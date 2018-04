"Cuanto más sufre el personaje mejor te lo pasas tú como actor"

Voz 1 00:00 sí

Voz 3 00:07 nariz hubo una nariz tan hábil como el acero con uno la pluma

Voz 4 00:14 podemos empezar otra vez José Luis que lo he leído mal

Voz 2 00:18 José Luis Gil estás ahí el pelo aquella empezar si es que lo he dicho mal de hecho nada por eso me he callado porque estaba tan mal que normal normal no Matas queda siendo madre mía que entrevista donde venido yo es normal voy otra vez claro es que estoy voy a ver un poco de agua José Luis

Voz 1063 00:34 sí por favor

Voz 2 00:37 también la presión que yo noto al tener a uno de los grandes digo lo he hecho fatal

Voz 3 00:42 una nariz tan hábil con el acero como gol la pluma

Voz 4 00:48 tampoco lo de guarda ahora mejor

Voz 2 00:52 ya saben ustedes sino a criticar tampoco hemos venido de stagiaires José Luis Giles Cyrano de Bergerac por fin no hay actor en el mundo bueno bueno que no quiera interpretar era eso

Voz 1063 01:09 es también verdad que es un personaje tan tan bonito oí la ahora es un laboral que cualquier actor no digo yo que este deseando por pero que si se lo ponen delante de las narices pues seguramente dile que sí o por lo menos se lo pensará

Voz 2 01:27 es que yo creo que es vamos yo no me gustaría ser Cyrano de serlo

Voz 1063 01:31 a qué bonito que bonito comiendo eso pesaba yo con trece años fíjate cuando yo descubría Cyrano de Bergerac cuando observa arte dramático dije qué bonito debe ser meterse en sus botas vieneses a Capello vivir esa vida tan tan intensa receta es que sufre mucho pero pero bueno sufrimiento con gusto pues explica menos

Voz 2 01:53 casi el glamour de la derrota a alguien que sabes que es el personaje listo él bueno pero en nariz una por delante del bueno ayer José Luis Gil estrenó en el Teatre Victoria no te voy a preguntar por lo lo del cuerpo que eso nosotros somos más el espíritu así que qué tal la resaca emocional

Voz 1063 02:09 bien bien bien muy bien muy bien y la otra la otra un poco más tocada pero pero muy bien si estrenamos en el Teatro Reina Victoria de Madrid después de una gira muy emocionante y la verdad es que el estreno fue igual de emocionante que giran la gente estuvo muy atenta se lo paso muy bien y luego los comentarios ya sabes que los estrenos siempre tienes gente más allegada que a lo mejor no te lo cuenta todo pero bueno se les para tienen a todos los ojos

Voz 2 02:41 debe ser atropellados pero debe ser así dice yo hago un estreno viene un amigo de Vera dice vaya no un amigo de verdad independientemente de lo que has hecho lo mejor que he visto vivida

Voz 1063 02:54 qué pasa que directamente encuentras esos que tengo yo yo sabes que soy muy sincero te voy a decir la verdad es que dices oye perdona he preguntado fíjate invitado han invitado o han venido tú pero yo no quiero

Voz 2 03:07 hay ocasiones los amigos sinceros no yo los para inmediatamente bueno ya sabes que yo soy muy sincero para para para para para para no debería está en según qué circunstancias está completamente sobre

Voz 1063 03:20 valoradas todas más mentiras para nada más que para molestar en la mayoría de los casos yo para para terminar mal por lo menos ese ya te vas a casa

Voz 2 03:33 no no yo no es para yo empezaba de qué tal la familia de que el Madrid parece que cambiar de tema inmediatamente a las doce damos el sorteo por cierto en una en una hora bueno vamos a escuchar cómo suena Cyrano de Bergerac con Ana Ruiz Calvo Carlos Cano joven hecho Ruby Dee que los he mencionado a todos y el grandísimo José Luis Gil

Voz 5 03:54 él no lo sabe todavía pero ahora lo más yo sé que me ahí

Voz 6 04:04 me va llegado el momento de decirle soñadora en mi pensamiento

Voz 7 04:11 yo viajero ese Perales sólo una cosa os pido un beso pasa decirle la verdad

Voz 2 04:22 es que yo quiero vivir ahí deberán me gustaría eh entonces de repente ves un informativo de televisión yo creo que si hablaran así estaría mejor lo que nos cuentan lo lo asumiría hemos como verdades como puños y lo hicieran de de de esa manera

Voz 1063 04:39 bueno nosotros cuando ya sabes cómo es el mundo de los actores y uno lo queremos todo todo lo que vive nuestro personaje nos lo creemos por lo menos quiero creer que una inmensa mayoría porque entre otras cosas es la mejor manera de de transmitir verdad hay un personaje como Cyrano que vive esa esa realidad tan tan intensa tan profunda en algo tan bonito como es el amor oí tan crudo a veces pues si no te lo crees en teatro como el Reina Victoria de Madrid y que es un teatro no que los grandes tienen una capacidad estupenda ahí está muy bonito pero pero tienes que ahí yo creo que la mejor manera de que se crean esa historia de ese sufrimiento y empatizar con el personaje y se lo pasen bien sufriendo o riendo es que vean verdad ambos cosas no claro yo digo que yo Cyrano de Bergerac es un personaje como todos imaginamos y exigente para un actor a ciertos niveles físicos ya a partir termine de determinadas edades como la mía pues un poquito más pues solamente se pueden se pueden hacer con con verdad y si te lo crees yo siempre digo que yo lo sufro tanto como lo disfruto cuanto más sufre el personaje te das cuenta encima del escenario que te lo estás pasando mejor como actor porque porque estás viviendo algo que que es muy muy muy bonito y estás transmitiendo algo entonces si esa pequeña esos pequeños datos que te da el público a veces de respuestas de una sonrisa de un silencio o de algún Smith de esos de que lo están sufriendo contigo pues es es es algo maravilloso y ese es el momento

Voz 2 06:31 es por eso que poderoso eso que dices después Sirte es que tenemos que hacer la prueba sea vamos a ver si a esa verdad de un actor encima o el escenarios ese poder extraordinario que tiene esa manera de de clamar texto como el de desde Irak Le cambiamos un poco por así decirlo el argumento que pasaría yo yo te pido es un favor que yo te pido el viernes has estrenado estás feliz que pasaría Si Si por ejemplo Cyrano llegar a la Moncloa tuviera la la la Oficina debido vamos a escuchar un fragmento de algo que dice el actual presidente me gustaría por favor pido escucharlo en voz decidirán esto es lo que dice el actual no

Voz 8 07:11 no podemos renunciar a eso tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca las máquinas fabricar máquinas aseguré

Voz 2 07:20 este reclamado en voz decir cómo sonaría bueno de verdad en nuestro amigo se va empalmando eh

Voz 1063 07:32 quiero decir que en las frases de obviedades sobre obviedades y en la de que se mete en un jardín que que no sabe salir termina diciendo una cosa un poco rara las va empalmando esto no lo había oído en te te pongo otra mira

Voz 9 07:48 cuanto peor mejor para todos

Voz 2 07:50 es decir cuanto peor para todos mejor no

Voz 9 07:52 Hort para mí el suyo beneficio

Voz 10 07:55 conflicto

Voz 1063 07:57 tamaño como como con palabras tan positivas como mejor positivo y resulta que hace una frase que resulta incomprensible y que además resulta negativa eso es tiene su mérito eh podemos entonces palabras muy positivas en en una frase absolutamente incomprensible negativa bien bien el de verdad es quiero decir que que la clase política les pasa un poco eso yo creo que me cuando no tiene un papel que les ha escrito algo nuevo ellos mismos con un poquito de tiempo y paciencia y se ponen a improvisar y se han perdido de línea yo creo que una de las cosas que debe tener un buen político saber transmitir hay unos se quieren que unos pecan por defecto y de otros por el exceso otros que comunican también empatizar también con con la gente que también se pasan por el otro lado dicen todo

Voz 10 08:50 el físico miran ninguno ningún político tienes las narices magníficas claro que no es importante es imposible tener una de esas narices grandes si bellas Isère mala persona no

Voz 2 09:05 es decir no tengo esa gran nariz cuando te empiezas a Cyrano bueno hiciera cosas

Voz 1063 09:09 hombre yo ya sabía

Voz 2 09:11 tan es así pero con una prótesis Hollywood si te pones una nave grande

Voz 1063 09:18 claro a quién no creo que me den nada pero sí es verdad es verdad que es un poco complicado al la primera vez que te yo procuraré hacerlo lo antes posible en los ensayos para acostumbrarme a tener un elemento ahí que te pilla en mitad de la vista el saque luego lo ves ahí como un referente como si fuera el pico de la nariz que te de la prótesis lo lo ves constantemente y te puede despistar ay ay si es verdad que te tardas un poquito en acostumbrar te porque porque ya te digo hasta que lo haces habitual no que está ahí que está ahí pero cuando te lo pones te sorprendería lo que te despista exactamente el pico de la nariz a través del

Voz 2 10:00 por los dos ojos además este porque despistan más detalles porque ahora cuando vayamos a ver la función de no cobro

Voz 1063 10:13 es un acto pero bueno luego te acostumbras si me cuando te empiezas a ser Cyrano cuando te ves con la nariz notas que te falta algo aparte

Voz 2 10:23 desde ahora y durante unos meses Cyrano de Bergerac en el teatro Reina Victoria de Madrid José Luis siempre es un placer un abrazo muy grande un abrazo muy grande gracias a ellos espero eh no podéis dejar de de la vedad pensando en la nariz de cara a al sufrir concesiones a un socorrista ya sabes