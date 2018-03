SH478 Sos del Rey Católico: el nacimiento de un rey

Voz 1 00:00 Mensajero del Papa ha llegado esta mañana Palacio Su Santidad los otorga el título de Reyes Católicos

Voz 2 00:07 por si acaso no lo merecemos hemos descubierto un nuevo continente y con quién

Voz 3 00:12 estado Granada a los moros no queréis

Voz 1 00:14 Hernando que son argumentos suficientes para que hablen de nosotros en los libros de historia

Voz 4 00:20 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 5 00:30 en

Voz 3 00:33 ya Jesse en algunas memorias que le bautizó Bardají obispo de Tarazona lo que debió ser en el lugar de esos el año pasado pues no es de creer que hallándose el arzobispo de Zaragoza para poder celebrar el bautismo en esta sazón en su iglesia como parece por ciertas memorias que se hallaba presente Le bautizarse su sufragando

Voz 6 01:07 eh pasamos de página nuestro programa debe de ser esto

Voz 0772 01:11 seguimos en este salón que no ha cedido el Parador de esos del Rey aquí en en Aragón para acercarnos un poco más a la figura de Fernando el Católico Fernando II de Aragón que nació tal día como hoy tal día como ayer diez de marzo pero del año mil cuatrocientos cincuenta y dos y lo decía un poco al principio

Voz 7 01:31 sí

Voz 0772 01:31 eh para preparar esta este programa de estas charlas esta tertulia que estamos teniendo con con los invitados eh yo lo reconozco He tenido que que refrescar no pues muchos de de los datos que había estudiado en el bachillerato había estudiado en la carrera cuando yo estudié en la Universidad de Valladolid Historia no y todo ello porque la figura de Fernando el Católico ha quedado un poco a la sombra de de Isabel la Católica no su esposa la reina de de Castilla este Rey aragonés Fernando II pues quizá esa esa sombra pues Le el ya la obligado a estar en un segundo plano en muchos en muchos libros cuando realmente no en merecía todo lo contrario no ser uno de los verdaderos protagonistas de de nuestra historia hemos escuchado en la voz de de Jorge Sánchez de nuevo un fragmento que R que recrea uno de estos documentos de mediados del siglo XV en donde se habla de una manera fidedigna de El nacimiento de Fernando II de Aragón Fernando el Católico en la villa de esos que luego posteriormente haz que adquiriría el el apelativo de Sos del Rey Católico Wenceslao Ruiz bienvenido a Ser Historia

Voz 7 02:49 muchas gracias me da mucho gusto mucho placer de estar aquí con vosotros en este día tan significativo

Voz 0772 02:58 muchísimas gracias don jueces la ese religioso es un monje el yo creo que es que conoce perfectamente todo esto que hemos estado hablando en la en la comida sobre la polémica de del nacimiento de Fernando el Católico que desde luego pues eh polémicas podríamos decir que realmente pocas porque la los documentos e están ahí no usted es un apasionado de buscar en archivos de una especie de de si me permite la comparación una suerte de ratón de biblioteca no que es donde está realmente la historia mi cuando me hablaban de usted que lo tenía el placer de conocerla todavía me recordaba un poco a esos Scream vanos de la Edad Media eso religiosos que copiaban que investigaban yacían en la historia no a partir de los documentos de muchas ocasiones de autores clásicos que se nos olvida no Nobel Platón Aristóteles muchos autores clásicos han llegado hasta nosotros gracias a sus religiosos que en la Edad Media copiaban los manuscritos originales que les llegaban de de de Oriente y un poco usted ha desarrollado esa labor a la hora de de reconstruir la la historia de de Fernando el Católico trabajar en un archivo trabajar con documentos antiguos es un verdadero placer

Voz 7 04:09 pero no lo es y sobre todo cuando se encuentran verdaderas primicias como me ocurrió a mí cierto

Voz 0772 04:16 el primicias que en lo que él iba a preguntar yo cuando unos ratón de biblioteca Se profundiza tanto en en un archivo es porque está buscando algo no porque anhela buscar o encontrar algo mejor no

Voz 7 04:28 sí claro ahí me asusté dio en el año noventa y cuatro yo estaba en el Archivo Notarial cuando ya me levanté me ponía de pie para bajara para valenciana a la hora de la comida Iván no obstante yo seguía leyendo apurando el último segundo ir vi prince es el príncipe Fernando compre aquí y me senté ilegal y completo el documento era nada menos que un documento en el cual Fernando decía taxativamente en la cual casa nos nacimos emitimos a la luz de este mundo y hablabas de la Casa de don Martín perdón don Martín desata confundo el nombre sabes por qué porque hay muchos situadas en esa época y aparecer muchos Sara su hijo Miguel pues nada menos que eso encontré resulta que es el único documento que dice que Fernando el Católico nació en esa casa documento me refiero como momento porque testimonios de actores si hay otros el primero es Arjen sola que dice que fue la casa que tuvo el privilegio de ser su cuna es la casa más

Voz 0772 05:47 pero yo creo que la virtud de los historiadores de los verdaderos historiadores es siempre ir a la a la fuente original a la fuente a partir de la cual se puede hacer la Historia no hace unas semanas tenemos en nuestro programa y a un investigador que que había sacado muchos datos de la biografía de por ejemplo de Francisco Pizarro eh y todo a su bueno descubrimientos me atrevería decir casi que demoledores no porque cambiaba la fecha de nacimiento cambiaba la parroquia en la que había sido bautizado por qué porque desde el siglo XIX esos errores habían habían copiado y pegado de una manera pues bastante ingenua por otros investigadores no se había ido a la fuente original al y esos errores habían se había mantenido hasta hasta nuestros días no y usted con jueces Laura Ruiz parece que cambió un poco esa esa esa tónica de de un personaje como decía ahora que nace el diez de marzo del año mil cuatrocientos cincuenta y dos aquí donde nos encontramos en Sos del Rey nace de Juana Enríquez una noble castellana Juan II de de Aragón porque estaba aquí en ese momento la la Corte porque estaban aquí Lord

Voz 7 06:53 no es que estuviera la corte aquí simplemente venían de paso hay que tener presente que la situación en que vivía en Navarra la Corte la reina la tenía en Sangüesa precisamente ahí está el Palacio de de Príncipe de Viana

Voz 0772 07:11 cierta rivalidad en el

Voz 7 07:14 muy bueno estaba en guerra padre contra hijo me de Navarra contra otra media Navarra en concreto en esos días en que la reina está próxima al parto el Ejército del Príncipe de Viana está campo acantonados en un diez a muy escasos doce kilómetros de San West también ya corren voces ciertas de que el Príncipe de Asturias prepara un ejército para venir a ayudar timple de viandas entonces quiere decir que la situación en Sangüesa era huy insegura y la reina está apunto de habrá luz por eso nada más que por eso es que la reina se trasladó a Sos para dar a luz en un lugar seguro ya que sólo será una plaza fuerte pertenecía con Reino amigo su esposo era el gobernador general de Aragón eran lugartenientes general de su hermano Don Alonso quinto por eso tenía todas las ventajas para poder venir a Ruth con tranquilidad a quienes estén en este lugar además

Voz 8 08:25 hay que tener presente que eh

Voz 7 08:27 en Sos tenía una familia que era muy amiga Yeda precisamente la la familia de Martín de Santa porque el Rey con mucha frecuencia pasado por Sos por cuestiones políticas yo especialmente por las circunstancias de la guerra que vivía entonces

Voz 0772 08:42 en aquella época Sos del Rey podríamos decir que era un lugar estratégico importante la geopolítica

Voz 7 08:48 era el momento era lugar de frontera ya es martes seis plaza fuerte poblada muy bien defendida por tanto el Rey venía aquí con frecuencia hospedaba siempre en la casa Martí por esa amistad especial eso también fue un aliciente VRAC las reinas emotiva tal Billy era dar a las taquillas vascos que

Voz 0772 09:10 luego casado con con Isabel la Católica se convirtieron quizá en los adalides no del del catolicismo en en la cristiandad Alejandro VI el diecinueve de diciembre del año mil cuatrocientos noventa y seis Los eh nombra Reyes Católicos lo que

Voz 7 09:25 con toda razón porque siempre los dos tanto ella como él lo han debido de chiquitos digamos que su norte es luchar por una España cristiana católica además se da la coincidencia de que se descubre América en el tiempo en que les estos son los reyes de España individualmente pensaron primera hay por encima de todo y la conversión de todos aquellos indígenas que iban con para dándose a la banda a lo mejor la de Castilla coronel de Castilla en concreto no Corona de Aragón sino Corona de Castilla La Corporación por tanto era un título muy merecido que el Papa no porque yo con gusto porque a Fernando ha de saber Oraya escandalizados

Voz 0772 10:15 Fernando como nacido de esta de esta villa no se está demostrando como decíamos ahora la la importancia de de de Sos del Rey Católico insisto en lugar en donde donde estamos haciendo este programa de Ser Historia qué vínculo existió entre esta villa con con Fernando a lo largo de su vida porque tengo entendido que al igual que sucede con muchos monarcas y muchos personajes importantes que nacen en un lugar determinado lugar en concreto casi se convierte en un detalle practicamente casual no de de estar unos pocos días unos pocos meses luego cambian por eso que decíamos no casi de las Cortes itinerantes de de de elementos más debidos a la casualidad aunque había cierto vínculo afectivo con consensos no

Voz 7 10:58 sí de hecho Fernando católico no hay mano documentación y ninguna que diga que volvió a visitar Sos pero sí hay muchos documentos que lo relacionan cosos hay varios privilegios en los cuales siempre dice él porque nacimos esos hay un documento en concreto de este cuarta en Zaragoza en el que Fernado católico conceden a las autoridades de Sos la jurisdicción civil redondo condición criminal sobre Navarro aún por qué Navas duelo ya te lo había autoridad judicial se ha convertido en un centro de de ladrones una vida más viene donde iban tanto donde se refugiaban los ladrones altos grados de de los caminos entonces para evitar este problema en los Trail Fernando el Católico tirada razón por qué el como has la frase exactamente porque sus tuvo sosos tuvo el triple el destino de disputar podemos pasar del desde nuestro nacimiento lo dicho así en ese sentido el sentido y hay otros documentos también que hablan de por qué Fernando nació soso cuesten lo porque sino que nació en esos

Voz 0772 12:18 que es quizá el el el común denominador de todos esos aspectos de todos esos flecos de la historia que nos hacen estar precisamente hoy aquí compartiendo con con un montón de amigos la la historia de de esta villa esta villa medieval esta villa magnífica y sobre todo la figura insisto de Fernando II de Aragón Fernando el Católico que es el nombre con el que la mayor parte de nuestros oyentes