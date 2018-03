“La deuda púbica de 1.500 euros produce fofobra”

Voz 1 00:00 voy a hablar muy mal

Voz 0827 00:11 las diez en Canarias está en marcha la jornada de huelga

Voz 2 00:14 a la jornada de Huelva tengo que decir que desde luego no

Voz 3 00:16 me reconozco en la afirmación de la vuelta de la vuelta a la japonesa que ha hecho con

Voz 4 00:22 no algún miembro de mi partido por la mañana se han detenido a tres rodajes de series Acacias treinta y ocho El secreto de Puente Viesgo El secreto de Puente Viesgo Amar es para siempre

Voz 2 00:32 los Objetivos de Desarrollo Sostenible está erradicar el hombre erradicar el hombre en el mundo yo puedo asegurarle su ustedes quiere tuvo lo que pueda y un poco más

Voz 5 00:43 de lo que pueda si es que eso es posible

Voz 2 00:46 yo haré todo lo posible incluso lo imposible si también lo imposible es posible menos mal tiene Mesquida UNAMID tiene una de UNAMID por mi propio que previene el espía podemos cometer errores iban los horror

Voz 6 00:59 rápido hay que emitir esta cinta es esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias urbana

Voz 7 01:08 Tears de unidad de vigilancia que llega ya al informe número quinientos cuarenta

Voz 0827 01:20 quinientos cuarenta desde San Sebastián desde el Kursaal así que empezamos esta unidad hablando de la palabra Kursaal que mucha gente pensará bueno es una palabra vasca pues no es una palabra vasca una palabra alemana significa lo que parece bueno lo que parece cuando ya sabe lo que significa no Kursaal sala de curas de curas de sanar nueve sacerdotes se era un edificio que solía ver en los balnearios pues para la vida social para el teatro para bailes para conciertos para restaurantes para lo que hiciera falta de ahí salió la palabra yeso nombra no sólo no

Voz 8 01:53 de este edificio sino otros edificios también en EE

Voz 0827 01:56 España vamos a conocer esta unidad con una advertencia para nuestros vigilantes amantes de la lengua pues si acaso no escucharon el otro día las noticias del Mundo Today

Voz 9 02:06 decir beso para ya será delito la Fiscalía considera que esta expresión atenta contra la mitad de España y pone en peligro el orden constitucional

Voz 0827 02:16 bien pues echa la advertencia una vigilancia de oficio esta misma madrugada ha escuchado a un futbolista del Real Madrid a Rafa Varane el jugador de este equipo que ha sido padre hace muy poquito tiempo le he preguntado a Manu Carreño

Voz 10 02:30 el Papa hace poco cuánto cuánto hace casi un año un año tengo qué tal muy bien los pañales y eso viene muy bien si es niño o niña niño Nico seamos Rubén Rubén duerme bien nombre de español nombre español

Voz 0827 02:44 sí muchas risas Rubén nombre español hombre español español salvo que el patriarca judío Jacop concediese a su primogénito en Segovia Rubén pero es un nombre español le es un nombre hebreo como es hebreo Isaías porque Rubén era el hijo de Jacob el nieto de Isaac bisnieto de Abraham después cientos miles de años después bueno pues ya llegaron los Rubén es de aquí de España y una aclaración sobre una cosa que se dijo en Antena tres en un debate encendido se enzarzaron sobre acudir o no a un encuentro con el Rey

Voz 7 03:18 lo que le digo desarmados arreglos nosotros lo vamos a llevar a cabo

Voz 11 03:21 ya te pide respeto a las que se llama colección simplemente no tienen carrera Torroella ya no seamos ya no sabíamos hasta que se llama algunos pero su esencia

Voz 0827 03:33 bien se discutía sobre el besamanos si decía Susana Griso ya no se llama besamanos bueno pues se llama eh esa ceremonia en la que cual se acude pues a besar la mano del Rey a saludar al Rey en estos momentos o cualquier otra autoridad se llama Besa mandos es verdad que está en desuso cada vez se utiliza menos la palabra no es verdad como decía Susana Griso que no reinventarse intentásemos los periodistas porque está en el diccionario desde el año mil setecientos veintiséis algunos no habíamos nacido puede esta semana ha sido una semana de despedidas antes de ayer fallecido Stephen Hawking que ha pasado a la historia entre otras cosas por ilustrarnos sobre el Big Bang aunque la verdad no sé si es para tanto lo que hizo porque desde Londres por ejemplo el Big Bang se ve estupendamente

Voz 12 04:16 que el puente de Westminster es uno de los lugares más turísticos de la capital siempre está lleno de gente londinenses y visitantes van allí porque además desde allí van Brinkmann Isabel todo el edificio del Parlamento

Voz 0827 04:28 bueno yo he estado en Londres alguna vez y la verdad es que nunca jamás he visto desde Londres el Big Bang

Voz 13 04:34 no

Voz 0827 04:37 sí ahí magnitudes que se nos escapan la del espacio la del tiempo

Voz 7 04:41 o que se nos va hasta en lo más mínimo

Voz 0827 04:44 tenemos un nuevo trastoque Horario en la Cadena Ser

Voz 7 04:47 Alejandro maestro muchísimas gracias y que vaya bien buenos días buenos días nueve

Voz 14 04:51 hay ocho de la mañana siete y ocho en Canarias breve y ocho de la mañana siete y ocho en Canarias

Voz 0827 04:56 menos y Álvaro Pérez no envía también otra datación un poquito exagerada

Voz 15 05:03 parece mentira que hayamos tardado tanto signos de desarrollo de avances científicos de miles de millones de hombres y mujeres en paso por la Tierra durante millones y millones de años durante millones y millones de años bueno bueno nos dice ahora

Voz 0827 05:17 claro que siendo muy optimistas no del Homo sapiens y no el género Homo pues estaría tendría una edad de más o menos

Voz 8 05:23 millón y medio de años entre uno y dos millones de años pero eso no son millones y millones de años

Voz 7 05:28 sí

Voz 0827 05:31 para nuestra antología de expedientes X de esta unidad este extraordinario caso del suicida que mata después de muerto reenvía Elena gato lo escuchó en Telecinco

Voz 16 05:41 del exterior en Estados Unidos un nuevo asalto con arma de fuego termina en tragedia un veterano de guerra ha saltado la mayor residencia para excombatientes del país en California haya secuestrado a tres empleadas antes de matarlas antes de matarlas sea suicida

Voz 7 05:57 no yo puedo poquito raro es un poquito raro mérito

Voz 0827 06:00 ese Ribagorda no rectifica en ese momento pero alguien se lo debió decir porque seis horas después

Voz 17 06:06 diferido en formas diferentes

Voz 0827 06:08 la griega fue la notificación de José Ribagorda quedó así

Voz 16 06:13 veterano de guerra ha asaltado la mayor residencia para excombatientes del país en California ha secuestrado a tres empleadas tras matarlas tras matarlas a se ha suicidado

Voz 0827 06:24 eh además lo subraya para embriaguez del modelo claro ya entonces bueno a esta novedosa forma de asesinar hay que unir una nueva forma de morir nos dice Camilo Bouzas que es la de morir automáticamente alta

Voz 18 06:35 esta ciudad de munición de disparos que han logrado que todos impactaron en el cuerpo

Voz 7 06:40 de la víctima ha fallecido automáticamente

Voz 18 06:43 ha fallecido automáticamente no ha sido posible

Voz 0827 06:46 bueno la pistola puede que fuese automática el fallecimiento sería instantáneo o inmediato piensa nuestro vigilante Camilo pero ojo Camilo porque automático tiene una acepción que se refiere a una acción que se produce inmediatamente después de un hecho como consecuencia del así que aunque pueda sonar un poquito chocante esto de morir automáticamente con el diccionario en la mano tenemos que salvar en esta ocasión al vigilado y Alberto Rivera sobre la muerte del pequeño Gabriel pues también pilló en las está alguna redundancia pero ha sido una semana que también hemos recordado los atentados del 11M en Madrid han pasado ya catorce años eh e incurrieron en Televisión Española en un error repetido sobre el sonido de las campanas en señal de luto esto lo escuchó José Antonio Barrionuevo

Voz 19 07:29 en la placa que rinde homenaje a las víctimas

Voz 7 07:32 los heridos y a quiénes les socorrieron

Voz 19 07:34 en su honor las campanas de la Puerta del Sol

Voz 7 07:37 replicado dedicado durante cinco minutos área ahí ahí ahí ahí bueno récord

Voz 0827 07:42 vamos que cuando suenan las campanas en señal de luto las campañas las campanas doblan eh porque dólares eso es tocar a muerto mientras que repicar es sonar repetidamente en señal de fiesta o regocijo no era precisamente eso lo que queríamos decir eh con Labordeta pues recordamos la movilización de los jubilados que ha llevado el debate de las pensiones de la calle hasta el Congreso y la verdad es que no sé muy bien de qué se quejan los periodistas españoles según lo que contamos esto lo escuchó también nuestro vigilante Barrio Nuevo

Voz 20 08:19 un lunes más los jubilados jubiladas y pensionistas vizcaínos vuelven a colapsar el Ayuntamiento vuelven a hacer Míguez Martos del ciento pero veinticinco Martos del Bierzo pero veinticinco del Gobierno de Rajoy Hidden unas urnas

Voz 0827 08:32 merece el Gobierno de Rajoy sube el ciento cero veinticinco por ciento está más no está nada mal para una subida de pensión ya les gustaría a los pobres tampoco está mal el nuevo problema que tiene la economía española una inmensa deuda pública burdamente Se podría decir que es una deuda de cojones Francino quizás por eso se llame ahora de deuda púbica ostra eh esto lo escucho Abel España

Voz 21 08:52 volvemos a los niveles de gasto del año dos mil siete pero los niveles de ingresos no son los del año dos mil siete el nivel de déficit no es el del año dos mil siete y el nivel de deuda pública hay el nivel de deuda pública no es perfectible

Voz 0827 09:07 después diríamos que por los pelos pero bueno con esta deuda púbica un PSOE muy comprensivo resulta que ha bajado mucho quizás demasiado la petición de financiación para el pacto educativo y a pesar de ello el rácano Gobierno del PP se niega esto lo escuchó José Manuel García venido

Voz 22 09:22 el Gobierno no se compromete a financiar la educación con el cinco por ciento del producto interior bruto es decir con mil quinientos euros con mil quinientos euros anuales extra hasta dos mil

Voz 0827 09:35 hombre tampoco parece sembraron tampoco parece tantos incluso que son ciento veinticinco euros mensuales los de este mes a escote más o menos entre los que estamos aquí los podríamos sacar pero bueno estamos en San Sebastián

Voz 1 09:53 volvemos

Voz 0827 09:55 hacía ya mucho tiempo que veníamos por aquí pero además ha dado demasiado con lo que nos gusta esta ciudad yo creo que unos cuatro millones de temporadas hacían veníamos porque cuando vinimos la última vez Sonia Lus Nos anunció el fichaje de Ronaldo calculando

Voz 23 10:10 que recoge el diario Marca pero con este titular Real Madrid Cristiano Ronaldo acuerdo total cinco millones de temporada si esa cantidad nueve millones y medio de euros por cada una

Voz 0827 10:20 cinco millones de temporadas yo creo que llevaban por cuatro millones que era más o menos lo que hacía que no veníamos por aquí cuando se les está haciendo un poquito largo es una ciudad en la que nos quieren Francino escucha mucho la radio y algunos acaban incluso mal con esta pasión por la radio la defensa al acusado pidió la libre absolución por trastorno mental transitorio Francisco directora en su historia y venimos a este espacio tan extraordinario que es el curso tal pero que no incita a la lujuria no como otros que ya sabéis cómo son los de Bilbao el sorteo de la

Voz 24 10:50 Copa del Rey que se ha celebrado un hace unos minutos en Bilbao en el museo Guggenheim bastante lujuria bastante Galluc curioso lugar para

Voz 0827 10:58 este sorteo de la Copa del Rey bastante lo curioso lo de Bilbao es como es te incita de hecho la última vez estuvimos en el Palacio Euskalduna y la última eh que estuvimos allí pues me al hijo claro aquello era tan luz curioso también un poquito menos que Guggenheim pero me salió una de estas cosas de en qué estaría pensando los compañeros de la SER se meten mucho en su papel Rafael Urturi por ejemplo nos envía esta vigilancia de contiguo negro contigo negro de Contigo Dentro del velero pero en qué estaría yo cansa FEF Isaías en qué estaría pensando bueno en fin que estamos felices de venir aquí devolver ha sido un viaje complicadísimo porque hemos tenido que sobrevolar desde la meseta esas cumbres extraordinarias que tenéis por aquí en el País Vasco

Voz 17 11:40 para mañana la alerta naranja pasará si el aviso amarillo porque la cota se va a situar entre cuatrocientos y seiscientos metros de madrugada subirá a ochocientos mil subirá a ochocientos mil

Voz 25 11:50 es que a lo largo de la mañana la cota de nieve irá subiendo hasta situarse los ochocientos mil metros hasta situarse en los ochocientos mil metros

Voz 0827 11:56 volverá a bajar por la tarde a eso el comandante unos decía llegaremos y podemos sobrevolar las cumbres no buena ha sido complicadísimo pero hemos llegado estamos muy satisfechos con la compañía aunque la verdad es que esperábamos ver más niños esta tarde aquí en el Kursaal dadas las últimas noticias que nos han llegado del Gobierno vasco

Voz 17 12:14 para que una familia se decida tener un hijo o una hija no porque a veces las heridas van entre los cuatrocientos y los novecientos hijos cuatrocientos y los no

Voz 25 12:22 de antes hijos dependiendo de la renta yo era evidentes euros euros y que dicho hijos nada son los dedos

Voz 0827 12:30 lo el día la madre aquí en San Sebastián dieciséis una fiesta de la tribu en directo desde y con cuatrocientos a novecientos hijos oye no me extraña que aquí no tengáis problemas con las pensiones se dirime no hombre sí bueno estamos celebrando aquí los cincuenta años de la librería Lagun estamos haciendo una especie de La Ventana esta tarde con cuyos propietarios nos une la pasión por los libros nos gustan los libros aunque a veces nuestra relación con ellos es un poco complicado ya con los títulos por ejemplo el último libro del donostiarra Fernando Aramburu el gran libro

Voz 7 13:07 Patricia cuál crees que ha sido el más vendido tres opciones El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón Patricia Patricia de Fernando Aramburu patrias batalla padre diremos siempre he dicho

Voz 0827 13:24 esto claro claro que lo has dicho bueno nos pasa con libros recientes como el de Aranburu pero también con los clásicos los de Julio Verne por ejemplo un hombre que medía las distancias de una manera un poquito extraña

Voz 26 13:35 ciudad acoge hasta mañana el primer Congreso Internacional sobre la vida y la obra del autor de veinte mil lenguas de viajes Mariano veinte mil lengua este viaje submarino

Voz 7 13:43 a la vuelta al mundo en ochenta días

Voz 0827 13:45 escribió veinte mil lenguas de viaje submarino quizás el otro libro sea la vuelta al mundo en ochenta días no bueno hay otros compañeros que quizás hayan leído demasiado le pasa a Benjamín Prado por supuesto pero también a Miguel Ángel Aguilar por eso le brotan títulos cuando en realidad solamente quieren echar mano de Ignacio acecha visible el progreso

Voz 27 14:05 el populismo es su versión racional a lo Íñigo Errejón ir de los xenófobos de la Liga olvidado ya de la Padania los extremeños se tocan los extremeños se tocan

Voz 0827 14:21 más vil de los los extremos supongo ellos no los extremeños obra es una obra de teatro de Pedro Muñoz Seca ID Pedro Pérez Fernández que se estrena lo hace muchísimo tiempo en mil novecientos veintiséis

Voz 28 14:34 eh

Voz 0827 14:38 sí es verdad que este es un error bueno que puede pasar hasta a lo mejor era ironía de Miguel Ángel es decir eh pero hay errores un poquito más comprometidos por ejemplo por ejemplo este sobre las famosas sombras

Voz 14 14:50 llega la película más esperada de dos mil quince estás preparado para perder el control pues si quieres tienes que comprar tus entradas en Cincuenta sombras de Grey Cincuenta sombras de Grey Parra les que Gray es difícil

Voz 7 15:05 ver

Voz 14 15:06 ya todo el mundo sabe que es

Voz 0827 15:10 es que Gray es difícil no lo mejor es la explicación es maravillosa bueno no sé lo que tendrá este libro pero de las cincuenta sombras nos perturba a quienes hablamos en la Cadena Ser y cuando no es el gay pues es el Rey esta es del recordado Carles Capdevila

Voz 7 15:25 que el quiere saberlo todo de ella o al revés este esta es este confundir una relación amorosa pues pues con la posesión y creo para para enlazar con cincuenta sombras del Rey pronto el hay

Voz 14 15:38 de Grey perder aquí siempre lo primero

Voz 29 15:42 yo creo que se podría hacer este libro también para venga

Voz 0827 15:46 estamos profundice hemos purguemos en la ida bueno gay yo sea el Rey la cosa tiene miga aunque para resbalones comprometidos en materia literaria este que escuchamos en su día en televisión sobre un cómic que hacía apología de la de la agresión sexual y que además fue premiado el cómic de verdad hoy premio Nacional de

Voz 7 16:06 el arte de violar el arte de violar galardonado

Voz 30 16:13 hoy el arte de volar

Voz 0827 16:14 vale por El arte de volar veto mucho mejor la verdad es que cuando lo escuchamos pues entró el tembleque entiendo

Voz 31 16:22 su incertidumbre hizo Fabra Fofó hizo Fabra vamos

Voz 0827 16:27 Ana entenderlo presidente bueno hay libros clásicos como La Biblia que o hemos leído o nos han leído un montón de veces no claro pues a veces nos quedamos con las cosas un poquito de oído Diari

Voz 32 16:39 es la razón por el titular de la sensación de que lo único que le queda a Rajoy multiplicar los penes los los peninsulares

Voz 0827 16:45 Juan López Cohard que es el titular esto hablando de la Biblia que si llega a hablar de las cincuenta sombras del Gay no te quiero ni contar pero no solamente le pasó a Pedro Blanco e él abrió camino después llegó el presidente venezolano Nicolás Maduro externos allí multiplicar

Voz 7 17:01 así como Cristo multiplicó los penes

Voz 0827 17:05 los Febles perdón peces

Voz 7 17:07 nada perdona al presidente

Voz 0827 17:09 pues hay otros libros como El libro gordo de Petete por ejemplo que marcó a toda una generación David Summers el de los Hombres G

Voz 29 17:16 lo recordó Un día en la radio que el libro gordo te enseña el libro darle tiene yo te digo contento tras semana acostarse me viene a la semana que viene Barco Barco

Voz 0827 17:26 bueno pero hasta recordando la frase pues puede uno cometer un gazapo posee la frase original era otra y libre a quién

Voz 1 17:33 eh

Voz 7 17:33 el libro gordo y tiene contenta está ya casi

Voz 0827 17:42 se nos había olvidado bueno vemos leemos mucho pero a veces eso no nos quedamos bien por ejemplo con los personajes al protagonista de libro Raíces que después se llevó también a una a la televisión que se famoso Junta quince pues un fotógrafo madrileño de cambio en el pasado A vivir que son dos días de Madrid el nombre de pila

Voz 33 18:07 el Palacio de la Música ahí ahí el se sabes

Voz 34 18:11 Jose que yo traté al al famoso punta quinta involuntariamente

Voz 7 18:16 soy una marea y mi padre

Voz 0827 18:19 vamos a punta tinte se ve que lo de cuenta lo tenía en la punta de la lengua bueno otras veces tenemos claro el nombre pero no la condición esto nos ha pasado hace poco por ejemplo con Alibaba

Voz 35 18:29 se abre el telón aún chino subiendo las escaleras chino japonés y chino subiendo las escaleras como se llama el mítico ladrón cómo se llama el mítico ladrón

Voz 36 18:45 no no no quedara Jackie

Voz 7 18:48 sí vale me va

Voz 36 18:50 al ir IVA

Voz 0827 18:54 llevada al cine el juego de palabras si está claro pero él no era el ladrón los cuarenta ladrones eran los otros no él se dedicaba a otra cosa bueno también horneamos con los autores procuramos documentar unos pero alguna vez se nos va algún dato y por ejemplo cambiamos la biografía de Cervantes y adelantamos su nacimiento un porrón de

Voz 37 19:12 años como lo dice como lo define sexto de por un día no pasa nada generoso cuenta lo que tienen que ver cuánta qué comunista de ayer donde en Alcalá de Henares estuvimos en Alcalá de Henares que se celebra el cuatrocientos centenario de la muerte de Cervantes cuatrocientos centenario de la muerte de Cervantes doscientos centenario del amor

Voz 0827 19:28 de de Cervantes y claro pues esto

Voz 38 19:31 por lo menos cuarenta mil años está mal eh

Voz 0827 19:33 la mil años ni más ni menos hemos cambiado la biografía de Cervantes y la historia de nuestra literatura pues nos vamos viendo si es llega Nieves Concostrina la última de que estuvimos en Bilbao cuando estuvimos en el Palacio Euskalduna pues mire Nerea Aróstegui nos dio una primera lección de euskera porque no estaría muy sabéis mucho más euskera de lo que en realidad pensáis no nos dijo que Artur Mas significa mantequilla que COI P grasa o aceite que Eroski venía del verbo comprar o que ertzaina era el que cuida bueno pues hoy ha decidido ya que estamos en San Sebastián seguir con las lecciones de euskera para los que no lo sabemos

Voz 17 20:18 si es que cada día me lo pones más fácil Isaías fijados avisos largo de ETA que es un tema muy importante y del que se ha hablado en muchas ocasiones y también en euskera es una de las palabras que más se utiliza porque es la conjunción cooperativa con lo que Isaías y Francino sería Isaías ETA Francino pero como estamos manejando a la librería Lagun que como ya sabéis significa amigo aprendamos euskera entrando en el mundo de las disputas con damos que estamos buscando un libro entre los más vendidos encontramos patria y quién lo firma Fernando Aramburu un apellido vasco viene de harán que es Valle Ipurua que es cabeza lo que sería como en lo alto del Valle aunque para ser precisos Aran debería hacer con la otra escritora que podemos encontrar es Lucía Etxeberría también con dos términos este a casa Iberia nuevo hiciéramos con los apellidos en la alfombra roja vemos Asier Etxeandia que al igual que en el caso anterior tiene que sea casa también Andilla tutee quizás les suene de Al

Voz 7 21:20 pues bien el Goya al mejor actor revelación es para Eneko Sagardoy gracias a la película habréis podido traducir su significado con los verdad

Voz 17 21:32 sí Cruz para que ustedes con de lo lejos que quedan de sus dimensiones el título se tradujo como gigante aunque un significado más acertado sería gran

Voz 40 21:41 quien estando en Donosti hablando de actores no puede faltar Gorka Otxoa ha muy su apellido es lobo bueno antes de terminar sólo un detalle que a lo mejor

Voz 17 21:54 hay SAP otear y te dice un chiquito pues viene de sequía que significa pequeño precisamente porque los chiquitos son los vasos pequeños con un poco de vino nos vamos a despedir felicitando el cincuenta aniversario de nuestros amigos

Voz 7 22:10 aún así que felicidades eh

Voz 0827 22:18 es bueno poquito a poco eh qué bien seis con lo que nos traen por esta tierra acabamos hablando euskera reportajes genere Aróstegui que creo que Aróstegui significa algo así como el lugar en el que trabaje el herrero creo si alguien tiene algo que decir será para las próximas unidad de vigilancia porque ya me voy que a estas horas siempre

Voz 31 22:37 señoras señores si me lo permiten me voy a ir pues soy un poquillo cansado gracias

Voz 0827 22:44 así que recordamos nuestra dirección de correo Ud G V arroba Cadena Ser punto com he sido muy feliz esta tarde aquí ya saben sin algo me equivocado que seguro que sí no