Zorionak, ‘Lagun’

buenas tardes bienvenidos a La Ventana arratsalde on porque les hablamos es Euskadi desde Donosti los encontramos en el Kursaal siempre es un placer Llum de un honor verse cara a cara con los oyentes pero es que hoy además nos trae aquí una historia de esas que merece mucho la pena ser contada la historia de una de una librería no es la película de Isabel Coixet pero desde luego tiene obtendría enjundia para una película pararon una novela o para lo que sea porque además está basada en hechos reales esa es la historia de una librería que nació hace cincuenta años con el mejor nombre uno de los mejores que se pueda imaginar la algún amigo amiga en euskera y que muy a su pesar porque no creo que los fundadores pensaran en eso cuando empezaron a vender libros bajo unos soportales en la plaza de la Constitución muy a su pesar se ha convertido en un símbolo de muchas cosas de libertad de coraje de resistencia de respeto de esperanza también gente de aquí de San Sebastián bueno pues ya conoce la historia pero es posible que mucha de fuera todavía no por eso creo que es muy importante recordar cómo algunos cafres del franquismo primero y otros cafres del mundo de ETA después intentaron acabar con algo de eso estos últimos los de ETA llegaron a disparar contra José Ramón Recalde pero es que antes incluso se les ocurrió quemar libros en la calle en una imagen también cargada de simbolismo que ya bueno por si alguien tenía alguna duda les vinculaba directamente con los nazis recuerdo que sería hace más de veinte años no sólo toda España toda Europa se escandalizó y sin embargo lo máximo que consiguieron es que Lagun cambiara de ubicación bueno pues hoy en la calle Urdaneta está más céntricas e no hay mal que por bien no venga pero bueno hubo que echarle tuvo que echarle ganas e porque se vieron se vivieron momentos iría así semanas y meses muy complicados pero ahí está ahí sigue desde luego este medio siglo de la algún no hubiera sido posible sin el coraje sin el arrojo de sus propietarios pero tampoco sin la complicidad activa de buena parte de la sociedad civil por eso el homenaje del próximo jueves el día veintidós en el Teatro Victoria Eugenia el homenaje a Lagun será también un ejercicio colectivo de autoestima para recordar entre otras cosas que los malos que lo Salle a veces matan a veces roban a veces extorsionan a veces corrompen a veces son malos simplemente callando pero los malos al final al final no son la mayoría cosa que se les puede derrotar la historia de Lagun nos lo demuestra nos confirma algo más mucho más importante incluso que la cultura en este caso los libros la cultura es el principal antídoto contra la barbarie Sorbona Lagun de corazón felicidades a todos ustedes bienvenidos a La Ventana