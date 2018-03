José Luis Martínez Almeida: "Ha fallado la política de comunicación del Ayuntamiento de Madrid"

Voz 1

02:29

pues han fallado muchas cosas a ver qué dice el escapa que que ahora mismo lo de ayer fue la mecha prendió la mecha altera la piel ya mucho tiempo siendo un polvorín los vecinos están quejando desde de que hace muchísimo tiempo Portable más de los barrios más bonitas de Madrid más castizos más en fin lo tiene todo no pero es verdad que desde hace mucho tiempo se viene denunciando que que están viviendo una situación pues que es que te de muy tensa pero dicho esto es importante que la gente sepa qué es lo que ocurrió ayer según dicen los vecinos la que no estaba promovido por los vecinos de Lavapiés un partido lo que más me hace a su a los que lo hicieron esas personas los antisistemas a ese barrio programa que tengo a todos los vecinos y no quema las motos de otros vecinos el porque aunque la necesitan para zanjar como ocurrió nada tenemos me decía esta mañana que es que la habían quemado son otros y que cómo iba a trabajar ahora otra señora orquestal de su coche que lo detenía a terceros por ejemplo te te cuento cosas que me han dicho esta mañana enano o la farmacia porque habían reventado los cristales habían prendido fuego de más que eso lo tenemos que pagar todos los madrileños muchos vecinos denunciaban esas eran personas que no eran del barrio y que simplemente habían venido a montarla por cierto también hay que decirlo a tirarle adoquines a la Policía Municipal de Madrid y que tuvo que trabajar ayer hasta las dos de la mañana pues bueno si ya y de todo sufriendo a todo tipo de de de situaciones entonces a texto varias cosas uno yo creo que todos los madrileños nos sentimos la pérdida de de ciudadanos que Leganés lo voy a decir nombres porque eso porque me sale mal por supuesto como no te pues claro que sí es lógico no no sabemos exactamente lo que ocurrió porque no queremos fuentes oficiales pero aparentemente son un paro cardiaco ir hubo siete policías que se turnaron para tratar de reanimarle para salvarle la vida el Samur tardó treinta minutos en llegar pruebas probablemente hacia mía por los problemas de movilidad que estamos de la están hacer pero yo lo que dirías lo Si los dirigentes no como es que un mensaje de ningún responsable del Gobierno municipal ni un mensaje tendentes a apoyar a la policía ante el trabajo que tuvieron que hacer a llegar hasta los dos de la mañana arriesgándolo todo