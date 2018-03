H.T.R. (High Intensity Training)

Voz 0057 00:00 aquí la cosa es queréis falso inicio o queréis que empecemos ya directamente

Voz 1 00:04 no es fácil a la gente

Voz 0057 00:06 vale pues entonces entonces ahora empezará a Alfonso inicio esto era como un Pre Fall significa esto era un un apetito no se tiene otro nombre en la preparación de un falso inexacto la previa entonces falso inicio paramos dos segundos dos segundo esta gentileza

Voz 2 00:22 pero luego ya eh

Voz 0057 00:25 qué tal es que

Voz 2 00:28 oye que hoy estrenamos salas este tenemos sala estamos en en el teatro Lara donde vamos a estar residentes Resident durante varias semanas nosotros estrenamos

Voz 0057 00:38 esto tiene más años que la raja el culo también es verdad gracias por este matiz

Voz 2 00:44 esa es Lola membrillo me encara

Voz 0057 00:46 se daría una extremidad pues cumbia hombro no Berto Romero Menbrilla tu día tiene su nombre como antiguo como como se decanta ahora antiguas Berto Romero Buenafuente futurista cambio lo escucha pan no pero a ver si me entiendes a Berto Romero eso es como de torero de finales de siglo de errancia o rancia antigua pero guay como gitana chula a mi me gustan claro los apellidos de mis abuelos Romero Hernández San Martín Muñoz Zamora Zamora hay dramaturgo no se hacía novelistas lo dirán pero para él era una mujer pero bueno

Voz 2 01:36 la años como dices que es llamada Muñoz Zamora María Muñoz Zamora seguro que conoció Lola Ibex seguro era a la que en esta sala tan arregla edite con un público maravilloso vamos a hacer el programa gustaba subrayarlo si te parece bien pero luego ahora ya sí que venderá el inicio de verdad sabes

Voz 0057 01:56 vamos a dos segundos de vamos

Voz 3 02:00 venga

Voz 7 02:29 mira te digo una cosa gracias gracias querido público

Voz 0458 02:32 estamos en la SER bienvenidos al nadie sabe nada no sé si programa va está bien o no pero solo por la temperatura calentito que estamos aquí con el frío que está haciendo afuera como si no quieres hacer nada Menbrilla aquí de puta madre vamos cediendo café ETA como está vamos eso sí Fantastic pero no vamos a intentar hacer un programa de de improvisar

Voz 0057 02:52 León verdad al a una conocida cadena de cafés que es muy complicado mi y entonces entonces está Alba que digo yo creo que no me dice que es el toda la habitual el Tall el Toll Íñigo el que dice el todo el tamaño

Voz 1 03:18 ha vuelto a El Toll hay hay el Toll Klein

Voz 0057 03:29 el tolera al tamaño entonces yo le he dicho el has puesto el más fuerte sordo que yo no he dicho nada eh a los compañeros de técnica que hasta esta perfecto técnica de Aguirre y entonces yo siempre pido al pequeño esto es pequeño anda cierto es el pequeño esto que te lo dé un trago inocua

Voz 7 03:49 en una semana esto es el pequeño sí

Voz 0057 03:53 el Grande es un café con leche en el en el que te puedes eh ungir ahí te después lavar los pies de verdad qué pasa con esto tamaños americanos esos agua no Jean han han trasladado los tamaños americano pero café cuenta así con expreso del paro total que me ponen las pupilas dilatadas no esto como ketamina ya en temas puesta aquí Alberto y eso me bonito cómo te llamas Alberto Alberto el Abierto Toll y entonces voy al otro lado entonces me lo dan me lo dan así como estaba caliente iba a salir a la calle Le quería pedir esto que es la funda así

Voz 2 04:36 sí eso eso fue claro pero el mundo es bueno español que lo dice que puso un cartón cinco pues no lógico apunta claro pues pues

Voz 0057 04:46 eh

Voz 8 04:47 Ile le iba a pedir uno no

Voz 9 04:49 entonces mantener la inseguridad como Le pido esto porque fiel Camaño estoy cómo se a llamar esto aún empiezo dame un eh para cuando hace calor el vaso a acoger señalando ahí con el de una de esas decidió como lo llamáis a esto dice a cada uno

Voz 1 05:12 no ha entrado y todavía claro que era una manga o

Voz 0057 05:15 la la de un cartón o sea para el vaso estamos hablando de esto pero esto que me parece muchos más sofisticado que merece mucho más su nombre que un vaso

Voz 1 05:31 pues

Voz 2 05:31 si no estoy yo contento con esta doble moral amigas de estar vaquilla ya ya ya con esta denuncia porque este es un programa de de no lo he notado

Voz 0458 05:39 al nadie sabe nada basado en parte

Voz 2 05:42 principio en las cosas que mandáis pero bueno a yo que sé hay días que no sacamos nada vamos a intentar hacerlo no sientes siempre

Voz 0057 05:50 la necesidad ya bueno como la gente lo más

Voz 2 05:52 nadie podrá escapar educación la gente

Voz 0057 05:55 el toro que gratis si era verdad

Voz 0458 05:57 eh si cobraran por cada pregunta que sale pues ya averiar pero vamos a la urna tiritando un puñado eh a veces me Toy Story y me encargaba el gancho

Voz 0057 06:22 los muñequito que de verdad

Voz 0458 06:26 bueno mira yo si quieres me voy a rota

Voz 2 06:28 a la cariz con Jesús llama Esquire mucha gente llama Jesús eh no digo piénsalo bueno

Voz 0458 06:38 parados lo que estoy haciendo bueno Jesús Jesús tantas parte vamos

Voz 2 06:43 padre no bueno de mi pueblo se llama rota y el de mis primos el ROM pido

Voz 0057 06:51 qué pasa en mi familia

Voz 0458 06:55 una familia pues todos tullidos que no dice una familia dos ortografía

Voz 2 07:00 joe me me encantas como reclamo de una familia que una familia dos ortografía lo pregunta así

Voz 0057 07:06 no entiendo el final bueno

Voz 2 07:08 todos ortografía rota irrompible

Voz 0057 07:11 ah vale vale vale sabes que sería bueno vale me esperaba más por el Príncipe ya ya

Voz 0458 07:17 ya

Voz 0057 07:17 la pregunta venía muy bien y en la final solamente la cosa lingüística a mí lo que me preocuparía es que mi familia viva en lugares que llaman a la segunda y cuidado cuidado cuidado la termodinámica ya había usted esto aquí si no te gusta nada hoy no les gusta nada mira

Voz 0458 07:34 lleva el cartel de la SER en la en la madre y la pinza no le coge ya era tira el cambio desastre de hombre vengan por favor Nuria te crees centraron poquito no sé qué te pasa claro Ortiz plazo ahí dentro Nuria marco de Barcelona

Voz 0057 08:02 cómo puede ser que ir al gimnasio sea bueno para cuerpos y usamos más el corazón y los músculos no se gastarán antes por lo tanto viviremos menos bueno yo estoy parcialmente de acuerdo contigo y además hay un hay un secreto a voces que no se está hablando y es la gente que se está haciendo daño por hacer deporte sin sin saber gente que de repente un día se despierta con cuarenta y pico años se dice en Gavà

Voz 3 08:27 lo que no he hecho hasta ahora si esta semana me voy a poner al día hice muere

Voz 7 08:34 eso lo sale eso no sale eso no sale

Voz 9 08:37 no estoy de broma he hablado con médico y me han dicho eso está pasando gente que de repente venga a correr a correr a correr y a la semana están ya están ya en el cajón fue está pasando

Voz 2 08:48 porque perdona la gente también es muy así sobre todo aquí en España que son muy listos lo sabemos todo tú vas angina se te dice no ya antes de empezar a este las pruebas físicas

Voz 0458 08:57 pues la gente sí sí ya ya me la voy

Voz 2 08:59 hace mucha gente lo estoy como una rosa veo de sí

Voz 0057 09:02 a los pétalos también

Voz 2 09:05 entonces claro claro me tiene a ahí a todo a todo trapo

Voz 0057 09:07 aquí hay gente que La Palma

Voz 2 09:10 están saliendo sistemas de estos de entrenamiento la gente está muy loca

Voz 0057 09:13 yo no sé si eso que es como ir muy a saco

Voz 2 09:15 claro claro claro claro pagas mucho dinero viene un tío con micrófono de Madonna aquí venga de Los Angeles en quince minutos es que Assange este método a Peces Barba

Voz 0057 09:28 bueno pues esto viene de Los Ángeles será como un amuleto esto te ayudará tú tú tú tú entrenas te con un tío que era como un tío

Voz 2 09:40 no estaba tan chiflado saludó pero venía sí sí recuerdo que vestía un poco para militar en los metros veinte también pelos un poco corta cepillo cuando estaba contento te de Donostia sobre te digo eso nunca lo había enfadado porque no era tan grande tan desproporcionado que dio algunos datos Andreu esa mano de vivir pasaba un como una puerta de un banco sabes

Voz 0057 10:04 sí lo te puedes enfadar como un gorila no gorila claro pero

Voz 2 10:08 pues para que vas con el gorila no cabemos muy veintiuno veintidós y éste me contó que que bueno cara ya la gente chiflado y hay un hay unas tendencias un bueno un fallón en el mundo

Voz 0057 10:18 el delfín no es si si hay una que es ponen a los

Voz 2 10:23 la que participan esa clase en semicírculo viene un tío común

Voz 0057 10:27 mala hostia una galleta una galleta no

Voz 8 10:31 a ir

Voz 1978 10:34 no hay nada y entonces les dice chicos esto aquí lo que el de riesgo de rehizo Javi de que si yo no yo no marranos no lo pilla semicírculo galleta no yo trabajo como un subtexto muy cerdo pero tiene no no llega a salir a la superficie no se llega si no lo así

Voz 0057 10:51 uy lo que he trabajado contigo hombre pues

Voz 1978 10:54 que llega lo que llega es mainstream claro pero lo que subyace eso es muy muy guarro claro claro y tuvo a veces es que no me quiero enterar lanzó como sí

Voz 0057 11:04 mensajes subliminales

Voz 2 11:06 tiene no ya pues nada que eso que es entonces viene el tío les pagan una fortuna esto viene EEUU que están todos más chulos que aquí les dice chicos olvidaros de esas cosas es larga hasta aquí lo que se diez y seis minutos en treinta segundos ustedes

Voz 0458 11:21 el Madrid el puto corazón venga no recuerdo los horarios los tiempos pero muy claro que la gente se deja la vida

Voz 0057 11:31 allí pagan seis mil dólares Si él

Voz 2 11:34 tío seguro que alguien que va

Voz 0057 11:36 todo eso no conoces así como hacer ejercicio

Voz 2 11:40 gente normal muy poco pero muy a saco

Voz 0057 11:43 yo no sé como le llaman a su carrera como lo llama

Voz 3 11:46 sí

Voz 0458 11:48 ya ya ya ya qué bien me hoy vamos a aprender en la radio La Ser poquito de nuevas técnicas de fines como te llama

Voz 2 11:57 en eso Training High entonces en HTC hay sí sí sí sí

Voz 12 12:08 Chevy Chase aquí

Voz 7 12:15 y rápido

Voz 11 12:19 has escuchado estos programas sabíamos que tenía un problema con el inglés no pero el lenguaje no

Voz 7 12:33 Íñigo Íñigo viene a tope

Voz 11 12:35 la última ha puesto de carteras en las redes yo ya gracias

Voz 0458 12:47 es como el código de las banderas no cuando has conquistado la plaza de alguien y hizo su bandera al revés eso es que al traslado a la SER

Voz 0057 12:54 la pone res son catalanes nada nada

Voz 0458 12:57 claro claro claro pues esto

Voz 0057 12:59 High del G20 H R es que cuando te pones a hacer ejercicio y hay un momento que dices Si hago un poco más

Voz 1978 13:11 me caigo al suelo muerto pues es

Voz 0057 13:14 en ese momento ya que es ponerte

Voz 1978 13:16 saco Ike estar ahí para Bermejo otra venir

Voz 2 13:20 sí yo te digo otra resultó ser Santísimo sí pero

Voz 0458 13:23 esta reflexión estáis la era efectivamente

Voz 2 13:26 de como decimos a veces de Lancia no todo rápido todo concentrado la sociedad Nespresso como alguien ha denominado no quiere un café lo quiero ya no quiero ponerme IMI me molesta que se tenga que calentar la máquina porque estamos con el ansia de títulos dice coño pues habrá que calentar la llave esos quince segundos joder

Voz 0057 13:43 se estrena espectáculos veinte de diciembre y el día del estreno a la salida me dijo una chica ver cuando estén las otro que me gusta

Voz 2 13:50 pero ese sí lo estrena hoy eso ya está en la genética de la sociedad para siempre te digo esto porque tú vas al gimnasio que ya cuesta una vida ir al gimnasio eh pues coño relájate que es un decir ya que estás dentro la dinámica gimnasio pues hace acceso no no estás dentro quiere acelerar procesos por ejemplo en donde yo voy dice mejor que tú vas yo no sé lo que lo que se nota no entonces la risa como de pena no

Voz 0057 14:18 gente

Voz 0458 14:21 a me un poquito sino no ya pisos bueno yo estaba en la cinta de correr en tortura

Voz 0057 14:27 o sea me cuido la siguiente frase estaba en la cinta creo que es una tortura si nadie más lo ves esto no es que me no me gusta pero voy por por salud entonces lo de cuidarse bueno bueno tío

Voz 2 14:38 es que es así yo me cuido no no no haciendo

Voz 0057 14:40 claro porque tú tienes suerte de que tiene que tiene una naturaleza que te dicen sin hacer nada estás bien no estoy bien

Voz 2 14:47 no hago nada y me pongo común trucha no estoy bien yo sí

Voz 0057 14:50 cierra una puerta fuerte de la iré a mí me puede tirar suele ser muy frágil lo que pasa es que me trato con mucho cariño con mucho cuidado nada de esfuerzo siempre nada disgusto a estar sentado ya

Voz 2 15:03 pues oye estaba en la citada lo que te quiero decir de de esa esa ansia ya dentro del propio el esfuerzo todos que haces porque siempre en los gimnasios hay gente que sabe mucho eh que inventaron inventaron ellos los gimnasios de lo claro van allí pues a ver lo que han creado no está el tío qué había o qué haces buenas fuentes de la cinta digo yo no sé si no conversación muy básica y entonces ya cuando me

Voz 0057 15:28 que hay gente que trabaja muy bien muy bien la escuela un café que con un café con tu café

Voz 2 15:34 entonces el tío tuvo eso sí la gente acabáis de que has hecho que has hecho yo pensé igual lo está haciendo una encuesta no sé digo pues yo he hecho aquí veinte minutos que me he dejado la vida a actrices asco y rabia te equivocas yo sudar que me equivoco dice sí hombre habrá salido en nuevas técnicas que si tú haces cuarenta segundos a tope paras diez luego veinte cuarenta veinte en cinco tramos como son cuartos

Voz 0057 16:06 el HTC el HTC

Voz 2 16:09 que yo lleva a ver si lo que te decía antes si yo ya vengo a esto

Voz 0057 16:12 el LHC entonces para qué quiero con

Voz 2 16:14 acelerar más los procesos o sería ya llega a tocar gimnasio Elite estuvieras viendo no

Voz 0057 16:21 pero yo creo que al final el jinete se reducirá a una máquina con electrodos

Voz 2 16:25 Que Alá

Voz 0057 16:27 pero entrar y una descarga como la que dio vida a Frankenstein

Voz 7 16:33 negó haber ella Iñigo que el muy listo que se le ve a la legua sabrá que hay ya

Voz 2 16:37 buenos chalecos no que

Voz 7 16:39 se espera una cuidado que yo si te parece le voy a dejarme

Voz 3 16:43 bueno a Íñigo si un ratito un ratito porque Khelil puntualiza

Voz 0458 16:46 cuando cosas

Voz 3 16:47 que vayan saliendo en el programa bueno si casi nunca voy a nace pues mira tío está dando una impresión y cómo es eso chalecos únicamente tú vas allí te llenan de electrodos que te dicen que te hacen una especie como de programa especial empieza a vibrar todo el cuerpo se porque hay corrientes eléctricas que tu cuerpo si es eso que Ignacio unas no no no no no no

Voz 2 17:11 si te quedas allí un pajarito frito no pero ve que se que la estimulación es como el mismo trabajo que tú puedes hacer pues levantando un pero

Voz 0057 17:20 eso ya soy yo creo que es la gimnasia pasiva que es para gente que no puede no no es es un paso más un paso más chungo y ahí tenemos una digo como un gimnasio pasivo agresivas

Voz 0458 17:30 tenemos un amigo común que joder no digo el nombre porque igual no

Voz 11 17:34 eh

Voz 7 17:36 llega que se ha hecho una foto mientras tenía amigos estaba haciendo una foto Fleet me flipa este domingo oye pero suelto oye

Voz 2 17:53 tenemos un amigo común que se hizo la luz

Voz 7 17:55 Héctor estimulación esta

Voz 8 17:57 y se ha enganchado no

Voz 0057 18:00 eh es que luego te diré quiénes por educación no lo digo porque no no no los autoriza o no pero cuadra cuadra con el tío a ver lo que te iba a decir

Voz 2 18:09 entonces está lleva esto y dice esto como a todos eh bueno pues son sesiones así de estimulación vale vale le hacen una primera dice dame más

Voz 3 18:18 a tope

Voz 2 18:21 de dice hombre ató PES es que si vienen más día siete preparatorias

Voz 0458 18:24 es una obra tío que yo luego igual no puedo pelota le meten a tope a tope cogió en Yuyu irá pero que estuvo ocho años casi se desmaya reanimado un poco y luego lo contaba con casi me quedo digo que gilipollas

Voz 1 18:42 pero pedido porel contigo no no elevaría nunca trabaja ahora ya me dirás quién es ya te lo dije algún día bueno venga nadie sabe nada vamos allá

Voz 13 18:52 tan cara a cara

Voz 11 18:56 te toca compañero compañeros estuve Ewerthon

Voz 0057 19:03 le tocaba tierra quería comprobarlo la última pregunta leído yo pero si no es bueno pues mira si alguien de Vigo Ezequiel no a ver

Voz 3 19:14 no no no

Voz 7 19:16 a la pregunta no vale aquí

Voz 2 19:25 tira tira tira sabía de Bilbao dice porque tenemos miedo a Chupa cabras y no somos cabras

Voz 0458 19:34 que porque ve que que venga perdió gancho para personal ya me preocuparía

Voz 14 19:39 bueno ya las haya Ezequiel de Laredo si el

Voz 2 19:43 papel es lo suficientemente afilado la papiroflexia puede considerarse un deporte de riesgo

Voz 3 19:50 hace años que no me corto con un papel

Voz 0057 19:53 una de las sensaciones más ya ya segundas que hay porque no te lo esperas de papel crees que tienes que

Voz 1978 20:03 de corte no

Voz 2 20:05 pero si se pero es verdad que por cierto

Voz 0057 20:10 sabes que estamos en el teatro Lara en la sala de abajo teatro Lara sea la libre si me envíe estábamos en las a la grande hemos pasado a la sala sótano digamos se y el siguiente paso es bajar a las catacumbas que las hay esta mañana he visto la escalera que baja y hay visitas guiadas me ha informado personal del teatro se gente cualificada de que de que al parecer hay visita guiada que vienen a una persona está diciendo que si con la cabeza y es probable que yo me acerqué hablar con él sabes lo que estoy hablando

Voz 2 20:56 soy porque yo le conozco y voy a ir porque es actor Berto te doy cuatro pistas

Voz 1978 21:00 ha dado muy buen resultado irregularmente lo digo por los voy a hablar con ya verás muy buen resultado yo digo

Voz 3 21:07 ya lo voy a ver a explorar esta persona venga venga si lo lo lo estabas contando muy bien ya se sentía cómo te llamas María veamos Darío o la pregunta de trabajo entonces trabaja en mayo aquí en esta sala y qué hace aquí una obra de teatro de gran fama que se a la peluquería a lo mejor se llama alabar marcaría enterrar

Voz 7 21:29 lo que yo quería decir pasa que lo eh no sé si ya claro yo a veces Mario lo que hago es que para

Voz 9 21:41 sí para para para ir más rápido pues reúno varios concepto en uno

Voz 3 21:46 da igual porque de todas maneras la gente dice la obra de la peluquería nadie dice el título bien no sea que

Voz 0057 21:51 a lo mejor yo

Voz 3 21:59 no sé si de las visitas teatralizadas son teatralizada no sabía si son teatralizadas se acompaña que se llame los absurdos que se lo monta muy bien ya una visita muy guay

Voz 2 22:11 que me comentan ver todo mucha gracia me comentan que creo que uno de los actores de esa compañía está aquí por si quieres tu acabar ya este reportaje directos si queréis vengo más

Voz 0057 22:22 que no se cometan publirreportaje

Voz 7 22:24 no pero no está mal no no no no estamos en teatro Lara que entonces hola qué tal cómo está

Voz 0057 22:31 te llamas Patricia me decía tú formas parte de este grupo de teatro que hacéis visitas teatralizadas aquí donde yo dónde os decía que abajo unas catacumbas ahí

Voz 15 22:38 si hay un pasadizo que no se sabe adónde va porque hoy en día no conduce a ningún sitio está todo tapiado

Voz 0057 22:45 pero me han dicho los rumores que puede que vaya a un convento de una clarisas no

Voz 15 22:51 que había una novicias hay gente de la calle aquí de la calle de enfrente de la calle San Roque pero lo más seguro es que a saber también que a lo mejor

Voz 7 23:08 a lo mejor alguien esa frases como

Voz 0458 23:11 Mariano Rajoy no

Voz 7 23:14 ha comprado de Cataluña seguro es que a saber pero que a lo mejor lo usaba algo

Voz 1978 23:23 el Rey se país por la noche a las novicia y restar ya que hay es una zona

Voz 15 23:30 a que con doce de la zona de camerinos a la zona noble que hay una zona noble preciosa en el teatro que me está contando aquí a nosotros esa es que ahí sólo a la realeza iba secretamente ICO era para ver si alguien si don Cándido Lara que es el que fundó el Teatro

Voz 0458 23:48 si alguien de la realeza visita alguna

Voz 15 23:51 esto mucho

Voz 2 23:53 las hacia un placer a llegar

Voz 0458 23:56 bueno pues ya lo sabéis si queréis visitar aquí están efectivamente los compañeros de mar y marcar lo lo digo bien y enterrar es enterrar Peluquería Peluquería los de la llamada hay un día que se junta todo sale de hacer la permanente bueno esto es esto es una cosa ante y además muy buenas muy buenas

Voz 2 24:14 compañeros haciendo visitas guiadas hacemos una paz

Voz 0458 24:17 los hay luego haremos al nadie de radio mal dinerito vamos poquito a la a la Pantoja claro claro hacer aquí es que esta mesa yo a los regalan esto hay que comprarlo pero la ropas

Voz 4 24:33 nadie sabe nada y estamos aquí para confirmarlo en la Cadena Ser

Voz 11 24:45 o para confirmarlo

Voz 14 24:49 disfrutarlo esto es esto es la radio Berto tenemos aquí un reto encima de la mesa sí sí que es algo que alguien lanzó por la vía

Voz 2 24:57 Twitter y me parecen bastante interesante yo creo que te también no

Voz 0057 25:01 te lo he llamado a Trus Trus lanza un

Voz 2 25:04 Beto di si decía voy a lanzar un reto de Romero Buenafuente tal para el nadie que Berto coja una pregunta la responde sin leerla en voz alta y Andreu adivinen la pregunta o al revés creo que está un poco mal expresado pero cómo estás

Voz 0057 25:21 eso podría leerla en voz baja

Voz 2 25:23 es que tú responda salgo yo lo interprete la pregunta original ya que ves incluso puede jugar el público aquí pero

Voz 0057 25:31 gente sin

Voz 2 25:33 a ver por dónde yo me leo la pregunta para mí si responda vale ahora lo compartimos con todos las me parece bien sí sí sí venga a eh está leyendo la pregunta en voz baja estampados aquí en este no le ha gustado pues no le gustaba por lo que se puede es decir la persona a la que responde aunque no se pregunta

Voz 1 25:57 dumper espérate un poquito sí la pregunta que

Voz 2 26:01 es que yo quiero que esto quede bien estás ahí callado como puta sabes

Voz 7 26:06 los los que no perdón perdón

Voz 0458 26:10 no es que esto estás ahí hice en mi pueblo en Reus en Tarragona

Voz 2 26:14 he notado lo que ya no todo aquí en Madrid cuando lo digo que es que la traducción es agresiva

Voz 0458 26:20 en Reus dicen

Voz 2 26:22 como una computa común puta que ellos

Voz 0057 26:25 en catalana de televisión que he traducido queda raro si has sacado como imputa

Voz 3 26:32 hola como punta cariñoso e que no te gusta ninguna vaya hombre Paul reto que hacemos y les gusta ninguna

Voz 0057 26:41 pues que que ver con la con la venga va Mercè desde Murcia vale venga

Voz 2 26:50 pone caras y raramente muy diciendo no me gustó mucho

Voz 0057 26:53 verdad que voy a pensar la respuesta es sí piensa

Voz 2 26:55 la SER radio sabes digo pues igual pues yo creo que es un una perdona un dilo lo va genérico que puedas para que el juego entre a qué te parece si lo digo primero y luego opinamos

Voz 7 27:13 antes de contestar a ver si lo he hecho bien a lo mejor agonía

Voz 11 27:15 bien sin que tú dices tú dices Rocco

Voz 2 27:19 la gente de que son tomates

Voz 1978 27:24 me entiendes tú crees que alguien os ya llevamos cinco años saber si alguien ha enviado una pregunta del tipo de qué color es un

Voz 0458 27:31 tomate no no ha pasado eso pero era una manera de reducir me entiendes yo sí lo entiendo es cierto futuro en ventas juegos que soy yo que lo llevo ya ya este con más conocimientos de eso

Voz 0057 27:44 vale este juego no es fácil luego te tocará a ti verás que no hacer nada eh bases llama era en cuestión no se puso el nombre de avión a Cuba como le llame no no no sino me ves Rivers cuestión sino hemos jugado todavía pero pero en el mail donde hablamos de esto yo dije No me parece muy bien venga hoy Mercedes bastión la respuesta es para dar a la familia para dar a los padres un plus de interés en esa mañana para que tengan algo que hacer también es que la respetando buena eh la respuesta no es bueno he jodido eh pero voy a sacrificar comicidad para jugar al juego vale de acuerdo

Voz 1978 28:29 para que los padres tengan un un para que los padres también tengan Un juguete

Voz 10 28:35 jo

Voz 7 28:40 ahora ha sido Cascais

Voz 0458 28:43 pues Tita si timorata

Voz 16 28:48 bueno no

Voz 3 28:49 se ha qué pregunta creéis que pueda responder las desde la respuesta es para que los padres también disfruten de un juguete pero yo no no porque me dirás que como la de tomate entonces no diré nada yo no se ha dado cuenta de te jugo ya

Voz 11 29:08 que no me juzga sin hacer nada más hace cinco años nada eh

Voz 3 29:13 que lo diga la gente alguien está pensando este haber alguien tiene alguna propuesta España no es muy jodido no os quiero

Voz 0458 29:20 estáis todos ahora flipado a base de cafés

Voz 11 29:24 sí

Voz 0057 29:25 dime montarlo regalos de niños mira mira y yo creo que casi tú cada cual querías decir duda Andreo para que se inventó para para

Voz 7 29:50 todo lenguaje acaba de señalar André hoy ha dicho vez lo de lengua

Voz 0057 29:54 sí

Voz 7 29:55 yo lo tengo claro no tengo claro va a algo de

Voz 2 29:59 la Bella ya el día era pues por qué no

Voz 0057 30:01 los fabricantes enganchan con miles de sujeciones imposible los juguetes a las cajas

Voz 7 30:05 eh era muy feliz pues ella que no lo siento no me quieres un mal educado

Voz 9 30:11 Zaira que que lleva un pelo maravilloso de varios pero lo he echado todos los tintes todos los tintes que había pero no mezclados que somos mola apósitos mezclas queda común color marrón finísimo hasta muy cerca yo creo que ya ha ganado el premio que no era nada pero bueno

Voz 0057 30:28 para que es que te responda ahora ahora tú ahora yo puedo no van a Trus no avanza un reto muy muy jodido ven grandeur va a leer una pregunta ya verás cómo intentar leer la pregunta de responder mientras alguien está hablando sin parar en

Voz 1 30:48 en tu seguidos verás cómo cuesta un poquito pero yo tengo que hablar porque aquí hay quién es la radio con esta voz que tengo de Trueno

Voz 0458 30:57 pues mira esto es jodido porque son dos entonces ya

Voz 0057 31:01 los escoge una corta corta por la mitad escoge un animal eh

Voz 11 31:09 sí es muy difícil

Voz 1978 31:13 es muy difícil oye pero no hagas una respuesta tipo de qué forma tiene el plátano bien curvada

Voz 0458 31:23 no te estoy escuchando eh vamos a ver la respuesta a Ana Belén González

Voz 17 31:29 de su pregunta es

Voz 0057 31:33 por qué por qué porque hay varias maneras de abril

Voz 2 31:44 es una puerta

Voz 11 31:58 antes

Voz 3 32:01 no a ello

Voz 0458 32:09 es porque alguien levanta la mano porque hay varias

Voz 2 32:11 maneras de abrir una puerta es la respuesta como hacerlo

Voz 0057 32:14 a la pregunta

Voz 2 32:15 Eva adelante porque siempre que por empujar tiramos retirar empujados o casi

Voz 0458 32:22 pero no hay que

Voz 2 32:29 no yo no quiero eh yo te tengo que decir que me da mucha pereza pensada y también cuando estaba en tu posición desde la respuesta pues más obra de tan te lo recomiendo yo no resolver porque hay varias maneras de abrir una puerta era la pregunta no la respuesta es que no parece muy muy parecida a la respuesta de la digo venga por qué tantas tiendas de reparación de zapatos también hacen duplicados de llaves

Voz 7 33:21 por qué puedes abrir la puerta con la llave de la patada hay varias maneras de puerta entrará el ganado creo creo

Voz 0458 33:35 hoy ganamos lo vio claro uno cero

Voz 0057 33:38 me parece muy buena respuesta

Voz 0458 33:41 no sé de verdad me parece un poquito en la Ley Corcuera te acuerdas del visto Corcuera asistió con cara de perro que te que todos los vínculos

Voz 0057 33:50 dos cosas me me parece la respuesta brillante enhorabuena operaciones no entiendo cómo las puede decir

Voz 0458 33:55 la Evans que quemar más o menos porque es que mira fíjate darlo por las cosas sean tonto para otro este juego no sé por qué me recuerda Word

Voz 8 34:08 no quiero entrar ahí no sé yo qué sé

Voz 2 34:12 porque

Voz 0458 34:13 pueden caber otras preguntas pero la que era de verdad era ésta hasta aquí reveses cuestión no lo vamos a jugar mas ya te digo va eh

Voz 18 34:22 hasta aquí de Maqueda

Voz 0057 34:26 no

Voz 11 34:29 vamos a cero

Voz 0057 34:31 ver normal claves Diego desde Bilbao a un DVD que sólo contenga dos horas de mensajes y advertencias contra la piratería de ese dvd bueno esto estalla como antiguo y que no haya nada no esto ya está como antiguo está como descatalogado el DVD está

Voz 2 34:48 está desapareciendo ya entonces llama a la gente lo hace caso sino sabe que ponen cuando dice este bendito de sabes niños debe dices aquí en Santiago de Chile va a venir a lo que veía venir el FBI aquí lo que no puede ir al FBI Achille mano no que se quiere hacer un pueblo español lo más leído ninguno fíjate Santiago de Compostela por ejemplo si son pueblos una ciudad que a la que cambio de Aranda de Duero que en mi pueblo preferido entonces ya Santiago de Compostela de Palencia capital entonces ahí sí que podían y también que has estado con la anterior ateo

Voz 0057 35:22 Amelia das mejoren el Rivers que en el en el regular

Voz 2 35:26 Dolors Oller Sergio Rodríguez igualarse jugador de baloncesto dice pude ver a

Voz 0057 35:32 baloncesto que es baloncesto

Voz 2 35:34 la pude ver aún guiri con mocasines calcetines y camisa meterse en el mar salir echarse bronceadores e irse para el hotel alguien sabe algo de esto Estiarte también

Voz 0458 35:49 el Bloc déjalo correr en hubiera grita que hiciera Rivers cuestión que justifica la respuesta es alguien sabía algo de esto Vega de lo pude ver

Voz 0057 35:59 o es que claro usó un lenguaje así como no no no no no déjalo ya ya ya pues no sabemos nada no sabemos nada interesan además no no ser clase José Luis de Vallecas en Madrid nos dicen y dónde lo vio no

Voz 2 36:15 lo que tenemos que cómo vamos a ir

Voz 0057 36:18 Peris va José Luis de Vallecas aquí en Madrid que si a una tele la llamamos televisor a una radio no le llamamos radio escuchados sería radio emisor no radio radios escuchar radio escucha beber estuve otro sector transistor si te lo has visto

Voz 2 36:35 por donde viene viene de un

Voz 0057 36:37 de de tránsito no de una parte de el de la radios antiguas que eran los tres la historia de nuestro equipo de sonido hace asiente gravemente con la cabeza

Voz 0458 36:50 Nuestro equipo de sonido que graban con un Ipad y un ordenador y una cosa que parece de la NASA Dutra

Voz 0057 36:57 no pero ella ellos Corzine pero yo hacer así como se claro ellos han manipulado transistores cuando eran cuando eran pequeños verdad radios contradictores tenían dentro

Voz 11 37:08 sí

Voz 2 37:10 me gusta porque matizar los temas y quedan claros con creer a ultranza lo sabéis vosotros si miramos vamos a hablar con él vamos a hablar con un técnico de la SER para saber que era un transistor pues autónomo sea más claro Davis David ex técnico del ACS desde hace cuánto tiempo veinticinco años Modric hace veinticinco

Voz 0057 37:29 no había otra transistores todavía eh operativo

Voz 3 37:32 no yo creo que la la denominación de transistor viene de cuando la ratio de válvulas crear unos impresionantes son válvulas

Voz 2 37:40 como un transistor pero diez veces más grande

Voz 9 37:42 o empieza a ver fisura de aquí hasta que es una tres transistor cuando había válvulas que eso válvula como un David que a lo mejor no somos técnicos

Voz 7 37:52 a no me acabase compromisos pero yo lo jefes esto claro perdona

Voz 3 37:57 no es entonces cuando se inventó el transistor supongo que la gente por definición decía un transistor pero en realidad es claro los ordenadores de hoy en día llevan transistores pero John millones en una pastillita o sea que es el transistor se sigue usando

Voz 0057 38:11 pero pero qué es exactamente un transistor perdona eh que si no lo haces resistencia

Voz 2 38:16 es un componente de silicio de Germania una serie de cosas que bueno claro no vienen al caso claro

Voz 0057 38:23 sí sí sí mira David si el primer momento la primera pregunta que te hago tú me sacas componente y silicio yo me marcho con rabo otra

Voz 7 38:31 patas

Voz 9 38:31 porque eso ya a mí me daba una sensación de respuesta un poquito con carga ojo

Voz 3 38:36 no pero el público de aquí con carreras lo entiende a la primera

Voz 0057 38:39 claro claro intelectual y económica

Voz 2 38:50 yo nada que están ahí permitiendo que se oiga estas sandeces que si luego lo pizzas también dices oye pero ahora que hice lo de la radio yo yo llevo también muchos años en esto empecé muy jovencito también

Voz 0057 39:01 hay que trabajar en informativos e ya pero oye

Voz 2 39:04 que yo nunca lo he entendido si yo es cómodos aviones perdona la obviedad yo no yo no lo entiendo

Voz 0057 39:10 bueno pues poner una en tu idioma no

Voz 2 39:14 es una concesión es confesiones confesiones ya que que es una sección confesiones confesiones extremas eh venga confines externos dotadas no

Voz 0057 39:28 es más amable te hemos pillado Ramón no se intentó colar la música de otra sección para una sección no

Voz 11 39:33 no no motivo confesiones extremar más ustedes si esto está muy bien si espera que me Cardo el pelo me dejas hablar a Villa

Voz 0057 39:46 voy a presentar la sección usted que momentito muchas gracias en la Cadena Ser confesiones extremas

Voz 11 39:56 con Berto Romero si no ha como presentador sí sí sí sí pues cámbiese usted

Voz 0057 40:04 usted que viene a viene de invitados radiación poquito tener un problema con el lenguaje que usaba cuenta está Íñigo de acuerdo en la Cadena SER confesiones extremas con Berto Romero su presentador amigo

Voz 7 40:17 cercano pero no creador pero no quería que te lo creado creado por Andreu

Voz 0057 40:25 hoy tenemos con nosotros como invitado al que fue el creador de de la sección o no el presentado el creador creó la sección la dejó en manos de un buen presentador amigos

Voz 17 40:39 sicarios no como dioses eso va

Voz 0057 40:43 el oiga está como yo no no no no no no no no no no no no ya como invitado le hablo deba nuevas no me gusta de la sección cotejo de Si pero yo no puede haber creado excepción pues haber creado el silicio no yo no he visto nunca no escuchó a Pepa Bueno con un invitado

Voz 17 40:59 pues mira a sus presas

Voz 0057 41:03 ya la lista de cosas que te has

Voz 1978 41:06 ya

Voz 0057 41:06 tenemos con nosotros la verdad es que tiene muchas ganas de colaborar a al al que fue creador como ya lo he dicho pero voy a voy a darme mi tiempo es mi sección yo no tengo ninguna prisa nadie me va a decir cuando tiene que pagar el entrevistado a repetir

Voz 0458 41:21 no es que tenga lo mismo no ya digo si es un don Andreu Buenafuente bienvenidos hola buenas tardes cuál es tu cual esto confesión Voice mi confesión este lema es que yo desde que entre en la radio que ha caído algo se ha caído se ha pasado estáis bien

Voz 7 41:43 en mi sección te

Voz 0458 41:49 la interrumpió la sección para hacer otra sección que es la incidencia de extremas

Voz 7 41:57 pero cuando me confieso momentito ya ya llegará

Voz 0458 42:01 estuvo en la radio eso así donde estaba

Voz 7 42:03 si hasta se vale bueno o momento bienvenido sea bienvenido sea

Voz 0458 42:09 cómo se llamaba la sección Ciencia de extrema bienvenidos a incidencias

Voz 7 42:16 ahora

Voz 0458 42:18 no sección presentada una fuente que está pendiente todavía en la otra sección que ha quedado la nevera confesiones extremas las misiones la que esta no está la pues ya vamos un paso adelante te llamas María José María José ocurrido estábamos haciendo La la Sección confesiones extremas y de repente una ruido no ha

Voz 1978 42:42 está interrumpido hemos tenido que iniciar esta esta nueva sección que que ha ocurrido María José buena en la que llevaba el móvil aquí se por el lado del bolsillo

Voz 7 42:55 me da el pasa le tiene cada día a día vibran más verdad yo el presentador como está como está el móvil

Voz 3 43:07 no podemos ahora

Voz 1978 43:10 está bien pero que la banda ella lo tenía roto estaba bien está roto

Voz 7 43:14 todavía hay nervios todavía lo sabemos bien lo que ha ocurrido

Voz 0458 43:19 a ver vamos a verlo por la radio sabes

Voz 9 43:22 bueno está hasta el fondo está para echarlo a una piara eh pero bueno

Voz 7 43:29 gracias María José volvemos hasta que una conexión a la Cadena SER hasta aquí el desesperamos si volvemos de confesiones existe más adelante de Berto

Voz 0057 43:42 hola buenas tardes en confesiones extremas sección que hemos tenido que dejar

Voz 0458 43:46 eh

Voz 0057 43:46 un momento desatendida para atender la actualidad la actualidad de María José

Voz 11 43:50 móvil móvil acordeón como ver pero que sigue en el

Voz 0057 43:56 hemos estado deplorable que estaba cuando empezó el programa Andreo cuál es

Voz 2 43:59 confesión extrema buenas tardes y yo no me acuerdo mucho les debo decir que joder yo que sé disperso guau es que llevamos una mañana información ya ya estaba la cosa muy mal no que yo le quería decir que yo yo cuando yo empecé en la radio muy joven ya ya cuando me contaron lo cómo funcionaba la radio yo no la entendí pero yo pensé eso va a ser vas a ser tú que eres joven y sigue con pocos estudios porque se yo soy de fracaso escolar en persona Hypo bueno pues ya pero luego ya pasaron los años y entender ya que usted yo hablemos por aquí y que salga una honda llama la berciana

Voz 0057 44:37 sí ya mal de él

Voz 2 44:39 los meses esa creo que además no porque encima te dice no hay onda corta onda larga onda media sabes cómo unos pantalones es Slim

Voz 0458 44:50 el chico una vez aquí el intento

Voz 2 44:52 Carme porque yo lo dije porque la onda media se puede escuchar

Voz 0057 44:56 eh a larga distancia y la FM frecuencia

Voz 2 44:59 sí a modulada serán nombres son guapos el no técnico creo que porque la la frecuencia modulada con ser modulada hace como una sol como una sonda sube y baja no chico ya vale pues yo lo entiendo cómo dentro de una casa dentro de una casa eh pueda entrar una Honda en bajar por la antena

Voz 0057 45:26 escucha es el comentario quizá más de era de abuela que te escucho

Voz 7 45:30 con una cosa muy de madre tomos llamas confesiones extrema

Voz 0057 45:36 pero es la típica cosa Hoyo por no entiendo de lo viene web

Voz 2 45:40 pues chico eso de ir pero lo bonito que es decir bueno pues yo voy a dedicarme a esto estuve en esto veinte años no sé cómo va pero como yo hablo tú me oyes pues ya con eso tengo

Voz 0057 45:50 pues me parece bonito y sólo deseo no caer nunca en manos de un médico que piense lo mismo

Voz 7 45:56 exacto exacto

Voz 0458 46:04 cirujano no lo que diga el corazón como lo va a hacer pues no lo sé porque nunca entendí la mierda de verdad yo abro

Voz 1978 46:12 Jürgen un poco y que ya no entiendo es una persona que aquello a pum pum pum pum muy viva toda la vida verdad no

Voz 0057 46:18 de no

Voz 2 46:20 bueno vamos con más cosas o ponemos la canción musical

Voz 1978 46:23 no no no no no no no por qué pasa qué hacemos música que estos pasando en que está en en en el lugar más inaccesible de la zona levantando la mano y eso para mí que es un problema no

Voz 0458 46:34 todo un reto que puedes asumir con música de fondo compañero

Voz 1978 46:38 vamos a e Bay ya sí te da tiempo todo

Voz 0458 46:40 tiene el androide bailando bailando Berto va a bailar y ustedes también en su casa en la SER

Voz 7 47:04 sí sí sí vetos está dejando la vida ante columnas de esta pequeña sala para llegar a la última persona aquel lugar de recibirle le graba con su móvil árabes la amiga es la amiga o no es ella es ella el mía qué lío llevan esto amigos es contactar con el público pero sufrir estoy preparado cuando vuelva a la canción

Voz 19 47:33 en

Voz 0458 47:40 pues sí sí estamos ya en programa que estamos en programas que esta canción que no te gusta que siempre cómo estás allí ha escogido yo hice los Doors les molesta ya no como diga yo pensábamos igual quiere hablar ya no sé cómo

Voz 2 47:53 que era que no me gusta como lleva rondaba te gusta eh

Voz 0458 47:57 bueno ya hace tiempo que no te gusta siempre me dice que no siento nada ya no hacerlo contigo qué quieres hacer bueno en he llegado hasta aquí quiere dónde está

Voz 3 48:07 por mi nueva mejor amiga nueve feb ya que se llama Carolina Carolina

Voz 1978 48:14 eh bueno que yo en patio tu amigas me está grabando eh

Voz 2 48:19 fíjate Carolina que te pregunto ahí no te escucha

Voz 11 48:21 pues yo empiezas a hablar oyes como

Voz 1978 48:25 hombre ojalá hubiera puede venir tú pero llegar hasta aquí entonces yo he estado físico

Voz 2 48:29 pero me gusta que la gente experimente eso no vamos a ver

Voz 1978 48:33 yo empatito un poco con Andreu porque tengo tal confesó exe extremas yo no entiendo el fax

Voz 0057 48:39 claro esto Nena de Adena

Voz 11 48:42 eh

Voz 1978 48:43 claro claro por eso lo han quitado los mensajes llegan un papel aparece no se lo entiendo

Voz 2 48:48 eso lo han quitado ya no se usa porque la gente no lo entendería

Voz 1978 48:51 no era practico

Voz 0057 48:53 no yo no ya está

Voz 7 48:58 pues vaya viaje te has pegado eh amigo

Voz 0057 49:01 estoy pensando no sé si tú sabes que estás en el lugar más inaccesible de la sala se Ike hacer venir uno de los dos presentado en riesgo incluso su salud

Voz 7 49:13 padecí pues yo no entiendo fax y luego un reproche tocar allí era más fácil

Voz 8 49:26 voy a ir Carolina

Voz 0057 49:28 vamos a ir a comer juntos luego pero me parece a mí que gracias de nada nada gracias amigos venga

Voz 20 49:38 volcó

Voz 7 49:40 este es el Nadie sabe nada en la SER novia radiofónico

Voz 0057 49:45 a toda la gente que tiene que moverse qué pasa Alberto Andreo este

Voz 0458 49:53 vaya follón a aguas tenía un follón ahí te Caballero dice que quiere decir algo venga vamos a adelante de describir

Voz 3 49:58 te hace tiempo cómo te llamas Arturo m contestarte nunca es que no miro casi Twitter hay una imagen de vendiendo eh disfraces que quería que dice que se dan cuenta de asado mirarme aquí en persona lo voy a intentar Aguayo no perdió intentar superarse a medida

Voz 0057 50:23 pues sí sí sí han encontrado una foto de de una publicidad donde hay una persona que se parece a mí

Voz 3 50:33 pues nunca me respondiste y me siento muy mal claro

Voz 0057 50:36 la nota responder sentó mal pero estás comprando en directo que yo no tengo nada que decir te parece a ti yo me paseo pisa o algo que no nace gracias ya se complicidad ahogándose

Voz 0458 50:51 eso no está ocurriendo eso

Voz 0057 50:54 yo con mi yo con mis seguidores lo que quiero darle sinceridad yo no te voy a engañar a que tú seas feliz con mentiras yo me enviasen a mí no me no me produce nada ni risas ni complicidad nada qué quieres que te ponga caritas sonrientes estando yo senior no te voy a mentir y en eso vamos a basar nuestra relación a partir de ahí la sinceridad absoluta tú haces Si se parece a mí yo te digo vale en cuenta otro nada no dije bueno y ahora me voy a ir a más vale

Voz 8 51:41 muchas cosas han salido en el programa de hoy ya

Voz 2 51:44 tenemos que terminar compañeros sí porque esta gente querrá también se estira las piernas un poquito que circula la sangre iraquí agradecerles a todos y por favor que sigan escribiendo mandando

Voz 0458 51:54 o lo que como ya

Voz 2 51:55 utilizamos mucho en el programa no hombre pues si hoy no estado más verdad

Voz 0057 51:59 sonido que es que es una expresión que sigo buscando en castellano lo encuentran si oye por cierto también sabe cómo se traduce de Unido caramba es quede unido es una frase en catalán se sirve un poco para todo

Voz 2 52:13 a todo ello sirve para nada también no pero dice tengo

Voz 21 52:15 con pene deben de veinticinco centímetros ya me he dado un golpe en coche

Voz 0057 52:21 me he reventado las dos rodillas

Voz 21 52:24 ya vale para todo es como

Voz 0458 52:29 pues caramba no es que no es lo mismo lo mismo no lo mismo bueno llevamos a hacer una cosa te propongo de la semana que viene empezar el programa desde las catacumbas

Voz 8 52:37 si alguien viene de los que hay hoy que puede ser eh

Voz 11 52:41 eh yo repetiría eh la semana que viene

Voz 2 52:44 sí se puede repetir Si pudiera venir Íñigo otra vez

Voz 1978 52:49 Íñigo veo Carolina lleva es Arturo va que vengan

Voz 11 52:58 me parece así lo haré pero habrá que narra

Voz 0458 53:02 Ari contar eh con palabras lo que nuestros ojos ven algo que parece lo hacemos con mímica aquí en la SER pues igual lo hago ya sabe qué hago cosas raras gracias a todos buenas tardes

