una querella por ningún compañero que rematar más la mujer que forcejeo según Rosa criticar buscará uno sin abandonar jamás al compañero que esté extendería terceros considerar que el dinero de cada uno es de la libre disposición del primero que Loles

Voz 2 35:36 el Alba hemos de nada

Voz 0544 35:42 en su producción abundaba el cine moral y religioso el productor contaba orgulloso el día en que consiguió que su película Reina Santa sobre la carbonizada Isabel de Aragón se proyectará en el festival de Venecia desoyendo las protestas del Partido Comunista Italiano Cesáreo citaba siempre como su película favorita entre todas las que había producido la señora de Fátima en la que además de ensalzar a la Virgen María sí atacaba a degüello a los comunistas

Voz 4 36:07 ahora verá Fathi sesenta vecinos estaba hecho huellas que cubra es deprimen hasta los que presumen de estar con nosotros guardan cuidadosamente Jesucristo bajo la muy buen distrito aquí el marxismo debe entrar poco a poco y si es preciso en tres calcula teorías ya

Voz 0544 36:24 al menos hasta que podamos imponerlo por la fuerza pero más allá de ideologías el cine de Cesáreo González fue sobre todo cine comercial y cine que conectaba con el público de la época garantizaba el entretenimiento que ha peleado produjo por defenderlo

Voz 43 36:38 gracias pero no merece la pena un caballero una fiesta subidas por una gitana en el Sacromonte este vasto aquel caballero sean tan loco como yo

Voz 28 36:48 la gitana tan bonitas como tu vida billones

Voz 44 36:53 sí tengo yo un AK

Voz 0544 36:56 por violetas imperiales

Voz 44 36:59 dentro

Voz 0544 36:59 en una coproducción con Francia en la que unió a Carmen Sevilla con los Mariano es que en su filmografía día abundan tanto los musicales folclóricos como las comedias entre estas últimas su preferida era Historias de la radio

Voz 30 37:12 se siente en condiciones de continuar o prefiere retirarse con el dinero que ganó ella en una pregunta Nuno que hoy seguir ya has tu piel la nunca quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró yo Alselmo yate pichichi en mil novecientos quince ella

Voz 0544 37:33 que en una encuesta realizada en España en mil novecientos cuarenta y seis más del ochenta por ciento de los consultados afirmaba que iba al cine a divertirse y muchos señalaban como una de las razones de su asistencia a las salas la de no pensar este hecho confirmó el productor su apuesta por el cine folclórico que además debido a su intrascendencia evitaba cualquier situación inconveniente con la censura con los tocado verá en este contexto destaca sobre todo la Allard la serie de películas que rodó con una de las estrellas es españolas más famosos de la época se estrena

Voz 28 38:05 no la niña de la venta fue un gran impacto tanto calor

Voz 29 38:09 poco tiempo Cesar yo veo una exclusiva por dos años dándome seis millones de pesetas una si fuera en aquellos años millonaria

Voz 45 38:20 sí

Voz 0544 38:24 en aquel contrato con Lola Flores se prolongaría durante más de una década dando provechosos frutos económicos y un montón de títulos diseñados a medida para el lucimiento de La Faraona

Voz 46 38:36 a tu prohibir mami que yo me ponga PP tendría que regalar me otro más bonito pero combatir no llega el dinero el afán tanto cartera el va a pesar

Voz 1502 38:46 en mayo

Voz 0544 38:47 también fue Cesáreo González quién descubrió el filón del cine con protagonista infantil

Voz 47 38:52 el nombre pregunta si llegue hablar

Voz 35 38:56 bien

Voz 15 39:12 su produjo toda la serie de películas de Joselito y cuando el ruiseñor dejó de ser niño se buscó otro mirlo blanco para seguir explotando la fórmula Marisol

Voz 30 39:21 creo que si no temiera que te en Banes diría que eres muy bonita Dame un beso quisiera que mi rarezas que hiciesen desagradable la estancia aquí yo respetaré pueda que me parece encantadora y tú serás comprensiva con la mía yo quiera Petita menos es muy contenta conmigo

Voz 0544 39:53 las películas de Marisol triunfaron a éste y al otro lado del Atlántico porque ese fue otro de los rasgos distintivos del quehacer profesional de Cesáreo González su función de puente con el cine de América Latina importando y exportando tanto películas como estrellas en la que pide de las cuales se situó Maria Geli la gran diva del cine latino de la época que rodó varios títulos para Cesáreo Se dice que el productor estaban locamente enamorado de ella

Voz 4 40:22 es capaz de Odinga yo noticia otro mal

Voz 0544 40:31 una anécdota cuentan que un día la estrella mexicanas en capricho de un collar que había sido encargado por la esposa de Franco a una joyería Cesáreo no se sabe muy bien cómo consiguió que doña Carmen Polo renunciara a él en favor de la Félix muchas de las películas que produjo su viajó Niels fueron títulos olvidados inolvidables pero también hay unos cuantos clásicos del cine español

Voz 43 40:59 el el hundimiento de una casa en construcción reyerta digital los crimen pasional

Voz 0544 41:05 Puente ciclista sorprende encontrar por ejemplo las primeras películas de Juan Antonio Bardem bien es cierto que el productor quizá no entendía muy bien el trasfondo ideológico de estos filmes cuando se estrenó la Muerte de un ciclista González confesaba a las puertas del cine

Voz 4 41:21 disculpe como Cesáreo cuál es el argumento de la película

Voz 0544 41:23 os animo título lo dice es la muerte de un tío que van bicicletas pero también es cierto que cuando Calle Mayor estuvo a punto de ser secuestrada por el Gobierno con Bardem incluso en la cárcel el propio Cesáreo sacó la película del laboratorio y con ella cruzó la frontera francesa en coche para evitar que cayera en manos de la policía un suceso que sin embargo no empañó la reputación de hombre del régimen del productor en cuyo despacho colgó hasta el día de su muerte una gran fotografía dedicada

Voz 17 41:52 todo entusiasmo Turcios enfado del que tanto ha hecho un Francisco Franco

Voz 1119 43:35 tanta es Donald con una canción que grabó para la banda sonora de la película Austin Powers dos meses Asaga de comedias paródica algo en encima de agentes secretos que protagonizó Mike mayas Beautiful Stranger mosso desconocidos en titulares proseguir

Voz 9 43:53 a Jack Bourbon presentó tíos tanto que lea mi terapia no

Voz 0544 44:14 hola qué tal amigos hoy quería hablaros de El hombre lobo del hombre lobo o qué es eso

Voz 22 44:19 no

Voz 51 44:20 es un ser humano que en épocas del año se convierte en hombre no quiere decir que andaba a cuatro patas tiene pelo muerte ella odia la luna hace cosas mucho peores

Voz 0544 44:30 seguro que casi todos pensáis que los hombres lobo sólo existen en las películas pero no en muchos libros de psiquiatría se recoge una enfermedad mental llamada Liikanen tropelía

Voz 52 44:42 enfermedad mental del ser humano que imagina que es un hombre lobo según una antigua leyenda persisten ciertas localidades la víctima asume las características físicas del animal

Voz 0544 44:53 el lobo representa para el hombre lo salvaje esa parte de la naturaleza que no se puede controlar ni domar Yesa fascinación por lo salvaje ha alimentado a lo largo de los siglos cuentos leyendas y mitos

Voz 51 45:07 hay muchas leyendas sobre los hombres lobo son muy antiguas

Voz 0544 45:11 ya en tiempo de los romanos Ovidio contaba la historia de Eli cajón rey griego de la Arcadia al que Zeus convirtió en Lobo según las creencias populares varias son las maneras por las que una persona puede transformarse en hombre lobo

Voz 53 45:26 que los hijos pasó tantos de los sacerdotes se convierten en logos cuando se hacen mayores más el niño nace el día de Navidad con los pies por delante es lo ocultan las cejas en la frente al lobo que eso no lo olvides nunca

Voz 0544 45:37 pero lo nuestro es el cine y por eso hoy vamos a hablaros de la película que convirtió a este personaje en un clásico del terror me refiero a El hombre lobo dirigida en mil novecientos cuarenta y uno

Voz 4 45:51 Wagner

Voz 1119 45:58 existe un cortometraje del año mil novecientos trece que trata el tema de la entropía pero oficialmente la primera película en torno al hombre lobo la produjo la universal

Voz 4 46:06 quise en blanco y logros de los tiempos de Marín bastante

Voz 1119 46:09 era el nuevo humano estrenada en mil novecientos treinta y cinco fue una producción barata que pasó sin pena ni gloria por las carteleras por eso él mismo estudio decidió en mil novecientos cuarenta y uno rodar el hombre lobo sobre el mismo tema pero con bastantes más medios lo más importante de esta película es que en ella se definen todos los mitos que hoy conocemos sobre el personal

Voz 51 46:28 todo aquel que resulta mordido por un hombre lobo y sobrevive su nombre luego a un hombre lobo sólo se les puede matar con una bala de plata con un cuchillo de plata o con un bastón con mango de plata

Voz 1119 46:43 el creador de esta mitología fue el guionista cursi o Mc hermano del famoso director Roversio Mc papel protagonista le fue encomendado al on Cheney Jr hijo del legendario actor del cine mudo protagonista de El Fantasma de la Opera o el jorobado de Notre Dame que desde muy joven quiso emular a su par

Voz 54 47:00 pero que he pensado que es en la familia podríamos hacer un negocio redondo los pacto cómo se te ha ocurrido de un agente artístico me habló en el estudio dijo que me daría un gran papel Si me dejas anunciar ni como lo

Voz 1119 47:12 si no malo es que el hijo carecía de las cualidades interpretativas de su progenitor y nunca pasó de ser un actor mediocre en la película Claude Reince el capitán Renault de Casablanca interpretaba su padre también tenía un pequeño papel el mítico Bela Lugosi

Voz 51 47:25 las manos por favor humano izquierda cuenta el pasado su mano derecha cuenta el futuro

Voz 1119 47:33 este fin claro que dice la Buena Ventura es quién precisamente desencadena el drama

Voz 4 47:37 Zynga se adivinan el porvenir hace mucho que no me adivina el porvenir que medite de esta noche

Voz 1119 47:45 protagonista acude esa noche el campamento gitano para que lean la mano pero el cinco Haro es en realidad un hombre lobo he transformado el animal ataca a una joven Chinese enfrenta a él le mata golpeándole con su bastón de puño de plata lucha resulta herido que le ha pasado

Voz 55 48:02 hay que llevar

Voz 1119 48:04 la herida desaparece rápidamente pero no así la maldición que ha caído sobre

Voz 51 48:08 el acto ha ido no exige el pero no es ningún delito o no el logo era bella

Voz 0544 48:14 acaso cree usted que no se distinguir a un hombre de un logro

Voz 22 48:17 Bale se convirtió desde ese día subida cambia de forma trágica hombre teme ser él quién transformado en vestía sale por las noches para atacar a la gente del pueblo Yugular sexy

Voz 2 48:31 lo mismo que le pasó a Jenny Williams

Voz 1119 48:40 el guionista cursi de Mc concibió la historia casi como una tragedia griega el protagonista es un hombre marcado por un destino terrible incluso

Voz 51 48:49 no de corazón y que rece a sus plegarias todas las noches puede convertirse en logo cuanta el Nova hucha ahí brilla la luna en otoño

Voz 1119 48:55 así lo explicaba el propio Moon Campsa

Voz 0544 48:58 cuando sale la luna Larry Talbot el nombre que le vi al hombre lobo sabe que se convertirá en un asesino en las tragedias griegas los dioses le dicen al hombre su destino así que la escribí saberlo una tragedia griega para que pueda chute

Voz 1119 49:14 el trabajo de crear al monstruo Se le encomendó a Jack Pierce el famoso maquillador que ya se había encargado del aspecto del monstruo de Frankenstein El conde Drácula en las películas de lo universal Pierce creo garras para las manos y pies un hocico de goma cubrió la cabeza de Cheney con pelos de Jack importados del Nepal le recuerda a Rick Baker el gran artista actual del maquillaje ganador de siete Oscar

Voz 0544 49:36 es todavía se usa hoy en día es un pleno proceso que queda muy bien se lo ponían la cara muy cuidadosamente no le gustaba el rostro con cola le iba colocando trozos de ese pelo luego lo cortaba seguía añadiendo capas finalmente echamos cava el pelo con unas tenazas ya al rojo ya que de este modo le daba un toque más salvaje se ni llevaba también manos postizas de goma con pelo encima y pies del mismo material intenta dura postiza claro debía resultar muy incómodo campo mecanismo

Voz 1119 50:08 sí que lo era el proceso de transformación era agotador para Chain

Voz 22 50:12 lo he visto emocionalmente pues el cursi de Mc Afee

Voz 0544 50:18 hoy un día al comedor y allí estaba el pobre non Cheney júniors cada día tardaban seis horas en ponerle el maquillaje en quitárselo estaba sentado solo en la mesa y me fulminó con una mirada asesina le dije no mates a un pobre hombre que sólo hace su trabajo por no matas a Jack Pierce el te hizo hombre lobo a mí déjame en paz

Voz 8 50:39 muy bueno

Voz 22 50:44 uno de los mayores aciertos de la película fue la creación de una atmósfera bastante inquietante sobre todo en las escenas que transcurren por la noche bosque envueltos por una espesa niebla tiene usted

Voz 51 50:57 miedo de que de la noche

Voz 1119 51:00 noche de entre la niebla precisamente transcurre la escena que hemos elegido para la terapia de burbuja el hombre lobo vaga por el bosque en búsqueda de una víctima mientras en el pueblo se ha organizado una partida para atraparlo

Voz 8 51:12 que son arrastramos señor vayan hacia la derecha y de la vuelta tome el mando chales juraría que les dado doctor yo también haría falta una bala de plata para matarle

Voz 1502 51:21 el entonces aparece la chica de la película

Voz 1119 51:23 puesta a convertirse en el nudo de superó Galán

Voz 51 51:26 ha visto a la NASA interna en el Boston escucha ha empezado la caza pero tengo que ayudaba a la carreta conmigo tengo que entregar la encontrará Agustí

Voz 22 51:37 el hombre lobo efectivamente la encuentra Weise lanza sobre ella en ese momento aparece el padre del protagonista que lucha contra gracias al bastón con puño de plata que su propio hijo le había entregado horas antes consigue vencerle

Voz 51 51:56 hombre no caemos niñas te por un sendero de espino pero no fue culpa astucia así como la lluvia empapa la tierra

Voz 19 52:06 tras

Voz 51 52:06 el río muere en el mar así camina hacia su fin predestinado

Voz 1119 52:12 mientras la gitana reza su oración La Bestia se va convirtiendo poco a poco nombre en una transformación que obligó al júnior a sufrir veintiun cambios de maquillar

Voz 0544 52:25 el hombre lobo fue un gran éxito de público convirtiéndose en la película más taquillera del año para los estudios Universal el personaje se convirtió en un mito de la cultura popular Cheney júnior lo interpretaría en cuatro películas más y otros actores como Oliver Reed recogieron el testigo en cines posteriores por cierto que un niño español llamado Jacinto Molina vio la película de pequeño le impresionó tan esto que decidió dedicar su vida al cine de terror ISE convirtió en Paul Naschy

Voz 58 52:57 el hombre me había impactado mucho la creación de un Chani Laurance Talbot cuando uno es niño estas cursos te olvidan no entonces me me dejó tal marcada película que siempre tuve la idea de que me hubiera gustado hacer películas de fantásticas muy feliz en terror

Voz 0544 53:13 Paul Naschy tiene el honor de haber sido el actor que más veces hay encarnado al hombre lobo en el cine catorce veces nada menos lo ha interpretado

Voz 9 53:24 el fin amigos

Voz 0544 53:25 dado con las noches de luna llena ahí con la gente

Voz 9 53:28 duda

Voz 0544 53:29 yo mismo tuve esta tarde algunas dudas cuando me ligué a la señorita que me está esperando en el dormitorio pero me ha dicho que ese bello tan frondoso que tiene no

Voz 9 53:39 nada que sólo necesita hacerse la cera no es así querida

Voz 2 53:53 no

Voz 22 54:01 termina Sucedió una noche y le damos el relevo entre tiempos el programa que dirige nuestra compañera Ana Martín hoy vamos a acabar con un clásico de la música de cine tema central de la película Matar a un ruiseñor compuesto porel baste feliz donde a todos y hasta la semana que me

Voz 19 55:04 oh

Voz 59 55:12 no no no

Voz 60 55:15 no no

Voz 19 55:23 eh

Voz 61 55:28 como no