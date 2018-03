El perro influencer

Voz 1 00:00 Bardem

Voz 2 00:06 pitos nos parece bien nos parece

Voz 3 00:09 nos ha recibido con un fuerte aplauso a nuestro naturalista del naturalista de la Cadena SER

Voz 4 00:12 Don Antonio Moreno

Voz 2 00:16 que aplastó a qué tal amigo de la naturaleza oye pero hay una cosa que no está aquí la la la chica en el gato vuestra compañera porque la chica los datos cuando nombre y apellidos Susana Ruiz vale vale aunque le llamemos la chica de los gatos que llamáis así es cosa mi su son buenas pensaba que estaría que te lo diga algo de tu parte no que le traía gatos abandonados a como ella Le gustan a ver si lo podía ya regalo quedárselo no

Voz 3 00:44 descarte porque ya con el encanto y está muy implicado para gatos abandonados cuántos extraídos

Voz 2 00:49 setecientos cincuenta una camada de esas grandes porque la madre

Voz 1704 00:54 Matas se ve que es un es un vecino mío ya tenido mil seiscientos treinta y cuatro cachorro del tirón claro pobre gata pues no se puede encargar de todos los que le han sobrado me lo ha dado la habérselo coloca pero bueno es igual yo lo dejo en recepción y saber lo que hace y ahora sigue si os parece y nada más que hacer abrimos vimos mi consultorio ya tenemos la primera llamada ola nombre lugar de residencia número de cuenta buenas tardes

Voz 5 01:15 pero bueno mi nombre sabes Simón si el apellido a han Garfunkel eh desde hubiera Duque está bien si obviado número de cuentas el uno cero cero dos y eso me decía en broma hambre en cuenta si no el humo bueno a ver a ver si un día seis de de los perros influencias porque aquí el amiga Pilar claro tú por ejemplo no no eres nada

Voz 1704 01:40 mira mira Simón gran tema los perros te mira los canes cada vez están más cómodos como en las redes sociales metido ahí ha

Voz 5 01:48 digo todo el día Amy pero que es un bulldog inglés votó a favor de Messi totalmente todo bendito guau sí sí sería lo bueno pues si te explico un poquito el tema no yo antes me tiraba el palo me lo traiga posaba a siete segundos y ahora se lo tiro yo estoy que quise hacia el selfies brillando el palo vuelos hasta que se queda bien le Paul El filtro Valencia la foto insta pues me tiene y esperando con cara de medusa pues media hora o por ejemplo cuando lo estoy bañando ahí en la bañera de los humanos si yo baño a mi perro ahí sí hace su selfies Wylie aquí sufriendo etiquetado tiene una hostia

Voz 2 02:30 tienen una pero mira Simón no era el primero que me cuenta una cosa igual la verdad

Voz 5 02:36 es que de verdad estonios que de verdad es que

Voz 6 02:38 a a veces estamos hoy hay paseando vamos al parque si le suena el móvil

Voz 5 02:44 tu email tiras y de la correa me tira para otro parque vale para otro parque para entiende rompiendo Tinder Can Can Can ya estarán mensajitos de una perrita ahí el celo que ir para allá que quiere ir a pues a empujar y esas cosas que hacen por no hablar de los vídeos de Youtube bueno yo tuve escáner sin el bosque el Médicis graves como como en su forma va goles del Madrid con el París Saint Germaine tengo dándolos si cuelga los cada del Madrid

Voz 7 03:14 el verdad

Voz 5 03:16 cuál es de verdad oye queda tiene todo perro de Harbour

Voz 1704 03:25 ya te digo una cosa Simón yo con el mío lo que hago siempre lo siguiente Le digo quieren quiere el móvil por te recoge tu caca hay que imponerle un poquito de plena

Voz 5 03:34 a sí plena verdad

Voz 8 03:38 deberían dar el Nobel au

Voz 5 03:40 quién se lo que se vende hoy

Voz 8 03:43 todos los toros del dar premios están en la radio

Voz 2 03:45 en las radios iba un Honda pero eso está sonando hasta mañana

Voz 5 03:49 pues nada aquí Akita oye mira ahí está claro que habrá arena bueno amigo

Voz 1704 04:02 dejamos aquí no sin antes recordar los mil Milena que en la naturaleza