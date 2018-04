Especial Pensiones, desde el Centro Municipal de Mayores Casa del Reloj de Arganzuela (Madrid)

Voz 1 00:00 en el capítulo de ayer

Voz 3 00:29 tras e intenten justificar su posición no respondan sólo al grupo Popular miren también arriba a la tribuna y convenza Leza

Voz 3 00:42 les digo una cosa señores del Partido Popular sin prisión permanente revisable vencimos saetas con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel

Voz 3 00:53 a pocas cosas resultan más absurda

Voz 5 00:56 las estos días que oir como CEAR bulle la prisión permanente

Voz 3 01:00 sable no has salvado Gabriel por Dios

Voz 2 01:04 no es que las subidas que se salvan

Voz 6 01:08 a la vista populismo punitivo así es como llaman algunos a esta medida que impusieron ustedes señorías del Partido Popular

Voz 3 01:19 por en esa guerra esta lucha esta fiesta del PP a ver quién es más duro aprovechándose de un sentimiento de la sociedad no podemos compartir

Voz 7 01:34 hace unos días hoy a las declaraciones del portavoz en la capilla ardiente del pequeño y sentí vergüenza bochorno el sonrojo vi como el ministro de Interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre haciéndoles regalado una bufanda para colarse con ella en la en la Catedral donde estaban realizar

Voz 8 01:51 quiero decirle que no fue el primero que hizo declaraciones ese día las hice en el mismo sitio que la señora Díaz presidenta de la Junta de Andalucía si quiere hablar usted de vergüenza será de la vergüenza propia que en estos momentos tienen que sentir muchísimos España

Voz 9 02:07 es todas a veces lo escuchado su vergonzosa declara

Voz 8 02:09 ya

Voz 3 02:10 aquí no me hagan suspender el pleno aunque ese día todavía

Voz 10 02:16 ocho viene a confirmar es que esta no era la semana para producir in un debate político serio

Voz 1671 02:21 cuando una semana claramente de duelo

Voz 11 02:24 a la moderada subida de pensiones de lo último año han hecho posible que los pensionistas hayan mantenido durante este tiempo el poder adquisitivo los datos son tozudos están ahí fíjense

a imagen cuando bebiendo recibo de la luz por ejemplo una contribución con Pepa Bueno

sí

Voz 1727 02:47 a las nueve y ocho minutos de la mañana las ocho y ocho en Canarias mañana de viernes en Hoy por hoy en una víspera muy especial porque quienes durante años han sido sostén en silencio de su familia quienes durante años han visto empobrecer sea hijos-nietos quienes durante años han ido perdiendo poder adquisitivo en silencio lo que había alrededor era desolador ellos ellas jubiladas jubilados pensionistas recibieron una carta en la que les contaban alborozados desde el Gobierno que su pensión iba a subir un cero coma veinticinco por ciento escuchaban al presidente del Gobierno decir hace poco más de un mes el ocho de febrero esto

Voz 12 03:25 desde los poderes públicos debemos incentivar que el ahorro piense en el largo plazo un ahorro con un horizonte temporal prolongado que sirva como complemento de la pensión pública pero también para otros planes vitales como la educación de los hijos un proyecto personal o superar cualquier revés que nos pueda atraer la vida

Voz 1727 03:45 la saben que ahorren con el cero veinticinco por ciento de subida decidieron decir basta y hacerse oir habían esperado pacientemente a que la cosa mejorara llevamos tres años con la economía creciendo por encima del tres por ciento habían visto al Gobierno sacar pecho por esa subida ese crecimiento pero a ellos les llegaba en la carta del cero veinticinco y cómo han visto mucho han hecho mucha economía doméstica como saben mucho de la vida de la complejidad de las cosas han empezado a salir a la calle no sólo para pedir dignidad en el presente sino también garantía para el futuro hoy estamos en el Centro Municipal de Mayores Casa del Reloj de Arganzuela en Madrid con Dimas del Mazo muy buenos días

Voz 14 04:26 hola buenos días pensionistas asturiano de cinco

Voz 1727 04:28 hasta y nueve años pensionista de cincuenta y nueve años porque vienen el sector de la minería

Voz 14 04:33 mente

Voz 1727 04:34 vive en Asturias bien esporádicamente a Madrid empezó a trabajar con diecinueve años en la construcción a los veinticuatro bajó a la mina se prejubiló con cuarenta y tres tiene una buena pensión pero vive una paradoja tiene una pensión de dos mil euros que se revaloriza el cero coma veinticinco por ciento y la comparte con su ex mujer esa parte que le pasa a su ex mujer se revaloriza con el IPC esa si efectivamente esta es una de las fotos que nos deja la mañana Angélica Coria buenos días buenos días Angelica cobran la pensión mínima verdad perfectamente cuánto dinero eh con el siglo XXV seiscientos treinta y nueve euros tiene un piso en propiedad que eso se dice mucho en España los pensionistas tienen pisos en propiedad porque este es un país de propietarios cuando se tiene una pensión de seiscientos y pico euros un piso en propiedad cuántos gastos tiene un piso

Voz 1727 05:27 pues muchísimo sobre todo en este mundo

Voz 0411 05:29 siento que llevo dos años pagando una derrama

Voz 1727 05:33 que eso esa parte que es inesperado pero hay que hacer frente a ese tipo de gastos yo estoy pagando solamente de comunidad ciento setenta eh

Voz 0411 05:42 muros de comunidad sólo luego a su Marly el agua que pagamos aparte la luz el teléfono de te queda para vivir pues esas bueno sin más ostentoso duros Israel espanto pero Raj Pando

Voz 1727 06:00 Rafael Carrasco muy buenos días pensionista madrileño militan comisiones desde hace mucho tiempo me cuenta que empezó a trabajar a los trece años esto suena a chino da a muchos de quienes hoy nos nos escuchan fue emigrante en Alemania hay vive con su madre que tiene noventa y cuatro años su madre que cobra la pensión mínima ninguna ayuda para la dependencia dependencias así

Voz 15 06:20 exactamente no tiene ninguna ayuda a la dependencia

eh

Voz 15 06:23 el tiene una pensión de de setecientos centros setecientos ocho Eros Si miro los gastos que tiene actualmente por ejemplo tenemos tiene una señora para que escondía cuatro días para cada cocine para que la limpia para que limpie la casa vivo con ella me yo la estamos ayudando lo que podemos tiene gastos de las de estas señoras de cuatrocientos treinta y uno iberos la la lo que se paga placer social de estas sino también son ciento dieciocho consumo ya son ochenta veros comunidad cincuenta teléfono treinta total son unos gastos de setecientos cincuenta excesos que eso son cuarenta y ocho euros menos lo cobra de pensión aparte eso tiene que comer

Voz 16 07:07 te tiene que alimentar

Voz 15 07:09 viaje de te hace falta creer mal hace falta otro medicamentos que no están en la ciudad social

en fin

en fin nosotros Él que sino fuera por ustedes su hermano y usted

Voz 15 07:22 la policía Soto no podía ser no no podía ser porque no llegaría el piso propio Mi madre no perdón no llegaría con la pensión sin es que la llega

Voz 1727 07:33 aquí para compartir conmigo esta tarea de ir tratando de ponerle rostro e historia concreta las cifras que venimos manejando todas las semana a mi lado Almudena Grandes buenos días tanto hola buenos días Pablo Simón buenos días

fijas prepara el economista Ángel Bergés buenos días

hola buenos días lastimado por el resfriado Ángel si bien no Almudena este país está diciendo mucho basta Últimamente no vimos la semana pasada las

Voz 0099 07:56 mujeres y bueno ahora no de que dijeran basta pero a mí sí me gustaría decir que esta movilización uno de los pensionistas me parece ejemplar en todos los sentidos porque es una lucha que afecta a muchas otras Lucas que se conecta con con muchos problemas de esa sociedad no porque no sólo porque sea un problema para hoy un problema para mañana porque ellos estén luchando por ellos los que serán pensionistas después sino porque sus luchas se conecta directamente con las condiciones de trabajo de las mujeres en edad fértil con las dificultades de las mujeres jóvenes para ser madres este momento lo que tiene que ver con la tasa nada calidad con la gestión del dinero público con esa especie

de de de

Voz 0099 08:41 espacio milagroso la hucha de las de las pensiones que no sabe muy bien es un poco entre todos la mataron y se murió el dinero público que se ha pagado para rescatar a la banca ahí para tantas otras cosas y también es ejemplar porque es una cuestión como de filosofía maíz hay muchos españoles que piensan que las pensiones son como una subvención del Estado que el Estado a las personas mayores les regala un dinero claro este dinero es de ellos el dinero los pensionistas es suyo es una inversión que han hecho ellos durante toda su vida no entonces yo creo que es bueno eso sin contar con que claro asumir que las pensiones no se van a poder pagar y seguir recaudando es como una estafa gigantesca no esto tiene que ver con muchas cosas yo creo que la movilización de los pensionistas ha sido ejemplar

Voz 1727 09:31 Pablo Simón los jóvenes que protagonizaron la primera ruptura con el estado de cosas que teníamos en en mitad de la crisis eh cuando vieron que la que la política no les estaba Esperanza que cambiaron el paradigma de la política española el 15M Los jóvenes como contemplan este movimiento arrollador de los pensionistas

Voz 1671 09:51 bueno yo tampoco puedo hablar por ellos quiero irme hechos es bastante problemático que en este país teniendo treinta y dos años todavía si me siga considerando joven parece que saltamos de joven

Voz 18 09:59 a mayor niño sí sí Simón eres un niño

Voz 1671 10:02 pero pero yo creo que este es un debate muy relevante porque al final cuando hablamos de las pensiones estamos hablando también de equidad intergeneracional a veces se nos olvida esto lo escucho con mucha frecuencia no el hecho de que la pensión que tienen nuestros mayores indudablemente es un derecho es un derecho que tiene que ser sostenido con las cotizaciones de quiénes están trabajando en el sistema y quiénes están trabajando ahora mismo en el sistema estos jóvenes que tiene enormes dificultades para tener un trabajo estable y bien pagado y esta es la cara B de cómo hemos salido de la crisis la devaluación salarial tan importante que ha habido esto lo que nos está haciendo no es sólo que se vean abocados a situaciones de pobreza sino de que el vaciado de las de la hucha de las pensiones y el propio modelo tenga muchas dificultades para ser sostenido no hay un sociólogo danés que se llama Andersen que dice con mucha frecuencia una frase que me parece brillante que es que la reforma de las pensiones empiecen las guarderías es decir para entender cómo funciona el modelo en su conjunto tenemos se Convent comenzar invirtiendo en los sectores que son más vulnerables para permitir que todo nuestro modelo sea sostenible en el medio largo plazo esto es lo que nos está interpelado pero hay tenemos que abrir también el foco tenemos que abrir el foco en dos direcciones creo yo y lo digo también porque muchas veces el debates emborronar no no todos nuestros mayores son igual de vulnerables

es decir nosotros tenemos con más o menos

Voz 1671 11:17 uno coma dos millones de pensionistas que están cobrando las mínimas por debajo de setecientos euros indudablemente ese colectivo es mucho más vulnerable que el colectivo que está cobrando más de la paga regular que hay en España el salario medio en España lo que se cobra al mes más o menos para que os hagáis al ideas unos mil doscientos setenta euros esto es lo que cobran trabajador medio si tiene suerte tener trabajo vale por lo tanto tenemos que ver primero cuáles de nuestros mayores son más vulnerables y segundo hay una cosa que me enerva particularmente de este debate que es el que aunque digamos con mucha justicia e que nuestros mayores han ayudado a las familias eso yo creo que lo que revela es un fallo de país es un fallo de país nuestros mayores no tienen que dedicar subvencione ayudar a su familia porque hay quien tiene mayor y que no lo tiene y ahí tenemos un problema de desigualdad tremendo nuestro Estado de bienestar tiene que ayudar a quién es pobre sea mayor sea mujer sea joven y ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos por este este debate están pertinente porque habla del modelo en su conjunto no seguí más quería enseguida de de la palabra

Voz 14 12:12 sí en primer lugar decir que bueno soy miembro de la comisión ejecutiva de hablar de Jubilados y Pensionistas si quería decir algo añadir algo porque yo creo que es fundamental dignidad yo creo que no se está respetando la dignidad y creo que esta puesta también en duda recientemente ayer la vicepresidenta hizo unas declaraciones diciendo que que hay algún partido político que estar engañando a la gente salió a la calle creo creo que ella debería tener un poco de respeto más que nada porque la gente que sale a la calle mañana son son los que lucharon para que ella esté donde está con lo cual creo que a la hora de hacer ese tipo de declaraciones creo que debería de medir mucho lo que dice pero creo que yo creo que es importante y lo digo porque creo que hay que decir porqué nos manifestamos mañana hay una manifestación en el cual yo creo que hay un tema que es tremendamente importante como es la unidad de todos creo que esto es un problema de todos que tenemos que afrontarlo todos los pensionistas de este país no queremos limitadas lo que nuestra está dando son limosnas Nuestros políticos a los que votamos

Voz 13 13:36 queremos que hagan política par para y por los ciudadanos

Voz 14 13:42 porque no se puede decir que este país está creciendo al tres por ciento a costa de empobrecer a las personas mayores porque no puede ser que cuatro millón novecientas setenta y ocho mil doscientas cincuenta y dos pensiones estén por debajo del salario mínimo interprofesional que está en setecientos treinta y cinco euros porque la esperanza de vida a pesar de lo que se diga durante este periodo del gobierno del Partido Popular se ha establecido el copago en estos momentos están pagando cuatrocientos medicamentos cantes no se pagaban tenemos una ley de dependencia en la cual hay trescientas mil personas que están pendiente que están valoradas y que está pendiente de la ayuda y que en muchos casos no puede recibirla porque se muere a mi me gustaría que esa gente evidentemente yo no tengo los datos pudiera mirar los datos a ver si si si eso de la esperanza de vida es de que cada vez vivimos más en esta situación con la que tenemos dudo dudo que eso sea así

Voz 1727 14:41 es interesante que plantea Dimas que nos lo plantean algunas veces los pensionistas no manejamos la esperanza de vida como como parte del problema como parte de la ecuación para resolver cómo queremos financiar y de qué manera el derecho como son las pensiones la esperanza de vida se miden Pablo en en ciclos amplios no nos falta todavía perspectiva para saber si efectivamente como apunta

Voz 1671 15:07 más claro puede haberse recortado compulsivamente tampoco tampoco nos podemos meter ahora mismo pero pensar también que una reducción muy importante de la verdad o incremento perdón importante la esperanza de vida conecta con la caída de la mortalidad infantil sea quiero decir que hay una parte también de eso que esté por eso hemos crecido tanto durante los últimos treinta años se porque también afortunadamente mueren menos niños

Ángel Bergés si si la reforma de las pensiones empiezan las guarderías como apuntaba Pablo Simón aquí evidentemente hay dos planos el plano de lo inmediato el plano de lo inmediato que es que no se sigan empobreciendo nuestros pensionistas cómo remediar en en en en lo inmediato esta situación pero hoy plano de largo que tiene que ver con todas la sociedad con el modelo de país que queremos no son dos planos diferentes

Voz 1229 15:54 sin duda sin duda y ahí están esto en enlazar con esa ese comentario ocho Pablo sobre la esperanza de vida que realmente eh está alargando se lo es que seamos más viejos escribimos más hay que ver el lado positivo presto le mete al al al Estado ya las cuentas públicas una presión que es insoportable en el largo plazo absolutamente insoportable y aumentando dos meses cada año aproximadamente afortunadamente han o afortunadamente efectivamente pero todo es quiere decir que la que la el equilibrio financiero e lo decía Almudena Anteriormente el equipo financiero no se sostiene en estos momentos y el el pago de las pensiones son ciento veinte mil millones si el colmo de las voces son cien mil hay veinte millones de agujero anual eso es absolutamente insostenible entonces es cierto que en el corto plazo yo coincido con Pablo no hay que hablar en términos generales hay que entrar en los casos las cosas para los casos particulares y ayudar al que al que más lo necesita pero no por lo general porque efectivamente hay un

eh hay una cuestión de de

Voz 1229 16:59 digamos de solidaridad intergeneracional que hay que respetar también si nos empeñamos en en negar que ese déficit de está ahí y que va no sólo va a mantener sino aumentar pues la la la integración no no a poder no poder no Pedro asumir iba a pagar unas pensiones que ellos jamás jamás cobrarán entonces yo creo que que hay que hay que ir incorporando y esto ya sé que puede parecer hoy aquí fuera de contexto pero hay que hay que complementar con con con ahorro privado en pensiones con la claramente claramente porque si no el sistema es totalmente insostenible

bueno a mí me gustaría decir un par de cosas

Voz 21 17:35 más allá de las de no más allá el desequilibrio estructural claro la calidad del empleo que se está creando en España

Voz 0099 17:45 tiene muchísimo que ver con esto sea mejorando la calidad de los contratos de mejora inmediatamente el equilibrio en la balanza a la Seguridad Social eso por un lado y luego por otro lado yo que no soy pensionista pero yo yo soy bastante mayor yo soy de una generación que tuvo planes de pensiones porque hubo un momento en el que el dinero está los intereses de eran convenientes las ventajas fiscales eran muy buenas y entonces todos nos hicimos un plan de pensiones un plan de pensiones en el que ahora no metemos dinero porque el plan de pensiones las condiciones que te ofrecen los bancos son catastróficas no hace años que ya se dijo en vez de un plan de pensiones compra tiene una plaza de garaje bueno quiero decir eso son medidas sobre las que sí se puede incidir Rosa una cosa son los problemas estructurales otra cosa es decir cómo es eso estructural no nos preguntamos en donde sí del dinero y nos preguntamos cómo son los contratos en España ni que las mujeres no tiene hijos a los treinta años hombre sí hay hay cuestiones que se podrían mejorar inmediatamente si tú mejoras la calidad del empleo en España mejora la balanza inmediatamente

Voz 1727 18:52 de todas las variables que se utiliza la palabra enseguida Angélica de todas las variables que se utilizan para hacer esta proyección de exitosos es insostenible el sistema eh que es la calidad del empleo la cotización por tanto que se hace a la caja común la población la única variable que no tiene remedio es que vamos a ser más pensionistas en el futuro pero todas las demás pueden intervenir con políticas públicas no pueden modular al menos

Voz 1229 19:21 pero pero mira en este sentido sino que permites por Intermón con lo comentado Almudena he hablado aquí estoy de acuerdo con esa provocan que tenéis que cómo es posible que creciendo la economía al transporte

Voz 20 19:31 es el caso de las pensiones

ya ha sido siendo ha seguido siendo incluso más desequilibrio los quinientos mil empleos que se han creado en los últimos cuatro cinco años muchos de ellos han sido gracias al cebo de las de la de de de reducir las cotizaciones a la Seguridad Social con lo cual la gol ya pero es que si no se hubieran creado

génica creo que Angélica que debe decir algo acerca mire esto de el plan de pensiones

Voz 0411 20:00 es una cosa que no tiene va os no hay lectura posible para esto por qué qué capacidad de ahorro van a tener los jóvenes hoy en día con unos sueldos miserables que capacidad de ahorro van a tener un plan de pensiones osea seguimos alimentando a los bancos eso en principio esto es como cuando a los a los pensionistas nos vendieron las preferentes entonces esto es que no es posible a la gente hay que animarla sobre todo porque Lage este mensaje está calando en la gente joven que eso es lo peor que nos puede pasar

Voz 1671 20:41 pero pero no os preocupéis porque no tenemos capacidad de ahorro Herder en ese

pero no pero fíjense les les

Voz 1671 20:48 el reto un poco a que hagan una comparativa saben ustedes que la Tesorería de la Seguridad Social nos envía anualmente a los que somos trabajadores por por cuenta ajena una hoja en la cual te pone cuál ha sido los contratos que has tenido pues bueno tengo ahora mismo conocidos de veintitrés y veinticuatro años que ya tienen más líneas de trabajo que sus padres que han estado treinta cuarenta años en el mismo sitio porque muchas veces emplea el relato de es que yo merezco mi pensión porque he estado toda mi vida trabajando y lo que primero que me viene a la cabeza es menos mal es decir porque al menos has podido trabajar lo que digo es que el el escenario de precariedad el escenario de precariedad que afrontan las generaciones actuales hace que el rostro de la pobreza en España haya mutado es decir la pobreza en los años ochenta noventa era básicamente una mujer mayor con pensión no contributiva Irán enormemente vulnerables estaba muy complementadas con pensiones de viudedad hoy la pobreza tiene rostro joven e infantil es decir y eso es un problema porque no podemos sostener el sistema en su conjunto hizo no apunta una cosa más los partidos de izquierda están utilizando un una suerte de reclamo que es impuesto a la banca para pagar las pensiones yo automáticamente también me afloran dos preguntas primero impuesto porque sólo a la banca vale segundo el gasto extra o el ingreso extra que vamos a generar porque sólo a las pensiones es decir al final Si lo que se trata es de recaudar más los impuestos finalistas yo creo que es mala estrategia que lo que hace falta es mejorar la capacidad de recaudación y que a lo mejor las pensiones no contributivas y las pensiones debilidad hay que pagarlas vía Presupuestos Generales del Estado puede ser una vía posible hay que estudiar pero todos estamos de acuerdo en que el sistema hay que reformarlo para que sea viable en términos de sistema público

Voz 1727 22:23 no el peligro que tiene vincular las pensiones de viudedad a los presupuestos es que van a quedar a partir de ese momento a al albur del Gobierno que tengamos en España claro sillón Gobierno que dice esto es prescindible

Voz 1671 22:35 qué pasa entonces eso ya ocurre con todas las plantas de presupuestos vamos a hacer una pausa

Voz 1727 22:40 porque claro atentos quieren hablar Angélica Rafael Dimas tengo a la directora de de la casa que nos acoge la Casa del Reloj esperando para hablar también Marcela Martín naturalmente Juana Hanna que es la la representante esta mañana de la Coordinadora Estatal de Pensionistas que mañana salen a la calle a mí quiere hablar

volvemos un par de minutos

por hoy esta mañana de viernes prospera de la gran movilización prevista para mañana en toda España por parte de los pensionistas la compensación no se detiene aquí Angélica

contaba ahora mismo un ejemplo bien clarito

Voz 0411 23:56 de porque con una pensión de seiscientos euros vivir están complicado aunque sólo dependa de ella misma aunque tenga piso en propiedad

esta ha estado malita Angélica tenido una

Voz 0411 24:05 Nuestro enteritis sigue palé y qué pasa cuando se tiene una simple gastroenteritis pues es médico me ha mandado previó ticos sin previo ópticos que no los hubiera en la Seguridad Social y me lo dijo la médica del ambulatorio esto no lo cubre la Seguridad Social digo pero yo tengo que asumir este gasto que son dieciocho euros semanales de esta medicación y me dijo Lo siento pero no te puedo decir otra cosa

hay que recordar que nos contaba Angélica hace un ratito que le queda libre unos doscientos euros no hay no llega o no llega o una vez que paga los gastos fijos que tiene una casa en propiedad o que no desaparecen los gastos fijos porque la casa sea en propiedad Marcela Martín es la presidenta de la Junta de mayores de la casta del reloj que es donde estamos esta mañana un edificio precioso en el en el centro de Madrid muy buenos días Marcel

hago las buenas ya llevaba rato con la mano levantada no

Voz 26 25:00 fuera un poco de de de provocación desde la mesa no bajo mi punto de vista es si soy la presidenta no la directora del centro de mayores eh bueno yo quería decir que sí

según el economista que hay en la mesa no

Voz 26 25:16 estoy nada de acuerdo porque su su propuesta es ahondar en las políticas del PP que nos ha traído hasta aquí es decir es proponer o o hacer propuestas para una minoría de este país no que es justo

está haciendo el PP cuando hasta hoy no

Voz 26 25:34 llorando por ejemplo recientemente que este país somos el cincuenta y uno por ciento de mujeres ahora después de salir a la calle cuando sea puesto enlazó ir con el tema de las pensiones pasa exactamente lo mismo es decir somos nueve millones de pensionistas o casi nueve millones de pensionistas en este país eh entonces decir es ahora cuando está queriendo hacer algún reparto de migajas que no va al problema de fondo que es un problema eh bastante urgente y además de fondo no eh y entonces el otro día pues estuvo en el Congreso pues repartiendo un poquito de migajas y acallando un poco a la gente Erreka tardar recordar que porque yo creo que eso no se olvida esto es los pensionistas de ahora somos los que salimos a la calle a la calle muchos de ellos y ellas reivindicando la democracia de este país todavía estamos aquí no nos hemos muerto entonces estos ya yo flautas recordaros que somos los que luchamos por las ocho horas y por muchas otras cosas de este país entonces no hay ningún partido político es que estamos ahí todavía eh haber alguna cosa más también recordar porque yo creo que ese tema no se toca eh en este hace como diez años aproximadamente en este país las grandes empresas como fue la telefónico de cómo fue la banca

hubo eres hubo eres es decir

Voz 26 27:08 Nos prejubilados con con cincuenta y dos años ya ahí es un número enorme de española española

Voz 1727 27:16 español españolas que ya formamos

Voz 26 27:19 yo recuerdo que estuvimos cobrando eh de delinquen estuvimos cobrando una parte del INEM es decir esto viene un poquito ya de largo ya se veía que que que que que no que no iba a ser posible de ahí añadimos a toda esta política actual de de sacar del dinero de las pensiones para pagar las autopistas para pagar la banca osea la reforma laboral es decir esto es una bomba está claro es una bomba segundito el otro sea justo antes de ayer hoy en la Cadena SER creo

en qué se va a rescatar ahora otra

Voz 26 27:57 copista otra EM no me no recuerdo cuál lo dijiste sí

eh bueno es la que estaba previsto eso ibamos contando cuando efectivamente llega el rescate con la memoria histórica entronca en buena medida la reivindicación que hacen ahora los los pensionistas

Voz 0099 28:13 la presidenta nuestra anfitriona lo ha dicho pero es verdad que en esta lucha que me parece ejemplar por tantos conceptos otra ejemplaridad es la lección de memoria que están dando los pensionistas españoles yo cuando llegó la crisis dije muchas veces que los mayores eran una de las claves de las respuestas de la sociedad española porque eran los que no tenía miedo no tenía miedo levantado muchas veces no que yo pensaba Mi abuelo yo pensaba si a mi abuelo fíjate que crecen más terrible me abuelos hecha de Reid no entonces yo creo que esta propuesta también tiene un componente de memoria histórica a decir estamos aquí porque somos los que luchamos en la dictadura los que Duchamp durante la transición los que luchamos contra las sucesivas reformas laborales y como hemos luchado tanto y nunca nos hemos cansado pues seguimos luchando y no vamos a parar y eso es un ejemplo moral para esta sociedad

tan desganado Aitán citan como

Voz 0099 29:09 abrumada por la crisis no me gustaría decir una cosa más al respecto los propios áticos ya me callo uno de los principios teóricos del feminismo es que si tratas como iguales a situaciones que están en personas de desigualdad no creas igualdad lo que creas es más desigualdad entonces parece mentira que el copago farmacéutico se aplique sin discriminar entre los ingresos de las personas que los impuestos se cobre sin discriminar y me gustaría que le que que nos contaran en el Ministerio Sanidad el inmenso gasto que supondrá

ya que Angélica no tuviera que pagarse los provida pero luego el catálogo

qué fármacos o de cosas que no se consideran medicinas pero que hay que tomar cuando

uno tiene un gran generase a trabajando que tenga copago pero los no los pensionistas de mínimas no tienen por qué Ángel Ángel ver

es que esta mañana está llevando los suyos

cuando está de esta mesa aunque

sí sí sí bueno pues me su búsqueda que hoy me toca hacer aquí el el malo el un poco el guardián de la

Voz 1229 30:17 ahora ortodoxo de los números quedan del siglo quedando así yo en respuesta pues si no que es decir yo no estoy defendiendo ni las políticas del PP ni ni ni una minoría pero pero pero ir por eso recalcaba anteriormente así como también lo hizo Pablo es que hablar de la las las pensiones general pues hay pensiones que están muy bien pagadas es que son tremendamente tremendamente escasas y que no dudan de si yo por ejemplo por un tema que que ha mencionado creo que en algunos casos no sé si Telefónica pero pero en banca por ejemplo ha habido unas prejubilaciones extremadamente generosas

es

Voz 1229 30:53 por decirlo alguna manera si tempranas temprana temprana de de tal manera que yo que participe en alguna de las operaciones de fusión integración cuando hacemos los cálculos de cuántos trabajadores se acogerían a esas prejubilaciones estimamos setenta setenta y cinco por ciento La unos cosa fue ciento cinco por ciento qué quiere decir eso pues que llevaba una generosidad tremenda respecto a quién respecto a los que se quedaban que supo con lo que recalcó Pablo eh ya sé que es muy fácil entrar al trapo es decir que que a los jubilados pero el que se queda la siguiente generación es quién está pagando la la extraordinariamente generosa pensión que sean llevados

jubilado pero fíjate Ángel de al final damos muchas vueltas para llegar a la misma conclusión es decir que en el suelo tema nacional de pensiones hay ahora muchos personas que por edad no le correspondía no es una decisión que han tomado los otros pensionistas que han trabajado lo que les tocaba en la vida eso es una decisión política hablamos de política todo el rato hablamos de política todo el rato lo único duda lo único irreversible es que somos más que los veintiún Merz Nos vamos a jubilar alguna actualmente esto es irreversible porque estamos aquí estamos vivos llegaremos al absolutamente los que tengamos que llegar pero por eso Pepa por eso

yo

Voz 1229 32:08 a recalcar dos cosas que que dicho aquí los vuelos mañana y es que financieramente el sistema no es por tanto el el argumento lo que decía Almudena de que yo me lo he ganado no va no cabe perdón pero no caben términos agrega en términos agregados que hable usted

Indica veinte en términos sagrados que quiere efe

Voz 1229 32:29 qué pues que recaudar cien recaudar es que pagar ciento veinte luego luego luego entonces fin financieramente no entonces tiene que tener un componente político necesariamente y ahí podemos entrar ahí sí que efectivamente pero que tienen un componente político ineludiblemente un componente político es el que extraen con la actual con el actual Model lo de pensiones entre el cero veinticinco de mínimo el IPC más cero cinco Es en ese rango en el que tienes que hacer polí tica

luego tenemos que cambiar la mirada en lugar de preguntarnos si el sistema es sostenible si todos estamos de acuerdo en que las pensiones son un derecho habrá que ponerse en otro sitio para mirar este problema es decir que hacemos para que sean sostenibles porque queremos que sean sostenibles también tenía pedida la palabra ahí entre el público quien estuvo con nosotros en la mesa en la primera en la primera hora Juana León Sánchez de la Coordinadora Estatal lo primero que quiero

Voz 19 33:23 decir es que la economía es una ciencia que se aplica en función de determinados intereses unas veces para favorecer a unas clases y otras veces para favorecer a las clases trabajadoras a mismo nos está favoreciendo a las clases trabajadoras segundo la pensión no es un negocio la pensión es un derecho fundamental que tiene que estar al alcance de todas las personas que han dedicado su vida a trabajar por otra cosa hay que implicar a la juventud la juventud tiene que asumir qué tiene que defender los derechos que nosotros conseguimos que ahora estamos volviendo a tratar de recuperar porque nos dormimos durante una temporada hasta ir aparte de las diferencias que podamos tener los diferentes movimientos de los pensionistas nosotros como Marea pensionista y como coordinadora estatal exigimos a diputados y representantes de los trabajadores y pensionistas que rompan con el marco trucado del Pacto de Toledo se lleve a cabo un pleno del Congreso en un pleno del Congreso eso la aprobación de leyes que garanticen unas pensiones públicas indignas echando para atrás todas las contra reformas que se han llevado a cabo

ya sé que hay que recordar esta frase es tiene que haber algo muy podrido en el corazón de un sistema social que aumenta su riqueza sin disminuir su su B

Voz 19 34:54 ya sé que hay que recordar esta frase es tiene que haber algo muy podrido en el corazón de un sistema social que aumenta su riqueza sin disminuir su su B

Voz 1727 35:08 nueve y cuarenta y siete ocho y cuarenta y siete en Canarias

a la semana dándoles voz a los pensionistas españoles necesitaríamos mucho más días para que hablen todos los que quieren tengo lleno lleno todo el toda la parte dedicada al público en esta sala de la Casa del Reloj muchas semanas manos levantadas mucha gente qué quiere intervenir muchas historias concretas insustituibles que quieren ser contadas pero tengo aquí en la mesa a Dimas tengo en la mesa Angélica tengo en la mesa a Rafael que casi no han hablado de lo suyo de su historia Dimas tiene un hijo de treinta y cuatro años que además ha elegido una profesión de esas complejas no implicadas complicadas

Voz 14 36:21 además en el mundo que David que músico si efectivamente es licenciado hizo más ir poco a poco pues está haciendo un estudio de grabación le tenemos que ayudar con treinta y cinco años pues ya me dirá si hay cuatro XXXV ochenta y cinco ya bueno ahí estamos madre y yo pues ayudando todo lo que podemos evidentemente porque claro él músico quieren vivir de la música quieren vivir de lo que estudiaron de lo que

en eso pasión de su pasión efectivamente pero

Voz 14 36:53 evidentemente con una gran dificultad y con unos problemas pues bueno estamos estamos hablándolo cómo se puede hacer mi un plan de pensiones

en cuanto a cotizado tu hijo y más

Voz 14 37:04 es lleva cuatro años tres años

si los que empezaron a para a trabajar con trece años habían cotizado un montón para esa edad es que estamos ante ante una tormenta perfecta realmente despedimos que ahorren cómo van a ahorrar con esos sueldos no están cotizando iré algún día serán mayores

Voz 15 37:22 si no es así no pero primero quiere a decir una cosa que que las pensiones son viables Comisiones Obreras tiene unas propuestas con un ahorro de unas setenta sesenta y siete mil euros millones de euros sin sin sin impuestos no es cierto también que las pensiones reciben al día mañana es una aportación realizada por el trabajador en su vida laboral no son una limosna es cierto rezar contestar empecé años a trabajar me fui condiciones emigré a Alemania

Voz 13 38:01 por motivos privados

ahora

no lo pensaba en aquel entonces Nico encima

Voz 15 38:09 cuenta años que tendría que cuidar a mi madre y apoyarla comprensión y con la Península de mi hermano

es una realidad que se repite en esta mesa pensionistas que cuidan a pensionistas pensionistas de setenta año como Rafael Carrasco setenta años cuidando de su madre de noventa y cuatro pero tú también Angélica

más

a mí me tuve la suerte de poder conseguir una plaza en una residencia pero que vas a pesar de estar en una red

Voz 0411 38:38 sin tener un cobro de una pensión no contributiva seguimos pagando los medicamentos IMI madre tiene tratamiento por enfermedad crónica que eso también tendría que ser una cosa como las pensiones mínimas con una no contributiva de cuatrocientos y algo

digo yo tengo que con con ella este

unos gastos también medicación mensual que me mal

dan la factura la residencia fíjate Almudena de lo que estamos hablando es decir más Dimas sostiene a su hijo

Voz 21 39:11 eh a esa eso Rafaela sus padres lo yo después de uno de los propios y lo de tu mala no yo me gustaría saber que que me gustaría ver tu lista de la compra porque es tu bolso tiene que ser como el de Mary Poppins sorprendente es aquí agitan guapa a muchos

cada enérgicamente luminosa tal luminosa alejándose a como está pues tenemos que ir

los que más quisiéramos que tendrán mucho más tiempo para que hablaran todos yo creo que han estado muy bien representados en esta mesa han venido muchos con con regalos fantásticos nos han traído poesía nos han traído canciones nos han traído regalos que hablan de su vida y de su futuro pero tenemos un regalo muy concreto unos tanguillos de Málaga es así

Voz 31 39:59 buenos días buenos días Pepa como se en mente cómo se llama usted cómo se llama Yo Jose López José López Cuadrado él mismo para que he escuchado a mi compañera que iba a venir lo has dicho tú que iba compañera digo pues voy a ver si puedo cantar esto tanguillos que ha sacado para en relación con las pensiones venga vamos

Voz 0684 40:19 tú rescata a los bancos sus rescatar a los bancos rescata la autopista A veces cuando tú rescata los pobres pensiones ITA los vivas para todo hay dinero para todo hay dinero menos para las pensiones le Luque dejó Zapatero se la han llevado o los ratones ha ah y con un fondo de pensiones con un fondo de pensiones tras secular futuro que te olvidas

Voz 26 41:04 en nuestros ratos a un valor seguro

Voz 0684 41:06 Burgos ha

Voz 29 41:10 muchas gracias Jose Luis muchas gracias a todos aquí tenemos que dejarlo

Voz 1727 41:15 ánimo y que sirva que seguro que sirve esta movilización arrolladora en la que están ustedes yo me quiero despedir con alguien a quien muchos hemos llamado con mucho amor y mucho cariño el abuelo

Voz 32 41:33 dios eh eh excepto los dos yo me eh

Voz 18 42:03 con Labordeta les decimos adiós muchas gracias