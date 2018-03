Esteban Ibarra, Movimiento contra la Intolerancia: "El Ayuntamiento debería de haber cortado los bulos"

muy buenas ideas a su juicio que ha fallado bueno vamos a ver nosotros estamos allí desde las cinco de la tarde de ayer porque estamos nuestra asociación local la plaza han hecho bandera con lo cual salvo el momento del fallecimiento de de de gancho legales todo lo demás lo hemos visto lo hemos vivido hay que decir que ha habido un compañero senegalés que ha comentado persecuciones que él se desplomó estarán ellos allí y que pasó un coche de policía municipal que le atendió eso es lo que me han trasladado desde el primer momento luego es grave bloqueada la calle El Oso para que el Riviera las atenciones del Samur que tardaron bastante veinticinco minutos mucho menos ser agruparon cien cincuenta cien ciento cincuenta inmigrantes ilegales a partir de ahí lo que ellos exigían era poder entrar ayudar a compañero en tal el y la gente de Samur y la Policía Municipal pues lógicamente no no les dejaba entrar

Voz 0526

02:06

fuego de pie verás extraordinarios y a partir de ahí es todo lo que hemos vivido los veces a mí me han pedido y así lo traslado de han pedido que por favor que no se dice hice ellos no han sido los que ha protagonizado las violencias que podía haber habido algo a la ley en esos hechos pero quienes como tal colectivo estar en contra de la violencia y el vandalismo ellos no han atacado a un banco le han destacado las cafeterías en unas que salen enfrentados enfrentado consta porque me lo han dicho otros que no son senegaleses diciendo que atacar a las cafeterías que son donde ellos toman por las mayores hay que distinguir diferenciar las responsabilidades le toca al juzgado abrir diligencias e investiga pero yo creo que hay que cuidar te calentar más incluso ahora mismo que me están informando que pues otro brote esta vez objetivado con la presencia en su rol que ha tenido que refugiar uno de los restaurantes de la zona que es el vamos