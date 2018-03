ENTRE TIEMPOS: ¡AL LADRÓN! (17/3/2017)

Voz 1 00:00 entre tiempos en la errónea creencia de que el veintiuno de marzo se celebraba el Día Europeo de los archivos entre Tiempos Nos disponíamos a celebrarlo lo cierto es que no hemos encontrado constancia Fiat

Voz 0142 00:13 le de que efectivamente sea así pero a cambio sí sabemos que el veintiuno de marzo es el patrón de los archiveros así pues hoy vamos a dedicarle el programa al ramo de archiveros documentalistas bibliotecarios además como cada

Voz 1 00:28 domingo también me acompañará a María Romero para poner buena

Voz 0142 00:31 música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 1457 01:15 San Benito denuncia es efectivamente

Voz 0142 01:18 cuatro de los archiveros y con la excusa de la fecha y hablando de archivos y bibliotecas vamos a recuperar de la FOM Uteca de la Ser un episodio que quizá muchos no recuerdan o ni siquiera conocen el robo en la Biblioteca Nacional en agosto de dos mil siete del mapamundi Generali Ptolomeo y otros dieciocho grabados que atesoraba la Sala Cervantes

Voz 1 01:40 un escándalo que le costó la dimisión al escritor

Voz 0142 01:42 hola Rosa Regás que entonces dirigía le

Voz 1 01:45 situación la Biblioteca Nacional ha sufrido un desgraciado hurto en dos de sus joyas alguien arrancado los mismos dos mapamundis de sendos incunables de la Cosmografía de Claudio Ptolomeo estos libros de acceso restringido a los investigadores con carné sólo pueden consultarse en la Sala Cervantes bajo estrecha vigilancia estrictas medidas de seguridad el robo ha sido ya ha denunciado ante la Brigada de Patrimonio de la Guardia Civil

Voz 0142 02:12 el veinticinco de agosto de dos mil siete la prensa hacía público el robo entre otros incunables faltaba efectivamente el primer mapa

Voz 1 02:20 di de la obra Cosmografía de Claudio

Voz 0142 02:22 Ptolomeo editado en Alemania en mil cuatrocientos ochenta y dos El ladrón con destreza hay una hoja de afeitar o Cutter mutiló diez libros para llevarse diecinueve grabados de un enorme valor histórico días después la escritora Rosa Regás que dirigía entonces la Biblioteca Nacional presentó su dimisión

Voz 1 02:42 todo el mundo relacionó con el robo de los mapamundis pero ella en La Ventana lo negó

Voz 1438 02:46 no no no creo vamos no no en absoluto de vista no en la Biblioteca Nacional han robado muchísimas veces no solamente en la Biblioteca Nacional de España Nacional de Francia en la de Washington en la de Inglaterra en el den todas es una cosa esa vida y conocida tenemos unas medidas de seguridad perfecto las siempre hay una persona pues que se inventa algo para robar pero esto no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver espero que todas las personas todos los directores generales que les han robado algo tuvieran que haber dimitido es que las definiciones serían infinitas

Voz 1457 03:26 el bueno se ha dicho que el que los mapamundi desaparecieron ir podía ser entre el lunes el viernes diecisiete lunes veinte irse conoció que usted conoció el robo el martes veintiuno pero que no lo comunicó a las fuerzas de seguridad hasta el viernes veinticuatro no

Voz 1438 03:43 esto no es así esto no es así el día veintidós empezamos a pensar que este mapa estos mapas habían desaparecido hay que comprender lo que son estos libros estos son unos libros que no están numerados él que además tienen sesenta y cuatro más FAZ entonces cuando nos pareció que no estaba este mapa tuvimos que hacer una serie de comprobaciones con las películas que teníamos página por página exclusivo bastante tiempo en varias ediciones tenemos de este libro por lo menos ellos siete ediciones por lo tanto tuvimos que hacer todas las comprobaciones y cuando hicimos todas las comprobaciones y comprobamos quiénes la última persona que él había había pedido este libro y comprobamos que cuál era la fecha en que teníamos constancia de equilibro estaba completo pues ha pasado un día al cabo del día llamamos sagradas se que a la perdón al no no a la subsecretaria ahí la subsecretaria informó no

Voz 1457 04:47 es que dijeron que el jefe de seguridad de la biblioteca nacional estaba de vacaciones y no supo nada hasta el viernes

Voz 1438 04:54 bueno esto es que lo ha leído usted dice no no ya sabe usted en abc dice lo que quiere

Voz 4 05:00 la versión que habéis hoy es la correcta

Voz 0142 05:03 este episodio sacó a la luz la mala relación de Rosa Regàs con el entonces ministro de Cultura César Antonio Molina desencadenó un enfrentamiento público entre ellos

Voz 0405 05:13 ante los hechos ocurridos en la Biblioteca Nacional considero sano que los directores generales asuman sus responsabilidades la dimisión de la directora sólo hace iniciar el proceso anunciado con más celeridad

Voz 0142 05:42 es la persona que sabemos quién

Voz 5 05:44 ha sido tenemos muchos indicios pero claro esta persona ya habrá huido es una persona de fuera y ayer el ministro nos hizo dar otra rueda de prensa contraviniendo las órdenes de la Guardia

Voz 1586 05:55 bien con sordera de guardia

Voz 0405 05:58 había dos opciones o transparencia informativa o ocultamiento que era el único tema a tratar

Voz 6 06:11 transparencia informativa inmediata por el Ministerio de Cultura firmada por la subsecretaria en ausencia

Voz 7 06:30 de su directora de los denominados responsables de haber dado la noticia a la prensa esto no me hago responsable en absoluto

Voz 0142 06:38 esto ha entorpecido entorpecido

Voz 7 06:40 ya se verá yo de todas maneras a mi me parece que no tendría que haberse dado y así se lo dije al ministro pero insistió en darlo lo dimos es un investigador que tiene

Voz 8 06:49 es una a debe tener

Voz 9 06:52 con un carné avalado o por otra persona o por un embajador o porque en Chea o por otra perdono por un catedrático por un embajador por quién sea

Voz 0142 07:01 la investigación desveló que el sospechoso del robo había sido César Gómez Rivero apodado El Negro que haciéndose pasar por investigador había logrado acceder a la sala Cervantes para dar el golpe mientras seguía la pelea entre el ministro y la ya ex directora de la Biblioteca Nacional pasaron tres meses y Ángels Barceló entrevistaba en A vivir que son dos días a Cesar Antonio Molina le preguntaba por sus desavenencias con Rosa Regàs

Voz 0405 07:29 bueno desavenencias con cual directoras

Voz 1 07:32 ahora con la anterior con la que usted se encontró en el puesto

Voz 0405 07:35 pero no desavenencias sino simplemente que había pasado unos acontecimientos que había que afrontarlo sino salir en afrontado nada más no tengo desavenencias con nadie y menos con la gente que que depende de mí sino simplemente que le exijo a todo el mundo

Voz 10 07:53 es lo mismo que me exijo a mí mismo y que es que se cumpla con el deber y cuando no se cumple pues hay que hacerlo cumplir lo que no se cumplió fue vigilar bien la Biblioteca para que no se robaran a ciertas cosas dentro

Voz 0405 08:04 bueno lo que no se hizo fue eso otras muchas cosas y además cuando se tuvo noticia de eso interiormente pues no se había hecho lo que habría que hacer que a denunciarlo y de hecho lo denunció el Ministerio nacional e luego pudiese dar informar de de de este asunto no nada más pero no había ninguna desavenencia

Voz 10 08:32 que qué explicación le dio Rosa Regás para no haber informado de estas de estas desapariciones

Voz 0405 08:36 que bueno Le

Voz 11 08:39 que no le dieron la importancia que D

Voz 0405 08:41 qué tiene esa estas cosas no hay ya además ya se ha visto la realidad se ha visto lo que ha pasado no empezamos por uno el estamos casi por diecinueve con el tiempo algunas

Voz 0142 08:56 las obras aparecieron en casas de subastas de Estados Unidos y Australia y en octubre de dos mil siete la policía argentina recuperó ocho de los diecinueve mapas robados el abogado del principal sospechoso fue el encargado de entregar a las autoridades parte del botín el subcomisario de la investigación lo hacía público así

Voz 12 09:15 se hizo presente su abogado no él personalmente precisó abogado pidiéndole la exhibición de presión cosa que hizo el día de ayer y a su vez su abogado entregó ocho mapas de los

Voz 1586 09:29 diecinueve que tienen ante ellos secuestró

Voz 0142 09:31 abogado también comparecía ante la prensa

Voz 1586 09:34 calidad eso están vertiendo hurtos en la Biblioteca española el año dos mil cuatro entonces es posible que los documentos que falten sean diecinueve más presumiblemente sean más de diecinueve lo cierto es que él sea propio de días documentos si esos insisten en que sean sí nueve pues tendrán que probar que ese modelo de diecinueve y aunque parezca increíble la fuerte marejada entre Mini

Voz 0142 09:58 Troy ex directora de la Biblioteca seguía sin bajar

Voz 0405 10:01 la directora de la Biblioteca Nacional es la que está arreglando este desaguisado que ella no hizo por lo tanto creo que eso hay que subrayarlo porque parece que a alguien se le olvida esta persona ha asumido una dirección de una biblioteca en una situación muy complicada de la que alguna otra persona se evadió después de haber sido de alguna manera irresponsable de lo que ahora estamos tratando de arreglar otros

Voz 13 10:37 yo no he cometido ningún desaguisado el única desaguisados

Voz 1438 10:40 he cometido eso ponerme a la decisión

Voz 14 10:42 del ministro de dar la noticia a la prensa a Rosa Regàs la sucedió en el cargo milagros

Voz 0142 10:47 los Del Corral que intentaba pasar página pero las entrevistas de la época era inevitable hablar del tema del robo de los mapamundis como muestra una tarde de febrero de dos mil ocho en la que pasó por los micrófonos de La Ventana

Voz 15 11:01 de yo había seguido eso pues a través de los medios no porque además cuando uno está así como imposibilitada todavía no

Voz 16 11:06 tiene más tiempo para leer

Voz 1586 11:09 todo lo que se publique en en

Voz 16 11:11 en medios y bueno pues lo había leído

Voz 15 11:14 yo ya había pensado Gaite Harama mis pobres colegas qué horror qué disgusto como lo estarán pasando y esto no yo nunca pensé que eso fuera tener que ver si a cruzar convivida tan pronto admiten nunca

Voz 4 11:25 muy bien y también cruzarse con subida del el retorno de esos manuscritos robados también claro

Voz 17 11:31 claro es que eso es lo que esa es la parte que me tocó a mí claro y que queda por recuperar Milagros pues que era de lo de lo realmente importante no queda nada por suerte hemos recuperado comprara todo lo importante pero quedan igual cuatro

Voz 1586 11:47 buenas las dieciséis hay que decir que el robo consistió en dieciséis láminas varias de las cuales los famosos el mapamundi de Ptolomeo y hay bueno y una una página fundamental de de las etimologías de San Isidoro que además es el único ejemplar que se conserva en España etcétera es decir que ahí había entonces hemos recuperado doce once ya están en la Biblioteca Nacional la la número doce la duodécima está todavía en Londres pero está localizada está en manos de las autoridades y estamos en esos trámites administrativos internacionales para la restitución

Voz 1473 12:25 Milagros y fue idea suya utilizar la imagen de este mapa de Ptolomeo en la felicidad

Voz 0426 12:30 sí sí sí dio un guiño guiño a los a los ladrones no era un guiño a la fortuna a la suerte no había que darle la vuelta a también en nuestra propia moral a al mal trago que todo el mundo a la Biblioteca había pasado es bastante traumático para todo el mundo bueno habíamos iniciado ya

Voz 1586 12:51 es una un camino muy positivo en la investigación de la Guardia Civil que ya estaba claro que no se a arrepiente

Voz 0142 12:59 al año siguiente del robo en primavera la Biblioteca Nacional organizó la exposición mapas recuperados en la que se exhibieron once de las láminas robadas Milagros del Corral explicó entonces que los libros que fueron dañados para sustraer sus láminas conservaría para la Historia las huellas del robo tras su restauración

Voz 1586 13:19 se va a respetar que sea siempre perfectamente visible la la mutilación que la obra las obras sufrieron también habrá en cada una de las obras una nota que queda ya para siempre como formando parte del ejemplar indicando cuáles han sido las intervenciones en qué momento sucedió hoy porque etc

Voz 0142 13:40 en dos mil quince supimos que el culpable del robo César Gómez Rivero no iba a ser extraditado a España porque la justicia argentina consideraba que el delito había prescrito así pues como leímos en los titulares entonces el mayor robo en la historia de nuestra biblioteca nacional quedó impune

para cerrar este primer bloque de entre tiempos antes de entrar en la música hemos pensado que sería buena idea

Voz 19 14:40 ah

Voz 20 14:43 celebramos este domingo a San Benito que es patrón de los archiveros entre otras muchas profesiones además San Benito también es patrón de Europa en el lema de la Orden Mehdi tienen ora et labora yo creo que tiene bastante que ver con la forma en la que nosotros haremos nuestro trabajo porque en tantas ocasiones eh tiene que ser en silencio en soledad solos con los documentos es un ambiente muy como muy de meditación no estar intercambiando información nosotros con los documentos y los documentos que nos hablan pero este trabajó da muchas alegrías a todas las personas a las que servimos que son miles de ellas al cabo del año miles de personas atendidas en los archivos públicos españoles mi deseo sería que los archivos públicos cuenten siempre con los medios y el personal que son necesarios para poder seguir apoyando el fomentando la investigación histórica y también la gestión de la eficacia de la administración pública todo ello desde luego en aras de

Voz 1457 16:04 la tan necesaria indeseada de la transparencia Julián Marquina es community manager de Barack servicios de Tele documentación

Voz 0142 16:13 profesor colaborador con diferentes publicaciones relacionadas con el mundo de la documentación esto es lo que nos ha dicho

Voz 21 16:19 qué desea pediría la procesión la verdad es que hay mucho deseos desea como ganar visibilidad importante en la sociedad que haya mayor presupuesto para bibliotecas y archivos que las empresas sepan ver la necesidad de los profesionales de la información como elementos estratégicos competitivos pero me voy a quedar con uno ya es que las bibliotecas y los archivos no caigan en el olvido de nadie sin importancia es vital para la sociedad y la humanidad Yeste hay pocas organizaciones capaces de dar tanto por tampoco no me quiero imaginar un mundo sin bibliotecas y archivos me niego me niego a la falta de promoción cultural el conocimiento meneo que no exista libre acceso a la información y a la tecnología por igual me negó que el pasado sea olvidado y fácilmente manipulable me niego a la desprotección y aumento de la brecha social me niego al caos información a la falta de transparencia de verdad me niego pero para eso hace falta que todas las personas apoyemos a estas entidades ese sería mi principal deseo para el sector que las personas impulsemos a bibliotecas y archivos a cotas inimaginables Un deseo que espero que se cumpla para el cual hacen falta unas piezas principales en este puzzle y que somos nosotros las personas

Voz 0142 17:25 también José Luis Muñoz director del Archivo General del Ministerio de Fomento

Voz 22 17:30 seguimos son garantes de derechos la principal herramienta de transparencia sin ellos sólo existe como decía una compañera Brass apariencia un archivo bien organizado clasificado y por supuesto difundido obstruye la mejor arma para combatir la corrupción en España hay más de ocho mil municipios pero muy probablemente sólo el diez por ciento tengan un responsable de archivo en plantilla sino el trabajo de un archivero difícilmente podemos hablar de datos de calidad de una administración ágil rápida y eficiente los documentos que no pasan por nuestras manos mueren en el olvido en almacenes pero pueden resucitar si forman parte de la gestión documental de un archivo garantizando así los derechos de todos en la administración y por supuesto de los administrados por tanto más archiveros y más recursos

Voz 0142 18:19 por último este es el deseo de Arantxa domingo técnico de la Real biblioteca profesora de la Facultad de Ciencias de la documentación de la Complutense

Voz 1279 18:28 mi deseo para para el futuro de las bibliotecas es que eh o de los bibliotecarios es que sigamos siendo gestores e intermediarios entre el usuario y la información y la cultura eh que nuestras bibliotecas no se conviertan en en meros museos oso escaparates de actividades efímera sino que sigan siendo centros de investigación conservación y difusión de la cultura

Voz 17 18:54 el centro de los saber que

Voz 1279 18:57 que sirvan de alguna manera para prestigiar no

Voz 23 19:06 hola María catalana la famosa pregunta que se hicieron en su día los griegos

Voz 1473 19:10 tengo entendido que tú también te has metido de lleno en el archivo de las discotecas claro la ocasión lo requería pero oye ha sido complicado concretar a ver porqué porque había muchas opciones buscar las canciones más escuchadas las más exitosas las más olvidadas y al final ha optado por un clásico probablemente controvertido ha hablado siempre que son las mejores canciones de la historia concretamente las quinientas mejores canciones de la historia elegidas por la revista Rolling Stone pues ya te digo yo que para quinientas canciones no está a la sección de hoy no hay tanto tiempo

Voz 1 19:38 es verdad Marcos despacio quiso lo entiendo

Voz 1473 19:44 lo que no pero bueno todos tranquilos que a nuestros oyentes les dejamos el link de la lista en nuestras redes sociales para que investiguen ellos por libre si esa recopilación es de su agrado o no nosotras vamos a hacer aquí una breve selección porque claro la lista incluye a todos los clásicos ávido sí

Voz 0142 19:58 pues ya me imagino yo que no faltarán los Beatles los Ramones Queen los Who

Voz 1473 20:04 por eso hoy vamos a apostar por destacar temas de grupos que no hayan sonado en anteriores ediciones como por ejemplo esta canción situada en la posición cuatrocientos tres

Voz 0142 20:28 esta canción estuvo en todas partes hace unos años pero claros muy pegadiza y suena tan divertido pues es curioso porque en realidad este tanto fetén del grupo enciende

Voz 1473 20:37 no es tan guay si te empiezas en la letra es bastante deprimente y al parecer la escribieron inspirado

Voz 0142 20:42 en una o qué cosas más raras inspiran a la gente por días Jovin Eagles tales como el teatro

Voz 24 20:49 de que ellos terminaron hartos del éxito del tema pero bueno como ves la lista no es una compilación de nostalgia exacerbada sino que busca las mejores canciones de todos los tiempos así que hay espacio para grupos y cantantes más actuales como pueden ser Justin Timberlake

Voz 1473 21:02 los Strokes Missy Elliott Rihanna o estos que suenan Years en el puesto trescientos ochenta y seis con más

Voz 0142 21:19 tiene que reconocer que está las puesto porque la verdad es que

Voz 1473 21:24 si no puedes negar que tienen uno de los versos más bonitos ese espera que no te quieren como yo te quiero que bonito pero oye que tuviera un clásico yo te lo doy a andar porque otra cosa no pero en esta lista los hay a patadas como este With You encima de Pink Floyd dedicada al primer líder de la banda Syd Barrett que tuvo una vida un tanto turbulenta marcada por las

Voz 0142 21:58 todas la enfermedad mental he leído en algún sitio que día reapareció durante una jornada de grabación y sus ex compañeros de banda al principio no le reconocieron

Voz 25 22:07 esto es de los da un membrete Nos el

Voz 0142 22:10 te iba afeitado sinceras sí

Voz 1473 22:12 parece ser que fue un episodio que marcó mucho a los componentes

Voz 0142 22:15 de la verdad que les sostenga no podemos benignos abajo traerme algo marchó con la semana que llevamos encima

Voz 1473 22:22 qué te va a gustar

Voz 23 22:34 lo que no te hace falta que te diga quiénes son la huelga par

Voz 0142 22:38 a son los Jackson Five y este es su famoso algún punto

Voz 26 22:43 es verdad que Michael Jackson aparece en la lista

Voz 1473 22:45 pero hoy me apetecía apostar más por su banda Familiar que dio a conocer y mira cómo te veo atenta e interesada haberse divinas cuál es esta canción la banda que la interpreta en la lista de Rolling

Voz 1 22:55 Stones aparece en el puesto doscientos ochenta y seis

Voz 25 23:00 gracias

Voz 28 23:11 pues conozco la canción yo creo que la etarra deseado ya

Voz 0142 23:14 mil veces con el siempre atemporal

Voz 28 23:17 los blues pero soy incapaz de GT quién la toca

Voz 1473 23:21 probablemente no seas la única a la que le pase porque lo que más ha sonado esta canción ese riff inicial tan potente que forma parte del Seven Nation Army de The White Stripes que se ha convertido en todo un clásico en toda celebración evento festivo que ese precio

Voz 0142 23:46 y con esta canción me pasa lo mismo que imagino que se titula algo así como Love will como cantan en el estribillo pero no recuerdo aquel

Voz 23 23:55 esto en esta joya atemporal

Voz 1473 23:57 this y su banda Joy Division y este fue su mayor éxito y fíjate qué triste casualidad Curtis no puedo disfrutar de semejante triunfo porque se suicidó afectado por la epilepsia que padecía los problemas personales eso sí tras su muerte los restantes miembros decidieron seguir adelante esta vez bajo el nombre de New Order

Voz 0142 24:14 yo con esta lluvia esta semana con otra historia triste no puedo

Voz 1473 24:19 venga pues nos acercamos al final metiéndonos en la pista de baile a este corazón de cristal de vio algunos quebraderos de cabeza a Blondie y es que como la gente estaba acostumbrada sonidos quiero pues parece que no gustó demasiado este coqueteó con la música disco pero vamos que a Debbie Harry los suyos les importa un pimiento vamos ya te digo por cierto ya que tenemos encendida la bola de cristales en la discoteca

Voz 0142 25:06 ahí me encanta que hayas elegido este Dancing Queen

Voz 1473 25:09 pues que sepas que fue la única canción con la que consiguieron alcanzar el número uno en Estados Unidos no me lo puedo creer

Voz 0142 25:15 bueno y ahora que ya estamos en la recta final Cuéntame María quiénes copan el podio de honor de esta lista de las quinientas mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone

Voz 1473 25:25 pues lo ocupan canciones Archie conocidas cantadas hasta la extenuación convertidas en himnos internacionales en el número tres tenemos a John Lennon

Voz 0142 25:33 no me digas más con Imagine la sorpresa

Voz 1473 25:35 el PP adiós bastante previsible en el número dos están los Rolling Stones con alguien que no satisfacción y en el número uno redoble de tambores una canción considerada incluso por su autor como la mejor canción que ha podido estamos hablando de Bob Dylan canciones Like a Rolling Stone

Voz 29 25:53 sus para mí no sé muy bien

Voz 0142 27:11 pues entrando en tiempo de boca Teka llega a Gina Domínguez hola qué tal ha dormido cuéntanos

Voz 30 27:17 hoy estrenamos mensaje de nuestra nueva dirección de correo electrónico ser entre tiempos arroba Cadena Ser punto com Nos ha escrito Maricarmen que no recuerda que Gabriel Celaya nació un dieciocho de marzo de mil novecientos once y le gustaría escuchar una voz de este poeta pues antes Maricarmen descrito

Voz 0142 27:34 echar su voz vamos a recuperar la del actor Manuel Galiana recitando memoria a Federico Se trata de un poema del autor vasco dedicado al fusilamiento de su amigo y maestro Federico García Lorca

Voz 31 27:49 Le Matin contra una tapia luminosa es lo dejaron

Voz 32 27:57 las madres personal del vacío de España aún retumban

Voz 31 28:06 los disparos por vuestras madres decir lo dejaron clavado diez como las asombradas una abrupta voz de mando

Voz 30 28:18 estos versos permanecieron inéditos hasta dos mil ocho año en el que fueron recuperados por un estudioso de la obra de Zelaya

Voz 1 28:25 ahora sí vamos a escuchar al poeta en diciembre de mil novecientos ochenta y seis obtuvo el Premio Nacional de las Letras el programa Hora Veinticinco pudo hablar por teléfono con él aunque tarde el galardón le servía para sacarle de algún que otro apuro económico y con esta sencillez lo explicaba

Voz 33 28:42 bueno nunca espiar de Zidane y es buena bueno mira si es verdad un poco tarde porque una que pasa muchos años ya puro sabes pero bueno eso ya pasó ya está olvidado no sé muy bien gen vive momentos peores Jensen vendrá muy bien fíjate para aliviar los

Voz 30 29:05 ya saben que seguimos atentas a sus peticiones en el whatsapp seis nueve seis coma seis veinticinco cero cero uno a sus mensajes

Voz 0142 29:12 contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro de hecho ya sus correos electrónicos a nuestra nueva dirección sede entre tiempos arroba Cadena Ser punto com pianos ese sonido de la Fonteta de la SER que les apetece volver a escuchar por favor te lo pide con su selección con pondremos nuestra boca Teka de entre tiempos Nos marchamos ya hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy gracias María hasta la próxima canción Gracias Gina gracias Marcos

