La Script matinal: 'El insulto' o cómo solucionar conflictos en la era de la indignación (17/03/2018)

Voz 1457 00:21 quince años después de Angelina vuelve una nueva Lara Croft es la sueca

Voz 3 00:25 a Alicia ubicando los setenta Nos oye esa clase de caza

Voz 1463 00:31 en efecto es una heroína menos sexual izada más millennials es que esta semana llegan estrenos que utilizan los matices para hablar de conflictos enquistados como el libanés el insulto

Voz 4 00:42 me pregunto

Voz 5 00:43 sí es posible alguna vez resolver una disputa de ellas respetuosa y pensar que una disculpa no es un signo de debilidad sino de decencia

en fin español hablaremos de la tribu la última comedia de Fernando Colomo basada en un grupo de mujeres de Barcelona trabajadoras de entre cuarenta y sesenta años que formaron un grupo de baile Paco León y Carmen Machi son los protagonistas

una semana imposible lo que vamos a ver ya se lo he dicho pero bueno chica yo como vosotros queráis no la tenemos dominada y además está el paso ese que enseña atraviesa efectivamente pero es que no quiere ir a la tele por haber dado puestos si yo sí en la sección de televisión hablaremos de

Voz 1463 01:24 series que nos enseñan geopolítica como de Lumen Tower en Amazon en ellas explica los errores de la inteligencia americana antes del once

Voz 4 01:32 una pregunta cuántos agentes hablan árabe en el Buró alguien lo sabe ocho ocho gracias ocho hablantes de árabe entre más de diez mil agentes para que veáis lo en serio que se toma la amenaza este Gobierno

Voz 1457 01:45 bien cine clásico recordamos a Dreyer el director danés que murió hace cincuenta años y Antonio Martínez nos explicará su obra y su influencia como rodaría de líderes

Voz 1457 02:44 hola qué tal muy buenos días bienvenidos a La Script Pepa Blanes buenos días qué tal buenos días bueno qué tal llevas la Cuaresma hija mía muy bien yo siempre celebró la cuarta

Voz 1463 02:54 más en el cine que es el mejor sitio para celebrar que

Voz 1457 02:56 no no no no la Cuaresma no se celebra que vamos a dejarlo aquí porque este país está muy en fin pero creo que no es pecado ponerse las mallas de aeróbic con mis calentadores ochenta euros para ver la última entrega de Tomb Raider a que tú no tienes no bueno buen pues ahora es una millennials como tú con complexión física más normalita

Voz 4 03:23 de ir a la ONU

Voz 1463 03:40 Lara Croft emprendió la primera aventura de Tomb Rider en mil novecientos noventa y seis esta joven arqueóloga fue el primer y quizá más importante personaje femenino de un videojuego que se convirtió en franquicia multimillonaria y que fue llevado al cine en dos mil uno con Angelina Jolie poniendo el rostro allí encontró una caja que contenía la dice bueno hasta aquí en dos industrias el videojuego hoy el cine muy masculinas dominadas por ondas el personaje era fuerte y hacía exactamente lo mismo que ellos pero tuvo críticas por su físico sexual izado tanto en el personaje gráfico del videojuego como el de la actriz hollywoodiense que se parecía muchísimo a él el éxito de la película hizo que hubieron una segunda parte años más tarde y ahí quedó la cosa

Voz 3 04:25 acabase las aquí lo sienta los oye esa clase de cosas ahora en dos mil diez

Voz 1463 04:31 yo ocho el año delimitó después del éxito del ocho de marzo Se estrena una nueva versión de Tomb Raider con Alicia Vic Under the protagonista mucho menos sexual izada algo que también ha cambiado en el videojuego a lo largo de todos estos años donde no ha perdido ni un solo fan Ike la actriz de promoción en Madrid achaca a un cambio de mentalidad en esta nueva generación a la que pertenece a la que va dirigida la cinta

Voz 1860 04:51 a Clyde pegándole que me gustaban los videojuegos y jugaba a ellos y me gustaba

Voz 8 04:58 la versión de Angelina Jolie en el cine porque era una heroína en la gran pantalla la razón por la que me decidí a hacer esta película es porque no era una copia de algo que si hubiera hecho sino que me aportaba la posibilidad de actualizar esta historia lo más interesante es el personaje que ha evolucionado a lo largo de todos estos años esa es la esencia y también el motivo por el que tiene tantos fans esta película Nos permite encontrar nuevos ángulos y expandir este universo para darle a la audiencia algo nuevo en línea

Voz 1463 05:27 dice la ganadora del Oscar por La chica danesa Vic Ander que la mirada masculina ha cambiado y que hoy es más fácil ver papeles de acción en las mujeres y espera que en pocos años las mujeres tengan referentes en todos los géneros y en todas las historias que llegan a la gran pantalla vivos

Voz 8 05:43 creo que ha crecido fue el primer papel femenino que habíamos visto en una cinta de acción un mundo dominado por hombres creo que de alguna manera ha sido feminista desde el principio lo Inter

Voz 1457 05:53 instantes antes el mundo que la rodea la gente habla de mira

Voz 8 05:56 la masculina y es que era la única mujer con un papel así y también pasaba en los videojuegos y ahora gracias a Dios eso ha cambiado y espero que en pocos años ya ni siquiera hablemos de esto ha cambiado desde hace unos años y es en parte por esta nueva generación millennials es una chica joven que vive en Londres con sus colegas y para mí es importante poder contar la historia de una chica con la que la gente se puede recaer

Voz 3 06:18 hacer no es una super héroe ocho

Voz 1463 06:25 sobre la película decir que la acción se sitúa en el Londres actual ella es una rica heredera a la que le gusta el boxeo las carreras de bicis callejeras y que trabaja repartiendo comida como falsa autónoma para una

Voz 1457 06:35 tres a tipo sino más los papás

Voz 3 06:38 de todos por lo que luchó tu patria acabará en manos de otros no sólo la empresa también la mansión Crowe de imaginas cómo se sentiría si prefieres la casa

Voz 1463 06:47 su día a día se ve interrumpido por la desaparición de su padre esa es la gran preocupación de esta adolescente que le lleva hasta Japón en su búsqueda nada menos que a una isla llamada de la muerte con este nombre tan alentador se adentra en un juego de aventuras de etapas de espías de ventas internacionales de malos malísimos y un padre medio le heló al que tiene que rescatar en un misterioso templo estilo Indiana Jones y allí peleas y más peleas donde tendrá que demostrar que es lista fuerte qué puede quitarse a todos los rulos de medio la actriz ofrece una interpretación realista de esta fantasiosa historia nada real es quizá lo mejor de una nueva versión del personaje que salvo en lo que respecta al feminismo parece haberse quedado anclada en el cine de los noventa

Voz 1457 07:41 cambiamos completamente de tercio porque de las heroínas de cómic vamos a la cruda realidad

Voz 1463 07:46 estrena el insulto directo en libanés Ziad duerme es un thriller judicial que saca a la luz el resentimiento entre palestinos y cristianos libaneses una película que fue candidata en la categoría de habla no inglesa en la pasada edición de los Oscar

Voz 1457 08:05 este thriller explica en sólo dos horas la tensión que todavía existe entre la comunidad cristiana libanesa y los palestinos a los que consideran culpables de la guerra de ese país que duró desde mil novecientos setenta y cinco a principios de los noventa

Voz 9 08:20 que si no responde tu propio muy bien muy nada cortaría que unha Night

Voz 1860 08:27 desde que no se queden aquí

Voz 1457 08:28 el director CIA duerme y tomó una experiencia personal como punto de partida pero es una historia de ficción en la que el albañil un albañil palestino insulta mecánico Cristiano que destroza las obras realizadas en su terraza

Voz 10 08:45 se lo advierto más vale que se disculpe pole de mandaré a él y a su empresa el canalones ilegal eso lo hacía su trabajo

Voz 1457 08:54 la memoria de la guerra los traumas personales el resentimiento y el odio son muros que encierran a estos dos personajes que entran en un laberinto judicial en el que abogados políticos quieren sacar tajada

Voz 4 09:06 tenemos que creer que debido a su perfeccionismo y a favor por los desamparados la agresión está justificada enseñas Alaminos una persona agresiva

Voz 1457 09:14 por naturaleza por naturaleza

Voz 4 09:17 leyendo ahora sobre la naturaleza entonces para que estamos ante un tribunal de Beirut

Voz 1457 09:23 Lucía to every es un director denostado por la causa palestina desde hace muchos años siempre ha sostenido que el deber moral de la artista es entender al otro a tu adversario Hinault alimentar los prejuicios

Voz 4 09:35 los agresores se hacen pasar por víctimas y usted ya sabe de quién lo han aprendido

Voz 1457 09:40 libanés y musulmán criado en una familia de Izquierda pro palestina tu Eric siempre ha hecho cine que cuestiona los bandos el guión del insulto lo escrito con su ex mujer cristiana libanesa que se encargó del personaje del obrero palestino él escribió el del cristiano de extrema derecha de su entorno yo no quería demandar

Voz 4 10:01 lo único que quería era una disculpa él se negó además le dio tiempo de sobra para que si disculpar hiel de pegó es inaceptable le pegó a un ciudadano libanés y eso lo podemos permitido Elise

Voz 1457 10:15 suelto fue candidata al Oscar en categoría de habla no inglesa y fue muy bien recibida en el pasado Festival de Venecia donde duerme explicaba la intención de su historia hay sí

Voz 0457 10:26 al final creo que habla de dos personas normales en circunstancias extraordinarias dos hombres que tienen que sortear obstáculos interiores para encontrar la paz en el fondo creo que es una historia sobre la justicia la dignidad dignidad

Voz 1457 10:41 uno de los protagonistas el actor palestino ganó la Copa Volpi en lo que él consideraba un personaje que para todos los actores del reparto era un tema bueno pues que no requería mucha preparación ni explicación

Voz 0457 10:55 pero en realidad fue muy fácil para nosotros porque tenemos mucho material en nuestras propias vidas porque esta película habla de nuestras vidas y nuestros sufrimientos así que no fue muy difícil entender a los personajes que interpretamos porque además nosotros los actores y director pertenecemos a la misma generación

Voz 1457 11:12 este veterano actor de teatro además debutaba en el cine con un personaje que además saca a la luz la discriminación inmemorial que padecen los palestinos en el Líbano

Voz 11 11:23 predios general los trabajadores extranjeros no tienen seguridad social NYSE

Voz 1463 11:26 Euromed y con indemnizaciones laborales

Voz 4 11:29 no hay ninguna empresa que ofrezca todo eso y tiene

Voz 1457 11:32 cincuenta y cinco años vive en Francia salió hace muchos años de Líbano ha estado en Estados Unidos donde se formó como segundo director de fotografía en las primeras películas de Tarantino por lo que su cine tiene una factura de thriller ágil y occidental aunque siempre enfoca el conflicto de Oriente Medio como hizo en su anterior película el atentado que fue acusada de ser directamente pro israelí

Voz 4 11:55 el sólo hacía su trabajo sí pero no tiene porqué insultó

Voz 1457 11:58 no no creo en el caso del insulto la crítica más fuerte que he recibido ha sido por legitimar el sufrimiento de los cristianos libaneses y sus traumas en masacres atribuidas a los palestinos como la de Da Moore y dejarse fuera la desea Bryce Atila es decir que en el insulto no hay respuestas sino preguntas sobre el odio y las consecuencias de la violencia

Voz 1463 12:30 y hablamos ahora de cine español una apuesta de las que mejor funcionan comedia con actores de mucho tirón televisivos como Carmen Machi Paco León se titula La tribu Illa dirige Fernando Colomo es un reportaje de Laura Martín

Voz 12 12:45 la versión VIP van Good Fly

Voz 0137 13:08 Paco León un ex ejecutivos sin escrúpulos al que no le queda nada sufre un accidente que le ocasiona una amnesia temporal pero gracias a esto vive un reencuentro con su madre biológica Virginia una limpiadora con un hobbit poco común para Soledad el baile moderno

Voz 14 13:22 en una de las trescientas personas que échate a la puta calle

Voz 1457 13:26 sienta esto para la gran ser humano

Voz 1860 13:30 bueno tu madre biológica quiero decir que usted y yo no tenemos con dieciséis años ya que tenemos Parla

Voz 0137 13:37 pero es que Paco León y Carmen Machi se reencuentran también como actores tras Zaida ahora su lazo familiar en la ficción es de madre e hijo en esta comedia dirigida por Fernando Colomo tras Isla Bonita el director estrena La tribu un mensaje sobre el poder curativo y unificador de la música y el baile inspirado en un hecho real y es que hace unos años se presentó a un concurso de talentos un grupo de mujeres de entre cuarenta años que bailan Street Dance dos días por semana en Badalona gracias a ella las mami son el hilo conductor de esta historia el grupo de baile de Virginia que integra a Fidel como uno más así nos lo contaba Colomo en Hoy por hoy con Toni

Voz 15 14:16 en un vídeo que que que no llegó que era un vídeo grabado nada con un teléfono móvil de de las irreales no porque el entusiasmo que veías en esa mujeres de decir como la fuerza lo bien que lo hacía por otro lado no la vitalidad realmente te daban ganas de contar su vida

Voz 0137 14:35 pide él descubre así una forma de escape a su complicada situación además descubre su talento innato para el baile Paco León se enfrenta de este modo a un personaje con grandes dificultades en el habla

Voz 1860 14:46 sí este es vuestro hermano tengo pero que lo paso cita pese CSKA Dios era el el Valle vale lo que unido no quiero y lo verbal sí que va a venir conmigo porque eso es lo que necesitas cómo lo sabe

Voz 0137 15:04 la vitalidad y optimismo es lo que nos quiere transmitir Colomo con esta cinta Carmen Machi exponía también en Hoy por hoy su visión de la aportación del baile a estas mujeres

Voz 0381 15:14 esas mujeres que mezclar pasan la vida dedicándose a los demás a cuidar a los hijos hace las labores del hogar a las que trabajan fuera contiene es este momento para ti y para elevar la autoestima para aquí

Voz 1463 15:27 tocarte para sudar para pasárselo bien

Voz 0381 15:29 es una gloria bendita es lo más difícil de todo porque hacer la vida real es muy difícil para eso está la Villa no que es inimitable en el fondo

Voz 0137 15:39 estas modernas y peculiares bailarina son seleccionadas para actuar en la televisión junto a Fidel pero con lo que Virginia no contaba es con lo que supondrá que su hijo aparezca en televisión y es que la tribus se sirve del baile y la música para tocar otros temas como es el caso de ponernos en la piel de un empresario responsable de trescientos despidos también cobra protagonismo la extrema honestidad de Fidel así como la lucha por la justicia laboral y el sensacionalismo que reina en los medios de comunicación

Voz 1860 16:07 una semana imposible lo que a los gases Le dicho pero bueno chica yo como vosotros queráis no la tenemos dominada y además está el paso es Iker se atraviesa efectivamente pero no quieres ya la tiene una verdad pues yo sí yo sí me encanta fardar delante de Isaías

Voz 16 16:23 la Aquila Taxi Driver versión sexy iban a toda la tribu

Voz 0137 16:29 Biel García a nuestros cines esta semana como una comedia de trasfondo social acompañada de una música moderna de lo más animado además la cinta acaba de ganar los premios a Mejor Película y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Comedia de Montecarlo

Voz 1457 17:07 ya abrimos las sección de series de televisión con Dani Garrán qué tal Dani buenos días buenos días María bueno esta semana bienes solo donde está José Manuel Romero

Voz 0457 17:17 Manuel ha dejado haciendo deberes deja viendo serias porque es que tenemos mucho

Voz 1457 17:20 hoy ya no nos da la vida bueno toda la ampliación vendrá en el programa de la noche

Voz 0457 17:27 dice que viene sea éste

Voz 1457 17:29 nocturno de que hablamos esta semana

Voz 0457 17:32 pues mira sitos esta semana porque nos hemos cruzado con dos series muy interesantes que han hecho acercarnos a la geopolítica ahí es nada eh la primera de ellas es uno de los estrena de Amazon de la temporada diez capítulos está protagonizada por Jeff Daniels Peter salga y narra los errores y las luchas de la inteligencia estadounidense antes de los atentados del 11S está basada en un libro homónimo de Lawrence Wright que ganó un Pulitzer y empieza así en la comisión de investigación posterior al ataque que nos lleva a mil novecientos noventa y ocho

Voz 17 18:06 entre sus usted declaró en la sesión preliminar la CIA le ocultó información al FBI en más de una ocasión información que habría evitado el atentado del once de septiembre

Voz 1860 18:19 sí señor

Voz 18 18:21 lo que dice usted contradice el testimonio de la CIA Colsa esta diciendo que mintieron a este comité en el verano del noventa y ocho Martin Smith Nerón jefe de de Castellón la unidad de la CIA dedicada Bin Laden ataques

Voz 19 18:36 eso fue cosa de Schmitz fue su creación el y su equipo dedicaban sus vidas a perseguir a Al Qaeda

Voz 1860 18:46 se suponía que tenía que colaborar con el que se ven

Voz 0457 18:50 bueno mucha burocracia mucho enfrentamiento de la serie ya incluso a mostrar la entrevista sin News a Bin Laden el propio líder de Al Qaeda llamó al periodo

Voz 1457 18:59 está para ir a Afganistán y charlar con él porque

Voz 0457 19:02 día mandar un mensaje al mundo en este montaje vamos a escuchar cómo comienza a esa entrevista y qué análisis hace de ella un joven agente libanés del FBI

Voz 20 19:10 señor Bin Laden John Miller David sin ir usted sabe que el pueblo americano lo tacha de terrorista para sus seguidores es un héroe como se considera a usted

Voz 1860 19:23 Javi Baz creo que es el tercer aviso primero la declaración de la Yihad del noventa y seis luego la fetua de febrero ya ahora lástima directamente por el pueblo americano por qué tres veces existe un Hadid apócrifo los dichos del profeta Mahoma algunos creen que lo dijo y otros no si hay una serpiente en tu casa debes darle tres avisos si regresa matar

Voz 4 19:52 la de Arno Bin Laden avisa la serpiente para que se vaya a Descartes le dice a Estados Unidos que salga de Oriente Medio

Voz 1860 19:59 concretamente de Arabia Saudí bueno está

Voz 1457 20:01 de Lumen Tower en Amazon Iker bueno es nada ser interesante porque además digamos que el el 11S empieza con los errores de la inteligencia americana muchos años de varios años antes esas ojeras son solamente por DC desde luego son

Voz 0457 20:20 por más de sabes hemos visto también Collateral una producción británica que se puede ver en Flix escrita por David el guionista de las horas es una miniserie de cuatro capítulos de la BBC de ésas perfectas para maratoniana pero también con mucho poso está protagonizada por Carey Mulligan que interpreta una inspectora que investiga el asesinato aún PIT cero en plena noche pronto descubre que este hombre era un refugiado sirio trabajar una situación ilegal así se lo contaba un compañero de la SER

Voz 3 20:49 miles Michael Gowan Nos conocemos acaba de darse cuenta de que podía haber sido él va a tener que contarnos porque alguien iba a querer matarte no tienen ningún sentido estas seguro conocías Abdula no mucho saber su apellido acababa de empezar cambio era sirio o algo así Sirio es lo que digo cómo te pagan por entrega perfectible tienes contrato para que no son muchos contratos

Voz 0457 21:15 a medida que continúa con el caso se sumergen en la otra realidad es el que está lejos del centro financiero de Londres donde los inmigrantes malviven con miedo dos años después de que se haya aprobado el Brexit la única familia del sirio asesinado recibe la noticia en lugar donde vive un garaje

Voz 3 21:32 así es como cada huyes de la perra consigues llegar a Inglaterra y empiezas húngara es lo mejor que ofrecemos ya lo hemos visto antes sí lo hemos visto eso no lo mejor a ABC nada que decir lo que se llevamos dos horas y los cosas sean descontrolado

Voz 1457 21:50 bueno pues también lo hemos visto en en Madrid en los subterráneos de

Voz 0137 21:55 te ha esta misma semana bueno pues muy interesante tenemos Estados Unidos pre once S Illa Inglaterra post Brexit en dos series vasco va a ser una clase de geopolítica e interesante esta noche en la sesión de madrugada en el podcast lo ampliamos gracias Dani Alves

Voz 1457 22:12 María en nuestra sección de cine clásico hoy recordamos a CO2 ayer el director danés ante cuyo altar se arrodilla cineastas y espectadores de varias generaciones el próximo martes Se cumplen cincuenta años de su muerte nuestro compañero Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche no resume su carrera

Voz 21 22:35 como cineasta Adrian ayer no sólo buscaba narrar una historia sino que demostró que igual que en la literatura hay novela ya hay poesía también se podía

Voz 1 22:42 Mar por fin lo que busco en mis películas lo que deseo conseguir es llegar penetrar

Voz 21 22:48 a los pensamientos más profundos de mis actores atrás

Voz 1 22:50 desde sus sutiles expresiones la muerte

Voz 21 22:53 de el amor la intolerancia el pecado

Voz 22 22:58 más de de placer

Voz 21 23:03 estos eran los grandes temas sobre los que en sus películas otra de sus obsesiones era la mujer y más particularmente el sufrimiento de la mujer tema que según sus biógrafos y obsesionaba desde que a los dieciocho años Dreyer que era hijo adoptado se enteró de que su madre biológica había muerto cuando intentaba provocarse una voz

Voz 22 23:22 la joven baste la felicidad a con un nombre al que soñaba con su primera película

Voz 21 23:31 la la rodó en mil novecientos dieciocho pero saltó a la fama internacional diez años después con La pasión de Juana de Arco uno de esos títulos que siempre aparecen en las listas de los mejores Films de la historia la película era diferente a todo lo que se había hecho hasta entonces el guión se basaba en las actas oficiales del proceso contra la doncella de Orleans que tuvo lugar en mil cuatrocientos veintiocho los decorados eran blancos y casi toda la película está rodada a base de primeros planos los sentimientos emociones de la trama se transmitían a través de pequeños gestos de las miradas del temblor casi imperceptible de los labios convirtiendo la cámara en algo similar al cincel de un culto

Voz 23 24:07 en alejado era necesario actor gesticula se utilizará todos los recursos de la gran mímica pregunta acercan un cambio que revela el menor gesto los actores estaban obligados a actuar de manera natural y perder el tiempo de las gesticulaciones había terminado el cine había encontrado el camino de la representación del hombre

Voz 21 24:25 por primera vez en la historia del cine en los actores no utilizaban maquillaje el para así acentuar el realismo una practica que adquirió a partir de entonces en la mayoría de sus películas lo contaba el actor prevén lerdo protagonista de varios de sus fines

Voz 24 24:39 los perros mi móvil la serie dicen llevaba un poco de colorete Alario entonces de leyeran la vio llegar junto que es todo ese maquillaje pálida les dijo ello señorita móvil de contexto porque yo maquilló con la luz

Voz 21 24:58 tras la Pasión de Juana de Arco Trellez rodó su siguiente película en Alemania la bruja vampiro inicialmente concebida como película muda aunque posteriormente se le añadieron unos poco diálogos película está llena de imágenes fascinantes iba mucho más allá de un film del género fantástico

Voz 25 25:13 que es un vampiro se pregunta querella más allá de los dientes afilados de la sangre en el cuello de las estacas y de las tumbas Todos somos vampiros módulo otro aquí se plantea ya una problemática que otorga desarrollando sus películas posteriores la vida como un misterio que lo puede explicar por sí solo en la religión y la psicología y la sociología ni la Historia

Voz 21 25:30 aunque hoy se la considera un clásico en su momento fue un fracaso y Dreyer tardaría diez años en sacar adelante su siguiente largometraje

Voz 22 25:37 tú también estás bajo su poder ya te hechizado ayudada por el mal con la ayuda del diablo mató a su marido

Voz 21 25:47 la denuncio por brujería Sigre estrenada en mil novecientos cuarenta y dos es un alegato contra la intolerancia la historia de una mujer acusada de brujería tras cometer adulterio con el hijo de su marido Desire fija el estilo de lo que será el cine de Dreyer en la etapa sonora con posiciones muy cuidadas largos planos secuencia frases cargadas de contenido otra de sus obras maestras es sobre la palabra estrenada en mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 26 26:13 si hubiera hubierais gato hacíamos hubiera escuchado que si discutimos Opel acepte mi mujer sexo Chris da pasa que puedas resucitar a manta en nombre de sus lo no levanta levántate

Voz 21 26:33 con esta película ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia todas las mañanas resucitar

Voz 27 26:39 cuando nos despertamos no hemos ido a un encierro durante la noche como castigo a nuestros pecados pero unos habla de de otras resume

Voz 21 26:47 son

Voz 1457 26:48 la que se produce gracias a la amor su último

Voz 21 26:50 la obra de Gertrude estrenada en mil novecientos sesenta y cinco y considerada el testamento artístico del autor se trata de un nuevo canto al amor

Voz 22 26:58 está sólo hay Cascos de mi pasado me dice Mis sufrir mucho afán

Voz 21 27:16 en cincuenta años de profesión Dreyer tan sólo rodó catorce largometrajes más unos pocos cortos de tipo documental el suyo fue y sigue siendo un cine minoritario de cinéfilos pero lo cierto es que muy pocos han impregnado de espiritualidad y humanismo sus películas como El de su arte y estilo han bebido otros muchos cineastas como Bergman Bresson Tarkovski o Lars Von Trier por eso todavía hoy en día hay muchos directores que se preguntan

Voz 1457 27:40 como rodaría de este este

Voz 28 27:46 tiene poco

