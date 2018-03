La Hora Extra: Animales (también humanos) y escenarios (18/03/2018)

Voz 1 00:00 la Hora Extra en la Cadena Ser

Voz 0907 00:03 Juana Marín el vertedero poemas editados

Voz 1 00:05 por las Tura a este lado cabizbajos cada día en la parada del autobús

Voz 2 00:11 yo tecleó tu teclee As por supuesto ellos también teclea tengo un pequeño opinadores el pulgar la yema arde rabia indignación durante esos pocos minutos en los que la espera da una nueva excusa para detenerse no hago nada

Voz 0907 00:27 Jorge Volpi autor de una novela criminal Premio Alfaguara el libro digamos que no lo sé

Voz 3 00:33 había tampoco cuando empezaba a la escritura que yo lo que quería era contar lo mejor que Juve yo podía esta es relato que es al mismo tiempo político policíaco de una conspiración y de una historia de amor tenía todos los elementos propios de un libro que pudiera ser la atractivo yo creo pero también terminó engarzado en esta tradición de la novela sobre todo el siglo XIX de ser una novela de denuncia no lo había imaginado que podía ser una novela como las imaginaba en mil solados desde el siglo pasado una novela que es claramente una una denuncia de un sistema de justicia el mexicano que no funciona que tiene incontables vicios en donde este caso supimos de él únicamente porque Florence es francesa pero si ella fuera mexicana seguramente sería uno más de esos casos que están pendientes en nuestra vida cotidiana de los que no se entera

Voz 0907 01:28 Claudia fácil estoy pensando en tortugas en las Naves del Matadero Madrid

Voz 4 01:33 desaparecen los compartimentos estancos y las clasificaciones entre lo que es danza lo que es teatro lo que es poesía de aquellos desdibujó entonces yo creo que lo primero que hace falta o el se me ocurre por contribuir a que a que la gente entienda

Voz 5 01:55 que algo

Voz 4 01:57 es dejar de imaginar probablemente algo concreto acerca de la danza algo concreto acerca de la poesía una forma concreta cuando piensa en teatro simplemente abrirse a la posibilidad de poner en cuestión el lenguaje

Voz 0907 02:24 Esther Ferrer en el Guggenheim de Bilbao sobre Performance

Voz 6 02:28 la idea de que desaparezca ni que no dejan más huella que Gladys en la cabeza de la gente que la que las ha visto me gusta mucho y sobre todo me gusta porque de esta manera sea unos encuentran a otros al visto leer cada uno la cuenta de otra manera es como la literatura oral en África en África la primitiva no sea en todas las culturas orales sea de donde las cosas se van transformando de que yo ganada la la obra se transforma ya esquí miles de escenificaciones de formas que la gente les da lleva formas en al origen de las performance trataba de trabajar con las cosas más cotidianas que existía el origen al principio de los años sesenta setenta entonces sea ella introducir el cotidiano en el arte entonces que hay más cotidiano que un así ella una mesa yo empleados en mis Performance desde los años sesenta hasta ahora muchísimas veces sillas y mesas una mesa una silla no solamente yo Ci de Ice Age Ice libros de personas de aquellos años de la cantidad de personas que están sentados en una silla o una mesa etcétera osea que les hizo un elemento fundamental para mi trabajo tanto para las personas como para las eh las instalaciones

Voz 8 04:49 Maceo Parker hoy concierto en el teatro Juan Bravo de Segovia

Voz 8 05:43 setenta y tantos años vuelve a subirse a los escenarios tras una larga gira en la que ha dado vida

Voz 0907 05:50 a la presunta reina loca a Juana dirigida por Gerardo Vera ahora junto a Resines dirigidos ambos por el hijo de la Velasco que el artículo ya es el título que mejor le sienta esta mujer que lleva años sobrino interpretaciones que han marcado a generaciones ahora la junto a Resines una obra de teatro José María Francisco Radio Valladolid

Voz 1081 06:12 Nos días Lucrecia continua activo más importantes del cine el teatro y la televisión española ha fallecido el Ministerio de Cultura ha organizado su velatorio en un teatro al cual acude su público de una forma masiva pero todo cambia cuando quedan encerrados y el fantasma de Lucrecia ese aparece para despedirse lo grande este es el argumento de la obra el funeral que interpreta Concha Velasco a sus setenta y ocho años y después de sesenta en los escenarios que

Voz 4 06:37 que yo el funeral pues es una una obra divertida sobrenatural joven en la que yo me lo paso también con este personaje que puedo ser yo puedo no ser yo pero sí que creo que va a ser el definitivo porque yo quería terminar mi carrera con algo divertido y hacerlo con con Manuel que es una persona no sólo es un es un chico con mucho talento sino que es mi cómplice mi amigo desde que nació y ahora me pongo a llorar

Voz 1081 07:09 el fantasma de Lucrecia en ese estado de aparición aprovecha para resolver los problemas que ha tenido en la vida incluso con su propio representante artístico problemas personales y profesionales desde aceptar una serie de televisión en la que hace de muerta o dejar que le

Voz 0907 07:24 hagan un muñeco de cera en el museo

Voz 10 07:37 el Teatro Calderón nos nos trae siempre suerte esta obra la verdad es que como como director sólo puedo dar las gracias porque todo cuanto he pedido se me ha dado es decir primero contar con la mejor actriz de España que es Concha Velasco es que al margen de que sea mi madre con dirigir a una bestia todoterreno es un privilegio luego pedimos Antonio Resines ya a los cinco minutos Antonio dijo que si yo no sé si llegó a leerse el libreto

Voz 0237 08:16 porque objetivamente es una de las mejores actrices este país si no la mejor por qué porque no da puntada sin hilo porque da gusto trabajar con ella en el el trabajo del teatro es duro es mucho más complicado a veces que el de las películas de las series más exigente en otro sentido son trabajos hacemos lo mismo pero se llega a ese resultado de una forma distinta porque es muy importante que que gente como Concha siga trabajando en esa asombroso pero en una carrera de cincuenta años yo sí sé lo difícil que es yo no llego ni de coña esto quiero decir que es complicadísimo perdón sesenta

Voz 4 08:51 pues mira cómo era bailar eso por eso

Voz 0907 09:04 y en Barcelona hoy ya hasta el veinticinco de marzo también una grande una inmensa Isabella Rossellini que les

Voz 11 09:12 en una sala pequeña teatro academia para estrenar

Voz 0907 09:15 su nuevo trabajo escénico Ling Ling Circus que es un texto cómico inspirado en el comportamiento animal con su perro Crisol Tuá Radio Barcelona

Voz 11 09:25 el ciudad que une Isabella Rossellini con el programador artístico del Teatro Academia el director italiano Guido colonia ha facilitado el estreno en este pequeño teatro de setenta y dos espectadores Colonia ya la dirigió en la obra de homenaje su madre Ingrid Bergman y aquí la vuelve a dirigir diferencias con su anterior espectáculo su primer monólogo relacionado con los animales Green porno se basaba en unos documentales sobre la sexualidad animal hechos con mucho sentido del humor ahora amplía la mirada Rossellini dice que si en el primer espectáculo hablaba de los animales de cintura para abajo ahora se fija en ellos de cintura para arriba en escena en estudios científicos sobre la inteligencia animal y su relación con los humanos cien se congelan Txiki

Voz 1600 10:07 las similitudes físicas y la continuidad con los animales son reconocidas pero las similitudes mentales no lo son tanto Darwin ya especulo diciendo una frase muy bonita hay diferencias en grado

Voz 1600 10:19 entrando

Voz 11 10:23 estudios en la Universidad Isabella Rossellini ha estudiado un máster sobre comportamiento animal en una universidad de Nueva York y ha recibido un Honoris Causa de la Universidad de Ciencias de Montreal Se define como actriz que se ha animado a escribir como artista se inspira en la naturaleza

Voz 1600 10:39 a mí no me dedico al entretenimiento soy actriz no una documentalista quiero combinar mi faceta de entretenimiento con la ciencia que aprendí en la escuela y que siempre me ha acompañado si me tengo que definir me definiría como un artista medioambiental alguien que toma la inspiración del medio ambiente

Voz 11 11:00 un perro como compañera de reparto la actriz sale a escena con un pequeño perro que interpreta diversos animales te llama mini la conocen como mini strip porque dice que actúa también como Meryl Streep es un perro acostumbrado a hacer trucos tuvo que acostumbrarse a los gestos de Rosellini

Voz 8 11:18 soy italiano

Voz 1600 11:18 may habló con las manos un día estaba hablando y el perro empezó a sentarse y a dar la vuelta intentaba interpretar mis gestos muy divertido lo hemos tenido que enseñar que cuando hablo con las manos es sólo eso ahora conoce la diferencia pero al principio fue muy divertido

Voz 11 11:37 en escena también hay un titiritero y adiestrador de perros Xúquer Vima que ayuda a dar vida a este circo particular que no recuerda que todos somos animales

Voz 12 11:56 en la sala de Valencia hoy Shostakovich mil Fallas más teatro el tratamiento el tratamiento en el Pavón Kamikaze tratamiento

Voz 0907 12:21 esto es como se llama al resumen de un guión sin diálogo en el mundo del cine es un resumen de secuencias en su caso es una obra de teatro de Pablo Remón en la que trabaja Bárbara Lennie nuestra compañera Ana sólo Francisco Reyes Emilio Tomé Francesco francés co carril Marta García

Voz 14 12:42 Martínez estudió cine quería escribir películas pero poco a poco se va adaptando a lo que las

Voz 1513 12:47 Martín da clases de guión en una escuela y hace tiempo que ya sólo escribe tele promociones en el cajón acumula frustración esos proyectos de guión de película que en el mundo del cine se llaman tratamientos

Voz 14 12:59 escribe ciento ochenta capítulos tiene tejado

Voz 1513 13:03 es el personaje sobre el que pivotan otros veinte en la nueva obra teatral de Pablo Ramón guionista de películas como no sé decir adiós director y autor de montajes teatrales como la reducción de Luis Guzmán o cuarenta años de paz Remón habla en esta obra que ha titulado así en tratamiento habla del cine de la ficción de la vida

Voz 1684 13:23 el personaje se pregunta por qué de repente se dedica a seguir haciendo ficciones hay una pregunta que vertebra toda la obra que es en esta época que vivimos que tenemos tantas ficciones no que todos estamos que hay quinientas mil series que nadie les da tiempo a ver que todos estamos todo el día con cuál es la última serie la última talk y hasta ahora tiene un poco de eso tiene un poco de que el personaje va pasando tiene esa pregunta esa crisis de por qué aportar una ficción por qué inventarme una cosa más bueno las respuestas que lo que tú cuentas no lo puede contar otro no que no lo cuentas tú se queda un poco por el camino y que inevitablemente todos hacemos eso con nuestra vida

Voz 8 13:52 no

Voz 1513 13:55 el tratamiento no es una comedia no es un drama es teatro pero aspira a parecerse a una novela viaja por distintos espacios y tiempos y estados mentales es una obra en la que conviven lo vivido lo contado y lo imaginado protagonizada por Bárbara Lennie Ana Alonso Francisco Reyes Emilio Tomé Francesco carril

Voz 8 14:14 el texto hola sobre el deseo de hacer ahora lo función habla del deseo hago de supriman sus psicóloga yo hago de Chloe que es tu

Voz 15 14:22 Mera amor acabo de Adriana que es una productora ejecutiva de una gran cadena ya o de narrador también me quedo con una frase que se dice en la obra

Voz 8 14:32 eh bueno estamos en la radio lo de que una película nuestro que te imaginas de principios y no es un viaje se va tal como que lo difícil es hacerlo fácil Raemon creo

Voz 1513 14:42 hay qué escribir quizás sea la única manera de engañar a la muerte recupera la frase de James Alter llega un día en que advierte es que todo es un sueño sólo en las cosas conservadas por escrito tienen alguna posibilidad de ser reales

Voz 8 14:55 escribir oficial es una manera de recordar salvar cosas de un naufragio de Titanic que está muy presente la obra es un naufragio y bueno es el tiempo pueda

Voz 13 15:15 aquí Nos vamos a casa

Voz 0907 15:38 bueno a Cádiz ya París y luego volvemos otra vez a Cádiz el ocho de junio de mil novecientos sesenta y seis en una pequeña sala en París una asociación la asociación cultural franco española reunió a intelectuales y artistas plásticos para rendir homenaje a Rafael Alberti cuya voz vamos a escuchar gracias al archivo de la Universidad de Alicante allí le regalaron un centenar de obras muchas de las cuales ahora se puede en ver en la exposición exiliarse de memoria de una carpeta dedicada Rafael Alberti París mil novecientos sesenta y seis y Cádiz dos mil dieciocho Pedro Espinosa Radio Cádiz

Voz 17 16:15 a mí de amigos todos que nunca ha dejado de creer en el pueblo español debo decirlo está más en mi vida me ha costado tanto como esta noche emocionante que pasamos junto el encontrar la palabra precisa

Voz 18 16:38 para darnos las gran era el ocho de junio de mil novecientos

Voz 1172 16:41 sesenta y seis Rafael Alberti se encontraba

Voz 18 16:44 Live alegre acababa de recibir a un buen número de

Voz 1172 16:46 artistas españoles que quisieron brindarle un homenaje en el exilio esos artistas le entregaron al poeta portuense una carpeta con obras de diferentes pintores y tendencias artísticas ahora cincuenta y dos de esas obras se exponen en la Diputación de Cádiz es una muestra llamada exiliarse

Voz 11 17:04 repasa también la trascendencia de aquel homenaje

Voz 1172 17:07 el primero de la esencia cultural española contra el franquismo que tuvo cierto eco en la prensa nacional por aquel entonces la comisaria de la exposición Carmen gustan

Voz 19 17:16 yo lo que he pretendido es hacer un homenaje a ellos más que hombre que Alberti Cela hecho muchísimo homenaje pero es más un homenaje a los pintores porque la mayoría son muchos son desconocidos

Voz 1172 17:29 aquel acto de mil novecientos sesenta y seis intervinieron personajes como el hispanista Marcel batallón el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias o el dramaturgo Alfonso Sastre también incluyó mensajes de grandes personalidades Vicente Aleixandre Buero Vallejo

Voz 11 17:45 Di sólo Picasso Delibes o Gerarda

Voz 1172 17:47 Diego fue un acto de unión de todos los demócratas frente a la dictadura franquista un homenaje a un símbolo de la libertad de ahí que la comisaria de esta exposición defienda la importancia de que los jóvenes conozcan esta EPO

Voz 19 17:59 y que traigan a los chavales porque creo que es muy importante que conozcan está históricamente este estos años nuestros no que fueron que la mayoría lo desconocen

Voz 0907 18:09 la exposición se puede visitar en Cádiz hasta el veintinueve de abril

Voz 21 18:18 es algo pero eh eh no

Voz 0907 18:40 Bilbao

Voz 23 18:41 allí se puede comprobar cómo el trabajo

Voz 0907 18:44 Esther Ferrer nos afecta Esther Ferrer que es mucho más que una performer es una artista visual pionera bueno ahora está en el Guggenheim en una exposición que conoce nuestra compañera de Radio Bilbao Izaskun Montero

Voz 1509 19:04 nueve instalaciones inéditas y dos que serán activadas de forma especial a través del público porque si hay algo que Esther Ferrer valora por encima de todo es la libertad del espetó

Voz 6 19:13 es vuestro movimiento el que habrá que de esta manera de la otra porque la mayor parte de ellas son penetra abres podéis entrar mirarlas de un lado de otro y elegí jugar con la perspectiva que a vosotros os puedo creerlo sea para mí es como dibujar en el aire o dibujar en el espacio

Voz 1509 19:30 tiempo y espacio espacios creados dentro de otros espacios con pocos materiales para formar según Petra Jos comisaria de la exposición una secuencia

Voz 1247 19:39 la secuencia de espacios espacios que quedan como aéreas espacios que se transforman conforme que el espectador se acerque hacia le Gere hay que mirar estas instalaciones desde diferentes perspectivas todo ello a través de las risas que se

Voz 1247 20:00 proyecto original había un mapamundi con los países pero para este proyecto hemos decidido que solamente uno por ciento ir los continentes los diferentes países porque pensamos que en un futuro pues las fronteras pueden cambiar

Voz 6 20:16 qué es una silla o sea ves la humanidad bese Love el una una persona que existía entrar en esa silla

Voz 1509 20:22 pero más bien por la búsqueda de sacar de contexto los objetos para darles otro contenido en el tiempo que dura la exposición

Voz 6 20:28 se contextualiza donde donde del del almacén de la habitación donde estaban se contextualizan en la exposición y luego vuelven a su ser vuelven a ser la silla en la cual se puede sentar la señora que guarda la Sala o el niño que viene o en la conferencia que esto me gusta también pensar que una vez que la exposición termina salvo una pieza que es la de la risa no quedará nada

Voz 1509 20:53 podrá visitarse en el Guggenheim hasta el diez de junio después quedará el recuerdo porque Esther Ferrer piensan obras que son que inmediatamente no son que no ocupa ningún otro espacio más que el mentado

Voz 0907 21:11 música clásica Andrea challenger de Umberto Giordano está en el Liceo ha estado con Jonas Kaufmann hasta ayer mismo a partir de hoy mismo con otros dos Andreas diferentes de nuevo crisol tú

Voz 11 21:23 la con Kaufman hasta ahora había hecho recitales en España pero no había estrenado ninguna ópera escenificada el tenor dice que sí que había tenido ofertas para hacer opera en España y que si no ha venido antes ha sido por su culpa con una sinceridad poco habitual dice algo que no siempre gusta oír es que antes tenía que pasar por los teatros más relevantes del mundo

Voz 26 21:45 hay cinco seis siete teatros internacionales que son la clave para una carrera internacional desafortunadamente en ese momento ninguno de estos grandes teatros de la ópera eran españoles quizás estaba en un poco por debajo no es una opinión personal es algo que se piensa comúnmente antes debía pasar por el Met el Covent Garden París Viena y Milán

Voz 11 22:06 mañana Vila and cercano sincero y elocuentes Jonas Kaufmann huye del papel de divo dice que el secreto de su éxito es trabajar y cambiar de registro para no aburrirse asegura que siempre hace lo que le apetece sin encasillarse en un estilo ni un papel concreto sobre la ópera Andrea y asegura que por encima de todo requiere interpretar la compañía John Huff Pius difundirse Chang hay música preciosa que se puede tocar bien sin emociones y continúa funcionando aquí no hay ninguna duda que sólo se puede tocar bien cuando todos creen en ello Live in en edad para mantener su voz privilegiada considerada como de las mejores del mundo dice que necesita dormir comer sano no beber alcohol hacer yoga y mantener el cuerpo en buena forma por si el director le hace correr por el escenario Kaufman está en el Olimpo de los tenores pese a eso asegura que no siente la presión por no fallar mi

Voz 26 23:00 Luisa of ex profeso para mí es una profesión muy egoísta me encanta cantar lo disfruto mucho y aunque nadie viniera a escucharme lo continuaría haciendo si otros vienen lo escuchan y les gusta mejor esto es sólo un extra lo hago para mí como lo hago para mí no tengo miedo a fracasar

Voz 11 23:19 hasta el veintiocho de marzo hay la oportunidad de vivir el estreno en España de una opera de Jonas Kaufmann en un Andrea ese niega que se estrenó hace tres años

Voz 27 23:30 no no

Voz 0907 23:42 Ara vítores lo ha leído el mayor efecto

Voz 3 23:44 no puede tener o cree tener es que a un lector le guste el libro tal vez Le cambia un poco una perspectiva sobre ciertas cosas un libro así es una algo completamente distinto porque puede tener efectos en la realidad que a mí me gustaría que en efecto lo tuviera

Voz 1880 24:10 eso es lo que busca Jorge Volpi en su nuevo libro una novela criminal quinientas páginas de vértigo las que el escritor mexicano pretende desvelar todas las claves de un supuesto secuestro y se encuentra con que todo la justicia la política a la policía los amigos los medios de comunicación todos mienten en esta historia real hay dos protagonistas el mexicano Israel Vallarta su pareja la francesa Florence Cassez el nueve de septiembre de dos mil cinco la televisión mexicana retransmite en vivo su detención ellos estanco

Voz 28 24:40 clubes ingresando a lo que es un rancho nosotros estamos también aquí pues conociendo los datos en estos momentos practicamente en vivo de lo que de lo que es

Voz 29 24:51 está pasando bueno pues esto que escuchan es un montaje la policía obligó a la pareja a acudir a ese rancho para culpabilizar les del secuestro el propio Volpi cuando se iba documentando para escribir esta historia se iba quedando boquiabierto

Voz 3 25:04 por las vueltas por la mezcla de realidad y ficción por las mentiras de las autoridades por la complejidad misma de un caso que no es único y que terminara reflejando como una metáfora todo lo que no funciona en México

Voz 30 25:21 pidiendo la entrada en cualquier dirección escuchan M para que así

Voz 1880 25:29 México el país sin ley en el que las cárceles están llenas de inocentes y los muertos desaparecen el país de la corrupción la droga y la violencia el país al que es tan fácil odiar como a mal el leer una novela criminal es adictivo cada página te invita a saber más a intentar entender cómo funciona o mejor dicho como no funciona Méjico no sabes si estás leyendo informes policiales siete estás enamorando de los personajes que no son personajes sino personas ya cada minuto quieres ir corriendo a Google a ver cómo ha acabado la historia recomiendo la paciencia para leer a Volpi no

Voz 8 26:15 la mejor que saborearlo es un híbrido entre la literatura y el periodismo la investigación es propia de un reportaje periodístico busca ese rigor y la construcción del relato debe mucho a la literatura

Voz 31 26:30 ando héroe venderlo lo que esto está bañando y te tratan como a un delincuente da leí gracias tal que arrancar el problema de cambiar al Gobierno

Voz 8 26:47 y más libros los que recibe más Vallespín os esta semana su acuse nos habla de la evasión de la realidad del amor de la felicidad de los efectos secundarios de amores raros por infrecuentes en fin

Voz 9 27:08 aquí

Voz 8 27:09 hace dos años un libro publicado en tándem por las editoriales errata Natura hay periférica se convirtió en boom editorial tú no eres como otras madres explicaba la vida de la madre de la autora a la vez que dibujaba un retrato comodísimo del ascenso del nazismo al poder ahora las editoriales vuelven a unirse para publicar otra novela de Angélica es Ops dos Se trata de hombre su libro con mucho de autobiográfico que protagoniza Evelyn hija de padre alemán y madre judía de su infancia que transcurre otra vez en aquellos años deleznables una mujer que necesitara a lo largo de toda su vida evadirse de la realidad y hará uso de los hombres para Aíto literatura Random House acaba de editar el galán imperfecto una comedia literaria de chileno Rafael Recio uno de los grandes de la literatura latinoamericana actual la novela pone el foco en Antonio un hombre que se opera de cintura para abajo a escondidas de Bolonia la convalecencia claro será larga y dará para mucho también hay secundarios de lujo un médico una intensa la novia ausente por un viaje un retrato caricaturizado sobre la volatilidad de La mort i la felicidad

Voz 8 28:20 Marie Curie Agatha Christie o Coco Chanel fueron algunas de las mujeres que tuvieron relaciones sentimentales con hombres más jóvenes algo que en pleno siglo XXI sigue siendo visto como algo peculiar raro e incluso ridiculiza la periodista Dolores Conquero ha publicado en Planeta amores contra el tiempo que escarba en algunas de estas relaciones en distintos momentos de la historia y todos sus efectos secundarios oposición familiar críticas del entorno ya está conflictos laborales mañana

Voz 35 28:49 llega a las librerías vértigo de la escritora británica Joanna Shields que edita periférica una colección de relatos protagonizados todos por mujeres un libro que nos hace tambalear que nos golpea como lectores que es lo que hace la buena literatura

