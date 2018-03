SH478 Sos del Rey Católico: Fernando II de Aragón

Voz 0438 00:00 descubre una mente enérgica beligerante insegura que más llama la atención de este escrito aparte de la falta de elegibilidad el mismo es la ambición que se observa ya que las líneas son extremadamente ascendentes hay como digo ambición hay pasión hay exaltación incluso hasta el punto de perder el contacto con la realidad en ocasiones y tendencias volcarse las reglas establecidas como decíamos también es ilegible esto junto con la tendencia beligerante nos habla de una persona cuyas intenciones no podemos advertir y quizá en ese sentido no es de fiar por otra parte la presión firme vertical en este caso nos habla de una persona decidida dispuesto a dar los pasos necesarios para conseguir sus objetivos

comenzamos este nuevo bloque de de Ser Historia escuchando a nuestra compañera Clara Tahoces ya es psicóloga

Voz 0772 01:08 mandé un par de fotografías de un documento manuscrito de de Fernando el Católico que se conserva en el Archivo de El Marquesado de de Maqueda para que interpretara un poco la la escritura hay más que leer pues en los pudiera decir cuál es esa interpretación carajo psicológica del personaje del protagonista de de esta misiva Fernando el Católico José Luis Corral bienvenido de nuevo a Ser Historia pues muchas gracias otra vez Nacho por invitarme es un placer compartir micrófono con José Luis Corral porque nos conocemos desde hace años hemos hemos entrevista dado a través de del teléfono en Radio Zaragoza es la primera vez que coincidimos físicamente físicamente un verdadero placer él es catedrático de Historia Medieval de la Universidad Zaragoza y como él me ha dicho que insista escritor sobretodo escritor eh José Luis has escuchado ahora este corte de declara hablando de ese perfil psicológico de de Fernando el Católico el personaje que nos reúne aquí precisamente en esos del Rey el lugar desde donde estamos haciendo este programa desde uno de los salones de del Parador coincide la documentación histórica que tú conoces de Fernando el Católico con con esos avances que que decía clara de lo que se puede leer un poco de a través de su escritura

Voz 1237 02:30 pues fantástico porque yo hubiera hecho un perfil psicológico exactamente con la documentación con las crónicas con lo que sabemos históricamente de Fernando católico exactamente así Akcha una descripción magnífica a partir de la escritura de Fernando católico que era un hombre con esa ambición eh muy pagado de sí mismo con con todos esos detalles tan tan precisos que les ha dado clara parte de sus pinturas

Voz 0772 02:56 aquí hace un poco la modernidad no es esos esos Fernando el Católico nacen esos el diez de marzo de mil cuatrocientos cincuenta y dos y es el el lugar en el enclave su reinado junto con Isabel la Católica es donde no cesa modernidad no yo recuerdo cuando estudiaba Historia en la Universidad de Valladolid con les decían que la la época moderna larga moderna bueno pues comenzaba más o menos después del descubrimiento de América no hay mil cuatrocientos noventa y dos es con Fernando el Católico cuando comienza la la modernidad

Voz 1237 03:26 sí Fernando católico tiene evidentemente todavía los rasgos de un de un Rey de la Edad Media estamos a finales del siglo XV en la segunda mitad del siglo XV y todavía quedan por supuesto muchos abismos medievales pero Fernando católico inauguró el nuevo tiempo un nuevo tiempo en el cual comienzan a construirse lo que llamaríamos lo que llamaremos en la época moderna ya en el siglo XV XVI sobre todos los Estados nacionales e lo que será más adelante a partir del siglo XVIII el Estado nación pero una nación en sentido diferente al que algunos lo tratan en el siglo XXI no efectivamente es es símbolo de la modernidad de la modernidad ese símbolo del cambio de un poder feudal atomizado hace una centralización del poder entorno a la monarquía moderna que se plasmará quizá de una forma exagerada en el Rey Sol con Luis XIV en Francia en del siglo XVII estamos en ese momento del cambio trascendental

Voz 0772 04:18 en el bloque anterior escuchábamos a guantes La Ruiz hablando un poco de de esos orígenes no de de ese nacimiento de la figura de Fernando el Católico una figura que también decía yo al principio no que muchos de nosotros conocemos pues de de de alguna referencia a practicamente indirecta hay como el consorte el esposo de Isabel e Isabel la Católica en esa época en ese año de mil cuatrocientos cincuenta y dos como era ese reino de Aragón que heredó Fernando el Católico Fernando II

Voz 1237 04:51 bueno en mil cuatrocientos eh cincuenta y dos Fernando el Católico no era el príncipe heredero había Un príncipe por delante era Carlos de Viana el hijo mayor de Juan II del padre de Fernando católico después matrimonio con la reina Blanca de Navarra y por tanto el heredero era Carlos I Dragón era Carlos el Príncipe de Viana no pero las relaciones entre Padre Juan II e hijo Carlos Príncipe de Viana fueron realmente tumultuosa incluso todavía no estamos seguro Si el Príncipe de Viana murió en la prisión de forma natural mediante una enfermedad o bien fue de alguna forma inducidos que muriera ha dado movimiento ayudado por parte sobre todo de Juan Enrique de la madre de la madrastra de Carlos I más D Fernando el Católico por tanto en doscientos cincuenta y dos Aragón tiene al frente a un Rey ya mayor es el segundo hijo de Fernando I hermano de Alfonso V el Magnánimo que no he tenido hijos y que por tanto había dado su hermana pequeño Juan II que está casado es un trastorno para el nacido ha parecido en Castilla es un tras Tamara es un miembro de la dinastía que está gobernando en en Aragón y también eh en Castilla una dinastía que tiene una ambición la entidad estima que se cree mesiánica por un lado porque hay una serie de crónicas en los últimos años del siglo XV que están incidiendo en que esta dinastía llevará a cabo la unidad de las tierras peninsulares y la conquista de Granada igual segundo is sobretodo Fernando católico se creen ese mesianismo de los Tamara pero Fernando católico en mil ochocientos cincuenta y dos aunque es un príncipe aragonés realmente él ha vivido eh va a vivir en una familia que tiene muy profundas raíces castellanas Juan II nació en Castilla su padre su madre Juana Enríquez es la mujer más rica de Castilla y por tanto durante toda su vida el peso de de tila será muy importante infernal el católico y más todavía claro cuando en mil cuatrocientos eh sesenta y nueve se convierta en rey de Sicilia Se casi con Isabel la Católica más adelante se convierta en Rey de Aragón

Voz 0772 06:46 ese años cuando y como digo se convierte en rey de Aragón el hereda una suerte de de Reino de reinos

Voz 1237 06:57 no existía una unidad política ni entre Aragón Castilla las dos coronas en la península Ibérica con los Reyes Católicos incluso dentro de la Corona de Aragón la Corona de Aragón voy a poner un símil muy fácil entender no la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media era como una especie de bandeja en la cual se depositaban varias copas cada una de esas copas era uno de los reinos según figuraban la Corona de Aragón una copa el arreglo dragón otra copa era el Principado el condado Barcelona más tarde Principado de Cataluña otra red de Valencia otro el Reino de Mallorca otra el Reino de Sicilia otro reino de Cerdeña otra los ducados de Atenas indio patria esa bandeja que era la Corona de Aragón a veces podía tener cuatro copas una copa se podía quitar echaban deja porque cualquier ley podía conceder uno de sus reinos a uno de sus hijos en otras ocasiones ese Rey mediante matrimonio o mediante populista podía incorporar un territorio a esa bandeja que era la Corona de Aragón pero no había una unidad entre esas copas que formaban la bandeja todo era un conjunto la Corona de Aragón del la cual era soberano el Rey Dragón porque era el título más antiguo y más prestigioso desde el punto esta protocolario que otros deportes vista económico político Illa de Aragón era ese conglomerado de reinos y Estados que formaban parte de de su corona pero eran encima tu modo territorios autónomos independientes al Catalunya tenía su moneda sus cortes sus autoridades Aragón tenía tener esos cortes su moneda se autoridades Valencia lo mismo el resto de territorios lo mismo sólo de vez en cuando cuando el Rey así lo lo de que estaba Se reunían unas Cortes Generales de toda la Corona de Aragón normalmente se celebraban en Monzón que era una villa aragonesa pero equidistante entre Valencia Cataluña y Aragón para dirimir asuntos diríamos de trascendencia internacional pero las monedas distintas había fronteras entre estos reinos secreto al igual que seguirá habiendo fronteras políticas distintas fiscalidad distinta leyes distintas estaciones distintas entre la Corona de Castilla León Illa a Aragón nada más y nada menos que hasta mil setecientos trece

Voz 5 08:57 es una persona que estaba además acomplejada por el mito de su antecesora Isabel la Católica que era una mujer con mucha fuerza que hubo muchas cosas que incluso acudir al campo de batalla ya se dio como sin grandes cosas que hacer y que incluso a veces pensando que allí no pintaba nada no entonces insisto de la historia de amor que es un poco lo que le reconcilia con la vida no lo que le da un poco motivo para vivir porque luego ese amor aunque dura lo que dura y luego ya se alimentan de decíamos ese amor que que hubiera podido que no que no que de hecho no podía seguir que era evidente que no podía durar no

Voz 6 09:34 escuchemos

Voz 0772 09:35 sí hubo un fragmento de una entrevista que ya emitimos en la primera temporada de Ser Historia a Carmen Well autora de la novela Jaque a la reina muerta donde se eh recrea la la vida de germana de fue la segunda esposa no de de Fernando el el católico siempre la emo le hemos visto identificado con con Isabel la Católica cuál fue la relación de Fernando con las mujeres

Voz 1237 09:58 una relación realmente intensísima llena de encuentros amorosos yo diría que casi a todas horas no Fernado católico era un verdadero obsesionado por las mujeres y el sexo

Voz 0772 10:10 me decías en la vida que que ha calculan que había llegado a tener trescientos

Voz 1237 10:14 se de decenas ante más de un centenar de dos centenares de hijos muchos de ellos o varios de ellos y ellas reconocidos fuera del matrimonio evidentemente con Isabel tuvo siete hijos de ese matrimonio del cual subieron cinco pero tuvo otra serie de hijos antes incluso de casarse durante el matrimonio y por supuesto después con otras con otras mujeres a las hijas e hijos tenidas con mujeres no les les daba un reconocimiento esto lo reconocía como tales como hijos naturales bastardos pedíamos pero hijos del Rey y en cambio a las que tuvo con mujeres que no eran de condición noble pues no lo reconoció pero por recomendación sabemos que tuvo una enorme cantidad de hijos fervor católico viajaba muchísimo como era propio de los reyes medievales e Isabel viajaba menos esa estaba más en razón en la zona de Castilla entre Segovia Arévalo Ávila esa zona no se movía menos pero no católico está viajando porque Isabel la Católica era sólo reina de Castilla León feroz católico además de rey consorte de Castilla y León era también a raíz de la Corona de Aragón y por tanto tenía una mayor capacidad debe de gobierno del territorio por cierto la unidad dinástica de los Reyes Católicos es una unidad dinástica política pero no hay una unidad de carácter territorial entre Castilla y Aragón y además con germano de ha ocurrido cosas realmente extraordinaria Isabel la Católica murió el veintisiete de noviembre del año mil quinientos cuatro después de varias semanas meses de un cáncer de útero muy doloroso Isabel la Católica sabía perfectamente conocía muy bien cuáles serán las leyes que regían en Castilla en cuanto a la sucesión del reino de los reinos de Castilla y León y también las de Aragón Isabel no era reina ejercientes en la Corona de Aragón porque en Aragón las mujeres en la Corona de Aragón las mujeres no podían reinar por eso Isabel a punto de morir ya sabe que va a morir le hace prometer a Fernando que nunca se casara que porque como no hay un heredero varón el único hijo varón de los Reyes Católicos había muerto Juan con diecinueve años que se casó con Margarita de Austria no había un hijo varón de ese matrimonio del príncipe heredero sabía perfectamente Isabel y Fernando se volvía casado con un matrimonio con arras legítimo como ocurre canónico como ocurre en Aragón hiciesen segundo matrimonio nacía un niño un varón una hembra no porque está ante Juana pero un niño ese niño hubiera sido Rey de la Corona de Aragón pero no Rey de la Corona de Castilla porque la heredera legítima ya era Juana la loca porque en Castilla sí que podían reinar las mujeres era le hizo prometer jurar le hizo jurar que nunca casaría inferior católico prometió uno juró y lo firmó a los cinco meses ya se había casado cogerme fue menudo elemento

Voz 0772 12:54 el lo tenía que ha anotado nos sumó su papel con las mujeres y sobre todo su relación con con Isabel Isabel La Católica e lo tenemos muy idealizado no quizás por la historiografía de la segunda mitad del siglo XX la la la la historiografía la bibliografía que que apareció de una manera profusa no durante el franquismo donde se utilizó la figura de Isabel y Fernando como los adalides de de de esos ecos de de del pasado no que en la dictadura e intentaron e imitar y descubrimos por lo que nos comentas que que esa relación bueno pues era como muchos matrimonios políticos de la época en matrimonios de conveniencia pues que había cierta tensión

Voz 1237 13:36 bueno ellos se conocieron teniendo diecinueve y veinte años se conocieron practicamente el día de la boda en mil cuatrocientos sesenta y nueve en Valladolid antes no se conocían el matrimonio por tanto de conveniencia eran primos segundos eran primos tenía una ración por tanto de parentesco hacía falta una dispensa papal porque tenía una relación de parentesco de segundo grado y por lo tanto sin una dispensa papal no el matrimonio no era válido falsificaron el documento para licenciada e del Papa que llegó dos años más tarde con lo cual el matrimonio realmente no es muy legítimo porque no existía en ese momento la audiencia papal que fue falsificado luego si luego apareció la relación siendo muy tumultuosa entre los dos es una relación de cierto respeto desde el punto de vista sobre todo político Isabel dormía casi siempre cuando estaba su marido ausente e queda muy muy frecuente rodeaba rodeada en su cama de cuatro damas de compañía para demostrar que ella no tenía relaciones con otros hombres Fernando no Fernando dormía solo muy bien acompañando cuando no estaba Isabel no pero las cartas que se ocultan entre ellos son cartas llega de un profundo respeto sobre todo político porque han dos grandes personalidades de su tiempo independientemente de un matrimonio entre

Voz 7 14:47 el capitán cuando lo conquista de Nápoles habla también de que los españoles se case con napolitanas no dice el ricas el rey de Aragón no habla de los aragoneses a pesar de que era una una empresa que siempre había está estaba relacionada con el reactivar a la época de Alfonso el Magnánimo y no no habla de de quince que los aragonés y no habla de que si clases los españoles con napolitanas y sobre todo dice curiosamente que que es sobre todo con las viudo

Voz 1237 15:17 las eh de esta forma

Voz 7 15:19 en católico lo que quería es conseguir una cohesión social ir a Iker es clara que los españoles con con la con las nativas de de del sur de Italia en el Reino de Nápoles y así conseguir pues pues pues una cohesión y una paz que ciertamente duró toda una época Ike Ike fue muy bien en el Gobierno de del Gran Capitán que fue el primer Virrey como el siguiente que fue Ramón de Cardona y todos los demás que vinieron

Voz 0772 15:53 escuchábamos ahora al marqués de Maqueda que es el heredero el dueño en la actualidad de en una serie de documentos cifrados que se han conseguido de codificar hace pocas semanas y que han dado ha sacado a la luz una serie de informaciones no solamente sobre el gran capitán ese personaje tan importante de de la corte del mundo militar de los Reyes Católicos sino también de la propia figura de de Fernando el Católico que ahora le Le criticábamos un poco no verdad José Luis Corral catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y escritor pero que también desde desde el punto de vista político pues quizá proyectó una serie de de de de virtudes que no tuvieron otros monarcas de de la época no cada uno en su casa en el interior de su casa puede hacer lo que quiera pero desde luego el como le podemos reconocer ahora Hay ya y agradecer no hubo ningún con ese paso de cinco sigues es la la labor que hizo política en en en su reino y fuera del Renaudot

Voz 1237 16:53 lo único era un seductor en todos los sentidos un seductor en el amor de un seductor en la política un seductores amor que consiguió una fidelidad hasta el final de su esposa Isabel después de su segunda esposa germana de fue pero también un seductor en lo político el caso de Gran Capitán es paradigmático fervor católico trató muy mal a la Gran Capitán de hecho hay una relación de amor odio

Voz 0772 17:17 eso quizá de envidia también por parte

Voz 1237 17:19 de Fernando católico el gran capitán le entregó un reino le regaló un reino agregó

Voz 0772 17:25 pues a ver si nos van a echar de aquí de esos de rejas no criticando de esta manera ya

Voz 1237 17:29 no que entonces criticar es poner encima de la mesa la realidad de la historia propio estar cual yo la entiendo no pero Fernando Católico trató muy mal ALCA al gran capitán que hay regaló un reino y al final Fernando Gran Capitán Gonzalo Fernández Cordón de fue fiel hasta extremos absolutamente increíbles pero hizo lo mismo con Colón Colón les regaló un continente entero ni tan siquiera lo recibió al final de su vida ya en Valladolid cuando muere en mil quinientos seis está durante un mes entero esperando que el fervor católico que es regente de Castilla ya no es Rey de Castilla entre Castilla está yendo en el Palacio Real de Valladolid color a las puertas que le ha regalado un continente entero a las puertas del Palacio esperando a ser recibido por el Rey eh era un hombre muy seductor y como seductor en el amor y en la política muy muy egoísta quizá porque tenía un altísimo sentido del Estado de su propia decir propia personalidades porque a persona por cierto mucho cuidado con proyectar la etimología de los antropólogos de la geografía la política cuando se habla de España de los españoles del siglo XVI lo está refiriendo unidad política sino a una cuestión geográfica eh el viciadas en el en el gran poema épico fusiladas de el gran poema épico de Portugal el siglo XVI Camoens dicen todos portugueses castellanos aragoneses somos españoles se está refiriendo la geografía no a la política eh

Voz 0772 18:52 ya como última pregunta tenemos apenas un bueno un par de minutos au tres te ve pero que esa es un poco breve para que los expliques también algunos de los aspectos por los que quizá de la figura de los Reyes Católicos y me gustaría conocer de de punto de vista no de cuál fue el papel que desempeñó Fernando el Católico eh en este sentido quizá uno de los momentos más oscuros es la expulsión de los judíos esa institución de la de la Inquisición esos problemas que tuvieron con el mono después de la de la conquista de Granada con con los moriscos la persecución de judíos antes etcétera qué papel jugó Fernando el Católico en en todo esto todos estos aspectos

Voz 1237 19:33 Fernando el Católico ocupa un papel muy importante el papel central en la política de los reinos de la península Ibérica en el siglo XV y principios del XVI lo que pasa es que entre Luis comentado la histografía Castellani estallido pan Castella mixta ha manipulado mucho la figura de Fernando católico incluso gráficamente hay un cuadro de Juan de Padilla del año mil ochocientos ochenta y dos que está en el llamado Salón de pasos perdidos del Senado donde aparece la entrega de Granada de las llaves de parte Bot de Boabdil a los Reyes Católicos allá en el fondo del cuadro del paisaje del cuadro hasta la Alhambra en primer plano Boabdil a la izquierda y Reis Católicos la derecha esa escena es falsa en la entrega la red intervenida no estaba presente Isabel Isabel se había quedado en Santa Fe quién recibió las llaves porque era el Rey de Castilla fue Fernando el Católico pero bueno la iconografía de la política castellana sobre todo el romanticismo castellana del siglo XIX esa historiografía pues en fin Codigo más próxima al romanticismo que a la vez histórica ha trufado a Isabel de un aura de gran política que realmente demostrando un tonto o un tanto orinando Fernado católico el Rey importante eh Rey que tienen su cabeza lo que va a ser el Estado la monarquía hispana es Fernando el Católico Isabel tenía una conciencia muy clara de lo que quería ella era una tras Tamara ella había llegado al de una forma bastante complicada con malas artes evidentemente y falsificando una serie de cuestiones de documentos relacionados con su con su sobrina Juana la Bertrand deja pero el que tenía en la cabeza esa idea del Estado moderno era Fernando el Católico

Voz 0772 21:01 desde luego que es fascinante estoy seguro que de que muchos de los que nos están escuchando están red descubriendo una un punto de vista diferente de la figura de de Fernando el Católico y sobretodo el maravilloso lugar en donde nació Sos del Rey ahí desde donde estamos haciendo de uno de los salones de del Parador de esta de esta villa medieval en Zaragoza la no pues no solamente la vida de este protagonista de de nuestro pasado sino también recordando ese diez de marzo del año mil cuatrocientos cincuenta y dos que es la fecha en la que nació precisamente en este lugar José Luis Corral catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza escritor de excelentes novelas históricas está preparando bueno ya estuvo con nosotros hablando de esa de esa saga de los Austrias el vuelo del águila el tiempo en sus manos esperemos que dentro de muy poco salga la tercera entrega de no sepamos es una trilogía vuestra tecnología una apuntaló Geria

Voz 1237 21:59 noventa la tercera saldrá en noviembre

Voz 0772 22:01 muy bien pues aquí la trataremos José Luis Corral muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia medieval