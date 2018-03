Mario Vaquerizo, el cine de su vida

Voz 1 00:00 son mi vida picando este periodo

Voz 1502 00:13 está que es mi profesión oficial era que sigue manteniendo a día de hoy junto con la de mánager todos los demás a mí me ha venido dado como un extra lo vivo como un extra es decir a mí hace un año me propusieron hacer teatro no me gustó el texto lo hice yo estoy enganchado al teatro y de hecho lo que iba a ser solamente cuatro días llevamos un año con más defiende representaciones en la Gran Vía madrileña por toda España en el Tívoli trato de hacerlo lo mejor posible y me gusta mucho hacerlo cine hecho algún que otro cameo pero también es verdad que siempre hecho de Mario Vaquerizo

Voz 2 00:47 dio alegría ver

Voz 1502 00:54 si esto es lo que medios disfruto con el teatro el gracias al teatro un hecho de Mario Vaquerizo la gente al teatro volver a Paco que es un hippy totalmente nómada que totalmente lo contrario Mario Vaquerizo porque Mario Vaquerizo es un tío muy sedentario que cree en la propiedad privada Iker no le gustan los que Turismo me entiendes osea que te quiero decir que me ha gustado mucho porque me sentí me me gusta someterme a la disciplina del texto que cuando hechos cine hecho de Mario Vaquerizo todo eso es muy fácil lo que soy así ya estás puedo venir Pablo Malo no

Voz 3 01:24 a la ahí

Voz 1 01:27 son domina alta suavecita porque tengo una

Voz 1502 01:31 cuesta propuesta me viene muy bien yo estoy abierto a todo creo que todos las conocen afrontando las con con humildad con respeto y sobre todo con profesionalidad Se puede hacer después tú ya sabes hasta dónde puede ser no puede llegar no yo es que no he tenido nada en la vida creo que es la pretensión te crea frustración hipertensión la vida es lo que quiero para los demás ya está y que todo vale en esta vida

Voz 4 01:54 al Chad es algo muy tiene

Voz 1 02:07 no

Voz 4 02:14 hola

Voz 1502 02:16 ahora mucho de embistió es favoritos de Chicho Ibáñez Serrador años setenta y nueve ochenta ochenta y uno yo tendría como cinco seis añitos mis padres no me dejaban ver la tele por la noche pero mi abuela que era más permisiva de las abuelas lo maleducado en vez dejaba verlas yo gracias a mi abuela vi con seis años que me impactó y es mi película a día de hoy favorita que fue David Villa Inc de Robert Aldrich con Joan Crawford en Beit Davis no

Voz 5 02:42 si bien me llamo Jayne Hudson tal vez se acuerde de mí soy Jayne sí claro gracias aparecerá en el periódico de mañana quién sería el Sabei Villa injustos yo viven

Voz 1502 02:54 con seis años que yo Mi padre al cine a ver también esa tradición de ir al cine con los niños pero eso me gusta hacer películas de animación

Voz 6 03:01 bueno cómo es cómo le va soy flanco está bueno de

Voz 1502 03:04 echó que el mosto de franca está en que rescata eso la película animación no solamente para los niños también es complejidad para todos los públicos porque hay mucho trasfondo entonces los padres van con sus hijos dice divertido por partes iguales obviamente a lo mejor el niño no capta una cosa más profunda que puede captar el adusto no claro

Voz 7 03:23 os contamos que afrontó por Federer mostró con durante muchísimas gracias

Voz 1502 03:29 vaya muy bien no te fiel de nadie a quién no le gusta Vine no tampoco soy un león gran profundidad acabó viendo lo que me gusta pero si yo creo que tienes que saber un poquito de Historia del cine no la cosa de ir al cine como latiguillo de pequeño lo ha hecho en la adolescencia olvidado o con mi chica cuando vamos un día por la noche al cine me gusta y es decir porque es como un ritual después por otro lado hay películas que te gustan hay películas que te desagrada año otras películas que dices pues porque abre venido a verla sabe pero eso pasa siempre en todo no en el cine de barrio descubrir gris que a priori es una comedia musical que por los críticos especializados consideran que es una mala película pero me parece que es perfecto

Voz 8 04:13 hasta aquí estoy muñeca que me cuentas te has dado un garbeo para venir a verme de mí se soy Dani no me gaste es el nombre es la comedia musical perfectas para adolescentes no

Voz 1502 04:26 que todos nos sentimos identificados hizo una película que siempre veo claro que todo eso con el principio mira que ponen veces la televisión pues las ponencia me por Navidad siempre acabo viendo es poco El día de noche el día de Año Nuevo la volvieron a poner en uno de estos canales eras que yo con mis amigos que estábamos después del día de de la noche vieja la volvimos a ver

Voz 1 04:48 estoy buscando un poco de incívica que Marek muchachos yo de mí

Voz 9 04:54 yo no tengo mucha hambre sólo quiere una hamburguesa especial como está cebolla un batido de fresa y un lado de chocolate de Acosta es la misma

Voz 1 05:01 para arriba

Voz 1502 05:01 a ver me sigue gustando adecuado es más mayor pues dices es que Oliver John está interpretando a un adolescente y tiene treinta y tres años que además es pues hace poco leí un artículo bueno de cómo fue la producción de gris fue bastante desastrosa porque el productor se gasta el dinero tenían que hacer milagros con la iluminación el dirección de fotografía para que esa mujer pareciera que tenía quince años claro estaba en un instituto entonces esas cosas como tú de pequeños a todo el mundo mayor yo es clave con cuatro años y medio cinco que me cambió la vida por eso te digo que esa película en mi caso es fundamental inmediato que me interesara por la música también no yo creo que no es una película hizo una primera que envejece bien con todos sus defectos como tienen toda saberlo de creer estoy hablando yo soy muy muy democráticos es decir yo pero eso es porque es mi forma de ser yo no soy nada dogmático yo lo mismo te veo una película del destape que te veo una de Bergman sabes lo que te quiero decir no soy nada pre juicioso creo que todo está bien me pasa en la música yo escucho a Rafaela Carra hay escuchó a los Ramones y creo que no tiene que estar reñido una cosa con otra ahí por ejemplo todas las películas de Eloy de la Iglesia me parece que son antropología pura y dura ir refleja muy bien una determinada época y una unas películas que estaba muy mal vistas por la crítica oficial del momento pero que sin embargo llegaba los cines Si yo fuera director define como tú no me reescribió hacer una película de Thomas yo creo que si tuviéramos que hacer un leitmotiv de lo que sería mi vida y la lleváramos al cine yo creo que sería la de la buena educación hoy la coherencia la coherencia mezclada con la incoherencia el sentido común con la pérdida del sentido común que creo que es lo que hace la vida no

Voz 10 06:55 es una persona no es blanca ni negra yo

Voz 1502 06:58 todo el mundo se sorprende cuando habla conmigo muchas veces porque consideran que es una educado porque me río de mí mismo yo estoy con la carcajada es que si así señores pero por otro lado se muy germánico estoy escrupulosamente tirano a la hora de trabajar autor exigiendo me entonces sería la vida de cualquier persona también simplemente que en vez de llamarse de otra forma

Voz 1 07:19 no

Voz 11 07:25 dio una noche un programa de la Cadena SER el canal de Tele