"Que el cónsul venga hoy, y no ayer, es una provocación. No tiene sentido"

escuchábamos sureste ayer a las cinco de la tarde no convocamos el cónsul para que vengan a ver lo que ha pasado y no vinieron ayer hemos estado aquí hasta las tres de la noche esperando no han venido luego por la noche les hemos llamado para convocar aquí a las nueve y media de la mañana para que vengan a hablar que hacemos no llegaron hasta la una de la tarde llegaron aquí con dos coches oficiales era como una formar es provocar la gente la gente lleva desde ayer llorando la muerte de mamá ahí ellos llegan es que lo hemos convocado dos veces llegan tres horas después aquí con dos coches oficiales provocando la gente lo que ha pasado es que se metieron dentro del restaurante y han llamado los anuncios distribuidos para que para que lo pueden sacarle hay que hacer un provocación que no tiene ningún sentido que ha muerto el desde ayer a las cinco de la tarde llegas a una a provocar con dos coches oficiales qué sentido tiene

Voz 1515

01:46

Elena no sé si me escucha hola si te está escuchando si es que me ha dicho que prefería no dar su nombre que prefería hablar pero quedarse en el anonimato pero te está escuchando sí sí me gustaría preguntarle decía la cantidad de horas que por parte de la embajada ha tardado en llegar bueno pues esta primera persona y las medidas de seguridad desplegado después haber recibido alguien os ha llamado por parte alguna institución pública por parte del Ayuntamiento de Madrid que continuamos a la espera de una comparecencia no nos iban a llamar porque esto no es algo que