Un desgraciado que no sabe imitar a Boris Izaguirre

Voz 1 00:00 a ver antes de salud a nuestro invitado Especialistas secundarios qué pasa no no si usted me gustaría hablar de Boris Izaguirre pero por qué no se porque se me ha ocurrido que me gustaría que levantó hoy lunes si digo me gustaría Boris Izaguirre naves no porque a ver yo no creo que mientas y digo que hubo un momento en la vida en que que Boris Izaguirre era una de las diez personas más populares de España estaba el topten igual estaba en el top three de las más populares y también de las más limitadas todo Dios imitaba a Boris bueno todo Dios no hubo unos cuantos desgraciados que no no eran capaces de imitar a Boris Boris ni a nadie famoso os presento al señor amianto José José bueno ha venido a La Ventana el señor amianto José es fundador y portavoz de la que es la agrupación española

Voz 2 00:50 de Amy Tabor es horroroso unidos

Voz 1 00:53 los me gusta porque la H de horrorosos no impide que tienes p'alante allí con las Islas tienen igual no no se puede eliminar perfectamente bueno discriminación de los eh sereno hay discriminación es no me escondo vale de acuerdo con el tema de la young que agrupa a personas que desgraciadamente no son capaces de imitar a nadie famoso verdad

Voz 2 01:13 es una tragedia

Voz 1 01:16 muy limitada alguien sí sí sí básicamente

Voz 2 01:18 ninguneo no la de la administración de los medios de PSC PPC y queremos que se visualice la situación de esta persona que vivimos aislados socialmente cuando dieciséis de fundar la y esto es una cena de Navidad hace bastante años empezó con Boris Izaguirre un primo primera mitad perfectamente imita muy bien a amenizar la velado imitó Boris no se imprima también bueno y Mi hermano todas a José María Aznar Aznar sí corrieron mi tío a Julio Iglesias tía Jesús Gil pero sí INI madre a Sara Montiel Montiel mi abuelo a Zapatero

Voz 1 01:55 Zapatero

Voz 2 01:56 yo ya estaba mi padre que no sabe ni hablar incitaba a Rajoy Rajoy yo Torrente Torrente dormitaba Torrente también que faltas tú si hubo un momento en que todo se quedan en evidencia me miran pues esperando Mitación y yo tú no sabes me me quedé en blanco empieza a sudar y al final me sale bien sale hablemos del mismo hablemos cojones ya porque es Fernando Arrabal borracho

Voz 1 02:23 sí sí sí sí Fernando Arrabal borracho televisión pero no se parece nada limitación supongo que que esta situación te hizo sentir aislado en la familia

Voz 2 02:31 fuera de afuera de colectivo no mi familia no dijo nada pero no te la ley como modelo que es terrible bien como modelo de esa esa incómoda es que vivimos a diario todos los que somos capaces de los que no lo que no sólo es que no somos capaces repetir la frase que todo el mundo repite es poner la negación al final y a lo loco pero bueno que ven como de incómoda yo las negaciones

Voz 1 02:56 pues sabes una cosa miento José yo creo eh yo no creo que nadie esté incapacitado realmente para dimita creo que todos podemos imitar a alguien lo que pasa es que yo creo que tú no has encontrado tu persona

Voz 2 03:07 qué es eso que nada imposible que son muy nada o muy niega no digas eso

Voz 1 03:13 no te echas piedras a su propio tejado yo mira me voy a ayudarte me comprometo ayudarte a sacarte una invitación si hoy mañana pasado lo que se invierte voy a poner una serie de audios de famosos a ver si encontramos que no y mañana seguimos hasta que no encontremos un personaje que tú puedas imitar no voy a ir te voy a poner lo muy fácil un clásico José María Aznar te suena no vamos a escuchar este corte mítico estamos trabajando en ello y hemos

Voz 3 03:40 dedicado tiempo ayer por la noche a trabajar en ellos está más trabajada

Voz 2 03:45 en ella aquí estamos

Voz 4 03:48 anda no no no lo sé

Voz 1 03:51 Matías Prats sabes quién es ese vamos con Matías Prats a ver si es capaz

Voz 5 03:54 el coche eléctrico no termina de hacer contacto en el mercado español aún resultan muy caros los puntos de recarga son insuficientes para garantizar un uso masivo verlos por la calles muy poco corriente

Voz 6 04:05 muy pocos que al final si coche bueno lo que tú quieras el darlos por la calle Corrientes tras el peluquero vamos as

Voz 7 04:21 no quería lo que hacía era sólo barrer el pelo Iron

Voz 1 04:25 estar Mina

Voz 7 04:28 en dónde estaban

Voz 8 04:30 ya lo decía es sólo cafés con leche no me lo puedo creer

Voz 1 04:47 es salir de la cuestión de buscar encontró gracias

Voz 8 04:59 alucinar

Voz 1 05:05 qué que desescombrar nunca siempre para entrar ahí en el rebaño bienvenido