SH478 Sos del Rey Católico: sus rincones y monumentos

Voz 3 02:08 el contingente más numeroso de sus Fuerzas Auxiliares estaba constituido por jóvenes vs Tanos a los que dio orden de avanzar para atacar la muralla lo su ese Tanos apenas sigue resistieron su grito de guerra cuanto menos su ataque cuando vio el cónsul que las cosas se desarrollaban como había pensado que ocurriría galopó a lo largo de la muralla enemiga hasta las Cortes se las llevó con él mientras andaban todos dispersos en persecución de los fuese Tanos las metió en la ciudad por la parte en que estaba silencios hay desierta y lo tomó todo antes de que volvieran los la afectarnos poco después como únicamente les quedaban las armas se le rindieron

Voz 0772 02:57 acabamos de escuchar la voz de Jorge Sánchez uno de nuestros compañeros eh que suele lo que suele poner voz al los textos que brindamos aquí en Ser Historia Un fragmento de de Tito Livio a caballo entre el siglo I antes de nuestra era hasta el siglo I después de Cristo hace casi dos mil años en donde se nos habla de los su ese Tanos quizá los eh referentes más eh a antiguos de de poblamientos en el lugar en donde nos encontramos recordemos en Sos del Rey Católico recordando un poco la figura de de Fernando el el católico a mi izquierda tenga Pepa la Cain es empresaria turística de llevo una empresa que se llama cursos creo que es una de las personas que mejor conoce la historia y la intrahistoria de esos protagonistas de los que vamos a hablar en los próximos minutos repara Kay bienvenida a Ser Historia

Voz 1908 03:51 buenas qué tal encantada de estar aquí

Voz 0772 03:53 la verdad es que es un es que como decía ahora en en en este corte no de de de Tito Livio en lo comentábamos antes de dar paso el quizá uno de los mayores enigmas no que rodea al a esta villa es el el nombre hay diferentes teorías no precisamente los su ese Tanos se cree que uno el origen del nombre de de esos puede venir de ahí de ellos sí

Voz 1908 04:15 una de esas teorías y silla danos su es es Sos Nos viene de la de esa historia

Voz 0772 04:23 también quizá la más popular de todas es esa referencia un lugar alto no

Voz 1908 04:28 si ir más cuando explicamos este este significado de esos siempre lo solemos explicar siempre en lo más alto para no quedar mal no nos vamos a la torre del castillo y esos sus sobre encima de la colina

Voz 0772 04:44 los vestigios de época prehistórica de de época romana son abundantes en en esta zona para los que no esté intentando bueno descubrir un poco este este lugar sí

Voz 1908 04:54 tenemos a toda lo que es la comarca está rodeada de ese de esa historia y esas piedras que hoy día es lo que tenemos que ver valorar y apreciar

Voz 0772 05:06 esta mañana ha estado dando un paseo con con la alcaldesa María José Navarro por algunos de los lugares más emblemáticos de de esta villa es una villa medieval que conserva no ese ese aspecto ese esa fragancia ese halo de misticismo me atrevería decirlo no de hace practicamente quinientos o mil años en donde cualquier recoveco nos va a llevar a recordar no solamente te pues hechos del pasado e como decíamos ahora no Pepa el retrotraernos incluso al al mundo de la de la prehistoria al mundo de de Roma por ejemplo uno de los lugares que a mí me as e más me ha fascinado es el el castillo por su ubicación esa torre de del homenaje que se conserva pues de una manera extraordinaria es quizá el el castillo uno de los monumentos más emblemáticos de de esta villa

Voz 1908 06:02 bueno yo más que sea emblemático es el más antiguo

Voz 4 06:07 para mí el más emblemático es la iglesia de San Esteban

Voz 0772 06:11 una Iglesia que es una especie de libro de Historia del Arte exacta cuéntanos un poco cómo es este edificio

Voz 1908 06:18 bueno pues empezamos se empieza lo bueno es que más que contarte lo que es la el edificio me gustaría empezar a contarte pues empezamos a construir Sos se empieza con un castillo somos una un una una fortaleza pero esa fortaleza se va creando se va llenando de personal de gente entonces necesitamos ya un culto necesitamos una iglesia se empieza con esa iglesia pero contamos que tenemos estamos sobre una colina se está construyendo el pueblo en una colina entonces empezamos a construir una pequeña iglesia haciendo digamos como una cimentación buena y hoy día es la cripta sobre esa iglesia se construye una superior una majestuosa qué es la Iglesia de San Esteban empezamos en el siglo en el siglo XI con la Iglesia en honor a Santa María del perdón y posterior ya en el siglo XIII se construye esa iglesia de San Esteban esa iglesia grande majestuosa para poder abarcar todo lo que lo que teníamos de personal

Voz 5 07:21 bueno San Esteban proto mártir en la villa de esos del Rey Católico es la iglesia capital primigenia de esos es la más antigua y evidentemente la más importantes ya tenemos a las obras de arte que contuvo que todavía conserva está en lo alto de la Biblia su fundación como hemos dicho es de la Alta Edad Media en estilo románico lo importante es decir que tiene una cripta o Iglesia baja de tres capillas is sobre ella se edifica la Iglesia superior que está realizada en románico pero que se va a terminar a finales del siglo XIII

Voz 0772 08:07 escuchábamos a Mari Carmen Lacarra que es catedrática de Historia del Arte Medieval de la Universidad de Zaragoza haciéndonos un poco una pequeña introducción no de este edificio quizá más emblemático de la Villa de de Sos del Rey de donde estamos haciendo esta segunda parte del programa a SER Historia el día de de hoy eh para Qaim un eh Maricarmen ahora nos hablaba de esos eh en elementos que usted lo anunciaba un poco no dé a lo largo de la historia el edificio pues ha ido combinando eh pues desde la los los primeros eh aspectos de la arquitectura del románico hasta practicamente pues el siglo XVIII el siglo XIX algo muy común no en todas las edificaciones eclesiásticas a lo largo de la historia sin embargo lo decía yo antes también en esa primera visita que hemos hecho por la por la mañana a mí me ha sorprendido pues esa mesa ese esa entrada esa puerta con como con las esculturas con esa escalera pequeña esa escalera ascendente hacia hacia ellas que se conserva también parte de la de la policromía y que le dan un aspecto pues yo creo que el único y exclusivo no

Voz 1908 09:14 se eh la tenemos un poquito deteriorada pero ese deterioro es razón de su osea del paso de la construcción de esa iglesia se empieza a construir en el siglo XV se valora que hay que proteger ese ese pórtico entonces estamos contando de que llevamos tres siglos sin ese pórtico así que Se se construye para proteger esa fachada de hecho conservamos esa policromía ir bueno vamos ese deterioro no se ha querido tampoco restaurar Isaac querido dejar como está

Voz 0772 09:50 seis de alguna manera es una especie de señal de del tiempo son deterioro que que podemos ver en otros monumentos en a lo largo de de la arquitectura de la Historia del Arte en la en la península Ibérica y en otros lugares de del viejo continente en en Europa pero también quizá uno de los elementos poco antes también es la la cripta no en la cripta es quizá también el el corazón el núcleo primigenio de de esa construcción que sigue también un poco vigente no y los turistas los visitantes cuando se acercan a ella pues también a sentir ese ese sobrecoge miento no de de de los siglos desde el paso de de Historia por por este lugar

Voz 1908 10:27 aparte de el de lo que es la construcción lo que tenemos en el interior que es la joya es las pinturas murales que ahí se conservan con todo el colorido esa sí que estaban protegidas han estado protegidas is creo que estarán siempre protegidas en esos

Voz 0772 10:44 desde luego que es un lugar como digo el a la villa de de esos que que merece la pena es lo comentaba ahora ese viaje a la Edad Media ese viaje al nacimiento de la de la modernidad esos últimos años de la Edad Media a finales de del siglo XV de comienzos del siglo XVI que es también el la la horquilla cronológica en la que se mueve la vida de Fernando el Católico un personaje que nací aquí eh el diez de marzo tal tal día como hoy qué queda un poco no solamente de de respaldo histórico a este lugar sino también a muchos de de los monumentos otro espacio que a mí me ha llamado mucho la atención de de esta villa de ingresos del Rey precisamente es esa plaza aquí hay que se abre frente a lo que hoy es el el Ayuntamiento son edificio también e historia con con esa cárcel en su interior con con ese arco en donde es ese acogía no el el mercado en en la Antigüedad contener un poco la la historia de este espacio tan tan interesante

Voz 1908 11:46 bueno pues lo que es la plaza de la Villa la Plaza Mayor contamos con tres edificios emblemáticos ir por orden cronológico bien es el que acabas de decir que es ese mercado medieval ese mercado hoy Se bueno pues ahí es donde se colocaban pues el mercado normal y corriente hoy día conservamos de ese mercado pues tres cosas una piedra vale entonces es muy curioso que un turista pasa vuelve hay insinuó hace es la visita pues no te enteras entonces bueno pues tengo te incluyen SATE se meten en piensa en la visita y te encuentras con que tiene es el espacio donde se colocaría la balanza romana tienes el espacio donde se colocaría Navara JAXA

Voz 0772 12:36 Íñigo que La Habana a mí me ha llamado la atención no para evitar los fraudes en el en el mercado pese a que te estaban dando gato por liebre de una medida más corta de lo que realmente medía la alabanza que esa hay una especie de de de hornacina de huequito en en uno de los pilares que sujetan de uno de los arcos interiores de de esta puerta en donde tenías que hacer encajar exactamente a La Habana para demostrar que medía exactamente lo que estaba diciendo

Voz 1908 13:03 nosotros somos pueblo limítrofe con el Reino de Navarra entonces bueno en el Reyno de Navarra bueno hasta el siglo XIX no existía en la unidad del la unidad de el metro entonces como nos podíamos asegurar de que nos van a medir bien en cada reino existía a su propia medida entonces pues el mercader que venía sostenía que venir con la medida de la vara aragonesa no con la vara Navarra o o Barà castellana así que llegan a sus el mercader hiel que compraban sólo se podía asegurar de que no lo habían engañado porque tenía la medida en la vida

Voz 0772 14:30 la red escuchando este fragmento de de la vaquilla película de Alfredo Landa Mob perdón una película que aparece Alfredo Landa del año mil novecientos ochenta y cinco ALCA que vamos a escuchar es vamos una una sonrisa no porque es otro de los elementos históricos ya prácticamente no podemos decirlo el el Rey porque esta película dejamos atrás hace moderna los inicios de la Edad Moderna de Fernando el Católico damos un paso de gigante al al siglo XX para para descubrir que esta película tan emblemática en la historia de del cine español se rodó precisamente aquí

Voz 1908 15:05 integra fue unos meses encantadores estuvimos no sabíamos en qué época Nos estábamos osa íbamos pasando los días bueno y luego la huella que ha dejado la huella que ha dejado pues es grande entonces claro cuando ven la película piensan que eran muchos piensa la gente que vas con ellos que había muchos efectos especiales no es que esos eh

Voz 4 15:32 sea rehabilitado muchísimo eh

Voz 1908 15:35 eso no parece porque pasas por los sitios dicen anda pero sí aquí porque hay mucha gente que se conocen hasta los diálogos osea van paseando por por el pueblo y aquí se rodó y te buscan te preguntan yo quiero el donde estaba la plaza de toros pues a la plaza yo quiero donde estaba la casa de pues ahí hay entonces bueno pues cuando ven el progreso de esos pues yo siempre les digo por favor vuelvan a ver la vaquilla para voz poder también valorar el progreso que hemos tenido

Voz 0772 16:06 es lo primero que voy a hacer cuando vuelva a mi casa porque esta mañana como digo paseando he visto me han señalado en las paredes algunos de los grafitos que se analizaron para para aquella época para aquella película del año mil novecientos entre hay cinco y que y que me ayudará un poco a redescubrir no la esa otra historia más contemporánea de Sos del Rey Católico este lugar que estamos descubriendo en esta segunda hora del programa de hoy de de Ser Historia para que hay empresaria turística directora de tu usos muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 6 16:43 los por haberme invitado a este

Voz 1908 16:46 de gran hasta gran tertulia

