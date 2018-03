SER Aventureros: Un cántabro gana el maratón siberiano del Lago Baikal (17/03/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 4 00:29 en menguado ante esta gente

Voz 1025 00:38 qué tal aventureros buenos días bienvenidos a hacer aventureros a un fin de semana más desde el cuartel general hoy repartidos a lo largo y ancho del Plan E ETA no estaremos hoy con Chema y sus asesinos viajeros porque leemos a estas horas montado en un avión regresando de Guatemala os acordáis que la semana pasada hablábamos con él en Guatemala estaremos con John víspera en algún rincón de Estados Unidos creo que sigue en California que todavía no se ha ido a Florida los daremos otras vueltas más nos daremos una vuelta con Juan Antonio Soto un tipo que se ha ganado una maratón en Siberia a veinticinco grados bajo cero que ya salida corren tiene su mérito porque es algo que nos gusta hacer en el programa periodistas Iberia XXV bajo cero como que hace un poco de fresco para andar con esas historias

Voz 1623 01:24 pero luego lo haremos para que no te gota había ahora sí buenos días cómo estaba viendo días de Ángel Colina todo muy bien digo que tiene en cuenta que decía José Luis Angulo buenos días

Voz 1055 01:36 todas muy bien sin quitarle mérito al invitado que ahora lo vamos a tener tampoco me parece tan potente porque en el pueblo no pararía hasta

Voz 1025 01:44 sí pero pero la pregunta es que necesidad tienen en salir a correr con veinticinco grados bajo cero esa será pues hacerlo vale pero no no es que no pares tiene mérito sino para para que te pone la zapatilla para salir a correr si es que corres en zapatillas que tampoco los en Nueva contra que claro que sí y luego la semana pasada vivíamos unas jornadas de viaje espectaculares que ya hemos tenido alguna vez en en el programa porque Itziar Martínez no estará próxima invitada que como dice Martínez Pantoja lo digo todo completo para que no

Voz 6 02:18 es es es sólo el primero Soler primero

Voz 1025 02:21 porque hay un segundo tiene que ver algo con los espanto cuando te lo preguntados no

Voz 6 02:24 tú no pero me lo pregunta todo el mundo pero no esa esa es la la rama rica de la familia

Voz 1025 02:29 bueno Rick Parry Caja bueno vamos a dejarlo aquí debo saludarle ahora mismo empezamos a hablar de bolsas de plástico y la bueno policía Martínez Janos va contar estas nuevas jornadas Díaz y que son de los grandes viajes que tú José Luis muchas veces nos has hablado bellos Aichi dicho

Voz 1055 02:46 Pablo su su pareja porque hemos tenido muchos años sí la verdad es que

Voz 0089 02:50 este año bueno vamos a tener para que nos cuenten lo que así

Voz 1055 02:52 pues porque la jornada desarrollar la semana pasada pero le vamos a tener también en cuenta las que van a ser porque poquito

Voz 0882 02:57 esta semana Barcelona Bilbao y estoy seguro que el año que viene harán las VII

Voz 1055 03:03 las octavas cuáles son séptimas las séptimas en mal

Voz 1025 03:05 se viajando hoy tan yo me acuerdo que estuviste para las primeras por aquí ya ha llovido Yago paradas no hace seis años seis años la gente sigue viajando igual más o menos se sigue haciendo en el mismo tipo de viaje hay muchos mochilero por el mundo cuando digo mochilero que nos m ya vale muchas el día sienta marginado me refiero a bici Quintero tres de enero

Voz 7 03:30 no

Voz 1025 03:32 seguimos igual lo vemos mejor

Voz 6 03:34 más cada vez se había jamás y cada vez además más conectado con más blogs y webs entonces cada vez se conocen más los viajes que hace la gente

Voz 1025 03:41 pero sin embargo algo que hemos venido constatando del programa y que nosotros personalmente como viajeros lo hemos visto cada vez está según que zonas más complicadas osea que tienes que empezar a mirar por dónde pasa es porque está muy bonito eso no que luego la gente muy maja pero ya hemos coincidido con con aventureros que han pasado por el programa que las han pasado canutas pasando por donde te dicen cielo ya vas a ver no voy no voy

Voz 6 04:07 es que hay que informarse un poquito y si está la cosa un poco complicada para qué meterse en la boca del lobo no pero aquí yo creo que hay otras zonas donde se han abierto hace unos años no se podía viajar a mí amar y ahora sí o con otros destinos que por suerte ahora ya son accesibles sí

Voz 1025 04:23 pero es una pena también porque muchos de nosotros hemos tenido la suerte de viajar por sitios que ahora mismo sabes no se nos ocurriría irnos mañana pero que era un un lugar absolutamente espectacular como viaje

Voz 6 04:36 sí muchas zonas de África que hay ahora pero sí

Voz 1025 04:38 la verdad es entonces

Voz 6 04:41 el mundo hace un poco más pequeño en ese sentido pero también con nuevos lugares a los que ir con lo cual bueno todos lo más sí pero no pero siempre hay un punto de venta

Voz 0181 04:49 evidentemente hay países que desea hay en peligro y ahí que ojo pero luego en el viaje siempre hay una parte de aventura que no que es lo bonito de los viajes no que no sabes lo que te vas a encontrar

Voz 6 05:00 a mí sí eso el lo desconocido no eso es la aventuras parte del viaje

Voz 1055 05:05 además a aclarar nuestros oyentes que estas jornadas ya te lo grande se viajes no son solamente gente que se ha ido quince días un mes sino que hablaba con con y chillar como decir

Voz 1025 05:15 más tonto se va un año es decir

Voz 1055 05:17 grandes viajes en el de viajes en el terreno pero grandes viajes en la extensión Gemma gordo otros años incluso había un tipo que no me acuerdo que llevaba diecisiete años dando la vuelta al mundo

Voz 1025 05:27 me dijo que estaba acostado claro

Voz 1055 05:31 un montón de gente osea que que son como decimos grandes viajes en él

Voz 6 05:33 con la particularidad de estas jornadas es que todo el mundo que viene es gente que ha hecho varios meses o años de de viaje unos en bici otros era uno que iban calla cosas un poco de todo pero siempre que sea largos es ese la particularidades

Voz 1025 05:48 no pero pero pero ha cambiado algo porque la sensación también Don todos los casos eh hay mucha gente que viaja va bien y punto pero quién plantea viaje a largo están cien por ciento vamos a tener un invitado ahora mismo que estaban dentro de estas jornadas en plantea un viaje debida osea para que le da igual que dura un año que dure tres o que dure cinco que que es un viaje para no sé cambiar su planteamiento de de manera de vivir

Voz 6 06:18 hay un poco de todo hay gente que se coge una excedencia de un año en el trabajo y se va a viajar y vuelve vuelve a su trabajo de antes a su casa ya todo y otros en cambio pues se va para cuatro meses de repente ha pasado un año y medio y siguen por ahí dando tumbos hay un poquito de todo pero hay mucho que mucha gente que se basa en billete de vuelta

Voz 1025 06:37 cómo ha cambiado eso de salir a por tabaco y no volver ahora

Voz 0181 06:40 ahora ya te me que tengo sido igual ante el prototipo de viajero por ejemplo desde el principio de hace seis años ahora ha variado mucho el tipo de gente fuera

Voz 6 06:53 no no sigue siendo gente un poco con el mismo espíritu la mayoría es un poco de estilo vamos a llamarlo mochilero porque viajan barato digamos si quieres que un viaje que un viaje dure mucho tiempo necesitas recortar gasto

Voz 0181 07:07 sí pero no me refería por ejemplo a lo que tú decías no lo la gente que por ejemplo coger una excedencia y que igual antes pues no se les ocurrió hace esas cosas que ahora hay el tipo que el Ejecutivo que tiene un trabajo fantástico que dice me quiere hacer un viaje de un año dudoso

Voz 6 07:21 sopas y además es que yo creo que está empezando a pasar más ahora porque eso era una cosa muy clásica en otros países países anglosajones después de la universidad antes de ponerse a trabajar muchas era súper habitual cogerse unos meses o un año para irse a recorrer el mundo también en medio de un trabajo después de unos años trabajando hacer un paréntesis y aquí eso no es hacía aquel que hace un viaje largo muchas veces ERE consideraba que era un vago no quieres trabajar no cuando el viaje también te te aporta otras cosas que te pueden ser muy útiles

Voz 0181 07:54 ya pero la financiación también depende de cada uno no la forma de financiarse su si muchos con ahorros

Voz 6 08:00 que al final si viajas un poco barato pues te cuesta lo mismo un año para que comprar un coche hay gente cada vez más que trabaja en ruta porque cada vez se mostraba Cervantes por Internet y con un ordenador y una conexión Wi Fi puedes trabajar en casi cualquier parte

Voz 1055 08:15 eso es lo que lo que yo siento lo pregunta

Voz 1025 08:18 es más porque tengo la última nota

Voz 1055 08:20 tenemos seis siete años que hemos participado que hemos asistido la Jonás es la forma de contarlo sea hoy en día casi todos son profesionales de contarlo no sé si digo profesionales de vivir

Voz 1623 08:31 no yo yo usted a bordo contigo en la forma ganaba para formada

Voz 1025 08:36 Nos y ahí tenemos Alicia son Nosa ahí tenemos ya pero no Un món

Voz 1055 08:41 donde hay gente que no digo que vivan de eso pero la forma de hacerlo y Love los vidrios Charlize en te quitas el sombrero es decir gente que salió a esos bueno me voy a ver qué pasa hoy en día se han profesionalizado en ese aspecto en la calidad de cómo están cuando vayan a poner tres diapositivas y contando las anécdotas sino hay todo un discurso muy bien elaborado detrás del viaje

Voz 1025 09:00 ahí hay un sector que eso guardó Etxea yo creo que hay algunos que sí como Charlie que es un crack pero por delante ya sólo puesto más fácil por ahora son más pequeñas puede llevar más hacemos menos tres treinta golpes a la cámara y la cámara te lo aguanta todo que antes no

Voz 6 09:17 pero también aquí en la jornada viene mucha gente que no daba una charla en su subida se sube ahí porque no es un orador es un viajero viene a contarlo alguno mejor otros peor pero bueno jugando al es un tipo que cuando habléis con él ya veréis es puro entusiasmo tuvo una bueno tiene una problema genético que decían que le iba a provocar un cáncer de estómago y lo que hicieron fue quitarle el estómago el colon recto la vesícula biliar

Voz 1025 09:45 por si acaso por si acaso

Voz 6 09:48 después de esto de quedarse en su casa dijo pues me voy a vivir a tope se fue de viaje como una bici

Voz 1025 09:53 ya está hoy ha estado un año viajando

Voz 6 09:56 por América Latina si después de eso como les supo a poco yo creo pues se dedica a hacer carreras de montaña

Voz 1025 10:03 ahí estamos ahí está jugando al qué tal estás buenos días bienvenida a Ser aventureros hola muy buenas qué tal voy bien osea que tú en que pasaste por el médico y el médico por si acaso casi te deja sin nada vamos

Voz 8 10:15 sí más valía empezar a es pieza aquí todos me piezas de ahí como es pues un coche viejo que que no mantenerlas sin llegar a mantener dentro el problema habría sido gordo

Voz 1025 10:23 pero osea que entiendo que se tomaron las decisiones correctas en lo que te hicieron no

Voz 8 10:28 totalmente totalmente si tengo una condición genética que en el noventa y nueve coma ocho por ciento de los casos se desarrolló en cancha a un largo tubo digestivo mi abuela y mis tíos fallecieron por ello que mi padre de manera preventiva también lo operaron no lo quitaban tantas piezas pero también lo operaron entonces era como les más vale que te lo quiten de en medio que no tener

Voz 1025 10:47 luego espérate un momento porque entiendo que supondrá una serie de limitaciones no pues a hacer vida normal comer normal todo normal lo o no porque si te han quitado tantas piezas es lo mismo un coche Kong que sin carburador

Voz 9 11:04 sí mí me entiendas sino algo usadas de hecho se ha

Voz 8 11:07 desde excepto el tema alimentación que como como prácticamente como una persona normal lo único que mis dosis de comida son más pequeñas no me puedo poner durante un plato tan grande como una persona normal

Voz 1025 11:17 sí esto es una carrera de la ciudad

Voz 8 11:20 el resto de resto de cosas se da prácticamente como una persona normal sea incluso más que mucha gente porque con el tema del viaje la bicicleta o las carreras de montaña escalada ahí de mal no para quieto ya veo

Voz 1025 11:34 en el momento que te sacan todas esas piensas cuando deciden subirse a la bici ente a Latinoamérica

Voz 8 11:39 fue una consecuencia de la última cirugía a mí no perdonan con diecinueve años es la primera vez que el Colón dio resto y luego la segunda vez fue hace casi seis años ya que me quitaban el estómago con veintisiete años tengo treinta entonces ahora entonces fue como un rebote estuvo a punto de fallos en las cirugías tipos como en rebotes bien más te vale darte cuenta de lo que tiene siempre sobrevivir vivir a tope empecé a correr correr en lo correcto conmigo mismo he corrido con el propio mucha gente y luego pues a través de las carreras de montaña nació hace unos días en bicicleta

Voz 0181 12:09 oye que me fui cuente te voy a preguntar en tu campaña de concienciación a lo largo del viaje que tú cómo te lo organizaba eso cuál de qué forma de qué forma intentaba es que la gente entendiera de lo que tú estabas viviendo lo que intentaba hacer como ellos lo recibía

Voz 8 12:27 pues yo lo que hacía era en cada en cada uno de los países que ido cruzando y juntarme con las asociaciones y fundaciones más importantes de Oncología hay de más de cada país desde Panamá hasta Argentina pasando por Chile Bolivia y demás no me con ellos visitas escuelas hospitales dando charlas motivacionales para para mostrar que si yo era capaz de hacer semejante barbaridad de que no somos capaces cada uno a veces cuesta más saber cuesta menos pero que vale la pena pasar por esos momentos han jodidos pues gracias a ello pues podemos aprender muchas muchas cosas adelante evidentemente es duro pero vale la pena

Voz 1025 13:00 de lo que hablábamos con hiciera ahora tú qué perfil eres de los que trabajas ya ahorra de los que bajas por el camino de los generadas Nepal no que claro te dicen vivo de las rentas como cuál es tu modelo de Jorge salir de Suiza

Voz 1623 13:14 claro es tu modelo Juan

Voz 8 13:18 a ello conseguidos pero estoy como tratando de conseguir convertir esto en mi forma de viaje a través de charlas motivacionales con empresas te lo llaman coaching con temas de derechas motivacionales y demás pues convertirlo en en el modelo que me permite gestionar económicamente padre me moviendo de un lado a otro toma parte pues también con tema de sponsors once actividades deportivas de carreras de montaña debutó distancia hay eventos deportivos diferentes pues a través de sponsors e ir moviendo para poder seguir sobre todo motivando Lage de ahí compartiendo la historia por ejemplo oyes hoy es el lunes el lunes estuve dando una charla en el Instituto de los chavales de los chicos era increíble entonces convertir esto en mi forma de vida

Voz 1055 14:04 oye Juan precisamente después de todo lo que has pasado los años que lleva con esa enfermedad a cuestas considera que tuviste buena o mala suerte de tener esa enfermedad

Voz 8 14:16 yo lo considero un regalo yo lo consideran regalo una oportunidad de reconvertir en mí mismo y de poder llevar un mensaje que hay mucha gente que no sabe cómo a lo mejor reconvertir eso sí mismos entonces como que pues gracias a eso es una putada por supuesto las cosas como son o sea no es agradable tener que pasar por quirófano estar a punto de morir te un par de veces no es lo más agradable y no se lo desea a nadie pero ya que lo has pasado pues convertirlo en algo yo digo no yo se de la gente que que la gracias de eso del ente pero habría preferido no pasar por ellos ya bien

Voz 10 14:46 qué ha pasado por ello pues mira vamos a hacer de yo algo diferente

Voz 8 14:48 la próxima cita Juanda donde nos vamos

Voz 1025 14:51 seguimos en la bici seguimos pegando brincos por la montaña te hemos Un viaje y en Portas cómo nos organizamos saber

Voz 8 14:58 encima ultrafrío or fue una carrera dura distancia en los cierres de Chile en Puerto natales ahora las semanas del dos al ocho de abril si no hay una sola desde las Torres del Paine el año el año pasado estuvo corriendo por allí este año pues tiene la oportunidad a través de obrero correr por allí y la verdad es que tengo muchas ganas

Voz 1025 15:17 hoy en un rato vamos a tener en el panorama José Antonio supongo que acaba de llegar de ganar una maratón en Siberia XXV

Voz 1623 15:24 con grados bajo cero yo estaba escuchando nave algunas

Voz 1025 15:27 estas te has hecho tú no tú no te has apuntado a un bombardeo de este de esta magnitud

Voz 8 15:32 veinticinco bajo cero todavía no pero sí que he corrido a dieciocho diecinueve bajo cero coma veinticinco treinta kilómetros pero vamos que me parecerle pero es una maravilla que la gente no

Voz 1025 15:41 qué tal y Iker tal porque primera base o con qué que llevas en los pies a esas ofreció

Voz 8 15:48 muchos llevas mucho mucho mucho frío hoy es la cabeza tiró es volante listo pero es que no te queda otra pero evidentemente no sobre esas patillas cualquiera correr con el tema es que sean los más habría dicho es posible ropa térmica porque sino no lo cuentas que pues Kuchar y es el caso

Voz 1025 16:06 la idea de todo esto es volver a comprar chinos

Voz 1623 16:09 no

Voz 11 16:13 ah gracias como cuando sus una montaña gracias a todo esto el pajar y contribuir vale vale una pregunta corta cuando dices que te vas a Chile a esa carrera pero cuando empieza cuando acaba si el tiempo hasta en Chile porque igual no

Voz 1025 16:23 no hay me lo cuentan más despacito ya verás cuando ésta del dos de abril ha dicho no ya estén dos dos

Voz 8 16:29 Kabila en Puerto natales del dos al siete o al sitio es el evento yo la ideas estas del veintiocho de marzo hasta el once de abril por allí

Voz 1025 16:37 vale pues pero luego luego pidió todo contacto hoy hablamos porque yo voy a estar del veintitrés al dieciocho no que ya están no podrá de Santiago cómo te va la aventura mira tú te van a invitar a comer de gratis para que veas joven ahorra un poco haga pagas se sabe que buscara a lo mejor si te voy a decir la verdad me da un codazo porque el yo dice este debe comer poco osea que no hay problema le invito a comer dijo sea que pueda vosotros

Voz 8 17:01 el déficit de Sisla Broncano que capaz hizo también

Voz 1025 17:04 bueno bueno con ganas apuntado bombardeo pero te digo una cosa empieza en piensan y hacen diez días de vacaciones ahora me han contado lo encontró por el pasillo antes que se iba a diez días de vacaciones pero no sé dónde se va y no lo voy a decir públicamente a ver si el chaval ha montado no es novedad

Voz 8 17:21 pero un buen recibimiento pero son los que no les da como se que gusta ese tipo de cosas

Voz 1025 17:26 sí sí sí sí sí que bueno pues oye Juan ingresar algo más de ti página web algún referente ETA seguimos en Twitter por algún lado Cuéntame atrás a través de

Voz 8 17:36 esta es la cuenta arroba dual si yo

Voz 9 17:39 igual si yo como soy poca cosa pues mira no queda otra

Voz 1025 17:42 voy bien poco de buscamos ahí en un abrazo enorme Juan

Voz 8 17:48 muchas gracias y nada no

Voz 1025 17:51 pues jugando al protagonista junto a Itziar Martínez Pantoja hoy aquí precisamente por todas estas jornadas que nos decía José Luis Cámara seguís eh Turner no nos vamos a Barcelona

Voz 6 18:04 estará el catorce de abril por la tarde sabemos todo el sábado allí desde las diez de la mañana escuchando historias

Voz 1025 18:11 qué bonito hiló doce de mayo

Voz 6 18:13 Bilbao es nuevo todas

Voz 1623 18:16 la senadora Pantoja verdad verdad tienes tengo José Luis tú tienes la sede en Bilbao también tiene la sede y el teléfono que alguien le está llamando a estas horas oye ya están reservando restaba Juan

Voz 0181 18:31 nunca más diré qué pereza me da coger la bici

Voz 1025 18:34 más suerte ya lo gracias a las hacemos una mínima pausa y seguimos con más historia Ser aventureros

Voz 12 18:42 tienen en común las comunidades de vecinos y las gasolineras low cost

Voz 0209 18:46 polémica competencia la Comisión Nacional de la Competencia que dice que apoya explícitamente las gasolineras low cost las fantasmas las que no tienen empleados el tratado de libre comercio y la alimentación saludable la obesidad el sobrepeso marcas de alimentos con productos no muy saludables que patrocinan a colectivos médicos ir dirigidos a los

Voz 12 19:05 Nin quien promueve su campaña pues tienen en común ser consumidor estornudos a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria síguenos también en SER Consumidor punto es que apenas ser

Voz 13 19:22 el ladrón es tal el tren y el águila de la ley se encargará de de manera que el dinero está en su bolsillo pero usted vigile su bolsillo

Voz 6 19:42 sí

Voz 14 19:45 seguimos

Voz 1025 19:46 el aventurero ya sabéis donde estáis viajando a través de la Cadena Ser en la mañana el sábado tanto en la Península como en Canarias va a través de la OCE sesenta de Radio Caracol domingo por la tarde qué tal estáis qué tal estáis pasando esta tarde la costa este de los Estados sonidos unidos un abrazo enorme a todos los que no sintonizáis a través de la voz sesenta de Radio Caracol dicho lo dicho tengo por ahí a Carlos Barrabés hola carros buenos días buenos días cómo está muy bien que me cuenta el Barrabés donde te pillamos a todo esto pues me tira este día que no iba a decidir en un aeropuerto como el baúl de la Piquer macho modo de día lo que vuela a este hombre

Voz 0322 20:24 bueno pues mira es que precisamente quería contaros un tema un viaje bastante increíble una cosa que está ocurriendo estos días es que es una de las mejores exploradora de Inglaterra si uno de los mejores explora desde Canadá habían decidido irse a una isla de nombre impronunciable ese amago lo mami en el mar de cara eso está en el Artico norte que habían decidido ir a explorar la zona total que el helicóptero les ha dejado en la isla pero analice sea estrella

Voz 1025 20:57 eso usted o que que si el helicóptero

Voz 0322 21:00 total que no tienen manera de salir de la isla llevan allí ya bastantes días encerrado aquí el problema que tienen son los osos polares básicamente dan vueltas

Voz 9 21:12 alrededor de ellos no

Voz 0322 21:15 tienen como una especie de caza que hay ahí como una base de complicaciones no y bueno pues está haciendo como digamos que no es una gran gran expectación pero hay cierta expectación con lo que está ocurriendo a ver como los pueden sacar

Voz 1025 21:30 porque de momento no hay otro helicóptero que no pueda ir a buscarlo cómo es eso

Voz 0322 21:34 pues parece ser que por ahora no ya llevan bastantes días entonces no saben muy bien por qué porque ellos iban a iniciar una expedición estos dos exploradores pero no se les oye bien a la vez que han conseguido contactar por teléfono pues no se entiende muy bien qué dicen así que en realidad parece ser que amparado la expedición pero no se sabe muy bien porqué si se cree que puede tener que ver con toda esta historia de los osos y con todo este tema de que se han quedado básicamente pues allí

Voz 1025 22:02 has previsibles no Carlos ahí ellos lo tenían en el guión ya lo entiendo que no pero lo de los osos entiendo que estoy dando no

Voz 0322 22:10 parece ser que sí por eso hay en estos momentos como como mucho debate que qué está pasando ahí ahí bueno pues en realidad es su salida pues estás viviendo el plan que tenía sea qué edad de explorar aquella zona disfrutarlas hizo lo que pasa con evidentemente pues tienen más tras dos bajas nada fuera de lo que ellos tentar y hay muy pocas noticias lo lo curioso es que pues esta muchacha es bastante famosas en en Inglaterra no es que esa famosísima pero dentro del gremio es conocida se gana ganan Kiel no aquí entonces pues la están comenzando a seguir ciertos periódicos está empezando a salir en varios sitios no y bueno la verdad es que parece ser que que lo que todo el mundo está intentando es enviar otro helicóptero pero no debe ser algo muy fácil en esa zona y estos helicópteros rusos no hay fotos del helicóptero estrellado son son caros son estos helicópteros que dan miedo sólo a acercarte ya porque a saber a saber cuándo

Voz 1025 23:16 como siempre es como se llama ella anda maquinas dicho a vale pues la buscaremos no sé si la encontró que la seguridad venga a ver a ver si sale en con esta historia al que menuda historia estás contando

Voz 0322 23:32 porque una cosa que se cree que ha pasado es que los de la Aerocas los del helicóptero no han muerto adioses probablemente eso sea lo que les separan con lo cual de que de que estén

Voz 1025 23:45 ayudando a los del helicóptero sí

Voz 0322 23:47 bueno es probable que sea es historia

Voz 1025 23:50 pero todo estará machote

Voz 1623 23:54 una peli de Hollywood lo tiene todo helicóptero caído otro polares que se te quieren comer mala pero

Voz 1025 24:02 sería no verá que en qué fines tal

Voz 1623 24:05 tío no a ver quién vine estás han del cine ahora mismo en cuéntame algo para ser aventurero

Voz 0322 24:12 ella reconoce

Voz 15 24:13 da ahora que va que va

Voz 0181 24:16 el tema de los osos no hay cuidado eh ojo

Voz 1025 24:19 claro que el tema de los todo Angels dedicó buena parte que el oso el oso blanco lo soportar es el más grande con diferente a todos los todos

Voz 0181 24:26 sí sí

Voz 0322 24:27 el problema es cuando vas a una zona realmente extrema es consciente de que tienes que ser capaz de vivir en autosuficiencia esto para una persona que llevaba toda la vida viviendo pues rodeado de gente es muy difícil entender porque porque uno siempre piensa que te un teléfono donde llamar o que va a venir alguien a buscarle o que esto hay muchos lugares del mundo donde no ocurre no he hecho muchas veces contamos cuando alguien tiene un accidente en una montaña como ocurrió hace poco tiempo en el Himalaya Ivana buscarte eso es un es una heroicidad ir a buscar no es normal incluso cuando vemos a los equipos de rescate en el Pirineo irá a buscarte aunque sea su trabajo no deja de ser se están jugando la vida con que imaginados a buscar a alguien a esta isla que no me sale casi en Google más no entonces realmente es un gran riesgo y al mismo hecho de montar en el helicóptero y eso que muchas veces no somos conscientes de los aventureros desde esta gente de los exploradores no porque en realidad esta gente más que ir a vivir a una aventura que esto es más que Occidente agente van a explorar no a encontrar nuevos lugares y nuevas maneras las nuevas formas pues estos exploradores realmente toman unos riesgos alucinantes son súper conscientes porque como ya muchas veces han estado en estas situaciones ellos saben exactamente lo que están poniendo encima de la mesa oye si queremos seguir en esta historia tiene buena

Voz 1025 25:53 que algo no pues yo la verdad eso

Voz 0322 25:55 leyendo un periódico inglés pero a mí me encanta de Siberia en Times

Voz 1025 25:59 de Siberia ahora mismo digo algo

Voz 1623 26:03 por si alguien pueden recibir

Voz 1025 26:06 desde el cine toda la mañana somos me tomo café con pastas de Sáenz al mañana

Voz 9 26:14 no estoy claro pues yo vamos con el hinduista también muy bien muy ágil es bueno realmente es muy bueno

Voz 1623 26:22 pues sobre todo recomendaron en recomendar os recomendamos de Simian Time para los ayudo a Barrabés tú a lo tuyo pasar un feliz día

Voz 0322 26:33 estoy muy feliz

Voz 1025 26:35 en os voy a tiene la cosa acabó de entender la tontería de entrar en Siberia en Times tal y como lo estaba diciendo efectivamente pone de Famous British por la Explorer y después de que la mira está contando la historia después de que el accidente del helicóptero bueno pues eh efectivamente el Siberia en Times está la información que acaba a dar Barrabés que ante con Javier Gregory que no tengo ahí tengo que ir con John Travolta huyó que ETA me en cualquier día en el enviado un montón de lectores ahora mismo el Times pavo

Voz 1623 27:08 sí

Voz 1025 27:09 todos los que que se merezcan buenos días Javier tiene que estar aquí estoy oyendo

Voz 0882 27:15 sí de vez en cuando los domingos algún domingo

Voz 1025 27:18 oye por cierto esta semana ya que decía esto esta chica a Motta Saberi otra vez en resucitado lo de Amelia Art que pueda eh que han encontrado unos huesos que parece ser que sí que los gustos que había encontrado en el cuarenta que la llevaron a analizar en Fiyi sí que son de Jay que ya finalmente se estrelló en Kumar oro es la isla acerca de ningún valoró llegó a la isla y murió en la isla encontraron sus restos que les saben si al principio sabían confundidos y de hombre o no de mujeres y acaban de decirlo de la Universidad de Tennessee que probablemente a ellas

Voz 6 27:53 que descanse en paz descanse

Voz 1025 27:55 Paz hoy también hablaremos de otro que se nos ha ido pero antes por un poquito de musiquita para irme a escuchar a Joan víspera que Le tengo ahí en las Américas a estas horas el no en la Universidad de Tennessee estudiando nada sino precisamente en la costa oeste si no me equivoco no no sé si se ha ido para Florida al que dónde está la costa oeste qué tal está John vez pero bueno días

Voz 16 28:17 consorte de acabo de despertar ahora

Voz 1025 28:20 pues aquí en madruga Dios le ayuda

Voz 17 28:23 no estoy madrugó más que ahora pero pero bueno me ha venido mal un descanso hoy

Voz 1025 28:29 si sigues en California o o da sí

Voz 16 28:33 sí creo que el dossier en el desierto californiano en Palm Springs si bien hace

Voz 1025 28:38 calor sí sí vale si ves que vas a bostezar bosteza tranquilo no hay problema eh pero sigues sigues estás en en en el desierto ahí tira

Voz 16 28:49 sí sí hace hace calor bajase

Voz 17 28:52 puede que ahora eh hacer una temperatura muy agradable bien agradable la verdad

Voz 1025 28:58 qué tal los ayuntamientos

Voz 17 29:01 bien bien bien fuerte entonces hay una fuerte siempre y luego ya pues a base de frutas Hay

Voz 1025 29:09 tal barras energéticas tal

Voz 17 29:11 sí es ayudar fuerte hay una fuerte con guapa

Voz 1025 29:14 el revuelto todo Bacon todo todo

Voz 17 29:16 todo todo lo que te puedas imaginar sal no bocadillos de que son tortilla luego muy islámico son con leche

Voz 1025 29:27 pero no todo Perú pero luego esto no no te da un momento para ir al baño porque luego acumuladas tanto para ella

Voz 17 29:35 que haga según te levantan bien

Voz 1025 29:38 podemos ser pitido no si en la gente ha escuchado pitidos que habías dicho al ver a quien madruga Dios le ayuda del Pino muy bien que mal

Voz 17 29:48 oye si estaba estaba aquí estoy trabajando con un tío voy a voy con él a todos los lados Rudy y se llama Rudy es un venezolano si hablamos de todo hablamos de política de todo de todo estoy todo el día con él y a este tío en Venezuela se fue a Estados Unidos vive en Atlanta Georgia hace mucho gol y luego se va él a Texas si luego va Augusta va va al Masters de Augusta interesante yo me voy luego a Amalia

Voz 1025 30:22 Miami ya sí si si al tenis

Voz 18 30:25 si este este trabaja mucho para la televisión que se llama si bien Acebes la ACB toda la vida

Voz 17 30:33 la a CBS yo no sabía que le llamaban Cousins Brothers Antxon sí que quiere decir creímos

Voz 1025 30:42 hermanos hijos

Voz 18 30:44 todo esto es porque sí

Voz 17 30:47 el porque antes antes no ahora antes todos los los familiares de los jefes Si todo enchufada van a sus hermanos a sus primos

Voz 1025 30:59 lo que sí ha basado toda la vida en todos lados

Voz 17 31:02 no no pero efectivamente como en España en España siempre es así siempre te cuento

Voz 1025 31:08 ya sé que ganó en la ACB en sí

Voz 17 31:13 permanentemente no está mal visto lo que pasa que aquí en Estados Unidos si hace ya un tiempo eso está muy mal visto pues no será por el presidente

Voz 1025 31:23 ahí al cuñado ahora hija está contado Helena ha contado

Voz 17 31:30 me está está mal visto enchufar a los familiares en las empresas en las que trabajan los jefes digo pues mira eso está muy bien mira me recuerda mucho a España que está gracioso que te lo venden

Voz 1025 31:43 ya no que tiene a Maduro y a toda la familia ADN de Chávez

Voz 15 31:47 va contra ella misma pista está en contra del Gobierno de llamadas no no voy a ser pero siempre

Voz 18 31:58 no no voy a entrar y eh

Voz 17 32:02 amén en España pasa eso efectivamente no conoce a un hijo de tal

Voz 1025 32:08 claro lo vi bueno pues sí

Voz 17 32:10 Savall tiene la la vergüenza de entrar en la en la empresa enchufado por su familiar pueda Boyer fenomenal o les sus olores sus narices

Voz 18 32:20 madre que tiene que informarle pues oye

Voz 1025 32:24 pero lo que más me fastidia lo que tenemos de la Casa Blanca eh

Voz 17 32:28 sí sí sí pero las empresas ya te digo que está mal vista vale vale vale los jefes encima les ríen las gracias a a los enchufados eso es eso es lo que eso es lo que más me fascina

Voz 1025 32:42 mira ni bailar pero eso tiene documentación no o estás con todas no

Voz 15 32:48 la vida y la vida en la vida que me lo ha enseñado lo habían hecho con Aíto documentación

Voz 17 32:53 luego de hecho la la subidas de

Voz 15 32:56 sueldo de posición y tal

Voz 17 32:58 se ven se ven se ven claramente su bien ya no hace falta no hace falta decir nada él deban a favorecer en la subidas de sueldo en las subidas de los hijos de los hijos de los amigos de ya en España es así parece que nadie

Voz 1025 33:17 te voy a Javier Gregory con un tema también pero algunas cosas más éxito lo que te queda

Voz 18 33:22 no no no solamente quería remarcar esta apreciación que me ha hecho Diego Rudy muy bien una demora en Atlanta que que que

Voz 17 33:33 me ha llamado mucho la atención viene F dando brillante ha llamado me ha llamado mucho la atención perfecto mente nada te estamos hasta colina está Colinas único camino

Voz 18 33:44 Molina dijo Elena te estoy escuchando si oye que que gana

Voz 17 33:48 hemos Alemania no efectivamente ahí estaba Colina viendo fotos tengo fotos de qué tal no fotos muy bien ochenta diez tal bien palizón muy sí sí señor ahora hay que ganar a Bélgica no te he visto fotos no es un has puesto

Voz 1025 34:01 sí sí sí entonces vencidos esto es lo que más

Voz 15 34:04 lo que tú no Londres pues has borrado de Facebook efectivamente

Voz 19 34:07 de tu quería decirme es uno de decirme y efectivamente

Voz 1623 34:10 por eso sí sí sí porque es que bueno no es una barbaridad

Voz 20 34:20 la gente si si realmente hemos pies amigo tuyo digo pues yo creo que

Voz 1025 34:23 ya no me hubieran contigo porque veo una foto ya por qué por qué me has borrado de Facebook

Voz 20 34:34 Cabrera se ha pegado el otro día que tuviera P

Voz 1025 34:37 dado que si queréis si hubiera volver a poner pero te vea

Voz 1623 34:40 pero luego arreglamos hoy dejamos

Voz 1025 34:45 en este tipo de compensaciones lo tiene muchos amigos en Facebook y las redes ahí pero es que según según puede confirmar ser aventurero yo me espacios borrados de la página en Facebook de Ángel

Voz 17 35:01 la gente la gente se enfada sin embargo yo ya a mí me hace mucha gracia que me acuerdo de verdad

Voz 1623 35:08 venga vamos que sabes que te vuelo da por ahí no te iba a James me gusta me gusta a mí me gustan Alves

Voz 21 35:20 en el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llega

Voz 1623 35:41 bueno pues tenemos que hablar con Javier Gregory de una mala noticia porque realmente

Voz 1025 35:45 se nos ha ido uno de los gurús

Voz 0882 35:48 mente yo creo que uno de los científicos más importantes ya del siglo XXI Stephen Hawking el físico

Voz 22 35:54 lo que ha muerto esta semana

Voz 0882 35:57 pues de luchar y cincuenta y cuatro años contra una enfermedad terrible que celebra le dieron sólo cuando tenía veintidós le dijeron los médicos que tenía dos años de vida ya ha durado cincuenta y cuatro setenta y seis años

Voz 1025 36:09 para facilitar digo felicitar a los médicos

Voz 0882 36:12 esto yo creo que demuestra el poder de la mente humana no él se empeñó en que en que en que tenían mucho trabajo por delante incluso dio las gracias daba las gracias a su enfermedad que le postró en una silla de ruedas Si prácticamente al final yo cuando ya le conocí sólo podía mover a los labios y un párpado dio las gracias a la enfermedad porque decía casi ha tenido muchísimo tiempo para tensar no y que de otra manera pues lo hubiera perdido el tiempo entre comillas pues corrigiendo exámenes porque él era profesor en la Universidad de Cambridge uno de los profesores más famosos de del mundo hice nos va yo creo que una de las mentes más brillantes y además una figura mediática de divulgación sólo comparable a Einstein no son dos iconos de hecho en Star Trek salió

Voz 1025 36:56 sí sí sale jugando a las cartas con con

Voz 0882 36:58 y con Einstein con un robot y ganó él jugando una partida al póquer y ha salido lo sin son en yo creo que en casi todas las series de ciencia como Big Bang Theory varias veces y eso no no debe ocultar que también ha sido un gran científico no el por ejemplo está la idea de que os agujeros negros no son negros que aunque parezca una perogrullada eso es cambiar completamente el modelo Cosmos lógico no el descubrió que que sí que escapaba algo de los agujeros negros cae escapaban Particulas escapaba una radiación que en su honor sea llamado radiación de Hawking el habla incluso que se había dejar a través de que nosotros vamos a salir en otro universo pero ya no puedes volver es esto es una puerta sólo entra no

Voz 1025 37:40 no son como la famosa teoría de el

Voz 0882 37:43 el gusano sino que si entras ya no podía avanzar a salir pero sales en otro universo paralelo no son sus ideas que ahora miles de científicos tratarán de corroborar y a lo mejor dentro de cien años pues se encuentra en la prueba de que esto es así como ha ocurrido con Einstein con la teoría de la relatividad que al principio casinos en la creía nadie y que luego se ha ido corroborando todos los extremos

Voz 1025 38:07 sí sí muy bien pues un adiós

Voz 0882 38:10 cosas Stephen Hawking no sé qué estrella estarás pero que nos siga iluminando bueno y terminar con una de sus frases No y diciendo que hay que concentrarse en las cosas no puedo hacer y que yo le pregunté en mi última pregunta hace año y medio una entrevista ustedes no es optimista un o sobre el futuro de la humanidad dijo yo sí yo creo que el hombre para el hombre y la mujer va a sobrevivir vamos a ser capaces de aguantar en este universo

Voz 1025 38:38 pues vamos a ver si es verdad lo que ya sabemos cómo vamos a eso sí en qué condiciones

Voz 0882 38:44 jo pero bueno lo conoces no no lo vamos a aniquilar no que eso ya es una noticia muy

Voz 1025 38:48 ven gracias a otro salón seguimos en Ser aventureros

Voz 23 39:06 yo

Voz 24 39:10 yo haré

Voz 23 39:13 será ya en eh

Voz 25 39:22 dibujos grabados sobre la piedra te refieres a los jeroglíficos puede leerse No Do Mi querido Jean François Johnson que has dicho que yo lo elegí yo descifrar los jeroglíficos

Voz 26 39:34 los SER Historia con Nacho Ares descubre todo lo que nunca imaginas de de la historia en la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 27 39:46 oiga empieza Camilla que lleva usted no se me la he encontrado entonces no es mía celebra haberles encontrado pero me hubiera gustado más encontrarme traje gris lo han encontrado sí pero poco a ocupaba demasiado sí que lo hemos vendido debieron algo

Voz 28 39:58 tres era el mío Reino Unido

Voz 1025 40:12 bueno lo venimos contando desde el uno de los protagonistas hoy iba a ser José Antonio Soto iba a ser uno de los protagonistas le tenemos a estas horas al otro lado de la línea Quindío tiene sus zapatillas de mi madre y menos chaval se ha ganado una maratón en Siberia XXV bajo cero que manda manda manda la cosa eh José Antonio que te estás bueno días muy buenas como estamos bien

Voz 0181 40:36 María José Antonio paisano además eh nos diremos que es un cabrón

Voz 1025 40:39 sí hombre siempre terruño es verdad oye José Antonio Cuéntame primero donde era de dónde a dónde era la la maratón de esta cómo se te ocurrió en a correr una maratón en Siberia

Voz 10 40:50 bueno pues mira esta maratón es en el lago Baikal desde una de las odies a otra no desde desde hoy hasta Lis Bianca no iban los me ocurrió algo ya estuve hace hace seis años bueno pues quería repetir la experiencia porque es que me quede con ganas no entonces bueno pues han pasado seis años y ahora hemos vuelto y creo que ha sido este año maravilloso porque bueno a pesar de quedar en buena posición hemos corrido unas unas condiciones extremas que seguramente pocas veces poder correr

Voz 1025 41:19 pero cuéntame una cosa y qué tipo de porque nos ha llamado la atención lo hemos comentado precisamente con otra persona que también sale a correr al monte tal qué tipo de de de zapatilla llevas eso cómo vas vestido porque claro a Veinticinco bajo cero Tonterías las justas porque te vamos a perder la vida directamente

Voz 10 41:39 sí bueno pues yo yo ya tenía ropa de cuando estuve hace hace seis años no ibamos digamos con la con la parte de arriba que lleve dos capas mil pantalón pues bien con eso ya sabía que que puede ir bien no porque y bueno más que nada pues si hace viento como hizo ahora pues te para no luego está el caso pues de los guantes que yo siempre sufro de manos no ir siempre sabía que bueno que tiene que llevar dos pares de guantes porque siempre me pasa algo cuando entiendo aquí pues por lo explico tropa paso frío lo mejor asesorados lo hace o hace cinco bajo cero no entonces bueno eso ha sido digamos mi punto débil hasta ahora no Ivonne el tema de Estado pues fíjate

Voz 29 42:19 cortito con unas zapatillas convirtiendo asfalto con unas que tengo una salidas ocultamos pero las he puesto o por debajo una desde la punta hasta italo como unos pinchos

Voz 1025 42:32 vale que has llevaba unos gran pones acoplados pero pero pero hoy está zapatilla te aguantaba las temperaturas el frío oigo llevábamos algún tipo de calcetines especial porque a mí entiendo que has corrido sobre se o has corrido sobre hielo sobre nieve

Voz 1385 42:48 sí bueno yo yo nada dos pares de calcetines no yo soy adquiera sonó pues que habéis las no y el último la última digamos ese último calcetín era una terneras sabes que te iba tapando pues toda la parte en el el tobillo no

Voz 1025 42:59 entonces descaro allí el circuito es nieve

Voz 1385 43:01 que no corremos sobre sobre el agua que está congelado pero tenemos una capaz de de nieve en esta ocasión había demasiada nieve si Kuti ambos bastante los pies cosa que hace seis años pues no paso ha sido entonces estables ha sido mucho más complicado ir me alegro de haber llegado pues esos esos calcetines buenos porque eso es lo que ha hecho es aislarnos un poquitín pues de de las temperaturas

Voz 1025 43:25 se te empapa las zapatillas dieron hace no

Voz 1385 43:28 el calcetín si la parte de arriba si éste estaba un poquitín pues pues en reservas poco a poco empapando claro lo que pasa que también hacía viento y eso que iba a ser una también postuló iba secando a la vez no yo cálido porque vamos yo no he tenido y no tuve ningún problema en los pies el problema ha sido en las manos que encima dije que iba a correr con dos pares ICO rico o no porque la por el llegó el de la organización y nos dijo que ellos aquí lo desde la otra orilla ya desde la estaba la meta hasta la salida que estaba el circuito perfecto fuéramos hasta así pinchó fíjate entonces dije yo político compite cuya ir porque eso es así muy afines la penando noto pleno bulla quitarme un par de guantes bolsos y don eso fue bueno es un error

Voz 19 44:09 oye pues Antonio de te voy a preguntar y a la hora de

Voz 6 44:12 no sé lo que es decir cuando corres bajo temperaturas tan tan bajas

Voz 0181 44:18 el al respirar digamos que eso eso tiene su probable eso duele no es que nos pulmones eso también toca no como como lo tenéis algún sistema para para para eso

Voz 1385 44:29 no puedo bueno al principio me puse el book por encima no digamos que va respirando pues pues la la tela nos pero bueno al final te cansa porque vamos tienes que coger aire ir hasta dentro de vamos notas el frío como te sube baja ahí bueno pero el cuerpo como va caliente pues lo va va combatiendo no pero esta vez sí sí se notaba bastante tragarse el aire frío que venía ya no te digo pues a partir de kilómetros veintiuno que fue contigua con esa ventisca de patronos Laos nos tiraba la arena iba acumulando íbamos jazz siendo luchando contra las condiciones llevamos ya pensando puede ser pues pues que pasase todo porque era era un infierno

Voz 1025 45:12 y cuéntame cuánta gente participaba había más gente de España cuanto cuantos erais

Voz 1385 45:18 pues este año fuimos ciento sesenta yo creo que es de unos treinta países ir de España estaba solo yo este año fíjate antes de la media maratón ya habían parado veintidós personas habían retirado ir de los cuales dos les tuvieron que llevar al hospital del ocho porque acoger acciones

Voz 0181 45:35 oye cómo queda ascendió en la primera la primera Marató

Voz 9 45:38 cómo queda este año si toques

Voz 1385 45:41 esto porque yo estuve el último mes estuve lesionado y no entren nada entonces claro y hay allí pues entrenamiento no entonces que desestimó la carrera cuarto tenía pues la cabeza carrera muy cerca de Diego al todo treta clado esa falta de fondo pues pues

Voz 1025 45:58 en el resto de tu vida como es José Antonio tú te dedicas a porque no me más o te hizo un golpe de pequeño en la mesilla de noche y tiene un bingo Juanjo pero como era una empresa de frigorífica claro tu vida como es el día a día todo

Voz 1385 46:16 qué va a Puyol yo soy administrativo trabajo en un arte en las Aulas de la Tercera Edad

Voz 1025 46:21 sí trabajo que mañana

Voz 1385 46:23 hay tarde íbamos y así pero pasa que luego cuando salgo a las dos boyas a entrenar de dos sacos

Voz 0181 46:29 Picos oído decir antes que vas a entrenar no muchas

Voz 1385 46:32 el fin de semana no esto sí es alemana pues entrenó por por la de Santander voy a estar a Magdalena Sardinero es lo que es lo que me toca no pero sí de fin de semana cuando eso podía ya salgo puede a tipos de Europa San Glorio y allí así pues

Voz 0181 46:47 haciendo un poquitín ahí detalló y este año es tenido mucha nieve además por allí

Voz 1025 46:51 toda y más IBI oye hicieron ese próximas pruebas en Ain el punto de mira o no

Voz 1385 46:57 pues ahora mismo tengo en España es de cien kilómetros que va a ser en Santander el dieciséis de junio ya

Voz 0181 47:03 pero bueno en fin quilombo entonces pero eso ya es decir

Voz 1385 47:05 eh porque ya es asfalto es el ruta es bueno es otro tipo de carrera no no es como tipo puede por nieve ya hubo también hay que entrenan en kilómetros claro pero bueno eso yo digamos que es es lo que me gusta mi bueno oí también me gusta no pero bueno yo bien hace José no no es que no me gusta correr por la montaña porque yo soy de asfalto y bueno siempre pues hecho asfalto alguna que agredía hecho pero bueno yo prefiero correr carretera

Voz 1025 47:35 muy bien parece muy bien

Voz 1385 47:40 verdad que sí y eso me ha venido muy bien porque es que escindió no desde el mes de noviembre estuve entrenando con raquetas de nieve y eso lo he notado mucha fuerza cuando me costaba correr ahora mismo en el lago Baikal pues me he ido oí Se nota que entrena o con raquetas por montaña porque te tenía mucha más fuerza

Voz 1025 48:01 oye por cierto y terminando he visto que además otro de los problemas que tuvisteis levanta carrera que lo venimos contando tú cuando se levantó la Aventis qué tal es que no veáis nada no veis cumplimiento no

Voz 1385 48:10 nada nada nada eh yo miraba para atrás y no veía más de quince metros

Voz 1025 48:15 no es Éibar no no sí claro no sabía dónde estaba venía alguno cerca ni nada

Voz 1385 48:21 nada nada nada no sabía fíjate nada lo que la fíjate yo porque he metido treinta y así mirada atrás y me parecía que verían sabios sombras de gente yo quedo era era mi obsesión de Kevin ese segundo me pasase no pero bueno yo luego ya viendo que ya les sacaba qué es lo que más de un kilómetro pero bueno fíjate

Voz 0181 48:39 pero la la carrera parado en el kilómetro cuarenta y eso es eso fue por seguridad allá o por qué fue

Voz 1385 48:44 pues mira yo qué es lo que fue por seguridad pero yo pienso yo el primero porque me han pagado a mis

Voz 0181 48:50 a esta actriz eh

Voz 0322 48:53 no es que que sido porque al

Voz 1385 48:56 los sólo hemos pasado doce de la Media Maratón ahí estaba digamos el punto con los jueces instaron el organizador Avis porque esa foto mal y no dejaba ayer seguir no escribieran publicará