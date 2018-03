El último récord de Gebreselassie

Voz 1 00:00 pues aquí estamos con más acento Robinson y estamos de nuevo con José hace como estamos con o la Michael

Voz 1546 00:07 el otro día fuimos recordando un poco de un Informe Robinson del gran Haile Gebrselassie pero déjame yo pedir perdón a diario Marca porque un día en el diario Marca iba a ofrecer un premio o de un premio a Haile Gebreselassie ya no comida en la cual tú yo colapsen los de seco estamos Aja elige lesionase estuvimos charlando en terminar Clemente él no se ve comentado de que no iba a participar aquel verano en los Juegos de Beijing en el maratón tenía asma la contaminación de ahí que puede hacer pupa pensamos GPS las el mejor fondista les tórrida altísimo tiene asma Izaskun ático ir dice que iba a hacer los diez mil a mí como calentamiento o ensayo para batir su propio récord de maratón en Berlín Juegos Olímpicos hay José decidió en un asalto con él consumada estafa y pensar podemos entrar con podemos vivir ese momento con el hijo

Voz 2 01:15 venga si fue fue largo porque si recuerdas esa comida fue bastante anterior a primero pasó mucho tiempo hasta que pudimos coincidir con él cuando se produce ese encuentro esa comida es efectivamente como dices antes de los Juegos de Beijing unos meses antes el contexto además Nos nos lleva a recordar que Haile Gebrselassie llevaba mucho tiempo sin ganar nada llevaba tiempo sin conseguir bueno claro vamos hablando de alguien con veinticinco récords del mundo en aquel entonces entonces llevaba tiempo pues llegó a llevaba un año y medio pero bueno el caso es que llevaba tiempo sin conseguir nada había presión alrededor cuando él anuncia efectivamente que no va a correr el maratón sino que va a hacer los diez mil Se genera una situación de de de extrañeza el tema de las que tú comentas Els había lo supimos después que aquel maratón de Berlín de septiembre de dos mil de dos mil ocho era su última gran oportunidad para batir su propio récord del mundo de maratón era de alguna forma el canto del cisne era era la gran han baza que le quedaba el mejor fondista de la historia para seguir como digo para dejar su sello y su huella en la historia nosotros como bien has dicho quisimos ser partícipes de aquello y estar todo lo cerca que pudimos estar que bueno ahora contaremos pero bueno estuvieron bastante cerca no está mal

Voz 1546 02:35 es que si en la comida en mi recuerdo que me hablamos un poco con mirar el contrincante en la cara yo le preguntaba si cuando

Voz 3 02:43 el llega lo salid elimina el el Bahía como en abajo o como el ambiente que su presencia

Voz 1546 02:52 eh a provocaba y luego me comentaba otra cosa me decía pues claro yo voy a entrenar a todas las mañanas a las seis de la mañana cuando si llego tarde o a veces cuando no llego las llenas ya van que él corría por la mañana con y llenas difícil pero Haile que normalmente comen el tío los Hair la yenes normalmente en la llenas de comen pues no no ellos corren con nosotros entonces no tenían liebres tanto como llenas liebres también a las seis de la mañana todos los santos diez y yo pensaba que bonito que bonito eso sí hasta que llegamos a Berlín porque seguía con la misma práctica a salir a las seis y es que

Voz 2 03:37 además precisamente se entiende que viniendo de un ambiente tan así de asilvestrado sucediera lo que ocurrió que es que cuando llega a Berlín llega lesionado por lo que yo sé Hermes humana ayer el holandés que es manager de los de los principales fondistas en aquella época lo era recuerdo que en en la presentación del maratón Haile llega a Berlín un viernes nosotros ya estábamos allá y me dicen que está lesionado que él en las últimas dos semanas apenas se ha entrenado o que no ha entrenado porque tenía dolor en un gemelo que él había querido que me refiero a su mánager que que fuera a Holanda para tratarse porque tenía la maratón encima con toda la presión que eso conlleva con todo el la presión de patrocinadores de Marc de de de su propio entorno oí de ser él mismo Haile Gebreselassie no se había querido tratar llevaba quince días sin entrenar yo dije hemos venido aquí no nos vamos a llevar nada porque insiste señor que va a hacer ahora mismo una maratón para batir el récord del mundo lleva quince días sin entrenarse a ver qué sacamos esto en limpio tal que esa misma tarde este viernes por la tarde a última hora el de pronto reciban masaje hay un masajista de confianza de Hermes que trata a Haile lo que haces resumiendo mucho y descubre un bulto de agua a la hay hay un él tiene una molestia en un gemelo gracias a ese masaje o desaparece esa molestia es una cosa así que suena de lo más bizarra pero es que fue así

Voz 0547 05:10 él estaba feliz quiere no lo admite abiertamente pero no está en las mejores condiciones ni mucho menos hace dos semanas que apenas entrena por culpa de un doloroso bulto en un gemelo la organización OTAN buffet para la prensa y que abre también se apunta en aquel almuerzo muy pocos sabían que el etíope estuvo a punto de renunciar su carrera más querer tras la comida Gebre se retira a descansar

Voz 4 05:35 por la tarde abandona su dormitorio ha quedado con la única persona que puede resolver su preocupación

Voz 0547 05:42 el fisioterapeuta detecta un

Voz 4 05:45 problema Gebre tiene una cadera fuera de sitio una cuestión postural que requiere un masaje específico en la cadera y otro en el gemelo por primera vez Gebre sabe lo que tiene

Voz 2 05:57 nosotros estuvimos todo ese viernes a montando guardia a la espera de grabar a Haile entrando y saliendo del hotel que ocurrió ese viernes estuvimos Alfonso Cortés Cabanillas John Becerra yo y tú pudiste hablar con con Gebre aquel día porque estabas en Berlín también montando guardia en la puerta del hotel porque estábamos en la misma en el mismo que me veré qué ocurrió que estuvimos todo el día en el hotel salvo cinco minutos que aprovechamos para al baño fuimos tan torpes que esos cinco minutos los empleamos a la vez los tres fueron esos cinco minutos en los que Haile tranquilamente pasó por recepción tuvimos el trayecto de recepción en el masaje por suerte para nosotros pudimos grabar algo que de algún

Voz 0155 06:38 manera eh recreó aquel aquel masaje y todo lo demás es de Haile levantó tuvimos porque una estampa impresionante la es que nadie sabía cómo llegaba el maratón pero él a partir de ese viernes por la noche estaba feliz Él estaba feliz de pronto como buenas para recordar antes llega el día de la prueba en ese autobús en el que nos metimos que llevaba los principales atletas

Voz 2 07:02 de élite a la élite de de de la carrera que el día

Voz 0155 07:05 estaban todos con unos rostros de lo más tensos concentraros requiere concentrados con cara de muy pocos amigos y Haile como decíamos antes relajado jugando con una niña haciendo palomitas está feliz yo pensaba una B2 oeste hombre les da todo igual

Voz 0547 07:23 o a abatir al que abre no se separa de una niña de nueve años que le acompaña en todo momento es la hija de su madre la organización ha habilitado una carpa para cobijar a los principales atletas Gebre es el primero en tomar asiento junto a él sus liebres poco a poco llegan los demás todo se concentran en silencio salvo Gebre tres cuartos de hora antes de la carrera Gebre sale estirar las piernas durante toda su estancia en Berlín Haile Gebreselassie no negó un sólo autógrafo tampoco quince minutos antes de la carrera

Voz 1546 08:14 es posible que algunos oyentes piensa que cuando hacer el maratón la gente iba a trote prevé momentos cuando cobren deprisa no no es que va a todos pero que simplemente parece que van tratando peor no sí sino para Bicing compraron tal John Becerra que es un cámara aquí estaba fuera la puerta del hotel un día hija Elisabeth para quincenal estaba tornillo para trincar la Cámara paso en hay para P icónica espera momento pero nada tomos cámaras con bicicletas realmente hacía falta motos coches para perseguir ese señor dando vueltas de un parque región Tesco frente a nuestro hotel a su cadencia nos hace para hacer esa cadencia esa forma

Voz 1 09:09 con con José qué tal cual él lo dan palos así me decía

Voz 1546 09:17 pues mira yo bebía a seis a seis millas de un río por las mañanas You tuvo que ir al río sí claro agua Pesántez seis del reo seis kilómetros devuelto lo que ir al colegio quizá kilómetros Omeyas

Voz 3 09:37 hay diez hay de este

Voz 1546 09:38 hasta entonces claro no tiene mucho secreto que existió está cubriendo toda la vida permitiría no si te has dado cuenta que yo coro con brazo pega un poco a mi costado vital a sigue eso será por trae Lackovic con lo que hizo pensar que no nos sirve para sujetar mil libros cuando iba al colegio

Voz 2 09:55 hoy se quedó esa postura a la hora de correr pero claro para nosotros por eso eran honrados

Voz 0155 09:59 Haile Gebrselassie porque él le habían hecho muchos documentales le habían hecho muchos reportajes Wall Disney había producido también un una historia su sobre él había estado en todas partes su historia era ya conocía entonces que podíamos nosotros aportar que no se hubiera contado de Haile y entonces sólo nos quedaba esa el último gran intento de Haile Gebrselassie y menos mal que

Voz 0547 10:23 una vez más a Haile Gebreselassie sólo le queda correr Congo asimismo

Voz 5 10:33 el

Voz 0547 10:36 nadie en la historia había corrido cuarenta Llum kilómetros a Isabel Ojeda la meta está a un kilómetro ya el Etiopía apenas le quedan fuerzas necesita una señal en el horizonte

Voz 6 10:55 sí sí

Voz 0547 10:59 Puerta de Brandemburgo

Voz 7 11:03 Time y no

Voz 8 11:08 pero si me preguntas te diré que aún me siento como hace veinte años Twentieth lo más difícil no es el cuerpo es la mente tú quieres viejo mentalmente tengas la que tengas el desvío

Voz 9 11:40 el veintiocho de septiembre de dos mil ocho Haile Gebrselassie corrió la maratón de Berlín en dos horas tres minutos y cincuenta y nueve segundos veintisiete segundos más rápido que su anterior récord del mundo

Voz 0155 11:54 por reflejos o sea yo recuerdo aquel equipo como bien has dicho tú o sea yo creo guión Becerra Alfonso yo mismo Alfonso Cortés Cabanillas y yo mismo algunas cosas sabemos hacer pero los reflejos a la hora de seguirá un atleta de elite aún Haile Gebrselassie se ha pasado toda su vida corriendo como

Voz 2 12:12 Le el marcaje que le hicimos pueda bastante lamentable

Voz 1546 12:15 pero él como tú decides a partida que el febrero después de un masaje era un hombre feliz supo transmitirlo

Voz 10 12:23 infeliz nosotros de poder haberlo hecho

Voz 1546 12:25 José guión muy Filippo que lo lideradas

Voz 2 12:28 estoy vivo gracias Michael yo encantado

Voz 11 12:31 de haberlo hecho contigo también bueno un abrazo fuerte Nos veremos la vez eso es un abrazo