SER Historia: Julio Verne (18/03/2018)

Voz 4 00:07 instalado en París he decidido apostar por la literatura la boca

Voz 2 00:11 no no es lo mío tengo otro proyecto debidamente el manuscrito el manuscrito es el principio el proyecto es la creación de la novela científica es fácil típica cómo se llama su manuscrito viaje por el aire de qué trata habla sobre el corazón de África una visión del continente nunca vista antes una aventura en globo ha viajado usted en globo no todavía siempre he sentido una gran pasión por la geografía y los viajes he querido dar una imagen romántica de África el globo es el elemento que me lo permite me interesa novelar la ciencia desde la aventura mostrar sus posibilidades la aventura científica que acertado señor Verne

Voz 6 01:07 qué acertado señuelo

Verne acababa este fragmento de la nueva una ficción en este caso de Carmen Socías una historia que nos va a hacer viajar al siglo XIX a la una de las biografías quizá más enigmáticas de la historia de la literatura y una de las más brillantes al mismo tiempo Julio Verne todo un profeta todo un adelantado a su tiempo una persona imbuida en el mundo de lo intelectual de la ciencia del pensamiento de la filosofía de un montón de ramas del saber al que vamos a dedicar ahora como digo de Julio Verne esta primera hora de Ser Historia en el Cronovisor junto con Jesús Callejo nuestra segunda hora la dedicaremos como siempre temas muy variados vamos a hablar de escritura secretas de la criptografía él Historiador Stan Lee Payne nos presenta su último libro donde hace algunas reflexiones sobre la historia de España hay esa leyenda negra que no se ha hecho sombra a lo largo de de muchos siglos y acabaremos hablando de historia días de amor y horror en el mundo del los nazis como siempre soy Nacho Ares

Voz 0772 02:32 esta semana vamos a hablar de un personaje de un protagonista de la historia de la literatura tiene mucha historia también tiene mucho misterio se ha dicho de él que casi era un profeta no por el el adelanto que el tubo de de muchos de los grandes inventos que han desarrollado o los grandes logros de la ciencia que se han desarrollado lo largo del siglo veinte

Voz 8 02:55 es verdad estamos hablando de alguien que supera la la función de escritor hay muchísimos escritores que hicieron buenas novelas de hecho hace poco estuvimos hablando Dostoievski pero Julio Verne trasciende ese aspecto de la del mero escritor de oficio y convierte en leyenda precisamente por la información que manejaba venga tantas novelas dentro de esos viajes extraordinarios más de sesenta hay tantas novelas Candice después historias pequeñas muchísimas en muchísimas de ellas acertara previó era lo que iba a ocurrir a nivel tecnológico es lo que siempre se ha especulado esto hombre que pasó de dónde sacaba toda la información estaba tan enterado de lo que ocurría en el mundo que le tocó vivir evidentemente cargo que le tocó vivir una etapa muy convulsa ese siglo XIX era clave incluso para Francia con sus guerras persianas pero era un hombre que estaba al día de todo lo que sucedía a nivel terrestre aeronáutico y por supuesto no había nada todavía ninguna carrera espacial pero sabía cómo intuir lo que iba a ocurrir en poco tiempo esas intuiciones y luego alguna cosa más que veremos es lo que la comba partido en toda una leyenda en ese profeta de del tiempo futuro y que luego lo confirmó en sus novelas porque esa era un poco el objetivo que la gente aprendía Un poco más de Geografía no sólo de la geografía presentes sino también de la futura

Voz 0772 04:15 Julio Verne Jones Verne como de cien como dirían y cómo se tendría que decirlos en los franceses y un personaje que no solamente

Voz 9 04:25 Nos educó de

Voz 0772 04:27 la historia terrestre de la historia extraterrestre como oveja la luna y también con esa historia intra terrestre

Voz 8 04:33 esa Viaje al centro de la dilatada

Voz 0772 04:36 si te parece vamos a escuchar la crono ficción que ha preparado Carmen Socías en esta ocasión que nos ayuda

Voz 10 04:42 a recrear a viajar

Voz 0772 04:45 ese mundo imaginario de Julio Verne como decía antes uno de los autores más influyentes en la historia de la literatura universal de todos los tiempos me atrevería decía me atrevería decir todos hemos crecido con sus novelas de aventuras algunas de ellas vamos a recordar algunos pasajes en los próximos minutos pero vamos primero con esa crono

Voz 11 05:06 la escuela no ficción

Voz 2 05:07 es de Ser Historia

Voz 1594 05:42 desde los tiempos del fuego y sus sombras la mente humana se ha planteado la cuestión de si el mundo de su realidad existen son proyecciones de nuestra poderosa imaginación sí al mundo lo crea la imaginación o si por el contrario es ésta la que se adapta al mundo es cuestión que ha inspirado las preguntas en las que se basa la ciencia además de haber sido ser la principal gasolina de artistas a través de todos los tiempos después de avances preguntas respuestas y hallazgos una cosa sí podemos afirmar en un mundo que tenemos hoy ha sido previamente imaginado por otros adelanta porque para algunas personas la cuestión no es tanto si el mundo es creación de nuestra mente de sino cómo hacer para que éste se parezca cada vez más a lo que nuestra imaginación es capaz de crear

Voz 14 06:38 Julio Verne el explorador del universo

Voz 15 06:41 un adelantado a su tiempo un visionario un precursor de la ciencia ficción hacían definido alguna vez Julio Verne uno de los autores franceses más importantes de la literatura universal podríamos hacer un recuento de las coincidencias entre nuestra realidad la que Julio Verne pudo imaginar

Voz 1594 06:59 ya hablaríamos del submarino el helicóptero el viaje a la luna o incluso Internet pero hoy vamos a descubrir al hombre el hombre que fue Julio Verne y algunas de las personas que fueron clave en la vida del escritor nacido en Nantes en mil ochocientos veintiocho hoy conoceremos algo más al Julio Verne positivista un hombre capaz de afirmar que todo lo que una persona puede imaginar otros podrán hacerlo realidad

Voz 1880 07:26 emprendemos nuestro recorrido por la vida de Julio Verne nos encontramos con él parece que va acompañado de su tío el señor champú en los salones de Madame París mil ochocientos sesenta allí está su hijo Juan sur

Voz 2 07:54 señor Duma aquí el joven del que le hable Julio Verne le presento a Alejandro Dumas Alejandro Dumas hijo complacer conocerle señor Berna igualmente Caballero saber dónde podemos encontrar a su padre muestra manuscrito no creo que tarde mucho quedó en visitar hoy a su editor y parece que se alarga la reunión un poco más de la cuenta estará al llegar puede que se haya encontrado a alguien en el camino así que usted quiere ser escritor yo soy escritor dramaturgo escritos ya algunas obras de teatro muy bueno si me disculpan voy a ver si encuentro a su padre señor Dumas no te muevas de aquí Julio he de decirle que su tío habla maravillas de usted me dijo que había estudiado Derecho y que ahora se pasa el día en la Biblioteca Nacional leyéndolo todo lleva usted mucho tiempo en París no le había

Voz 3 08:46 he visto nunca por aquí hace poco que me instalé

Voz 2 08:52 yo no tengo otro proyecto debidamente el manuscrito el manuscrito es el principio el proyecto es la creación de la novela científica es fácil típica cómo se llama su manuscrito viaje por el aire o no de qué trata habla sobre el corazón de África una visión del continente nunca vista antes una aventura en globo ha viajado usted engloba no no todavía siempre he sentido una gran pasión por la geografía y los viajes he querido dar una imagen romántica de África el globo es el elemento que me lo permite me interesan novelar la ciencia desde la aventura mostrar sus posibilidades la aventura científica que acertado señor Verne quiero escribir Un paseo completo por el cosmos de un hombre del siglo XIX con todas las posibilidades que nos ofrece todos lo que una persona puede imaginar otros

Voz 16 09:51 deben hacerlo realidad hablar del progreso un gran objetivo me impresiona

Voz 2 09:56 la aplicación consciente de la ciencia como aquello que dijo Conthe la ciencia es la herramienta que permitirá al hombre dominar la naturaleza para su propio beneficio la ciencia útil a mi padre le va a encantar su proyecto

Voz 1594 10:12 un gran proyecto en plena etapa del canto al progreso el primer socialismo utópico romántico como lo llamaron algunos de la Francia del siglo XIX se asociaba a filósofos como San Simón Verne se impregnó de sus teorías y abrazó el Positivismo

Voz 17 10:28 Conthe no olvidemos tampoco la gran importancia de los avances de la ciencia y la industria en la vida del hombre de la segunda mitad del siglo XIX

Voz 16 10:36 el mundo cambiaba a toda velocidad por un momento en la mente de Julio Verne todo era posible

Voz 2 10:44 tiene ya editor para publicar su novela no todavía no me han rechazado el manuscrito varias veces que estaría encantado de leerla mire ahí llega mi padre conoce usted a Jules Herschel mi padre puede hablarle de me temo que puede ser el editor que anda buscando a todos los consejos que pueda darme su padre serán más que bienvenidos no puedo creer que vaya a conocer el autor de El conde de Montecristo Fran Keylor señor verle algo me dice que mi padre Yuste tienen muchas cosas en común

Voz 1594 11:16 después de la recomendación de Alejandro Dumas Julio Verne no tardó en visitaran nada más y nada menos que al editor de Balzac o Víctor Hugo Pierre Jules aunque no encontró la respuesta que esperaba la primera le hizo repetir casi el manuscrito entero y finalmente en mil ochocientos sesenta y tres apareció publicada la primera gran novela de Julio Verne con un nuevo nombre cinco semanas en globo el primer éxito de una larga lista

Voz 18 11:45 no ha podido ir mejor el lanzamiento de cinco semanas en globo julio ha llegado el momento de hacer algo grande tenemos que emprender una colección de novelas que vamos a llamar los viajes

Voz 2 11:55 es extraordinarios que le parece no suena

Voz 18 11:57 el vamos a consolidar lo que hablamos de la novela científica mucho más vamos a lanzar el gran plan educativo para los que les tengo aquí un nuevo contrato vamos a publicar dos novelas por año primero las publicamos por entregas en la revista de ilustración y recreo Ivo imprime hemos diez mil ejemplares con los volúmenes completos los

Voz 1594 12:15 contratos algo cuestionado por algunos son también la clave la carrera literaria de nuestro protagonista en este orden de trabajo se publicaron novelas como Viaje al centro de la Tierra de la Tierra a la Luna o veinte mil leguas de viaje submarino pero no todas las novelas que escribió Julio Verne se publicaron en su momento en esta euforia por el progreso por la exploración del universo verme escribe París en el siglo XX esperando la respuesta de su editor se embarcó unos días en su amado botes san Michel allí recibiría la respuesta de cuál será su veredicto

Voz 2 13:07 estimado señor verme ha emprendido usted una tarea imposible como sus predecesores en cosas análogas tampoco ha conseguido llegar a buen fin está cien pies por debajo de cinco semanas en si la vuelve a leer estará de acuerdo conmigo es Periodismo barato y sobre un tema nada afortunado no hay resuelta ninguna cuestión de futuro serio ninguna crítica que no parezca una caricatura ya hecha y hecha si algo me asombra es que haya podido usted hacer como en un arrebato empujado por algún dios algo tampoco vi estado ustedes Paul libros se vuelve a intentarlo tenga de Payne

Voz 21 13:44 este años firmados

Voz 1594 13:51 París en el siglo XX se publicaría ciento treinta años después nos revela a un Verne más cercano a su segunda etapa más pesimista que la primera ese no era el camino que había elegido para su plan educativo en ello andaban editor y escritor reunidos en mil ochocientos setenta y dos con Julio Verne afincado ya en Amiens donde viviría el resto de su vida recién publicada la vuelta al mundo en ochenta días preparando el argumento de lo que sería otra de sus novelas más famosas la isla misteriosa

Voz 2 14:26 es tienes en el argumento he pensado en

Voz 24 14:28 el ingeniero estadounidense boyas llevarles Cyrus Smith huyen Globo de la Guerra de Secesión americana y acaba naufragando en una isla del Pacífico mi ahí entra en acción la pasión por la ciencia del explorador fundamental para permanecer con vida en voy a centrarme en las posibilidades de la química sabe usted cómo se fabrica el ácido sulfúrico y para qué sirve no es sencillo sólo tiene que velar por aplicada formando a nombre del futuro muy bien tiene ya un título pensado La isla misteriosa hice Ramos aquí la trilogía iniciada con veinte mil leguas de viaje submarino me parece una idea

Voz 18 15:04 se ve que le ha venido bien afincarse en Amiens estoy convencido de que si se hubiese quedado en París probablemente no le cabrían tantas no que en las en la CAM

Voz 24 15:11 esa tengo San crees bretona no los olvida ejerce él siempre preferirá la calma el trabajo y el estudio dejó París para hombres como usted lo dijo en buenas manos por lo menos no habrá dejado de navegar también cada vez menos ahora estoy preparando unas

Voz 21 15:27 Conexión entre Tánger y Malta

Voz 24 15:30 le hasta que me acompaña me dijo Michel usted no lo conoce de verdad no tengo el gusto eh es un chico difícil lo llevamos el reformatorio de emerger y quiero saber cómo está un viaje conciliador entonces digamos un viaje ya veremos la relación con su hijo Michel

Voz 1594 15:47 fue una batalla en la vida de verme de aquel viaje nacería la idea para la novela Matías Sandor lamente de Julio Verne nunca estuvo parada

Voz 18 15:56 me gustaría que antes de partir revisada Moses nuevo contrato añadido algunas cláusulas que me gustaría comentar

Voz 24 16:03 está bien pero ya le digo que a mí me parece bien como estaba

Voz 18 16:06 que hablar de las traducciones sí de algunos detalles de las obras ilustradas a qué hora debe regresar Amiens tengo tiempo revisemos lo que haya que revisar algo quería decirme de la cláusula de exclusividad verdad esté tranquilo Herschel estamos

Voz 25 16:19 desde el uno al otro no me voy a tirar al mar

Voz 24 16:22 veamos el nuevo contra el sexto

Voz 1880 16:24 el contrato definitivo el que Perú

Voz 1594 16:27 dio que se repartieran de forma más equitativa los beneficios piel primero donde entra en vigor el derecho de autor basado en el número de copias vendidas

Voz 26 16:34 es que en el caso de Verne fueron varios cientos de miles trabajador incansable Verne dejó tiempo también para sus amigos uno de los más importantes fue Alejandro Dumas hijo

Voz 1594 16:45 alguien que vivió el paso del optimismo al pesimismo de Julio Verne

Voz 2 16:50 a mi padre le hubiese encantado leer esta novela pudimos sentirlo incluso hasta he podido ver su punto de vista en el teclista recibiste Mi carta te contesté sus novelas de aventuras están en mí no se me ha ocurrido mejor manera de homenajear a mi mentor el conde de Montecristo ha sido mi inspiración para escribir Matías Santos tu padre siempre estará en mi recuerdo estoy muy agradecida junio qué tal van esos viajes extraordinarios que dan muchos por escribe Alejandro cómo te encuentras de la pierna llegó a mis oídos lo que te pasó con tu sobrino

Voz 1594 17:32 Gastón el sobrino de verme le disparó sin previo aviso con un revólver dejó a Verne con coger hay malherido para el resto de sus días los constantes dolores y no poder volver a navegar no ayudaron a nuestro protagonista a superar su etapa pesimista

Voz 24 17:47 nuevos tiempos querido amigo nos estamos haciendo mayores estamos perdiendo los referentes primero tu padre en este fatídico año Mi madre ahora Getxo la veda

Voz 2 18:01 Italia lo has leído nada para ser inmortales qué dice la ciencia me temo que es posible hacia la inmortalidad eterna juventud no sé si me convencerá esa solución Kate eso de que todo lo que una persona puede imaginar otros podrán hacerlo realidad a esos dedicado toda tu vida me vida alas dedicado a escribir a investigar a proponer que el progreso y la ciencia nos ayudará a crear un mundo mejor como tu trabajo en Amiens debí muy emocionado en la última carta con todos tus proyectos urbanísticos y culturales para la ciudad precisamente sería una gran idea que pudiera venir a ofrecer una conferencia Amiens Nos acabamos de motor para la nueva casa además así podría esperarle nuevo circo municipal con más de cuatro mil localidades sin duda éste lo que estoy más orgulloso será un placer visitar de junio hace más no vendría nada mal salir de París unos días era el afortunado huésped del señor Verne en amigos

Voz 1594 19:06 en suma verme no acostumbraba a recibir muchas visitas sin embargo una de ellas se convirtió en portada del periódico New York la periodista americana Nelly Play hizo realidad la vuelta al mundo en ochenta días usando la misma ruta que el protagonista superando la hazaña al completarla en sólo setenta y dos tías le dio tiempo incluso de pasar por Amiens a saludar al maestro gracias a la intervención de otro corresponsal Robert que le hizo una de las últimas entrevistas de su vida allí descubriría Musa Julio Verne

Voz 1880 19:41 el hombre que hizo viajaran

Voz 21 19:58 pero no todos los días viene un periodista de París a interesarse por la vida de un viejo escritor que te del viaje señor será muy bien muchas gracias lo primero que tengo que agradecerles la recepción que le hizo daño y no sabe lo ilusionada que estaba y la fuerza que le dio

Voz 27 20:15 para acabar el viaje le agradecemos muchísimo que accediera

Voz 21 20:18 el periódico fue muy importante tener semejante encuentro que terminó la hazaña en setenta y dos días toda una proeza su va adelante

Voz 2 20:30 una proeza que usted escribió primero

Voz 14 20:32 antes de escribirla la pensé voy a darle un buen

Voz 2 20:35 titular todo lo que una persona

Voz 14 20:38 imagina otros podrán hacerlo realidad eso no para

Voz 28 20:42 cómo se producen señor Verne antes de dar algo más en su obra como Le describiría nuestros lectores el día a día de julio

Voz 14 20:50 ha cambiado mucho con los años me acuesto sobre las ocho de la tarde y me levanto un poco antes de las cinco bueno igual un pelín más pero a las cinco estoy en mi escritorio trabajando hasta las once trabajo despacio conculca reescribiendo y otra vez hasta contar las cosas como quiera encontrarlas

Voz 28 21:13 cómo empezó todo cómo llegó el niño nacido Nantes a convertirse en un autor reconocido en toda la ruta

Voz 14 21:20 que que teniendo como algún objetivo sino como un modo de vida empecé escribir cuando tenía doce años

Voz 21 21:28 ya hemos llegado por favor señor serán usted primero muchas gracias escribía poesía no puedo decir que fui particularmente atrapado por la acción pero en la época en la que mira muchacho me encantaba ver cómo trabajaban las máquinas uno y ciento tanto crecer en mirar cómo trabaja la máquina de por de una locomotora como en contemplaron cuadro pintado por Rafael

Voz 24 21:57 podemos decir que su primera gran obra fue cinco semanas el globo cómo se le ocurrió que el entonces algún estudio científico hubo en el cual basarse en ninguno de hecho subir el globo aquí en Amiens muchos años después de la publicación de la novela

Voz 21 22:14 vamos a pasar al salón

Voz 24 22:18 puedo decirle que nunca he estudiado Ciencias que gracias a mi hábito de leer he podido adquirir conocimientos que me han sido gótica eso siempre sirve gran lector muchas publicaciones boletines de las sociedades científicas de apunta que la geografía es mi gran pasión tema de estudio

Voz 29 22:38 resulta increíble señor verle quiere algo debe ser con un poco de agua estará bien gracias

Voz 24 22:46 perdone que insista pero como ha podido hacer lo que ha hecho en sus novelas sin estudio científico alguno he tenido la cueva fortunas de venir al mundo en una época donde existen diccionarios de todo tipo por supuesto con mis lecturas ha recopilado una gran cantidad de información y además muchas ideas siempre en mi cabeza más allá de la ciencia mi objetivo ha sido dar una imagen de la tierra no sólo de la tierra sino del universo para escribir del universo ha realizado muchos viajes se considera usted de un navegante me he dedicado a la navegación por puro placer pero siempre con el objetivo de conseguir información para los libros ha sido siempre el placer de debida estima que las luz ahora acompañe la venta hable me enteré nunca más pobre pero América un hombre que no se ha hecho viajar por todo el universo es feliz el comienzo me preguntan a menudo la razón por la que resido en Amiens especialmente yo que era tan parisinos en mis instintos como le he dicho soy de sangre bretona y adoro la calma nunca podría ser más feliz que estando en un claustro una vida tranquila lleno de estudio y trabajo ese es te Leite

Voz 1 24:00 como muy bien me dijo miedito

Voz 24 24:03 Jobs Hessel si hubiera escrito en París hubiera escrito por lo menos diez novelas menos de las que he escrito hasta ahora disfruto de mi vida aquí yo soy un hombre de letras seña osera vivo siguiendo un ideal generando nuevas ideas ir mejorando con entusiasmo mi trabajo tiene Julio Verne algún deseo que todavía no ha podido cumplir tengo una lo que deseo es que las personas reconozcan lo que he hecho lo que he intentado hacer ignora lo dejen pasar por alto yo soy un artista el gran pesar de mi vida ha sido el hecho de que nunca he tenido lugar alguno en la literatura francesa bueno señor Verne habrá que corregir ese entonces lleva sólo se corregirme adscritas si la salud me deja llegaré a las ochenta novelas publicadas creo que eso merece algún reconocimiento

Voz 1594 24:55 el reconocimiento que tanto esperaba llegó con la Legión de Honor la condecoración más importante con

Voz 1880 25:01 en cedida en Francia desde la llegada de Napoleón

Voz 1594 25:04 Julio Verne recibió la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia en mil ochocientos noventa y dos nuestro protagonista moría en Amiens el veinticuatro de marzo de mil novecientos cinco

Voz 1880 25:15 dejándonos en sus novelas el

Voz 1594 25:18 Hort passing por el cosmos imaginas

Voz 1880 25:22 Julio

Verne el explorador del universo ficción han participado Salvador Garrido como Julio Verne Roberto Cuadrado como Jones Hessel Juan Mejías como Alejandro Dumas José Bustos toma Rober Scherer Carlos Hurtado como Frank Six de Bush guión de Carmen Socías con la colaboración en el programa de Juan Ochoa producción Fermín Agustí realización y diseño sonoro Carlos Hurtado

Voz 0772 25:51 Hurtado dirección del episodio

Voz 14 25:54 Carmen Socías este relato es una ficción no obstante está basado en hechos sí pero

Voz 2 25:59 traje reales cualquier parecido con la red

Voz 0772 26:07 plásticos latas siempre como Sean Penn Cronovisor que nos permite conocer detalles de de la vida de de Julio Verne alguno seguramente muy muy desconocidos para el gran público para nuestros oyentes y que nos ayuda como digo a acercarnos un poco a ese perfil biográfico de este protagonista de la historia de la literatura que va más allá lo decíamos al comienzo no no solamente es protagonista de la literatura sino también de la ciencia no pero esos contactos tan tan extraños que

Voz 9 26:35 hubo con con los top cien

Voz 0772 26:37 típicos de la época sí

Voz 8 26:40 verdad es que es Julio Verne yo creo que por eso hablamos de eres seguiremos hablando de él durante generaciones enteras es son de esas personas que pone el dedo en la llaga en lo que interesa a la gente es capaz de hacer una novela divulgativa hijo tuvo muchos problemas para publicar su primera novela la la cinco semanas en globo porque su editor no lo veía comercial luego se demuestra que no sólo comercial sino que tiene la intuición suficiente para adelantarse a lo que va a ocurrir si eso encima es con amenidad con aventuras con todo tipo de triquiñuelas incluso de códigos secretos ahí es donde está la parte también misteriosa de Julio Verne el conocía muy bien los anagramas muchos de esos personajes son juegos de palabra Él tenía muchísimas fichas que por cierto antes de morir

Voz 0772 27:22 pero luego hablaremos en la segunda hora de criptografía pues es muy interesante porque él sabía bien

Voz 8 27:27 harto grafía entonces sus novelas vas más allá es como si tuviera dos otras lecturas había una lectura más juvenil pues te quedabas con la aventura ITA imagínate la isla misteriosa o veinte mil leguas de viaje submarino pero si querías ir más allá y querías dice es el protagonista en a agua a quiénes al capitán Nemo en latín que significa nadie osea que estos una referencia a Poli ya Ulises en la Odisea pues a lo mejor porqué se llama nadie porque quería ocultar su historia entonces ves hay una segunda lectura incluso hay una tercera lectura Si sabemos las implicaciones que tuvo Julio Verne no sólo con lo más granado de la intelectualidad de su época sino con las sociedades secretas de su época

Voz 0772 28:05 bueno como siempre tenemos aquí nuestro teclado preparado con el Cronovisor dispuestos a introducir una fecha con la cual viajar en el tiempo imagino que la época de de Julio Verne cuál es la fecha que esos propósitos Jesús Callejo Cronomap pauta en esta ocasión

Voz 8 28:20 pues una fecha en la que casi nos quedamos sin Julio Verne donde vuelve a nacer que es la del nueve de marzo de mil ochocientos ochenta y seis

Voz 30 28:39 sí

Voz 0772 29:09 acabamos de ser testigos pasando este carromato de dos disparos quiénes el hombre que están el

Voz 32 29:15 bueno Julio Verne Julio Verne está quejándose con razón porque una de las balas le ha impactado ves que haya un joven cerca del encima para colmo ese jóvenes familiar suyo es su sobrino es el hijo de su hermano Pol

Voz 8 29:30 hay una contrariedad porque es verdad que ya había antecedentes de que este chico estaba un poco mal de la cabeza pero nadie podía imaginar este desenlace es está quejando muchísimo hay que tener en cuenta que Julio Verne es diabético y eso le va a complicar un como yo le va a complicar esa herida porque él ha disparado porque hemos sido testigos un poco de de este acontecimiento donde prácticamente nos quedamos sin Julio Verne porque se lo intentan cargar de manos hubieramos privadas de otras cuantas novelas interesantes como el conquistador el castillo de los Cárpatos que todavía hoy ha escrito pues eh estamos hablando de gasto gasto Verne su sobrino ya

Voz 0772 30:08 como ya llevaban tiempo tocado del ala

Voz 8 30:11 el ex funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores pero bueno quería ir a Amiens estamos El en el portal de la casa donde vive Julio Verne en el número dos de la calle Chardy le va a pedir dinero le va a pedir dinero para ir a Inglaterra porque claro la entrado en fin sus veleidades de que quiere recorrer mundo y que el ministro de Asuntos Exteriores le parece poco pero dinero

Voz 0772 30:35 en en este año estamos en mil ochocientos ochenta y seis El nació en mil ochocientos veintiocho tiene casi sesenta años

Voz 8 30:42 tiene cincuenta y ocho años efectivamente es muy claro

Voz 0772 30:44 es un personaje muy conocido las grandes Nobel

Voz 8 30:47 las que todo el mundo conoce ya se han publicado es muy conocido es una persona muy prestigiosa muy reconocida tiene dinero su sobrino gasto lo sabe entonces pues ya está que mejor que pedir dinero admitió su tío no saluda que no se le ocurre otra cosa que sacar un revólver y disparar dos veces una logra esquivar el tiro pero en otro se aloja entre el tobillo en su pie y la consecuencia es fatal porque desde este momento él se va a quedar cojo que va a tener una cojera para toda su vida el setenta y siete años todavía le quedan unos cuantos años iba a tener que disponer de un bastón pero bueno como Julio Verne es verdad que es el el carácter desde ese momento ya empezaba a ser pesimista ahora veremos un poco la de viva que él tiene no de las expectativas de la ciencia de la tecnología que para salvar al mundo y luego se da cuenta de que no todo lo contrario que el ser humano parece que no está preparado para todos estos desarrollos científicos se convierten pesimista sistema para colmo pues en fin se le muere mucha gente cercana que tiene su sobrino le pega un tiro con la idea de matarle pues eso no ayuda mucho para el carácter que tenía Julio Verne pero bueno lo que sí es cierto es que desde ese momento el lo toma con humor dice que se va a aparecer a Irán o a Lord Byron los dos Aranjuez entonces él se queda con esa cojera su sobrino te puedes imaginar dónde va a parar va al manicomio de Luxemburgo a un centro de salud mental Montellano volver a salir de allí

Voz 0772 32:12 Julio Verne como decías ahora esperaba no que el que esos avances de la ciencia con los que él siempre siempre había estado tan tan apegado tan tan de cerca un conocedor perfecto de todos los desarrollos no solamente de medicina de geografía de aeronáutica de la industria naval siempre siempre pues Cao soñaba con que que pudiera ayudar no en la en los aspectos médicos en en un futuro relativamente cercano pero como dices Jesús Callejo con una UTA acabó pues cojo los casi veinte años de vida que que aún le quedan a ese Julio Verne que tenemos delante de nosotros eh malherido si te parece Jesús vamos a escuchar un pequeño corte de de Francisco Climent que él es experto en literatura del siglo XIX literatura de de novelas de aventuras es un fragmento de un programa de una entrevista que hicimos en el programa doscientos noventa y cuatro la gente que nos escucha puede acceder al podcast a través de de la aplicación de la página web de Ser Historia punto com esto es lo que nos cuenta sobre ese apego ese ese amor ese anhelo que tenía Julio Verne sobre la ciencia y cómo influyó sobre todo en su obra literaria

Voz 29 33:23 sí porque él se relacionaba con los cerebros de la época o con los científicos de la época

Voz 0772 33:29 el él siempre decía

Voz 29 33:31 que él no había inventado nada que lo único que había hecho era colocar lo que se estaba en esos momentos digamos en tecnología punta lo aplicaba papel y lo al horno en sus novelas y con sus temas pero que no cuando él describió de submarino existía el submarino todo muy primitiva por supuesto lo que pasa es que él tuvo la visión de colocarlo en su sitio también porque tenía un suceso tuvo una gran suerte que fue su editor no que le dio la posibilidad de hacer esa gran serie que es los viajes extraordinarios

Voz 0772 34:14 precisamente como decía ahora Paco Climent esa serie viajes extraordinarios Yo La Tengo casi completa de de Bruguera una adicción que están en los años sesenta setenta a que con la que hemos crecido muchos de nosotros esos libros ilustrados con el lomo no aparecían las cuatro caritas de los personajes libros muy muy entrañables que fue precisamente en este editor que aparece mencionado en la en la crono ficción quién Le le encargó esos viajes extraordinarios no que es quizá la la base del éxito el el campo de de desarrollo en definitiva de las inquietudes que tenía Julio Verne no el mejor tubo de escape eh para toda esa he vorágine intelectual que tenía en la cabeza este hombre

Voz 8 34:57 mental el encuentro de de este editor con Julio Verne fundamental sabe que hubo dos personas claves en su periplo parisino cuando él todavía es un jovencillo que va allí luego te contaré poco la alguna anécdota que que tuvo con Alejandro Dumas padre y Alejandro Dumas es el que les pone en contacto con pues entonces estaba escribía no no novelas el escribía Teatro y cositas así de de poca monta pero bueno hacia sus juegos literarios y quería hacer algo más importante pues Alejandro Dumas a ver a mi editor además un editor que ya había editado a Víctor Hugo ya los grandes escritores franceses y el hombre pues es es dicen intentarlo ya tenía el manuscrito de cinco semanas en globo y a ver qué pasa no efectivamente en mil ochocientos sesenta y tres es cuánto tiene esa primera cita con su tocayo porque ahora Pierre Julio ejercer ahí en esa entrevista no acaba muy bien las cosas porque entrega el manuscrito Hessel le dice déjame unos días para leerlo ve que la obra es infumable pero lo dice bueno pero retó casi la reescribe es entera reescribe a lo mejor tiene un tirón hace el primer contrato se sabe que hace a éxtasis contratos a lo largo del tiempo que tuvo o un interesante negocio comercial por parte de ambas partes pero el principio en Navidad duro por nadie no pero cuando se publica el contrato aparece que son quinientos francos lo que va a recibir exclusivamente veinte céntimos por obra vendida a que más o menos el que de un ocho por ciento para que te hagas una idea Nacho ahora como ahora lo hemos cambiado mucho funciona la obra IV que funciona la obra dos años después es cuando las otro contrato ya no estaba hablando de quinientos Franco ya estamos hablando de tres mil francos estamos dando un porcentaje mayor y así poco a poco hasta que esa ese periodo dura lo que dura la vida de ejercer porque Julio Verne dura muchísimo más hasta mil novecientos cinco pero va incrementando su contrato y se concreta en que tiene que firmar contratos de la duración sea por veinte años la entrega de dos o tres obras al año siempre con un condicionante tienen que tratar sobre la la aventura geográficas los nuevos territorios que se estaba descubriendo fíjate estamos hablando del siglo XIX donde en África estaba descubriendo muchísimas cosas entre ellos estaba buscando Las fuentes del Nilo se estaba abriendo nuevas vías de transporte para los había abierto el canal de Suez había abierto el tren por ejemplo de Bombay Calcuta de ahí surge toda la historia de la vuelta al mundo en ochenta días entonces la cuenta no es que tuviera siempre un elemento científico eso a Julio Verne encantaba a Hessel también encantó notificados en los contratos hasta el punto de que se convirtió en él el autor mejor pagado y hoy por hoy en el autor el segundo mejor traducido de todos el que más la traducido después de Agatha Christie otros dicen que de Karl Marx varía según tome la encuesta no pero todo caso sería el segundo más traducido que le va a decir que Alejandro Dumas que es el que le presenta a este editor y ahí luego pues toda la a toda la élite intelectual de Francia que le voy a decir que al final iba a vender más que el propio Alejandro Dumas que por entonces era un auténtico Dios

Voz 0772 38:01 sí un auténtico Dios Llum pionero en muchas de esas novelas de aventuras que intentaba emular Julio Verne no solamente mulás sino que superó la verdad es que la esta figura de la de la literatura francesa de la literatura universal de del siglo XIX Julio Verne se ha convertido lo decíamos al principio en un referente no solamente de las novelas de aventuras sino también de la divulgación científica porque de alguna forma muchos de los contenidos de sus libros luego se han convertido en en hechos reales no hablamos de de ese viaje a la Luna quizás lo más conocido no también pero el las veinte mil leguas de viaje Marino con con el submarino

Voz 8 38:38 el Tau tilos que fíjate que se mueve por energía eléctrica que por entonces era impensable o eso se consolida Veinticinco años después y luego un submarino atómico de la armada estadounidense legal nombre de Nautilus en homenaje este pasa por debajo del Polo Norte cosa es lo que intentó hacer el nada tilos del capitán Nemo os a toda esa previsión adelantamiento en el tiempo sólo está al alcance de los más grandes

Voz 31 39:03 Julio Verne sobretodo es pionero en cuanto al tratamiento de los personajes y en cierto sentido es uno de los grandes divulgadores científicos porque aunque es tu su época era la época de la divulgación científica empezaron a popularizar se libros para para instruir a a la

Voz 8 39:21 población toda aquella población que supiera

Voz 31 39:23 sí porque tampoco era lo lo mayoritario en esa en esa época pero en cualquier caso sí que había una vocación de enseñar El Mundo el conocimiento la ciencia a la mayor gente posible en un espíritu heredado de la Ilustración francesa Julio Verne sí fue algo fue justamente de la mano de Herschel el que fue quien tuvo la idea originalmente generar novelas de aventuras es decir entre entre

Voz 1596 39:49 miento novelas que fuesen amenas y divertidas

Voz 31 39:51 para para la familia que era para lo que estaban concebidas pero que al mismo tiempo instruyeron en principio el proyecto de Getsemaní Verne era generar y cada uno parado por cada viaje extraordinario que fue la serie que empezaron juntos abarcar un área del saber o una zona de

Voz 0772 40:10 vuelve a aparecer el nombre de de Herschel el editor pareja editorial de Julio Verne y sobre todo ese ese tándem de aventura conocimiento científico lo decíamos ahora escuchábamos a a María Santoyo que ella fue comisaria de la exposición de Julio Verne en la Fundación Telefónica hace hace poquitos años que pasó también por por nuestro programa por ser Historia sí y cuál era la causa del conocimiento científico tan preciso porque Julio Verne hilado muy fino es algo que podremos decir bueno el contacto de los científicos los tenían otros intelectuales de la época otros autores no sin embargo nadie se decantó por hacer este tipo de novelas de ciencia ficción para la época

Voz 8 40:55 sí yo soy la consejera no como el pionero de la afición a pesar de que no era el único pero sí he fue el más mediático de todos cuál es la causa hombre yo te puedo dar un poco mi teoría como lector de Julio Verne porque me he leído unas cuantas biografías suyos yo creo que la causa no es porque el fuera un profeta no estaba al lado de ningún Nostradamus no estamos hablando de ningún contactado que tuviera contactos con entidades del más allá como también

Voz 0772 41:19 es de decir que llegaba pues ha puesto a la venta

Voz 8 41:21 la FIA que hace de Julio Verne Juan José Benítez pues apunta esa posibilidad yo creo que no yo entiendo de que tuvo que ser pero era un hombre muy muy documentado estaba muy al día de todo lo que estaba ocurriendo está las innovaciones técnicas y los las aperturas por ejemplo cabía de nuevas vías para acceder con mucha más rapidez a otros continentes a otros países en lo sabía perfectamente y hace sus cábalas y por otra parte es cierto que él se reúne tiene como dos grupos vamos a los seudo secretos que él no era masón hay muchas veces traviesa especulado pasó en el conocía muchos amigos masones pero yo creo que él no era ni Massoni rosacruces casas un poco la teoría de Michel Lamy tiene un libro también precioso lo que que recomiendo a todos los oyentes que es Julio Verne iniciado iniciador donde postulan poco esa posibilidad yo sí creo que él estuvo metido en una sociedad en la sociedad Angélica en la sociedad de la niebla pero no era tanto esotérica masónica oscura ir buscando fines ocultos no no es sencillamente era o puede intelectuales que se reunían que debatían sobre un libro clásico y muy simbólico que era el sueño de policía de Efrén es un libro que se publica en Venecia en mil cuatrocientos noventa y nueve y que luego da pie a muchas cosas entre ellos por ejemplo al desarrollo de los jardines de Versalles o al debo marzo por ejemplo en Italia junto al de Aranjuez en España por qué porque tienen un carácter simbólico esotérico de REC de te acuerdas cuando hablamos de los laberintos pues un poco en esta línea nación privilegiada que es intercambian cuatro tú estás tomando tus café es en fin tus bebidas espirituosas pues evidentemente son el Le incrementó mucho su pasión por saber más y sobretodo por saber más de la ciencia no tanto del del arte de la literatura sino de la ciencia si con jugamos todo eso con una intuición prodigiosa que tú Julio Verne pues es lo que hace que obras como la máquina de vapor imagine la primera autor o el tanque de guerra o que en los quinientos millones de la Begum otra ahora muy poco conocida se hable de los satélites artificiales del cañón de largo alcance de los gobiernos totalitarios o de las armas de destrucción masiva en este tipo de elementos por no citar las más clásicas que son las que al principio pues hombre como podía a ver todo ese tipo de cosas por ejemplo en esa obra en París en el siglo XX que no será quiso publicar pero es una obra que practicamente escriba a la vez que cinco semanas en globo además engloba a la pública parece el siglo XX no es ahora publica porque le considera que es demasiado fantasiosa y habla del PAN Telégrafos decir nuestro FAS ya hay dice pero me pasaba solo cree nadie esto no te lo voy a publicar en la vida allí efectivamente no se lo público en la vida se publicó en mil novecientos noventa y cuatro imagínate donde ya estaban todos criando malvas las bueno esa intuición que tuvo Julio Verne incluso en una obra poco conocida que es la jornada de un periodista americano en el año dos mil ochocientos ochenta y nueve donde ver te dibuja un punto de transporte revolucionarios que incluso van a mil quinientos kilómetros por hora pero por por debajo o no del del mar a esos tubos que que que analizarían por ejemplo dos continentes eso que ahora no se ha hecho pero Llanos impensable ya es posible dónde saca esta intuición evidentemente en una mente creativa en un genio que está muy documentado y que se codea con lo más granado de la ciencia de la literatura y sobretodo de esas y además Ademar las sociedades pseudo secretas donde se inspiraban mutuamente para que se desarrollará en determinados proyectos en algunos casos como prototipos como inventos en otros casos como ideas literarias

Voz 0772 44:40 hay uno de los inventos de bueno que realidades de finales del siglo XVIII pero que tuvo mucho predicamento en el siglo XIX que eran los viajes en globo el dedicó la novela que mencionamos ahora cinco semanas en en globo no a todos tenemos en la mente yo cuando era niño también la serie de televisión de Willy Fog basada en la novela la vuelta al mundo en ochenta días la la película de los años cincuenta sesenta también cuya cartelera aparecía Phileas Fogg y con Suu sirviente en un globo y sin embargo en la novela la vuelta al mundo en ochenta días falta el globo no aparece por ninguna por ninguna parte que es una de esas leyendas urbanas que ha queda

Voz 34 45:21 hace poco ahí en el en el

Voz 0772 45:24 ideario colectivo no o cuando se habla de la vuelta al mundo en ochenta días se piensa en en ese viaje en globo que no aparece que no no aparece yo recuerdo cuando la leí siendo niño digo bueno pues el globo severa en el capítulo siguiente pues no sé qué pues no y así hasta el final me me di cuenta de que también la obra de Julio Verne y luego SA

Voz 10 45:42 se ha remozado no apoyen no para para

Voz 0772 45:44 acercarla quizá a otros contenidos eh vamos a escuchar un fragmento de un documental de Discovery Max hablando precisamente de la de la FIA cura de Verne donde se habla en uno de los temas más conocidos no ese llegada a la luna esa novela El viaje a la Luna donde se habla de una serie de anticipación es que son realmente sorprendentes como alguien en el siglo XIX se pudo acercar tanto a lo que sucedió en la década de mil novecientos sesenta con ese primer viaje a la a la luna vamos a escucharlo

Voz 2 46:18 el club lanza una cápsula con tres

Voz 35 46:20 astronautas en su interior hasta el espacio exterior una visión destinada a hacerse realidad más de un siglo después su profecía cobró vida con el Apolo doce

Voz 36 46:38 cuando lees de la Tierra la Luna de Julio Verne da hasta escalofríos es aterrador con un margen de error del diez por ciento acertó en todo acertó con el tamaño de la cápsula dijo que tardaríamos tres días en llegar a la Luna en fin como lo hizo

Voz 34 46:56 yo en el clavo no sólo desde donde se lanzaría con un margen de error de ochenta kilómetros sino que dijo que serían americanos que la plataforma de lanzamiento estaría en el sur de Florida acertó con la razón la razón orbital e hizo que aterrizaran en el océano y lo rescataran en el mar

Voz 0772 47:15 España los pasajeros experimentar

Voz 34 47:18 la ingravidez algo que sólo se empezaba a sospechar plantar a tres hombres con sus sombreros de copa y sus patillas flotando dentro de una cabina de una nave o con un bocado de terciopelo y librerías es el ejemplo paradigmático de la combinación de Julio Verne del siglo XIX y el XX

Voz 0772 47:47 escuchando este fragmento como decía documental de Discovery Max recordaba a un poco no la catástrofe del Titanic del año mil novecientos doce esa novela de Morgan Robertson en donde escrita años antes en donde describe la misma circunstancia la misma situación otro adelantado un poco no su época aunque sólo tiene esa novela de éxito es abajo

Voz 8 48:11 el club luego escribió otra basado en se adelantaba la bomba atómica pero bueno es menos conocida que esta de hecho fíjate que esta se titula Azul Putic cuando se reedita una vez que ocurre la catástrofe del Titanic el le obligan a a poner otro título ya pone Titán porque realmente el barco se va vaticano que coincidió están eso sea el lugar de Titanic quitarnos una cosa sorprendente lo de siempre se ha especulado incluso muere de una forma muy triste no hay abandona todo en un hotel poco como le pasó a Tesla Delcy Se decía que tenía como sueños proféticas tenía incluso algunos hablan de viajes astrales que bueno de alguna forma se adelantaba en el tiempo como si hubiera una grieta espacio temporal en el caso de de este corte hemos escuchado de la Tierra la Luna todavía es más espectacular porque aparte de lo que hemos oido es que también describe por ejemplo la falta de gravedad que tenemos astronautas cuando salen al espacio exterior

Voz 0772 48:58 no demonios podías haber eso pues pero poco moderno