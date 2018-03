Daniel Mendez, Red española de inmigración: "Pedimos que se aclare lo ocurrido ayer"

Voz 1

01:30

pues es decir que deficiente que no no puede ser que hayan pasado casi veinticuatro horas pero se aproxima a las veinticuatro horas igual no se haya pronunciado la que se la alcaldesa en funciones en una rueda de prensa oficial no puede ser que no sepamos aún pues posición mejor dicho los vidrios de las calles por donde transcurrió su persecución Nos gustaría que la Policía Municipal fuera más eficiente al presentar su informe que es prerrogativa y tienen que hacerlo Queremos que el Ayuntamiento no está poniéndose a trabajar esclarecer lo que pasó ayer yo pero es un hecho muy grave no lo tienes que pasa en España ya en Salou también estuvimos en esa personación hace dos años pero no se puede mirar para otro lado por parte de las administraciones que esto no es criminalizar en ningún momento la policía municipal esto es para aclarar un hecho muy grave como es la muerte de una persona además de pasa el Ayuntamiento podría tomar medidas para que esta gente qué ha tenido que salir de su país no viva con el miedo constante criminaliza constantemente como está pasando con este con